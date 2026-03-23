Comprendere gli agenti basati sugli obiettivi per l'ottimizzazione dell'IA

Immagina un mondo in cui l'IA non si limiti a seguire le istruzioni, ma lavori attivamente per raggiungere gli obiettivi, adattandosi, pianificando e imparando in modo intelligente in tempo reale.

Non si tratta di una visione del futuro: sta già accadendo oggi grazie agli agenti basati sugli obiettivi. Questi sistemi intelligenti utilizzano l'IA e l'apprendimento automatico per pianificare, adattarsi e agire con un unico obiettivo: il raggiungimento di obiettivi specifici.

Che si tratti di affrontare sfide complesse o di ottimizzare le attività quotidiane, gli agenti basati su obiettivi stanno guidando la prossima ondata di innovazione nell'IA. Da strumenti come i ClickUp Super Agents —i compagni di squadra di ClickUp basati sull'IA che non si limitano a suggerire azioni, ma le eseguono anche in modo indipendente—alle auto a guida autonoma e alla robotica, questi agenti stanno trasformando il modo in cui viviamo e lavoriamo.

Continua a leggere mentre esploriamo come questi sistemi trasformano la nostra vita e il nostro lavoro. 🤖

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Gli agenti basati su obiettivi sono sistemi intelligenti e autonomi che forniscono risultati specifici utilizzando il ciclo "piano-agisci-adatta"

Migliorano il processo decisionale, aumentano la produttività e ottimizzano l'utilizzo delle risorse in diverse applicazioni quali la robotica, le auto a guida autonoma, l'IA generativa e il project management

I tipi principali includono agenti a riflesso semplice, agenti basati su modelli, agenti basati sull'utilità e agenti ibridi

Sebbene esistano sfide legate alla qualità dei dati e a potenziali distorsioni, l'IA offre un potenziale immenso nell'aiutare le aziende a raggiungere i propri obiettivi

Tra gli esempi più noti di agenti basati su obiettivi figurano i Super Agent di ClickUp, Roomba, le auto a guida autonoma di Tesla, gli agenti ChatGPT e Amazon Robotics

Che cos'è un agente IA basato sugli obiettivi?

Gli agenti basati sugli obiettivi appartengono a una categoria più ampia di agenti intelligenti: sistemi in grado di analizzare il proprio ambiente e intraprendere azioni orientate agli obiettivi per raggiungere i risultati desiderati. Agendo come agenti basati su modelli, possono adattarsi durante l'esecuzione per garantire maggiore flessibilità e un esito positivo.

Mentre i semplici agenti riflessivi agiscono su input immediati senza considerare lo stato futuro, gli agenti IA basati su obiettivi si concentrano sul raggiungimento di obiettivi ben definiti. Ciò li rende strumenti potenti per la gestione di ambienti complessi che richiedono un adattamento continuo.

Ad esempio, un agente basato su modelli utilizza modelli interni per simulare e prevedere stati futuri, consentendogli di prendere decisioni più strategiche sulla base dei risultati attesi. Nel frattempo, un agente basato sull'utilità sfrutta le mappe delle funzioni di utilità per valutare varie opzioni e scegliere la linea d'azione più vantaggiosa, ottimizzando l'esito positivo a lungo termine.

Ciò rende gli agenti basati su obiettivi essenziali per risolvere le sfide sul posto di lavoro, dove condizioni dinamiche richiedono adeguamenti costanti e un piano strategico.

Caratteristiche di un agente IA basato sugli obiettivi

Le caratteristiche principali degli agenti IA basati su obiettivi includono:

Processo decisionale orientato agli obiettivi – Assegna la priorità alle azioni in base agli obiettivi a lungo termine piuttosto che ai risultati a breve termine Piano strategico – Valuta diversi percorsi e scenari futuri per determinare la linea d'azione più efficace Apprendimento adattivo – Si adatta in tempo reale in base a nuovi input e condizioni mutevoli Ottimizzazione delle risorse – Riduce al minimo gli sprechi e migliora l'efficienza nel processo decisionale Gestione degli errori – Anticipa potenziali problemi e applica strategie di autocorrezione per migliorare l'affidabilità Esperienza dell'utente migliorata – Personalizza le interazioni per aumentare il coinvolgimento e l'efficacia

Come ClickUp sfrutta gli agenti IA basati sugli obiettivi

In qualità di primo spazio di lavoro con IA convergente al mondo, ClickUp integra i tuoi progetti, documenti, chat e attività con l'IA basata sugli obiettivi tramite ClickUp Brain e i Super Agenti.

Mentre ClickUp Brain è il livello di IA nativo di ClickUp che collega tutto il tuo lavoro, i Super Agenti agiscono come compagni di squadra IA che eseguono il lavoro al posto tuo.

Sono progettati per fornire risultati piuttosto che semplici risposte. Non attendono prompt dettagliati. Una volta configurati, comprendono l'obiettivo, quindi pianificano ed eseguono il lavoro necessario per raggiungerlo.

🎥 Scopri ulteriori informazioni su di loro guardando questo video:

Poiché risiedono direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro, vedono tutto — attività di ClickUp, documenti, chat, riunioni e sequenze dei progetti — proprio come il tuo team. Questo contesto completo cambia il loro modo di operare.

Un Super Agent è in grado di prendere un obiettivo di alto livello, scomporlo e portare avanti il lavoro in modo automatico tra i vari strumenti. Utilizza memoria, ragionamento e coordinamento per decidere quale sia la mossa successiva da fare.

Di conseguenza, non ti sembra di stare usando l'IA. Ti sembra piuttosto di assegnare un lavoro a un collega che sa già cosa da fare e si mette subito all'opera.

🤝 Caso di studio: come Bell Direct ha aumentato l'efficienza operativa del 20% con i Super Agenti di ClickUp 🤯 Il team operativo di Bell Direct dedicava troppo tempo al "lavoro amministrativo". Con oltre 800 email dei clienti in arrivo ogni giorno, ogni messaggio doveva essere letto, classificato, priorizzato e inoltrato manualmente, rallentando il lavoro dei team e mettendo a rischio la qualità del servizio. ✅ Invece di aggiungere un'altra soluzione puntuale, Bell Direct ha centralizzato le proprie operazioni in ClickUp e ha implementato un Super Agente IA che chiamano Delegator. Agendo come un collega autonomo, l'agente legge ogni email in arrivo, ne classifica l'urgenza e il contesto e indirizza il lavoro alla persona giusta in tempo reale, senza alcun intervento umano. Automatizza i flussi di lavoro end-to-end con i Super Agenti IA no-code in ClickUp 🌟 Il risultato: un aumento del 20% dell'efficienza operativa, la liberazione di una capacità pari a quella di due dipendenti a tempo pieno e un servizio clienti più rapido e coerente su larga scala.

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Ti presentiamo i Super Agenti di ClickUp AI: l'automazione orientata agli obiettivi all'opera

I Super Agenti di ClickUp AI sono progettati per aiutarti a passare dall'intenzione all'esecuzione, senza i ritardi e i continui scambi di messaggi che caratterizzano il modo di lavorare moderno. A differenza delle automazioni di base, questi agenti non si limitano a reagire: pianificano, agiscono e si adattano in base ai tuoi obiettivi, al contesto e ai flussi di lavoro in continua evoluzione.

📌 Ad esempio, immagina di lanciare una nuova funzionalità di prodotto. Inserisci una breve descrizione in ClickUp con le sequenze e gli obiettivi chiave. Un Super Agente la trasforma immediatamente in un progetto strutturato. Crea attività di ClickUp per la progettazione, i contenuti e l'ingegneria. Imposta la data di scadenza e assegna anche i titolari.

Man mano che il lavoro procede, aggiorna lo stato personalizzato di ogni attività da fare. Non solo: segnala gli ostacoli (come i ritardi nella progettazione) e sollecita le persone giuste per evitare che ritardino le sequenze. Può persino compilare aggiornamenti sui progressi per gli stakeholder senza che tu debba sollecitare i loro input.

Invece di coordinare manualmente ogni singolo elemento, supervisionerai un progetto che si gestisce in gran parte da solo, mentre tu ti concentrerai sulle decisioni, non sui follow-up.

🎥 Ecco come puoi utilizzare i Super Agenti di ClickUp per il project management end-to-end dei progetti:

🧐 Lo sapevi? I Super Agenti di ClickUp imparano continuamente da come tu e il tuo team interagite con ClickUp. Nel tempo, grazie alla loro memoria infinita, si allineano sempre più ai tuoi flussi di lavoro, alle tue preferenze decisionali e ai tuoi obiettivi strategici, rendendoli alleati indispensabili per l'esecuzione dei progetti.

Tipi di agenti basati sugli obiettivi

Sebbene tutti gli agenti basati su obiettivi condividano le caratteristiche fondamentali menzionate in precedenza, i loro approcci e le loro applicazioni variano.

Ecco un confronto tra i diversi tipi di agenti IA basati su obiettivi:

Tipi di agenti IA basati sugli obiettivi Focus Funzionalità principali Punti di forza Limiti Esempi Agente reattivo Risposta immediata Risponde direttamente agli stimoli. Nessun modello interno Risposta rapida e implementazione semplice Possiede capacità di ragionamento limitate e non è in grado di gestire obiettivi complessi Robot di base come Roomba, che reagiscono agli ostacoli Agente deliberativo Pianificazione a lungo termine Si concentra sul piano e sul ragionamento. Utilizza un modello del mondo Capace di comportamenti complessi e orientati agli obiettivi, tiene conto delle azioni future Richiede un'elevata potenza di calcolo e prende decisioni lentamente Auto a guida autonoma che pianificano percorsi sicuri Agente ibrido Combinazione di agente reattivo e deliberativo Combina risposte reattive con un piano a lungo termine Concilia risposte rapide e piano a lungo termine Potrebbero verificarsi conflitti nei livelli decisionali e difficoltà di coordinamento Droni autonomi che reagiscono agli ostacoli immediati mentre seguono un percorso pianificato

L'importanza degli agenti basati sugli obiettivi

Indipendentemente dal settore, gli agenti basati sugli obiettivi promuovono efficienza, precisione e innovazione.

Ecco una panoramica della loro importanza:

Miglioramento del processo decisionale: valutazione di tutte le azioni e i risultati potenziali per garantire l'allineamento con gli obiettivi generali e ottenere risultati ottimali grazie a : valutazione di tutte le azioni e i risultati potenziali per garantire l'allineamento con gli obiettivi generali e ottenere risultati ottimali grazie a un processo decisionale basato sull'IA , anche in scenari complessi Integrazione con sistemi intelligenti: consentire azioni coordinate e soluzioni complete per migliorare le prestazioni complessive dell'ecosistema Ottimizzazione della gestione delle risorse: allocazione dinamica di tempo, personale, tecnologia e materiali per ridurre al minimo gli sprechi e massimizzare la produttività Facilitare la collaborazione: semplificare il lavoro di squadra, : semplificare il lavoro di squadra, sfruttare l'IA per migliorare l'efficienza e allineare gli obiettivi del team con quelli più ampi dell'organizzazione Personalizzazione dell'esperienza dell'utente: adattare le interazioni alle esigenze in continua evoluzione, mantenendo efficacia e intuitività Favorire un processo decisionale proattivo: anticipare sfide e opportunità attraverso l'analisi predittiva per passare da risposte reattive a risposte proattive Diffusione in diversi settori: espansione dell'applicabilità in settori quali la sanità, la finanza e l'edilizia Promuovere l'innovazione: automatizzare le attività con l'IA e ottimizzare i flussi di lavoro per liberare risorse umane da dedicare a iniziative creative e strategiche

Il vantaggio di ClickUp: definizione delle priorità delle attività basata sull'IA per agenti orientati agli obiettivi

Gli agenti basati sugli obiettivi sono efficaci solo nella misura in cui sono in grado di decidere qual è la prossima priorità. È qui che ClickUp fa la differenza.

Invece di trattare ogni attività allo stesso modo, ClickUp AI è in grado di assegnare e ridefinire le priorità del lavoro in base ai tuoi obiettivi, alle scadenze, alle dipendenze e ai progressi in tempo reale. Capisce quali attività sono fondamentali per portare avanti un progetto (e quali possono aspettare).

Così, quando le priorità cambiano (e cambiano sempre), i Super Agenti non si bloccano né richiedono una ripianificazione manuale. Si adattano automaticamente.

💡 Consiglio dell'esperto: Puoi persino creare un Super Agente che si occupi di stabilire le priorità del tuo lavoro al posto tuo. È quello che ha fatto Yvonne “Yvi” Heimann, ClickUp Verified Consultant e coach per l'efficienza aziendale. Era stanca di iniziare ogni giornata sommersa dalle attività. Le sue priorità erano sparse tra dashboard, notifiche e messaggi. Così ha creato un Daily Focus Super Agent in ClickUp. Ogni mattina nei giorni feriali, l'agente analizza l'area di lavoro e invia un breve riepilogo con le tre priorità più importanti della giornata, classificate come Da fare, Decidere o Delegare. * Invece di smistare manualmente le attività, Yvi inizia ogni mattina con un piano d'azione chiaro generato direttamente dal lavoro in corso su ClickUp. 🎥 Ecco la sua guida passo passo:

Teams che ottengono il massimo valore dai Super Agenti di solito li personalizzano in modo approfondito. Hai bisogno di idee utili e del supporto di esperti per farlo?

Come funzionano gli agenti basati sugli obiettivi

Gli agenti basati su obiettivi operano attraverso una serie di fasi interconnesse, ciascuna delle quali contribuisce alla loro efficienza e adattabilità.

Ecco una panoramica di come funzionano:

1. Obiettivi, piano ed esecuzione

Ogni programma di agenti basati sugli obiettivi opera secondo una specifica funzione dell'agente. Sulla base di questa, sviluppano piani completi che vengono ulteriormente suddivisi in attività e passaggi concreti organizzati in una sequenza ottimale. Questo costituisce la base del percorso più efficiente per raggiungere le situazioni desiderate.

2. Percezione e selezione dell'azione

Gli agenti di IA eccellono in condizioni dinamiche grazie alla loro intelligenza percepita. Monitorano i cambiamenti ambientali ed eseguono diversi scenari per identificare e intraprendere azioni in linea con l'obiettivo. Ciò consente loro di riprendersi da errori e interruzioni. Un processo decisionale così informato neutralizza le incertezze e alimenta il progresso.

3. Assegnazione delle risorse e definizione delle priorità

I programmi di agenti basati sull'IA gestiscono gli strumenti di allocazione delle risorse, assegnandole e stabilendo le priorità delle azioni in base al loro impatto sul raggiungimento degli obiettivi. Ciò garantisce efficienza, elimina i colli di bottiglia e riduce al minimo la competizione per le risorse, indipendentemente dal percorso previsto o dalle modifiche successive.

4. Cicli di feedback continui

In quanto prodotti dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico, gli agenti razionali basati su obiettivi utilizzano meccanismi di feedback per apprendere e migliorare nel tempo. Ciò consente loro di affinare le strategie e prendere decisioni più intelligenti nelle iterazioni successive, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia.

🔎 Lo sapevi? Gli agenti basati su obiettivi sono l'unità fondamentale delle case intelligenti. Considerando che quasi l'80% degli acquirenti di immobili sarebbe disposto a pagare un extra per una casa intelligente, gli agenti basati su obiettivi rappresentano un canale di entrate ancora inesplorato.

Applicazioni degli agenti basati sugli obiettivi

Gli agenti basati sugli obiettivi sono molto richiesti in diversi settori e industrie. Alcuni di questi includono:

1. IA generativa

L'IA generativa addestra i motori di linguaggio naturale a creare output in linea con obiettivi specifici. Dalla riproduzione di stili artistici alla creazione di testi pubblicitari, genera contenuti pertinenti e mirati.

ClickUp Brain è un ottimo esempio di come l'IA generativa aumenti la produttività offrendo consigli intelligenti e una gestione automatizzata delle attività. In quanto livello di IA nativo di ClickUp, si integra perfettamente nei flussi di lavoro, assistendo gli utenti nel processo decisionale, nella definizione delle priorità e nell'ottimizzazione delle attività.

Identifica le attività da considerare prioritarie e pianificale facilmente utilizzando ClickUp Brain

Imparando dalle interazioni degli utenti, ClickUp Brain adatta e perfeziona i propri suggerimenti, aiutando i team a rimanere concentrati sui propri obiettivi e a ottenere risultati migliori in modo efficiente.

💡 Suggerimento da esperto: Questi suggerimenti possono essere trasformati in azioni automatizzate con gli IA Super Agents, ad esempio trasformando immediatamente il riepilogo di una riunione in passaggi da intraprendere.

2. Automazioni

Gli agenti IA basati sugli obiettivi trasformano l'automazione ottimizzando le attività, tramite il monitoraggio degli obiettivi, migliorando la precisione e consentendo operazioni autonome.

Questi agenti sono progettati per perseguire obiettivi specifici e gestire attività complesse con un intervento umano minimo.

Un esempio di automazione nelle operazioni aziendali è rappresentato dagli agenti IA basati su obiettivi che gestiscono in modo autonomo il servizio clienti, ottimizzano i flussi di lavoro e snelliscono i processi della catena di approvvigionamento.

In ClickUp, gli AI Super Agent possono essere utilizzati per monitorare lo stato delle attività, modificare le tempistiche e avviare follow-up, conferendo all'automazione un'adattabilità simile a quella umana.

Il modello RFP per l'automazione robotica dei processi (RPA) di ClickUp semplifica la definizione delle esigenze di automazione e il confronto tra i fornitori. Assicura che le aziende possano allineare rapidamente le soluzioni ai propri obiettivi, facilitando decisioni più informate. Utilizzando il modello, i team possono snellire la selezione dei flussi di lavoro, aumentando la produttività e riducendo i ritardi.

Scarica il modello gratis Definisci i tuoi requisiti specifici di automazione utilizzando il modello RFP per l'automazione robotica dei processi di ClickUp

In questo modo:

Chiarisce le esigenze di automazione e aiuta a stabilire le priorità degli obiettivi

Facilita il confronto tra fornitori in base a criteri chiave

Accelera la selezione delle migliori soluzioni RPA

Allinea gli strumenti di automazione agli obiettivi aziendali più ampi

Migliora l'efficienza operativa complessiva

3. Sistemi veicolari

Le auto a guida autonoma si affidano ad agenti riflessivi basati su modelli per garantire una navigazione fluida, evitare collisioni e ottimizzare i tempi di percorrenza. Ciò dimostra la loro capacità di gestire processi decisionali complessi in tempo reale.

4. Servizio clienti personalizzato

Dai semplici chatbot agli assistenti virtuali intelligenti, gli agenti IA basati su obiettivi comprendono e soddisfano le esigenze dei clienti, personalizzando al contempo la loro esperienza.

Inoltre, questi agenti apprendono continuamente dalle interazioni, il che consente loro di fornire risposte personalizzate e prevedere le esigenze future. Ciò porta a una risoluzione più rapida dei problemi, a una maggiore soddisfazione dei clienti e a una maggiore efficienza del supporto.

Le sfide degli agenti basati sugli obiettivi

Nonostante il loro uso diffuso, gli agenti basati su obiettivi devono affrontare diverse sfide:

Definizione di obiettivi chiari: implica l'impostazione di obiettivi raggiungibili in contesti dinamici in cui gli obiettivi possono cambiare rapidamente, causando confusione e inefficienza nell'esecuzione delle attività Gestione della scalabilità: richiede di affrontare elevate esigenze computazionali che impongono un limite alla capacità dell'agente di scalare e comportano un deterioramento delle prestazioni all'aumentare delle attività Accedere a dati accurati: significa superare i limiti nella disponibilità dei dati, che ostacolano il processo decisionale e riducono l'efficacia dell'agente nel raggiungimento degli obiettivi Garantire l'integrazione dei sistemi: comporta l'integrazione degli agenti con i sistemi legacy, un processo complesso e dispendioso in termini di risorse che richiede tempo e competenze tecniche per garantire la compatibilità Controllo dei costi elevati: comporta la gestione delle spese relative allo sviluppo e alla manutenzione degli agenti basati su obiettivi, inclusi i costi di formazione, aggiornamenti e infrastruttura Evitare un eccessivo affidamento: È necessario trovare un equilibrio tra automazione e supervisione umana per prevenire errori nelle decisioni critiche Affrontare la distorsione dei dati: comporta il monitoraggio e la correzione delle distorsioni ereditate dai dati di addestramento per evitare risultati non etici o iniqui

📮 ClickUp Insight: Il 62% degli intervistati afferma che gli agenti IA non sono ancora all'altezza delle aspettative, descrivendoli come in fase iniziale o addirittura come causa di un aumento del lavoro rispetto a quello che eliminano. Quella frustrazione si manifesta spesso nel passaggio di consegne. Un agente riepiloga una riunione, suggerisce i passi successivi o segnala un problema, e poi si ferma. Devi comunque creare attività dai punti d'azione, assegnare i titolari, aggiornare gli stati e dare seguito manualmente. I Super Agents sono progettati per occuparsi di tutti questi passaggi. Possono utilizzare azioni concatenate per trasformare le note delle riunioni in attività, aggiornare lo stato dei progetti, indirizzare il lavoro ai titolari giusti e mantenere i flussi di lavoro in movimento all'interno dello stesso sistema in cui avviene l'esecuzione. Quando un agente di IA è in grado di trasformare il lavoro da "ecco cosa dovrebbe succedere" a "è già in corso", il valore diventa reale.

Esempi concreti di agenti basati sugli obiettivi

Gli agenti basati su obiettivi stanno rivoluzionando i settori industriali grazie al loro design intelligente e alla loro implementazione orientata agli obiettivi.

Ecco alcuni esempi significativi che fungono da casi di studio per gli agenti di IA basati sugli obiettivi:

1. Super agenti ClickUp

I Super Agenti di ClickUp offrono un'esperienza di IA basata sugli obiettivi a 360 gradi. Non solo aiutano nella pianificazione e nella definizione delle priorità, ma intraprendono azioni dirette in base alle condizioni dell'area di lavoro, come assegnare attività in ritardo, consigliare modifiche agli sprint o evidenziare attività secondarie rilevanti legate ai tuoi obiettivi.

Questi agenti si adattano continuamente a input quali scadenze non rispettate, obiettivi in evoluzione o aggiornamenti sullo stato dei progetti, garantendo che il tuo team rimanga allineato e in linea con i tempi. Fungono da livello esecutivo tra ciò che deve essere fatto e il modo in cui viene fatto, aiutandoti a rimanere proattivo anziché reattivo.

🤝 Caso di studio: automazione degli aggiornamenti sullo stato dei progetti con i Super Agenti di ClickUp Illia Shevchenko, fondatore di sProcess e ClickUp Consultant certificato, continuava a riscontrare lo stesso problema nei team delle agenzie. I dirigenti volevano aggiornamenti rapidi sui progetti. Gli sviluppatori dovevano interrompere il lavoro per scriverli. Così ha creato un piccolo Super Agente ClickUp chiamato Website Project Status Sync Agent. Invece di chiedere al team di redigere rapporti, l'agente legge l'attività effettiva delle attività in ClickUp e genera automaticamente aggiornamenti sul progetto destinati alla dirigenza. Accelera i flussi di lavoro con i Super Agent in ClickUp I dirigenti possono aprire un tracker e vedere cosa sta succedendo e cosa richiede attenzione. Il team continua a lavorare sulle attività. Gli aggiornamenti avvengono in background. 🯛 La configurazione di Illia è un ottimo esempio di ciò che è possibile ottenere quando gli agenti IA iniziano a lavorare direttamente all'interno dei tuoi flussi di lavoro. 👉🏼 Se stai valutando come i ClickUp Super Agents potrebbero automatizzare la reportistica, il coordinamento o gli aggiornamenti sui progetti all'interno della tua organizzazione, il team di ClickUp può aiutarti a progettarli e implementarli su larga scala.

2. Roomba

Roomba, l'aspirapolvere autonomo, è un classico agente a riflessi semplici. Inizia fissando l'obiettivo di pulire un'area definita. Quindi, utilizza il ciclo di percezione, pianificazione e comportamento adattivo per aggirare gli ostacoli, ottimizzare i percorsi di pulizia e raggiungere l'obiettivo di uno spazio pulito a fondo.

3. Tesla

L'agente robotico di Tesla utilizza dati in tempo reale per muoversi in ambienti complessi. Il veicolo autonomo mira a raggiungere la destinazione in sicurezza e a rispettare le regole del traffico. Durante il viaggio, l'auto prende decisioni in tempo reale basate sulle condizioni del traffico, sul terreno e su altri fattori per rendere il viaggio efficiente.

4. Agenti ChatGPT

Gli agenti ChatGPT utilizzano principi basati sugli obiettivi per generare output contestualmente rilevanti. Si basano principalmente sugli obiettivi impostati dagli utenti, come rispondere a query o creare contenuto, per offrire esperienze nuove e informative. L'elemento di apprendimento consente a ChatGPT di migliorare continuamente nel fornire risposte precise e significative.

5. Agenti gerarchici nella robotica di magazzino

Nelle operazioni di magazzino su larga scala, gli agenti gerarchici gestiscono la pianificazione multilivello. Questi agenti assegnano le attività, stabiliscono le priorità nei movimenti di magazzino e ottimizzano le risorse per una logistica senza intoppi. Amazon Robotics, ad esempio, è un agente basato sulle utilità progettato per l'evasione degli ordini.

Si adattano al layout dei magazzini, stabiliscono le priorità delle attività in base all'urgenza e riducono i costi operativi garantendo una consegna efficiente delle merci. Questi robot si affidano all'IA per effettuare aggiustamenti in tempo reale, bilanciando le risposte immediate con strategie di ottimizzazione a lungo termine.

Crea il tuo team di agenti IA con ClickUp

Gli agenti basati su obiettivi stanno ridefinendo il modo in cui si fa lavoro, grazie a intelligenza, adattabilità e un'attenzione costante ai risultati. Dai veicoli autonomi ai robot da magazzino, fino agli strumenti per la produttività aziendale, questi sistemi aiutano i team e i settori industriali ad allineare la strategia all'esecuzione.

Nel mondo del lavoro, ClickUp integra queste funzionalità nel tuo flusso quotidiano.

Con l’area di lavoro Converged AI di ClickUp, puoi già pianificare, monitorare e misurare tutto in un unico posto. Ma quando aggiungi ClickUp Brain e gli AI Super Agents al mix, usufruisci di un modo più intelligente di operare: gli agenti danno priorità alle attività, generano attività secondarie, riassumono gli aggiornamenti e adattano persino i piani in tempo reale.

Che tu stia gestendo una campagna di marketing, pianificando uno sprint o semplificando le operazioni di supporto, i Super Agenti IA di ClickUp ti aiutano a trasformare i tuoi obiettivi in risultati, automaticamente.

Sei pronto a scoprire cosa possono fare gli agenti IA basati su obiettivi per il tuo team?