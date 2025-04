Recensione di monday.com con pro e contro

Tutti noi facciamo affidamento su strumenti, che si tratti di post-it, fogli di calcolo o semplici app, per organizzarci. Ma questi strumenti non sono in grado di stare al passo con flussi di lavoro complessi, scadenze strette e il coordinamento del team. È qui che il software di project management diventa indispensabile, trasformando il modo in cui le aziende pianificano, eseguono e monitorano i progetti su larga scala.

Tra i principali contendenti c'è monday.com, celebre per la sua flessibilità nella gestione di flussi di lavoro diversificati e nella gestione dei progetti. Ma anche il miglior software di project management ha dei limiti.

Se sei un leader aziendale o un project manager e stai valutando l'utilizzo di monday.com o delle sue alternative, questa recensione di monday.com ti aiuterà a prendere una decisione. Leggi i punti di forza e gli svantaggi di Monday e scopri perché potresti prendere in considerazione strumenti di project management più potenti come ClickUp.

⏰Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco una panoramica di monday.com e delle sue alternative: monday. com è una soluzione di project management flessibile e visivamente accattivante con bacheche personalizzabili e varie opzioni di visualizzazione

Offre potenti funzionalità di automazione attraverso un'interfaccia senza codice, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro

Le sue funzionalità di dashboard e reportistica consentono un monitoraggio efficace dello stato di avanzamento del team e dell'utilizzo delle risorse

Le sue integrazioni con app di terze parti popolari come Slack e Google Drive semplificano i flussi di lavoro

I piani tariffari vanno da quelli gratuiti a quelli di livello aziendale, con funzionalità/funzioni e costi variabili

I vantaggi includono la facilità d'uso, le visualizzazioni efficaci e le integrazioni multiple, ma per alcuni utenti può risultare poco strutturato

ClickUp è un'alternativa più completa, che offre un approccio "app per tutto" con IA avanzata (ClickUp Brain) e un'ampia personalizzazione delle automazioni

Con funzionalità/funzioni quali chat integrata, collaborazione documentale avanzata e un intervallo più ampio di integrazioni, ClickUp va oltre la gestione dei progetti per gestire l'intera vita lavorativa in un unico strumento

Panoramica di monday.com come strumento di project management

monday. com si distingue tra i numerosi software gratuiti di gestione dei progetti basati su cloud disponibili per il suo design intuitivo e l'interfaccia user-friendly. È organizzato in aree di lavoro, team, bacheche e sottoelementi. Visualizzando le attività come righe nella vista Tabella di Monday, è possibile personalizzare le colonne corrispondenti per tenere traccia dei dati delle attività, inclusi aggiornamenti di stato, sequenze temporali e tag.

La piattaforma offre una gestione delle attività di base con 15 tipi di visualizzazione, tra cui grafici Gantt, bacheche Kanban, calendari, mappe e istantanee. Queste visualizzazioni consentono ai team di monitorare i progressi da più prospettive con aggiornamenti in tempo reale. Le attività sono codificate con colori per facilitarne l'identificazione, rendendo semplice il monitoraggio dei progressi a colpo d'occhio.

Le colonne in ogni vista sono personalizzabili. Puoi aggiungere dettagli come budget, sequenze temporali o altre informazioni rilevanti. Puoi condividere le Bacheche con utenti non registrati su monday.com tramite un link di accesso per ospiti con sola visualizzazione. In questo modo tutti gli stakeholder rimangono informati senza bisogno di account separati.

monday. com include anche una vasta libreria di tutorial. Aiuta sia i principianti che gli utenti esperti a sfruttare al massimo le funzionalità della piattaforma. La piattaforma fornisce diversi strumenti di visualizzazione dei dati, consentendo agli utenti di personalizzare le aree di lavoro in base alle esigenze specifiche. Diamo un'occhiata alle funzionalità di monday. com e vediamo come farle funzionare per te.

🧠Curiosità: Henry Gantt inventò il grafico Gantt, ampiamente utilizzato, tra il 1910 e il 1950. Fu creato per gestire i progetti di costruzione navale durante la prima guerra mondiale e da allora è diventato uno strumento fondamentale nel project management.

Automatizza attività e processi

monday. com offre una soluzione senza codice, che consente agli utenti di automatizzare attività e processi senza sforzo e senza richiedere esperienza di programmazione. Gli utenti possono creare flussi di lavoro di automazione personalizzati utilizzando comandi "quando-allora" o selezionare tra vari modelli di automazione predefiniti per soddisfare le loro esigenze.

L'assistente IA per il flusso di lavoro di Monday aumenta la produttività eseguendo varie attività, come l'invio di notifiche, l'aggiornamento degli stati, la creazione di nuovi elementi e l'assegnazione dei membri del team, quando vengono soddisfatte le condizioni specificate.

Monitora lo stato di avanzamento del tuo team

le dashboard di monday.com ti consentono di visualizzare tutti i progetti in un unico layout. Con oltre 30 widget e app disponibili, puoi monitorare efficacemente lo stato dei progetti, tenere traccia dei budget e stimare il carico di lavoro del team.

Puoi selezionare e organizzare gruppi da diverse bacheche in un'unica dashboard, centralizzando tutti i dati in un'unica posizione e utilizzando widget per accedere a tutti gli strumenti e le informazioni necessarie a colpo d'occhio.

Monitora e gestisci il tempo in modo efficiente

monday. com offre solide funzionalità di monitoraggio del tempo che consentono di visualizzare gli intervalli di tempo e lo stato di avanzamento di ciascuna attività semplicemente cliccando su una specifica cella di monitoraggio del tempo. È possibile modificare tutte le voci nel registro di monitoraggio del tempo, garantendo registrazioni accurate.

Inoltre, la piattaforma supporta il blocco del tempo. Migliora la produttività suddividendo la giornata in blocchi di tempo gestibili, concentrati su un'attività alla volta e mantieni un flusso di lavoro strutturato durante tutta la giornata.

Ottimizza l'utilizzo delle risorse

Organizza le attività in gruppi e assegnale facilmente ai singoli membri del team o a interi team. La colonna Persone ti consente di assegnare attività a singoli individui, interi team o sottoteam. Puoi anche aggiungere durate stimate e priorità alle attività per una migliore gestione del carico di lavoro in monday.com.

La vista Carico di lavoro consente ai project manager di monitorare in tempo reale il carico di lavoro dei membri del team. Le bolle blu indicano il carico di lavoro, mentre quelle rosse segnalano un potenziale sovraccarico.

Integrazione con altre app di terze parti

monday. com si integra con strumenti popolari come Slack, Google Drive, Microsoft Teams e Salesforce. Consente l'automazione tramite app come Zapier, offre funzionalità di sincronizzazione bidirezionale con strumenti come Google Calendar e fornisce aggiornamenti in tempo reale tramite piattaforme di comunicazione.

Grazie a un'API aperta, gli utenti possono creare integrazioni personalizzate per flussi di lavoro più su misura, garantendo una collaborazione senza soluzione di continuità e una maggiore efficienza su più piattaforme.

💡Suggerimento: utilizza l'integrazione ClickUp Monday per verificare la presenza di nuovi Pulse il lunedì e creare automaticamente le attività corrispondenti in ClickUp.

prezzi di monday.com

Free

Piano base: 12 $ al mese per postazione

Piano standard: 14 $ al mese per postazione

Piano Pro: 24 $ al mese per postazione

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Vantaggi di monday. com

👀 Lo sapevi? monday. com è stata fondata nel 2012 da Roy Mann, Eran Kampf ed Eran Zinman, inizialmente con il nome Dapulse. L'azienda ha cambiato nome in monday. com nel 2017.

monday. com è pensato per le aziende che hanno bisogno di struttura senza sacrificare la creatività. Che tu debba destreggiarti tra scadenze, gestire la collaborazione tra team o monitorare le risorse, offre una suite di strumenti per la gestione del lavoro che rendono il lavoro meno caotico.

Ho utilizzato Monday in due aziende diverse e lo adoro. Certo, a volte vorrei che offrisse qualcosa in più, ma credo che questo accadrebbe con qualsiasi sistema. Quello che mi piace di più di Monday è che "chiunque" può impostare "qualsiasi" flusso di lavoro.

Ho utilizzato Monday in due aziende diverse e lo adoro. Certo, a volte vorrei che offrisse qualcosa in più, ma credo che questo accadrebbe con qualsiasi sistema. Quello che mi piace di più di Monday è che "chiunque" può impostare "qualsiasi" flusso di lavoro.

Ma cosa lo rende così popolare? Ecco alcuni vantaggi dell'utilizzo di monday.com.

Interfaccia facile da usare con un design esteticamente accattivante

La possibilità di personalizzare la visualizzazione dei progetti e delle attività utilizzando varie visualizzazioni, colori e opzioni di stile

Ampie integrazioni per automatizzare i processi e connettere più app o trasferire dati tra di esse senza problemi

Ottime risorse di assistenza e tutorial per gli utenti

La possibilità di sincronizzare le attività con il tuo calendario e rimanere al passo con le scadenze

Mi piace che monday.com sia così orientato alla community. Con l'app marketplace e l'accesso API esposto, è possibile personalizzare il proprio account monday.com in molti modi. Molto flessibile.

Mi piace che monday.com sia così orientato alla community. Con l'app marketplace e l'accesso API esposto, è possibile personalizzare il proprio account monday.com in molti modi. Molto flessibile.

Svantaggi di monday. com

Sebbene offra un'ampia gamma di funzionalità, le recensioni online di monday.com spiegano dove non è all'altezza:

Opzioni di conformità HIPAA limitate per esigenze su piccola scala

Le funzionalità/funzioni di automazione aggiuntive spesso comportano un costo aggiuntivo

Le formule potrebbero essere migliorate per ottimizzare l'ordinamento e il filtraggio dei dati nelle diverse visualizzazioni

Conversazioni in chat, video clip e wiki sono separati dai tuoi progetti

Ho usato Monday nella mia precedente organizzazione. Non mi è piaciuto: le cose davvero basilari erano difficili da fare senza un sacco di soluzioni improvvisate.

Ho usato Monday nella mia precedente organizzazione. Non mi è piaciuto: le cose davvero basilari erano difficili da fare senza un sacco di soluzioni improvvisate.

Un'altra lamentela frequente riguarda la limitata flessibilità della piattaforma in termini di reportistica avanzata e automazione.

Il mio ostacolo più grande è stata la reportistica. È difficile generare report per il monitoraggio a livello micro. Non tutte le viste di reportistica consentono il livello di drill-down che mi aspetto per cose come il monitoraggio del tempo o il raggruppamento.

Il mio ostacolo più grande è stata la reportistica. È difficile generare report per il monitoraggio a livello micro. Non tutte le viste di reportistica consentono il livello di drill-down che mi aspetto per cose come il monitoraggio del tempo o il raggruppamento.

Un utente di Reddit aggiunge

l'app mobile di monday.com, sebbene migliorata rispetto alla versione iniziale, manca ancora di flessibilità.

l'app mobile di monday.com, sebbene migliorata rispetto alla versione iniziale, manca ancora di flessibilità.

Alternativa a monday. com

Sebbene Monday.com sia uno strumento solido, molti team cercano una soluzione più completa, come ClickUp per il project management.

Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce in un unico posto la gestione delle attività, l'automazione del flusso di lavoro, i documenti, i wiki e la chat di gruppo, mentre i suoi strumenti integrati basati sull'IA lavorano di più per consentirti di lavorare in modo più intelligente.

Con il piano Unlimited di ClickUp, i team hanno a disposizione attività, dashboard e campi personalizzati illimitati, rendendolo una scelta potente ma conveniente per i team Agile.

Non ricordo i dettagli precisi, ma ho passato molto tempo a esaminarli entrambi e ho concluso che Monday era più stile che sostanza. Sono rimasto davvero impressionato da ClickUp.

Non ricordo i dettagli precisi, ma ho passato molto tempo a esaminarli entrambi e ho concluso che Monday era più stile che sostanza. Sono rimasto davvero impressionato da ClickUp.

Confrontiamo monday. com e ClickUp a colpo d'occhio:

Funzionalità/funzione ClickUp monday. com Interfaccia utente Flessibile e altamente personalizzabile Intuitivo e visivamente accattivante Visualizzazioni e layout Visualizzazioni multiple, tra cui elenchi, tabelle, bacheche Kanban, calendari, diagrammi di Gantt, lavagne, mappe mentali e altro ancora oltre 15 viste, tra cui Gantt, Kanban e Calendario Automazioni Automazioni più avanzate, flussi di lavoro in più passaggi e automazioni basate sull'IA Automazioni senza codice, ma le funzionalità/funzioni avanzate sono a pagamento Gestione delle attività Mantieni connesse le attività e il lavoro asincrono con chat, audio e videochiamate integrate Le conversazioni e le attività esistono separatamente, richiedendo strumenti esterni per la collaborazione in tempo reale Funzionalità/funzioni IA Assistente IA integrato (ClickUp Brain) a 7 $/utente/mese su qualsiasi piano a pagamento; versione di prova gratuita disponibile IA per l'automazione delle attività e la generazione di contenuti; attualmente in versione beta per gli utenti Pro e Enterprise Sprints Gestione degli sprint e reportistica integrate Nessuna gestione degli sprint integrata Collaborazione Documenti con modifica in tempo reale, commenti assegnati per garantire la responsabilità, lavagne online per il brainstorming e chat connessa Commenti, @menzioni, bacheche condivise. Nessun commento assegnato per garantire la responsabilità Integrazioni oltre 1.000 integrazioni native con altre app; integrabile con altre tramite Zapier oltre 200 integrazioni native con altre app; integrabile con altre app tramite Zapier Spazio di archiviazione Il piano Free ha un limite di 100 MB Il piano Free offre 500 MB di spazio di archiviazione file App mobile Ottimizzato per dispositivi mobili Alcuni utenti segnalano una flessibilità limitata Prezzi Generoso piano Free con tutte le funzionalitàIllimitato: 7 $/utenteBusiness: 12 $/utente Enterprise: personalizzatoClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 7 $ per membro/area di lavoro Piano gratuito limitato con funzionalità di base Basic: 12 $/postazione, Standard: 14 $/postazione, Pro: 24 $/postazione, Enterprise: personalizzato Ideale per Teams alla ricerca di una piattaforma di gestione del lavoro all-in-one con automazione avanzata e IA Team che necessitano di uno strumento di project management visivamente intuitivo con una buona automazione

Diamo ora un'occhiata più da vicino a ClickUp e monday.com.

Gestione degli obiettivi e delle attività

Suddividi le attività complesse per completare con successo i progetti utilizzando le attività di ClickUp

Per cominciare, ClickUp offre una gestione avanzata delle attività con funzionalità/funzioni quali attività secondarie, liste di controllo, monitoraggio del tempo e grafici di Gantt disponibili in tutti i piani, compreso quello gratuito. Puoi creare attività da vari luoghi, ad esempio dalla chat o dalle lavagne online, integrandole perfettamente nel tuo flusso di lavoro.

monday. com offre funzionalità intuitive per la creazione e l'assegnazione delle attività, ma richiede piani di livello superiore per funzionalità/funzioni come i grafici di Gantt e il monitoraggio del tempo.

Non ricordo i dettagli precisi, ma ho passato molto tempo a esaminarli entrambi e ho concluso che Monday era più stile che sostanza. Sono rimasto davvero impressionato da ClickUp.

Non ricordo i dettagli precisi, ma ho passato molto tempo a esaminarli entrambi e ho concluso che Monday era più stile che sostanza. Sono rimasto davvero impressionato da ClickUp.

In ClickUp, puoi organizzare facilmente le attività utilizzando elenchi e bacheche personalizzabili, ordinandoli per priorità o stato. Le attività complesse vengono suddivise in sottoattività e liste di controllo per maggiore chiarezza. Imposta le priorità e le dipendenze delle attività per garantire che tutto venga fatto nel giusto ordine. L'assegnazione delle attività a più membri del team aiuta a creare una responsabilità condivisa.

Puoi anche comunicare informazioni importanti nelle attività tramite commenti e menzioni. Inoltre, ClickUp offre un'ottima visibilità con ricerca, filtri, un flusso di attività e notifiche per tenerti aggiornato sulle attività e sulle scadenze.

Rispetto a monday.com, ClickUp si distingue come qualcosa di più di un semplice strumento di gestione delle attività: è una piattaforma completa per la produttività. La sua capacità di creare attività sia private che collaborative ne aumenta la versatilità.

Gli Obiettivi di ClickUp offrono un approccio completo al project management, aiutando i team a definire obiettivi chiari e realizzabili e a monitorarli con precisione.

Crea e gestisci obiettivi realizzabili per il tuo team con ClickUp

Fissa obiettivi di alto livello in linea con la tua visione utilizzando framework come OKR, sprint o scorecard. Puoi suddividere gli obiettivi in traguardi specifici e misurabili come attività, attività cardine numeriche o risultati vero/falso. ClickUp offre anche il monitoraggio dello stato in tempo reale con barre di avanzamento dinamiche per monitorare visivamente il raggiungimento degli obiettivi.

Mentre ClickUp offre funzionalità complete, Monday.com utilizza un semplice widget per gli obiettivi. Offre anche modelli dettagliati per l'impostazione di tutti i tipi di obiettivi, ma è un'alternativa molto più semplice rispetto al monitoraggio dettagliato, all'offerta OKR e alla personalizzazione approfondita di ClickUp.

Ad esempio, per utilizzare il widget Obiettivo in monday.com è necessario aggiungere una colonna Numeri alla bacheca e inserirvi le metriche chiave. Il monitoraggio dei valori non numerici è una sfida, a differenza di ClickUp, dove sono disponibili quattro tipi di obiettivi: Numero, Vero/Falso, Valuta e Attività.

Collaborazione e gestione dei documenti

I documenti ClickUp ti consentono di creare documenti e wiki versatili con pagine nidificate, modelli e opzioni di stile per varie esigenze, dalle roadmap alle knowledge base. A differenza dei Workdocs di monday.com, che funzionano in modo molto simile a un'app collaborativa per prendere appunti e non consentono ancora di organizzare le conoscenze aziendali in un wiki, i documenti ClickUp possono essere utilizzati per creare una knowledge base centralizzata o un'unica fonte di verità.

Archivia tutte le conoscenze del team in uno spazio centrale collaborativo utilizzando ClickUp Docs

Automazioni

Sebbene Monday.com fornisca un generatore di automazioni personalizzate, si concentra principalmente su scenari di automazione semplici. Gli utenti possono creare automazioni selezionando trigger e azioni predefiniti, ma la piattaforma potrebbe non supportare lo stesso livello di complessità e personalizzazione di ClickUp.

Inoltre, le automazioni su monday.com sono disponibili solo nei piani di livello superiore, mentre ClickUp offre un generatore di automazioni personalizzato disponibile su tutti i piani, incluso quello gratuito.

Crea automazioni in linguaggio naturale in ClickUp utilizzando l'IA

Bonus: ClickUp ti consente anche di creare automazioni in linguaggio naturale utilizzando l'assistenza IA di ClickUp Brain!

Funzionalità IA

Sia ClickUp che monday.com offrono funzionalità/funzioni IA per riassumere le attività e creare elementi di azione, ma ClickUp fa un passo avanti con ClickUp Brain. Fornisce risposte immediate e contestualizzate su tutto ciò che è presente e connesso a ClickUp, analizza i dati per prevedere i problemi e offre approfondimenti in tempo reale sui tuoi progetti.

I potenti agenti IA di ClickUp possono aiutarti a prevedere i rischi e ad adattarti ai cambiamenti, creare automaticamente attività dai tuoi thread di chat, collegarle a progetti, scrivere rapporti standup per te, creare flussi di lavoro automatizzati e persino generare contenuti per molteplici casi d'uso, dai PRD alle campagne di marketing.

Riepiloga/riassumi gli aggiornamenti dei progetti e scrivi standup personali con ClickUp Brain

Inoltre, la ricerca connessa di ClickUp trova rapidamente ciò che ti serve nelle app connesse, come Google Drive, GitHub, Salesforce, Figma, Dropbox, Confluence, Box e altre ancora.

📮Approfondimento ClickUp: Monday blues? A quanto pare il lunedì è il giorno più debole della settimana in termini di produttività (gioco di parole non intenzionale), con il 35% dei lavoratori che lo identifica come il giorno meno produttivo. Questo calo può essere attribuito al tempo e all'energia spesi alla ricerca di aggiornamenti e priorità settimanali il lunedì mattina. Un'app completa per il lavoro, come ClickUp, può aiutarti in questo. Ad esempio, ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, può "aggiornarti" su tutti gli aggiornamenti critici e le priorità in pochi secondi. Inoltre, tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare, comprese le app integrate, è ricercabile con la ricerca connessa di ClickUp. Con la gestione delle conoscenze di ClickUp, creare un punto di riferimento condiviso per la tua organizzazione è facile! 💁

Modelli

Un altro punto di forza di ClickUp è l'ampia gamma di modelli personalizzabili per il project management, che coprono tutto, dallo sviluppo di software alle campagne di marketing digitale. Questi modelli sono dotati di attività, stati e flussi di lavoro predefiniti, che aiutano i team a partire con il piede giusto.

Il modello di project management di ClickUp, ad esempio, fornisce un quadro strutturato per il tuo flusso di lavoro, guidando il tuo team dall'avvio del progetto fino al suo completamento.

Scarica questo modello Risparmia tempo riutilizzando il framework esistente con il modello di project management di ClickUp

Funzionalità/funzioni chiave:

Stati predefiniti: il modello offre funzionalità/funzioni quali "Aperto", "In corso" e "Bloccato", garantendo una struttura chiara per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività

Visualizzazioni: con opzioni come bacheche Kanban, viste Elenco, calendari e altro ancora, le visualizzazioni di ClickUp ti consentono di visualizzare i dati dei progetti in modo efficace, aiutandoti a prendere decisioni informate

Campi personalizzati: crea campi unici per personalizzare la tua area di lavoro, acquisire informazioni essenziali per approfondimenti più dettagliati e una migliore esecuzione dei progetti

📮ClickUp Insight: Il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra piattaforme, gestire email e passare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp unisce i tuoi flussi di lavoro (e la chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

Vera convergenza tra le tue attività e le conversazioni

Il lavoro oggi è frammentato. I nostri progetti, le nostre conoscenze e la nostra comunicazione sono sparsi su strumenti scollegati che ci rallentano. ClickUp risolve questo problema combinando i tuoi progetti, le tue conoscenze e la chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Come parte della piattaforma di gestione del lavoro ClickUp, ClickUp Chat ti consente di gestire gli aggiornamenti del tuo team direttamente all'interno delle attività.

A differenza di monday.com, che separa la chat dalla gestione delle attività, ClickUp Chat unisce perfettamente le conversazioni al lavoro. Consente agli utenti di trasformare i messaggi direttamente in attività, assegnarli immediatamente e monitorarne lo stato (il tutto nella stessa finestra di chat).

Le discussioni rimangono attuabili, poiché i thread possono essere collegati ad attività specifiche, garantendo che le decisioni importanti non vadano perse in continui cambi di contesto. Con chiamate vocali e videochiamate integrate, creazione di attività basata su IA e chat mobile, ClickUp elimina i cambi di contesto, mantenendo i team concentrati e allineati.

Facilita le conversazioni relative ai progetti utilizzando la chat di ClickUp

La finestra In arrivo di ClickUp consolida tutte le comunicazioni relative al progetto, garantendo che i messaggi e gli aggiornamenti importanti siano facilmente accessibili e promuovendo chiarezza ed efficienza nelle interazioni del team. Al contrario, Monday. com utilizza le notifiche per evidenziare gli aggiornamenti, che possono facilmente passare in secondo piano tra gli altri avvisi.

Salva tutte le comunicazioni relative al progetto in un'unica fonte utilizzando la finestra In arrivo di ClickUp

ClickUp offre oltre 1.000 integrazioni, mentre monday.com ne offre solo 200, rendendo ClickUp lo strumento ideale per integrarsi perfettamente nel tuo ecosistema.

Le integrazioni di ClickUp si collegano a piattaforme popolari come Google Drive, Dropbox, Slack, Zoom e Microsoft Teams. Queste integrazioni consentono ai team di centralizzare i flussi di lavoro, ridurre al minimo il cambio di contesto ed eliminare i silos di dati.

Integra tutti gli strumenti del tuo ecosistema di progetto con le integrazioni ClickUp

Non sei ancora sicuro di aver fatto la scelta giusta per il tuo team?

Ecco cosa ha da dire uno dei nostri utenti, Winser Espinal, dopo aver provato altri software di project management:

Adoro ClickUp, è un po' come Monday o Asana, ma migliore. Non scherzo, non sono un professionista quando si tratta di tenere traccia delle mille cose che faccio senza un'app, quindi vedere un cambiamento notevole nelle mie prestazioni mi ha messo di buon umore.

Adoro ClickUp, è un po' come Monday o Asana, ma migliore. Non scherzo, non sono un professionista quando si tratta di tenere traccia delle mille cose che faccio senza un'app, quindi vedere un cambiamento notevole nelle mie prestazioni mi ha messo di buon umore.

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 7 $ al mese per membro per area di lavoro

ClickUp: l'unico software di project management di cui avrai mai bisogno

L'efficacia di qualsiasi team dipende in gran parte dalle piattaforme di project management che utilizza. Mentre monday.com offre un'interfaccia elegante e intuitiva, ClickUp offre una flessibilità e un'integrazione che monday.com non è in grado di eguagliare.

A differenza di Monday.com, che potrebbe richiedere altri strumenti di project management per colmare le lacune nelle funzionalità/funzioni, centralizza tutte le interazioni di progetto in un'unica piattaforma, eliminando la confusione che spesso deriva dall'utilizzo di più strumenti.

🧠Curiosità: il 40,9% dei clienti che utilizzano ClickUp ha eliminato 3 o più strumenti dal proprio stack tecnologico dopo aver effettuato il passaggio!

Che tu stia gestendo attività, collaborando su documenti, automatizzando flussi di lavoro o comunicando con il tuo team, ClickUp ha tutte le funzionalità/funzioni di cui hai bisogno per gestire progetti complessi e mantenere produttivo il tuo team.

