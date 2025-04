Come creare una roadmap di ingegneria per un'esecuzione produttiva

James, ingegnere software senior presso una startup tecnologica in rapida crescita, aveva una missione: lanciare la nuova app prima della chiusura del trimestre. 🚀

Ma nonostante un team qualificato, le cose non stavano andando come previsto. Gli sviluppatori lavoravano in silos, i progettisti avevano priorità mutevoli e il team di controllo qualità non sapeva quando intervenire. Con l'avvicinarsi della scadenza, James si rese conto che mancava qualcosa di fondamentale: una roadmap di ingegneria.

Così ne ha creata rapidamente una, delineando le attività cardine, le dipendenze e le responsabilità chiare. Nel giro di poche settimane, il team rispettava le scadenze, collaborava senza intoppi e forniva un lavoro di alta qualità.

Questo scenario è fin troppo familiare. Senza una roadmap chiara del prodotto, molti team devono affrontare il caos nella gestione di progetti di ingegneria complessi.

In questa guida ti mostreremo esattamente come creare una roadmap che allinei il tuo team, aumenti la produttività e porti a risultati concreti.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Una roadmap di ingegneria è un piano strategico che delinea obiettivi, attività e sequenze per realizzare un prodotto in modo efficiente

I suoi componenti includono obiettivi, iniziative, sequenze, attività, priorità, parti interessate, dipendenze, metriche di esito positivo e rischi

Per creare roadmap di ingegneria, impostare obiettivi SMART, assegnare priorità alle attività, pianificare sprint, assegnare responsabilità, visualizzare lo stato di avanzamento e rimanere flessibili

Come app completa per il lavoro, ClickUp aiuta a monitorare gli obiettivi, assegnare attività, visualizzare i progressi e automatizzare gli aggiornamenti per un'esecuzione fluida

Che cos'è una roadmap di ingegneria?

Una roadmap di progettazione è un piano strategico che delinea le attività cardine, le attività e le sequenze temporali per lo sviluppo di un prodotto. Funge da guida per allineare i team, stabilire le priorità del lavoro richiesto e monitorare lo stato di avanzamento verso il raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Una roadmap di ingegneria funge da piano d'azione per il tuo team e mostra:

Cosa state realizzando (nuove funzionalità/funzioni, correzioni, aggiornamenti)

Perché è importante (rendere felici gli utenti, eliminare i bug, scalare)

Quando sta accadendo (primo trimestre, prossimo sprint, domani)

Ecco come puoi rendere più efficienti le tue roadmap 👇🏻

Importanza di una roadmap di ingegneria per i team di prodotto

Come una roadmap di prodotto, una roadmap di ingegneria è la spina dorsale di un team di prodotto ben strutturato. Ecco perché è importante:

🤝 Armonia nel team, nessun attrito: garantisce che il team di sviluppo, i product manager e gli stakeholder siano allineati e lavorino per gli stessi obiettivi senza pestarsi i piedi a vicenda. Tutti rimangono concentrati, coordinati e in linea con gli obiettivi: nessuna confusione, solo una collaborazione fluida.

🧩 Obiettivi chiari, grandi risultati: una roadmap collega le attività quotidiane con obiettivi strategici più ampi, in modo che il team comprenda come il lavoro richiesto contribuisca al quadro generale.

🎯 Concentrati come un professionista: con priorità chiare, la roadmap aiuta i team a rimanere concentrati su ciò che conta di più, così non perderai tempo in cose inutili.

📅 Le domande frequenti: un modo trasparente per gestire le aspettative e ridurre le incomprensioni tra il team di ingegneri e gli altri team. Così, quando gli stakeholder chiedono "Qual è il prossimo passo?" o "Quando sarà pronta questa funzionalità?", la roadmap ha tutte le risposte.

🚧 Individua gli ostacoli prima che si presentino: una roadmap ben strutturata anticipa i potenziali ostacoli, assegna le risorse in modo efficace e modifica i piani per mantenere forte lo slancio.

💡 Ottieni di più con meno stress: con priorità e sequenze chiare, i team rimangono in linea con gli obiettivi, rispettano le scadenze ed evitano il burnout.

Quando i team di ingegneria dei prodotti hanno bisogno di una roadmap?

Ecco alcuni momenti chiave in cui una roadmap diventa indispensabile per i team di ingegneria dei prodotti:

🚀 Sviluppo di nuovi prodotti

All'inizio dello sviluppo, una roadmap di ingegneria garantisce un coordinamento fluido dall'ideazione al lancio di un prodotto o di un'app. I product manager e gli ingegneri collaborano per definire obiettivi chiave, come la funzionalità di ricerca dei prodotti, il sistema di account utente o l'impostazione del gateway di pagamento.

📈 Scalabilità o manutenzione

Quando si aggiornano i sistemi o si aggiungono funzionalità/funzioni, una roadmap di ingegneria aiuta a identificare le dipendenze, allocare le risorse in modo efficace e pianificare le potenziali sfide. Con una sequenza chiara di attività e attività cardine, la roadmap garantisce un processo fluido per il ridimensionamento e la manutenzione del prodotto, riducendo al minimo le interruzioni.

🧑‍💻 Quando i nuovi assunti entrano a far parte del team

Quando arrivano nuovi ingegneri, hanno bisogno di un modo rapido per capire cosa sta succedendo. Con una roadmap a portata di mano, i nuovi assunti possono facilmente sapere dove possono contribuire in modo efficace fin dall'inizio.

I componenti fondamentali di una roadmap di ingegneria

Ecco cosa include in genere una roadmap di ingegneria:

🎯 Obiettivi: definisci ciò che desideri ottenere. Ad esempio, "Migliorare le prestazioni dell'app" o "Lanciare una nuova funzionalità/funzione".

🛠️ Iniziative: Collega le aree di interesse ai tuoi obiettivi generali, ad esempio "Introdurre elementi di gamification" fa parte dell'obiettivo più ampio "Aumentare il coinvolgimento degli utenti"

🗓️ Sequenza: Crea programmi trimestrali, mensili o basati su sprint per delineare quando avvengono le cose

✅ Attività/Attività cardine: Aggiungi passaggi attuabili e punti di controllo chiave, come "Correggi bug di accesso n. 456" o "Lancia app mobile beta"

⚖️ Priorità: Classifica le attività in base all'importanza e all'impatto per concentrarti su ciò che conta di più

👥 Stakeholder: Identifica i membri del team, i manager o i collaboratori esterni per definire chiaramente ruoli e responsabilità

🔗 Dipendenze: Evidenzia le attività che dipendono da altre o che devono essere completate prima. Ad esempio, "Completare l'integrazione API prima del test"

📊 Metriche per un esito positivo: definisci come misurerai lo stato di avanzamento, ad esempio "Ridurre il tempo di caricamento della pagina del 30%" o "Raggiungere 10.000 utenti attivi"

⚠️ Rischi e sfide: Elenca i potenziali ostacoli e pianifica strategie di mitigazione. Ad esempio, "Risorse di sviluppo limitate" o "Affidabilità incerta delle API di terze parti"

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi di azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione perfetta delle conversazioni in attività, consentendo al team di agire rapidamente e rimanere allineato.

Passaggi per creare una roadmap di ingegneria

La roadmap di ingegneria è un elemento indispensabile nella lista di controllo dello sviluppo dei prodotti. Tuttavia, per quanto possa sembrare entusiasmante, crearla può rivelarsi complicato, soprattutto senza un sistema chiaro.

tramite DashDevs

Discutiamo insieme i passaggi necessari per creare una roadmap di ingegneria che porti a risultati concreti.

1. Definisci obiettivi strategici

Iniziate definendo il "perché" della vostra roadmap. Potrebbe trattarsi di migliorare le prestazioni dei prodotti, lanciare una nuova funzionalità o garantire la scalabilità del sistema.

Quindi, suddividila in obiettivi SMART.

📌 Obiettivo SMART: Lanciare la funzionalità/funzione di messaggistica in-app per aumentare il coinvolgimento degli utenti del 20% entro giugno 2025. Specifico : destinato alla funzionalità/funzione di messaggistica in-app

Misurabile : mira a un aumento del 20% del coinvolgimento degli utenti

Raggiungibile : fattibile con le risorse esistenti del team di sviluppo e progettazione

Rilevante : una funzionalità chiave per promuovere il coinvolgimento e la fidelizzazione

Tempistica definita: lancio previsto entro giugno 2025

Gli Obiettivi di ClickUp aiutano a suddividere obiettivi complessi, organizzarli in modo efficiente e monitorare lo stato in tempo reale. Inoltre, puoi impostare diversi tipi di traguardi per mantenere gli obiettivi della tua roadmap ben definiti:

Traguardi numerici : perfetti per attività cardine misurabili in numeri. Ad esempio, "Correggere 20 bug critici" o "Ridurre il tempo di caricamento del 30%"

Traguardi vero/falso : pensate a "Completare lo stress test" o "Aggiornare la capacità del server". O è terminato o non lo è

Obiettivi delle attività: suddividono gli obiettivi in attività concrete. Ad esempio, "Completare 5 revisioni del codice alla settimana" o "Correggere 10 bug nello sprint"

Monitora lo stato dei tuoi obiettivi di ingegneria con ClickUp Obiettivi

È inoltre possibile collegare attività o sprint specifici ai propri obiettivi.

Man mano che le attività vengono completate, ClickUp aggiornerà automaticamente lo stato di avanzamento dell'obiettivo. Questo ti offre visibilità in tempo reale su come le singole attività influiscono sul risultato finale.

2. Assegna priorità a temi ed epiche

Ora è il momento di suddividere i tuoi obiettivi in parti più piccole, chiamate temi ed epiche.

I temi sono obiettivi di alto livello che forniscono il "perché" (visione d'insieme), mentre le epiche sono il "cosa", ovvero parti specifiche e attuabili del lavoro raggruppate sotto ciascun tema.

📌Tema: Migliorare le prestazioni Epica 1 : Ridurre il tempo di risposta API a <100 ms

Epic 2 : Ottimizzazione dei tempi di caricamento frontend

Epic 3: Rifattorizzazione del codice legacy

💡Suggerimento: utilizza modelli di prioritizzazione per valutare e classificare le attività in base alla loro importanza e al loro valore per il progetto. Ad esempio, RICE (Reach, Impact, Confidence e Effort) è un sistema di punteggio che ti aiuta a classificare oggettivamente il lavoro.

3. Utilizza la metodologia Agile per gli sprint

Gli sprint sono cicli di lavoro brevi e mirati (di solito 1-4 settimane) in cui i team affrontano attività o risultati specifici. Mantengono il team concentrato e forniscono controlli regolari per valutare lo stato di avanzamento. Inoltre, rendono i progetti di grandi dimensioni meno opprimenti.

🎯 Per eccellere nell'esecuzione degli sprint:

Pianifica in modo realistico : bilancia i tuoi obiettivi con le capacità del tuo team. Sovraccaricare uno sprint può causare ritardi e burnout

Monitoraggio quotidiano dello stato : le riunioni quotidiane sono il punto di riferimento del team per valutare lo stato di avanzamento e cancellare gli ostacoli

Rivedi e migliora: dopo ogni sprint, analizza cosa ha funzionato e cosa no. Utilizza queste informazioni per mettere a punto gli sprint futuri

ClickUp Sprints ti offre l'agilità di cui hai bisogno. Ti consente di impostare le date degli sprint e di assegnare priorità alle attività, in modo che tutti abbiano chiaro chi fa cosa e quando.

Inoltre, i punti dello sprint di ClickUp consentono ai team di assegnare valori di lavoro richiesto (ad esempio, 1 per attività semplici, 8 per quelle complesse) a ciascuna attività. Ciò garantisce che lo sprint non sia sovraccarico e che le attività siano in linea con le capacità del team.

Con i dashboard di ClickUp, puoi ottenere informazioni in tempo reale sullo stato di avanzamento degli sprint. Un grafico burndown può monitorare il lavoro rimanente rispetto al tempo rimanente nello sprint.

Ottieni informazioni in tempo reale sulle prestazioni degli sprint tramite grafici burndown

💡 Suggerimento per esperti: Utilizza ClickUp Brain per generare grafici burndown. Basta inserire dati chiave come attività, scadenze e assegnazioni del team e lasciare che organizzi queste informazioni in grafici. Può anche prevedere sequenze temporali, identificare ostacoli e fornire informazioni utili per garantire il corretto svolgimento dello sprint.

ClickUp Brain aiuta a creare documentazione tecnica per progetti agili

ClickUp è molto utile quando si assegnano attività e si tiene traccia dei loro progressi durante lo sprint. Ha funzionalità come la modifica degli elenchi, il collegamento di attività, il blocco di altre attività, l'aggiunta di commenti, l'aggiunta di immagini, i campi personalizzati, l'assegnazione di più persone a una singola attività, l'aggiunta di emoji ai commenti e molto altro ancora. Ha tantissime opzioni quando si tratta di impostazioni

4. Configura il tuo team e assegna le responsabilità

Definisci chiaramente le responsabilità di ciascun membro del team in base alla sua esperienza e al suo carico di lavoro. In questo modo si crea responsabilità, si riduce la confusione e il progetto va avanti senza inutili ritardi.

La matrice RACI è un framework semplice ma efficace che suddivide chi è Responsabile, Accountable, Consultato e Informato per garantire un lavoro di squadra senza intoppi.

Supponiamo che stiate lanciando una nuova funzionalità e che l'attività sia quella di sviluppare e distribuire il nuovo endpoint API. Ecco come funziona questa matrice:

🛠️ Responsabile: Colui che esegue l'attività (sviluppatore backend)

🏆 Responsabile: Il soggetto responsabile del risultato dell'attività (responsabile tecnico)

💡 Consultati: Gli esperti di riferimento per il contributo [Product manager (per i requisiti), QA tester (per i casi di test)]

📣 Informati: Le persone sono state tenute aggiornate sullo stato di avanzamento (project manager, stakeholder)

Le attività di ClickUp rendono l'assegnazione delle responsabilità semplicissima. Puoi assegnare attività a una persona, a più persone o persino a un intero team.

Ottimizza la delega delle attività per una maggiore produttività utilizzando le attività di ClickUp

Puoi anche utilizzare la vista Carico di lavoro di ClickUp per valutare la loro capacità attuale. In questo modo è facile individuare i dipendenti sovraccarichi e riassegnare le attività a quelli con più disponibilità.

Inoltre, ClickUp Brain ti aiuta ad assegnare le attività in modo strategico con prompt intelligenti come:

✅ Pianifica l'assegnazione delle attività per un nuovo progetto, tenendo conto dei punti di forza, della disponibilità, della sequenza temporale e delle dipendenze delle attività di ciascun membro del team ✅ Sviluppa una strategia di distribuzione del carico di lavoro in linea con le competenze e l'esperienza dei membri del team ✅ Crea una roadmap per l'assegnazione delle attività per progetti complessi, specificando le responsabilità specifiche di ciascun membro del team

La roadmap definisce la direzione, ma per renderla attuabile è necessario integrarla con il software di project management.

In questo modo potrai usufruire della visualizzazione della roadmap, che ti consentirà di visualizzare chiaramente lo stato di avanzamento in tempo reale, le sequenze e chi sta facendo cosa.

Assicurati di creare dipendenze direttamente nei grafici Gantt, nelle bacheche Kanban o in altre forme di visualizzazione del flusso di lavoro del tuo progetto, in modo che tutti comprendano come il proprio lavoro è connesso. Inoltre, viene evidenziato il percorso critico del progetto che mantiene il team concentrato sulle attività che influiscono sulle tempistiche di consegna.

La vista Grafico di Gantt di ClickUp trasforma la tua roadmap di ingegneria in una sequenza dinamica e interattiva. Mappa le attività del progetto, le dipendenze, le sequenze e i progressi in un unico posto, rendendo facile la gestione anche dei progetti di ingegneria più complessi.

Include funzionalità/funzioni come Lead time, ovvero il tempo totale necessario per completare un'attività o un processo dall'inizio alla fine, inclusi eventuali periodi di attesa o ritardi. Incrociando questo dato con Slack Time, è possibile calcolare facilmente il tempo di ritardo consentito per un'attività senza influire sulla data di completamento complessiva del progetto o su altre attività critiche.

Visualizza la tua roadmap di ingegneria, le sequenze temporali delle attività e le dipendenze tramite la vista grafico Gantt di ClickUp

Inoltre, non dovrai più passare da uno strumento all'altro o aggiornare manualmente tutto. In breve, il software fa il lavoro pesante, così tu puoi concentrarti su ciò che è importante: portare a termine il lavoro.

Puoi anche passare alla vista Bacheca Kanban di ClickUp per dividere la tua roadmap in fasi come "Backlog", "In corso", "Revisione codice" e "Completato". Ogni colonna riflette lo stato di avanzamento delle attività, così puoi monitorare cosa sta procedendo e cosa è bloccato.

Visualizza le attività in colonne personalizzabili e monitora lo stato di avanzamento con la vista Bacheca Kanban di ClickUp

aggiungi dettagli come date di scadenza, dipendenze, tag di priorità* e immagini alle schede delle attività per rendere visibili a colpo d'occhio tutte le informazioni necessarie. Utilizza le corsie (sottogruppi) per classificare visivamente le attività in base all'assegnatario, alla priorità o alla funzionalità/funzione.

La parte migliore? La Bacheca Kanban di ClickUp si adatta facilmente alle mutevoli esigenze della roadmap. Ciò consente di regolare e riorganizzare rapidamente le attività per affrontare nuove sfide e priorità.

Condividi quindi la tua roadmap con gli stakeholder. Grazie alla chiara visibilità su sequenze, priorità e attività cardine, potranno fornire input, individuare potenziali rischi o colmare le lacune nelle risorse sin dalle prime fasi.

👀 Chi deve vederlo? Dirigenti : per mostrare lo stato di avanzamento delle iniziative ad alta priorità

Responsabili di prodotto : per allinearsi agli obiettivi di prodotto

Team di marketing: per sapere quando iniziare a promuovere il prossimo grande lancio

🎯 Da fare per farlo bene:

Inizia dal "perché": prepara il terreno stabilendo solide ragioni alla base del piano. Ad esempio, potresti dire qualcosa del tipo: "Sulla base della nostra ricerca di mercato , questo piano è stato progettato per aiutarci ad aumentare la nostra base di utenti del 15% entro la fine dell'anno. Vediamo come possiamo raggiungere questo obiettivo. "

Rendila visiva, non noiosa: pensa a grafici Gantt, bacheche Kanban o qualsiasi altro strumento che dia vita alla tua roadmap e la renda facile da seguire

Siate concisi ma incisivi: utilizzate un linguaggio chiaro e quotidiano e siate specifici. Ad esempio, dite: "Riteniamo che l'aggiunta della funzionalità X ci aiuterà ad espanderci nel mercato Y e ad acquisire il Z% di clienti in più entro la fine del prossimo trimestre. "

La chat di ClickUp può aiutarti a condividere e discutere istantaneamente gli aggiornamenti della roadmap con il tuo team e le parti interessate. Ti consente di collegare le conversazioni ad attività, documenti e altri messaggi correlati e permette a tutti di accedere alle informazioni di base direttamente all'interno del thread della chat.

La parte migliore? Se qualcuno ha una domanda o una richiesta, puoi creare e assegnare un'attività nella chat con un solo clic.

Condividi aggiornamenti in tempo reale sulla roadmap, allega file chiave e prendi decisioni all'interno della chat di ClickUp

7. Mantieni la flessibilità con flussi di lavoro adattabili

La creazione di una roadmap di ingegneria non è un'operazione che si esaurisce in una sola volta. Le sequenze cambiano, le priorità mutano e, a volte, un ingegnere viene assegnato a un altro progetto. La chiave? Rimanere flessibili.

Le automazioni risolvono la situazione. Scopri come:

Modifica le sequenze della roadmap: se una funzionalità mobile subisce un ritardo di una settimana, è possibile riprogrammare le attività correlate nella roadmap e avvisare il team senza interrompere il flusso di lavoro

Riassegna le attività all'istante : se uno sviluppatore va in ferie o viene riassegnato, Automazioni di ClickUp riassegna rapidamente le sue attività al membro del team disponibile con le competenze adeguate

Assegna priorità alle modifiche in tempo reale: se un'integrazione API urgente ha la precedenza su un aggiornamento del backend, le attività vengono spostate in cima all'elenco

Modifica automaticamente lo stato delle attività e avvisa le parti interessate tramite le automazioni di ClickUp

✨ Bonus: inizia con i modelli ClickUp predefiniti

Creare una roadmap di ingegneria da zero può farti impantanare nei dettagli. Ma con i modelli predefiniti di ClickUp per progetti o roadmap tecnologiche, puoi evitare lo stress e passare direttamente all'azione.

1. Modello di roadmap agile per team ClickUp

Il modello ClickUp Agile Team Roadmap ti consente di visualizzare la tua roadmap con una sequenza temporale chiara, mostrando cosa sta succedendo e quando. Inoltre, puoi facilmente modificare la sequenza temporale man mano che le cose cambiano e rimanere al passo con le modifiche.

Scarica questo modello Visualizza e monitora il flusso di lavoro della tua roadmap con il modello ClickUp Agile Team Roadmap

Inoltre, pianificare gli sprint è un gioco da ragazzi con i campi personalizzati di ClickUp, come ad esempio:

Impatto: Classifica le attività in base al loro potenziale impatto sul prodotto o sul progetto

Obiettivo strategico: definisce l'obiettivo a lungo termine a cui è allineata l'attività

Importanza strategica: misura l'importanza dell'attività in relazione alla strategia complessiva o agli obiettivi aziendali

Durata in giorni: Aiuta a stimare il tempo necessario per completare l'attività

Lavoro richiesto stimato: Stima la quantità di lavoro richiesta per completare l'attività

2. Modello di roadmap tecnologica ClickUp

Il modello di roadmap tecnologica ClickUp ti aiuta a visualizzare gli investimenti tecnologici futuri. Ciò significa che il tuo reparto di ingegneria può facilmente determinare dove e come allocare le risorse per il processo di sviluppo del prodotto, gli aggiornamenti dell'infrastruttura o l'innovazione.

Scarica questo modello Rimani al passo con i futuri investimenti tecnologici e gestisci le attività della roadmap con il modello di roadmap tecnologica di ClickUp

Alcune funzionalità/funzioni chiave includono:

Stati personalizzati , come "In corso", "Completato" e "Bloccato", che consentono di monitorare lo stato di avanzamento di ogni attività

Viste personalizzate per i diversi ruoli del team, come "Pannello del progetto", "Roadmap per i manager" e "Vista Project Manager". Queste consentono al team di concentrarsi su ciò che è più importante, che si tratti di monitorare lo stato di avanzamento, gestire le risorse o impostare nuovi progetti

Best practice per le roadmap di ingegneria

Vuoi che la tua roadmap dia davvero i risultati sperati? Ecco come fare:

Sii chiaro e conciso : evita di sovraccaricare la roadmap con troppi dettagli o funzionalità. Attieniti alla visione strategica dell'azienda, agli obiettivi di alto livello e alle iniziative principali che generano impatto

Utilizza un approccio di "reverse engineering" : visualizza dove vuoi che sia il prodotto nei prossimi 6-12 mesi, quindi lavora a ritroso per identificare le attività cardine necessarie per arrivare a quel punto

Aggiungi la mappatura dei rischi : identifica i rischi associati a ciascuna iniziativa, classificali e pianifica strategie di mitigazione

Organizza check-in tra i team : invita i team di gestione dei prodotti, di ingegneria e aziendali a discutere in che modo le iniziative della roadmap si influenzano a vicenda

Incorporare tempi di buffer: concedetevi un po' di margine per gestire i problemi senza modificare l'intera sequenza della roadmap

Prendi il controllo della tua roadmap di ingegneria con ClickUp

Le roadmap di ingegneria sono indispensabili per mantenere gli obiettivi tecnici e il lavoro richiesto sulla strada giusta. Tuttavia, gestire le dipendenze e garantire un'esecuzione senza intoppi nelle varie fasi della roadmap può essere un'attività scoraggiante per i team di ingegneria.

Le potenti funzionalità/funzioni di ClickUp, tutte basate sull'IA, rendono più facile dare vita alla tua roadmap di ingegneria e mantenere il tuo team sulla strada giusta. Ti consentono di adattarti facilmente ai cambiamenti, condividere gli aggiornamenti con le parti interessate e mantenere la flessibilità durante tutto il processo.

Cosa c'è di più? Per risparmiare tempo e semplificare la configurazione, ClickUp offre modelli personalizzabili che ti consentono di adattare la tua roadmap alle esigenze del tuo team senza complicazioni.

Vuoi rendere efficiente la gestione della tua roadmap di ingegneria? Iscriviti oggi stesso a ClickUp! 🙌