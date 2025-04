Buildertrend vs Procore: quale strumento di gestione delle costruzioni è migliore?

Gestire progetti di costruzione senza il software giusto è come costruire un grattacielo senza la metà degli attrezzi. È qui che entrano in gioco piattaforme come Buildertrend e Procore, che mirano a migliorare l'efficienza, la comunicazione e la visibilità dei progetti nel settore delle costruzioni.

Sebbene entrambi siano leader del settore, molti professionisti hanno difficoltà a scegliere tra i due. In questo blog, esploreremo le caratteristiche e i vantaggi distintivi di Buildertrend e Procore, affrontando anche la prospettiva che potrebbero non soddisfare pienamente le sfide uniche affrontate dai team di costruzione locali o specializzati.

Vi presentiamo ClickUp, una soluzione progettata per soddisfare le esigenze quotidiane dei vostri progetti. Scoprite perché ClickUp potrebbe essere la solida base di cui hanno bisogno i vostri lavori di costruzione. 🚀

Cos'è Buildertrend?

Buildertrend è un software di gestione delle costruzioni basato su cloud, pensato per il settore residenziale, per i ristrutturatori e per gli appaltatori specializzati. Il suo scopo principale è semplificare i flussi di lavoro complessi e migliorare la comunicazione tra team, client e subappaltatori.

Fondamentalmente, la piattaforma consolida il project management, il monitoraggio finanziario e gli strumenti di relazione con il cliente in un'unica piattaforma.

Una delle funzionalità/funzioni di spicco di Buildertrend è il suo strumento di programmazione, che consente agli appaltatori di creare sequenze accurate, apportare modifiche e garantire che nessun lavoro si sovrapponga. Gli strumenti di monitoraggio finanziario forniscono informazioni dettagliate su budget e spese, aiutando le aziende a prendere decisioni informate e a proteggere i margini di profitto.

Funzionalità/funzioni di Buildertrend

Buildertrend fornisce strumenti che semplificano la gestione delle costruzioni, dalla pianificazione del progetto al monitoraggio finanziario e alla comunicazione con il cliente. Diamo un'occhiata alle sue funzionalità/funzioni e a come possono aiutarti a rimanere organizzato, risparmiare tempo e consegnare:

Le funzionalità/funzioni di project management di Buildertrend ti consentono di gestire ogni dettaglio dei tuoi progetti in un unico posto. Strumenti come la programmazione ti consentono di pianificare e regolare sequenze accurate in tempo reale, mentre i registri giornalieri ti tengono informato sullo stato e sulle condizioni in cantiere.

Buildertrend mette in connessione il tuo team, i tuoi clienti e i tuoi subappaltatori grazie alle sue funzionalità di gestione delle comunicazioni. La piattaforma offre uno strumento centralizzato per chattare e inviare messaggi istantanei, un portale clienti per aggiornamenti in tempo reale sui progetti e uno spazio di archiviazione per mantenere tutti i documenti organizzati e accessibili.

Con il software di project management per l'edilizia di Buildertrend, i project manager possono:

Creare registri giornalieri per il monitoraggio degli aggiornamenti del progetto, delle condizioni meteorologiche e delle foto

Utilizzare le firme elettroniche per semplificare le approvazioni per gli ordini di modifica

Gestisci le garanzie in modo efficiente, offrendo ai tuoi clienti la massima tranquillità dopo il completamento del progetto

Tieni i clienti aggiornati con una dashboard personalizzata dove possono visualizzare lo stato, inviare messaggi e firmare contratti elettronicamente

🔎 Da fare? Il mercato dei software per l'edilizia raggiungerà i 21,04 miliardi di dollari entro il 2032. Ciò riflette la rapida adozione di strumenti digitali da parte di appaltatori e imprese edili per migliorare l'efficienza, ridurre i costi e migliorare i risultati dei progetti. 📈

2. Gestione finanziaria

Buildertrend fornisce strumenti finanziari per gestire budget e flusso di cassa. Dalla creazione di preventivi dettagliati alla gestione di offerte e ordini di acquisto, la piattaforma garantisce che ogni aspetto finanziario dei tuoi progetti sia gestito in modo accurato. Strumenti come il takeoff semplificano i calcoli dei materiali, mentre le opzioni di pagamento online velocizzano le transazioni.

Il sistema di monitoraggio del budget confronta i costi stimati e quelli effettivi, offrendo una visibilità completa sulle prestazioni finanziarie del progetto. Con gli strumenti di gestione finanziaria di Buildertrend:

Semplifica il processo di offerta creando, inviando e monitorando le richieste di offerta

Crea preventivi professionali utilizzando modelli di budget di costruzione predefiniti e cataloghi dei costi

Genera un calcolo accurato dei materiali necessari e dei costi con gli strumenti di preventivazione

Confronta i budget con i costi effettivi in tempo reale per prendere decisioni informate e migliorare la redditività

💡 Suggerimento: Adottare strumenti basati su cloud per ridurre i costi operativi e migliorare la collaborazione. Passando alle soluzioni cloud, i team eliminano la necessità di costosi server e accedono alle informazioni del progetto da qualsiasi luogo, garantendo la trasparenza del progetto. 🛠️

3. Gestione materiali/risorse

Gli strumenti di gestione dei materiali di Buildertrend semplificano gli acquisti e forniscono accesso a sconti e rimborsi esclusivi dei marchi leader. La piattaforma consente ai costruttori di gestire tutti i costi dei materiali in un unico posto, contribuendo ad aumentare i margini di profitto e a migliorare le decisioni di acquisto.

I fornitori beneficiano della visibilità verso migliaia di appaltatori, creando una connessione diretta con i potenziali clienti. Sfruttando gli strumenti di Buildertrend, è possibile migliorare l'efficienza della costruzione, gestire i costi dei materiali e assicurarsi offerte migliori a supporto dei propri progetti.

Accedi a sconti e rimborsi esclusivi attraverso partnership consolidate con i marchi

Centralizzare l'acquisto dei materiali per risparmiare tempo e ridurre il monitoraggio manuale

Ottieni dati accurati e in tempo reale sui costi dei materiali per prendere decisioni di acquisto più intelligenti

Promuovi il tuo marchio e vendi i tuoi prodotti a una vasta rete di costruttori e appaltatori

Prezzi Buildertrend

Essential: 499 $/mese

Avanzato: 799 $/mese

Completato: 1099 $/mese

Che cos'è Procore?

Procore è una piattaforma di gestione delle costruzioni all-in-one progettata per migliorare l'efficienza, la collaborazione e il processo decisionale in ogni fase dei progetti di costruzione.

Procore è stato creato per gestire le complessità dei progetti civili e infrastrutturali e combina in un'unica piattaforma strumenti per la pianificazione dei progetti, il monitoraggio finanziario, la gestione della qualità e la comunicazione.

Procore è utilizzato in diversi settori, tra cui l'ingegneria civile pesante, i trasporti, i servizi pubblici, l'aviazione e l'edilizia navale. Offrendo dati in tempo reale, automazioni e comunicazioni senza soluzione di continuità, consente agli appaltatori di rispettare le scadenze, ridurre i rischi e fornire risultati di alta qualità, proteggendo al contempo i margini di profitto.

Funzionalità/funzioni Procore

Procore offre una suite completa di strumenti adatti a ogni fase del ciclo di vita di un progetto edile. Dalla pianificazione pre-costruzione all'esecuzione del progetto e al monitoraggio finanziario, diamo un'occhiata alle funzionalità di Procore:

1. Software di project management

Procore semplifica l'esecuzione dei progetti centralizzando tutte le attività, i documenti e la comunicazione. I suoi strumenti aiutano a gestire i budget, a far rispettare gli standard di qualità e sicurezza e a monitorare gli aggiornamenti di progettazione in tempo reale.

Gli strumenti di pre-costruzione di Procore unificano la pianificazione, le offerte e le stime in un'unica soluzione, consentendo precisione ed efficienza nella preparazione del progetto. L'integrazione della gestione delle offerte, dei computi metrici e degli strumenti di stima riduce i flussi di lavoro manuali e semplifica il passaggio dalla pianificazione all'esecuzione.

La piattaforma fornisce ai team sul campo l'accesso a disegni e modelli BIM aggiornati, garantendo un coordinamento accurato e riducendo al minimo le rilavorazioni:

Monitorare i budget e la salute finanziaria in tempo reale

Applicare processi di qualità e sicurezza coerenti in tutti i progetti

Connessione dei team sul campo agli ultimi documenti di progettazione e modelli BIM

Creare e gestire pacchetti di offerte, confrontare proposte e convertire offerte in subappalti senza soluzione di continuità

Esegui preventivi e stime accurate per migliorare la velocità e la precisione delle offerte

2. Gestione finanziaria

La soluzione di gestione finanziaria di Procore garantisce trasparenza e controllo sui costi del progetto. L'integrazione di stime, budget e fatturazione con i dati in tempo reale sul campo fornisce informazioni accurate sulle prestazioni finanziarie.

Strumenti come la gestione delle fatture e la previsione dei costi consentono di documentare le modifiche, monitorare le spese e proteggere i margini di profitto nel settore delle costruzioni. Con gli strumenti di gestione finanziaria di Procore:

Monitoraggio di budget e costi in tempo reale per evitare sorprese finanziarie

Integra il software di project management con il tuo sistema di contabilità per flussi di lavoro senza soluzione di continuità

Semplifica i processi di pagamento con il monitoraggio automatico delle fatture e le liste di controllo di conformità

Generare reportistica finanziaria completa a supporto del processo decisionale strategico

🧠 Curiosità: Un report del 2023 di McKinsey ha stimato che la Gen AI e altri strumenti di IA faranno usufruire ai costruttori di case di un valore fino a 18 miliardi di dollari, pari a quasi il 10% dei ricavi del settore edile.

3. Gestione delle risorse

Gli strumenti di gestione delle risorse di Procore ottimizzano l'allocazione della forza lavoro e delle attrezzature, garantendo che i vostri progetti rimangano efficienti e redditizi. La piattaforma centralizza la programmazione e fornisce informazioni sulla disponibilità della forza lavoro, sulle competenze e sulla vicinanza ai cantieri.

Ti aiuta a monitorare la produttività e l'utilizzo delle attrezzature in tempo reale, rendendo più facile la gestione efficace delle risorse. Con gli strumenti di gestione delle risorse di Procore:

Assegnare le persone giuste alle attività giuste in base alle competenze e alla posizione

Monitoraggio della produttività della manodopera e delle attrezzature per rispettare tempi e budget

Previsione delle risorse necessarie per migliorare la pianificazione ed evitare carenze

Centralizza la comunicazione e la programmazione per una perfetta collaborazione tra i team

Prezzi Procore

prezzi personalizzati*

💡 Suggerimento: Le numerose funzionalità di Procore sono adatte a progetti su larga scala, ma il costo elevato e la difficile curva di apprendimento possono a volte sopraffare i team più piccoli. Ecco perché è essenziale esplorare le alternative a Procore per trovare una soluzione più economica, flessibile e facile da usare.

buildertrend vs. Procore: funzionalità/funzioni a confronto*

Quando si valutano Buildertrend e Procore, la decisione dipende dalle esigenze specifiche e dalla portata dei progetti di costruzione. Confrontiamo le loro funzionalità/funzioni chiave ed esploriamo quale strumento è più adatto ai diversi scenari.

Funzionalità/Funzione n. 1: esecuzione e gestione del progetto

Buildertrend lavora al meglio per gli appaltatori residenziali e i team più piccoli, offrendo strumenti semplici come la programmazione in tempo reale e i registri giornalieri. Inoltre, è forte nella comunicazione con il cliente ed è ideale per i progetti rivolti al cliente.

Procore eccelle nella gestione di progetti complessi su larga scala nei settori dell'ingegneria civile pesante e dei servizi pubblici. Le sue funzionalità avanzate, tra cui l'integrazione BIM e la collaborazione in tempo reale, gestiscono in modo efficace flussi di lavoro complessi.

🏆 Vincitore: mentre Buildertrend è adatto alle operazioni su piccola scala, Procore è la soluzione migliore per progetti grandi e sfaccettati.

Funzionalità/funzione n. 2: gestione finanziaria

L'interfaccia intuitiva di Buildertrend è ideale per gestire budget, offerte e pagamenti per le piccole e medie imprese. Funzionalità come il computo metrico e i pagamenti online aumentano l'efficienza.

Procore eccelle per il monitoraggio avanzato dei costi, l'integrazione dei dati sul campo in tempo reale e le previsioni affidabili, che lo rendono ideale per progetti più grandi con esigenze finanziarie complesse.

🏆 Vincitore: Procore per una gestione finanziaria sofisticata; Buildertrend per operazioni più semplici e a basso costo.

Funzionalità/funzione n. 3: gestione delle risorse e dei materiali

Buildertrend semplifica la gestione dei materiali per le piccole e medie imprese edili, offrendo sconti esclusivi e una gestione efficiente dei fornitori.

Procore offre una suite più ampia di strumenti, tra cui il monitoraggio della forza lavoro e delle attrezzature, garantendo l'ottimizzazione delle risorse in tempo reale per progetti su larga scala.

🏆 Vincitore: Procore è ottimo per la gestione completa delle risorse, mentre Buildertrend è adatto per il monitoraggio dei materiali incentrato sui costi.

Buildertrend vs. Procore su Reddit

Abbiamo utilizzato Reddit per vedere dove gli utenti si posizionano su Buildertrend rispetto a Procore. In vari subreddit e thread di commenti, molti utenti hanno evidenziato come l'idoneità vari in base al tipo e alle dimensioni del progetto.

La maggior parte dei Redditor concorda sul fatto che Buildertrend è più adatto a progetti su piccola scala, come afferma u/mariaclaraa1:

BuilderTrend offre un grande valore per le PMI, ma potrebbe non soddisfare le esigenze delle aziende più grandi che gestiscono progetti più complessi.

Per progetti commerciali più grandi e complessi, Procore è la scelta preferita grazie alle sue funzionalità avanzate. Tuttavia, alcuni utenti mettono in guardia contro il modello di prezzo di Procore per progetti su scala ridotta. L'utente Reddit u/hello_world45 dice:

Procore è eccessivo per i lavori più piccoli e il loro prezzo basato sulle entrate è folle per i piccoli appaltatori.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Buildertrend vs. Procore

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro, progettata per centralizzare e semplificare il project management nel settore delle costruzioni. Con strumenti per la gestione delle attività, il monitoraggio dei tempi, la collaborazione, la reportistica e una forte sicurezza dei dati, ClickUp aiuta i team di costruzione a catturare i dati e a pianificare, eseguire e consegnare i progetti in modo efficiente.

Se si gestiscono sequenze temporali, si monitorano i budget o si collabora alla progettazione, ClickUp riunisce tutte le fasi del progetto in un'unica piattaforma per garantire che i team rimangano allineati e che i progetti rispettino le scadenze e il budget.

il numero uno di ClickUp: gestione completa delle costruzioni*

Visualizza e controlla ogni aspetto dei tuoi progetti di costruzione nella piattaforma di gestione delle costruzioni ClickUp

Il software di gestione dei progetti di costruzione ClickUp aiuta a gestire ogni aspetto di un progetto di costruzione, dalla pianificazione delle attività al monitoraggio delle prestazioni degli appaltatori. La flessibilità della piattaforma consente ai team di passare da una visualizzazione all'altra, come i grafici di Gantt e le bacheche Kanban, per visualizzare e regolare i flussi di lavoro senza sforzo.

L'automazione integrata elimina le attività manuali ripetitive, consentendo ai team di concentrarsi sulla qualità del lavoro e sul rispetto delle scadenze. Con ClickUp puoi:

Gestisci programmi, attività e risorse con oltre 15 visualizzazioni personalizzabili, tra cui Calendario, Elenco e Sequenza

Assegnare attività, impostare dipendenze e monitorare lo stato in tempo reale

Automazione dei flussi di lavoro ripetitivi, come l'assegnazione delle attività e le approvazioni

Monitoraggio del tempo per i team con reportistica dettagliata sull'allocazione delle risorse e sulle ore fatturabili

🎁 Bonus: Ottimizza il tuo processo di offerta con i modelli di offerta per l'edilizia di ClickUp. Crea proposte professionali, monitora le approvazioni e vinci i progetti più velocemente, tutto in un unico posto!

il vantaggio di ClickUp: modelli di costruzione pronti all'uso*

Ottieni il modello gratis Semplifica la pianificazione e l'esecuzione con i modelli personalizzabili ClickUp Construction

ClickUp offre modelli predefiniti per la gestione delle costruzioni, semplificando la razionalizzazione dei processi, dalla fase pre-commerciale al completamento del progetto. Il modello ClickUp Construction consente di gestire i programmi, allineare le risorse e monitorare lo stato con una configurazione minima. Le viste e i campi personalizzabili consentono ai team di adattare i modelli alle esigenze di qualsiasi progetto.

Piano delle sequenze di costruzione utilizzando i grafici Gantt e il Calendario in ClickUp

Organizza i flussi di lavoro con Elenchi e Bacheche Kanban con funzionalità drag-and-drop

Monitoraggio di budget, attività cardine e obiettivi con i campi personalizzati di ClickUp

Collaborare alle specifiche di costruzione con i documenti, che offrono una ricca formattazione e aggiornamenti in tempo reale

🎁 Bonus: Nessuno vuole avere a che fare con lavoro extra evitabile. Ecco perché molti professionisti dell'edilizia si stanno rivolgendo ai modelli di gestione dei cantieri pronti all'uso di ClickUp. Questi modelli semplificano la pianificazione del progetto, il monitoraggio delle attività cardine e mantengono il team organizzato, tutto in un unico posto!

*il vantaggio di ClickUp: dashboard, approfondimenti e visualizzazioni personalizzate

Monitoraggio dello stato e gestione delle risorse senza sforzo con dashboard ClickUp in tempo reale

Le dashboard di ClickUp offrono una vista dettagliata e personalizzabile dello stato del progetto. Queste dashboard consentono ai team di monitorare l'utilizzo delle risorse, controllare il completamento delle attività e visualizzare i dati del progetto utilizzando grafici e diagrammi.

Le informazioni basate sull'IA rispondono istantaneamente a domande complesse, aiutando i team a identificare i colli di bottiglia e a migliorare l'efficienza.

Personalizza il tuo modo di lavorare con oltre 15 visualizzazioni ClickUp, adattate a ogni progetto e team

Inoltre, ClickUp Views ti consente di personalizzare la visualizzazione e la gestione dei flussi di lavoro. Le sue oltre 15 viste, come Sequenza, Mappa e Riquadro, facilitano l'adattamento alle esigenze del tuo progetto o team. Con queste funzionalità:

Monitorare i carichi di lavoro dei team per prevenire il burnout o il sottoutilizzo

Monitoraggio del tempo e delle ore fatturabili con le funzionalità/funzioni di monitoraggio del tempo di ClickUp

Utilizza i portali client per aggiornamenti in tempo reale e collaborazione con le parti interessate

Fare brainstorming di idee e delineare visivamente i processi utilizzando ClickUp Mappe mentali

Vista Mappa per la gestione dei flussi di lavoro basati sulla posizione, come cantieri e consegne

Ecco cosa ha detto Giuliano Peressini, CTO (Chief Technical Officer) dell'impresa di costruzioni Casagrande, sull'utilizzo di ClickUp:

ClickUp è sempre un'ottima scelta quando le informazioni devono essere condivise tra più persone contemporaneamente e quando ci sono diversi team che lavorano sullo stesso argomento da punti di vista diversi.

Suggerimento: monitoraggio della produttività della manodopera e delle attrezzature per evitare spese eccessive. Il monitoraggio in tempo reale della forza lavoro e dell'utilizzo delle attrezzature garantisce che i team rispettino i tempi e il budget, migliorando l'efficienza complessiva. ⏱️

Il vantaggio di ClickUp: funzionalità/funzioni di project management e collaborazione

Collabora senza problemi con ClickUp Documenti, lavagne online e approfondimenti basati sull'IA per flussi di lavoro più intelligenti

ClickUp rivoluziona la collaborazione con funzionalità che riuniscono i team, sia in ufficio che in cantiere. ClickUp Docs consente una comunicazione e una documentazione senza soluzione di continuità, dalle proposte di progetto ai registri giornalieri.

D'altro canto, ClickUp Brain, basato sull'IA, migliora i flussi di lavoro generando attività secondarie, riepilogando/riassumendo i thread dei commenti e offrendo informazioni utili, aiutando i team a lavorare in modo più intelligente e veloce.

Collaborare alla documentazione del progetto con la modifica in tempo reale nei documenti

Trasforma le idee in attività direttamente dalle lavagne online di ClickUp

Utilizza la chat integrata per taggare i membri del team, condividere aggiornamenti e attività collegate

Genera riepiloghi/riassunti dei progetti, attività secondarie e aggiornamenti di stato

Costruisci in modo più intelligente, non più difficile con ClickUp

La scelta del software di gestione delle costruzioni giusto non riguarda solo le funzionalità/funzioni, ma anche la ricerca di uno strumento che si adatti ai flussi di lavoro specifici. Buildertrend eccelle nel semplificare le esigenze residenziali e di ristrutturazione, mentre Procore domina i progetti complessi su larga scala. Ma cosa succederebbe se esistesse una soluzione che offrisse il perfetto equilibrio tra semplicità e potenza per tutti i tipi di progetto?

Entra in ClickUp: l'app per il lavoro che ridefinisce la gestione delle costruzioni. Con strumenti per la pianificazione, il monitoraggio finanziario e la collaborazione, trasforma il modo in cui i team pianificano, comunicano ed eseguono i progetti. Inoltre, funzionalità come modelli personalizzabili, dashboard e approfondimenti basati sull'IA garantiscono l'efficienza in ogni fase.

Inizia a gestire la costruzione in modo più intelligente iniziando oggi stesso con ClickUp e sperimenta un modo migliore di costruire. 🚀