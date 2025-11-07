I migliori strumenti di presa appunti basati sull'IA per le riunioni su Microsoft Teams

Le riunioni sono fantastiche... finché non devi ricordarti tutto quello che è stato detto. È davvero troppo quando devi prendere note, effettuare il monitoraggio delle azioni da intraprendere e prestare effettivamente attenzione.

Se il tuo team lavora su Microsoft Teams, hai bisogno di uno strumento di presa appunti basato sull'IA che ti dia una mano.

I migliori strumenti di presa appunti basati sull'IA registrano, trascrivono, riepilogano e creano persino attività, così puoi rimanere concentrato mentre loro si occupano dei dettagli.

In questo post del blog parleremo dei migliori strumenti di presa appunti basati sull'IA per Microsoft Teams che trasformeranno i tuoi appunti delle riunioni da caotici a organizzati. 🎯

Nel frattempo, puoi dare un'occhiata ad alcune delle migliori scelte in questo video:

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco i nostri consigli sui migliori strumenti di presa appunti basati sull'IA per le riunioni su Microsoft Teams: ClickUp (Ideale per la produttività delle riunioni basata sull'IA) Microsoft Teams Copilot (Ideale per approfondimenti e analisi delle riunioni basati sull'IA) Fireflies.ai (Ideale per tracker personalizzabili ed evidenziazioni con indicazione dell'ora) Otter.ai (Ideale per trascrizioni ricercabili e follow-up generati dall'IA) Tactiq’s IA Note Taker (Ideale per la trascrizione in tempo reale con tag e screenshot) tl;dv (Ideale per i riassunti delle riunioni integrati nel CRM e l'automazione del flusso di lavoro) Supernormal (Ideale per estrarre informazioni chiave e rispondere a query relative alle riunioni) Krisp IA Meeting Assistant (Ideale per individuare gli elementi da intraprendere e i modelli di riunione strutturati) App Huddles (Ideale per la soppressione del rumore e la chiarezza vocale nelle trascrizioni) Il sistema di presa appunti basato sull'IA di Bluedot (Ideale per la trascrizione in background senza bot con precisione specifica per il settore)

Cosa cercare in un sistema di presa appunti basato sull'IA per Teams?

Uno strumento di presa appunti basato sull'IA può farti risparmiare tempo, migliorare la precisione e aumentare la produttività delle riunioni. Tuttavia, non tutti gli strumenti offrono le stesse funzionalità. Quando ne scegli uno per Microsoft Teams, considera le seguenti funzionalità chiave per assicurarti che soddisfi le tue esigenze. 💁

Integrazione perfetta: funziona in modo nativo all'interno di Microsoft Teams senza richiedere configurazioni manuali o soluzioni alternative di terze parti

Trascrizione in tempo reale: cattura le conversazioni con elevata precisione, anche in ambienti rumorosi o durante discussioni dal ritmo serrato

Identificazione dei relatori: distingue i partecipanti per creare note strutturate e leggibili

Estrazione degli elementi da intraprendere: identifica le attività chiave, le decisioni e i follow-up, riducendo la necessità di una revisione manuale

Funzionalità di riepilogo/riassunto: genera riepiloghi concise delle riunioni basati sull'IA con i punti salienti più rilevanti

Formattazione personalizzabile: consente agli utenti di adattare i riassunti in base ai flussi di lavoro del team e alle esigenze di reportistica

Supporto multilingue: Trascrive le riunioni in più lingue per i team internazionali

Ricerca avanzata e tag: Consente il recupero rapido di argomenti specifici, parole chiave o momenti salienti

🧠 Curiosità: uno stenografo non digita come tutti noi. Utilizza una speciale macchina per la stenografia chiamata stenotipo, che digita intere parole o frasi con un solo colpo. Ecco perché riesce a stare al passo con un discorso veloce, rendendolo la versione umana dell'IA per la trascrizione in tempo reale.

I 10 migliori strumenti di presa appunti basati sull'IA per Microsoft Teams

Scegliere il giusto strumento di presa appunti basato sull'IA può essere difficile, vista la grande quantità di opzioni disponibili. Per semplificarti la vita, abbiamo selezionato un elenco di dieci strumenti di questo tipo per Microsoft Teams che si distinguono per accuratezza, perfetta integrazione e vantaggi in termini di produttività.

Cominciamo! 💪

1. ClickUp (Il migliore per la produttività delle riunioni basata sull'IA)

Il lavoro oggi è in crisi.

Progetti, conoscenze e conversazioni sono sparsi tra strumenti scollegati tra loro, rallentando il lavoro dei team. ClickUp risolve questo problema con l'app completa per il lavoro che riunisce progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Sappiamo tutti che è durante le riunioni che avviene la magia (e la follia). Ecco perché ClickUp Meetings garantisce che le discussioni siano strutturate, con una alta produttività e, soprattutto, attuabili.

ClickUp centralizza la presa di appunti basata sull'IA, l'organizzazione delle riunioni, i documenti collaborativi e il monitoraggio delle attività in un unico posto su tutte le piattaforme di videoconferenza, incluso Microsoft Teams.

Ecco come puoi utilizzare le sue funzionalità/funzioni. 💁

ClickUp AI Notetaker

Prova il sistema di presa appunti basato sull'IA di ClickUp Ottieni trascrizioni automatiche delle riunioni con chiare etichette degli oratori utilizzando ClickUp AI Notetaker

La riunione è appena finita e la tua pagina è piena di scarabocchi illeggibili? Non preoccuparti: ClickUp AI Notetaker è qui per aiutarti.

Il sistema di presa appunti registra, trascrive e riepiloga/riassume automaticamente le tue riunioni in tempo reale, individuando i punti chiave, i risultati attesi e le decisioni. Non dovrai più setacciare una montagna di testo per trovare informazioni cruciali fino a farti venire le lacrime agli occhi.

La parte migliore? Questo strumento di IA per le riunioni converte senza soluzione di continuità i punti discussi in attività di ClickUp, garantendo un follow-up senza sforzo. Quando hai bisogno di rivedere qualcosa in un secondo momento, basta chiedere allo strumento di IA in linguaggio naturale e ti mostrerà le informazioni in pochi secondi!

Ad esempio, supponiamo che il team di marketing di un'azienda tecnologica tenga una riunione settimanale di pianificazione delle campagne su Microsoft Teams.

Con lo strumento per prendere appunti di ClickUp, la riunione viene riassunta, catturando aggiornamenti chiave come le tempistiche di lancio, i contenuti da fornire e l'allocazione della spesa pubblicitaria. Converte questi punti in attività, assegnando le bozze agli autori di contenuti e le richieste di progettazione ai designer.

ClickUp Brain

Ottieni risposte immediate dalle trascrizioni delle riunioni per rapide guide passo passo con ClickUp Brain

Trovare le informazioni diventa semplicissimo con ClickUp Brain. Invece di setacciare pagine di note delle riunioni, puoi semplicemente chiedere: "Che feedback ha dato il cliente il mese scorso?" e ottenere risposte immediate.

Ad esempio, uno stratega di campagna che esamina le discussioni passate può recuperare istantaneamente le preferenze del cliente chiedendo: "Quale direzione di comunicazione ha preferito il cliente?" Ciò garantisce che ogni presentazione, concetto pubblicitario o strategia di contenuto rimanga in linea con le aspettative del cliente senza tralasciare dettagli chiave.

ClickUp Docs

Collabora in tempo reale e modifica i documenti insieme agli altri con ClickUp Docs

Ora che le tue riunioni vengono documentate senza alcuno sforzo, dove vengono salvati tutti questi appunti?

ClickUp Docs è un hub centralizzato per organizzare, condividere e collaborare su tutto, dagli appunti delle riunioni alle roadmap dei progetti, alle liste da fare e ai wiki aziendali.

Puoi utilizzare le sue ricche funzionalità di formattazione per strutturare i tuoi documenti come preferisci, rendendoli accattivanti con contenuti multimediali, grafici, tag, link e tabelle. Inoltre, grazie all'integrazione con Brain, puoi migliorare la chiarezza delle note e modificarle per adattarle a toni specifici.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Amplia le tue idee: usa prompts basati sull'IA come "Amplia il contenuto" o "Continua a scrivere" per sviluppare e perfezionare i tuoi pensieri

Automatizza le attività di routine: imposta trigger e condizioni per gestire le azioni ripetitive, utilizzando imposta trigger e condizioni per gestire le azioni ripetitive, utilizzando le automazioni ClickUp predefinite o personalizzabili

Cattura e trascrivi le registrazioni dello schermo: registra lo schermo con registra lo schermo con ClickUp Clips e genera trascrizioni basate sull'IA da consultare facilmente all'interno delle note della riunione

Sincronizzazione degli appunti delle riunioni con Chat: Usa ClickUp Brain per riepilogare le discussioni nei thread e pubblicare gli elementi chiave direttamente all'interno di Usa ClickUp Brain per riepilogare le discussioni nei thread e pubblicare gli elementi chiave direttamente all'interno di ClickUp Chat , in modo che tutti siano allineati

Limiti di ClickUp

Le sue numerose funzionalità di personalizzazione richiedono tempo per essere configurate

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

📮 ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per effettuare il monitoraggio delle azioni da intraprendere, ma il 36% si affida ancora ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero andare perse tra chat, email o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla venga tralasciato.

2. Microsoft Teams Copilot (Ideale per approfondimenti e analisi delle riunioni basati sull'IA)

tramite Microsoft Teams Copilot

Microsoft Teams Copilot è un assistente basato sull'IA integrato nelle applicazioni di Microsoft 365, tra cui Teams, per migliorare la produttività e la collaborazione. Sfruttando modelli linguistici avanzati e i dati di Microsoft Graph, Copilot automatizza attività quali la stesura di email, il riassunto delle riunioni e la generazione di contenuti.

Copilot ti prepara alle riunioni, trascrive le discussioni e riepiloga i punti chiave per chi si unisce in ritardo. Al termine, riepiloga le decisioni, elenca le cose da fare e risponde alle domande di follow-up.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Teams Copilot

Identifica ed elabora l'elenco delle attività di follow-up sulla base delle discussioni della riunione, facilitando l'assegnazione delle responsabilità

Configura la disponibilità di Copilot con opzioni per la trascrizione completa, la conversione vocale in testo in tempo reale o le informazioni basate sulla chat

Poni domande mirate a Copilot per individuare i punti di disaccordo, analizzare le risposte e identificare le lacune negli argomenti

Combina le discussioni vocali e i messaggi di chat per fornire un contesto completo in un unico posto

Limiti di Microsoft Teams Copilot

Per la funzionalità di presa di appunti sono necessari piani di servizio Microsoft 365 specifici, il che comporta costi aggiuntivi

Non è disponibile nelle riunioni con crittografia end-to-end, il che ne limita l'uso in discussioni delicate ma importanti

Prezzi di Microsoft Teams Copilot

Microsoft 365 Business Basic con Copilot: 37,50 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard con Copilot: 44,00 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Premium con Copilot: 53,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams Copilot

G2: 4,3/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

3. Fireflies.ai (Ideale per tracker personalizzabili ed evidenziazioni con indicazione dell'ora)

Fireflies.ai è un sistema di presa appunti basato sull'IA per le riunioni che registra, trascrive e riepiloga/riassume le conversazioni di discussioni, chiamate e conferenze virtuali. Cattura le interazioni vocali da qualsiasi fonte, assicurandoti di non perdere mai i dettagli chiave.

Hai bisogno di monitorare le discussioni sui prezzi e le menzioni alla concorrenza o di condividere un momento chiave di una chiamata? Configura dei tracker personalizzati per contrassegnare i dettagli e lascia che Fireflies crei brevi estratti audio con indicazione dell'ora per una rapida consultazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies.ai

Cattura e converti le riunioni in testo con una precisione leader del settore in oltre 100 lingue

Esecuzione della sincronia delle trascrizioni e delle note con Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion e altri

Utilizza il bot IA Notetaker, l'estensione per Chrome o l'app mobile per trascrivere conversazioni dal vivo o di persona

Cerca nelle riunioni passate fino alla frase esatta e usa AskFred per ottenere risposte immediate dalle conversazioni

Limiti di Fireflies.ai

Un vocabolario tecnico limitato a volte porta a imprecisioni

Non riesce a registrare o riassumere i messaggi inviati nella chat di Teams durante le riunioni

Prezzi di Fireflies.ai

Free

Pro: 18 $ al mese per utente

Business: 29 $ al mese per utente

Enterprise: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: I Greci utilizzavano materiali costosi come la pergamena e il papiro per documentare tutto a mano. Dovevano inoltre lottare costantemente per proteggere questi documenti dagli effetti ambientali.

4. Otter.ai (Ideale per trascrizioni ricercabili e follow-up generati dall'IA)

tramite Otter.ai / IA

Otter.ai aiuta i team a tenere sotto controllo le riunioni, trasformando le conversazioni in note chiare e ricercabili. In quanto strumento di presa appunti basato sull'IA, Otter.ai trascrive le tue riunioni in tempo reale. Al termine della riunione, crea automaticamente un breve riepilogo, così puoi rivedere i punti chiave in pochi secondi.

La piattaforma identifica anche chi parla e individua le responsabilità, quindi non c'è bisogno di follow-up manuali. Grazie al rilevamento delle parole chiave, puoi cercare facilmente argomenti specifici nelle riunioni passate.

Inoltre, il suo assistente di chat basato sull'IA può generare email di follow-up o aggiornamenti sullo stato in base alla riunione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter.ai

Genera riepiloghi/riassunti di 30 secondi che sintetizzano le sessioni più lunghe nei punti salienti essenziali

Usa Otter IA Chat per redigere email di follow-up e aggiornamenti di stato direttamente dalle informazioni raccolte durante la riunione

Unire il dialogo in tempo reale con gli aggiornamenti asincroni grazie ai canali IA, dando slancio al progetto

Estrai e distribuisci automaticamente gli elementi su cui agire, garantendo chiarezza sui passaggi successivi

Limiti di Otter.ai

Il limite dell'accesso è di 25 conversazioni più recenti, mentre quelle più vecchie vengono archiviate

Nel piano Free, la trascrizione di ogni sessione è limitata a 30 minuti

Prezzi di Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

🧠 Curiosità: Gli antichi greci furono pionieri nella pratica della presa di appunti e sottolinearono l'importanza culturale della documentazione della conoscenza. Tenevano meticolosamente dei registri personali per conservare pensieri filosofici, eventi storici e osservazioni scientifiche.

5. Tactiq’s IA Note Taker (Ideale per la trascrizione in tempo reale con tag e screenshot)

tramite Tactiq

Progettato pensando a professionisti e manager, Tactiq Note Taker di OpenAI trascrive le tue riunioni in tempo reale, assicurando che ogni dettaglio fondamentale venga catturato con precisione.

Si integra con Microsoft Teams, Google Meet e Zoom, eliminando la seccatura di prendere appunti manualmente. Seguendo il metodo di presa appunti frase per frase, Tactiq cattura ogni affermazione nel momento in cui viene pronunciata, garantendo che il contesto e le sfumature della conversazione vengano preservati.

Le migliori funzionalità/funzioni del sistema di presa appunti basato sull'IA di Tactiq

Utilizza l'IA per generare automaticamente aggiornamenti completi sui progetti, inclusi eventi, scadenze, discussioni, passaggi successivi, note e punti chiave

Contrassegna incarichi, decisioni e domande con tag personalizzati, etichette o commenti alle trascrizioni in tempo reale

Aggiungi screenshot direttamente alla tua trascrizione per conservare i momenti salienti e i riferimenti specifici da rivedere in seguito

Limiti del sistema di presa appunti basato sull'IA di Tactiq

Alcuni utenti segnalano che le funzionalità/funzioni di IA di Tactiq possono risultare complesse da configurare e personalizzare inizialmente

Tactiq funziona come estensione di Chrome, limitandone l'uso agli utenti del browser Chrome

Prezzi degli strumenti di presa appunti basati sull'IA di Tactiq

Free

Pro: 12 $ al mese per utente

Team: 20 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli strumenti di presa appunti basati sull'IA di Tactiq

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? John Locke ha svolto un ruolo importante nel migliorare l'usabilità dei libri comuni. Ha introdotto un efficace sistema di indice che consentiva agli utenti di classificare e recuperare le informazioni in modo efficiente. Questo aiuta a prendere appunti in modo strutturato anche ai giorni nostri.

6. tl;dv (Ideale per i riassunti delle riunioni integrati nel CRM e l'automazione del flusso di lavoro)

tl;dv è un software di verbali delle riunioni basato sull'IA pensato per professionisti e manager che utilizzano Microsoft Teams. Pur registrando, trascrivendo ed evidenziando i momenti salienti delle riunioni, si concentra principalmente sulla sintesi post-riunione.

Grazie alla perfetta integrazione con il CRM, alle analisi basate sull'intelligenza artificiale e a un formato di riepilogo/riassunto personalizzabile, tl;dv semplifica i follow-up, la reportistica e il processo decisionale. Che tu debba estrarre il feedback dei clienti, effettuare il monitoraggio delle obiezioni durante le chiamate commerciali o identificare i punti deboli dei prodotti, gli agenti AI di tl;dv si occupano di tutto.

tl;dv: le migliori funzionalità/funzioni

Compila automaticamente i campi del CRM con i dati rilevanti della riunione, eliminando l'inserimento manuale in HubSpot, Salesforce e oltre 6.000 altre piattaforme

Pianifica promemoria basati sull'IA per analizzare le riunioni passate e future alla ricerca di approfondimenti specifici, con report inviati direttamente alla tua casella di posta

Trascrivi e riepiloga le riunioni in oltre 30 lingue per una collaborazione globale

Utilizza modelli strutturati e playbook per garantire la coerenza tra le riunioni

Limiti di tl;dv

Non è presente una funzionalità integrata per analizzare le emozioni visibili dei partecipanti nei video, che potrebbe fornire approfondimenti più dettagliati

Non offre un vocabolario personalizzato, che può essere importante per campi o termini specialistici

Prezzi in breve

Free

Pro: 29 $ al mese per utente

Business: 98 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni in breve

G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? La dimensione del mercato dei sistemi di presa appunti basati sull'IA raggiungerà circa 2.545 milioni di dollari entro il 2033, con un tasso di crescita annuale composto del 18,9%.

7. Supernormal (Ideale per estrarre informazioni chiave e rispondere a query relative alle riunioni)

tramite Supernormal

Il prossimo in questo elenco di strumenti di presa appunti basati sull'IA per Microsoft Teams è Supernormal. Questo strumento si integra perfettamente con Microsoft Teams, trascrivendo le riunioni e catturando i punti chiave in tempo reale.

Il suo assistente basato sull'IA, Norma, registra note dettagliate della riunione in tempo reale. A differenza degli strumenti di trascrizione convenzionali, Norma estrae informazioni chiave, identifica i compiti da svolgere e risponde alle query durante o dopo la riunione. Consente persino di personalizzare il nome del bot per la presa di appunti all'interno di Microsoft Teams per un'esperienza di squadra senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Supernormal

Rileva automaticamente le attività nelle discussioni e assegnale ai membri del team interessati all'interno di Asana, Trello, ClickUp e Linear

Individua rapidamente la posizione dei momenti specifici nelle sezioni della trascrizione contrassegnate da timestamp

Standardizza i formati delle note con modelli personalizzati per diversi tipi di riunioni, come le chiamate commerciali, i check-in del team e i briefing con i clienti

Ricevi email di sintesi che riepilogano le discussioni principali, aiutando i team a prepararsi per la settimana a venire

Limiti di Supernormal

Gli utenti lamentano risultati di scarsa qualità derivanti dai modelli predefiniti dello strumento

Non trascrive le riunioni offline

Prezzi Supernormal

Free

Pro: 18 $ al mese per utente

Business: 29 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Supernormal

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? I sistemi di presa appunti basati sull'IA utilizzano tecnologie come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e il riconoscimento vocale automatico (ASR) per migliorare la precisione e la comprensione del contesto.

8. Krisp IA Meeting Assistant (Ideale per individuare gli elementi da intraprendere e i modelli di riunione strutturati)

tramite Krisp IA Meeting Assistant

Fedele al suo nome, Krisp offre trascrizioni nitide per le riunioni di Microsoft Teams. Oltre alla semplice presa di appunti, Krisp rileva le attività da svolgere all'interno delle conversazioni durante le riunioni. Le attività vengono automaticamente estratte, classificate e assegnate ai membri del team interessati, garantendo che tutti i follow-up siano chiari e tracciabili.

Inoltre, Krisp migliora l'efficienza, offrendo modelli di appunti pronti all'uso per le riunioni. Questi modelli organizzano i punti chiave della discussione, le decisioni e i passaggi successivi in un formato strutturato, rendendo più facile la condivisione e la distribuzione degli appunti tra i membri del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Krisp IA Meeting Assistant

Individua i punti di azione nelle conversazioni e assegnali ai membri del team senza dover cambiare contesto

Collega la creazione e la distribuzione degli appunti alle riunioni pianificate per un flusso di lavoro automatizzato

Sfrutta la compatibilità senza plug-in per lavorare con Microsoft Teams e altre piattaforme per riunioni

Limiti di Krisp IA Meeting Assistant

Al momento, Krisp può effettuare una connessione a un solo Calendario alla volta

Le funzionalità di trascrizione delle riunioni e di presa di appunti attualmente supportano solo l'inglese

Prezzi di Krisp IA Meeting Assistant

Free

Pro: 16 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Krisp IA Meeting Assistant

G2: 4,7/5 (oltre 550 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Consiglio da esperto: usa i colori per evidenziare le diverse sezioni delle tue note. Il rosso può essere usato per informazioni importanti, punti chiave e avvisi, mentre il blu può evidenziare definizioni, concetti principali e idee chiave. Il verde è ottimo per esempi e applicazioni, il giallo per le domande e il viola per il vocabolario.

9. App riunioni giornaliere (Ideale per la soppressione del rumore e la chiarezza vocale nelle trascrizioni)

Huddles è uno strumento di altissimo livello per la cancellazione del rumore e il miglioramento della voce che offre un audio cristallino nelle riunioni virtuali. Elimina i rumori di fondo come il ticchettio della tastiera, i cani che abbaiano o i rumori dei lavori in corso, garantendo resoconti accurati delle riunioni.

Nelle riunioni giornaliere frenetiche in cui più partecipanti parlano contemporaneamente, la funzionalità Voice Clarity di Huddles migliora la comprensibilità del parlato. Ciò rende più facile distinguere i parlanti e produrre riepiloghi/riassunti coerenti.

Le migliori funzionalità dell'app per le riunioni giornaliere Huddles.

Garantisci la sicurezza dei dati grazie all'elaborazione audio locale, assicurando che le informazioni sensibili rimangano private

Riduci al minimo le interpretazioni errate eliminando i problemi di scarsa qualità audio grazie alle funzioni di cancellazione dell'eco e rimozione dell'eco acustico

Crea programmi concisi utilizzando l'IA per guidare le discussioni e incoraggiare i membri del team a prepararsi in anticipo

Limiti dell'app per le riunioni giornaliere.

L'applicazione non effettua la sincronizzazione con i calendari degli utenti

Gli utenti lamentano la mancanza di connessioni API avanzate per facilitare una migliore interoperabilità con altre piattaforme

Prezzi dell'app per riunioni giornaliere Huddles.

Free

Pro: 19,9 $ al mese per utente

Business: 19,9 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni dell'app Huddles.

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Le organizzazioni che utilizzano strumenti di presa appunti basati sull'IA hanno registrato una riduzione fino al 30% del tempo dedicato all'organizzazione delle note dopo le riunioni.

10. Il sistema di presa appunti basato sull'IA di Bluedot (Ideale per la trascrizione in background senza bot con precisione specifica per il settore)

Bluedot acquisisce, organizza e condivide gli appunti delle riunioni in Microsoft Teams senza bisogno che i bot si uniscano alle tue chiamate. Funziona silenziosamente in background, trascrivendo e riassumendo automaticamente le discussioni. Le trascrizioni evidenziano i punti chiave, le azioni da intraprendere e le decisioni, rendendo il follow-up semplicissimo.

Un grande vantaggio? Bluedot riconosce con precisione i termini tecnici e il gergo del settore, quindi anche le conversazioni specialistiche vengono trascritte con chiarezza.

Le migliori funzionalità/funzioni del sistema di presa appunti basato sull'IA di Bluedot

Imposta autorizzazioni specifiche per la visualizzazione, la modifica e la condivisione per garantire la sicurezza delle informazioni riservate

Distribuisci i riassunti delle riunioni a tutti i team per garantire che tutti i partecipanti rimangano informati

Usa l'IA per le riunioni ed esegui una rapida ricerca per parole chiave per individuare le note importanti senza dover riascoltare le registrazioni

Genera automaticamente follow-up e elementi da intraprendere per mantenere i team allineati sui passaggi successivi

Limiti del sistema di presa appunti basato sull'IA di Bluedot

Mancano integrazioni CRM complete, il che rappresenta un limite per la sincronizzazione delle chiamate registrate con piattaforme come liftOS

Opzioni di personalizzazione limitate per i riassunti delle riunioni, con ripercussioni sulla comprensione delle interazioni con i clienti

Prezzi del sistema di presa appunti basato sull'IA di Bluedot

Free

Basic: 18 $ al mese per utente

Pro: 25 $ al mese per utente

Business: 39 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei sistemi di presa appunti basati sull'IA di Bluedot

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🤝 Promemoria: gli strumenti di presa appunti sono utili, ma assicurati sempre di rivedere, perfezionare e personalizzare le note generate dall'IA per garantire accuratezza e chiarezza.

Scopri il miglior strumento basato sull'IA: ClickUp

Abbiamo selezionato alcuni dei migliori strumenti di presa appunti basati sull'IA per Microsoft Teams, ognuno dei quali offre funzionalità/funzioni uniche per migliorare il modo in cui raccogli, organizzi e agisci sulla base delle informazioni raccolte durante le riunioni.

Ma se stai cercando funzionalità avanzate che migliorino la produttività del tuo team oltre la semplice trascrizione delle riunioni, ClickUp si distingue dalla concorrenza.

Con ClickUp AI Notetaker, ottieni riassunti automatici delle riunioni, così non devi preoccuparti di perdere dettagli importanti. ClickUp Docs offre uno spazio collaborativo per archiviare, organizzare e perfezionare i tuoi appunti. E con ClickUp Brain, l'IA fa un passo avanti, aiutandoti a scrivere, riepilogare/riassumere e recuperare informazioni all'istante, rendendo la tua area di lavoro davvero più intelligente.

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