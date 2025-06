le 11 migliori agende per ADHD per rimanere concentrati e organizzati

Disclaimer: Questo articolo ha lo scopo di fornire informazioni su strumenti e strategie per superare la procrastinazione. Non intende sostituire il parere, la diagnosi o il trattamento medico professionale dell'ADHD o di qualsiasi altra condizione di salute.

Hai mai avuto la sensazione che le agende tradizionali non capiscano come funziona il tuo cervello? 🌀

Se soffri di ADHD, essere organizzato non significa solo scrivere le cose, ma trovare un sistema che si adatti al modo in cui la tua mente elabora il tempo, le attività e le priorità.

Ecco perché abbiamo confrontato 11 dei migliori planner per ADHD per aiutarti a mettere ordine nella tua giornata, mantenere le priorità ben chiare e, in definitiva, rendere la vita meno opprimente. Questi planner sono progettati pensando all'ADHD e offrono layout che supportano il monitoraggio delle attività, l'impostazione degli obiettivi e la riflessione, senza aggiungere ulteriore stress.

Alla fine saprai esattamente quale può aiutarti a sentirti più in controllo, più produttivo e meno dispersivo. Cominciamo. ✅

Cosa cercare in un planner per ADHD?

Quando scegli un planner per ADHD, cerca funzionalità/funzioni che semplificano la pianificazione e migliorano la concentrazione. Il planner migliore ti aiuterà a:

Organizza il tuo programma: opta per layout strutturati che suddividono la giornata in segmenti chiari e gestibili

Personalizza il tuo approccio: scegli agende con opzioni di design flessibili per adattare il sistema al tuo approccio unico

Visualizza le tue attività: cerca ausili visivi come codici colore, simboli o diagrammi per evidenziare le priorità

Fissa obiettivi realizzabili: seleziona strumenti che suddividono gli obiettivi più grandi in passaggi più piccoli e raggiungibili

Gestisci il tuo tempo: utilizza le sezioni di blocco del tempo integrate o i timer (come Pomodoro) per mantenere la concentrazione e la struttura

Cattura le tue idee: Assicurati che ci sia spazio per annotare pensieri e attività prima che svaniscano rapidamente

Rifletti sui tuoi progressi: trova funzionalità/funzioni che includono sezioni di revisione o riflessione per monitorare i risultati raggiunti e modificare i piani

Stimola la tua creatività: scegli un planner giornaliero con un design accattivante e motivante che renda piacevole il processo di pianificazione quotidiana

Tabella comparativa: i migliori planner per ADHD

Ecco una rapida panoramica delle 11 migliori agende per ADHD:

Strumento planner Ideale per Funzionalità/funzioni degne di nota Prezzi* ClickUp Il migliore per la pianificazione digitale e la gestione delle attività per l'ADHD Dimensioni del team: Individui, piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Gestione delle attività basata sull'IA, modelli per la produttività, promemoria, documenti per la creazione di diari, lavagne online e visualizzazione delle attività Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende Todoist Ideale per una gestione strutturata delle attività con prioritizzazione adatta all'ADHD Dimensioni del team: singoli individui, team di tutte le dimensioni Aggiunta rapida, filtri, opzioni di visualizzazione multipla, promemoria ricorrenti Gratis; Pro: a partire da 2,50 $ al mese Blocco agenda Ideale per una pianificazione a più livelli che collega gli obiettivi a lungo termine con le attività quotidiane Dimensioni del team: singoli individui, piccole imprese Sistema di pianificazione Funnel Down, approccio stratificato alla pianificazione Prezzi personalizzati Evernote Ideale per organizzare pensieri, note e idee dell'ADHD in un unico posto Dimensioni del team: Individui, piccole imprese Web Clipper, widget, integrazione con il calendario, sincronizzazione tra dispositivi Gratis; Personale: a partire da 14,99 $ al mese Concentrazione mentale Ideale per blocchi di tempo senza distrazioni con timer adatti all'ADHD Dimensioni del team: singoli, team che necessitano di gestione del tempo Blocco del tempo in stile Pomodoro, blocco Wi-Fi, esportazione CSV, supporto multilingue Free SimpleMind Ideale per mappare visivamente i pensieri dell'ADHD Dimensioni del team: Individui, team che necessitano di organizzazione visiva Autofocus, trascinamento, fogli di stile Prezzi personalizzati Habitica Ideale per sviluppare abitudini adatte all'ADHD attraverso la gamification Dimensioni del team: singoli individui, piccoli team, comunità Monitoraggio delle abitudini, ricompense, missioni per feste Gratis; Prezzi personalizzati Passion Planner Ideale per una pianificazione orientata agli obiettivi con riflessione guidata Dimensioni del team: Individui, piccole imprese Passion Roadmap, riflessioni mensili, pianificazione strutturata della vita Prezzi personalizzati Panda Planner Ideale per bilanciare produttività e benessere con prompt strutturati Dimensioni del team: Individui, piccole aziende Impostazione degli obiettivi giornalieri, equilibrio benessere, layout settimanale/giornaliero Prezzi personalizzati Happy Planner Ideale per una pianificazione creativa e flessibile dell'ADHD con personalizzazione visiva Dimensione del team: Individui, creativi Adesivi, Box stagionali, opzioni di layout Prezzi personalizzati Bullet Journal Ideale per una pianificazione personalizzabile dell'ADHD con un sistema analogico Dimensioni del team: Individui, pianificatori creativi Registrazione rapida, riflessione, flessibilità del layout Prezzi personalizzati

Le 11 migliori agende per l'ADHD

Il planner giusto per l'ADHD fornisce un sistema che lavora con il tuo cervello, non contro di esso. Una cosa che le persone neurodiverse vorrebbero che i datori di lavoro sapessero è che gli strumenti giusti possono fare la differenza tra sentirsi sopraffatti e rimanere produttivi.

Le migliori opzioni aiutano a suddividere le attività, gestire il tempo in modo efficace e rimanere in carreggiata. Questo elenco comprende soluzioni progettate per supportare la concentrazione, l'organizzazione e la produttività, dagli strumenti digitali agli organizer cartacei.

1. ClickUp (Il migliore per la pianificazione digitale e la gestione delle attività per l'ADHD)

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è rinomata per le sue solide funzionalità di project management. Questo punto di forza la rende la pianificatrice perfetta per l'ADHD, offrendo strumenti flessibili per strutturare la giornata, gestire le attività in modo visivo e impostare promemoria utili.

Libera la mente con ClickUp Brain

Riduci la confusione mentale semplificando le attività ripetitive con ClickUp Brain

Infine, ClickUp Brain, l'assistente IA integrato, collega tutto insieme fungendo da spazio digitale per catturare idee, note e promemoria aggiuntivi.

Se ti senti costantemente incapace di concentrarti sul lavoro, questo assistente basato sull'IA ti aiuta a connettere tutte le tue app di lavoro e le origini dati, riducendo al minimo la necessità di passare da una piattaforma all'altra. Per chi soffre di ADHD, questo significa meno tempo speso a cercare informazioni e più tempo dedicato all'attività da svolgere.

🧩 Ad esempio, puoi chiedere a ClickUp Brain di creare il tuo programma per la settimana successiva in base alle scadenze e alle priorità. Genererà un piano ordinando automaticamente le attività in base all'urgenza, suggerendo blocchi di tempo per lavorare in modo concentrato e programmando pause per mantenerti energico e produttivo.

Crea un diario della gratitudine con ClickUp Docs

Diario della gratitudine con ClickUp Docs

Gestisci l'ADHD con un diario della gratitudine in ClickUp Docs. Annota le vittorie quotidiane, cattura riflessioni positive e utilizza elementi visivi come liste di controllo o evidenziazioni con codici colore per rendere l'esperienza coinvolgente e gratificante da rivisitare. Poiché ClickUp Docs supporta la modifica in tempo reale, l'incorporamento e il collegamento delle attività, il tuo diario diventa più di una semplice nota: diventa una parte attiva del tuo sistema di pianificazione.

Rimani al passo con le attività quotidiane con le attività di ClickUp

Tieni traccia dello stato di avanzamento con le attività di ClickUp per la tua vita quotidiana

Le attività di ClickUp sono alla base dei tuoi progetti e della gestione quotidiana delle attività, fornendo una struttura per la pianificazione, l'organizzazione e la collaborazione.

Visualizza il tuo programma con il Calendario ClickUp

Gestisci meglio il tuo tempo con il Calendario ClickUp

La cecità temporale può essere una sfida con l'ADHD. Il Calendario di ClickUp ti consente di suddividere la tua giornata, settimana o mese con sequenze visive chiare. Puoi:

Assegna un codice colore alle attività in base alla priorità o al livello di energia

Trascina e rilascia le attività man mano che il tuo programma cambia

Sincronizzazione con Google Calendar per unificare eventi personali e di lavoro

Inoltre, per aiutarti a gestire il tempo, la vista Calendario di ClickUp offre una panoramica centralizzata del tuo programma riunendo scadenze, eventi e attività in un'unica sequenza intuitiva. Questa vista semplifica la pianificazione consentendoti di visualizzare la tua giornata, settimana o mese a colpo d'occhio, ideale per gestire più progetti.

Imposta promemoria e liste di controllo per rimanere in carreggiata

Sulla base di ciò, i promemoria di ClickUp e le liste di controllo delle attività di ClickUp lavorano insieme per rendere più facile il rispetto delle scadenze delle riunioni e il monitoraggio dello stato di avanzamento.

Trasforma i commenti delle attività in promemoria di ClickUp per non perdere mai un follow-up

I promemoria ti avvisano delle scadenze e delle riunioni imminenti, consentendoti di aggiungere allegati, impostare date di scadenza, creare pianificazioni ricorrenti o assegnarle ai membri del team. Nel frattempo, le liste di controllo aiutano a suddividere le attività di grandi dimensioni in passaggi gestibili, con opzioni per creare sottoelementi per una migliore organizzazione.

Pianifica la tua settimana in modo visivo con le lavagne online ClickUp

Se pensi meglio con immagini e grafici, le lavagne online sono il tuo miglior alleato. Usale per:

Mappa una nuova routine o un nuovo progetto

Organizza visivamente le attività utilizzando note adesive, icone e disegni

Collabora in tempo reale con il tuo coach, il tuo team o il tuo compagno di responsabilità

Inizia subito con modelli di planner giornalieri pensati appositamente per chi soffre di ADHD

ClickUp offre modelli già pronti per aiutarti a iniziare rapidamente. Dai layout giornalieri con blocchi di tempo alle agende per le abitudini e ai diari della gratitudine, ogni elemento è completamente personalizzabile, così puoi creare una routine che lavora per te, non contro di te.

Cerchi un elenco di attività semplice e adatto all'ADHD per iniziare? Prova il modello Getting Things Done – Simple List di ClickUp. È perfetto per suddividere le attività in passaggi chiari, rimanere organizzati ed evitare di sentirsi sopraffatti.

Migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Blocco delle attività: assegna fasce orarie specifiche alle attività o ai progetti per rimanere concentrato e ridurre al minimo il multitasking, migliorando la produttività

Tieni traccia degli obiettivi: utilizza utilizza gli obiettivi di ClickUp per definire gli obiettivi, suddividerli in attività e monitorarne lo stato di avanzamento per rimanere motivato e allineato con i tuoi obiettivi a lungo termine

Organizza le attività in modo visivo: utilizza categorie con codici colore per raggruppare attività correlate, riducendo facilmente le distrazioni

Visualizza lo stato di avanzamento: Utilizza i grafici Gantt Utilizza la vista Bacheca di ClickUp per monitorare lo stato delle attività, identificare i colli di bottiglia e mantenere lo slancio in tutti i progetti

Crea un diario della gratitudine: gestisci il sovraccarico da ADHD con un diario della gratitudine in gestisci il sovraccarico da ADHD con un diario della gratitudine in ClickUp Docs . Annota le vittorie quotidiane e usa elementi visivi per rendere gratificante rileggerlo

Limiti di ClickUp

Sebbene potente, la profonda personalizzazione e il set di funzionalità di ClickUp possono creare una curva di apprendimento ripida per i principianti

L'app mobile ClickUp non è così intuitiva o ricca di funzionalità come la versione desktop

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. Todoist (ideale per la gestione strutturata delle attività con prioritizzazione adatta all'ADHD)

tramite Todoist

Todoist semplifica la gestione delle attività, offrendoti lo spazio per registrare, organizzare e monitorare tutto, che si tratti di progetti di lavoro, obiettivi personali o commissioni quotidiane. Progettato per una pianificazione senza sforzo, questo strumento ti consente di aggiungere attività con la stessa naturalezza con cui pensi, stabilire facilmente le priorità e mantenere la chiarezza su più dispositivi.

Dalla pianificazione di date di scadenza ricorrenti all'impostazione di promemoria e alla visualizzazione del carico di lavoro, Todoist ti consente di tenere sotto controllo le tue responsabilità senza confusione mentale. La sua interfaccia intuitiva, l'elaborazione del linguaggio naturale e la sincronizzazione multipiattaforma rendono la pianificazione semplice, indipendentemente da dove ti trovi.

Migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Usa Aggiungi rapidamente per annotare le attività man mano che ti vengono in mente, riducendo il carico mentale

Aggiungi avvisi urgenti mentre crei un'attività per scadenze imminenti, promemoria importanti o attività ad alta priorità

Passa da una visualizzazione all'altra per pianificare i progetti nel modo che funziona meglio per te

Accedi alle attività da desktop, dispositivi mobili, estensioni browser, componenti aggiuntivi email e dispositivi indossabili

Limiti di Todoist

Le notifiche frequenti possono sembrare opprimenti e simili a spam

Pagare mensilmente per un sistema di elenco delle cose da fare sembra inutile quando esistono alternative gratuite che offrono funzionalità simili

Prezzi Todoist

Principianti: Gratis

Pro: 2,50 $ al mese per utente

Business: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

💡 Suggerimento: L'approccio Agile è adatto a tutti: suddividi le attività in piccoli compiti e mantieni delle liste di controllo per rimanere in carreggiata.

3. Planner Pads (Ideale per una pianificazione a più livelli che collega gli obiettivi a lungo termine con le attività quotidiane)

via Planner Pads

Planner Pad è un sistema di organizzazione cartaceo che aiuta le persone a gestire la propria vita personale e professionale. Che tu preferisca un formato a spirale o a fogli mobili, Planner Pad si adatta al tuo flusso di lavoro con opzioni datate e non datate.

Il suo esclusivo sistema di pianificazione a imbuto ti aiuta a classificare, dare priorità e programmare le tue attività in modo efficiente. Con un layout a tre livelli, Planner Pad ti offre una visione d'insieme della tua settimana. Inizia elencando tutte le tue attività in categorie generali, filtralo in base alle priorità giornaliere e programma il tempo necessario per completarle.

Funzionalità/funzioni migliori di Planner Pads

Usa il Project Warehouse per elencare tutte le attività personali e lavorative in categorie generali nella parte superiore di ogni pagina

Sposta le attività chiave nella sezione centrale per creare un piano d'azione mirato per la settimana

Utilizza la sezione inferiore come agenda per bloccare il tempo per riunioni, scadenze e impegni personali

Utilizza la sezione dedicata per fissare obiettivi, monitorare lo stato di avanzamento e organizzare le idee

Limiti dei blocchi per planner

Il metodo fisso Funnel Down potrebbe non essere adatto a tutti gli stili di pianificazione. Manca di opzioni di personalizzazione come modelli flessibili per l'ADHD , elementi motivazionali e funzionalità di personalizzazione

Si tratta di un sistema cartaceo senza promemoria o notifiche automatiche

Prezzi dei planner

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei planner

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Le persone con ADHD possono avere successo sul posto di lavoro se ricevono la formazione necessaria. Il 61% delle organizzazioni offre ai propri dipendenti una formazione in project management.

4. Evernote (ideale per organizzare pensieri, note e idee relative all'ADHD in un unico posto)

tramite Evernote

Evernote è progettato per organizzare attività, gestire progetti e monitorare informazioni importanti in un unico posto. Grazie alla sincronizzazione perfetta tra i dispositivi, puoi catturare idee mentre sei in movimento, strutturare il tuo flusso di lavoro e rispettare le scadenze senza perdere un colpo.

Evernote organizza e rende accessibile tutto, dalle note delle riunioni alle cose da fare personali e ai materiali di riferimento, grazie alla ricerca basata sull'IA, alla sincronizzazione su più dispositivi e a strumenti flessibili.

Una funzionalità/funzione eccezionale è Web Clipper, che consente di salvare articoli, immagini e ricerche dal web direttamente nell'area di lavoro Evernote.

Le migliori funzionalità di Evernote

Salva note, immagini, PDF e persino documenti scritti a mano in un unico spazio ricercabile

Organizza la tua dashboard Home con widget per accedere rapidamente a note e attività importanti

Collega le note agli eventi del calendario mensile e aggiungi le date di scadenza con il minimo lavoro richiesto

Tieni organizzate le attività integrando elenchi di cose da fare per l'ADHD e programmi direttamente nelle tue note

Limiti di Evernote

I prompt costanti spingono gli utenti verso la versione a pagamento, rendendo l'esperienza gratuita frustrante

Le restrizioni sulla creazione di note e sulla sincronizzazione dei dispositivi rendono difficile un utilizzo efficace senza effettuare l'aggiornamento

Prezzi Evernote

Free

Personale: 14,99 $ al mese per utente

Professionale: 17,99 $ al mese per utente

Teams: 24,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 8.200 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Il 77% dei team ad alte prestazioni utilizza un qualche tipo di software di project management.

5. Brain Focus Productivity Timer (Ideale per blocchi di tempo senza distrazioni con timer adatti all'ADHD)

tramite Brain Focus Productivity Timer

Brain Focus Productivity Timer è un'applicazione per la gestione del tempo che trasforma il tuo lavoro in intervalli mirati seguiti da pause ben meritate. Basato su tecniche come Pomodoro e 52/17, questo strumento di produttività per ADHD ti consente di personalizzare le sessioni di lavoro in base al tuo ritmo.

Inizia una sessione di lavoro, goditi una pausa come ricompensa e ricomincia per mantenere lo slancio. Con la sua interfaccia pulita, puoi monitorare il tempo per attività, ridurre al minimo le distrazioni e raggruppare le attività in categorie significative.

Inoltre, le notifiche ti avvisano della fine delle sessioni e la disponibilità di più temi e l'assistenza in oltre 30 lingue aggiungono un tocco personale.

Migliori funzionalità/funzioni di Brain Focus Productivity Timer

Personalizza la tua esperienza con diversi temi e assistenza in oltre 30 lingue

Accedi a widget, categorie di attività aggiuntive, esportazione CSV e opzioni di backup per un maggiore controllo della produttività

Attiva le impostazioni che disattivano il Wi-Fi e l'audio durante le sessioni di lavoro per una concentrazione senza interruzioni

Limiti del timer per la produttività e la concentrazione mentale

Le sessioni possono terminare in modo imprevisto, senza possibilità di modificarle o eliminarle

Il ticchettio continua anche quando è disattivato, il che può distrarre

Prezzi di Brain Focus Productivity Timer

Free

Valutazioni e recensioni di Brain Focus Productivity Timer

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Il metodo Kanban, uno strumento visivo di project management, è stato ideato dalla Toyota negli anni '40 per migliorare l'efficienza produttiva. Oggi è ampiamente utilizzato nello sviluppo di software e nel project management Agile.

6. SimpleMind (Ideale per la mappatura mentale visiva per organizzare i pensieri dell'ADHD)

via SimpleMind

Dalla definizione di un progetto e dallo studio di argomenti complessi alla suddivisione di grandi idee in parti gestibili, SimpleMind offre la flessibilità necessaria per mappare i tuoi pensieri in un modo che abbia senso per te.

Con un layout libero, puoi posizionare gli argomenti ovunque o utilizzare layout automatici per un'organizzazione strutturata. Personalizza le mappe mentali con colori, immagini, collegamenti e note per renderle più coinvolgenti e informative.

Una funzionalità unica è la sincronizzazione multipiattaforma, che consente di accedere e modificare le mappe mentali senza interruzioni su Windows, Mac, iOS e Android.

Funzionalità/funzioni migliori di SimpleMind

Attiva la modalità Autofocus per evidenziare gli argomenti chiave e ridurre il disordine sullo schermo

Riorganizza e assegna facilmente le priorità alle idee con la funzionalità drag-and-drop e l'ordinamento per argomenti secondari

Scegli tra oltre 15 fogli di stile o creane uno personalizzato per personalizzare le mappe mentali in base alle tue preferenze

Limiti di SimpleMind

L'interfaccia sembra bloccata negli anni 2000, rendendo difficile creare mappe mentali dall'aspetto moderno

Mancano funzionalità/funzioni standard dei grafici come le mappe mentali circolari e a lisca di pesce

Prezzi SimpleMind

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SimpleMind

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: I migliori strumenti per gestire il calendario e rimanere organizzati

7. Habitica (ideale per sviluppare abitudini adatte all'ADHD attraverso la gamification)

via Habitica

Habitica trasforma le attività quotidiane in un gioco coinvolgente in cui lo stato di avanzamento viene premiato e la produttività sembra un'avventura. Questa app per la creazione di abitudini è strutturata in modo naturale e supporta l'accumulo di abitudini, aiutandoti a costruire piccole routine coerenti che si sommano nel tempo.

Ti motiva trasformando le tue attività in sfide, con ricompense, livelli e battaglie contro mostri all'interno del gioco. Inoltre, Party Quests ti permette di formare una squadra con i tuoi amici e combattere mostri completando attività nella vita reale.

Se salti attività essenziali su questo tracker delle abitudini, tutto il tuo gruppo ne risente, aggiungendo un ulteriore livello di responsabilità e lavoro di squadra.

Migliori funzionalità/funzioni di Habitica

Partecipa alle sfide e alle missioni della community che trasformano le attività in missioni entusiasmanti

Guadagna ricompense reali nell'app, come punti esperienza, oro e mana, che ti consentono di usufruire di elementi personalizzati e aggiornamenti

Crea un team formando gruppi di responsabilità e combatti persino i mostri con gli amici per una motivazione in più

Mostra i tuoi risultati con widget dinamici che mostrano le tue attività quotidiane, le cose da fare e le statistiche sulle prestazioni a colpo d'occhio

Limiti di Habitica

Gli aggiornamenti poco frequenti e le funzionalità rimosse rendono l'app poco interessante per gli utenti a lungo termine

L'app non funziona offline, il che può essere scomodo per gli utenti con connessioni di rete inaffidabili

Prezzi Habitica

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Habitica

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? L'errore di pianificazione, un pregiudizio cognitivo, induce le persone a sottovalutare il tempo necessario per completare un'attività, motivo per cui gli strumenti di monitoraggio del tempo sono così popolari.

8. Passion Planner (Ideale per una pianificazione orientata agli obiettivi con riflessioni guidate)

via Passion Planner

Passion Planner è uno strumento completo per pianificare la vita che combina elementi tradizionali di un diario con funzionalità strutturate per impostare obiettivi. Offre un'esclusiva "Passion Roadmap" per aiutarti a visualizzare e pianificare i tuoi obiettivi a breve e lungo termine.

L'agenda include layout mensili e settimanali, sezioni di riflessione e spazio per l'espressione creativa. Guida gli utenti nella definizione dei propri obiettivi, suddividendoli in passaggi gestibili e intraprendendo azioni quotidiane per raggiungerli.

Passion Planner ti aiuta a creare una routine con l'ADHD attraverso prompt, riflessioni e un sistema di assistenza integrato chiamato #PashFam community.

Le migliori funzionalità/funzioni di Passion Planner

Incorpora sfide mensili, domande di riflessione e pratiche olistiche per promuovere l'intenzionalità e la crescita personale

Rifletti e modifica con le pagine di riflessione mensile che richiedono un'autovalutazione per monitorare lo stato di avanzamento e perfezionare gli obiettivi

Tieni traccia dei tuoi obiettivi con una mappa stradale delle passioni per definire la tua visione d'insieme e suddividerla in passaggi concreti

Limiti di Passion Planner

Le opzioni di personalizzazione limitate con layout strutturati potrebbero non essere adatte allo stile di pianificazione di tutti

Sequenza restrittiva, con orari preimpostati dalle 6:00 alle 22:30, che potrebbero non adattarsi a tutti gli orari

Prezzi Passion Planner

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Passion Planner

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Il post-it, spesso utilizzato per il monitoraggio delle attività, è stato inventato per caso quando uno scienziato della 3M stava cercando di creare un adesivo super resistente. Invece, ha creato un adesivo debole e riutilizzabile, perfetto per le note!

9. Panda Planner (il migliore per bilanciare produttività e benessere con prompt strutturati)

via Panda Planner

Combinando layout settimanali e giornalieri, Panda Planner suddivide le attività in passaggi gestibili, favorendo la produttività e riducendo lo stress. Inoltre, i modelli di pianificazione integrati consentono di strutturare il lavoro senza dover creare layout da zero.

Con funzionalità/funzioni come i punteggi giornalieri di gratitudine e produttività, ti assicura di rimanere con i piedi per terra mentre vai avanti. Inoltre, l'aggiornamento trimestrale ti consente di riprendere in qualsiasi momento, senza sentirti indietro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Panda Planner

Usa le sezioni giornaliere per strutturare la tua giornata con cose da fare, obiettivi e note in ordine di priorità

Bilancia una pianificazione dettagliata con un'impostazione di obiettivi generali utilizzando layout settimanali e giornalieri flessibili

Visualizza le tue attività settimanali con il layout, assicurandoti che tutto rimanga organizzato

Limiti di Panda Planner

Panda Planner è ottimizzato per i dati tabulari, rendendolo meno efficace per la gestione di formati non strutturati come immagini o audio

Il Panda Planner Classic copre solo un periodo di 3 mesi, che potrebbe non essere adatto per la pianificazione a lungo termine o per l'impostazione di obiettivi annuali

Prezzi Panda Planner

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Panda Planner

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. The Happy Planner (Ideale per una pianificazione creativa e flessibile dell'ADHD con personalizzazione visiva)

via The Happy Planner

The Happy Planner offre un approccio unico e vivace all'organizzazione che unisce funzionalità ed espressione personale. Con la sua ampia matrice di layout e temi, dal layout classico Dashboard per la pianificazione di 12 mesi ai design verticali e orizzontali, questo sistema di pianificazione trasforma la programmazione quotidiana in una forma d'arte.

Il formato non datato di questo planner ti consente di iniziare in qualsiasi momento senza sprecare pagine, mentre una serie di accessori personalizzabili, come divisori, quaderni e diari, ti permettono di adattare la tua esperienza di pianificazione al tuo stile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Happy Planner

Arricchisci le tue pagine con divertenti pacchetti di adesivi stagionali e accessori per aggiungere un tocco creativo

Utilizza il layout classico del dashboard per visualizzare l'anno a colpo d'occhio, semplificando il bilanciamento di appuntamenti, scadenze e attività cardine personali

Esplora offerte uniche come la "Oh How Lovely Box" per le festività stagionali, che include planner con elementi esclusivi per un'ispirazione extra

Limiti di The Happy Planner

Sebbene il planner iniziale abbia un prezzo ragionevole, le spese possono aumentare rapidamente con l'acquisto di adesivi, nastro washi e altri elementi decorativi

L'agenda può diventare piuttosto spessa e pesante, soprattutto se personalizzata con pagine e accessori aggiuntivi, rendendola meno portatile per l'uso quotidiano

Prezzi di The Happy Planner

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Happy Planner

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: vuoi un planner digitale realistico? Alcuni planner online ora utilizzano l'IA per le attività quotidiane, ad esempio per prevedere conflitti di programmazione, suggerire le priorità delle attività e persino ricordarti le scadenze.

11. Bullet Journal (ideale per pianificare in modo personalizzato l'ADHD con un sistema analogico)

via Bullet Journal

Bullet Journal (noto anche come BuJo) è un sistema organizzativo personalizzabile sviluppato da Ryder Carroll per aiutare a gestire attività, eventi e pensieri. Si tratta di un sistema di pianificazione analogico e flessibile che ti consente di catturare ogni dettaglio della tua vita con solo una penna e un taccuino.

BuJo combina i metodi di pianificazione tradizionali con le pratiche di mindfulness, rendendolo particolarmente utile per le persone con ADHD. Come app di pianificazione giornaliera, utilizza una registrazione rapida con punti elenco e simboli per classificare le informazioni, consentendo agli utenti di monitorare il passato, organizzare il presente e pianificare il futuro.

Le migliori funzionalità/funzioni del Bullet Journal

Impegnati in revisioni di fine giornata per registrare i successi e le lezioni apprese, promuovendo un miglioramento continuo

Arricchisci il tuo layout con schizzi, simboli e annotazioni personalizzate per adattarlo al tuo flusso creativo

Unisci elenchi, calendari e riflessioni in un unico sistema coerente che evolve con te nel tempo

Limiti del Bullet Journal

Impostare e mantenere un bullet journal richiede un lavoro regolare, spesso quotidiano. Questo può essere difficile per chi ha un'agenda fitta di impegni

Una volta creati i layout, è difficile apportare modifiche o spostare le attività, a differenza delle alternative digitali

Prezzi Bullet Journal

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Bullet Journal

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Il tuo assistente di pianificazione per l'ADHD: ClickUp

Ogni agenda per ADHD offre una combinazione unica di struttura, flessibilità e organizzazione creativa. Alcuni strumenti si concentrano sulla pianificazione visiva, mentre altri enfatizzano la gestione del tempo o il rafforzamento delle abitudini.

La chiave è trovarne uno che si adatti al tuo flusso di lavoro e che ti aiuti a rimanere organizzato in modo naturale.

ClickUp si distingue come un planner ADHD all-in-one, che offre struttura senza rigidità. Con ClickUp, puoi suddividere i progetti in passaggi gestibili, visualizzare il tuo programma e utilizzare un assistente basato sull'intelligenza artificiale per rimanere in carreggiata e generare idee.

Se sei pronto a portare più concentrazione e flusso nella tua giornata, iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✨