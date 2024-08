10 Migliori integrazioni di Clockify per la rilevazione delle presenze nel 2024

Consulta l'elenco dei migliori strumenti di gestione del tempo e probabilmente troverete Clockify in cima alla lista o quasi. È uno strumento di monitoraggio del tempo semplice ma elegante e funziona bene per tenere traccia di ogni attività, elenco e progetto a cui si lavora.

Uno dei motivi per cui molte persone trovano Clockify prezioso è l'ampio intervallo di integrazioni di Clockify. Queste integrazioni consentono al team di collegare il proprio timer Clockify a piattaforme di project management, software di account e altre app e strumenti.

Da monitoraggio del tempo dell'agenzia al solo tentativo di risparmiare tempo sull'elenco personale delle cose da fare, questi strumenti possono diventare dei veri e propri salvavita. Se state cercando di collegare Clockify alle vostre app preferite, ecco alcune delle migliori integrazioni che vi metteranno rapidamente sulla strada giusta. 🤩

Cosa cercare in un'integrazione di Clockify?

Naturalmente, è possibile connettere molte app e piattaforme con le voci di Clockify. Ma solo le migliori integrazioni tendono a condividere queste funzionalità/funzione comuni per aiutarvi a ottimizzare il vostro lavoro e la vostra produttività:

Integrazione naturale: Sia le nuove voci di Clockify che la visualizzazione degli strumenti di monitoraggio del tempo esistenti devono essere facili da realizzare dall'interno dell'app utilizzata, come la possibilità di monitorare il tempo direttamente all'interno dei progetti

Facilità d'uso: I team devono essere in grado di utilizzare facilmente il client Clockify fin dall'inizio, in modo che ogni utente possa creare una nuova voce ogni volta che ha bisogno di monitorare la propria produttività su un progetto o un'attività

Funzionalità di automazione: Invece di dover sempre cliccare manualmente sul timer di avvio di Clockify, gli utenti dovrebbero essere in grado di automatizzare la creazione di un timer in esecuzione e il monitoraggio del tempo in qualsiasi progetto o attività

Opportunità di analisi: Le nuove voci di tempo dovrebbero essere tracciabili e disponibili tramite ricerca, consentendo agli utenti di comprendere meglio il tempo trascorso su una nuova attività o progetto

Annotare rapidamente le note, tenere traccia del tempo e trasformare le voci in attività di monitoraggio a cui accedere da qualsiasi luogo grazie all'estensione ClickUp per Chrome

Soprattutto, la giusta integrazione di Clockify dovrebbe aiutarvi ad evitare il cambio di contesto il più possibile. Una volta che sarete in grado di utilizzare e analizzare in modo più efficace le vostre app preferite, potrete allocare meglio il vostro tempo per terminare il lavoro.

Le 10 migliori integrazioni di Clockify da usare nel 2024

È ora di passare all'aspetto aziendale. Ogni integrazione qui sotto può aiutarvi a monitorare meglio il vostro lavoro, a registrare il tempo trascorso sulle app più importanti per la produttività e ad aumentare la produttività di qualsiasi progetto.

Monitorate il tempo dedicato ai progetti in ClickUp, dove potete gestire i progetti in più visualizzazioni e tenere sotto controllo le vostre attività Integrazione con Clockify di ClickUp è semplice ed elegante. Lavorando attraverso Google Chrome, gli utenti di tutti i livelli di piano possono monitorare il tempo dedicato a ogni nuovo progetto o evento in un unico spazio. Una volta monitorato, è possibile aggiungere un nuovo tag o cercare ogni voce di tempo direttamente in Clockify.

Ma il motivo per cui questo strumento di project management questo elenco va più in profondità: è dotato di capacità di monitoraggio proprie. Con ClickUp Gestione del tempo gli utenti possono creare un monitoraggio del tempo completamente interno. È possibile sia stimare che monitorare il tempo effettivo per qualsiasi evento nell'area di lavoro.

Prendete ClickUp Monitoraggio del tempo del progetto come esempio. Per ogni attività è possibile creare una voce che annota esattamente il tempo impiegato. Grazie alla gestione dei tag, è possibile anche specificare a cosa si dedica il tempo in una determinata attività.

Inoltre, l'accesso modelli di gestione del tempo progettati specificamente per aiutare l'utente a ottimizzare e automatizzare la produttività all'interno di un'area di lavoro più ampia. Una volta creati, è possibile duplicare i modelli in tutta l'area di lavoro per garantire che il lavoro su ogni client sia ben speso.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Integrazione naturale con Clockify, che inserisce ogni voce di orario direttamente nelle attività

Migliori capacità di monitoraggio del tempo che consentono di creare voci di tempo direttamente nell'area di lavoro

Estesa libreria di modelli, tra cuimodelli di registro del tempo registrato,modelli di blocco temporaleeFoglio di gestione personale del tempo di ClickUp* Assistenza per tutti i tipi di dispositivi, che consente di tracciare, cercare ed eseguire reportistica sul monitoraggio del tempo sia da dispositivi desktop che mobili

Limiti di ClickUp

Non è un software di monitoraggio del tempo dedicato, il che può rendere complesso l'inserimento in un'area di lavoro di ClickUp per alcuni utenti

Le voci create attraverso l'integrazione con Clockify non sono disponibili all'interno della piattaforma ClickUp

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Notion

Via Notion Notion è stato progettato per organizzare il mio lavoro. Il app di pianificazione giornaliera aiuta i team di tutte le dimensioni a creare documenti, gestire attività, prendere note e organizzarsi intorno a obiettivi centrali. L'integrazione con il monitoraggio del tempo garantisce la possibilità di utilizzare il client Clockify per tenere traccia del tempo dedicato a ogni nota ed eseguire reportistica sui tempi e sulle tendenze della produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Il monitoraggio del tempo è possibile con un solo pulsante, riducendo così il numero di clic necessari per taggare le note con le marche temporali

L'interfaccia semplice di Notion si estende all'integrazione con Clockify, rendendo l'inserimento facile e user-friendly

Funzionalità di collaborazione avanzate che aiutano a integrare chiunque, da un nuovo membro del team a un nuovo client

Limiti di Notion

Clockify non è disponibile per tutte le funzionalità/funzione di Notion, come attività e documenti

Le funzioni dell'app per dispositivi mobili sono limitate, sia per Notion che per l'integrazione con Clockify

Prezzi di Notion

**Gratuito

Plus: 8 dollari per utente al mese con fatturazione annuale

8 dollari per utente al mese con fatturazione annuale Business: $15 per utente al mese con fatturazione annuale

$15 per utente al mese con fatturazione annuale Enterprise: Contattare il team commerciale

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,8/5 (1.900+ recensioni)

4,8/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.800+ recensioni)

3. Asana

Via Asana Uno dei più popolari gestione delle attività le soluzioni di gestione delle attività possono vantare l'integrazione con Clockify. Installando l'estensione per browser di Clockify, potrete tenere traccia più facilmente di tutto il vostro lavoro in Asana per aiutare il vostro team a pianificare meglio il carico di lavoro e le capacità.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Integrazione completa di Clockify con le versioni desktop e app di Asana

Integrazione naturale a livello di progetto: Clockify rileva automaticamente il progetto a cui appartiene un'attività e assegna il tempo monitorato a quel progetto

Integrazione con un solo clic che semplifica l'avvio dell'attività

Limiti di Asana

Monitoraggio basato solo sulle attività: i nuovi progetti di Asana possono essere difficili da tracciare fino a quando non vengono costruite le attività per tali progetti

Potenziale confusione con le funzionalità interne di monitoraggio del tempo, che appaiono accanto all'integrazione Clockify nell'interfaccia utente

Prezzi di Asana

**Base

Premium: $10,99/mese per utente

$10,99/mese per utente Business: $24,99/mese per utente

$24,99/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (oltre 9.500 recensioni)

4,3/5 (oltre 9.500 recensioni) Capterra: 4,5/5 (12.000+ recensioni)

4. Google Calendar

Via Google Calendar I professionisti di tutti i settori utilizzano sempre più spesso Google Calendar non solo per le riunioni, ma anche per pianificare la propria produttività. Grazie a questa integrazione con Shopify, è possibile compiere un passaggio successivo in questo processo, assicurandosi che il tempo effettivamente dedicato al lavoro quotidiano corrisponda a quello programmato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Calendar

Monitoraggio del tempo per ogni evento in Google Calendar per eseguire report completi sul lavoro quotidiano e sulle riunioni

Eseguire reportistica sulle riunioni in Clockify, compresa la possibilità di categorizzare i tipi di riunione all'interno dell'app

Gestire contemporaneamente più progetti di Calendario attraverso la web app di Spotify

Limiti di Google Calendar

Il client web di Clockify è limitato a un report lineare quando si monitora il tempo del calendario, il che può rendere più difficili le analisi approfondite

Il monitoraggio del tempo può creare confusione per i dipendenti dicalendari condivisi con eventi concomitanti

Prezzi dell'area di lavoro di Google

Personale: Free

Free Business Starter: $6/mese per utente

$6/mese per utente Business Standard: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Aree di lavoro di Google: valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (40.000+ recensioni)

4,6/5 (40.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (15.000+ recensioni)

5. Trello

Via Trello Non è solo uno dei principali contendenti di il miglior software per la Sequenza dei progetti . Grazie all'integrazione con Shopify, Trello si trasforma anche in uno strumento di monitoraggio del tempo per la produttività in tempo reale, che assicura che voi e il vostro team dedichiate la giusta quantità di tempo a tutti i lavori quotidiani.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Creazione di un semplice monitoraggio del tempo su ogni scheda di Trello con il semplice pulsante start/stop timer

Codificare ogni voce creata in Clockify per eseguire reportistica più approfondita su tipi di progetti, client, ecc.

Aggiungete manualmente il tempo secondo necessità per garantire che ogni report creato rimanga accurato quando cercate informazioni specifiche in un secondo momento

Limiti di Trello

L'integrazione completa a livello di progetto richiede un processo Zapier di terze parti

Più complesso rispetto alla maggior parte degli strumenti di project management, il che può rendere difficile l'integrazione

Prezzi di Trello

**Gratis

Standard: $5/mese per utente

$5/mese per utente Premium: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.300+ recensioni)

4,4/5 (13.300+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (22.600+ recensioni)

6. Fogli Google

Via Fogli Google Come Google Calendar, Fogli è una popolare applicazione di Google strumento di produttività di Google equivalente agli editor di fogli di calcolo legacy. Inoltre, come Calendario, ha un'integrazione con Clockify che vale la pena di inserire in questo elenco, in quanto consente di creare report più approfonditi dai dati di Clockify.

Le migliori funzionalità/funzione di Fogli Google

Esportazione dei dati di Clockify in qualsiasi formato desiderato per creare reportistica approfondita in Sheets

Le funzioni di automazione riducono i carichi di lavoro manuali di importazione ed esportazione da e verso Clockify

L'API aperta di Clockify consente agli utenti avanzati di creare qualsiasi modello di esportazione e reportistica immaginabile

Limiti di Fogli Google

Per poter cercare le voci di Clockify è necessario capire come sono costruite le colonne dei dati esportati in Sheets

Estesa esperienza consoftware per l'automazione come Zapier o Automazioni.io è necessaria per costruire completamente il trasferimento dei dati

Prezzi dell'area di lavoro di Google

Personale: Free

Free Business Starter: $6/mese per utente

$6/mese per utente Business Standard: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Aree di lavoro di Google: valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (40.000+ recensioni)

4,6/5 (40.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (15.000+ recensioni)

7. Slack

Via Slack E se vi dicessimo che, grazie a Zapier, potete usare Clockify per rendere ancora più utile una delle app di comunicazione aziendale più popolari al mondo? Questo è esattamente ciò che questa integrazione può realizzare.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Cambia automaticamente il tuo stato in Slack ogni volta che inizi a monitorare del tempo con Clockify

Pubblicare nuove voci di tempo Clockify in un canale Slack specifico o in un messaggio privato

Creazione di nuovi canali Slack per ogni nuovo progetto avviato con Clockify

Limiti di Slack

Nessun monitoraggio nativo del tempo in Slack che possa aiutare a pianificare meglio la produttività

La possibilità di cercare le voci di tempo pubblicate nei canali Slack è limitata alla funzione di ricerca di Slack

Prezzi di Slack

Free

Pro: $7,25/mese

$7,25/mese Business+: $12,50/mese

$12,50/mese Enterprise Grid: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (32.000+ recensioni)

4,5/5 (32.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (23.000+ recensioni)

8. Airtable

Via Airtable Airtable aiuta gli utenti a condividere meglio i dati e le informazioni mentre lavorano per costruire app, rendere operativi i flussi di lavoro e altro ancora. Grazie all'integrazione con Clockify, è possibile chiudere il cerchio di questo processo, assicurandosi che tutto il tempo che il team dedica a questi obiettivi sia produttivo ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di Airtable

Una volta avviato il timer su un elemento, è possibile fermarlo da qualsiasi ambiente, web o app, mobile o desktop

Un'ampia comunità che può aiutare a ottimizzare i flussi di lavoro e le funzionalità, incluso il monitoraggio del tempo

L'integrazione con Clockify sembra un pezzo mancante in Airtable, che non offre un monitoraggio del tempo nativo

Limiti di Airtable

Clockify è disponibile solo in Chrome e Firefox

La complessa interfaccia utente di Airtable può rendere difficile per i nuovi utenti ottenere il massimo da Clockify

Prezzi di Airtable

**Gratis

Teams: $20/mese per utente

$20/mese per utente Business: $45/mese per utente

$45/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 2.100 recensioni)

4,6/5 (oltre 2.100 recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.900+ recensioni)

9. Todoist

Via Todoist Grazie a Clockify, uno degli elenchi di cose da fare più popolari sul mercato viene aggiornato. L'integrazione del monitoraggio del tempo consente agli utenti di tenere traccia della loro produttività direttamente dalla schermata di panoramica dell'elenco, rendendo più facile capire esattamente quanto tempo viene speso per ogni elemento.

Le migliori funzionalità/funzione di Todoist

Il monitoraggio del tempo dalla schermata di panoramica riduce i clic necessari per avviare e fermare il timer

L'integrazione lavora su tutti i dispositivi, integrandosi completamente con l'interfaccia di Todoist

Sincronizzazione dei progetti tra Todoist e Clockify per facilitare l'esecuzione di reportistica

Limiti di Todoist

Le reportistiche sono disponibili solo attraverso il client web di Clockify

Nessuna funzione offline per Todoist o per l'integrazione

Prezzi di Todoist

Beginner: Gratis

Gratis Pro: $4/mese per utente

$4/mese per utente Business: $6/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Todoist

G2: 4.4/5 (700+ recensioni)

4.4/5 (700+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.200 recensioni)

10. Libri veloci

Via Libri veloci Forse il software di account più popolare sul mercato, Quickbooks permette agli utenti di migliorare ulteriormente le sue funzioni grazie alla connessione con Clockify. Una volta installata l'integrazione, è possibile monitorare facilmente il tempo di lavoro, compilare i fogli di presenza e migliorare la contabilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quickbooks

L'aggiunta di utenti a Clockify consente a ciascuno di essi di compilare automaticamente i propri timesheet grazie al tempo monitorato

L'opzione di sincronizzazione automatica consente di abbinare gli utenti di Clockify con quelli di Quickbook

La sincronizzazione delle valutazioni orarie con le voci di orario facilita la creazione dei fogli di presenza

Limiti di Quickbooks

Alcuni conflitti e funzioni limitate rispetto a Quickbook Time (la soluzione per il monitoraggio del tempo di Quickbook)

Un'interfaccia complessa con monitoraggio del tempo basato sull'utente può richiedere tempo e risorse significative per l'onboarding per i team di grandi dimensioni

Prezzi di Quickbook

Simple Start: $15/mese

$15/mese Essenziale: $30/mese

$30/mese Plus: $45/mese

$45/mese Avanzato: $100/mese

Valutazioni e recensioni di Quickbooks

G2: 4.0/5 (oltre 3.100 recensioni)

4.0/5 (oltre 3.100 recensioni) Capterra: 4.3/5 (6.300+ recensioni)

