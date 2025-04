11 Migliori app per la gestione del tempo nel 2025 (Recensioni e prezzi)

Vi capita di distrarvi quando lavorate con scadenze ravvicinate? Oppure finite la giornata con una sensazione di improduttività e vi chiedete dove sia finito il tempo?

Ci siamo passati tutti. Dai promemoria sul calendario alle riunioni in ufficio e agli elenchi di cose da fare, può diventare opprimente portare a termine tutto in modo coerente.

Tutti vorremmo riuscire a fare di più in meno tempo. 🕖

La chiave per la produttività è la capacità di gestire il tempo in modo efficace . È qui che entrano in gioco le app per la gestione del tempo.

Sia che siate un manager che cerca di di delegare attività al vostro team o un freelance che imposta il calendario mensile, c'è un'app adatta alle vostre esigenze. Abbiamo messo insieme un elenco delle 11 migliori app per la gestione del tempo tra cui scegliere. Continuate a leggere.

Cos'è un'app per la gestione del tempo?

Un'app per la gestione del tempo è un'applicazione software per dispositivi mobili o desktop progettata per aiutare gli utenti a pianificare, tenere traccia e ottimizzare l'allocazione del tempo tra tutte le attività e la gestione dei progetti.

Aiutano gli individui e i professionisti a organizzare i propri impegni, aumentare la produttività e ottenere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. ⏳

Sia che siate campioni di multitasking o che stiate cercando di mettere ordine nel caos della vostra vita personale o professionale, gli strumenti di gestione del tempo vi aiutano a lavorare più velocemente attribuendo le registrazioni di tempo alle varie attività e progetti.

Inoltre, sono dotati di funzionalità aggiuntive come prendere appunti, elenchi di cose da fare, gestori di attività, organizzatori di tempo, project management e monitoraggio delle abitudini. Perché non è il tempo in sé a dover essere monitorato, ma quello per cui lo si spende.

Cosa cercare nelle app per la gestione del tempo?

Compatibilità multipiattaforma: Scegliere un'applicazione per la gestione del tempo strumento di gestione del tempo che abbia una compatibilità multipiattaforma, il che consente di monitorare il tempo trascorso su una particolare attività e di lavorare su più dispositivi, inclusi telefoni cellulari, tablet e desktop

Scegliere un'applicazione per la gestione del tempo strumento di gestione del tempo che abbia una compatibilità multipiattaforma, il che consente di monitorare il tempo trascorso su una particolare attività e di lavorare su più dispositivi, inclusi telefoni cellulari, tablet e desktop Monitoraggio dell'attività: Lo strumento di gestione del tempo dovrebbe includere la creazione di un file di elenco di Da fare di attività, la categorizzazione, impostazione di priorità e scadenze e il monitoraggio delle ore di lavoro durante la giornata. Le app per la gestione del tempo devono anche avere la possibilità di modificare il tempo tracciato e permettere di il blocco del tempo manualmente per rimanere concentrati sulle attività critiche

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Time-Blocking-Elenco-Template.png Modello di elenco per il blocco del tempo di ClickUp /$$$img/

Tenete traccia delle riunioni o degli eventi attuali, passati e futuri con il modello di blocco degli orari di ClickUp

Reportistica e analisi : Un ricco dashboard analitico analizza la produttività e aiuta a identificare le aree di miglioramento. Utilizzate questi dati per impostare le vostre attività stime di durata stimata accuratamente

: Un ricco dashboard analitico analizza la produttività e aiuta a identificare le aree di miglioramento. Utilizzate questi dati per impostare le vostre attività stime di durata stimata accuratamente Interfaccia intuitiva: Un'interfaccia dell'app libera, facile da usare e intuitiva aiuta a concentrarsi sulla gestione del tempo piuttosto che sulla navigazione dell'app

Un'interfaccia dell'app libera, facile da usare e intuitiva aiuta a concentrarsi sulla gestione del tempo piuttosto che sulla navigazione dell'app Capacità di integrazione: Gli strumenti di gestione del tempo dovrebbero offrire un'integrazione perfetta con i sistemi di project management, comunicazione, fatturazione e gestione del tempo calendario per professionisti e project management per automatizzare i flussi di lavoro

Gli strumenti di gestione del tempo dovrebbero offrire un'integrazione perfetta con i sistemi di project management, comunicazione, fatturazione e gestione del tempo calendario per professionisti e project management per automatizzare i flussi di lavoro Funzionalità offline: Considerate un'app per la gestione del tempo in grado di monitorare il tempo trascorso anche quando lavorate offline, in modo da rimanere in contatto con il vostro tempo anche senza essere connessi a Internet

Considerate un'app per la gestione del tempo in grado di monitorare il tempo trascorso anche quando lavorate offline, in modo da rimanere in contatto con il vostro tempo anche senza essere connessi a Internet Precostruitomodelli di gestione del tempo: Avere accesso a modelli precostituiti di time budgeting e modelli di pianificazione giornaliera vi aiuta ad iniziare immediatamente senza dover costruire un pianificatore giornaliero da zero

Le 11 migliori app per la gestione del tempo da usare nel 2024

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-3.gif Monitoraggio del tempo di ClickUp per i progetti /$$$img/

Organizzatevi meglio e utilizzate meglio il vostro tempo utilizzando il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp

Il monitoraggio del tempo imposta le basi per l'esito positivo di qualsiasi progetto. Il team vuole consegnare i progetti in tempo, perché i ritardi possono portare a uno sforamento del budget.

Un'app per la gestione del tempo integrata nella vostra piattaforma di project management risparmia al team il fastidio di spostarsi tra le piattaforme di gestione dei progetti strumento di monitoraggio del tempo e la vostra piattaforma di project management. Si tratta di un'unica fonte di verità per gestire il tempo in modo efficace e rimanere in linea con i propri obiettivi obiettivi di gestione del tempo .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Timesheets-in-time-tracking-view.png ClickUp 3.0 Tabelle orarie nella visualizzazione del monitoraggio del tempo /$$$img/

Creare tabelle orarie per raccogliere e visualizzare il tempo tracciato tra le attività e le posizioni dell'attività, per una rapida comprensione dello stato La gestione del tempo di ClickUp consente al team di monitorare il tempo da qualsiasi piattaforma, fatturare ai clienti le ore fatturabili e integrare i timesheet nei flussi di lavoro dei progetti.

Un ampio intervallo di funzionalità per risparmiare tempo, tra cui date di inizio e fine, rimappatura delle date di scadenza, timesheet e riprogrammazione dipendenze, la rendono la migliore app per la gestione del tempo.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Monitoraggio del tempo ovunque, sul desktop o sul computer app mobile . Il time-tracker funziona su tutti i dispositivi e collega i dati temporali alle attività di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Project-time-tracking-in-ClickUp-1400x948.png Monitoraggio del tempo, impostazione di stime, aggiunta di note e visualizzazione di reportistica da qualsiasi luogo con il timer globale di ClickUp /$$$img/

Monitoraggio dei tempi, stime, aggiunta di note e visualizzazione di reportistica da qualsiasi luogo con il timer globale di ClickUp

Utilizzare Monitoraggio del tempo di ClickUp per i progetti per aggiungere manualmente le voci relative alle attività passate e modificare quelle precedentemente registrate, rende il monitoraggio del tempo dei progetti un gioco da ragazzi

Previsione e definizione delle aspettative con le stime di tempo, suddivisione delle stime di tempo tra i membri del team per le attività e visualizzazione dei rollup per le stime di tempo per avere un quadro più ampio

Distinguere tra ore fatturabili e non fatturabili per addebitare i costi ai client in modo accurato

Passare da un ambiente all'altro senza perdere l'attuale stato del timer grazie al timer globale di ClickUp ⌛

Utilizzare modelli precostituiti, come il modelloModello di pianificazione per la gestione del tempo, modelli di registro del tempo registrato e altro ancora per organizzare la vostra giornata e i vostri progetti senza sudare troppo

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Time-Management-Schedule-Template.jpg Scarica questo modello https://app.clickup.com/signup?template=t-205471245&\_gl=1\*1owmy0w\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTAyNTY0ODkuRUFJYUlRb2JDaE1JM0lfNDdJSHZoQU1WbVRqVUFSMU0Z19lRUFFWUFpQUFFZ0xUVV9EX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Scarica questo modello /$$$cta/

Limiti di ClickUp

Le tabelle orarie e i report fatturabili sono disponibili solo sui piani Business e Enterprise

La personalizzazione dell'app ClickUp comporta una leggera curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3800+ recensioni)

2. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-59-1400x875.png Notion /$$$img/

via Notion Le nostre attività e i nostri progetti sono spesso sparsi in diversi diari, elenchi di cose da fare o persino app per prendere appunti sul telefono.

Non vedendoli in un unico posto, ci sfugge la possibilità di incastrarli nel tempo, con il risultato che non riusciamo a rispettare le scadenze di attività chiave.

Visualizzare tutte le nostre attività imminenti in un unico posto è il passaggio principale per una gestione positiva del tempo.

Lo strumento di project management di Notion permette ai project manager di pianificare meglio le attività visualizzandole in un unico posto, supportando calendari multipli e visualizzazioni Kanban, e migliorare la produttività con un monitoraggio efficace.

Confronto_ Notion Vs. ClickUp !

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Funzionalità/funzione di monitoraggio delle attività per visualizzare tutti i piani e i progetti in un unico posto, stabilire le priorità e tenere traccia del loro stato

La visualizzazione della Sequenza offre la flessibilità necessaria per definire l'ambito dei progetti, regolare le sequenze temporali e personalizzare le visualizzazioni in modo da poter tracciare progetti e attività cronologicamente

Notion IA compila automaticamente i dati, crea report analitici e genera automaticamente nuove idee di scrittura in risparmiare tempo durante il brainstorming

Limiti di Notion

L'app mobile può essere lenta da usare

L'app presenta una curva di apprendimento

Prezzi di Notion

**Gratis per gli utenti privati

Plus: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $8/mese per utente

$8/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Notion IA può essere aggiunto a qualsiasi piano a pagamento al costo di 8 dollari per membro/mese

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4.7/5 (4835 recensioni)

4.7/5 (4835 recensioni) Capterra: 4.8/5 (1946 recensioni)

Controlla questi_

**Alternative alla nozione di nozione _

!

3. La mia vita organizzata

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/MyLifeOrganized-time-management-app.png App MyLifeOrganized (MLO) /$$$img/

via La mia vita organizzata Immaginate di dover pianificare un evento aziendale. Ci sono attività che dipendono da più persone e da più team. Per istanza, la stampa del fondale dipende dal fatto che il progetto sia pronto, mentre un altro team è incaricato di stamparlo.

Ogni volta che ci sono delle dipendenze, è essenziale visualizzarle per capire quale attività ha superato il tempo previsto e ha causato il ritardo.

MyLifeOrganized (MLO) crea elenchi gerarchici flessibili con attività secondarie e dipendenze definite per individuare gli ostacoli che impediscono di terminare il lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di MyLifeOrganized

Interfaccia drag and drop per la creazione di elenchi di cose da fare e per il loro riordino sotto forma di elenco o di albero virtuale per un facile monitoraggio del tempo

Creazione di sottoattività all'interno delle attività e aggiunta di dipendenze all'interno delle stesse

Modello precostituito per l'implementazione di tecniche di gestione del tempo come l'approccio di David Allen "Getting Things Terminato"® (GTD®)

Limiti di MyLifeOrganized

Il design dell'interfaccia non è intuitivo e facile da usare

Gli utenti hanno bisogno di una sottoscrizione aggiuntiva per abilitare la sincronizzazione con il cloud tra i vari dispositivi

Prezzi di MyLifeOrganized

MLO per Android (una tantum, nessun costo mensile) Gratis Professionale: 29,99 dollari

(una tantum, nessun costo mensile) MLO per iOS (una tantum, nessun costo mensile) Gratuito Professionale: 29,99 dollari

(una tantum, nessun costo mensile) MLO per Windows (una tantum, nessun costo mensile) Standard: $49,95 Professionale: 59,95 dollari

(una tantum, nessun costo mensile) Servizio di sincronizzazione cloud (per sincronizzare gli stati su diversi dispositivi) 19,95 dollari all'anno 12,95 dollari per sei mesi

(per sincronizzare gli stati su diversi dispositivi)

Valutazioni e recensioni di MyLifeOrganized

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

4. Rize

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/planview-clarizen.jpg

/$$$img/

via Rize In qualità di gestore del team, è essenziale capire come il team investe il proprio tempo e se esiste un modo migliore per massimizzare la produttività di tutti.

Rize è un'app per la gestione del tempo che utilizza l'IA per migliorare la concentrazione e la produttività e costruire sane abitudini di lavoro. Vi aiuta a a gestire le attività tra più progetti in corso ed evitare le distrazioni.

Monitoraggio automatico delle attività, categorizzazione delle attività del team in tempo reale, analisi dell'investimento del tempo e ottimizzazione della produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rize

Monitoraggio automatico del tempo trascorso al computer senza dover avviare o fermare i timer

Creazione di categorie personalizzate per capire meglio dove viene speso il vostro tempo

Impostazione di numero di ore da dedicare al lavoro in un giorno e ricevere notifiche per evitare il sovraccarico di lavoro

Limiti di Rize

Gli utenti segnalano problemi durante l'impostazione di categorie personalizzate

Non disponibile su iOS e Android

Prezzi di Rize

Versione di prova: $$$a gratis, solo per un mese

Mensile: $16,99 al mese

$16,99 al mese Annuale: $9,99 al mese

Valutazioni e recensioni di Rize

G2: NA (0 recensioni)

NA (0 recensioni) Capterra: NA (0 recensioni)

5. Wrike

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-132.png Wrike /%img/

via Wrike Troppi check-in di persona o via email possono essere opprimenti per il team. La cosa peggiore è che passano la maggior parte del tempo a rispondere alle email, con conseguente perdita di produttività.

Utilizzando i calendari di Wrike, le parti interessate possono conoscere in tempo reale lo stato del progetto senza dover controllare più email per mantenere tutti allineati. Il calendario di progetto monitora le scadenze, lo stato di avanzamento del progetto, gli scontri sul carico di lavoro e i potenziali colli di bottiglia.

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Il software per il monitoraggio del tempo di Wrike mostra il tempo preciso trascorso su diversi progetti/attività, che può essere confrontato con le ore pianificate

Monitoraggio del tempo utilizzato per ottenere le ore esatte fatturabili e sincronizzazione con i sistemi finanziari per la fatturazione

Tenete aggiornati i vostri team con le attività cardine essenziali per la pianificazione dei progetti e lavorate in sincronizzazione sulle attività interdipartimentali

Limiti di Wrike

Da fare non ha analisi integrate per la visualizzazione

La visualizzazione della Sequenza non ha una funzionalità/funzione di annullamento; non è possibile riprogrammare le attività

Prezzi di Wrike

Free: $0 per utente al mese

$0 per utente al mese Team: $9,80 per utente al mese

$9,80 per utente al mese Business: $24,80 per utente al mese

$24,80 per utente al mese Azienda: prezzo personalizzato

prezzo personalizzato Pinnacle: prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4.2/5 (3500 recensioni)

4.2/5 (3500 recensioni) Capterra: 4.3/5 (2535 recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Wrike _

!

6. Attivazione/disattivare la traccia Toggl

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Toggl-Track-1400x908.png Traccia di Toggl /$$$img/

via Attivare/disattivare Toggl La gestione accurata delle ore fatturabili è una sfida chiave che i gestori del team devono affrontare quando lavorano con membri diversi in tutto il mondo. Le app per la gestione del tempo aiutano a massimizzare il tempo del team su qualsiasi progetto client.

Le aziende utilizzano Toggl per fatturare ai client, misurare la redditività e gestire i carichi di lavoro. È possibile visualizzare le voci del tempo tracciato in una griglia o in un calendario e le dashboard di monitoraggio del tempo mostrano dove il team spende il proprio tempo giornalmente e settimanalmente.

Leggi il nostro articolo completo ***Recensione di Toggl* !

Le migliori funzionalità/funzione di Toggl Track

L'estensione di Toggl Track per Chrome consente di avviare/disattivare automaticamente l'app di monitoraggio del tempo anche quando il computer è inattivo, ma il timer è ancora in funzione; offre inoltre la possibilità di correggere il blocco di tempo registrato

Creare budget accurati per i progetti basati sui dati di monitoraggio del tempo e tenere traccia delle ore fatturabili per i progetti in una dashboard per i clienti

Si integra con tutti i principali Google Calendar, strumenti per il project management , piattaforme HR e di account

Limiti di attivare/disattivare Toggl Track

Gli utenti segnalano istanze in cui i tempi di fine sessione non sono stati catturati nell'app desktop

Non esiste un gestione delle attività o di pianificazione; non è possibile programmare e monitorare il carico di lavoro del team

Attivare/disattivare i prezzi di Toggl

Free: Per un massimo di cinque utenti

Per un massimo di cinque utenti Starter: $9 per utente al mese

$9 per utente al mese Premium: $18 per utente al mese

$18 per utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Attivare/disattivare Toggl Valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (1553 recensioni)

4.6/5 (1553 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2235 recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Toggl _

!

7. Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Asana-Dashboard-Image.png Asana /$$$img/

via Asana I dati sulle ore sono fondamentali per la pianificazione del carico di lavoro e delle risorse, forniscono stime in tempo reale sullo stato di avanzamento dei progetti e sono importanti anche per migliorare le previsioni e il budget.

Dati accurati sul monitoraggio del tempo sono fondamentali per la gestione di progetti personali e professionali.

I timer integrati in Asana per la gestione del tempo aiutano a registrare automaticamente il tempo e a fornire dati in tempo reale al dashboard di analisi, aiutando i team a non perdere la rotta.

Confronto ***Asana Vs. ClickUp* !

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Funzionalità nativa di monitoraggio del tempo per stimare la durata stimata per portare a termine un'attività e registrare il tempo effettivamente impiegato

Creare sottoattività, assegnarle ai membri del team e visualizzare il loro stato in tempo reale 🤝

I dati di monitoraggio del tempo possono essere riportati nella dashboard di analisi e supportano l'ordinamento con campi personalizzati come la durata stimata, il tempo trascorso e altro ancora

Limiti di Asana

Il monitoraggio del tempo incorporato è supportato solo dal piano Advanced tier in poi

L'interfaccia non è intuitiva come quella di altre app

Prezzi di Asana

Free: per uso personale (monitoraggio del tempo supportato solo attraverso integrazioni)

per uso personale (monitoraggio del tempo supportato solo attraverso integrazioni) Starter: $10,99/mese (non supporta il monitoraggio del tempo incorporato)

$10,99/mese (non supporta il monitoraggio del tempo incorporato) Avanzato: $24,99/mese

$24,99/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4.3/5 (9522 recensioni)

4.3/5 (9522 recensioni) Capterra: 4.5/5 (12270 recensioni)

Controlla questi_

**Alternative ad Asana _

!

8. Albero del tempo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/TimeTree-time-management-app.png

/$$$img/

via Albero del tempo State organizzando un grande evento? TimeTree aiuta a coordinare i vostri eventi attraverso la condivisione di informazioni importanti e di orari di lavoro . Si tratta di uno sportello unico per la condivisione dei piani e la discussione dei prossimi eventi in un unico calendario.

TimeTree dispone anche di funzionalità di chattare che la famiglia, gli amici e i gruppi di hobbisti possono utilizzare per creare un calendario per ogni comunità e pianificare gli eventi.

Le migliori funzionalità/funzioni di TimeTree

Condivisione di informazioni in formato calendario utilizzando il Calendario pubblico di TimeTree

Semplificare tutte le comunicazioni in un unico luogo e inviare promemoria , foto o allegati relativi all'evento

Limiti di TimeTree

Il calendario condiviso può avere fino a 200 membri

C'è un limite di 20 calendari per account

Prezzi di TimeTree

Versione di prova gratuita per un mese

Premium: $4,49 al mese

Valutazioni e recensioni di TimeTree

G2: Non elencato su G2

Non elencato su G2 Capterra: Non ci sono abbastanza valutazioni

9. Habitica

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image3.png Modulo migliori abitudini di lavoro con Habitica /$$$img/

via Habitica È difficile rimanere coerenti mentre si formulano nuove abitudini. L'app interattiva per la gestione del tempo Habitica offre un sistema di ricompense che evidenzia i vostri stati e li rende più tangibili.

Rimanete in cima ai compiti, completate gli elenchi di cose da fare, aumentate la produttività e venite ricompensati ogni volta che completate un compito importante con questa app gratuita per la gestione del tempo e delle attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Habitica

Monitoraggio e gestione del tempo, delle abitudini di lavoro, degli obiettivi quotidiani e degli elenchi di cose da fare con le app mobili e l'interfaccia web di Habitica

Fai salire di livello il tuo avatar e usufruisci delle funzionalità/funzione del gioco ogni volta che controlli delle attività

Premi e punizioni di gioco e una forte rete sociale per ispirare gli utenti

Limiti di Habitica

La gamification può non essere una grande motivazione per alcune persone

Prezzi di Habitica

Mensile: $4,99 e include 25 gemme

$4,99 e include 25 gemme 3 Mesi: $14,99 e include 30 gemme e una clessidra mistica

$14,99 e include 30 gemme e una clessidra mistica 6 Mesi: $29,99 e include 35 gemme e due clessidre mistiche

$29,99 e include 35 gemme e due clessidre mistiche Annuale: $47,99 e include 45 gemme e quattro clessidre mistiche

Habitica valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Consulta questi_

**Alternative di Habitica _

!

10. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-447-1400x940.png Trello /$$img/

via Trello Con un'agenda di lavoro fitta di impegni e molteplici progetti in corso, avete bisogno di aiuto per gestire la vostra produttività personale. L'app di Trello per la gestione del tempo migliora la gestione personale del tempo, affina la produttività e la produttività i metodi di definizione delle priorità e affronta il vostro elenco di cose da fare.

Trello combina tutte le attività, i compagni di squadra e gli strumenti utilizzando le sue bacheche, gli elenchi e le schede per comprendere meglio le risorse e l'allocazione del tempo.

Confronto ***Trello Vs. ClickUp* !

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Monitoraggio delle scadenze per la produttività personale con la visualizzazione Calendario di Trello e la funzione Modelli di Trello Utilizzate Sequenza per controllare lo stato di tutte le attività del vostro progetto nel tempo. Basta trascinare e rilasciare per iniziare o modificare le date di scadenza man mano che le priorità si spostano 📆

Gestite i carichi di lavoro, superate i colli di bottiglia, visualizzate metriche come le date di scadenza e le attività assegnate, e tenete informati gli stakeholder con Trello Dashboard

Limiti di Trello

Nessun supporto integrato per il monitoraggio del tempo

La versione gratuita ha capacità limitate

Prezzi di Trello

**Gratis

Standard: $5 per utente al mese, fatturati annualmente

$5 per utente al mese, fatturati annualmente Premium: $10 per utente al mese, con fatturazione annuale

$10 per utente al mese, con fatturazione annuale Azienda: $17,50 per utente al mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4.4/5 (13427 recensioni)

4.4/5 (13427 recensioni) Capterra: 4.5 /5 (23018 recensioni)

Controlla questi_

**Alternative al Trello _

!

11. Orologio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Clockify-Dashboard-image-1.png Orologio /%img/

via Orologio Clockify è un'app per la gestione del tempo semplice ed efficiente che consente agli utenti di monitorare le ore di lavoro tra i vari progetti. È uno strumento ideale per agenzie, freelance e professionisti che desiderano organizzare il proprio tempo per una gestione più efficiente. Clockify presenta un'interfaccia chiara che consente di passare facilmente da un'attività all'altra e di generare reportistica completa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockify

Gli utenti possono creare timer specifici per le attività, assegnare il tempo monitorato in base al progetto e gestire più timer contemporaneamente.

Offre un dashboard delle attività del team per monitorarne la produttività a colpo d'occhio, offrendo spunti per l'ottimizzazione.

Clockify integra con i più diffusi strumenti di project management come Trello, Asana e Jira

Limiti di Clockify

Alcuni utenti hanno segnalato occasionali problemi con il timer e che l'interfaccia può essere difficile da navigare.

Le funzionalità/funzione avanzate, come il monitoraggio dei traguardi o gli avvisi, sono disponibili solo nelle versioni a pagamento.

Prezzi di Clockify

Free Forever: funzionalità/funzione limitate

funzionalità/funzione limitate Basic: $4,99/mese

$4,99/mese Standard: $6,99/mese

$6,99/mese Pro: $9,99/mese

$9,99/mese Azienda: $14,99/mese

Opinioni e recensioni dei clienti su Clockify

G2: 4.5/5 (150 recensioni)

4.5/5 (150 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 4.500 recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Clockify _

!

Massimizzare la produttività con le migliori app per la gestione del tempo

Quando la vita è piena di impegni, questo può causare stress e molte scadenze non rispettate. La giusta app per il monitoraggio del tempo può aiutarvi a gestire il vostro tempo in modo efficace, a migliorare la produttività personale e professionale e a raggiungere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

Quando scegliete tra le app per la gestione del tempo che fanno al caso vostro, concentratevi sulle funzionalità/funzione, sulla compatibilità multipiattaforma, sulle integrazioni con i principali strumenti di project management e con i calendari, sulle automazioni e sulle analisi per aiutarvi a sfruttare meglio il vostro tempo. ClickUp le funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo, unite al software all-in-one di project management, permettono di concentrarsi sulle attività più critiche . Prova gratis ClickUp oggi stesso e terminate di più in meno tempo