i 20 migliori GPT per la produttività da provare nel 2025

Siete sempre alla ricerca di modi per terminare più cose in meno tempo, ma il numero di strumenti per la produttività può essere travolgente. Alcuni promettono di automatizzare le attività di routine, mentre altri sostengono di migliorare la concentrazione, ma trovare quello giusto spesso sembra una versione di prova.

Peggio ancora, molti strumenti risolvono solo un pezzo del puzzle, lasciandoti a destreggiarti tra più app solo per stare al passo con il tuo lavoro.

Gli strumenti basati su GPT ridefiniscono la produttività. Da fare più che automatizzare le attività: analizzano, generano e adattano i contenuti alle tue esigenze. Che si tratti di scrivere email, riepilogare report o fare brainstorming, questi assistenti basati su IA forniscono risultati in pochi secondi.

In questo post del blog troverai 20 dei migliori GPT per la produttività. Ognuno di essi è stato creato per risparmiare tempo, ridurre il lavoro manuale e aiutarti a lavorare in modo più intelligente, non più faticoso. Cominciamo.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi I GPT sono modelli avanzati di IA che generano testo simile a quello umano, gestiscono varie attività e possono essere personalizzati per applicazioni specifiche per aumentare la produttività. Ecco i 20 migliori GPT per la produttività da provare: Creative Writing Coach (ideale per migliorare la narrazione e superare il blocco dello scrittore) GPT di Canva (Ideale per generare idee creative di design e didascalie) Diagrammi (Ideali per creare immagini chiare e coinvolgenti per illustrare concetti complessi) Project Manager Buddy (ideale per il monitoraggio dei progetti grazie a informazioni basate sull'IA) Video Summarizer (Il migliore per estrarre rapidamente informazioni chiave dai video) Tutor Me di Khan Academy (ideale per lezioni individuali personalizzate in varie materie) AskYourPDF Research Assistant (Il migliore per estrarre e riepilogare/riassumere in modo efficiente le informazioni dai PDF) Assistente personale (Ideale per gestire le attività quotidiane e migliorare la gestione del tempo) Excel IA (Ideale per l'automazione dell'analisi dei dati e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro dei fogli di calcolo) Presentazione e diapositive GPT (Ideale per creare presentazioni di grande impatto con suggerimenti di contenuti basati sull'IA) Meeting Summarizer Pro (ideale per trasformare le note delle riunioni in elementi e riepiloghi concisi) Scholar AI (Ideale per la ricerca accademica e la generazione di approfondimenti accademici) Consenso (ideale per prendere decisioni basate sui dati con strumenti di creazione del consenso basati sull'IA) Code Tutor (ideale per imparare e migliorare le competenze di programmazione con una guida personalizzata) Mentore di progettazione UX (Ideale per migliorare la progettazione dell'esperienza utente attraverso il feedback di esperti di IA) Video GPT di VEED (Ideale per creare rapidamente contenuti video con script e modifiche generati dall'IA) SEO Mentor (ideale per migliorare il posizionamento del sito web attraverso consigli SEO basati sull'IA) GPT Calendario (ideale per gestire i programmi e ottimizzare il tempo con una pianificazione basata sull'IA) AI Humanizer Pro (Ideale per rendere il testo generato dall'IA più naturale e simile a quello umano) GPT Notion Expert (ideale per organizzare e ottimizzare l'area di lavoro Notion con l'assistenza dell'IA) ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, porta la potenza dei GPT direttamente nella tua area di lavoro: ClickUp Brain: connette progetti, persone e conoscenze, fornendo accesso immediato a intuizioni ed elementi di azione

Automazioni ClickUp: Automatizza i flussi di lavoro con la gestione delle attività basata sull'IA e l'assegnazione delle attività in linguaggio semplice

Software di project management ClickUp: prevede i ritardi e aiuta a stabilire le priorità delle attività con le informazioni fornite dall'IA

Cosa sono i GPT?

*i GPT, o Generative Pre-trained Transformers, sono modelli avanzati di IA sviluppati per comprendere e generare testo simile a quello umano. Sono addestrati su set di dati estesi, che consentono loro di eseguire un ampio intervallo di attività legate al linguaggio, tra cui la creazione di contenuti, l'assistenza alla codifica, il riepilogo e altro ancora.

Questo tipo di agente IA utilizza un'architettura di trasformazione per prevedere la parola successiva in una sequenza, consentendo loro di generare un testo coerente e contestualmente rilevante.

A differenza dei modelli tradizionali di IA, i GPT possono essere personalizzati per attività o argomenti specifici, consentendo agli utenti di adattarli a varie applicazioni senza codice. Questa adattabilità rende i GPT strumenti preziosi in diversi settori, migliorando la produttività e snellendo i flussi di lavoro.

OpenAI ha sviluppato i GPT con l'intento di far progredire l'IA a beneficio dell'umanità. Nel corso del tempo, questi modelli si sono evoluti, con ogni versione, a partire da GPT-2 a GPT-3, e ora GPT-4, che diventa più complessa, capace e consapevole del contesto, migliorando la loro capacità di eseguire un ampio intervallo di attività con maggiore precisione.

🔍 Lo sapevi? Prima dei GPT, i chatbot come ELIZA (anni '60) e ALICE (anni '90) utilizzavano script basati su regole per simulare le conversazioni. Per quanto impressionanti per l'epoca, non potevano generare risposte in modo così dinamico come i modelli GPT possono fare oggi.

Cosa dovresti cercare nei migliori GPT per la produttività?

Un buon GPT dovrebbe semplificare il lavoro, non aumentare il carico di lavoro. I migliori si adattano naturalmente al flusso di lavoro, aiutando a muoversi più velocemente senza continue correzioni o passaggi aggiuntivi. Ma con così tante opzioni disponibili, come si fa a sapere quali valgono la pena? Cerca queste funzionalità/funzioni chiave. 💁

Comprensione contestuale: Cerca un GPT che comprenda il contesto delle tue attività, fornendo risposte pertinenti e accurate in base al progetto o all'attività in questione

Multifunzionalità: scegline uno che svolga diverse attività, come riepilogare/riassumere documenti, generare idee, creare schemi, scrivere email, programmare appuntamenti e rispondere alle domande in modo efficiente

Integrazione con gli strumenti esistenti: Assicurati che l'IT si integri con le tue app di produttività preferite, tra cui calendario, email, elenchi di cose da fare e altri strumenti di gestione delle attività, per un flusso di lavoro senza interruzioni

Opzioni di personalizzazione: Trova un GPT che adatti le risposte al tuo stile di scrittura, al tono e al livello di dettaglio necessario per le tue attività

Automazione delle attività: Scegliete un'automazione che semplifichi le attività ripetitive, come la voce dei dati, la generazione di report o la stesura di email, per risparmiare tempo e ridurre il lavoro manuale richiesto

Generazione di contenuti creativi: Selezionare un GPT che produca diversi formati di contenuto, come diapositive di presentazione, schemi di blog e post sui social media, per supportare varie esigenze creative

Riepilogo avanzato: Cerca solide capacità di riepilogo che condensino informazioni complesse da documenti, articoli o video in riepiloghi concisi e fruibili

Recupero accurato delle informazioni: Assicurati che il GPT possa accedere a origini dati affidabili per fornire informazioni precise e pertinenti in base alle tue query, supportando un processo decisionale e una ricerca efficienti

I migliori GPT per la produttività

Ora sai cosa cercare in un GPT per la produttività. Esploriamo le opzioni che possono davvero fare la differenza nel tuo flusso di lavoro. Mentre l'IA sul posto di lavoro continua ad evolversi, i migliori GPT per la produttività sono costruiti per stare al passo con le esigenze del lavoro moderno.

Esaminiamo i migliori GPT progettati per rendere il lavoro meno faticoso. 👇

1. Allenatore di scrittura creativa (ideale per migliorare la narrazione e superare il blocco dello scrittore)

tramite Creative Writing Coach

Creative Writing Coach è uno strumento rivoluzionario per gli scrittori che vogliono migliorare le proprie capacità creative.

La piattaforma basata sull'IA fornisce una guida completa, feedback e approfondimenti analitici che aiutano a perfezionare la scrittura. Analizza la scrittura e identifica le aree di miglioramento, come lo sviluppo dei personaggi e la coerenza narrativa, facilitando un prodotto finale più raffinato.

Una funzionalità/funzione che spicca è la sua capacità di chiarire concetti di scrittura complessi. Per esempio, insegna efficacemente il principio di "mostrare piuttosto che raccontare", incoraggiando gli scrittori a usare descrizioni vivide che coinvolgano l'immaginazione dei lettori. Questo migliora la comprensione da parte dell'utente delle tecniche di narrazione efficaci e favorisce una connessione più profonda con il proprio pubblico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Creative Writing Coach

Migliora le tue capacità di scrittura attraverso feedback e indicazioni personalizzati

Supera i blocchi creativi con suggerimenti e prompt personalizzati

Chiarire concetti di scrittura complessi per una migliore comprensione e applicazione

Perfeziona lo sviluppo dei caratteri e la struttura della trama per narrazioni più avvincenti

Limiti dell'allenatore di scrittura creativa

Lo strumento spesso fatica a incorporare la risonanza emotiva o la creatività nella scrittura, che sono essenziali per coinvolgere la narrazione

Non ricorda i prompt precedenti in sessioni separate e fatica a mantenere un contesto coerente

Prezzi per il corso di scrittura creativa

Premium: $19,99/mese per utente

Ultra: 44,99 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Creative Writing Coach

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📮 ClickUp Insight: i lavoratori in genere rispondono ai messaggi istantanei entro 10 minuti, ma ogni interruzione può costare fino a 23 minuti di tempo di concentrazione, creando un paradosso di produttività. Bilanciare risposte rapide con un lavoro approfondito può essere difficile. ClickUp risolve questo problema integrando la comunicazione direttamente nel flusso di lavoro. È possibile trasformare i messaggi in attività con un clic, collegare le conversazioni a attività e documenti correlati e utilizzare l'IA per gestire le chat con funzioni come risposte suggerite e riepiloghi dei thread. Questa perfetta integrazione aiuta a mantenere la concentrazione, garantendo al contempo una comunicazione tempestiva.

2. GPT di Canva (ideale per generare idee creative di design e didascalie)

tramite GPT di Canva

Canva GPT è un'integrazione innovativa che combina ChatGPT di OpenAI con la piattaforma di progettazione di Canva, con l'obiettivo di semplificare il processo creativo per gli utenti. Questa combinazione consente a singoli e aziende di creare immagini di alta qualità in modo più efficiente, fondendo la generazione di contenuti basata sull'IA con gli strumenti di progettazione di Canva facili da usare.

È possibile inserire prompt descrittivi e il GPT produrrà i corrispondenti layout di progettazione, semplificando la creazione di presentazioni, loghi, post sui social media e altro ancora.

Introdotta alla fine del 2023, questa suite comprende strumenti come Magic Switch per convertire documenti in presentazioni, Magic Grab per la manipolazione delle immagini, Magic Media per creare video da prompt di testo e Brand Voice per produrre testi in linea con il marchio.

Le migliori funzionalità/funzioni di GPT di Canva

Genera rapidamente progetti inserendo prompt di testo, rendendo il design accessibile a un pubblico più ampio

Personalizza ulteriormente i risultati all'interno di Canva, adattando i progetti a esigenze specifiche

Migliora la qualità dei contenuti utilizzando strumenti basati sull'IA per trovare ispirazione e idee innovative

Crea immagini da descrizioni testuali, offrendo vari stili ed eccellendo nella produzione di immagini fotografiche e multi-soggetto

Limiti di GPT di Canva

Lo strumento può produrre risultati diversi; alcuni prompt producono progetti soddisfacenti, mentre altri non soddisfano le aspettative dell'utente

L'efficacia di Canva GPT dipende in larga misura dalla chiarezza e dalla specificità delle istruzioni per l'utente

Prezzi GPT di Canva

Free

Pro: $15/mese per utente

Teams: $10/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GPT su Canva

G2: 4. 7/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 12.400 recensioni)

3. Diagrammi (Mostrami) (Ideali per creare immagini chiare e coinvolgenti per illustrare concetti complessi)

Show Me è uno strumento basato sull'IA sviluppato da helpful.dev che consente agli utenti di generare un'ampia matrice di rappresentazioni visive, tra cui diagrammi di flusso, diagrammi UML, mappe mentali, grafici Gantt, diagrammi entità-relazione (ER) e altro ancora.

Interpreta i prompt dell'utente per creare diagrammi che aiutano nella concettualizzazione, nella pianificazione e nella comunicazione in vari campi, come lo sviluppo di software, il project management, l'istruzione e l'analisi aziendale.

Questo strumento migliora la produttività trasformando idee complesse in formati chiari e visivi, facilitando una migliore comprensione e collaborazione. È possibile esportare e modificare i diagrammi generati, offrendo flessibilità per la personalizzazione e l'integrazione in presentazioni o report.

L'integrazione è ideale per professionisti, sviluppatori o analisti aziendali che hanno bisogno di comunicare idee visivamente.

Diagrammi (Mostrami) migliori funzionalità/funzioni

Sviluppare diapositive PowerPoint, presentazioni Keynote, pitch deck e altri supporti visivi per comunicare efficacemente le idee

Assistenza per più linguaggi di diagramma come Mermaid e PlantUML

Interagisci con una piattaforma intuitiva che semplifica il processo di creazione dei diagrammi, rendendolo accessibile a utenti con diversi livelli di competenza tecnica

Salva i diagrammi in più formati e modificali per soddisfare requisiti specifici

Diagrammi (Mostrami) limiti

Sebbene lo strumento consenta l'esportazione e la modifica dei diagrammi, l'estensione della personalizzazione potrebbe non soddisfare le esigenze degli utenti che richiedono rappresentazioni visive altamente personalizzate

Gli utenti che non hanno familiarità con le rappresentazioni grafiche o con le funzionalità dello strumento potrebbero avere bisogno di un periodo di apprendimento

Diagrammi (Mostrami) prezzi

Free

Diagrammi (Mostrami) valutazioni e recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Il GPT a volte genera informazioni completamente false o senza senso, note come "allucinazioni". Poiché non verifica i fatti, può tranquillamente inventare cose se gli schemi nei suoi dati di addestramento suggeriscono una risposta ragionevole.

4. Project Manager Buddy (ideale per il monitoraggio dei progetti grazie a informazioni basate sull'IA)

tramite Project Manager Buddy

Project Management Buddy è stato sviluppato da DialogDuo ed è progettato per supportare i project manager attraverso varie metodologie, tra cui Agile, Scrum e Lean. Questo strumento offre una guida personalizzata, modelli e best practice per migliorare la pianificazione e l'esecuzione dei progetti. È possibile ricevere consigli sulla creazione di piani di progetto, sulla gestione dei rischi, sul monitoraggio dello stato di avanzamento e sulla creazione di valore.

Che tu abbia bisogno di creare un grafico di Gantt, gestire i rischi o gestire le modifiche all'ambito, questo strumento fornisce soluzioni su misura per perfezionare le tue attività di project management.

Le migliori funzionalità di Project Manager Buddy

Ottieni spiegazioni approfondite di Agile, Waterfall e altri framework

Collaborare con gli utenti per sviluppare piani di progetto completi e su misura per esigenze specifiche

Sfrutta i modelli pronti all'uso per piani di progetto, grafici di Gantt, valutazioni dei rischi e altri documenti essenziali

Implementare le best practice per gestire le sfide dell'IA associate al project management

Limiti di Project Manager Buddy

Anche con misure di sicurezza come la "modalità di navigazione in incognito", permangono preoccupazioni riguardo a fughe di dati o accessi non autorizzati

Prezzi di Project Manager Buddy

Free

Valutazioni e recensioni di Project Manager Buddy

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

5. Video Summarizer (il migliore per estrarre rapidamente informazioni chiave dai video)

tramite video riepilogativo

Il Video Summarizer GPT è uno strumento avanzato di IA progettato per analizzare e condensare in modo efficiente i contenuti video di YouTube, consentendo di cogliere le informazioni essenziali senza guardare interi video. Basta inserire un link di YouTube e lo strumento estrae punti chiave e approfondimenti.

Quando riceve un collegamento a YouTube, l'IA recupera l'ID del video e accede alle didascalie. Elabora queste informazioni per creare un riepilogo/riassunto strutturato che evidenzia i punti cruciali, i dati significativi e pone domande di esempio per una comprensione più approfondita. È possibile espandere questi riepiloghi/riassunti, generare quiz didattici, creare diagrammi visivi o persino redigere articoli derivati dal contenuto del video.

Questo strumento è particolarmente utile per studenti, ricercatori e professionisti che cercano di risparmiare tempo estraendo informazioni preziose dai contenuti video.

Video che riepiloga le migliori funzionalità/funzioni

Riepilogare/riassumere i video in un formato strutturato con punti chiave, approfondimenti ed esempi

Genera quiz, diagrammi e articoli per migliorare l'apprendimento e il coinvolgimento

Tradurre riepiloghi/riassunti e approfondimenti nella lingua preferita dell'utente per l'accessibilità

Rispondi a domande specifiche sul video estraendo i dettagli più rilevanti

Video Limiti del riepilogo/riassunto

Poiché si basa sulle didascalie, non può analizzare diagrammi, grafici o dimostrazioni puramente visive all'interno del video

Se un video ha didascalie imprecise o incomplete, i riepiloghi/riassunti potrebbero essere imprecisi o mancare di alcuni dettagli

Prezzi riassuntore video

Free

Video Valutazioni e recensioni di Summarizer

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Passare il tempo a organizzare l'area di lavoro o a pianificare le attività può sembrare produttività, ma non è la stessa cosa che fare effettivamente il lavoro. Questo si chiama "teatro della produttività ": sembra lavoro, ma non fa la differenza.

6. Tutor Me di Khan Academy (il migliore per lezioni individuali personalizzate in varie materie)

tramite Tutor Me di Khan Academy

Khan Academy offre strumenti educativi basati sull'IA progettati per migliorare le esperienze di apprendimento degli studenti e supportare gli educatori. Khanmigo Lite è uno strumento educativo gratuito basato sull'IA di Khan Academy che assiste gli studenti in materie come matematica, scienze e discipline umanistiche.

La modalità Tutor Me è una funzionalità/funzione di Khanmigo che imita il tutoraggio individuale fornendo una guida personalizzata, ponendo domande di approfondimento e promuovendo il pensiero critico in matematica e nelle discipline umanistiche. Utilizza un metodo socratico, guidando gli studenti attraverso la risoluzione dei problemi passo dopo passo senza fornire direttamente le risposte. Questo approccio incoraggia una comprensione più profonda e l'apprendimento indipendente.

Le migliori funzionalità di Tutor Me

Guida gli studenti attraverso la risoluzione dei problemi utilizzando il metodo socratico ponendo domande penetranti che incoraggiano il pensiero critico

Migliora le tue capacità di scrittura sviluppando storie creative e componendo saggi avvincenti

Interagisci con personaggi letterari e storici per rendere l'apprendimento più interattivo e coinvolgente

Assistenza agli insegnanti nella pianificazione delle lezioni, generazione di riepiloghi/riassunti sullo stato degli studenti su richiesta e aggiornamento rapido dei contenuti

Limiti di Tutor Me

Mancano funzionalità/funzioni come il monitoraggio dello stato di avanzamento e il feedback avanzato

Nonostante le funzionalità di sicurezza integrate, esiste la possibilità che l'IA generi risposte inappropriate o fuori tema

Prezzi di Tutor Me

Free

Valutazioni e recensioni di Tutor Me

G2: 4. 7/5 (30 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (170+ recensioni)

7. AskYourPDF Research Assistant (ideale per estrarre e riepilogare/riassumere in modo efficiente le informazioni dai PDF)

tramite AskYourPDF

AskYourPDF Research Assistant migliora il processo di estrazione e analisi delle informazioni dai documenti PDF. Consente di interagire in modo dinamico con i file, facilitando il recupero e la comprensione efficiente dei dati. Lo strumento è una risorsa completa per ricercatori e professionisti, in quanto fornisce l'accesso a oltre 400 milioni di articoli accademici provenienti da fonti affidabili come PubMed, Nature e arXiv.

Inoltre, offre funzionalità/funzioni come la generazione di articoli e saggi ben citati, l'analisi di PDF per creare riferimenti accurati e la creazione di una base di conoscenza interattiva a partire da file caricati dagli utenti. Queste capacità migliorano complessivamente la produttività riducendo il tempo e il lavoro richiesti per gestire e interpretare dati testuali estesi.

Le migliori funzionalità di AskYourPDF

Genera automaticamente riferimenti in stile APA e integrali in saggi o documenti di ricerca

Aggregare più documenti in una knowledge base ricercabile per una ricerca completa

Carica PDF o collegamenti a documenti online e lascia che l'IA elabori il contenuto per fornire risposte in modo conversazionale

Estrai dettagli specifici come metodologie, risultati o riepiloghi da documenti densi

Chiedi ai tuoi limiti PDF

Lo strumento limita gli utenti a un massimo di 20 documenti per conversazione, limitandone l'utilità per progetti di ricerca su larga scala che coinvolgono numerosi file

Nonostante i miglioramenti, le risposte generate dall'IA possono occasionalmente essere imprecise o prive di contesto

Prezzi AskYourPDF

Free

Premium: $14,99/mese per utente

Pro: $19,99/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni AskYourPDF

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Da fare? Un sondaggio di McKinsey ha rilevato che il 65% delle organizzazioni utilizza ora l'IA generativa in almeno una funzione aziendale, quasi il doppio rispetto all'anno scorso. La maggior parte delle aziende che utilizzano l'IA l'ha integrata in almeno due aree, con il marketing, le vendite e lo sviluppo dei prodotti in testa.

8. Assistente personale (ideale per gestire le attività quotidiane e migliorare la gestione del tempo)

tramite Assistente personale

L'assistente personale, sviluppato da Samuel E. Katsaros, è progettato per svolgere attività e migliorare la gestione della vita quotidiana. Può essere personalizzato per soddisfare esigenze individuali o aziendali sfruttando la capacità di GPT di generare testo simile a quello umano ed eseguire attività complesse. Se ti stai chiedendo come utilizzare l'IA come assistente personale, questo strumento offre una soluzione intuitiva.

Dopo aver avviato l'interazione con un semplice saluto, l'assistente personale diventa un partecipante attivo nella tua routine quotidiana. Offre funzionalità come la pianificazione, i promemoria e il recupero delle informazioni. Alimentati da modelli linguistici di grandi dimensioni come GPT-4 o GPT-3.5, questi assistenti elaborano input in linguaggio naturale per generare output contestualmente rilevanti.

Le migliori funzionalità dell'assistente personale

Gestisci senza sforzo la programmazione, la stesura di email e i promemoria

Riepilogare/riassumere documenti, analizzare dati e generare report rapidamente

Ottieni assistenza in tempo reale e feedback dettagliati sullo stato aziendale

Condivisione diretta dei documenti con l'assistente per un supporto personalizzato

Limiti dell'assistente personale

L'assistente personale non è attualmente gratis ed è disponibile esclusivamente per gli abbonati a ChatGPT Plus

L'assistente richiede un periodo iniziale per adattarsi alle preferenze e alle abitudini dei singoli utenti, durante il quale le sue risposte potrebbero essere meno personalizzate

Prezzi dell'assistente personale

Free

Piani a pagamento: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di assistenti personali

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Suggerimento: trasforma GPT nel tuo assistente personale fornendogli le note delle riunioni e chiedendogli di prendere appunti chiave, elementi di azione e una bozza di email di follow-up. Ciò consente di risparmiare tempo e garantisce chiarezza.

9. Excel AI (ideale per l'automazione dell'analisi dei dati e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro dei fogli di calcolo)

tramite Excel IA

Excel AI si concentra sulla semplificazione delle operazioni con i fogli di calcolo, sul miglioramento della comprensione dei dati e sulla riduzione del lavoro richiesto. È specificamente progettato per migliorare la produttività attraverso una profonda integrazione con Microsoft Excel e i flussi di lavoro di analisi dei dati. Come GPT specializzato, eccelle nell'automatizzare, ottimizzare e semplificare attività complesse di Excel, che vanno dalle funzioni di base dei fogli di calcolo alla modellazione avanzata dei dati, alla visualizzazione e all'automazione utilizzando Visual Basic for Applications (VBA) e Python.

Operando come un assistente digitale, elabora le richieste degli utenti analizzando le query relative ai fogli di calcolo e offrendo una guida passo dopo passo, formule predefinite o file completi da scaricare. Con la capacità di generare, manipolare e analizzare file Excel all'interno del suo ambiente, lo strumento offre un approccio pratico alla risoluzione dei problemi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Excel IA

Visualizza i dati attraverso grafici, diagrammi e dashboard interattivi ed esteticamente accattivanti

Esportare e convertire i dati in formati diversi, come CSV, JSON o set di dati compatibili con SQL

Genera formule Excel complesse per modelli finanziari, analisi statistiche ed elaborazione dati

Automazione della reportistica mediante la generazione di riepiloghi mensili, rendiconti finanziari e dashboard KPI

Limiti dell'IA di Excel

Le formule o gli output generati potrebbero essere errati, soprattutto per query complesse, e richiedere una convalida manuale

Gli utenti devono avere familiarità con le basi di Excel per poterli utilizzare in modo efficace

Prezzi IA Excel

Free

Piani a pagamento: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Excel IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Secondo i progetti di mercato, l'industria globale dell'IA è sulla buona strada per raggiungere 1,81 trilioni di dollari entro il 2030, riflettendo la sua rapida crescita e la crescente adozione in tutti i settori.

10. Presentazione e diapositive GPT (ideale per creare presentazioni di grande impatto con suggerimenti di contenuti basati sull'IA)

tramite presentazione e diapositive GPT

Sviluppato da SlidesGPT, Presentation e Slides GPT è uno strumento specializzato progettato per aiutarti a creare presentazioni professionali e di alta qualità in modo efficiente. È ottimizzato per generare diapositive complete e pronte per la presentazione, che incorporano ricerche pertinenti, contenuti strutturati e immagini.

Fondamentalmente, questa IA sfrutta l'elaborazione avanzata del linguaggio naturale (NLP) per analizzare le richieste degli utenti e utilizza un'interfaccia di programmazione dell'applicazione (API) esterna per generare diapositive in modo dinamico. Assicura che ogni diapositiva sia formattata in modo strutturato con un titolo chiaro, elenchi puntati, traccia di conversazione e citazioni di fonti.

Il GPT opera comprendendo innanzitutto le esigenze dell'utente, che si tratti di una singola diapositiva, di una presentazione completa o di una revisione modificata di un contenuto esistente. Una volta preparato il contenuto, utilizza un'API per generare diapositive in modo dinamico, rendendole immediatamente disponibili per il download o ulteriori modifiche.

Presentazione e diapositive Funzionalità/funzioni migliori di GPT

Ridurre il tempo dedicato alla progettazione e alla strutturazione delle presentazioni attraverso l'automazione della creazione delle diapositive

Genera contenuti adatti a reportistica aziendale, lezioni accademiche e presentazioni di settore

Consenti perfezionamenti collaborativi per modificare le diapositive specificando le modifiche o richiedendo immagini alternative

Incorporare dati recenti, casi di studio e approfondimenti fattuali nel contenuto delle diapositive

Presentazione e diapositive Limiti del GPT

A causa della natura dell'IA, SlideGPT può produrre risultati simili o identici per utenti diversi, riducendo l'originalità delle presentazioni

Lo strumento è progettato principalmente per la creazione di diapositive. Potrebbe non soddisfare le esigenze degli utenti che richiedono altri formati di contenuto

Presentazione e diapositive Prezzi GPT

Free

SlidesGPT Pro: 9,99 $/mese per utente

Pagamento per download: 2,99 $/download

Azienda: a partire da 500 $/mese

Presentazione e diapositive Valutazioni e recensioni di GPT

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Un report di PwC suggerisce che l'IA potrebbe aumentare la produttività dei dipendenti di circa il 40% entro il 2035, rimodellando il modo in cui le aziende ottimizzano le operazioni e gestiscono le attività.

11. Meeting Summarizer Pro (ideale per trasformare le note delle riunioni in elementi concisi e riepiloghi/riassunti)

tramite Meeting Summarizer Pro

Meeting Summarizer Pro è uno strumento di intelligenza artificiale altamente specializzato, progettato per trasformare le trascrizioni di riunioni non elaborate in riepiloghi strutturati e utilizzabili. Sviluppato come versione avanzata di ChatGPT di OpenAI, è progettato per migliorare la produttività analizzando meticolosamente le discussioni, identificando gli argomenti chiave ed estraendo informazioni critiche.

Funzionando come un intelligente segnapunti, elabora con precisione grandi volumi di dati relativi a conversazioni, identificando cifre, date, decisioni, preoccupazioni ed elementi di azione. Offre una suddivisione esaustiva e basata su categorie delle riunioni, assicurando che nessun dettaglio essenziale venga trascurato.

Meeting Summarizer Pro opera con un approccio standardizzato, suddividendo le informazioni raccolte durante le riunioni in categorie strutturate, come argomenti chiave di discussione, aree di allineamento, idee uniche, problemi aperti, rischi, opportunità ed elementi di azione.

Riunione Riepilogatore Pro migliori funzionalità/funzioni

Elenco dei passaggi attuabili, assegnazione delle responsabilità e chiarezza dei follow-up

Acquisisci con precisione dati finanziari, date, scadenze e altri dati critici

Documentare le aree di consenso tra i partecipanti per garantire l'allineamento

Estrai idee e strategie innovative condivise durante la riunione

Presenta riepiloghi/riassunti strutturati facili da rivedere e consultare

Riassumere una riunione Pro limiti

Trascrizioni estremamente lunghe potrebbero richiedere più tempo di elaborazione e portare a riepiloghi/riassunti incompleti o meno accurati

Etichetta i partecipanti in modo generico (ad esempio, Relatore 1, Relatore 2) senza distinguere i nomi reali

Prezzi di Meeting Summarizer Pro

Free

Piani a pagamento: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Meeting Summarizer Pro

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Suggerimento: invece di passare da un caso d'uso GPT all'altro, dedica delle fasce orarie al brainstorming, alla generazione di contenuti e alla ricerca per mantenere la concentrazione.

12. Scholar AI (la migliore per la ricerca accademica e la generazione di approfondimenti accademici)

tramite Scholar IA

ScholarAI supporta la ricerca accademica, l'indagine scientifica e la produttività di studiosi, studenti e professionisti. È progettato per recuperare, analizzare e riepilogare/riassumere letteratura di alta qualità e sottoposta a revisione paritaria, aiutando gli utenti a rimanere informati sugli ultimi risultati della ricerca.

A differenza dei modelli di IA generici, ScholarAI pone l'accento sull'integrità accademica fornendo riferimenti e citazioni per le sue risposte. Può cercare abstract, articoli completi e brevetti, offrendo approfondimenti strutturati da fonti credibili. Che un ricercatore stia conducendo una revisione della letteratura, cercando fonti degne di citazione o esplorando i progressi all'avanguardia in un campo, ScholarAI garantisce l'accesso a informazioni affidabili e aggiornate.

Migliori funzionalità/funzioni di IA di Scholar

Cerca articoli accademici, documenti di ricerca e brevetti in base a parole chiave, DOI, PMID, SS_ID o identificatori ARXIV

Supera le barriere di accesso navigando in modo efficiente tra i contenuti a pagamento e recuperando documenti accademici essenziali senza inutili ritardi

Scomponi teorie, equazioni e metodologie complesse in un formato accessibile.

Costruisci una base di conoscenza dell'IA salvando, organizzando e categorizzando i riferimenti, rendendo più facile il monitoraggio dei materiali di ricerca nel tempo

Limiti dell'IA di Scholar

È disponibile una versione gratis, ma con alcuni limiti, come una quota di richieste settimanali di 25

ScholarAI potrebbe non coprire tutte le riviste in abbonamento e i contenuti a pagamento, il che potrebbe portare a risultati di ricerca incompleti

Prezzi IA per studenti

Free

Basic: 9,99 $/mese per utente

Premium: $18,99/mese per utente

Teams: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Scholar AI

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

tramite Consensus

Consensus GPT è un assistente di ricerca avanzato basato sull'IA che semplifica l'esplorazione accademica, il processo decisionale basato su prove e la sintesi delle conoscenze. Sviluppato come parte della piattaforma Consensus, questo GPT funziona come un motore di ricerca intelligente per la ricerca accademica.

Si integra con il database Consensus, aggregando studi di riviste autorevoli in varie discipline. Sfrutta l'IA e l'apprendimento automatico con tecniche di NLP per scansionare, classificare e distillare informazioni da documenti complessi in riepiloghi chiari e concisi.

Ti aiuta a comprendere rapidamente i risultati chiave, confrontare più fonti e prendere decisioni informate senza dover setacciare manualmente centinaia di articoli accademici.

Le migliori funzionalità/funzioni più apprezzate

Cerca articoli di ricerca per trovare e riepilogare/riassumere studi sottoposti a revisione paritaria su qualsiasi argomento, estraendo al contempo i risultati chiave senza gergo

Genera schemi di ricerca per strutturare revisioni della letteratura, proposte e reportistica

Convalida le affermazioni con prove e migliora la scrittura scientifica aiutando a strutturare articoli accademici, abstract e citazioni

Colmare il divario tra il mondo accademico e quello industriale traducendo ricerche complesse in informazioni fruibili per i professionisti

Limiti del consenso

L'IA di consenso potrebbe non funzionare bene con domande aperte o che richiedono un ragionamento logico complesso

Anche se Consensus AI fornisce riepiloghi/riassunti e approfondimenti, potrebbe non offrire sempre l'accesso diretto al testo completo dei documenti di ricerca originali

Prezzi concordati

Free

Premium: $11,99/mese per utente

Teams: $12,99/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di consenso

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Consiglio dell'esperto: Addestra il GPT al tuo stile specifico fornendo esempi dei tuoi scritti, email o report precedenti e istruiscilo a imitare il tuo tono per un output coerente.

14. Code Tutor (ideale per imparare e migliorare le competenze di programmazione con una guida personalizzata)

tramite Code Tutor

Code Tutor si adatta al tuo stile di apprendimento e al tuo stato, fornendo una guida personalizzata sui concetti di codifica, scrittura e modifica del codice. Aiuta a strutturare e standardizzare il codice secondo standard professionali, rendendo la programmazione più accessibile e facile da padroneggiare.

Richard Sneyd, educatore e ingegnere software esperto, ha fondato BrainyBots, lo studio dietro Code Tutor. Migliora la produttività fornendo assistenza immediata e personalizzata, riducendo il tempo speso alla ricerca di soluzioni. Inoltre, consente di apprendere e applicare i concetti di codifica in modo più efficiente.

Le migliori funzionalità di Code Tutor

Interagisci con un coach di programmazione che si adatta al tuo stile di apprendimento e al tuo stato

Ottieni assistenza nella scrittura di nuovo codice o nella modifica di codice esistente per soddisfare gli standard professionali

Assicurati che il tuo codice aderisca alle best practice e sia "pitonico" o che segua le convenzioni del linguaggio di programmazione scelto

Utilizza funzionalità/funzioni come l'esecuzione del codice Python, il caricamento di file, l'analisi avanzata dei dati e la conversione delle immagini per migliorare i tuoi progetti di codifica

Limiti di Code Tutor

Non supporta l'esecuzione di codice lungo o che richiede molto tempo (più di 100 passaggi, tempo di esecuzione lungo

Potrebbe mancare il supporto per funzionalità/funzioni linguistiche avanzate o per linguaggi di programmazione meno comuni

Prezzi di Code Tutor

Free

Piani a pagamento: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Code Tutor

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

15. UX Design Mentor (ideale per migliorare la progettazione dell'esperienza utente attraverso il feedback di esperti di IA)

tramite UX Design Mentor

UX Design Mentor aiuta i progettisti di UX e di prodotto a perfezionare il loro lavoro con un feedback preciso e di alta qualità. Offre critiche costruttive per migliorare l'usabilità, l'attrattiva visiva e l'allineamento con gli obiettivi aziendali e le esigenze degli utenti, garantendo che ogni progetto sia intuitivo ed efficace.

Lo strumento opera innanzitutto comprendendo il livello di esperienza di un progettista, il progetto specifico che richiede feedback e i criteri o gli obiettivi che guidano il progetto. Al di là della critica, UX Design Mentor incoraggia i progettisti a pensare in modo critico al loro lavoro e ad articolare le loro intuizioni e i loro approcci alla risoluzione dei problemi.

L'obiettivo è aiutare i progettisti ad acquisire sicurezza e capacità, garantendo che il loro lavoro sia incentrato sull'utente e strategicamente valido.

Le migliori funzionalità/funzioni di UX Design Mentor

Comprendi le best practice del settore analizzando i principi di progettazione del mondo reale e applicandoli ai progetti

Identificare e risolvere i problemi di usabilità attraverso una critica dettagliata, che porti a esperienze utente più fluide

Ottieni informazioni sulla psicologia che sta dietro alle interazioni degli utenti e su come le scelte di progettazione influiscono sul comportamento

Imparare ad allineare le decisioni di progettazione sia alle esigenze degli utenti che agli obiettivi aziendali per la massima efficacia

Limiti di UX Design Mentor

Non ha esperienze personali, emozioni o opinioni soggettive poiché le sue risposte si basano su dati di addestramento

Il GPT può guidare i progettisti nei test di usabilità, ma non può condurre o osservare l'interazione reale degli utenti

Prezzi di UX Design Mentor

Free

Piani a pagamento: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UX Design Mentor

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

16. Video GPT di VEED (ideale per creare rapidamente contenuti video con script e modifiche generati dall'IA)

tramite video GPT di VEED

Video GPT di VEED rende la creazione di video professionali e coinvolgenti un gioco da ragazzi. Si adatta a diversi flussi di lavoro, aiutandoti a generare contenuti per i social media, trasformare il testo in video e creare immagini basate sull'IA.

Hai bisogno di migliorare i tuoi video? Aggiungi sottotitoli, traduzioni o doppiaggi per renderli più accessibili e curati. Indipendentemente dal progetto, questo strumento semplifica l'intero processo in modo che tu possa concentrarti sulla realizzazione delle tue idee.

Si inizia comprendendo i tuoi obiettivi, sia che tu voglia creare contenuti in formato breve, riutilizzare video lunghi in clip o aggiungere funzionalità di accessibilità come sottotitoli e traduzioni. In base al flusso di lavoro scelto, Video GPT fornisce assistenza personalizzata generando script, perfezionando idee per video o offrendo collegamenti diretti ai potenti strumenti di modifica di VEED.

Video GPT di VEED migliori funzionalità/funzioni

Genera video di qualità professionale semplicemente descrivendo un'idea, un argomento o un tema senza bisogno di competenze avanzate di modifica

Trasforma i contenuti lunghi in clip di dimensioni ridotte ottimizzate per piattaforme come TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts

Converti contenuti testuali, come post di blog o script, in video visivamente accattivanti con una narrazione realistica basata sull'IA

Si integra perfettamente con la suite di modifica video VEED, consentendo agli utenti di perfezionare, personalizzare e finalizzare i propri progetti con facilità

Video Limiti di GPT di VEED

La lunghezza e la complessità del video sono limitate dal flusso di lavoro selezionato, con alcune funzionalità/funzioni ottimizzate per contenuti brevi

Video GPT di VEED prezzi

Lite: $24/mese per utente

Pro: $55/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Video GPT di VEED valutazioni e recensioni

G2: 4. 6/5 (più di 1.000 recensioni)

Capterra: 3. 3/5 (50+ recensioni)

💡 Suggerimento: Stai pianificando una breve fuga nel fine settimana o un breve viaggio? Chiedi a GPT di consigliarti un itinerario personalizzato in base ai tuoi interessi e al tuo budget. Indica alcune preferenze chiave (budget, tipo di vacanza, ecc.) e lasciati sorprendere da un piano fuori dai sentieri battuti a cui non avresti pensato.

17. SEO Mentor (ideale per migliorare il posizionamento del sito web attraverso consigli SEO basati sull'IA)

tramite SEO Mentor

SEO Mentor è un assistente digitale esperto specializzato nell'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO). Progettato per guidare consulenti SEO, esperti di marketing digitale e titolari di aziende, SEO Mentor fornisce consigli approfonditi su come migliorare il posizionamento dei siti web, aumentare il traffico organico e allineare le strategie alle best practice di Google. Con una solida base nelle Linee guida sulla qualità di Google e le ultime tendenze SEO, SEO Mentor aiuta gli utenti a perfezionare i loro approcci all'ottimizzazione delle pagine, alla SEO tecnica, alla strategia dei contenuti e alla creazione di link.

Si concentra su raccomandazioni attuabili, aiutando gli utenti a identificare le lacune nei loro piani SEO e ad attuare miglioramenti in modo efficace. SEO Mentor è commit a precisione, trasparenza e pensiero strategico. Lo strumento incoraggia inoltre gli utenti a seguire pratiche SEO etiche e ad adattarsi ai cambiamenti degli algoritmi evitando tecniche black hat.

Le migliori funzionalità/funzioni di SEO Mentor

Identificare i problemi di SEO nella pagina, aiutando gli utenti a perfezionare i tag del titolo, le meta descrizioni, i collegamenti interni e il markup dello schema per una migliore visibilità della ricerca

Aderisci alle pratiche SEO white hat per costruire una crescita sostenibile a lungo termine senza rischiare penalizzazioni algoritmiche

Esamina i profili dei backlink e le strategie di link building per acquisire backlink naturali e di alta qualità che migliorano l'autorità del dominio

Analizza le strutture dei siti web e gli elementi tecnici SEO per migliorare la crawlability, l'indicizzazione e lo stato generale del sito

Limiti di SEO Mentor

Lo strumento non può accedere direttamente o analizzare i dati del sito web in tempo reale, richiedendo agli utenti di fornire report di audit, metriche delle prestazioni o dettagli specifici per l'analisi

Prezzi di SEO Mentor

Free

Piani a pagamento: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SEO Mentor

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

18. GPT Calendario (ideale per gestire i programmi e ottimizzare il tempo con una pianificazione basata sull'IA)

tramite Calendario GPT

Calendario GPT elimina lo stress dalla gestione del tuo programma. Organizza la tua giornata con programmi strutturati, richiama i dettagli degli eventi quando necessario e persino bozze di email per mantenere tutto senza intoppi. Integrazioni come Google Calendar e Gmail mantengono tutto in sincronizzazione in modo da poterti concentrare su ciò che conta invece di destreggiarti tra appuntamenti e promemoria.

Questo assistente IA recupera gli eventi del calendario, li organizza in un formato Markdown di facile lettura e li presenta con emoji pertinenti per una migliore leggibilità.

Inoltre, può raccogliere più informazioni sui partecipanti alle riunioni o sulle aziende navigando sul web, aiutandoti a rimanere informato prima di riunioni importanti. La funzione GPT del Calendario è progettata per essere intuitiva, consentendoti di interagire in modo naturale e ottenere risposte significative su misura per le tue esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni del GPT Calendario

Recupera un programma giornaliero ben strutturato in un formato Markdown di facile lettura con indicazioni chiare su orari, posizioni e dettagli dei partecipanti

Riepilogare/riassumere i dettagli chiave delle prossime riunioni, compresi l'ora, i partecipanti e la posizione, senza ingombrare la risposta con collegamenti non necessari

Cerca sul web notizie recenti su aziende o individui relative a riunioni programmate, aiutando gli utenti a prepararsi

Crea e scrivi email direttamente in Gmail, risparmiando tempo quando devi inviare i follow-up delle riunioni

Limiti del GPT Calendario

Non include collegamenti a Zoom o Google Meet nelle risposte, richiedendo agli utenti di controllare il proprio calendario per l'accesso

Il GPT si basa su integrazioni esterne (come Zapier) per la stesura di email e il recupero di eventi, che potrebbero richiedere una configurazione aggiuntiva da parte dell'utente

Prezzi GPT Calendario

Free

Piani a pagamento: Prezzi personalizzati

Calendario valutazioni e recensioni GPT

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

19. AI Humanizer Pro (ideale per rendere il testo generato dall'IA più naturale e simile a quello umano)

tramite IA Umanizza Pro

AI Humanizer Pro trasforma il testo generato dall'IA in contenuti fluidi, naturali e coinvolgenti, mantenendo intatto il significato originale. Elimina le frasi robotiche, migliora la leggibilità e perfeziona il tono, in modo che il testo scritto dall'IA risulti più umano e autentico.

Che tu stia lavorando con testi di marketing, post di blog, articoli accademici o comunicazioni aziendali, questo strumento perfeziona ogni frase per un migliore flusso e chiarezza.

Progettato per autori di contenuti, addetti al marketing, aziende e studenti, AI Humanizer Pro si integra perfettamente con bypassgpt.ai per fornire un'umanizzazione precisa e di alta qualità. Assicura che il testo generato dall'IA non risulti meccanico o goffo, ma si legga senza sforzo mantenendo la precisione.

Questa IA perfeziona la formulazione, regola la struttura delle frasi e migliora la coerenza. Il risultato è un contenuto che suona professionale, raffinato e naturale, pronto per la pubblicazione, la condivisione o l'invio senza ulteriori modifiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di AI Humanizer Pro

Preservare il significato originale del contenuto migliorandone la chiarezza e la coerenza, in modo che il testo finale rimanga fedele alla fonte ma risulti più autentico

Utilizza tecniche avanzate di NLP per modificare il testo dal suono robotico in un linguaggio che suoni naturale per i lettori umani

Migliora i contenuti generati dall'IA per blog, articoli, testi di marketing, email e scritti accademici perfezionando il linguaggio

Mantieni una risposta precisa, parola per parola, dal motore di umanizzazione dell'IA senza alterazioni inutili, garantendo accuratezza e affidabilità

Limiti di AI Humanizer Pro

Ha una rigorosa politica di umanizzazione parola per parola e non modifica o migliora il contenuto oltre il testo originale, il che può limitare una riformulazione creativa più profonda

Potrebbe non catturare perfettamente toni emotivi o letterari altamente sfumati in complessi pezzi di scrittura creativa in cui gli scrittori umani eccellono

Prezzi di AI Humanizer Pro

Free

Basic: $12/mese per utente

Pro: $19/mese per utente

Illimitato: 49 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di AI Humanizer Pro

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

20. Notion Expert GPT (la migliore per organizzare e ottimizzare l'area di lavoro Notion con l'assistenza dell'IA)

tramite GPT Notion Expert

Notion Expert GPT, sviluppato da HelpKit, è progettato per migliorare la produttività e semplificare i flussi di lavoro all'interno di Notion. Fornisce una guida istantanea su formule complesse, raccomanda modelli pertinenti e offre spiegazioni dettagliate delle funzionalità/funzioni chiave, facilitando la navigazione e la personalizzazione della piattaforma.

Oltre al supporto di base, aiuta gli utenti a organizzarsi con strategie per la gestione delle note, la strutturazione dei database e il monitoraggio dei programmi. Gli studenti possono creare guide di studio e organizzare la ricerca in modo efficiente, mentre i professionisti possono perfezionare i flussi di lavoro e garantire il corretto svolgimento dei progetti. Rispetto ai tradizionali strumenti di project management basati sull'IA, questo mira a ottimizzare il flusso di lavoro e migliorare la produttività all'interno di Notion.

Grazie alla sua capacità di semplificare le attività e migliorare l'organizzazione, Notion Expert GPT elimina la frustrazione derivante dalla configurazione e dalla risoluzione dei problemi, consentendo agli utenti di concentrarsi sul proprio lavoro senza inutili distrazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di GPT di Notion Expert

Semplifica le formule complesse di Notion scomponendole in termini comprensibili, facilitando l'implementazione

Ricevi consigli personalizzati per modelli su misura per le tue esigenze specifiche, come project management, sistemi CRM o organizzazione personale

Utilizza la piattaforma di HelpKit per trasformare le tue pagine Notion in un centro assistenza professionale o in un sito di documentazione, migliorando il supporto e il coinvolgimento dei clienti

Scopri come migliorare la collaborazione all'interno del team attraverso la condivisione delle aree di lavoro, l'assegnazione delle attività e il monitoraggio dello stato

Limiti di GPT di Notion Expert

Questo strumento non può apportare modifiche all'interno dell'area di lavoro Notion; fornisce solo suggerimenti e indicazioni

L'assistente potrebbe non comprendere appieno il contesto unico della tua specifica area di lavoro Notion, con il risultato di consigli generici

Prezzi GPT Notion Expert

Starter: $19/mese per utente

Aziendale: 39 $/mese per utente

Professionale: 79 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Notion Expert GPT

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Come costruire un agente IA per una migliore automazione

Mentre molti GPT per la produttività menzionati in precedenza sono specializzati in funzioni specifiche come la scrittura di contenuti, il codice, riepilogare/riassumere, la ricerca e l'insegnamento, ClickUp si distingue offrendo una soluzione all-in-one che copre queste attività e altre ancora senza bisogno di integrarsi con ChatGPT o altri.

ClickUp Brain è la prima rete neurale al mondo che utilizza l'IA per connettere progetti, documenti, persone e conoscenze aziendali. Invece di affidarsi a più strumenti GPT per attività diverse, ClickUp fa tutto in un'unica piattaforma, rendendola la super app per il lavoro.

Automazione dei flussi di lavoro con la gestione delle attività basata sull'IA

Automazioni basate sull'IA di ClickUp Brain ti consente di descrivere i flussi di lavoro in un linguaggio semplice, con l'immediata impostazione delle automazioni tra Spazi, Cartelle ed Elenchi.

Descrivi la tua automazione in termini semplici e lascia che ClickUp Brain la costruisca con ClickUp Automation

Non c'è bisogno di destreggiarsi tra più strumenti di IA per l'automazione, puoi:

Aggiorna automaticamente lo stato delle attività, notifica i membri del team e attiva azioni senza intervento manuale

Utilizza i modelli di automazione , le scorciatoie, l'automazione delle email e i registri di controllo di ClickUp per semplificare le attività ricorrenti

Assegnare dinamicamente le attività alle persone giuste. Ad esempio, un ticket di supporto può essere assegnato automaticamente al rispondente originale, aggiornandosi senza soluzione di continuità se i ruoli cambiano

Assegna automaticamente le attività agli autori, agli osservatori o a specifici membri del team con ClickUp Automazioni

Genera e perfeziona i contenuti con AI Writer for Work

Prova ClickUp Brain Usa ClickUp Brain per generare e personalizzare i contenuti in base al tuo specifico flusso di lavoro

ClickUp Brain funziona come un generatore di contenuti basato su GPT, ma è completamente integrato con l'area di lavoro. Con il suo AI Writer for Work™, consente ai team di:

Genera descrizioni dettagliate dei progetti, note delle riunioni e contenuti specifici per ruolo, adattati ai flussi di lavoro

Perfeziona e struttura la scrittura in base al contesto, garantendo la creazione di contenuti accurati e pertinenti senza bisogno di strumenti di scrittura IA separati

Prevedi e dai priorità con informazioni basate sull'IA

Gestire i progetti significa anticipare i potenziali problemi, non limitarsi al monitoraggio delle attività.

Il software di project management ClickUp rende tutto questo possibile integrando analisi predittive e definizione intelligente delle priorità nei flussi di lavoro.

ClickUp Brain's AI Project Manager™ mantiene i progetti in carreggiata analizzando i progressi in tempo reale, prevedendo i ritardi e suggerendo aggiustamenti prima che le questioni si aggravino. Automatizza gli aggiornamenti di stato, riassegna le risorse e segnala i rischi, in modo che i team possano prendere decisioni più intelligenti senza continui avanti e indietro.

Utilizza AI Project Manager di ClickUp Brain per analizzare le sequenze dei progetti e apportare modifiche in tempo reale

Supponiamo che un team di prodotto si stia preparando per un grande lancio, ma lo sviluppo è in ritardo a causa di bug imprevisti.

L'IA rileva il rallentamento, avvisa il team e suggerisce di spostare le risorse di controllo qualità sulla correzione dei bug, prolungando la fase di test. Può anche aggiornare automaticamente le parti interessate, modificando sequenze e priorità per evitare un rilascio affrettato.

Grazie a queste informazioni proattive, i team anticipano i problemi invece di affannarsi a risolverli in seguito.

Ad esempio, può estrarre dati dai grafici Gantt di ClickUp per aiutare a visualizzare le dipendenze delle attività e le attività cardine o estrarre informazioni dalle dashboard di ClickUp per monitorare le metriche chiave del progetto, evidenziando i rischi e offrendo consigli proattivi per mantenere tutto nei tempi previsti.

Accelera i piani dei progetti con AI Project Manager in ClickUp Brain

Integrazione con oltre 600 app per un'area di lavoro connessa

ClickUp Integrations aggiunge i tuoi strumenti preferiti direttamente alla tua area di lavoro, eliminando la necessità di cambiare costantemente app. Si integra perfettamente con Slack, Google Drive, GitHub, HubSpot, Salesforce, Figma, Twilio, Outlook e altri software di analisi predittiva. Questo garantisce che:

I flussi di lavoro rimangono ininterrotti tra i diversi strumenti

Sincronizzazione automatica dei dati tra le piattaforme

Teams utilizza l'IA per automatizzare attività e processi nell'intero stack tecnologico con webhook personalizzati e integrazioni Zapier

Risparmia tempo con i modelli predefiniti

Scarica questo modello Bilanciare più responsabilità con il modello ClickUp per la produttività

ClickUp è progettato per soddisfare diverse esigenze di produttività. Ma rimanere produttivi non significa solo avere uno strumento, ma anche utilizzarlo in modo efficace.

Il modello Utilizzo di ClickUp per la produttività ti aiuta a strutturare la tua area di lavoro per gestire attività, elenchi di cose da fare e obiettivi a breve, medio e lungo termine in un unico posto. A differenza dei pianificatori di produttività generici, questo modello non ti aiuta solo a organizzare il lavoro, ma ti guida nell'ottimizzazione di ClickUp stesso per migliorare l'efficienza e tenere tutto sotto controllo.

ClickUp offre una varietà di modelli progettati per migliorare la produttività e semplificare i flussi di lavoro:

Una raccolta di oltre 50 modelli di prompt IA per assistere in molteplici casi d'uso dell'IA come la creazione di contenuti, le campagne di marketing e il project management, consentendo agli utenti di ottenere di più in meno tempo

Modelli gratis per la produttività, inclusi grafici, reportistica e fogli di calcolo, volti a migliorare il flusso di lavoro e la gestione delle attività per uso sia personale che professionale

Il modello di report sulla produttività personale di ClickUp aiuta a monitorare lo stato quotidiano, settimanale o mensile, consentendo agli utenti di identificare le aree di miglioramento e misurare i risultati rispetto agli obiettivi prefissati

ClickUp per una giornata lavorativa più intelligente

Ogni GPT presente in questo elenco ti aiuta ad automatizzare, generare e ottimizzare il tuo lavoro, facendoti risparmiare tempo e lavoro richiesto. Dalla scrittura e al brainstorming al codice e al riepilogo/riassunto, questi strumenti si occupano del lavoro pesante in modo che tu possa concentrarti su ciò che conta veramente.

Ma se stai cercando una soluzione all-in-one, ClickUp fa al caso tuo.

Invece di destreggiarti tra più GPT, hai tutto in un unico posto. ClickUp Brain risponde alle domande, genera contenuti e aiuta nella ricerca. L'automazione si occupa delle attività ripetitive, così non devi farlo tu. La chat rende la collaborazione fluida, eliminando la necessità di strumenti di comunicazione separati.

Perché gestire più strumenti quando puoi avere tutto in uno? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e sperimenta la vera produttività senza problemi.