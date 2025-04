50 impressionanti esempi di IA generativa che trasformano i settori industriali

Un'opera d'arte generata dall'IA ha venduto per $432,500 da Christie's! 🎨 La decima sinfonia incompiuta di Beethoven portata in vita con l'aiuto dell'IA, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo!

Questi sono solo alcuni esempi di come l'IA generativa stia rivoluzionando i settori industriali. Dalla creazione di contenuti coinvolgenti, alla progettazione di produttività innovative, fino alla previsione delle tendenze future, l'IA generativa sta superando i limiti del possibile.

Sta trasformando il modo in cui lavoriamo, creiamo e risolviamo i problemi

In questo blog condivideremo 50 esempi impressionanti che mostrano come l'IA generativa stia avendo un grande impatto in vari settori.

Cos'è l'IA generativa?

L'IA generativa è un tipo di intelligenza artificiale che crea nuovi contenuti, come testi, immagini, musica e video, in base agli schemi presenti nei dati su cui viene addestrata.

A differenza dell'IA tradizionale, che riconosce principalmente modelli o fa previsioni, l'IA generativa genera contenuti originali e realistici. Utilizza reti neurali profonde, in particolare i Large Language Models (LLM), per analizzare gli schemi e le strutture sottostanti ai contenuti esistenti e generarne di nuovi.

Inoltre, non è necessario avere conoscenze di codice per implementare l'IA generativa nei vostri flussi di lavoro. È sufficiente conversare con essa in un linguaggio naturale!

Applicazioni dell'IA generativa

Sebbene ChatGPT sia il più popolare tra gli utenti, l'intelligenza artificiale generativa ha molte applicazioni in diversi settori.

Oggi i modelli di IA generativa sono ampiamente utilizzati per:

Creazione e manipolazione di immagini

Audio e video

Generazione di contenuti

Ricerca in azienda

Design e architettura

L'IA sta velocizzando le attività, ispirando nuove idee e portando prospettive uniche a settori che vanno dal marketing alla ricerca scientifica. Vediamo 50 esempi di IA generativa che trasformano la creatività, la produttività e la risoluzione dei problemi.

Iniziamo!

Esempi di IA generativa nel Project Management

L'IA generativa nel project management può automatizzare le attività di routine, liberare i teammates per concentrarsi sulle attività principali e snellire i processi aziendali.

Dalla programmazione delle riunioni, all'aggiornamento dello stato dei progetti, alla generazione di report, gli strumenti di IA generativa per il project management automatizzano molte attività manuali. Vediamo alcuni esempi:

ClickUp AI (Brain) ClickUp è un software di project management che riunisce tutte le attività, i documenti e i compagni di squadra distribuiti tra le app in un'unica piattaforma centralizzata.

Con oltre 100 funzionalità/funzione intuitive di project management, una ricca libreria di modelli e integrazioni senza soluzione di continuità, ClickUp è uno strumento potente per i team per integrare il lavoro. ClickUp Brain porta la produttività a un livello superiore grazie alle sue funzionalità/funzione basate sui ruoli:

AI Knowledge Manager: Basta chiedere a ClickUp Brain qualsiasi cosa su attività, wiki aziendali, scadenze e assegnatari per ottenere una panoramica del progetto. Cosa c'è di più? Ottenere risposte istantanee sul piano, sugli approfondimenti e sulle produttività di ClickUp e delle altre app connesse

Basta chiedere a ClickUp Brain qualsiasi cosa su attività, wiki aziendali, scadenze e assegnatari per ottenere una panoramica del progetto. Cosa c'è di più? Ottenere risposte istantanee sul piano, sugli approfondimenti e sulle produttività di ClickUp e delle altre app connesse AI Project Manager: Non perdete tempo in attività ripetitive di project management. Utilizzare l'IA per automatizzare le attività di routinecome l'assegnazione di elementi di azione, il piano delle attività secondarie e il riempimento automatico dei dati. Semplificate il vostro flusso di lavoro, riducete il lavoro richiesto e ottenete di più da fare in meno tempo

Non perdete tempo in attività ripetitive di project management. Utilizzare l'IA per automatizzare le attività di routinecome l'assegnazione di elementi di azione, il piano delle attività secondarie e il riempimento automatico dei dati. Semplificate il vostro flusso di lavoro, riducete il lavoro richiesto e ottenete di più da fare in meno tempo AI Writer for Work: ClickUp AI offre un'interfaccia integrata con i documenti di lavoroIA per la documentazioneche perfeziona la scrittura e migliora l'accuratezza. Scrivete commenti e messaggi, riepiloghi di thread, programmi di riunioni, guide su come fare e molto altro ancora

Utilizzare ClickUp AI per automatizzare attività come la pianificazione di attività secondarie e l'aggiornamento di stati e assegnatari

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Fate domande su attività, date di scadenza e documenti per dare priorità ai lavori urgenti. Scegliete tra i prompt predefiniti per ottenere i punti salienti delle attività svolte

Creare standup personali e aggiornamenti di stato con l'IA per valutare lo stato di avanzamento

Utilizzare l'Assistente di scrittura IA per generare contenuti e riepiloghi/riassunti specifici per ruolo in base alle preferenze dell'utente

per generare contenuti e riepiloghi/riassunti specifici per ruolo in base alle preferenze dell'utente Creare automazioni personalizzate utilizzando il linguaggio naturale, come l'aggiornamento degli stati, l'applicazione di modelli, la creazione di attività, la modifica delle priorità o l'invio di commenti

Trascrivere Clip vocali in testi utilizzando l'IA e scansionare rapidamente i dettagli chiave

Utilizzate più di 15 visualizzazioni del progetto personalizzabili come Gantt, Sequenza, Vista Bacheca simile a Kanban, Calendario IA ed Elenco, per gestire il lavoro da più punti di vista

Connessione con i principali strumenti di lavoro con oltre 1000 integrazioni Limiti di ClickUp

Gli utenti possono impiegare un po' di tempo per padroneggiare le centinaia di potenti funzionalità/funzione di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

Free Forever: gratuito per sempre

Unlimitato: $7/mese per membro

$7/mese per membro Business: $12/mese per membro

$12/mese per membro Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento per $7/mese per membro dell'area di lavoro di ClickUp

Notion IA

via Notion Notion IA vi aiuta a cercare conoscenze, generare contenuti, ottenere riepiloghi e creare piani d'azione.

Per istanza, ponete una domanda a Notion IA e questa utilizzerà la vostra area di lavoro, comprese le app connesse come Slack, Google Documenti, Fogli e Slides, per fornirvi risposte concise e precise.

Funzionalità/funzione chiave di Notion IA

Modifica la scrittura in base alle linee guida di stile utilizzando l'IA

Analizza PDF e immagini per generare rapidamente riepiloghi/riassunti e piani d'azione

Limiti di Notion IA

L'IA lavora all'interno della pagina corrente, ha difficoltà con i database Tabella e fornisce collegamenti errati agli articoli

Prezzi di Notion IA

Gratis

Plus: $10/mese per postazione

$10/mese per postazione Business: $15/mese per postazione

$15/mese per postazione Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Notion IA è disponibile come componente aggiuntivo a tutti i piani Notion, compresi quelli Free, al prezzo di $$$a al mese per membro (con fatturazione annuale)

Altre Menzioni

Trello

Con l'IA di Trello, rispondete alle query dei clienti utilizzando risposte elaborate dall'IA e fornite assistenza self-service con agenti virtuali. Usare l'IA per la produttività e gestire gli aggiornamenti di routine, monitorare lo stato di avanzamento e spostare le attività nelle diverse fasi del progetto senza interventi manuali.

Asana

L'IA di Asana è in grado di generare reportistica, analizzare le prestazioni del team e assistere nella creazione di contenuti su vari canali di marketing. Può anche creare automaticamente attività, assegnare lavori e suggerire modifiche grazie al suo modello IA.

Esempi di IA generativa nel marketing e nella pubblicità Utilizzo dell'IA nel marketing dei contenuti e nella pubblicità è molto utile per le startup e le aziende che non hanno il budget necessario per creare risorse di alta qualità.

Quindi, se state cercando di creare risorse on-brand, ecco alcuni esempi per aiutarvi a iniziare.

Jasper

via Gaspare Jasper, uno strumento di scrittura IA costruito su GPT-4, aiuta marketer, autori e imprenditori a creare contenuti scritti utilizzando l'automazione.

Inserite i prompt o scegliete uno dei modelli esistenti per creare blog, copy, ebook, descrizioni di prodotti, post sui social media ed email commerciali. Grazie a questo modello di IA generativa, è possibile incrementare i lavori di content marketing e stabilire una migliore connessione con i clienti.

funzionalità/funzione chiave di #### Jasper

Consente di impostare una base di conoscenza per l'IA con informazioni sull'azienda quali strategia, pubblico, concorrenti e dettagli sui prodotti

Riferisce i testi precedenti per garantire che i nuovi contenuti siano coerenti ed evitino le ripetizioni

Limiti di Jasper

Richiede una modifica significativa e un fact-checking, poiché l'output è spesso impreciso

Ha una storia di prezzi incoerenti che possono essere frustranti per i clienti di lunga data

Prezzi di Jasper

Autore: $39/mese per postazione

$39/mese per postazione Pro: $59/mese per postazione

$59/mese per postazione Business: Prezzi personalizzati

Copia.ai

via Copia.IA Copy.ai, costruito su GPT-3 LLM di Open IA, è uno strumento di scrittura che consente agli addetti al marketing di creare contenuti personalizzati. Inoltre, è possibile utilizzare la funzionalità "Brand Voice" per condividere contenuti originali e addestrare lo strumento alla voce del proprio marchio per mantenere la coerenza tra i vari canali di marketing.

Copy.ai funzionalità/funzione chiave

Utilizzate Infobase per memorizzare e accedere alle informazioni chiave sul vostro marchio

Protezione dei contenuti grazie a una solida crittografia e a rigorosi controlli di accesso

Limiti di Copy.ai

Talvolta la piattaforma genera contenuti plagiati

Le opzioni di personalizzazione all'interno di ogni modello sono limitate

Prezzi di Copy.ai

Free Forever per sempre

Starter: $49/mese per postazione

$49/mese per postazione Avanzato: $249/mese per 5 postazioni

$249/mese per 5 postazioni Azienda: Prezzo personalizzato

Altre Menzioni

AdCreative.ai

AdCreative.ai utilizza modelli generativi di IA per semplificare la creazione di contenuti per i team di marketing. Può assistervi nella creazione di immagini pubblicitarie ad alte prestazioni e di testi per i post sui social media e gli annunci display.

Analizza dati complessi e il comportamento degli utenti utilizzando algoritmi di apprendimento automatico per generare contenuti in linea con le preferenze del vostro target.

Phrasee

Con Phrasee (ora noto come Jacquard), è possibile generare contenuti rilevanti attraverso i brief. Scegliete il canale di marketing e lo strumento genererà automaticamente volumi massicci di contenuti on-brand in pochi secondi.

Subito dopo, è possibile effettuare test A/B su queste varianti di messaggio generate dall'IA, ottimizzare i contenuti e ottenere le massime prestazioni della campagna su tutti i canali digitali.

Esempi di IA generativa nella produzione di video

avete mai provato a creare video da zero e avete rinunciato perché richiedeva troppo lavoro? Uno strumento di generazione di video IA può cambiare le cose.

Questi sistemi di IA generativa per la creazione di video possono creare video a partire da testi e script in pochissimo tempo. Questa tecnologia rende la generazione di video su scala facile e veloce.

Synthesia

via Sintesi Synthesia è un generatore di video IA gratuito che trasforma testi in video di qualità da studio e voci fuori campo in oltre 140 lingue. È ideale per la creazione di video di abilitazione commerciale, assistenza clienti, marketing e sicurezza delle informazioni, migliorando e semplificando il processo di creazione dei video.

Il bello è che creare video con questa app di IA generativa è semplice come creare una presentazione. Selezionate un modello, modificate la sceneggiatura del video e personalizzate gli elementi del video, come gli avatar dell'IA, i colori e i layout, per creare video coinvolgenti.

Funzionalità/funzione chiave di Synthesia

Generazione di video di alta qualità nella lingua preferita utilizzando gli script

Incorporamento dei video nelle soluzioni software CRM, LMS e CMS aggiunte ai preferiti

Limiti di Synthesia

Produce difetti imprevisti nei rendering finali, non visibili in modalità editor

Gli avatar dell'IA non sbattono le palpebre e non c'è la possibilità di cambiare il tono di voce, riducendo la naturalezza dei video

Prezzi di Synthesia

Free: $0/mese

$0/mese Starter: $18/mese

$18/mese Autore: $64/mese

$64/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Pictory

via Codice OpenAI OpenAI Codex, costruito in collaborazione con GitHub Copilot, converte i commenti in codice, riempie automaticamente il codice ripetitivo e suggerisce test. Costruito a partire da GPT-3, Codex è addestrato sia al linguaggio naturale che a miliardi di righe di codice provenienti da fonti pubbliche, tra cui GitHub.

Funzionalità/funzione chiave di OpenAI Codex

Generazione di codice utilizzando descrizioni o comandi in linguaggio naturale

Tradurre codice da un linguaggio di programmazione a un altro

Ottenere approfondimenti e suggerimenti per accelerare il processo di debugging

Limiti del Codex OpenAI

A volte il modello IA interpreta male i comandi e genera un codice impreciso

Potrebbero sfuggire errori logici sottili

Prezzi di OpenAI Codex

Prezzi personalizzati

Altre Menzioni

Replit

Replit semplifica la generazione di codice con potenti strumenti di IA, consentendo agli utenti di creare siti web, automazioni, strumenti interni e pipeline di dati, il tutto in un'unica area di lavoro cloud.

Con Replit IA è possibile generare rapidamente codice, utilizzare il completamento automatico ed eseguire il debug dei problemi attraverso semplici prompt in linguaggio naturale. Supporta senza problemi qualsiasi linguaggio di programmazione.

Tabnine

L'assistente al codice IA di Tabnine supporta diversi linguaggi di programmazione e IDE, supportando suggerimenti di codice in tempo reale. Impara dai vostri modelli di codice e dalle vostre preferenze in ogni fase dello sviluppo del software.

Esempi di IA generativa nella sanità

L'IA generativa sta ridefinendo il modo in cui i medici diagnosticano le malattie e forniscono assistenza, accelerando i flussi di lavoro per lo sviluppo dei farmaci.

Ecco alcuni esempi significativi:

Zebra Medical Vision

via Visione medica Zebra Zebra medical vision, acquisita da Nanox.IA, è uno strumento di imaging medico per individuare le malattie croniche utilizzando la tecnologia IA. Questo modello generativo di IA utilizza algoritmi di apprendimento automatico per analizzare i grandi set di immagini mediche esistenti e identificare i primi segni di malattie, riducendo le possibilità di gravi problemi medici.

Funzionalità/funzione chiave di Zebra Medical Vision

Esegue analisi quantitative e qualitative degli organi del corpo

Converte le radiografie in modelli 3D per il piano ortopedico

Limiti di Zebra Medical Vision

I medici potrebbero incontrare difficoltà nell'utilizzo delle applicazioni IA per la valutazione delle malattie

Prezzi di Zebra Medical Vision

Prezzi personalizzati

PathAI

via PercorsoAI PathAI utilizza la patologia alimentata dall'IA per migliorare i flussi di lavoro per lo sviluppo di farmaci e diagnostici. Identifica e misura i tumori nei campioni di tessuto, accelerando i processi di revisione dei patologi. Sfrutta l'intelligenza artificiale per rendere la patologia più accurata ed efficiente.

funzionalità/funzioni chiave di #### PathAI

Identificazione, analisi, quantificazione e classificazione delle TIL all'interno di regioni di tessuto con PathAI

Supporta le versioni di prova con algoritmi pronti all'uso, servizi di laboratorio e operazioni cliniche esperte

Limiti di PathAI

La mancanza di dati diversificati per addestrare il modello IA può portare a un'identificazione patologica imprecisa

Prezzi di PathAI

Prezzo personalizzato

Altre Menzioni

Medicina Insilico

Insilico Medicine trasforma lo sviluppo di farmaci con l'IA generativa, riducendo i tempi e i costi per portare ai pazienti farmaci salvavita. Offre una suite di software per la scoperta di farmaci completamente integrata per prevedere le percentuali di esito positivo delle versioni di prova, riconoscere i punti deboli e lanciare farmaci che salvano vite umane.

Google DeepMind Health

Google DeepMind Health crea applicazioni IA innovative per identificare precocemente le malattie e migliorare la longevità dei pazienti. Per istanza, queste tecnologie analizzano le scansioni oculari per rilevare i primi segni di cecità.

Esempi di IA generativa nell'istruzione

Sono finiti i tempi in cui l'istruzione era limitata a libri di testo e lezioni. Con l'avvento dell'IA generativa, l'apprendimento è diventato più interattivo, personalizzato e coinvolgente.

Ecco alcuni esempi importanti:

Khan Academy IA

via Accademia Khan IA Khanmigo, un assistente didattico dotato di IA, rende il momento dei compiti un gioco da ragazzi per studenti e genitori. Invece di rispondere semplicemente alle domande degli studenti, Khanmigo pone domande di follower e li prompt a pensare in modo profondo e critico per risolvere i problemi da soli.

Khan Academy IA funzionalità/funzione chiave

Pianifica la settimana e prepara le supplenze con facilità grazie a una serie di strumenti

Creazione di spunti di lezione per gli studenti con prompt minimi

Limiti di Khan Academy IA

Manca di capacità di personalizzazione dei piani di studio e dei materiali

L'aggiunta di nuovi studenti alle classi può diventare noiosa, poiché i compiti non vengono trasferiti automaticamente

Prezzi di Khan Academy IA

Gratis

Insegnanti e famiglie: $4/mese

$4/mese Strumenti del distretto: Prezzo personalizzato

DreamBox Learning

via Apprendimento DreamBox Grazie agli strumenti di IA e alla valutazione continua, DreamBox Learning si adatta a ciascun allievo, fornendo istruzioni pertinenti per sviluppare le competenze critiche e aumentare lo stato. Il programma personalizza le esperienze di apprendimento attraverso la messa a punto delle lezioni e il monitoraggio dei miglioramenti.

Funzionalità/funzione chiave di DreamBox Learning

Fornisce agli educatori report dettagliati sullo stato di apprendimento di ogni studente

Valuta le risposte di ogni studente per fornire lezioni personalizzate

Limiti di DreamBox Learning

Impedisce agli studenti di selezionare abilità specifiche su cui esercitarsi

Richiede agli studenti di risolvere i problemi matematici utilizzando particolari strategie

Prezzi di DreamBox Learning

Prezzi personalizzati disponibili per educatori, famiglie e servizi professionali

Altre Menzioni

Scoiattolo IA

Squirrel IA supporta esperienze di apprendimento personalizzate per gli studenti. Analizza le qualità individuali dello studente per preparare percorsi di apprendimento pertinenti.

Quizlet

Quizlet, una piattaforma di apprendimento globale potenziata dall'IA, rende l'apprendimento divertente e facile con schede interattive, test e giochi di studio. Inoltre, accelera la creazione di flashcard grazie alle note magiche, al testo predittivo e ai suggerimenti di immagini.

Esempi di IA generativa nel commercio elettronico

L'IA generativa sta sconvolgendo il settore dell'e-commerce. Gli strumenti di IA sono ora in grado di personalizzare le raccomandazioni sui prodotti, di generare post coinvolgenti sui social media e persino di rispondere alle domande dei clienti attraverso i chatbot di IA.

Ecco alcuni casi d'uso concreti dell'IA generativa nel settore dell'ecommerce:

Strumenti di IA di Shopify

via Shopify Se siete un imprenditore che lavora per la crescita della propria azienda, allora le funzioni magiche e collaterali di Shopify vi permettono di essere più produttivi, creativi e di avere un esito positivo.

Utilizzate le sue capacità di IA generativa per trasformare gli sfondi delle immagini dei prodotti, generare descrizioni dei prodotti SEO-friendly e ottenere FAQ suggerite da aggiungere alla vostra finestra In arrivo di Shopify.

Funzionalità/funzione chiave di Shopify IA

Creazione di foto professionali dei prodotti in pochi clic

Creazione di righe di argomento efficaci e di testi per le email, oltre a sapere qual è il momento migliore per inviarle

Limiti di Shopify IA

L'IA di Shopify a volte genera contenuti con errori grammaticali e formulazioni inadeguate

la funzionalità "tono di voce" ha bisogno di lavoro, in quanto spesso la variazione tra i diversi toni è minima

Prezzi di Shopify IA

Starter: $5 al mese

$5 al mese Basic: $29/mese

$29/mese Avanzato: $299/mese

$299/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Bluecore

via Bluecore La piattaforma IA di Bluecore offre raccomandazioni di prodotti rilevanti ai clienti in base alle loro esigenze di acquisto. È possibile raccogliere automaticamente i dati dei clienti e impostare dei trigger per inviare queste raccomandazioni personalizzate.

Funzionalità/funzione chiave di Bluecore

Ottimizza i tempi di invio dei messaggi e migliora il coinvolgimento dei clienti

Previene la rinuncia all'acquisto mirando ai clienti a rischio con messaggi di sensibilizzazione rilevanti

Limiti di Bluecore

Non è possibile segmentare i clienti in base a comportamenti diversi, come aperture, clic e impegno sui social media

La creazione di segmenti specifici in Bluecore può essere difficile a causa della mancanza di filtri di base "se/e"

Prezzi di Bluecore

Non sono disponibili informazioni sufficienti

Altre Menzioni

Rendimento dinamico

Shopping Muse di Dynamic Yield, uno strumento generativo basato sull'IA, ricrea l'esperienza umana in negozio per i clienti, convertendo il loro linguaggio colloquiale in consigli personalizzati sui prodotti. Con Shopping Muse gli utenti possono esplorare gli stili moderni, i look di tendenza e i codici di abbigliamento specifici per le occasioni, per essere abbinati ai prodotti più pertinenti.

Algolia

Algolia è un esempio di IA generativa che rende le esperienze di shopping online personalizzate e coinvolgenti. Genera confronti di prodotti per riepilogare le differenze, i pro e i contro tra i diversi prodotti e aiutare l'utente a scegliere con saggezza.

Esempi di IA generativa nel supporto clienti

I team dell'assistenza clienti hanno sempre il loro bel da fare: risposte lente, clienti frustrati e query a non finire.

L'IA risolve questi problemi con gli assistenti virtuali. Utilizzo dell'IA nel servizio clienti aiuta a deliziare i clienti con risposte rapide e personalizzazione.

Ecco alcuni esempi:

Zendesk IA

via Zendesk Zendesk è una piattaforma di assistenza clienti omnichannel progettata per ottimizzare l'esperienza di clienti e dipendenti. Le funzionalità di IA generativa della piattaforma, come chatbot, knowledge base e chiamate vocali, sono incredibilmente utili.

Per istanza, il chatbot alimentato dall'IA di Zendesk genera automaticamente le risposte ai clienti imparando dalle basi di conoscenza esistenti, espande i contenuti con toni personalizzati e cura riepiloghi e trascrizioni dalle chiamate vocali.

Funzionalità/funzione chiave di Zendesk IA

Automazioni di attività di routine come l'instradamento e il triaging

Trasforma alcuni punti elenco in un articolo completo grazie all'IA generativa

Limiti di Zendesk IA

Nessuna opzione che permetta all'agente di prendere il controllo della chat dal chatbot

Il costruttore di dialoghi può essere a volte poco reattivo e impone rigide regole di sequenza dei blocchi

Prezzi di Zendesk IA

Suite Teams: $55/mese per agente

$55/mese per agente Suite Growth: $89/mese per agente

$89/mese per agente Suite Professional: $115/mese per agente

$115/mese per agente Suite Enterprise: Prezzo personalizzato

LivePerson

via Persona viva L'IA generativa di LivePerson trova preziose intuizioni nascoste in grandi quantità di conversazioni dei clienti. Il suo chatbot IA scava più a fondo nei dati raccolti dai clienti per scoprire tendenze e modelli di utilizzo dei clienti. È inoltre possibile automatizzare le attività di supporto clienti e la creazione di contenuti utilizzando le sue capacità di IA generativa, anche con opzioni personalizzate.

Funzionalità/funzione chiave di LivePerson

Revisione, modifica, riscrittura e approvazione delle risposte alle query dei clienti grazie all'IA generativa

Utilizzo di agenti IA per risolvere problemi comuni come l'instradamento, la raccolta di informazioni e la risposta alle domande frequenti

Limiti di LivePerson

A volte, i clienti segnalano ritardi nelle risposte quando interagiscono con il chatbot di LivePerson

Il builder di analisi è complicato da navigare, con dati sparsi e opzioni di filtraggio al limite

Prezzi di LivePerson

Prezzi personalizzati

Altre Menzioni

Ada

L'agente IA di Ada utilizza algoritmi di IA in conversazione per massimizzare la risoluzione dei problemi dei clienti. Il motore elabora ogni richiesta del cliente per comprenderne il contesto e recuperare le informazioni dalle fonti di conoscenza. Quindi esegue le azioni necessarie sui sistemi aziendali e risponde per risolvere la richiesta.

Intercom

Intercom è una piattaforma di assistenza clienti IA progettata per trasformare il servizio clienti per i clienti, gli agenti e i responsabili dell'assistenza. Questa app di IA è in grado di creare articoli per il centro assistenza, riformulare le risposte e regolare il tono (formale o amichevole) per fornire agli agenti un contesto migliore per le loro risposte.

Esempi di IA generativa nella creazione di contenuti

Da quante ore state creando il vostro ultimo contenuto? La risposta è in ore, giusto? Fortunatamente, i sistemi di IA generativa aiutano a creare contenuti unici in pochi secondi con toni personalizzati.

Ecco alcuni strumenti di generazione di contenuti IA per accelerare i vostri flussi di lavoro di scrittura:

Sudowrite

via Sudowrite Sudowrite è uno strumento di scrittura generativo basato sull'IA che funge da compagno creativo per gli autori di narrativa, in particolare romanzieri e sceneggiatori.

La funzionalità/funzione "Story Engine" di Sudowrite aiuta a scrivere il romanzo dall'inizio alla fine. È inoltre possibile utilizzare la funzionalità/funzione "Descrivi" per creare scene vivide che diano vita ai caratteri.

Funzionalità/funzione chiave di Sudowrite

Generare automaticamente le 300 parole successive con la propria voce utilizzando la funzionalità/funzione Scrivi

Creazione di punti di trama, archi di carattere e temi alternativi con Magic IA Canvas

Limiti di Sudowrite

Gli utenti riferiscono che lo strumento non è del tutto adeguato per storie lunghe con diversi capitoli

Prezzi di Sudowrite

Hobby e studenti: $10/mese

$10/mese Professionista: $22/mese

$22/mese Max: $44/mese

A breve IA

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Shortly-AI-Dashboard-1400x673.png Shortly IA Dashboard /$$$img/

via Brevemente IA Shortly /IA utilizza modelli generativi di IA per espandere, riscrivere o accorciare il testo con facilità. Utilizzando la tecnologia GPT-3 di OpenAI, produce testi simili a quelli umani per comporre articoli, storie, post sui social media e altro ancora.

funzionalità/funzione chiave di #### Shortly IA

Completa la stesura della bozza con la tua voce utilizzando il partner di scrittura Shortly IA

Brainstorming di idee e trasformazione dei pensieri in paragrafi ben scritti quando si è bloccati

Limiti di Shortly IA

Non fornisce cartelle per organizzare il lavoro

Alcuni utenti segnalano che i risultati per i titoli e i testi degli annunci sono scarsi

Prezzi di Shortly IA

Piano annuale: $65/mese

$65/mese Piano mensile: $79/mese

Altre Menzioni

Writesonic

Writesonic aiuta a creare rapidamente contenuti di alta qualità e ottimizzati per l'SEO, sfruttando ricerche in tempo reale e strumenti di marketing integrati. Funzionalità/funzione come il SEO Checker e l'Optimizer, insieme a Chatsonic - un'alternativa a ChatGPT - migliorano la qualità dei contenuti e il posizionamento nei motori di ricerca in modo efficiente.

Wordsmith

Wordsmith IA aiuta a generare testi in base alle vostre esigenze. Selezionate il tipo di contenuto, personalizzate le impostazioni e fornite dettagli come informazioni su prodotti o marchi. L'IA crea quindi il contenuto necessario. Con pochi clic, è possibile rivedere, modificare ed esportare i contenuti generati dall'IA su piattaforme come Shopify o WordPress.

Esempi di IA generativa nell'analisi dei dati

Sono finiti i tempi in cui i team di analisi dei dati dovevano sedersi e analizzare manualmente i dati da zero. Con l'IA generativa in crescita, si risparmia tempo e si ottengono intuizioni chiave.

Vediamo quali sono i migliori strumenti di IA in grado di generare intuizioni utili:

Tableau IA

via Tableau IA Tableau Pulse, un generatore di intuizioni basato sull'IA, aiuta gli analisti dei dati ad automatizzare attività come la preparazione e la visualizzazione dei dati.

Costruito con una forte sicurezza grazie all'Einstein Trust Layer, garantisce che i dati rimangano sicuri e privati. È inoltre possibile beneficiare di approfondimenti personalizzati che si adattano naturalmente al flusso di lavoro.

Funzionalità/funzione chiave di Tableau IA

Descrivete i calcoli per la preparazione dei dati utilizzando prompt in linguaggio naturale

Domande suggerite all'utente per avviare l'esplorazione dei dati

Limiti di Tableau IA

Alcuni utenti segnalano che i dataset di grandi dimensioni possono risultare in problemi di performance

Messaggi di errore vaghi che spesso richiedono agli utenti di ricreare report e origini dati

Prezzi di Tableau IA

Prezzi personalizzati

Qlik

via Qlik Qlik trasforma i dati grezzi in approfondimenti utili per aiutare gli analisti a concentrarsi sulla soluzione dei problemi aziendali invece di fare lavoro manuale. Grazie alle funzionalità di IA generativa, fornisce approfondimenti in linguaggio naturale e risposte alle domande basate sui dati più recenti. È un modo intelligente per ottenere rapidamente risposte pertinenti e dare un senso a dati complessi utilizzando la tecnologia IA e l'elaborazione del linguaggio naturale.

Funzionalità/funzione chiave di Qlik

Creazione di visualizzazioni in tempo reale, approfondimenti predittivi e riepiloghi utilizzando domande in linguaggio naturale

Generazione di report utilizzando modelli di reportistica senza codice

Limiti di Qlik

La piattaforma diventa lenta quando si elaborano grandi insiemi di dati

La preparazione dei dati può diventare complessa quando si tratta di dati non strutturati

Prezzi di Qlik

Standard: $825/mese

$825/mese Premium: $2500/mese

$2500/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Altre Menzioni

IBM Watsonx Analytics

Watsonx è la piattaforma di IA generativa basata su cloud di IBM che offre uno studio per la creazione di modelli di IA, un archivio dati per la gestione delle informazioni e un kit di strumenti per garantire che tutto funzioni correttamente.

Supporta diversi LLM, tra cui il modello di IBM, Granite. Una funzionalità/funzione che spicca è la sua flessibilità. Watsonx consente alle aziende di personalizzare i modelli di IA in base alle proprie esigenze e di addestrarli sui propri dati.

Power BI

In Power BI, IA Insights consente di attingere ad algoritmi di IA pre-addestrati per semplificare la preparazione dei dati. Con Azure Machine Learning è possibile creare, addestrare e distribuire modelli di apprendimento automatico direttamente in Power BI. Ciò significa che può prevedere tendenze e rischi utilizzando i dati incollati. Ad esempio, può aiutare a individuare quando le apparecchiature di una fabbrica potrebbero guastarsi, in modo da pianificare in anticipo la manutenzione.

Esempi di IA generativa nella traduzione e localizzazione

I traduttori IA possono tradurre rapidamente i testi nella lingua preferita. È come avere una guida che viaggia con voi per spiegarvi un contesto in varie lingue. Alcuni esempi sono:

DeepL

via DeepL DeepL è una soluzione di traduzione alimentata dall'IA che traduce senza sforzo contenuti in oltre 30 lingue e garantisce una precisione simile a quella umana. È inoltre possibile personalizzare i glossari per mantenere la terminologia unica della vostra azienda, garantendo la coerenza di tutti i contenuti.

DeepL funzionalità/funzione chiave

Tradurre un intero file mantenendo la formattazione originale

Modificare lo stile e il tono dei testi tradotti per adattarli al pubblico e mantenere la coerenza

DeepL limiti

Alcuni utenti segnalano problemi di privacy per i testi sensibili e riservati

DeepL prezzi

Free

DeepL Pro Starter: $8,74/mese per utente Avanzato: $28,74/mese per utente Ultimate: $57,49/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato



Google Translate

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Google-Translate-Dashboard.png Google Translate Dashboard /$$$img/

via Tradurre con Google Google Translate rompe le barriere linguistiche e vi mette in connessione con persone, luoghi e culture diverse. Traduce testi in quasi 110 lingue, aiutandovi a comunicare in diverse lingue. È sufficiente puntare la fotocamera sul testo per tradurlo istantaneamente, oppure scaricare una lingua per tradurla offline.

Funzionalità/funzione chiave di Google Translate

Tradurre testi, discorsi, siti web e persino immagini nella propria lingua preferita

Salvate le traduzioni per accedervi in seguito

Limiti di Google Translate

Lo strumento può a volte non cogliere sfumature sottili e riferimenti culturali

Prezzi di Google Translate

Utilizzo gratuito

Altre Menzioni

Traduttore Microsoft

Microsoft Translator aiuta a tradurre chat, conversazioni, discorsi, immagini e persino interazioni di gruppo. È ideale per trasformare le comunicazioni di tutti i giorni in conversazioni tradotte in tempo reale, soprattutto nelle conversazioni a tu per tu con persone che parlano una lingua diversa.

iTranslate

iTranslate vi aiuta a leggere, scrivere e comunicare in oltre 100 lingue. Traducete testi o voci nelle lingue più diffuse, oppure usate la fotocamera per scansionare e tradurre istantaneamente i contenuti. Inoltre, conserva la cronologia delle traduzioni e consente di salvare i preferiti.

Ridurre il lavoro richiesto dall'uomo e scalare i processi con i migliori strumenti di IA generativi

Semplificate le vostre attività con questi 50 straordinari strumenti di IA generativa, ciascuno progettato in modo unico per automatizzare i flussi di lavoro.

Sebbene esistano molti ottimi strumenti, a volte è utile avere un'unica soluzione che copra molti aspetti. ClickUp si distingue come piattaforma all-in-one per il project management e la produttività del team.

È lo spazio perfetto per i team per fare brainstorming, pianificare e collaborare, che si tratti di documenti di processo, progetti di prodotti o qualsiasi altra cosa. ClickUp semplifica l'organizzazione grazie alle sue numerose funzionalità/funzione e alla soluzione IA. Iscrivetevi a ClickUp gratis.