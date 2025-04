Come creare una intranet moderna per la tua organizzazione

Qualche tempo fa, oltre 500 dipendenti della divisione cloud computing di Amazon hanno firmato una petizione per sollecitare l'azienda a riconsiderare l'obbligo di cinque giorni di presenza in ufficio. Il loro messaggio era forte e chiaro: il lavoro da remoto e ibrido è ormai uno stile di vita.

Sebbene quella società abbia infine imposto la fine del lavoro da remoto, per molti professionisti gli incontri fisici stanno diventando sempre più rari e una comunicazione forte e luoghi di lavoro digital-first sono ormai la norma.

Ecco perché le aziende stanno prestando maggiore attenzione alle soluzioni intranet moderne per colmare le lacune comunicative in un ambiente di lavoro digitale.

Pensa alla intranet come a una piattaforma sociale collaborativa che personalizza la comunicazione, stimola il coinvolgimento dei dipendenti e potenzia le strategie di employee experience. Il vantaggio? È accessibile da qualsiasi dispositivo con connessione a Internet, senza bisogno di recarsi in ufficio.

Sei curioso? Approfondiamo il motivo per cui i moderni sistemi intranet stanno facendo scalpore.

Una intranet moderna è una piattaforma interattiva e intuitiva che centralizza la comunicazione, gli aggiornamenti dei progetti e gli elenchi dei dipendenti, accessibile da qualsiasi dispositivo

Le funzionalità/funzioni principali di una intranet moderna includono: Comunicazione centralizzata : condividi notizie, aggiornamenti e annunci aziendali Strumenti di collaborazione : consenti la collaborazione in tempo reale su progetti in diverse posizioni Dashboard personalizzabili : fornisci visualizzazioni specifiche per ruolo per le informazioni rilevanti Repository ricercabile : archivia e accedi a documenti, politiche e risorse aziendali

I vantaggi per le organizzazioni si traducono in una comunicazione migliorata che abbatte i silos e mantiene tutti informati

Protegge le informazioni sensibili con firewall e credenziali di accesso. Inoltre, migliora il morale dei dipendenti mettendo in evidenza i risultati raggiunti e fornendo un facile accesso ai materiali di formazione e alle politiche aziendali

Le intranet moderne, a differenza delle bacheche elettroniche statiche del passato, offrono collaborazione in tempo reale, ricerca basata sull'IA, accessibilità mobile e dashboard personalizzate

Per implementare intranet moderne, è necessario: Valutare le esigenze organizzative e coinvolgere i dipendenti nella pianificazione Implementare le funzionalità/funzioni in più fasi e dare priorità all'esperienza utente Gestire i contenuti in modo efficace e promuovere il coinvolgimento sin dall'inizio Proteggere la intranet con autorizzazioni basate sui ruoli

Un'app completa per il lavoro come ClickUp offre una piattaforma completa per la gestione delle attività e dei documenti che si integra con la tua intranet per fornire un'unica fonte di verità

I potenti dashboard personalizzabili di ClickUp e gli strumenti collaborativi come Chat e Lavagne online migliorano ulteriormente la produttività e il coinvolgimento

Strumenti di collaborazione : consentono la collaborazione in tempo reale su progetti in diverse posizioni

Dashboard personalizzabili : fornisci visualizzazioni specifiche per ruolo delle informazioni rilevanti

Che cos'è una intranet moderna?

Molte aziende cercano una piattaforma di comunicazione completa per i propri team, che si tratti di notizie aziendali, aggiornamenti sui progetti o elenchi dei dipendenti. Una intranet moderna offre esattamente questo.

A differenza dei vecchi software intranet statici, i moderni software intranet sono interattivi, intuitivi e accessibili da qualsiasi dispositivo. Ma soprattutto, si integrano perfettamente con gli strumenti già utilizzati dal tuo team, come piattaforme di project management, app di comunicazione e sistemi di archiviazione dei documenti.

Ciò significa che i dipendenti possono trovare le informazioni più rapidamente, collaborare in modo più efficiente e rimanere coinvolti, sia che si trovino in ufficio o che lavorino da remoto.

Cos'altro? Ecco cosa ottieni con le intranet moderne: Una piattaforma di comunicazione centralizzata per condividere notizie, aggiornamenti e annunci aziendali

Uno strumento di collaborazione che consente ai team di lavorare insieme sui progetti in tempo reale, indipendentemente dalla loro posizione

Dashboard personalizzabili per i singoli ruoli, che garantiscono ai dipendenti di vedere ciò che è più rilevante per loro

Un repository ricercabile per documenti, politiche e risorse aziendali

Vantaggi di una intranet moderna

Come puoi immaginare, i vantaggi principali includono una migliore comunicazione e collaborazione. Come si ottiene questo risultato? Utilizzando un'unica piattaforma per gli aggiornamenti aziendali, gli strumenti e le risorse. Ecco alcuni ulteriori vantaggi derivanti dall'utilizzo di moderne soluzioni intranet:

Comunicazione migliorata : abbatte i silos, garantendo che tutti siano informati e allineati

Maggiore sicurezza: Utilizza una rete privata specifica per l'organizzazione protetta da firewall e credenziali di accesso, garantendo che le informazioni sensibili rimangano accessibili solo ai dipendenti autorizzati

Riconoscimento dei dipendenti : mette in evidenza i risultati raggiunti, aumentando il morale

Onboarding semplificato : offre un facile accesso ai materiali di formazione e alle politiche aziendali

Esperienza personalizzata : fornisce contenuti e risorse specifici per ogni ruolo

Riduzione del sovraccarico di informazioni : centralizza le informazioni per un facile accesso

Trasparenza: mantiene i dipendenti aggiornati sugli obiettivi e lo stato di avanzamento dell'azienda

💡 Suggerimento: Vuoi provare alcune soluzioni intranet per i tuoi team? Consulta la nostra guida sui migliori software intranet per connettere in modo sicuro i team.

Le differenze tra una intranet tradizionale e una intranet moderna

Prima che piattaforme come WhatsApp, Teams o Slack diventassero popolari, le aziende facevano affidamento su siti web interni poco pratici per comunicare. Queste pagine statiche, soprannominate bacheche elettroniche (EBB), erano rivoluzionarie, poiché fornivano un modo per condividere documenti e accedere alle risorse interne senza lasciare la propria scrivania.

Ma siamo realistici: questi EBB non soddisfano le esigenze odierne del posto di lavoro. Ecco perché la intranet moderna ha apportato molti cambiamenti alle organizzazioni.

🧠 Lo sapevate: secondo Deloitte, il 73% dei dipendenti che lavora in modo collaborativo ottiene risultati migliori e il 60% ritiene che ciò favorisca l'innovazione: il lavoro di squadra fa davvero funzionare i sogni!

Per maggiore chiarezza, ecco una tabella che mette a confronto la intranet tradizionale con quella moderna:

Era Caratteristiche Limiti Soluzione moderna Esempio reale Le prime intranet (anni '90) Pagine web statiche per la condivisione di documenti e risorse interne Limitato alla condivisione di documenti; mancanza di interattività o personalizzazione Hub centralizzati con strumenti interattivi per la collaborazione in tempo reale, ricerca basata sull'IA e dashboard personalizzate Un'azienda manifatturiera che condivideva i turni di lavoro tramite una bacheca intranet l'ha sostituita con una intranet moderna per consentire la messaggistica tra i team e la condivisione delle risorse Seconda generazione (anni 2000) Funzionalità ampliate con wiki, blog e tagging dei contenuti Ancora fortemente dipendente dall'IT per gli aggiornamenti; mancanza di accessibilità mobile Piattaforme intuitive e ottimizzate per dispositivi mobili che consentono ai dipendenti di creare, condividere e accedere ai contenuti in modo indipendente Una catena di negozi al dettaglio globale è passata a strumenti ottimizzati per i dispositivi mobili, consentendo ai responsabili dei negozi di caricare i report commerciali ovunque si trovino Intranet Web 2.0 (anni 2010) Intranet social con profili utente, commenti e coinvolgimento della community Le funzionalità/funzioni social erano isolate; le piattaforme frammentate portavano alla creazione di silos Piattaforme unificate che integrano strumenti di comunicazione, collaborazione e condivisione delle conoscenze Una startup tecnologica che ha adottato una intranet che integra Slack, Google Workspace e il monitoraggio dei progetti per flussi di lavoro senza soluzione di continuità Intranet moderne (2020+) Piattaforme complete per l'esperienza digitale dei dipendenti (DEX) con IA, ricerca aziendale e automazioni Nessuno (progettato per adattarsi e scalare in base alle esigenze in evoluzione del posto di lavoro) Strumenti centralizzati basati sull'IA che offrono accessibilità mobile, coinvolgimento sociale e funzionalità/funzioni che migliorano la produttività Un'azienda che privilegia il lavoro da remoto utilizza una intranet basata sull'IA per inserire i dipendenti, gestire le attività e promuovere il coinvolgimento in modo efficace

Funzionalità/funzioni chiave di una intranet moderna

Cosa rende una intranet aziendale così indispensabile per la comunicazione tra i dipendenti? Analizziamolo nel dettaglio:

1. Efficienza basata sul cloud

Innanzitutto, la maggior parte dei sistemi intranet moderni è ora basata sul cloud. Ciò comporta vantaggi quali backup automatici, gestione dei contenuti in tempo reale e libertà dai vincoli di posizione.

E poiché l'83% della forza lavoro globale ritiene che il lavoro ibrido sia l'ideale, una intranet basata su cloud si allinea perfettamente a questa esigenza di flessibilità in continua evoluzione.

La tua intranet dovrebbe integrarsi perfettamente con strumenti come Slack, Microsoft 365, Google Workspace e Zendesk. Consolidare tutto questo in un'unica piattaforma significa dedicare meno tempo a passare da una scheda all'altra e più tempo a completare le attività.

Leggi anche: Il miglior software di comunicazione aziendale per una messaggistica efficace

3. Sicurezza di prim'ordine

A nessuno piacciono le fughe di dati, ma stanno diventando sempre più comuni. Una intranet sicura utilizza autorizzazioni basate sui ruoli per garantire che le informazioni aziendali sensibili siano accessibili solo a chi ne ha bisogno, tenendo lontani gli occhi indiscreti (e gli hacker).

🧠 Lo sapevate: le organizzazioni impiegano in media 204 giorni per identificare una violazione dei dati e altri 73 giorni per contenerla. Il solo costo delle notifiche di violazione è salito a 370.000 dollari nel 2023.

4. Gestione dei contenuti intuitiva

L'aggiornamento delle pagine intranet di solito non richiede particolari competenze tecniche. Un moderno sistema di gestione dei contenuti (CMS) consente ai dipendenti di creare, aggiornare e condividere contenuti in modo indipendente, con integrazioni fluide per strumenti come Google Drive.

5. Riconoscimenti e premi

Dai credito a chi lo merita. Dopo tutto, i dipendenti che ricevono regolarmente riconoscimenti sono 20 volte più propensi a rimanere coinvolti rispetto a quelli che non ricevono mai un semplice "grazie"

Le intranet moderne incoraggiano il riconoscimento tra pari, rendendo facile celebrare i risultati raggiunti attraverso shoutout, commenti o annunci a tutta l'azienda.

6. Elenco dei dipendenti intelligente

Niente più momenti di confusione su "Chi è responsabile di questo?". Una rubrica dei dipendenti consultabile ti consente di trovare i colleghi per nome, reparto o titolo di lavoro, rendendo la collaborazione un gioco da ragazzi.

7. Accessibilità mobile-first

Con il lavoro ibrido ormai una realtà, le intranet ottimizzate per i dispositivi mobili o le app dedicate garantiscono ai dipendenti di rimanere connessi da qualsiasi dispositivo mobile, ovunque si trovino.

8. Progettato per il lavoro di squadra

Oggi i team collaborano con strumenti come Google Workspace e Microsoft Teams. Le intranet moderne si integrano perfettamente con questi strumenti, offrendo strumenti di project management, messaggistica in tempo reale e aree di lavoro condivise per garantire un flusso di lavoro di squadra senza intoppi.

Il ruolo della moderna intranet nel coinvolgimento dei dipendenti

Abbiamo già discusso di come una intranet moderna fornisca ai dipendenti un software di comunicazione interna per centralizzarla e migliorare il lavoro di squadra, rendendola accessibile ovunque e in qualsiasi momento.

Tuttavia, per comprendere come trasforma le sfide comuni sul posto di lavoro in opportunità di coinvolgimento dei dipendenti, mettiamola alla prova in alcuni scenari comuni.

📍 Scenario 1: i lavoratori remoti si sentono isolati

I dipendenti che lavorano da remoto spesso perdono le interazioni spontanee che avvengono in ufficio e si sentono isolati.

✅ Come può aiutarti una intranet moderna: una intranet moderna colma il divario fornendo un ambiente di lavoro digitale centralizzato dove i lavoratori remoti possono accedere agli aggiornamenti aziendali, collaborare ai progetti e connettersi socialmente attraverso comunità virtuali e strumenti di chat. Funzionalità/funzioni come l'accesso mobile assicurano che nessuno si senta escluso, indipendentemente da dove stia lavorando.

📍Scenario 2: sovraccarico di informazioni

I dipendenti faticano a trovare le informazioni rilevanti sepolte in infinite email e documenti.

✅ Come può aiutarti una intranet moderna: grazie a funzionalità/funzioni quali sistemi di gestione dei contenuti e strumenti di ricerca avanzati, le intranet moderne organizzano e danno priorità alle informazioni. Le dashboard personalizzate assicurano che i dipendenti vedano gli aggiornamenti e le risorse che sono importanti per loro, eliminando il rumore di fondo.

📍Scenario 3: Scarso riconoscimento e morale dei dipendenti

I dipendenti si sentono sottovalutati quando i loro risultati non vengono riconosciuti, il che porta a un calo di motivazione.

✅ Come può aiutarti una intranet moderna: gli strumenti di riconoscimento dei dipendenti, come le bacheche dei complimenti e le funzionalità di shout-out, incoraggiano l'apprezzamento pubblico. Questi momenti di riconoscimento favoriscono il senso di appartenenza e la motivazione.

📍Scenario 4: Difficoltà nella gestione dei progetti del team

I team faticano a collaborare in modo efficace, soprattutto quando si trovano in posizioni e fusi orari diversi.

✅ Come può aiutarti una intranet moderna: gli strumenti di collaborazione integrati nelle intranet moderne semplificano il project management. Dalle aree di lavoro condivise alla messaggistica in tempo reale, i dipendenti possono scambiarsi idee, assegnare attività e monitorarne lo stato in un'unica piattaforma, aumentando la produttività e il lavoro di squadra.

📍Scenario 5: Onboarding inefficiente per i nuovi assunti

I nuovi dipendenti si sentono persi senza una chiara comprensione dei processi, delle politiche e delle dinamiche del team.

✅ Come può aiutarti una intranet moderna: le intranet moderne semplificano l'onboarding offrendo hub di contenuti personalizzati con risorse di formazione, politiche aziendali e presentazioni dei team. In questo modo i nuovi assunti si sentono ben accolti e pronti per iniziare a lavorare fin da subito.

💡 Suggerimento: utilizza una piattaforma centralizzata per creare, personalizzare e distribuire in modo efficiente politiche e linee guida all'interno della tua organizzazione. Per iniziare, dai un'occhiata a questo elenco dei migliori software per manuali dei dipendenti.

📍Scenario 6: i reparti isolati ostacolano la collaborazione

I reparti operano in modo isolato, causando comunicazioni errate e inefficienze.

✅ Come può aiutarti una intranet moderna: una intranet moderna favorisce la collaborazione tra i reparti grazie a spazi condivisi per la condivisione delle conoscenze, gli aggiornamenti sui progetti e la comunicazione. I dipendenti possono trovare facilmente i colleghi di altri team utilizzando una rubrica dei dipendenti, abbattendo i silos e promuovendo una cultura unificata.

Leggi anche: Il miglior software per portali dipendenti

Implementare una intranet moderna nelle organizzazioni

Il passaggio a una intranet moderna non è un'impresa da poco. Le organizzazioni spesso devono fare i conti con dipendenti demotivati e strumenti di comunicazione sul posto di lavoro inefficienti.

Ma è affascinante come uno strumento efficiente possa davvero risolvere tutti i tuoi problemi. Almeno ClickUp lo fa. Breve introduzione: ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina gestione dei progetti, chat e gestione delle conoscenze su un'unica piattaforma. Bonus: tutto questo è accompagnato dall'IA più coesa al mondo.

Ecco una guida passo passo per implementare una intranet che soddisfi davvero le tue esigenze e sia in linea con il tuo team.

Passaggio 1: comprendi ciò di cui la tua organizzazione ha realmente bisogno

Prima di immergerti nel mercato delle piattaforme intranet più accattivanti, fermati un attimo e rifletti su ciò che manca. Ad esempio:

Le lacune nella comunicazione stanno rallentando i progetti?

I lavoratori remoti si sentono isolati?

I tuoi dipendenti sono sommersi da informazioni irrilevanti?

Effettuare una valutazione delle esigenze ti aiuterà a individuare questi punti critici e a delineare le funzionalità/funzioni indispensabili per la tua intranet.

Ad esempio, il tuo team ha bisogno di sistemi di gestione dei contenuti per organizzare le risorse? O di strumenti di collaborazione per un lavoro di squadra più fluido? Sapere cosa non funziona rende più facile trovare uno strumento che risolva il problema.

Con le attività di ClickUp, puoi documentare queste esigenze suddividendole in passaggi concreti. Ad esempio, assegna attività di ricerca a team specifici, assegna priorità alle funzionalità/funzioni con i campi personalizzati e monitora lo stato di avanzamento delle attività essenziali.

Suddividi gli elementi in attività più piccole e assegna immediatamente i ruoli al tuo team utilizzando le attività di ClickUp

Passaggio 2: coinvolgi i tuoi dipendenti nella conversazione

Uno degli errori più grandi che le organizzazioni commettono è quello di escludere i dipendenti dal processo di pianificazione. La tua intranet non è solo per il team delle risorse umane o IT, ma è per tutti.

Sei già un passaggio avanti nel coinvolgimento dei dipendenti, coinvolgendo i dipendenti di tutti i reparti nella valutazione delle potenziali soluzioni.

Utilizza sondaggi o discussioni aperte per raccogliere opinioni su quali strumenti e funzionalità potrebbero semplificare il lavoro dei dipendenti. Con le lavagne online di ClickUp, puoi mappare visivamente il feedback dei dipendenti, assicurandoti che ogni idea venga raccolta e presa in considerazione.

Utilizza le lavagne online ClickUp per dedicare uno spazio specifico alla raccolta e all'attuazione dei feedback dei tuoi dipendenti

Passaggio 3: implementazione graduale

Mettere a disposizione dei dipendenti tutte le funzionalità/funzioni il primo giorno può sembrare efficiente, ma è una ricetta per il caos.

Un'implementazione graduale consente ai team di familiarizzare con la intranet passo dopo passo.

Inizia con funzionalità/funzioni di base come gli strumenti di comunicazione o la condivisione di documenti e introduci gradualmente funzionalità avanzate come suite di collaborazione in tempo reale o analisi.

Le attività e i dashboard di ClickUp rendono questo processo semplice. Crea attività per ogni fase di implementazione, assegna responsabilità e monitora lo stato, tutto in un unico posto.

Tieni traccia delle attività, dello stato di avanzamento e del coinvolgimento con le dashboard di ClickUp

Puoi anche utilizzare le dashboard per monitorare i tassi di adozione e raccogliere il feedback dei dipendenti, perfezionando l'esperienza man mano che procedi.

Non sarebbe fantastico poter combinare strumenti come i campi personalizzati e gli stati personalizzati di ClickUp per aggiungere attributi specifici alle attività?

Il modello di comunicazione per i dipendenti di ClickUp offre questa funzionalità insieme a un layout strutturato per una comunicazione trasparente. La parte migliore? È preconfigurato e ti aiuta a iniziare subito!

Passaggio 4: dare priorità all'esperienza utente

L'esito positivo della tua intranet dipende dalla sua facilità d'uso. Se i dipendenti non riescono a navigare nella piattaforma o a trovare rapidamente le informazioni, non la useranno.

Come regola generale, concentrati su un design intuitivo, sulla compatibilità mobile e su dashboard personalizzate. Considera i tuoi utenti (lavoratori remoti, team sul campo o personale d'ufficio) e assicurati che la piattaforma soddisfi le loro esigenze.

Ancora una volta, ClickUp eccelle in questo campo grazie alle sue dashboard personalizzabili.

I dipendenti possono personalizzare le loro visualizzazioni per mostrare ciò che è più rilevante, dallo stato di avanzamento dei progetti agli aggiornamenti del team. È progettato per essere un'unica fonte di verità, riducendo al minimo il rumore e massimizzando la chiarezza.

Personalizza i feed della tua intranet in base alle esigenze dei membri del tuo team utilizzando i dashboard ClickUp

Leggi anche: Il miglior software per il posto di lavoro digitale per i team moderni

Passaggio 5: gestisci i tuoi contenuti in modo efficace

Ricorda: una intranet senza contenuti ben organizzati e pertinenti è solo un altro strumento che i dipendenti eviteranno.

I contenuti devono essere facili da trovare, aggiornati regolarmente e personalizzati per gli utenti. Questo include tutto, dalle politiche aziendali ai materiali di formazione e alle risorse del team.

L'analisi dei dati può anche svolgere un ruolo importante nella comprensione di ciò che funziona: i dipendenti interagiscono con i contenuti?

📌 Esempio: cosa succederebbe se più membri del team potessero modificare contemporaneamente un documento relativo alle politiche aziendali o perfezionare una proposta di progetto, lasciando commenti e suggerimenti direttamente nel documento? Ciò velocizzerebbe notevolmente la collaborazione e migliorerebbe la visibilità. ClickUp Docs rende tutto questo possibile.

Migliora i documenti della tua azienda utilizzando ClickUp Docs insieme alla sua funzionalità IA

L'integrazione di questi documenti in un hub centrale di conoscenze garantisce ai dipendenti di accedere a ciò di cui hanno bisogno in pochi secondi, anziché in ore:

Usa le cartelle per raggruppare documenti correlati per reparto o progetto

Aggiungi tag per un filtraggio rapido, come "Aggiornamento delle politiche" o "Onboarding"

Collega risorse correlate per fornire un contesto completo, ad esempio collegando una sintesi di progetto a elenchi di attività pertinenti

Condividi documenti tra i team con un semplice link

Assegna le attività direttamente all'interno del documento per gli elementi che richiedono un'azione

Usa commenti e menzioni per ottenere feedback immediati

Leggi anche: Come gestire un team: competenze, strategie, strumenti

Passaggio 6: Promuovi il coinvolgimento sin dall'inizio

Anche la intranet più avanzata fallirà se i dipendenti non sono coinvolti. Per creare entusiasmo, mostra come la piattaforma semplificherà la loro vita.

Strumenti collaborativi come ClickUp Chat, @menzioni e ClickUp Assign Comments aiutano a promuovere la comunicazione in tempo reale e la responsabilità, assicurando che nessuno si senta escluso.

Condividi il tuo feedback in tempo reale per una migliore gestione del tempo e meno errori utilizzando ClickUp Assegna commenti

Passaggio 7: proteggi la tua intranet

Sicurezza = La spina dorsale di un moderno sistema intranet.

Proteggere la tua intranet significa garantire la protezione dei tuoi dati sensibili e l'affidabilità della tua piattaforma per anni.

Dalla protezione dei segreti aziendali al controllo dei livelli di accesso, una intranet sicura crea fiducia in tutta l'organizzazione.

💡 Suggerimento: ClickUp migliora l'esperienza con autorizzazioni basate sui ruoli, offrendoti il pieno controllo su chi può visualizzare, modificare o condividere attività, documenti, dashboard e altro ancora. In questo modo, i contenuti giusti rimangono nelle mani giuste.

Decidi chi ha accesso alla tua intranet utilizzando le funzionalità/funzioni di controllo delle autorizzazioni di ClickUp

Superare le sfide nell'adozione di una intranet moderna

Nessun viaggio è mai completo senza le sue sfide. Almeno esserne consapevoli aiuta a pianificare meglio.

Analizziamo alcune sfide comuni nell'integrazione delle intranet moderne e come superarle.

Sfida n. 1: mancanza di personalizzazione

Non esiste una soluzione valida per tutti, soprattutto sul posto di lavoro. I dipendenti non vogliono setacciare contenuti irrilevanti per trovare ciò di cui hanno bisogno. Senza contenuti personalizzati su misura per ruoli, team o posizioni, la tua intranet rischia di diventare un altro strumento inutilizzato.

✅ Soluzione: Le intranet moderne devono offrire una personalizzazione basata sui ruoli. Ciò significa garantire che i dipendenti vedano contenuti pertinenti ai loro ruoli, alle loro attività e alla loro posizione. Funzionalità/funzioni come dashboard personalizzate o notifiche mirate rendono l'intranet coinvolgente e utilizzabile da tutti.

Leggi anche: Le migliori app per la comunicazione in team

Sfida n. 2: funzionalità di ricerca inefficace

Quasi due terzi dei dipendenti (64%) ammettono di avere difficoltà a trovare il tempo e l'energia per completare le proprie attività e sono 3,5 volte più propensi ad avere difficoltà con l'innovazione e il pensiero strategico.

Vogliamo rendere la loro vita più difficile con strumenti di ricerca scadenti? I motori di ricerca tradizionali basati su semplici parole chiave non soddisfano le esigenze dei tuoi dipendenti.

✅ Soluzione: Le intranet moderne necessitano di funzionalità di ricerca intelligenti che forniscano risultati basati su preferenze, filtri e dati degli utenti.

Semplifica la ricerca e trova subito ciò che cerchi utilizzando la ricerca connessa di ClickUp

La funzionalità/funzione di ricerca connessa di ClickUp ti aiuta a trovare qualsiasi cosa nella tua area di lavoro utilizzando parole chiave di base, filtri avanzati o sequenze temporali. Ancora meglio, trasforma i dati di immagini e video in contenuti ricercabili, in modo che nessun file passi inosservato.

Sfida n. 3: Difficoltà nel reperire le informazioni

Le migliaia di email, video, documenti di testo e altri contenuti aziendali sono strutturati? Beh, no.

Le intranet tradizionali faticano a estrarre questi dati, con conseguente potenziale inutilizzato e decisioni poco efficaci.

✅ Soluzione: Gli strumenti di knowledge mining basati sull'IA sono la cosa migliore che possa capitare alle intranet moderne. Questi strumenti acquisiscono dati da app interne e di terze parti, li arricchiscono con metadati e forniscono risultati personalizzati attraverso motori di ricerca cognitivi aziendali. Ciò significa che i dipendenti possono accedere senza soluzione di continuità anche a dati non strutturati quando necessario.

Ecco una guida utile per creare e gestire la tua base di conoscenza AI!

💡Suggerimento per esperti: ClickUp Brain è il tuo gestore di conoscenze basato sull'IA, che collega senza soluzione di continuità attività, documenti e chat nell'area di lavoro di ClickUp per far emergere immediatamente le informazioni giuste. Non dovrai più cercare tra il disordine: basta chiedere in un inglese semplice e ClickUp Brain fornirà risposte precise, semplificando i flussi di lavoro e mantenendo i team allineati. Recupera risposte precise alle domande relative alla tua area di lavoro con ClickUp Brain

Sfida n. 4: Diffondere messaggi mirati

Le intranet tradizionali sono spesso limitate a messaggi standardizzati. Questo diventa un problema importante quando si gestiscono team remoti o ibridi che richiedono aggiornamenti personalizzati in base al loro ruolo, alla lingua o alla posizione.

✅ Soluzione: Le intranet moderne consentono comunicazioni mirate, permettendoti di inviare messaggi personalizzati a gruppi specifici. Ad esempio, i manager possono trasmettere gli aggiornamenti delle politiche ai team dirigenziali, mantenendo le notizie relative all'inserimento dei nuovi assunti dirette ai nuovi assunti. Ciò garantisce che le persone giuste ricevano i messaggi senza inviare spam a tutti gli altri.

Una intranet scollegata è fonte di frustrazione. I dipendenti non dovrebbero attivare/disattivare diverse app per trovare informazioni o completare attività. Le intranet tradizionali, spesso statiche e isolate, creano inefficienze e ostacolano la produttività.

✅ Soluzione: Le intranet moderne fungono da aree di lavoro digitali unificate, integrando strumenti di comunicazione, collaborazione e gestione dei contenuti.

📮ClickUp Insight: Un tipico knowledge worker deve connettersi con una media di 6 persone per portare a termine il proprio lavoro. Ciò significa contattare quotidianamente 6 connessioni principali per raccogliere informazioni essenziali, allineare le priorità e portare avanti i progetti. La lotta è reale: follow-up costanti, confusione tra le versioni e buchi neri nella visibilità erodono la produttività del team. Una piattaforma centralizzata come ClickUp, con Connected Search e AI Knowledge Manager, affronta questo problema rendendo il contesto immediatamente disponibile a portata di mano. Niente più app!

Leggi anche: Come una intranet sociale trasforma la comunicazione sul posto di lavoro

L'innovazione intranet inizia con ClickUp

Il passaggio a ClickUp è stata la cosa più importante che il nostro team abbia mai fatto. Da quando abbiamo apportato questo cambiamento, la nostra produttività, efficienza, collaborazione all'interno del team e morale generale sono notevolmente migliorate.

Il passaggio a ClickUp è stata la cosa più importante che il nostro team abbia mai fatto. Da quando abbiamo apportato questo cambiamento, la nostra produttività, efficienza, collaborazione all'interno del team e morale generale sono notevolmente migliorati.

Se stai creando una intranet per la tua organizzazione, scegli una piattaforma come ClickUp che cresce con te.

ClickUp riunisce tutto ciò di cui hai bisogno in un'unica area di lavoro scalabile e senza soluzione di continuità, dalla gestione delle attività e dei documenti alle dashboard personalizzabili e alle autorizzazioni basate sui ruoli.

I suoi strumenti collaborativi come Chat, Lavagne online e Documenti assicurano che il tuo team rimanga connesso, coinvolto e produttivo, indipendentemente da dove lavori.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e crea l'ambiente di lavoro digitale che il tuo team merita!