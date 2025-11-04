Le 13 migliori app per la gestione del tempo nel 2026

Hai avuto una giornata faticosa al lavoro, tra mille attività e riunioni. Ma quando guardi il tuo elenco delle attività da fare, molti elementi sono ancora in sospeso e ti sembra di non aver concluso nulla di significativo.

Questo accade spesso quando devi destreggiarti tra troppe cose contemporaneamente e sei costantemente distratto. Le app per la gestione del tempo possono aiutarti in questo. Assegnando fasce orarie dedicate a ciascuna attività, puoi concentrarti su una cosa alla volta e migliorare la tua produttività.

Ma quale app per la gestione del tempo dovresti scegliere? Scopriamo insieme le migliori app per la gestione del tempo, le loro funzionalità/funzioni e i prezzi.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco le 13 migliori app per la gestione del tempo: ClickUp: La migliore per la gestione delle attività con time blocking e integrazione del Calendario La migliore per la gestione delle attività con time blocking e integrazione del Calendario Google Calendar: Ideale per distinguere con colori diversi le attività personali da quelle lavorative Clockify: La migliore per la reportistica delle ore lavorative Sunsama: La migliore per la pianificazione guidata del lavoro Toggl Track: La migliore per il monitoraggio del tempo dedicato alle diverse attività Planyway: Ideale per il monitoraggio delle attività su Jira e Trello Todoist: Ideale per inserire rapidamente le voci di attività e gestire le attività ricorrenti Notion: Ideale per un time-blocking flessibile e la gestione dei flussi di lavoro TickTick: La migliore per stabilire le priorità delle attività TimeBloc: La migliore per creare routine e gestire i blocchi di tempo sul cellulare Piano: Ideale per gli utenti GitHub Fantastical: Ideale per la pianificazione avanzata e la gestione di più calendari In senso orario: La migliore per la gestione del tempo basata sull'IA

Che cos'è il time blocking?

Il time blocking è un metodo di produttività e gestione del tempo in cui suddividi la tua giornata in blocchi di tempo dedicati a compiti o attività specifiche. Invece di passare da un'attività all'altra o reagire alle interruzioni, questa tecnica di gestione del tempo ti aiuta a pianificare il tuo programma in anticipo, assegnando ogni blocco di tempo a un compito, una riunione o una pausa specifici.

Vantaggi del time blocking:

🎯 Migliora la concentrazione: quando definisci blocchi di tempo dedicati a specifiche attività, eviti il multitasking, il cambio di contesto e le distrazioni

🀚 Aumenta la produttività: lavori in modo più efficiente quando sai esattamente cosa fare e quando farlo

🌿 Previene il burnout: programmando pause e tempo libero, mantieni un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata

🔝 Incoraggia a stabilire le priorità: il time blocking ti costringe a pianificare in anticipo, assicurandoti che le attività più importanti vengano svolte per prime

⏳ Riduce la procrastinazione: quando le attività sono programmate, c'è meno spazio per rimandarle o evitarle

🧠 Lo sapevi? In media, le persone dedicano 12 minuti e 40 secondi a un'attività prima di essere interrotte. Le frequenti interruzioni alterano il ritmo di lavoro e lo stato mentale, allungando la durata delle attività.

Funzionalità essenziali delle migliori app per la gestione del tempo

Ecco le funzionalità essenziali delle migliori app per la gestione del tempo che dovresti cercare:

Riprogrammazione dinamica: una buona app per la gestione del tempo può aiutarti a modificare automaticamente i tuoi blocchi di tempo quando le riunioni si protraggono o sorgono attività impreviste. Ciò garantisce che il tuo programma rimanga equilibrato senza richiedere continui aggiornamenti manuali

Blocchi di tempo ricorrenti: Per le abitudini quotidiane o le attività ricorrenti, i blocchi ricorrenti fanno risparmiare tempo e favoriscono la costanza. L'app dovrebbe consentirti di impostare facilmente programmi ricorrenti. In questo modo ti assicuri che le tue routine essenziali e le attività più lunghe non vengano dimenticate in un calendario fitto di impegni

Priorità delle attività: un'app completa per la gestione del tempo dovrebbe consentirti di stabilire le priorità delle attività, in modo da poter affrontare per prime quelle più importanti

Promemoria e notifiche: L'app dovrebbe essere in grado di inviarti promemoria e notifiche tempestivi, in modo da non perdere il tuo momento di concentrazione

Integrazione con altri strumenti : un'altra funzionalità utile è la possibilità di effettuare la sincronizzazione con calendari, elenchi di cose da fare o strumenti di project management. Ciò garantisce un flusso di lavoro senza interruzioni e una migliore gestione delle attività

Collaborazione e pianificazione condivisa: Per gli ambienti di lavoro in team, un'app per la gestione del tempo dovrebbe offrire Per gli ambienti di lavoro in team, un'app per la gestione del tempo dovrebbe offrire calendari condivisi o strumenti come i sondaggi per le riunioni, per individuare gli orari migliori per la collaborazione. Cerca la sincronizzazione della disponibilità del team per assicurarti che le riunioni non si sovrappongano al tempo dedicato alla concentrazione dei membri del team

💡Consiglio dell'esperto: Prevedi dei tempi di pausa tra i blocchi. Aggiungere 5-10 minuti tra un'attività e l'altra ti permette di concludere, ritrovare la concentrazione ed evitare di sentirti sotto pressione. Questo è particolarmente utile in caso di riunioni consecutive o attività impegnative.

Le 13 migliori app per la gestione del tempo

Vediamo le 13 migliori app per la gestione del tempo che puoi provare per migliorare la concentrazione e la produttività:

1. ClickUp (Ideale per la gestione delle attività con time blocking e integrazione del Calendario)

Il Calendario di ClickUp è uno strumento di time blocking basato sull'IA pensato per migliorare la gestione del tuo carico di lavoro. Immagina di avere un assistente che valuta il tuo backlog di attività e assegna priorità ai tuoi incarichi, allocando automaticamente blocchi di tempo per la massima produttività.

L'IA di ClickUp svolge questa funzione identificando in modo intelligente i momenti ottimali in cui dedicarti alle attività più importanti, assicurandoti di portare a termine le tue priorità.

In caso di modifiche alle scadenze o di aggiunta di nuove attività dal tuo backlog, il sistema adatta il tuo programma al volo, mantenendoti in carreggiata senza richiedere aggiustamenti manuali. Questo metodo potenziato dall'IA allevia lo stress associato al piano quotidiano, consentendoti di concentrarti sull'esecuzione delle tue priorità e di affrontare il tuo backlog in modo efficiente.

A livello di team, il Calendario di ClickUp offre informazioni basate sull'IA sulla disponibilità complessiva, facilitando una pianificazione più fluida del team e riducendo al minimo i conflitti.

La funzionalità di gestione del tempo di ClickUp può aiutarti a impostare blocchi di tempo adeguati monitorando quanto tempo dedichi a ciascuna attività. Basta avviare e interrompere il cronometro dal desktop, dall'app mobile o dal browser e analizzare la durata stimata per le diverse attività.

Tieni traccia del tempo dedicato a ciascuna attività per impostare blocchi di tempo adeguati

Puoi anche ricevere aggiornamenti recenti e futuri sulle attività di ClickUp Brain e riservare del tempo per le attività in sospeso o importanti.

Organizza StandUps quotidiani con ClickUp Brain

Vuoi iniziare subito a utilizzare gli strumenti per la produttività? ClickUp offre anche modelli per la gestione del tempo per semplificare la pianificazione.

Ad esempio, il modello di time blocking giornaliero di ClickUp ti aiuta a suddividere le tue attività in intervalli più brevi e con scadenze precise, assicurandoti di rimanere in linea con i tuoi obiettivi e di bilanciare al contempo le responsabilità di lavoro e personali.

Scarica il modello gratis Riserva facilmente il blocco di tempo per le tue attività quotidiane con il modello ClickUp per la gestione del tempo giornaliera

Se vuoi pianificare in modo più meticoloso, prova il modello di pianificazione oraria di ClickUp. Ti permette di pianificare ogni ora nei minimi dettagli. Per riservare blocchi di tempo più lunghi al lavoro concentrato o a progetti specifici, puoi utilizzare il modello di pianificazione a blocchi di ClickUp.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovarsi di fronte a una curva di apprendimento ripida a causa della varietà di funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Aziendale : 12 $ al mese per utente

Enterprise : Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questo strumento è molto efficace per la crescita personale e professionale. Grazie ad esso, puoi registrare le tue presenze, effettuare il monitoraggio del tuo orario di lavoro e suddividere le singole attività in base alle tue esigenze. Puoi impostare la priorità delle attività nella tua lista Da fare e ricevere promemoria sulle date di scadenza da te indicate.

Questo strumento è molto efficace per la crescita personale e professionale. Grazie ad esso, puoi registrare le tue presenze, effettuare il monitoraggio del tuo orario di lavoro e suddividere le singole attività in base alle tue esigenze. Puoi impostare la priorità delle attività nella tua lista Da fare e ricevere promemoria sulle date di scadenza da te indicate.

2. Google Calendar (Ideale per distinguere con colori diversi le attività personali da quelle lavorative)

via Google Calendar

Se desideri un'app per la gestione del tempo semplice e intuitiva, scegli Google Calendar. Puoi cliccare in qualsiasi punto del calendario per aggiungere un'attività e riservarti la fascia oraria. L'app ti consente inoltre di aggiungere descrizioni delle attività e impostare programmi ricorrenti.

I calendari con codice colore ti aiutano a distinguere le attività completate da quelle lavorative, personali e da altri impegni, e si sincronizzano facilmente con Gmail e altre app di Google. Hai bisogno di un promemoria per la tua prossima riunione o per la scadenza di un progetto? Impostalo in pochi secondi. Puoi persino condividere il tuo calendario con altri per rimanere coordinato.

Le migliori funzionalità di Google Calendar

Crea eventi ricorrenti per risparmiare tempo nelle attività regolari

Aggiungi i link alle riunioni direttamente agli eventi grazie all'integrazione con Google Meet

Imposta notifiche e promemoria per tenere sotto controllo le attività

Crea e pianifica le attività di Google direttamente dallo spazio "Le mie attività"

Limiti di Google Calendar

Accesso offline con limite, il che può risultare scomodo se sei in viaggio

Prezzi di Google Calendar

Utilizzo gratis

Valutazioni e recensioni di Google Calendar

Capterra: 4,8/5 (oltre 3.400 recensioni)

G2: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Mi offre un modo semplice e organizzato per tenere traccia di tutti i miei eventi, appuntamenti e impegni di lavoro senza passaggi superflui o software ingombranti. Non sono riuscito a effettuare immediatamente la sincronizzazione di tutti i miei eventi dal mio calendario iOS esistente.

Mi offre un modo semplice e organizzato per tenere traccia di tutti i miei eventi, appuntamenti e impegni di lavoro senza passaggi superflui o software ingombranti. Non sono riuscito a effettuare immediatamente la sincronizzazione di tutti i miei eventi dal mio calendario iOS esistente.

📖 Per saperne di più: Le migliori alternative a Google Calendar

3. Clockify (Ideale per la reportistica del tempo)

via Clockify

Clockify ti aiuta a mettere in pratica i tuoi piani di gestione del tempo. Puoi riservare del tempo per le attività e poi avviare un timer direttamente da ogni blocco per vedere quanto tempo ci vuole davvero. È un ottimo modo per renderti responsabile e apportare modifiche se necessario. Con Clockify, i gestori del team possono anche pianificare le attività e riservare del tempo per i dipendenti sul loro Calendario.

I report settimanali di Clockify sono utili per il monitoraggio delle attività che richiedono più tempo e per individuare le tue ore più produttive. Questo ti aiuta a pianificare meglio la tua giornata. Inoltre, Clockify ha una connessione con strumenti come Google Calendar e Trello, così tutto rimane in sincronia senza alcun lavoro richiesto.

Le migliori funzionalità di Clockify

Tieni traccia del tempo direttamente all'interno dei tuoi blocchi di tempo per rimanere in linea con i tuoi obiettivi

Genera report per confrontare l'utilizzo del tempo nel piano con quello effettivo

Crea blocchi ricorrenti per le attività che svolgi regolarmente

Esecuzione della sincronizzazione con strumenti come Google Calendar e Trello per un flusso di lavoro integrato

Limiti di Clockify

Non offre opzioni avanzate per stabilire le priorità o collegare le attività

Prezzi di Clockify

Free

Basic: 4,99 $ al mese

Standard: 6,99 $ al mese

Pro: 9,99 $ al mese

Enterprise: 14,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Clockify

Capterra: 4,8/5 (oltre 9000 recensioni)

G2: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Clockify?

Apprezzo l'interfaccia intuitiva e la facilità con cui è possibile effettuare il monitoraggio del tempo dedicato ai diversi progetti. Le funzionalità di reportistica sono molto complete e consentono di ottenere approfondimenti e analisi dettagliate. L'integrazione con altri strumenti è perfetta, il che migliora la produttività. Sebbene le funzionalità siano ottime, a volte l'applicazione presenta dei rallentamenti quando si passa da un'attività all'altra o si generano i report.

Apprezzo l'interfaccia intuitiva e la facilità con cui è possibile effettuare il monitoraggio del tempo dedicato ai diversi progetti. Le funzionalità di reportistica sono molto complete e consentono di ottenere approfondimenti e analisi dettagliate. L'integrazione con altri strumenti è perfetta, il che migliora la produttività. Sebbene le funzionalità siano ottime, a volte l'applicazione presenta dei rallentamenti quando si passa da un'attività all'altra o si generano i report.

📖 Per saperne di più: Le migliori integrazioni di Clockify

4. Sunsama (Ideale per la pianificazione guidata del lavoro)

via Sunsama

Sunsama porta il time blocking a un livello superiore integrando le tue attività quotidiane con il tuo Calendario in un'unica vista fluida. Si inizia con una sessione guidata di pianificazione giornaliera, durante la quale puoi scegliere le attività che desideri affrontare e assegnare loro fasce orarie specifiche.

Puoi anche importare attività da strumenti come Trello, Asana o Notion e pianificarle insieme alle riunioni o alle priorità personali. Sunsama ti permette persino di impostare l'orario di lavoro giornaliero, così potrai concludere la giornata in orario ed evitare il burnout.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sunsama

Utilizza la pianificazione giornaliera guidata per stabilire le priorità e suddividere le attività in blocchi di tempo con la pianificazione automatica

Trascina e rilascia le attività da altri strumenti come Trello, Asana o Gmail per pianificare facilmente

Trascina le email nel tuo elenco di attività e dedica del tempo alla risposta

Concentrati sulle attività con priorità senza distrazioni utilizzando la modalità Focus

Limiti di Sunsama

Le funzionalità premium potrebbero sembrare superflue per flussi di lavoro più semplici

Prezzi di Sunsama

20 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Sunsama

Recensioni insufficienti

📮ClickUp Insight: Il 60% dei lavoratori risponde ai messaggi istantanei entro 10 minuti, ma ogni interruzione costa fino a 23 minuti di concentrazione, creando un paradosso della produttività. Centralizzando tutte le tue conversazioni, attività e thread di chat all'interno della tua area di lavoro, ClickUp ti permette di evitare il passaggio da una piattaforma all'altra e ottenere le risposte rapide di cui hai bisogno. Non perderai mai il contesto!

5. Toggl Track (Ideale per il monitoraggio del tempo dedicato alle diverse attività)

via Toggl Track

Toggl Track si integra facilmente nel tuo flusso di lavoro. Puoi utilizzare la vista calendario o la vista Elenco per aggiungere attività e riservare fasce orarie. Toggl ti consente di convertire tutti gli eventi del calendario in voci di tempo, rendendo più facile monitorare il tempo dedicato alle diverse attività.

Una volta impostati i tuoi blocchi di tempo, puoi utilizzare i timer integrati per monitorare quanto tempo richiede effettivamente ogni attività. I report forniscono una chiara ripartizione dell'utilizzo del tuo tempo, aiutandoti a identificare le aree in cui apportare modifiche.

Le migliori funzionalità di Toggl Track

Tieni traccia del tempo effettivamente dedicato alle attività direttamente dai tuoi blocchi di tempo

Genera report dettagliati per comprendere come impieghi il tempo e migliorare i flussi di lavoro

Integrazione con strumenti come Google Calendar, Asana e Trello

Accedi al supporto multipiattaforma con estensioni per desktop, dispositivi mobili e browser

Limiti di Toggl Track

Mancano funzionalità avanzate di definizione delle priorità o delle dipendenze delle attività

Prezzi di Toggl Track

Free

Prezzo di partenza: 10 $ al mese per utente

Premium: 20 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Toggl Track

G2: 4,6/5 (oltre 1500 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Toggl Track?

Adoro la semplicità con cui si avvia un timer, in particolare con quelli suggeriti, per poi tenerlo d'occhio tramite Live Activities e Digital Island su iOS. La reportistica dell'app è essenziale; devo andare sul web per ottenere reportistica "reale".

Adoro la semplicità con cui si avvia un timer, in particolare con quelli suggeriti, per poi tenerlo d'occhio tramite Live Activities e Digital Island su iOS. La reportistica dell'app è essenziale; devo andare sul web per ottenere reportistica "reale".

💡Consiglio da esperto: usa un codice colore per distinguere i diversi tipi di attività. Ad esempio, usa un colore per le riunioni, un altro per il lavoro di concentrazione e un terzo per il tempo libero. Questa chiarezza visiva ti aiuta a capire rapidamente come è strutturata la tua giornata.

6. Planyway (Ideale per il monitoraggio delle attività su Jira e Trello)

via Planyway

Planyway è progettata principalmente per gli utenti di Jira e Trello che desiderano combinare il time blocking con le app di gestione delle attività e di project management. Puoi visualizzare le tue attività in formato calendario e trascinarle per riservare loro del tempo. Questo ti aiuta a creare un piano chiaro per la tua giornata o settimana.

Planyway ti permette di visualizzare le tue attività insieme agli eventi di Google Calendar, consentendoti di gestire sia gli impegni di lavoro che quelli personali in un unico posto. Supporta anche le timeline di gruppo e la pianificazione delle risorse, così puoi tenere sotto controllo le scadenze coordinandoti con il tuo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Planyway

Trascina e rilascia le attività direttamente dalle bacheche di Jira o Trello

Esecuzione della sincronizzazione delle attività con Google Calendar per una visione completa

Gestisci le tempistiche e le risorse del team per i progetti

Visualizza lo stato di avanzamento dei progetti e le scadenze con i diagrammi di Gantt

Limiti di Planyway

Alcuni utenti hanno segnalato ritardi o mancanza di supporto clienti

Prezzi di Planyway

Free

Individuale: 6 $ al mese

Team: 5 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Planyway

Recensioni insufficienti

7. Todoist (Ideale per inserire rapidamente le attività e gestire le attività ricorrenti)

via Todoist

Todoist è un'ottima scelta se hai bisogno di uno strumento che semplifichi la creazione delle attività e mantenga il tuo programma organizzato. La sua funzionalità distintiva, "Quick Add", ti permette di creare e assegnare attività in pochi secondi utilizzando il linguaggio naturale.

Ad esempio, digita "Chiama Alex mercoledì alle 10:00" per programmare una chiamata.

Puoi raggruppare le attività in progetti, aggiungere etichette per fornire ulteriori dettagli e impostare le priorità per concentrarti su ciò che conta di più. Lo strumento si integra con oltre 80 piattaforme, tra cui Google Calendar, così potrai pianificare il tuo tempo in modo efficace e rimanere in linea con i tuoi obiettivi, sia che si tratti di obiettivi personali che di progetti di gruppo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Registra le attività all'istante con l'input in linguaggio naturale

Aggiungi attività ricorrenti per automatizzare i programmi delle attività ripetitive

Scopri oltre 80 integrazioni, tra cui Google Calendar e Slack

Aggiungi etichette e livelli di priorità alle attività per una gestione fluida delle attività

Limiti di Todoist

Alcune funzionalità avanzate, come i promemoria e le etichette, sono disponibili solo nella versione premium

Prezzi di Todoist

Free

Pro: 2,50 $ al mese per utente

Business: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Todoist?

È davvero facile da usare e posso creare progetti per organizzare meglio le attività. Inoltre, mi piace vedere le scadenze di ogni attività, così posso gestire la mia settimana in base a esse.

È davvero facile da usare e posso creare progetti per organizzare meglio le attività. Inoltre, mi piace vedere le scadenze di ogni attività, così posso gestire la mia settimana in base a esse.

📖 Per saperne di più: Consigli e trucchi per risparmiare tempo

8. Notion (Ideale per la gestione flessibile del tempo e dei flussi di lavoro)

via Notion

Notion ti permette di pianificare la tua giornata in modo efficiente. Grazie alle visualizzazioni del Calendario e ai database, puoi programmare attività, eventi e scadenze mantenendo tutto collegato.

Vuoi un'agenda giornaliera? Creane una da zero e aggiungi blocchi di tempo e liste di controllo. Hai bisogno di uno strumento per monitorare i progetti? Collega le tue attività alle pagine dettagliate dei progetti in modo che tutto rimanga organizzato.

Puoi pianificare la tua giornata, rivedere la tua settimana e apportare modifiche al volo. Si sincronizza anche con Google Calendar, così il tuo programma rimane in sincronia con i tuoi altri impegni.

Le migliori funzionalità di Notion

Combina la gestione del tempo con la creazione di note, il monitoraggio e il project management

Riserva del tempo e organizza le attività in modo visivo con le visualizzazioni personalizzabili del Calendario

Collega le attività direttamente alle pagine dei progetti per fornire un contesto aggiuntivo

Sincronizza con Google Calendar per mantenere aggiornato il tuo calendario

Limiti di Notion

Le infinite opzioni di personalizzazione possono sembrare opprimenti per gli utenti che le usano per la prima volta

Prezzi di Notion

Free

Inoltre : 12 $ al mese per utente

Business: 18 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 5900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Adoro il fatto che tutto ciò di cui ho bisogno — attività, note, calendari (sincronizzazione persino del mio G-cal!) e database — possa essere riunito in un unico posto. È lo strumento perfetto per chi, come me, ama la struttura e l’ordine. Le opzioni di personalizzazione mi permettono di creare sistemi che si adattano perfettamente al mio flusso di lavoro e posso suddividere le attività in parti gestibili con tutti i codici colore e i tag che potrei mai desiderare. Ma a volte mi lascio prendere un po’ troppo la mano dalle infinite possibilità di personalizzazione.

Adoro il fatto che tutto ciò di cui ho bisogno — attività, note, calendari (sincronizzazione persino del mio G-cal!) e database — possa essere riunito in un unico posto. È lo strumento perfetto per chi, come me, ama la struttura e l’ordine. Le opzioni di personalizzazione mi permettono di creare sistemi che si adattano perfettamente al mio flusso di lavoro e posso suddividere le attività in parti gestibili con tutti i codici colore e i tag che potrei mai desiderare. Ma a volte mi lascio prendere un po’ troppo la mano dalle infinite possibilità di personalizzazione.

9. TickTick (Ideale per stabilire le priorità delle attività)

via TickTick

TickTick è un'app per la gestione delle attività che consente di pianificare facilmente le attività e gestire il tempo. Grazie alla vista del Calendario integrata, puoi trascinare le attività nelle fasce orarie per creare un piano chiaro per la tua giornata. Ti permette inoltre di utilizzare metodi di prioritizzazione collaudati, come la Matrice di Eisenhower, per individuare le attività urgenti e importanti e inserirle nel tuo calendario.

Se hai difficoltà a ritagliarti del tempo per te stesso, puoi riservarti degli spazi nel Calendario per concentrarti su te stesso. TickTick offre anche un tracker delle abitudini per garantire costanza. Inoltre, il timer Pomodoro e la Modalità Focus aiutano a evitare le distrazioni durante i tuoi blocchi di tempo programmati.

Le migliori funzionalità/funzioni di TickTick

Calendario drag-and-drop per pianificare le attività in blocchi di tempo

Automatizza le attività di routine impostando attività ricorrenti

Integrazione con Google Calendar per la sincronizzazione di attività ed eventi

Limiti di TickTick

Potrebbe risultare troppo semplice per gli utenti dell'azienda a causa della mancanza di funzionalità di reportistica del tempo

Prezzi di TickTick

Free

Premium: 35,99 $ all'anno

Valutazioni e recensioni di TickTick

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TickTick?

Include funzionalità intuitive che ci forniscono supporto nei casi di test. Ad esempio, la funzione delle attività secondarie è particolarmente utile per suddividere casi complessi in passaggi più piccoli e gestibili, il che li rende più facili da monitorare ed eseguire in modo efficiente. Possiamo anche effettuare il monitoraggio dei documenti pertinenti e delle prove dei risultati dei test allegando file e link a ciascuna attività. È un'ottima applicazione per la gestione delle attività quotidiane, ma uno svantaggio è che non dispone di sofisticate funzionalità di analisi dei dati per fornire informazioni approfondite sulla produttività del team.

Include funzionalità intuitive che ci supportano nei casi di test. Ad esempio, la funzione delle attività secondarie è particolarmente utile per suddividere casi complessi in passaggi più piccoli e gestibili, il che li rende più facili da monitorare e eseguire in modo efficiente. Possiamo anche tenere traccia dei documenti pertinenti e delle prove dei risultati dei test allegando file e link a ciascuna attività. È un'ottima applicazione per la gestione delle attività quotidiane, ma uno svantaggio è che non dispone di sofisticate funzionalità di analisi dei dati per fornire informazioni approfondite sulla produttività del team.

10. TimeBloc (Ideale per creare routine e gestire il tempo su dispositivi mobili)

via TimeBloc

Se stai cercando un'app per la gestione del tempo semplice che funzioni perfettamente sul tuo telefono, TimeBloc è quella che fa per te. Ti aiuta a pianificare la giornata e a creare routine, senza sovraccaricarti di funzionalità/funzioni.

Puoi impostare blocchi di tempo ricorrenti per le tue abitudini quotidiane, come l'allenamento mattutino, il tempo dedicato alla concentrazione o anche una routine di rilassamento, e trascinarli nella tua Sequenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Time Bloc

Basta trascinare le attività per riservare dei blocchi di tempo per le attività e le routine

Crea blocchi di tempo ricorrenti per le abitudini quotidiane e le attività ripetitive

Ricevi promemoria per rimanere in linea con i tuoi obiettivi durante ogni blocco

Limiti di Time Bloc

Nessuna integrazione con altri strumenti, il che potrebbe rappresentare uno svantaggio per flussi di lavoro più complessi

Prezzi di Time Bloc

Free

Valutazioni e recensioni di Time Bloc

Non ci sono abbastanza recensioni online

11. Piano (Ideale per gli utenti GitHub)

via Piano

Plan combina le tue attività, le riunioni e i progetti in un unico flusso di lavoro pratico.

La sua eccezionale funzionalità Agenda + Calendario ti permette di visualizzare le tue attività insieme agli eventi in programma, offrendoti una panoramica completa della tua giornata a colpo d'occhio. Puoi trascinare le attività nella tua Sequenza, modificarne la durata e persino collegarle a problemi di GitHub o ad altri dettagli del progetto.

Per gli sviluppatori o i project manager che lavorano con GitHub, Plan rende semplicissimo trasformare le tue cose da fare in progressi concreti. Puoi effettuare la sincronizzazione delle attività direttamente dai repository e integrarle nella tua agenda giornaliera.

Pianifica le migliori funzionalità

Esecuzione della sincronia dei problemi e trasformazione in attività concrete grazie all'integrazione con GitHub

Ricevi aggiornamenti in tempo reale e migliora la collaborazione con Team Feed

Visualizza le sequenze di lavoro per avere una panoramica delle priorità e delle scadenze delle attività

Limiti del piano

Molto orientata agli utenti GitHub, il che potrebbe non essere l'ideale per i team non tecnici

Prezzi del piano

Free

Premium: 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni dei piani

Non ci sono abbastanza recensioni online

12. Fantastical (Ideale per la pianificazione avanzata e la gestione di più calendari)

via Fantastical

Fantastical è un'app calendario per pianificare attività ed eventi. Ciò che distingue davvero Fantastical è la sua funzionalità "Proposte di riunione". Invece di infinite catene di email per cercare di trovare un orario di riunione che vada bene, puoi proporre più fasce orarie e gli invitati possono scegliere quella che preferiscono.

Per gli utenti Apple, è completamente integrata con macOS e iOS, offrendo widget, notifiche e handoff tra dispositivi. Fantastical supporta anche funzionalità/funzioni come l'integrazione meteo e la regolazione del fuso orario, rendendola particolarmente utile per chi gestisce impegni frenetici in più posizioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fantastical

Semplifica la pianificazione con i collaboratori esterni grazie alle proposte di riunione

Ottieni una gestione unificata di più calendari per gli impegni personali, di lavoro e familiari

Accedi al supporto dei fusi orari e all'integrazione meteo per chi viaggia spesso o lavora da remoto

Limiti di Fantastical

Ottimizzate esclusivamente per i dispositivi Apple, lasciando agli utenti non Apple meno opzioni

Prezzi di Fantastical

4,75 $ al mese per utente, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Fantastical

Non ci sono abbastanza recensioni online

13. Clockwise (La migliore per la gestione del tempo basata sull'IA)

via Clockwise

Clockwise è uno strumento di gestione del tempo progettato per risolvere uno dei maggiori problemi del time-blocking: trovare momenti di concentrazione senza interruzioni in un'agenda fitta di impegni. Il suo strumento basato sull'IA ottimizza automaticamente il tuo Calendario e regola riunioni e attività per ridurre al minimo le distrazioni. Questo crea più tempo per il lavoro approfondito, aumentando la produttività.

Per i team, Clockwise si distingue per la sincronizzazione degli orari e la riduzione al minimo dei conflitti. Riorganizza le riunioni per ridurre le ore di lavoro frammentate, dà priorità al tempo dedicato alla concentrazione per tutti e identifica persino i momenti migliori per la collaborazione.

Un'altra funzionalità/funzione distintiva sono i blocchi "Focus Time", che vengono aggiornati dinamicamente in base alla tua disponibilità. Invece di bloccare manualmente il tempo, Clockwise continua ad adattarsi per offrirti una giornata con la maggiore produttività possibile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockwise

Riorganizza le riunioni con una pianificazione intelligente per ridurre la frammentazione della giornata lavorativa

Allinea gli orari e riduci al minimo i conflitti di programmazione grazie alla sincronizzazione del team

Regola in modo dinamico i blocchi di tempo dedicati alla concentrazione, che si adattano ai cambiamenti del tuo Calendario

Integrazione con app come Google Calendar, Slack e Asana per flussi di lavoro ottimizzati

Limiti di Clockwise

Riservato agli utenti di Google Calendar, il che potrebbe non essere adatto ai team che utilizzano altre piattaforme

Prezzi di Clockwise

Free

Teams: 6,75 $ al mese per utente, fatturazione annuale

Aziendale: 11,50 $ al mese per utente, fatturati annualmente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clockwise

G2: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 50 recensioni)

Migliora la produttività con ClickUp

Le app per la gestione del tempo garantiscono ore di lavoro senza interruzioni e aumentano la produttività inviando promemoria delle attività, modificando gli eventi o le attività che richiedono più tempo e fornendo report sul tempo. Per una gestione del tempo semplice con un'interfaccia intuitiva, puoi utilizzare app come Todoist o Google Calendar. Tuttavia, per una reportistica efficiente dei dati, scegli Calendly. Se stai cercando un'app con le migliori funzionalità di monitoraggio del tempo, gestione delle attività e project management, prova ClickUp. La sua potente visualizzazione del Calendario e le funzionalità di gestione delle attività ti consentono di pianificare, dare priorità e modificare il tuo programma senza sforzo.

Che tu stia creando attività direttamente dagli eventi o utilizzando modelli predefiniti come il time blocking giornaliero, ClickUp ti aiuta a tenere sotto controllo i tuoi obiettivi. Inoltre, grazie alla perfetta integrazione con il Calendario, è perfetto per gestire gli impegni personali e lavorativi in un unico posto.

Sei pronto a prendere il controllo del tuo tempo? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e inizia a gestire il tuo tempo come un professionista!