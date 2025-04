Le 11 migliori alternative a Vimcal per una programmazione più intelligente nel 2025

Il tempo è ciò che desideriamo di più, ma che usiamo peggio.

Il tempo è ciò che desideriamo di più, ma che usiamo peggio.

Le riunioni sono come lo zucchero: se ne mangi troppo, la tua produttività crolla. Un recente sondaggio di Slack ha rivelato che passare più di due ore al giorno in riunioni fa proprio questo. Non va bene, vero?

Ecco Vimcal, il "calendario più veloce del mondo", per risparmiare tempo... o forse no?

Sebbene Vimcal sia un fantastico calendario basato sull'IA, potrebbe non soddisfare tutti. Forse hai bisogno di un calendario che si sincronizzi meglio con il tuo team, che offra integrazioni più robuste o che abbia semplicemente un aspetto più accattivante.

Qualunque sia la tua vibrazione, abbiamo raccolto le migliori alternative a Vimcal che ti aiuteranno a riprenderti la giornata, a evitare la stanchezza da riunione e a far sì che ogni ora conti. Cominciamo subito!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco il nostro elenco delle 11 migliori alternative a Vimcal per aiutarti a pianificare il tuo tempo con facilità: ClickUp: il migliore per la pianificazione delle attività e il project management collaborativo Motion: Ideale per il blocco del tempo di messa a fuoco per un lavoro ininterrotto Sunsama: Il migliore per integrare le attività di altri pianificatori Amie: Ideale per la sincronizzazione e la gestione dello stile di vita e del carico di lavoro Akiflow: Ideale per il blocco unificato del tempo senza dover cambiare scheda e finestra Todoist: Ideale per creare elenchi di cose da fare minimalisti Calendly: Ideale per pianificare riunioni con utenti esterni Chili Piper: Il migliore per convertire le richieste in pipeline Google Calendar: il migliore per ottenere informazioni sul tempo trascorso durante la giornata *fantastical: il migliore per proporre più orari e date di eventi agli invitati Outlook: il migliore per l'integrazione con gli ambienti Microsoft Office

Limiti di Vimcal

Vimcal si pubblicizza come il "calendario più veloce del mondo", ma anche gli strumenti più rapidi possono incontrare qualche ostacolo. Ecco alcuni limiti a cui prestare attenzione:

Gestione delle attività limitata: la programmazione è fluida, ma destreggiarsi tra attività e riunioni richiede un'altra app ❌

Sfide della collaborazione: ottimo per uso personale, ma mancano aree di lavoro condivise, assegnazione delle attività e monitoraggio dello stato per i team ❌

Troppo semplice per flussi di lavoro complessi: Design elegante e minimalista, ma privo di funzioni avanzate oltre al semplice blocco temporale per i project manager ❌

Poche integrazioni: Si connette ai calendari più diffusi, ma manca di un'ampia integrazione con Zapier ❌

Costosa per i privati: la versione gratis è solo per iOS e il costo è elevato per le esigenze di base ❌

Sebbene la velocità e il design di Vimcal siano impressionanti, potrebbe non essere la soluzione giusta per chi cerca una soluzione di gestione del lavoro più robusta.

👀 Lo sapevi? Dal 2020, i lavoratori hanno triplicato il tempo dedicato alle riunioni, grazie all'aumento del lavoro da remoto e della collaborazione digitale. Ecco perché avere gli strumenti giusti è essenziale per mantenere alta la produttività e le riunioni puntuali!

Confronto tra le alternative a Vimcal: un'istantanea

Strumento Caso d'uso Ideale per ClickUp Gestione di progetti e calendari Team numerosi, startup, aziende Movimento Pianificazione basata sull'IA Appassionati di produttività, team Sunsama Piano giornaliero e attività Professionisti, lavoratori a distanza Amie Integrazione di calendario e attività Individui, piccoli team Akiflow Unificazione di attività e calendario Professionisti impegnati, team Todoist Gestione delle attività e cose da fare Individui, liberi professionisti, team Calendly Pianificazione delle riunioni Team commerciali, liberi professionisti Chili Piper Automazione delle riunioni commerciali Team commerciali, aziende Google Calendar Pianificazione di eventi Individuali, team, aziendali Fantastical Invito al calendario Apple Utenti Apple, professionisti Outlook Integrazione di email e calendario Aziende, imprese

Le 11 migliori alternative a Vimcal

Con così tanti strumenti che offrono organizzazione del calendario, funzionalità/funzioni di pianificazione, gestione del calendario e strumenti per aumentare la produttività, è difficile sapere da dove cominciare.

Abbiamo fatto una selezione per voi: ecco il nostro elenco delle migliori alternative a Vimcal per uso personale o aziendale quest'anno!

1. ClickUp (ideale per la pianificazione delle attività e il project management collaborativo)

Prendi il controllo delle tue riunioni, del tempo, delle attività e della pianificazione con ClickUp

Quando si tratta di alternative a Vimcal, ClickUp si distingue come uno dei principali contendenti.

Meglio conosciuta come l'app che fa tutto per il lavoro, ClickUp offre molto più di una semplice gestione delle attività: funge anche da calendario per il project management, perfetto per i team che cercano di semplificare la pianificazione e gestire appuntamenti, riunioni e chiamate in un unico posto.

ClickUp Calendario

ClickUp offre un calendario basato sull'IA che si adatta alle tue priorità. Utilizzando l'IA, pianifica il programma perfetto in base alle tue attività, eventi e obiettivi. Sia che utilizzi la versione web o l'app mobile, puoi vedere facilmente tutte le tue attività, appuntamenti e riunioni in un'unica interfaccia.

Sfrutta la potenza dell'IA per semplificare le tue esigenze di pianificazione con ClickUp Calendario

❌ Con Vimcal:

"Quali sono le mie priorità oggi?"

"Non c'è mai abbastanza tempo per concentrarsi."

"Riprogrammo costantemente il tempo di attenzione."

✅ Con ClickUp Calendario:

"So cosa deve essere terminato oggi."

"Ho abbastanza tempo per fare il mio lavoro!"

"Il mio lavoro è programmato automaticamente!"

ClickUp AI Notetaker

Cattura ogni dettaglio senza sforzo con Notetaker di ClickUp

ClickUp AI Notetaker è il sogno di ogni appassionato di riunioni. Genera una trascrizione completa della riunione e poi la trasforma in un perfetto riepilogo/riassunto di approfondimenti, elementi di azione e persino titolarità!

Integrazioni ClickUp

Visualizza le sequenze, gestisci il carico di lavoro e condividi il tuo calendario con il tuo team o con il pubblico, il tutto dando priorità al tuo lavoro. Inoltre, si integra perfettamente con il tuo Google Calendar, in modo da non perdere nulla.

Se il tuo team si affida ad altri strumenti, le integrazioni ClickUp ti coprono. Connettiti facilmente con app popolari come HubSpot, Google Calendar, Outlook, Slack, Zoom e altre ancora. Con l'integrazione Zapier, puoi persino connettere ClickUp a oltre 1.000 strumenti per infinite possibilità.

Connetti oltre 1.000 strumenti con ClickUp per flussi di lavoro più fluidi con le integrazioni ClickUp

La sincronizzazione delle attività di Google Calendar con ClickUp ti consente di aggiornare un'attività in ClickUp e vedere immediatamente la modifica in Google Calendar. Aggiorna un evento in Google e la modifica si rifletterà in ClickUp, mantenendo tutto in perfetta armonia.

💡Suggerimento: Lascia che ClickUp Forms si occupi delle tue prenotazioni! Crea moduli personalizzati, invia risposte automatiche e trasforma immediatamente le prenotazioni in attività di ClickUp. Non è necessario il monitoraggio manuale: basta programmare gli appuntamenti senza sforzo con un follow-up regolare.

Modello ClickUp per il calendario

Cosa c'è di meglio? ClickUp offre un ampio intervallo di modelli predefiniti per iniziare a lavorare rapidamente, incluso il modello di pianificazione del calendario di ClickUp, che rende più facile assicurarsi che le attività siano completate in tempo.

Ottieni il modello gratis Utilizza la visualizzazione del pianificatore mensile nel modello di pianificazione del calendario ClickUp per pianificare e organizzare l'intero mese con largo anticipo

Con diverse visualizzazioni personalizzate in base alle tue esigenze, è lo strumento perfetto per gestire in modo efficace il tuo calendario. La visualizzazione Calendario del pianificatore mensile è la soluzione ideale per organizzare attività, eventi e riunioni in base alla data.

Riunioni ClickUp

ClickUp Meetings è un altro potente strumento per semplificare l'organizzazione. Gestisci il tuo programma, prendi appunti e imposta elementi di azione per mantenere il tuo team responsabile, tutto in un unico posto.

Organizza le tue riunioni con ClickUp Meetings: monitoraggio dei programmi, assegnazione delle attività e gestione degli elementi di azione, tutto in un unico posto

Grazie alla funzione di modifica avanzata, è possibile evidenziare i punti chiave e prendere facilmente appunti. I commenti assegnati consentono di assegnare elementi di azione direttamente ai membri del team.

Utilizza le liste di controllo delle attività per tenere traccia del programma e spuntare gli elementi man mano che procedi. Imposta attività ricorrenti per ripetere i programmi delle riunioni e utilizza i comandi slash per eseguire rapidamente azioni con un numero minimo di clic. Tutto ciò di cui hai bisogno per tenere sotto controllo le riunioni in un unico posto: è davvero la soluzione all-in-one di cui hai bisogno.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Organizza il tuo programma per progetto, assegnatario, monitoraggio del tempo e attività con codice colore

Sincronizzazione ClickUp Chatta con la visualizzazione del Calendario per verificare la disponibilità durante la messaggistica

Gestisci attività ed eventi direttamente utilizzando ClickUp Brain mentre utilizzi le funzionalità/funzioni del calendario di ClickUp o hai integrato un'app di calendario

Esplora una libreria di modelli per tutto, compresi i modelli di calendario mensile gratis!

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti hanno bisogno di tempo per familiarizzare con tutte le funzionalità/funzioni

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/utente al mese

Aziendale : 12 $/utente al mese

Enterprise : Contattare per i prezzi

ClickUp Brain : aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro dell'area di lavoro

clickUp AI Notetaker*: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento a partire da 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4. 7/5 (più di 9.500 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Volevamo uno strumento facile per l'assegnazione e il monitoraggio delle attività per il nostro progetto. ClickUp, con la sua integrazione con molti dei principali strumenti di terze parti, è fantastico. L'integrazione del Calendario integra perfettamente ClickUp e la nostra area di lavoro di Google per Google Calendar

Volevamo uno strumento facile per l'assegnazione e il monitoraggio delle attività per il nostro progetto. ClickUp, con la sua integrazione con molti dei principali strumenti di terze parti, è fantastico. L'integrazione con il Calendario integra perfettamente ClickUp e la nostra area di lavoro di Google per Google Calendar

💡Suggerimento: Terminata la riunione? Usa ClickUp Brain per riepilogare/riassumere le note e inoltrarle al tuo team. Non perderai mai più il contesto! Tieni sotto controllo i tuoi promemoria per le riunioni con ClickUp Brain

2. Motion (ideale per bloccare il tempo di messa a fuoco per un lavoro ininterrotto)

via Motion

E se il tuo programma potesse pensare da solo? Da fare—organizza automaticamente attività e riunioni in base alle priorità. Le sue funzionalità/funzioni principali includono la sincronizzazione di tutti i tuoi calendari, la pianificazione automatica delle riunioni e la regolazione dinamica delle scadenze.

Il suo "Algoritmo della felicità" ti assicura di concentrarti sulle attività più importanti. Prevede inoltre le scadenze e riduce riunioni ed email inutili, aumentando la produttività senza sovraccaricare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Motion

Crea il tuo programma automaticamente con questo calendario IA in modo che nulla venga lasciato indietro

Dai priorità alle attività senza sforzo e concentrati su ciò che conta

Riprogrammare il lavoro non svolto senza il fastidio di doverlo ripianificare

Garantisci il rispetto delle scadenze e finisci prima con una gestione intelligente del tempo

Monitoraggio degli eventi imminenti in un unico posto, limitando le riunioni inutili e proteggendo il tempo dedicato alla concentrazione

Limiti di movimento

Le attività prioritarie potrebbero non apparire sempre nel Calendario

Le funzionalità/funzioni dello strumento di pianificazione possono richiedere molti clic, impiegando più tempo rispetto ad altri assistenti di calendario con IA

Prezzi in movimento

Individuale : 34 $/mese per utente

Business Standard: 20 $ al mese per utente (per team di meno di 15 utenti)

Business Pro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e revisioni del movimento

G2 : 4. 1/5 (110+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (60+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Motion

Non devo più preoccuparmi di fare la cosa giusta al momento giusto. Imposta e dimentica, e vai avanti con la tua vita. Ti dà una vera libertà.

Non devo più preoccuparmi se sto facendo la cosa giusta al momento giusto. Imposta e dimentica e vai avanti con la tua vita. Offre una vera libertà.

📮 ClickUp Insight: I team con basse prestazioni sono 4 volte più propensi a destreggiarsi con più di 15 strumenti, mentre i team con alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dite di usare una sola piattaforma? Essendo l'app per il lavoro che fa tutto, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

3. Sunsama (la migliore per integrare le attività di altri pianificatori)

di Sunsama

A chi non piacerebbe avere tutto ciò di cui ha bisogno organizzato in un unico posto? Il piano giornaliero guidato di Sunsama fa proprio questo. Ti aiuta a concentrarti integrando attività da strumenti come Trello e Asana con email da Gmail o Outlook.

Imposta obiettivi realistici, suddividi le attività in fasce orarie e completa il tuo piano con la semplicità del drag-and-drop. Sunsama ti assicura di rimanere in pista e di concludere la giornata in un tempo ragionevole, senza caos.

Le migliori funzionalità di Sunsama

Integrare attività da strumenti come Asana, Trello e altri in un'unica visualizzazione

Utilizza l'IA per suggerire automaticamente intervalli di tempo ottimali in base alla complessità delle attività

Sincronizzazione con Gmail, Outlook e Slack per convertire email e messaggi in attività realizzabili

Trascinare e rilasciare attività da altre piattaforme e mantenere tutto in sincronizzazione

Pianifica con intenzione utilizzando una routine passo dopo passo per concludere la giornata lavorativa senza stress

Limiti di Sunsama

Non supporta l'API di Zapier per la creazione di flussi di lavoro personalizzati

Non ha un piano gratis per sempre

Prezzi Sunsama

Annuale : 16 $/mese pagati annualmente

Mensile: 20 $/mese pagati mensilmente

Valutazioni e recensioni di Sunsama

G2 : Nessuna recensione disponibile

Capterra: 4. 7/5 (20+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sunsama?

Mi dà un quadro realistico di come sto impiegando il mio tempo, il che mi aiuta a rimanere in linea con i miei obiettivi e le mie intenzioni.

Mi dà un quadro realistico di come sto spendendo il mio tempo, il che mi aiuta a rimanere in linea con i miei obiettivi e le mie intenzioni.

🧠 Curiosità: dopo un anno di lavoro a tempo pieno, Ashutosh Priyadarshy e Travis Meyer si sono resi conto che avevano bisogno di un modo migliore per gestire i loro orari di lavoro. Dopo quattro anni di fallimenti, nel 2018 hanno finalmente trovato la soluzione giusta con Sunsama.

4. Amie (la migliore per la sincronizzazione e la gestione dello stile di vita e del carico di lavoro)

di Amie

Dalla sincronizzazione dei brani ascoltati su Spotify al monitoraggio di riunioni, carico di lavoro, sonno, allenamenti, meditazione e persino frequenza cardiaca, Amie riunisce tutto in un unico posto. Amie non è solo un'altra app di pianificazione, è un'area di lavoro dal design accattivante che unisce calendario, attività ed email in un'unica interfaccia elegante.

Grazie a un'interfaccia utente intuitiva e a un'esperienza piacevolmente fluida, pianificare diventa un gioco da ragazzi. Ogni interazione, dalla pianificazione con il drag-and-drop alla creazione rapida di attività, è progettata per essere veloce e semplice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amie

Aggiungi attività ed eventi semplicemente digitando; Amie utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e li programma istantaneamente

Utilizza il generatore di risposte IA per redigere risposte email intelligenti basate sul tuo stile di scrittura e sul contesto

Riorganizza la tua giornata in pochi secondi spostando le attività direttamente sul tuo Calendario

Monitoraggio delle attività, eventi del calendario e persino timer Pomodoro con widget interattivi direttamente dalla schermata Home

Aumenta la concentrazione con le sessioni Pomodoro integrate che ti aiutano a lavorare in modo strutturato

Visualizza lo schermo del cellulare in due parti per sfruttarlo al meglio

Superare i limiti

Attualmente, Amie è disponibile solo su iOS e desktop, lasciando fuori gli utenti Android

Sebbene offra una buona sincronizzazione con Apple Calendario e Spotify, manca di integrazioni più approfondite di terze parti come Zapier per flussi di lavoro personalizzati

Prezzi Amie

Personale : 10 $/mese pagati annualmente

Pro : 20 $/mese pagati mensilmente

Business : 30 $/mese pagati annualmente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Amie

G2 : Nessuna recensione disponibile

Capterra: Nessuna recensione disponibile

🧠 Curiosità: Amie è nato come un "uso improprio" creativo di Google Calendar. Il suo autore ha messo insieme un prototipo spingendo Google Calendar al limite prima di trasformarlo nel bellissimo pianificatore che è oggi.

5. Akiflow (il migliore per il blocco unificato del tempo senza dover cambiare scheda e finestra)

tramite Akiflow

Concentrandosi sull'efficienza, Akiflow trasforma le attività sparse in un programma organizzato. È progettato per la velocità e il controllo, combinando la gestione delle attività con un calendario affidabile per gestire le riunioni e aiutarti a gestire il tuo tempo.

Cattura le attività all'istante, pianifica la giornata con blocchi di tempo e partecipa rapidamente alle riunioni. Le scorciatoie e le abitudini integrate rendono la strutturazione della giornata un'attività naturale, così puoi concentrarti sul portare a termine le cose senza pensare troppo al processo.

Le migliori funzionalità di Akiflow

Riunisci le attività di Notion, Slack, Trello e altri in un'unica visualizzazione unificata

Trasforma i pensieri in attività all'istante con una finestra In arrivo universale

Trascina e rilascia le attività nel tuo Calendario per un blocco e una pianificazione strutturati del tempo

Crea rituali e routine quotidiane personalizzati per iniziare e terminare la giornata lavorativa in modo efficiente

Navigare, programmare e pianificare con un numero minimo di clic grazie alle scorciatoie da tastiera

Esplora il modello di IA per assegnare automaticamente le attività in base alla formazione personalizzata

Limiti di Akiflow

L'organizzazione delle attività potrebbe essere più flessibile con migliori opzioni di tag

Gli avvisi e i promemoria potrebbero non essere così intuitivi o intelligenti come alcuni utenti vorrebbero

Prezzi Akiflow

Versione di prova gratis

Abbonamento mensile : 34 $ al mese, pagamento mensile

Abbonamento annuale: 19 $/mese pagati annualmente

Valutazioni e recensioni di Akiflow

G2 : 5/5 (30+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (90+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Akiflow

Consolidando tutti i miei strumenti in un'unica interfaccia semplificata, permette a ciascuno dei membri del nostro team di concentrarsi su ciò che conta veramente. È diventato il mio compagno essenziale per rimanere organizzato e al passo con le mie attività quotidiane.

Consolidando tutti i miei strumenti in un'unica interfaccia semplificata, permette a ciascuno dei membri del nostro team di concentrarsi su ciò che conta veramente. È diventato il mio compagno essenziale per rimanere organizzato e al passo con le mie attività quotidiane.

Leggi anche: Modelli gratis per la gestione del tempo (calendari e programmi)

6. Todoist (Il migliore per creare elenchi di cose da fare minimalisti)

tramite Todoist

Se desideri tenere sotto controllo le tue attività senza disordine, prova Todoist. Crea, gestisce e assegna priorità a progetti, etichette, date di scadenza e commenti con facilità. Puoi anche monitorare lo stato, suddividere progetti complessi in sottoattività e gestire attività ricorrenti senza problemi.

Collaborazione? Garantita! Condivisione delle attività, sincronizzazione di tutti con aggiornamenti in tempo reale e integrazione con strumenti come Dropbox, Slack e Google Calendar per mantenere il flusso di lavoro connesso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Organizzati senza sforzo con un sistema intuitivo di gestione delle attività

Aumenta la produttività con promemoria, notifiche e informazioni sulle prestazioni

Pianifica il tuo programma in pochi secondi con la sincronizzazione in tempo reale tra Todoist, Google/Microsoft Calendar e Trevor IA

Limiti di Todoist

Ha un limite di utilizzo di 300 attività per progetto, indipendentemente dal piano

La sua integrazione IFTTT (If This Then That) non funziona bene con le attività ricorrenti e richiede tempo per la sincronizzazione delle attività

Prezzi Todoist

Free Forever

Pro: 4 $/mese per utente

Aziendale: 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2 : 4. 4/5 (più di 800 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (più di 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Todoist

Il software è facile da usare ed è un ottimo modo per creare elenchi e monitorare la produttività. È un peccato che le funzionalità/funzioni avanzate e gli strumenti di project management siano limitati nella versione gratis.

Il software è facile da usare ed è un ottimo modo per creare elenchi e monitorare la produttività. È un peccato che le funzionalità/funzioni avanzate e gli strumenti di project management siano limitati nella versione gratis.

👀 Lo sapevi? L'effetto Zeigarnik mostra che le attività non completate ti perseguitano. Ecco perché gli elenchi delle cose da fare sono essenziali: ti aiutano a liberare la mente e a concentrarti su ciò che conta di più.

7. Calendly (la migliore per programmare riunioni con utenti esterni)

tramite Calendly

Ciò che distingue Calendly è l'eliminazione dell'infinito avanti e indietro della coordinazione via email. Semplifica la programmazione grazie alla sincronizzazione con il tuo calendario, mostrando solo le tue fasce orarie disponibili agli invitati.

Puoi personalizzare facilmente i tuoi collegamenti di pianificazione, impostare la durata preferita delle riunioni e regolare le categorie di eventi in base alle tue esigenze. Gli invitati possono prenotare direttamente dagli orari disponibili senza alcun lavoro manuale da parte tua.

La migliore funzionalità di Calendly

Creare collegamenti di pianificazione personalizzati per prenotare facilmente, in base alle proprie finestre di disponibilità

Sincronizzazione dei calendari senza sforzo per evitare email avanti e indietro e mantenere la coerenza tra i fusi orari

Imposta promemoria e notifiche automatici per assicurarti di non perdere riunioni ed evitare conflitti

Si integra con Google Calendar, Outlook e Microsoft 365 per mantenere la sincronizzazione degli eventi su tutti i dispositivi in tempo reale

Limiti di Calendly

C'è una lista d'attesa per le sue funzionalità/funzioni di IA

Funzionalità/funzioni limitate per la gestione delle attività e la produttività

Prezzi di Calendly

Free Forever

Standard: 12 $/mese per utente

Teams: 20 $/mese per utente

Azienda: 15.000 $/anno

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2 : 4. 7/5 (oltre 2.200 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 3.900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Calendly

Ho usato Calendly in modo costante negli ultimi anni per presentazioni commerciali e anche per colloqui con i candidati. È stato coerente e ha sempre funzionato bene.

Ho usato Calendly in modo costante negli ultimi anni per presentazioni commerciali e anche per colloqui con i candidati. È stato coerente e ha sempre funzionato bene.

Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Calendly

8. Chili Piper (il migliore per convertire le richieste in pipeline)

di Chili Piper

Vuoi semplificare la programmazione delle riunioni e aumentare le conversioni commerciali? Chili Piper potrebbe essere la risposta. Si tratta di una piattaforma di conversione della domanda progettata per aiutare le aziende a ottimizzare la qualificazione, l'instradamento e la programmazione dei lead.

L'integrazione di chat, modulo di instradamento e programmazione semplifica le attività commerciali ed elimina i colli di bottiglia, consentendo alle aziende di qualificare i lead, indirizzare le richieste e prenotare riunioni all'istante.

Le migliori funzionalità di Chili Piper

Pianifica le riunioni con un clic utilizzando ChiliCal e sincronizzazione dei calendari in tempo reale

Automazione dei passaggi di consegne e della programmazione dei team in uscita

Distribuzione dei lead in base a regole complesse per garantire follow-up più rapidi

Consolidare la reportistica per una panoramica completa della conversione dei lead

Limiti di Chili Piper

Opzioni personalizzate limitate per i modelli di pianificazione delle riunioni

Processo di configurazione complesso che potrebbe richiedere una curva di apprendimento per i nuovi utenti

Prezzi di Chili Piper

Concierge: 30 $/mese per utente

Chattare: 30 $/mese per utente

Distribuzione: 30 $/mese per utente

Handoff: 30 $/mese per utente

Costi aggiuntivi della piattaforma : fino a 1.000 $/mese per utente

Demand Conversion Platform: 72 $/mese per utente (+ costi della piattaforma)

Valutazioni e recensioni di Chili Piper

G2 : 4. 6/5 (650+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (120+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Chili Piper

Chili Piper è intelligente, facile da implementare e ha un impatto sul nostro business anche quando siamo chiusi per la notte. Con Chili Piper, sono sicuro che le demo prenotate sul nostro sito web vengano indirizzate correttamente e avranno un tasso di conversione migliore rispetto ai nostri metodi precedenti.

Chili Piper è intelligente, facile da implementare e ha un impatto sul nostro business anche quando siamo chiusi per la notte. Con Chili Piper, sono sicuro che le demo prenotate sul nostro sito web vengano indirizzate correttamente e avranno un tasso di conversione migliore rispetto ai nostri metodi precedenti.

💡Consiglio dell'esperto: per iniziare al meglio, crea modelli di pianificazione in Excel, Fogli Google e ClickUp, in modo da mantenere le attività organizzate e le scadenze sotto controllo con il minimo lavoro richiesto. Perfetto per non perdere mai nulla sia nella pianificazione personale che in quella del team!

9. Google Calendar (il migliore per ottenere informazioni sul tempo trascorso durante la giornata)

tramite Google Calendar

Google Calendar, in poche parole, semplifica la programmazione. Con la sincronizzazione in tempo reale su tutti i dispositivi, semplifica l'organizzazione della giornata grazie alla connessione con Gmail e altre app di Google Workspace.

Sia per uso personale che per la collaborazione in team, Google Calendar è progettato per rendere la gestione del tempo fluida ed efficiente.

Le migliori funzionalità di Google Calendar

Attiva le opzioni RSVP per semplificare la gestione della partecipazione agli eventi

Ottieni un'analisi approfondita dei tempi per prendere decisioni più intelligenti in materia di programmazione e una migliore allocazione del tempo

Personalizza gli orari degli appuntamenti per adattarli a fasce orarie e preferenze specifiche per un'organizzazione ottimale

Sincronizzazione dei calendari su più piattaforme per aggiornamenti in tempo reale, per tenere tutti sincronizzati e informati

Utilizza Gemini IA per regolare in modo intelligente gli orari delle riunioni, suggerire attività di follow-up e automatizzare i processi di pianificazione

Limiti di Google Calendar

Mentre i documenti presenti in Google Drive possono essere sincronizzati, non è possibile incorporare documenti

Non dispone di una gestione integrata delle attività, che richiede integrazioni di terze parti per gli elenchi delle cose da fare

Prezzi di Google Calendar

Google Calendar è disponibile gratis con un account Google

Valutazioni e recensioni di Google Calendar

G2 : Nessuna recensione disponibile

Capterra: 4. 8/5 (oltre 3.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Calendar

È probabilmente uno degli strumenti che uso di più per organizzare la mia vita e programmare con tutti, sia al lavoro che nella mia vita personale.

È probabilmente uno degli strumenti che uso di più per organizzare la mia vita e programmare con tutti, sia al lavoro che nella vita privata.

Leggi anche: Le migliori alternative a Google Calendar

tramite Fantastical

Disponibile su dispositivi Apple e Windows, Fantastical rende la pianificazione un gioco da ragazzi. La sincronizzazione con iCloud, Google, Outlook e altri è semplicissima, così tutti i tuoi eventi e le tue attività sono in un unico elegante hub.

Con visualizzazioni personalizzabili (giorno, settimana, mese e oltre) e input in linguaggio naturale, aggiungere eventi è facile come digitare "Pranzo con Alex alle 13:00 di venerdì". Inoltre, le integrazioni incorporate consentono di partecipare alle riunioni su Zoom, Google Meet o Teams con un solo clic.

Fantastiche funzionalità/funzioni migliori

Gestisci le attività insieme agli eventi del tuo calendario, completandole con notifiche e riportando le attività scadute

Aggiungere e partecipare a teleconferenze con il supporto di servizi come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

Inviare agli invitati proposte di eventi con più date e orari

Allega file o foto pertinenti ai tuoi eventi e attività per un accesso rapido durante le riunioni o mentre completi le attività

Limiti fantastici

Limitato a iOS e desktop, esclude gli utenti Android

La gestione dei calendari su iOS e iPadOS richiede l'aggiunta di account tramite Fantastical o la configurazione manuale

Prezzi fantastici

Individuale: 4,75 $/utente al mese (fatturazione annuale)

Famiglia (fino a 5 membri): 7,50 $/utente al mese (fatturazione annuale)

Teams: 4,75 $/utente al mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni fantastiche

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4. 8/5 (20+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fantastical

Mi piace quanto sia facile creare eventi ricorrenti e come possa decodificare un testo in inglese in un titolo, una data, un'ora e una posizione.

Mi piace quanto sia facile creare eventi ricorrenti e come possa decodificare il semplice inglese in un titolo, una data, un'ora e una posizione.

11. Outlook (il migliore per l'integrazione con gli ambienti Microsoft Office)

tramite Outlook

Se stai cercando un modo intelligente per gestire gli orari e gli eventi dell'intero team, Outlook fa al caso tuo! Con funzionalità/funzioni come promemoria personalizzabili, condivisione del calendario, temi con codifica a colori e sovrapposizioni per confrontare più calendari, è una soluzione completa per rimanere in linea con il tuo programma.

Ciò che lo contraddistingue è la perfetta integrazione con Microsoft Teams. Pianifica, partecipa e ospita riunioni direttamente dal tuo Calendario, senza clic o finestre aggiuntivi!

Le migliori funzionalità/funzioni di Outlook

Blocco automatico dei collegamenti non sicuri, prevenzione di phishing, virus e minacce malware

Sincronizzazione di Google Calendar con Outlook per tenere tutti gli appuntamenti in un unico posto

Individua rapidamente messaggi, persone e documenti con la ricerca intelligente di Outlook

Confronta più programmi fianco a fianco per una pianificazione più chiara

Usa Co-pilot IA per scrivere risposte email, pianificare riunioni e generare riepiloghi di eventi, rendendo le attività più veloci e facili

Limiti di Outlook

Un eccesso di funzionalità/funzioni potrebbe complicare le attività di pianificazione di base

Le modifiche apportate in Outlook non verranno sincronizzate automaticamente con Google Calendar tramite la funzionalità di esportazione

Prezzi Outlook

Il Calendario di Microsoft Outlook è gratis con un account Microsoft

Valutazioni e recensioni su Outlook

G2 : 4. 5/5 (2.900+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (più di 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Outlook?

Questo è uno strumento molto importante al lavoro. Organizza tutte le mie email, i miei calendari e le mie riunioni in un unico posto! Questo mi aiuta molto, soprattutto per programmare e ricordarmi le riunioni future.

Questo è uno strumento molto importante al lavoro. Organizza tutte le mie email, i miei calendari e le mie riunioni in un unico posto! Mi aiuta molto, soprattutto per la programmazione e per i promemoria delle riunioni future.

💡Suggerimento: Blocchi il Tempo di Concentrazione dedicato sul suo Calendario e lo consideri come una riunione imperdibile: niente distrazioni, niente riprogrammazioni, solo lavoro ininterrotto e concentrato!

ClickUp Calendario: la soluzione perfetta per le tue esigenze di pianificazione

Anche con innumerevoli strumenti di pianificazione, è facile perdere tempo e cadere nella fallacia della pianificazione. Molte alternative a Vimcal gestiscono le operazioni di base, ma faticano a bilanciare l'efficienza con la facilità d'uso.

ClickUp cambia le cose. Combina strumenti di gestione delle attività, pianificazione e collaborazione per aiutarti a gestire il tuo tempo in modo più efficace.

Sei pronto a far lavorare il tuo tempo per te? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!