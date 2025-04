11 alternative e concorrenti di Grok IA nel 2025

Se utilizzi Grok IA, probabilmente conosci già la sua capacità di aiutare i team ad analizzare i dati e collaborare.

Ma forse stai cercando qualcosa di leggermente diverso: una nuova funzionalità, un'interfaccia più semplice o semplicemente qualcosa che si adatti meglio alle tue esigenze.

Se ti ritrovi in questa descrizione, sei nel posto giusto.

Abbiamo creato un elenco di 11 valide alternative a Grok AI da provare. Questi strumenti offrono tutto, dalla visualizzazione dei dati alle funzionalità di collaborazione, e potrebbero essere proprio ciò di cui ha bisogno il tuo team. Eccoci qui! 💪🏼

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco i nostri consigli per le 11 migliori alternative a Grok IA: ClickUp (Il migliore per il project management collaborativo)

Microsoft Copilot (ideale per l'integrazione aziendale e l'automazione senza interruzioni del flusso di lavoro)

Claude (Ideale per analisi avanzate, ricerca e implementazione etica dell'IA)

Perplexity (Ideale per la ricerca in tempo reale e la sintesi delle informazioni)

Hugging Chat (Ideale per la sperimentazione dell'IA open source e la personalizzazione dei modelli)

Meta IA (Ideale per la comprensione del contesto sociale e l'espressione creativa)

Google Gemini (ideale per l'intelligenza multimodale e la risoluzione avanzata dei problemi)

Poe (Ideale per la sperimentazione e l'apprendimento di modelli IA)

Carattere. ai (Ideale per interazioni IA personalizzate e giochi di ruolo creativi)

Jasper IA (Ideale per la creazione di contenuti personalizzati e strategie di marketing)

ChatGPT (Ideale per conversazioni versatili e assistenza nelle attività)

Cosa cercare in un'alternativa a Grok IA?

Quando cerchi un'alternativa a Grok IA, desideri uno strumento che si adatti alle tue esigenze specifiche e ti aiuti a superare le sfide dell'IA dell'. Ecco su cosa concentrarti:

Facilità d'uso: La piattaforma dovrebbe avere un'interfaccia intuitiva che consenta di iniziare rapidamente senza una curva di apprendimento ripida

Opzioni di personalizzazione: una buona alternativa all'assistente IA Grok ti consentirà di regolare le impostazioni, le visualizzazioni e i flussi di lavoro in base alle tue esigenze

Funzionalità di collaborazione: Se lavori con un team, il chatbot IA dovrebbe facilitare la condivisione dei dati e la collaborazione sui progetti

Capacità di integrazione: Le Le migliori app IA si integrano perfettamente con il tuo stack tecnologico esistente, come i sistemi CRM, le origini dati e altre piattaforme

Sicurezza dei dati: idealmente, lo strumento deve offrire funzionalità/funzioni di sicurezza robuste per proteggere i tuoi dati sensibili

Scalabilità: man mano che il tuo team o la tua azienda crescono, lo strumento basato sull'IA dovrebbe essere in grado di adattarsi alle tue esigenze, gestendo set di dati più grandi e flussi di lavoro più complessi

🔍 Lo sapevi? ELIZA, creato nel 1966 da Joseph Weizenbaum al MIT, è considerato il primo chatbot. Simulava uno psicoterapeuta e poteva rispondere con domande del tipo "Come ti fa sentire questo?". Le persone erano così coinvolte che alcuni pensavano che provasse emozioni reali.

Le 11 migliori alternative a Grok IA

Se stai cercando strumenti basati sull'IA per migliorare la produttività, sei nel posto giusto.

Ecco 11 ottime alternative a Grok AI che offrono funzionalità/funzioni uniche per aumentare la produttività, migliorare la collaborazione e semplificare il project management. 💭

1. ClickUp (Ideale per il project management collaborativo)

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro, combinando strumenti di comunicazione e project management basati sull'IA in un'unica piattaforma integrata.

Se stai cercando alternative a Grok AI, ClickUp offre una combinazione senza pari di funzionalità IA avanzate e strumenti di collaborazione per aiutarti a rimanere produttivo.

ClickUp Brain

Prova ClickUp Brain Perfeziona gli aggiornamenti delle attività e le note dei progetti con ClickUp Brain

Cominciamo con ClickUp Brain, un assistente IA personale integrato direttamente nella piattaforma ClickUp. Organizza il tuo lavoro e migliora la scrittura al volo.

Se stai gestendo un progetto e hai bisogno di scrivere aggiornamenti, ClickUp Brain può aiutarti. Mentre lavori, ti suggerisce modifiche per migliorare la chiarezza, il tono e la struttura, sia che tu stia scrivendo un aggiornamento di un'attività, un piano di progetto o un'email.

Ad esempio, se stai scrivendo un aggiornamento per un'attività in ritardo, l'assistente IA potrebbe suggerirti di riformulare "Siamo in ritardo, ma recupereremo" in qualcosa come "Abbiamo subito un ritardo, ma stiamo lavorando attivamente per tornare in carreggiata"

Oltre alla semplice correzione di errori di battitura, le funzionalità/funzioni di ClickUp Brain ti aiutano a strutturare meglio i contenuti, trasformando bozze approssimative in documenti raffinati. 📑

Cosa c'è di meglio? Gli utenti di ClickUp Brain possono accedere a più LLM come Claude e GPT-4o direttamente da ClickUp. Quindi non avrai mai bisogno di un'altra app o di una costosa sottoscrizione per soddisfare tutte le tue esigenze di IA.

Chat ClickUp

Mantieni connesse conversazioni, attività e progetti utilizzando la chat di ClickUp

Ora, considera la potenza di ClickUp Chat, l'hub di comunicazione definitivo per il tuo team.

Conversazioni, attività e progetti non si limitano a connettersi qui: convergono.

Ad esempio, supponiamo che il tuo team di marketing stia discutendo le revisioni dei testi pubblicitari. Invece di passare a uno strumento di chat separato, puoi chattare direttamente all'interno della piattaforma, collegare la conversazione a progetti specifici e persino trasformare parti della discussione in attività concrete, il tutto senza perdere il contesto.

Preoccupato di perdere qualcosa di importante? L'IA in ClickUp Chat riepiloga/riassume le conversazioni per te, perfetto per recuperare il lavoro dopo una giornata intensa.

Automazioni ClickUp

Semplifica i flussi di lavoro con le automazioni di ClickUp e non perdere mai un passaggio

ClickUp Automazioni riunisce tutto questo gestendo le attività ripetitive in modo semplice.

Ad esempio, se stai gestendo il lancio di un prodotto, puoi impostare esempi di automazione per avvisare le parti interessate quando sono pronte nuove bozze o aggiornare automaticamente lo stato delle attività in base allo stato di avanzamento.

Puoi anche impostare trigger per promemoria o approvazioni, rendendo i flussi di lavoro più veloci e fluidi all'interno del software di project management ClickUp.

ClickUp ha molto da offrire in un unico posto, come project management, opzioni di brainstorming, gestione delle attività, pianificazione dei progetti, gestione della documentazione, ecc. Ha decisamente reso la vita più facile, poiché è facile da usare, l'interfaccia utente è ben progettata e la collaborazione all'interno del team e con altri team è più semplice. Siamo stati in grado di gestire meglio il lavoro, monitorarlo e riportarlo facilmente e, sulla base delle riunioni giornaliere sullo stato di avanzamento, la pianificazione futura è stata facile.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'IA in ClickUp Chat fornisce riepiloghi/riassunti, ma non è ancora in grado di generare approfondimenti sulle tendenze dei progetti o raccomandazioni predittive

L'app mobile può risultare inizialmente complessa rispetto al sito web

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

📖 Leggi anche: ChatGPT vs. ClickUp: quale strumento di IA generativa è il migliore?

2. Microsoft Copilot (ideale per l'integrazione aziendale e l'automazione senza interruzioni del flusso di lavoro)

tramite Microsoft

Microsoft Copilot è una buona scelta per le organizzazioni che si affidano all'ecosistema Microsoft. Si integra profondamente con gli strumenti Office come Excel e PowerPoint e offre assistenza in tempo reale durante le riunioni

Lo troverai particolarmente utile per generare report, eseguire il debug del codice in Visual Studio e automatizzare attività ripetitive. Progettato per operazioni di livello aziendale, Copilot garantisce anche una solida sicurezza dei dati e la conformità.

Funzionalità/funzioni migliori di Microsoft Copilot

Automatizza i flussi di lavoro su Excel, PowerPoint, Outlook e altre app Microsoft 365 per migliorare la produttività

Analizza e interpreta file grandi e complessi, inclusi PDF e fogli di calcolo, per ottenere informazioni utili

Esegui il debug e genera codice per vari linguaggi di programmazione, supportando progetti di sviluppo su qualsiasi scala

Crea plugin specifici per la tua organizzazione per soddisfare requisiti unici senza fare affidamento su strumenti di terze parti

Limiti di Microsoft Copilot

Richiede un investimento significativo nell'ecosistema Microsoft per usufruire di tutte le sue potenzialità

Opzioni di personalizzazione limitate per gli utenti che lavorano al di fuori del framework nativo di Microsoft

Prezzi di Microsoft Copilot

Free

Copilot Pro: 20 $ al mese

Copilot per Microsoft 365: 30 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Il test di Turing, ideato da Alan Turing nel 1950, misura la capacità di una macchina di mostrare un comportamento intelligente indistinguibile da quello umano. È diventato un concetto fondamentale nell'IA, anche se Turing lo definiva "gioco dell'imitazione"

3. Claude (Ideale per analisi avanzate, ricerca e implementazione etica dell'IA)

via Claude

Claude è progettato per affrontare argomenti complessi e fornire risposte ponderate e dettagliate. Funziona bene per la ricerca accademica, la scrittura tecnica o la redazione di documentazione professionale. La capacità dello strumento di mantenere il contesto durante lunghe discussioni ti consente di esplorare idee complesse senza perdere il filo.

Se hai bisogno di spiegazioni dettagliate o di aiuto per risolvere problemi specifici, Claude ti assisterà senza intoppi. Inoltre, dà priorità a un utilizzo sicuro e responsabile dell'IA, il che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per gli utenti attenti all'implementazione etica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claude

Analizza documenti accademici e tecnici con particolare attenzione alla profondità e all'accuratezza, aiutandoti a scoprire informazioni critiche

Esegui il debug e rivedi il codice in modo efficace, supportando i flussi di lavoro di sviluppo e riducendo gli errori in più lingue

Risolvi problemi avanzati di matematica e scienze utilizzando approcci chiari, logici e passo dopo passo

Mantieni il contesto durante conversazioni prolungate, rendendolo ideale per la ricerca collaborativa e i progetti a lungo termine

Limiti di Claude

Non offre accesso web in tempo reale, il che limita la sua capacità di recuperare dati aggiornati

Non è in grado di generare immagini o audio, riducendo la sua versatilità per attività multimediali

Prezzi Claude

Free

Pro: 20 $ al mese

Team: 30 $/mese (minimo cinque membri)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Claude

G2: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Nel 2016, un'IA ha scritto un cortometraggio intitolato Sunspring, con protagonista Thomas Middleditch. La sceneggiatura era surreale e ricca di dialoghi bizzarri, mettendo in evidenza sia il potenziale creativo dell'IA che i suoi limiti nella narrazione.

4. Perplexity (Ideale per la ricerca in tempo reale e la sintesi delle informazioni)

tramite Perplexity

Perplexity fornisce risposte in tempo reale supportate da fonti verificabili, rendendolo uno strumento affidabile per la ricerca e le attività professionali. La sua capacità di sintetizzare informazioni provenienti da più fonti affidabili garantisce risposte accurate e attendibili.

Le domande di follow-up interattive della piattaforma ti aiutano ad approfondire gli argomenti, mentre la sua interfaccia pulita ti consente di concentrarti facilmente sulle tue query. I risultati basati sulla ricerca di Perplexity vanno oltre ciò che potresti trovare in una normale ricerca su Google o tramite i motori di ricerca tradizionali, offrendoti un facile accesso a informazioni accurate e dettagliate.

Migliori funzionalità/funzioni di Perplexity

Effettua ricerche web in tempo reale con attribuzioni affidabili delle fonti per garantire credibilità e trasparenza

Approfondisci gli argomenti utilizzando domande di follow-up interattive per scoprire ulteriori livelli di approfondimento

Confronta e contrapponi più fonti di informazioni per una comprensione più completa di qualsiasi argomento

Condividi i risultati con i tuoi colleghi utilizzando strumenti di collaborazione integrati che semplificano i flussi di lavoro di ricerca

Limiti di Perplexity

I risultati della ricerca possono talvolta oscurare l'analisi generata dall'IA, riducendone l'utilità per alcune query

La versione gratuita non supporta il caricamento di documenti, il che limita le opzioni per i progetti che richiedono un'intensa attività di ricerca

Non è in grado di eseguire calcoli avanzati o risolvere problemi tecnici richiesti da alcuni utenti

Prezzi Perplexity

Prezzi basati sulle dimensioni dei token e sulle richieste

Valutazioni e recensioni di Perplexity

G2: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

💡 Suggerimento: sfrutta la capacità dell'IA di generare più idee o bozze. Usala per superare i blocchi creativi, quindi perfeziona le opzioni migliori in base al tuo stile e alle tue esigenze.

5. Hugging Chat (ideale per la sperimentazione dell'IA open source e la personalizzazione dei modelli)

tramite Hugging Chat

Hugging Chat è una piattaforma flessibile e trasparente che ti dà accesso a più modelli IA open source. È perfetta per sviluppatori, ricercatori ed educatori che vogliono esplorare le prestazioni di diverse architetture IA.

Puoi passare da un modello all'altro, personalizzare le tue interazioni e persino contribuire allo sviluppo della piattaforma. Inoltre, il suo approccio orientato alla comunità incoraggia la collaborazione, rendendolo uno spazio prezioso per l'apprendimento e la sperimentazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hugging Chat

Accedi a un ampio intervallo di modelli linguistici open source per confrontare i loro punti di forza e le loro capacità

Personalizza e sperimenta i risultati dell'IA per comprendere meglio come i modelli elaborano query diverse

Entra in contatto con una solida comunità di sviluppatori che aggiorna e migliora continuamente la piattaforma

Esplora casi d'uso educativi e sperimentali dell'IA con particolare attenzione alla trasparenza e all'apprendimento

Limiti di Hugging Chat

Le prestazioni del modello possono variare in modo significativo a seconda dell'architettura selezionata

La qualità delle risposte non ha la coerenza delle soluzioni IA proprietarie, il che può influire sull'affidabilità

Non include funzionalità/funzioni di livello aziendale, rendendolo meno adatto all'uso aziendale su larga scala

I tempi di risposta possono essere più lenti durante l'elaborazione di query su modelli o set di dati più grandi

Prezzi di Hugging Chat

Free

Starter: 59 $ al mese

Pro: 249 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hugging Chat

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Nel 1997, Deep Blue di IBM ha sconfitto il campione di scacchi Garry Kasparov, diventando la prima IA a battere un campione del mondo. Successivamente, nel 2016, AlphaGo di Google ha sconfitto il campione di Go Lee Sedol, dimostrando il crescente pensiero strategico dell'IA.

6. Meta AI (Ideale per la comprensione del contesto sociale e l'espressione creativa)

tramite Meta IA

Meta AI si concentra sulla creazione di contenuti socialmente consapevoli e culturalmente rilevanti. Utilizzalo per produrre testi, immagini o video accattivanti su misura per un pubblico diversificato. La profonda comprensione delle interazioni sociali, delle tendenze e delle sfumature che contraddistingue questo strumento lo rende unico nel suo genere per la creazione di contenuti significativi e di grande impatto.

Questa piattaforma è particolarmente utile per progetti creativi e per l'engagement sui social media, consentendo ai team di mantenere la rilevanza e l'autenticità dei propri messaggi.

Funzionalità/funzioni migliori di Meta IA

Genera contenuti in linea con i contesti sociali e culturali per coinvolgere efficacemente un pubblico diversificato

Sfrutta le funzionalità multiformat per la creazione di testi, immagini e video per supportare diverse esigenze di comunicazione

Analizza le tendenze e fornisci suggerimenti in tempo reale per messaggi più mirati e pertinenti

Adatta le risposte in base ai segnali emotivi per fornire contenuti empatici e appropriati

Limiti di Meta IA

La forte dipendenza dall'ecosistema Meta può limitare la flessibilità degli utenti che non utilizzano le sue piattaforme

con altri strumenti di IA Funzionalità limitate per attività tecniche o scientifiche rispetto all'

Potrebbero sorgere problemi relativi alla privacy a causa della natura dell'utilizzo dei dati nell'ecosistema Meta

Le opzioni di integrazione con strumenti esterni sono limitate rispetto alle piattaforme autonome

Prezzi Meta IA

Free

Valutazioni e recensioni Meta IA

G2: 4,3/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.350 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Alcuni strumenti di IA sono in grado di prevedere le malattie prima che compaiano i sintomi. Ad esempio, DeepMind di Google ha creato un'IA in grado di prevedere l'insufficienza renale con un anticipo fino a 48 ore, garantendo ai medici un lead time fondamentale.

7. Google Gemini (ideale per l'intelligenza multimodale e la risoluzione avanzata dei problemi)

tramite Gemini

Google Gemini combina funzionalità di elaborazione di testo, immagini e codice in un'unica piattaforma. La sua profonda integrazione con gli strumenti di Google Workspace garantisce flussi di lavoro senza interruzioni, rendendolo un'opzione pratica per i team che desiderano migliorare la produttività.

Le funzionalità multimodali di Gemini forniscono una soluzione completa per affrontare sfide diverse, rendendola adatta sia per attività analitiche che creative.

Migliori funzionalità/funzioni di Google Gemini

Elabora testi, immagini e codici in un'unica piattaforma per risolvere problemi che richiedono input diversi

Integrazione con Google Workspace per una transizione fluida tra attività di ricerca, analisi e collaborazione

Genera visualizzazioni dei dati ed esegui calcoli complessi per supportare il processo decisionale

Accedi a informazioni in tempo reale sfruttando la vasta base di conoscenze e le capacità di ricerca di Google

Limiti di Google Gemini

Richiede un account Google per tutte le funzionalità, il che potrebbe rappresentare un ostacolo per gli utenti non Google

Le prestazioni possono variare a seconda della complessità dell'attività svolta

Prezzi di Google Gemini

Free

Business: 20 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: 30 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Google Gemini

G2: 4,4/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Si prevede che il mercato dell'intelligenza artificiale crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 27,67% tra il 2025 e il 2030, raggiungendo un valore di mercato di 826,7 miliardi di dollari entro il 2030.

📖 Leggi anche: Google Gemini vs ChatGPT: quale strumento di IA è il migliore?

8. Poe (Ideale per la sperimentazione e l'apprendimento di modelli IA)

via Poe

Poe offre un modo semplice per interagire e confrontare più modelli di IA. È progettato per gli utenti che desiderano sperimentare diversi approcci alle attività di IA, rendendolo particolarmente utile per l'istruzione, la ricerca e la risoluzione creativa dei problemi.

L'interfaccia intuitiva della piattaforma e la condivisione dei contenuti guidata dalla community incoraggiano l'apprendimento e la collaborazione, consentendoti di esplorare le capacità dell'IA in vari contesti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Poe

Confronta i risultati di diversi modelli di IA per comprenderne meglio i punti di forza e i limiti

Personalizza l'interfaccia della chat e i prompt per casi d'uso specifici, migliorando l'usabilità e l'adattabilità

Accedi a contenuti creati dalla community e librerie di prompt per migliorare la collaborazione e la condivisione delle conoscenze

Esplora le funzionalità IA ovunque ti trovi utilizzando l'interfaccia intuitiva di Poe per dispositivi mobili e desktop

Limiti di Poe

La qualità delle risposte varia notevolmente da un modello all'altro, il che può influire sull'affidabilità

Manca di memoria persistente tra le sessioni, rendendolo meno adatto a progetti in corso

Prezzi Poe

Mensile: 19,99 $ al mese

Annuale: 199,99 $/anno

Valutazioni e recensioni di Poe

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Il chatbot Tay, lanciato da Microsoft nel 2016, era stato progettato per imparare dalle interazioni con gli utenti. Purtroppo, a causa dell'esposizione a input inappropriati, ha iniziato a generare risposte offensive entro 24 ore, dimostrando i rischi dell'apprendimento automatico non filtrato.

9. Character. ai (Ideale per interazioni IA personalizzate e giochi di ruolo creativi)

Carattere. ai è specializzata nella creazione di interazioni basate sull'IA che sembrano personali e coinvolgenti. È possibile creare personaggi IA personalizzati per la narrazione, il gioco di ruolo o le simulazioni didattiche, adattando i loro comportamenti a scenari specifici o obiettivi di apprendimento.

La capacità della piattaforma di mantenere personalità coerenti e consapevolezza emotiva la rende una scelta eccellente per la scrittura creativa o scenari interattivi. È particolarmente adatta agli utenti che cercano esperienze di conversazione fantasiose e flessibili.

Caratteri. Le migliori funzionalità/funzioni di ai

Progetta personalità IA uniche in grado di adattarsi a vari scenari, tra cui storytelling e giochi di ruolo

Mantieni una memoria persistente dei caratteri per supportare conversazioni a lungo termine e la continuità narrativa

Condividi i tuoi caratteri personalizzati con una community di utenti, favorendo la collaborazione e la creatività

Simula scenari formativi in modo efficace per migliorare l'apprendimento e il coinvolgimento

Limiti di Character.ai

Funzionalità limitata per attività analitiche o che richiedono un uso intensivo di dati, il che riduce la sua versatilità

Le capacità di integrazione con strumenti esterni sono minime, rendendolo meno adatto ad applicazioni professionali

Prezzi di Character.ai

Free

Premium: 9,99 $ al mese per utente

Carattere. Valutazioni e recensioni di ai

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🤝 Promemoria: l'IA non è perfetta, a volte potrebbe non centrare l'obiettivo. Sii paziente e fornisci istruzioni più chiare se hai bisogno di risultati più specifici. Esplora tecniche come il prompt della catena di pensiero.

10. Jasper AI (Ideale per la creazione di contenuti personalizzati e strategie di marketing)

via Jasper

Jasper AI è un assistente di scrittura versatile che ti aiuta a creare contenuti per blog, email, social media e altro ancora. La sua IA genera testi basati sugli input, permettendoti di concentrarti sulla creazione di messaggi accattivanti senza partire da zero.

Lo strumento supporta vari toni e lingue, consentendoti di adattare i tuoi contenuti a diversi tipi di pubblico e mercati. Se stai cercando una piattaforma intuitiva per soddisfare diverse esigenze di scrittura, Jasper AI offre molta flessibilità rispetto a Grok AI.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper IA

Crea rapidamente post di blog dettagliati, report e altri contenuti di lunga durata per un punto di partenza solido

Utilizza le funzionalità/funzioni SEO di Surfer SEO per garantire che i tuoi contenuti siano ben posizionati e pertinenti per il tuo pubblico

Risparmia tempo con modelli progettati per scopi specifici come campagne email, testi pubblicitari e aggiornamenti sui social media

Scrivi in più lingue, aiutandoti a connetterti con un pubblico globale senza bisogno di servizi di traduzione esterni

Limiti di Jasper IA

Non consente una personalizzazione approfondita dei risultati dell'IA, il che può risultare limitante se desideri un maggiore controllo

L'accesso a funzionalità avanzate come la generazione di contenuti di lunga durata richiede un piano di livello superiore

L'interfaccia può sembrare opprimente per i principianti che stanno imparando a utilizzare gli strumenti di scrittura basati sull'IA

Prezzi di Jasper IA

Autore: 49 $ al mese per utente

Pro: 69 $ al mese per utente

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.800 recensioni)

🤝 Promemoria: ricontrolla sempre le informazioni fornite dall'IA, soprattutto per attività di ricerca o professionali. Sebbene sia un ottimo strumento, verificare i fatti aiuta a garantire l'accuratezza.

11. ChatGPT (Ideale per conversazioni versatili e assistenza nelle attività)

tramite ChatGPT

ChatGPT offre accesso gratuito a un ampio intervallo di funzionalità per uso occasionale e professionale. Puoi fare affidamento su di esso per la scrittura creativa, l'assistenza nella codifica o l'analisi approfondita, rendendolo una scelta versatile per varie attività.

La sua interfaccia intuitiva e gli aggiornamenti regolari ne migliorano l'usabilità, mentre il suo ecosistema di plugin aggiunge funzionalità per esigenze specializzate. L'adattabilità di ChatGPT consente ai team di affrontare diverse sfide in modo efficiente, offrendo sia ampiezza che profondità nelle sue applicazioni.

Migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT

Gestisci con facilità attività di scrittura creativa, documentazione tecnica e codifica, supportando diversi flussi di lavoro

Migliora la funzionalità utilizzando un ampio ecosistema di plugin per attività come la gestione dei file e l'accesso al web

Impegnati in conversazioni naturali e fluide su una varietà di argomenti con il chatbot IA conversazionale

Crea immagini e contenuti visivi fotorealistici grazie all'integrazione con DALL·E, che ti consente di generare contenuti visivi personalizzati per i tuoi progetti o le tue idee

Limiti di ChatGPT

La finestra contestuale limitata del modello base riduce la sua capacità di gestire conversazioni estese

Non è possibile manipolare direttamente i file o eseguire determinate integrazioni avanzate

Prezzi di ChatGPT

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 650 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

🧠 Curiosità: ChatGPT ha raggiunto 100 milioni di utenti attivi al mese nel gennaio 2023, diventando l'app con la crescita più rapida fino a quando Threads non l'ha superata nel luglio 2023.

📖 Leggi anche: Le 20 migliori alternative a ChatGPT

IA + ClickUp = Lavoro di squadra che funziona davvero*

Trovare lo strumento giusto può fare la differenza nel modo in cui lavora il tuo team.

Che tu stia cercando qualcosa per semplificare i tuoi progetti, mantenere il tuo team sincronizzato o semplicemente rendere la tua giornata un po' più facile, c'è uno strumento che fa al caso tuo. Quelli che abbiamo presentato qui offrono tutti qualcosa di unico, quindi sta a te capire quale funziona meglio per te.

Detto questo, ClickUp è difficile da battere. Ha tutto ciò che ti serve per organizzarti, comunicare meglio e fare di più, tutto in un unico posto.

Hai bisogno di aiuto per tenere traccia delle scadenze? Vuoi assicurarti che tutti siano sulla stessa pagina? ClickUp ha ciò che fa per te.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti a ClickUp oggi stesso!