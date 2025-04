i 10 migliori estrattori di dati PDF con IA per il mining delle informazioni nel 2025

Henry Ford disse una frase famosa: "Se tutti vanno avanti insieme, l'esito positivo è garantito"

E per molti professionisti, i documenti PDF sono al centro della collaborazione.

Un sondaggio condotto da Adobe ha rilevato che il 75% delle aziende considera i PDF essenziali per la collaborazione all'interno delle proprie organizzazioni.

Ma senza gli strumenti giusti, lavorare con i file PDF può sembrare come cercare un ago in un pagliaio di 2,5 trilioni di documenti. (Sì, è proprio questo il numero di PDF generati ogni anno!)

Scopri gli estrattori di dati PDF: soluzioni intelligenti che estraggono dati PDF da documenti PDF non strutturati.

Diamo un'occhiata ad alcuni dei migliori estrattori di dati PDF con IA che puoi utilizzare per l'estrazione di informazioni e la collaborazione in team.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco un breve elenco dei nostri 10 migliori estrattori PDF con IA, il cui processo di estrazione dei dati è efficace e facile da usare: ClickUp: il migliore per la gestione dei documenti basata sull'IA Adobe PDF Extract API: Ideale per l'automazione dei documenti di livello aziendale Nanonets: Ideale per automatizzare flussi di lavoro con grandi quantità di dati Extracta. ai: il migliore per l'estrazione sicura e semplice dei dati dai documenti Tenorshare IA: Ideale per riepilogare/riassumere PDF lunghi Google Cloud Document AI: Ideale per l'elaborazione generativa di documenti basata sull'IA PDF-Extract-Kit: Ideale per l'analisi di documenti open source e progetti personalizzati Docparser: il migliore per l'estrazione e la personalizzazione dei dati senza codice Parsio: il migliore per l'analisi di email e documenti basata su IA DocHub: Il migliore per la modifica sicura e collaborativa dei PDF

Cosa cercare in un estrattore di dati PDF?

I PDF possono essere ottimi per la condivisione e la conservazione dei dati, ma ammettiamolo: non sono proprio fatti per un'analisi rapida dei dati.

Entra nell'estrattore di dati PDF: trasforma i dati non strutturati provenienti da varie origini e tipi di dati in informazioni utili. Oppure, se sei un mago della tecnologia, puoi dare sfogo alla tua creatività con l'estrazione di dati basata sull'IA (e altre tecniche avanzate) e ottenere dati strutturati pronti per l'automazione e la reportistica. ✅

Hai solo bisogno di una connessione Internet attiva e di uno strumento di estrazione dati PDF che si integri perfettamente con il tuo flusso di lavoro.

Con miliardi di PDF che circolano ogni giorno, le aziende hanno bisogno di strumenti in grado di gestire l'estrazione di PDF in grandi volumi con un intervento umano minimo.

📌 Ecco cosa considerare quando si sceglie un estrattore di dati PDF: Precisione OCR: Legge il testo dai PDF scansionati

Metodi di estrazione dei dati: Opzioni per l'estrazione basata su parole chiave o su posizioni specifiche

Elaborazione in batch: estrae i dati da più PDF contemporaneamente

Regole personalizzabili: crea modelli per esigenze di dati uniche

Integrazione API: automatizza i flussi di lavoro connettendosi con altri strumenti come Fogli Google

Funzionalità/funzioni di sicurezza: Protegge i dati sensibili con crittografia e controlli sulla privacy

💡 Suggerimento: Cerca funzionalità/funzioni come analisi del layout, formati di file di dati e riconoscimento di dati o tabelle per assicurarti che il tuo estrattore PDF sia in grado di gestire l'attività. Questi strumenti garantiscono il corretto funzionamento delle operazioni.

I 10 migliori estrattori di dati PDF

1. ClickUp (Il migliore per la gestione dei documenti basata sull'IA)

Inizia a utilizzare ClickUp Brain Con ClickUp Brain, puoi estrarre facilmente dati dai PDF e riepilogare/riassumere le informazioni

Quindi, hai un PDF e hai estratto i dati. Ottimo! Ma il lavoro finisce qui? Certo che no. Ora arriva il vero lavoro: analizzare i dati, archiviarli e organizzare l'intero lotto in qualcosa di utilizzabile.

È molto, e ammettiamolo: hai bisogno di uno strumento che faccia tutto questo sotto lo stesso tetto.

ClickUp è la vera "app per tutto il lavoro" che combina gestione delle conoscenze, chat e collaborazione in un'unica piattaforma.

Ogni manager conosce bene il fastidio di dover gestire file infiniti sparsi in cartelle casuali. Dov'è quel contratto con il client? Che fine ha fatto la bozza della proposta? Grazie alle funzionalità/funzioni IA, ClickUp ti aiuta a individuare i tuoi file, a riepilogarli/riassumerli e a condividerli con il tuo team e i tuoi client.

Campi personalizzati ClickUp

I campi personalizzati di ClickUp consentono di aggiungere tag, categorie o punti dati specifici, come le email dei client o gli stati di approvazione. Il loro scopo principale è quello di organizzare le attività e personalizzare l'area di lavoro in modo che tutti i file possano essere facilmente ordinati e accessibili con un solo clic.

Aggiungi facilmente tag e informazioni importanti a tutti i tuoi file con i campi personalizzati di ClickUp

Ricerca connessa ClickUp

Quando hai bisogno di trovare quel documento introvabile, la ricerca connessa di ClickUp ti aiuta a individuare i tuoi documenti nell'intera area di lavoro, facendoti risparmiare tempo prezioso.

Puoi trovare facilmente i tuoi documenti dall'intera area di lavoro con la ricerca connessa di ClickUp

Inoltre, all'interno della Ricerca connessa, puoi porre domande e ottenere risposte complete in tempo reale sul tuo lavoro, liberando le conoscenze intrappolate in sistemi isolati.

Ma non è tutto. Le attività manuali possono spesso diventare noiose e influire sulla produttività. Ecco perché le automazioni di ClickUp sono un vero salvagente. Con l'automazione delle attività, puoi assegnare automaticamente le attività, aggiornare gli stati e inviare promemoria, liberando il tuo team che potrà così concentrarsi sul quadro generale.

Inoltre, la configurazione senza codice di ClickUp ti consente di creare flussi di lavoro personalizzati in pochi minuti. Aggiungi il supporto di ClickUp per l'integrazione con oltre 1000 strumenti (compresi gli strumenti OCR) e avrai uno strumento che fa davvero tutto.

ClickUp Brain

Infine, parliamo di ClickUp Brain, l'assistente basato sull'IA che ti darà la sensazione di avere un membro in più nel tuo team.

Che si tratti di generare attività dalle note delle riunioni, riepilogare/riassumere i PDF o fornire aggiornamenti concisi sui progetti, ClickUp Brain semplifica il processo decisionale.

Puoi anche utilizzare le funzionalità IA di ClickUp Brain per creare e assegnare attività ai tuoi colleghi. Hai bisogno che un membro del team invii un PDF al tuo client? Basta chiedere a ClickUp Brain e guardare la magia in tempo reale!

📌 Esempio: immagina di porre una domanda su un client o un progetto e di ottenere immediatamente una risposta basata sulla cronologia del progetto, sulle chat o sui dati delle attività. È la magia dei riepiloghi in tempo reale e delle risposte contestualizzate, tutti progettati per mantenere il tuo team allineato e informato.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Campi personalizzati adattivi : categorizza ed estrai facilmente i dati in base ai flussi di lavoro

Integrazioni OCR intelligenti: estrai i dati dai file PDF scansionati

Automazioni: risparmia ore automatizzando attività ripetitive come l'inserimento manuale dei dati

Facile integrazione: sincronizzazione con oltre 1.000 strumenti come Fogli Google, Salesforce, HubSpot e Figma

Dashboard visive: monitora lo stato dei progetti e visualizza i dati

Limiti di ClickUp

Con numerose funzionalità/funzioni, i nuovi utenti potrebbero inizialmente avere difficoltà a navigare

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

📌 Consenso Reddit: ClickUp si distingue costantemente come la scelta migliore per il project management, con molti utenti Reddit che ne lodano il design ricco di funzionalità e il rapporto qualità-prezzo. Gli utenti che sono passati da altre piattaforme apprezzano gli strumenti e l'utile servizio clienti.

2. Adobe PDF Extract API (Ideale per l'automazione dei documenti di livello aziendale)

Tramite Adobe Developer

Adobe PDF Extract API è lo strumento ideale per una soluzione basata sull'IA che estrae dati strutturati in modo efficiente. Questa API sfrutta l'IA di Adobe Sensei per estrarre contenuti e strutture dai PDF, consentendo una facile estrazione di dati da testi, immagini e tabelle. 📊

Che siano nativi o scansionati, producono output in un formato JSON strutturato, perfetto per sviluppatori e aziende che desiderano automatizzare i flussi di lavoro e aumentare la produttività.

Funzionalità/funzioni principali di Adobe PDF Extract API

Estrai con precisione testo, tabelle complesse e figure

Fornisce formati JSON, CSV e XLSX per applicazioni a valle

Identifica i dati delle tabelle e produce immagini delle tabelle

Include SDK pronti all'uso per Java, Python, Node. js e . NET

Limiti dell'API Adobe PDF Extract

L'utilizzo efficace dell'API richiede spesso competenze di sviluppo o abilità di codifica

Scalare il servizio può diventare rapidamente costoso per casi d'uso con volumi elevati

Per ottenere personalizzazioni avanzate potrebbero essere necessari livelli aggiuntivi o script oltre alla configurazione di base

Prezzi API Adobe PDF Extract

Livello gratuito: 0 $ (500 transazioni di documenti gratis al mese)

Prezzi Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Adobe PDF Extract API

G2 : 4,5/5 (oltre 3.430 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.850 recensioni)

📌 Consenso Reddit: Adobe PDF Extract API è ottimo per gestire set di dati PDF complessi, in particolare quelli con tabelle, figure e grafici. Gli utenti di Reddit sottolineano spesso le sue prestazioni superiori nell'analisi delle tabelle e nell'allineamento delle figure con il testo contestuale, fondamentali per casi d'uso avanzati come le pipeline RAG o l'addestramento dei modelli.

🔗Leggi anche: Come utilizzare l'IA per la documentazione

3. Nanonets (Ideale per automatizzare flussi di lavoro con grandi quantità di dati)

Tramite Nanonets

I nanonet sono come il multitool dell'automazione IA: supportano l'automazione intelligente dei documenti con facilità d'uso. La piattaforma IA senza codice rende facili anche le attività più complesse.

Immagina il mal di testa causato dall'acquisizione e dall'inserimento manuale dei dati se i tuoi processi aziendali ricevono file PDF e centinaia di email ogni giorno. (Uff!) Ad esempio, può sincronizzare i dettagli delle fatture con QuickBooks, segnalare i pagamenti scaduti e avvisare il tuo team, riducendo gli errori umani e risparmiando ore di lavoro richiesto.

Che si tratti di elaborazione di fatture, acquisizione di dati da tabelle o gestione di grandi volumi di dati, Nanonets garantisce flussi di lavoro rapidi, accurati e automatizzati. ⚡

Le migliori funzionalità/funzioni di Nanonets

Acquisisci informazioni da fatture e ricevute senza modelli predefiniti

Approvazioni rapide delle automazioni e segnalazione delle anomalie

Ottimizza le operazioni della catena di fornitura con una gestione più rapida degli ordini

Invia i dati a CRM, WMS o esportali in formato CSV, XML o XLS

Limiti di Nanonets

La gestione di grandi volumi di documenti può aumentare notevolmente il prezzo.

L'impostazione e la regolazione dei modelli per documenti complessi può richiedere molto tempo.

Prezzi di Nanonets

Starter : $0/mese (prime 500 pagine gratis, poi $0,3/pagina)

Pro : Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Nanonets

G2 : 4,8/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 65 recensioni)

📌 Consenso Reddit: Nanonets OCR offre un impressionante intervallo di servizi OCR, comprese funzionalità di conversione da scrittura manuale a testo, che inizialmente suscitano grandi aspettative. Gli utenti di Reddit apprezzano la sua interfaccia utente raffinata e la facilità d'uso.

💡 Suggerimento per gli esperti: Nanonets acquisisce automaticamente le tabelle come un professionista, così potrai rivedere solo ciò che conta se acquisti il piano iniziale con 500 pagine gratis.

4. Extracta. ai (Il migliore per l'estrazione sicura e semplice dei dati dai documenti)

Che tu stia lavorando con fatture, curriculum o riepiloghi/riassunti di riunioni, Extracta. ai rende l'estrazione dei dati dai documenti sicura e velocissima.

Basta caricare il documento, specificare le tue esigenze e lasciare che Extracta. ai faccia il resto.

🍪 Bonus: i tuoi dati sono completamente crittografati, conformi al GDPR e non vengono mai utilizzati per la formazione.

Extracta. ai migliori funzionalità/funzioni

Estrai dati da una varietà di documenti

Riconosce e organizza automaticamente le informazioni

Estrai informazioni utili per prendere decisioni più intelligenti

Limiti di Extracta.ai

Essendo relativamente nuovo, potrebbe non disporre delle funzionalità/funzioni avanzate presenti nelle soluzioni consolidate

Prezzi di Extracta. ai

Piano di prova gratuito: 0 $/mese , prime 50 pagine gratis

Piano Pay-As-You-Go: $0,10 per pagina

Soluzioni personalizzate: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Extracta. ai

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔗 Leggi anche: I migliori strumenti per il confronto di documenti

5. Tenorshare IA (ideale per riepilogare/riassumere PDF lunghi)

Tramite Tenorshare IA

Sapevi che oltre il 50% dei professionisti che lavorano in ufficio dedica più tempo alla ricerca di file (compresa la ricerca di PDF ) che al lavoro vero e proprio? Quel tempo avrebbe potuto essere utilizzato per portare a termine più della metà del lavoro.

Ecco perché: Tenorshare AI! Uno strumento che ti aiuta a navigare rapidamente nei PDF lunghi, estrarre informazioni chiave e risparmiare tempo, il tutto mantenendo i tuoi dati al sicuro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tenorshare AI

Evidenzia i punti chiave per una lettura e una comprensione più rapide

Fai domande sul documento e ottieni risposte immediate

Utilizza la crittografia SSL per proteggere i dati

Limiti di Tenorshare IA

Impossibile elaborare PDF scansionati o basati su immagini

Il caricamento giornaliero e il numero di pagine possono essere insufficienti per gli utenti più assidui

Si concentra principalmente sulla riepilogazione/riassunzione e potrebbe non essere adatto ad ambienti con flussi di lavoro complessi

Prezzi Tenorshare IA

Versione gratuita: $0/mese, caricamento di 3 PDF al giorno, limite di 30 pagine per file

Versione a pagamento: 4,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Tenorshare IA

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔗Leggi anche: I 10 migliori strumenti per riepilogare/riassumere articoli di ricerca per ottenere informazioni rapide

6. Google Cloud Document AI (ideale per l'elaborazione generativa di documenti basata sull'IA)

Tramite Google Cloud Document AI

Google Cloud Document AI, basato sull'apprendimento automatico, estrae facilmente i dati dai PDF e rende l'estrazione dei dati relativamente semplice.

Questo strumento utilizza i modelli di base di Google per estrarre dati strutturati da PDF, fatture e altri documenti. Gli sviluppatori possono anche utilizzare estrattori personalizzati adatti a tipi di documenti specifici, che possono migliorare la precisione dell'estrazione dei dati.

Funzionalità/funzioni principali di Google Cloud Document AI

Estrai dati da documenti complessi con una formazione minima

Ottimizza i modelli per tipi di documenti specifici

Accelera la creazione dei set di dati, riducendo i tempi di implementazione

Passaggio automatico ai modelli di base aggiornati per prestazioni costanti

💡 Suggerimento: vuoi ottimizzare l'elaborazione dei tuoi documenti? Usa l'estrattore personalizzato per confermare i risultati dell'estrazione e adattare i modelli alle tue esigenze specifiche, senza bisogno di codici!

Limiti di Google Cloud Document AI

La configurazione e la personalizzazione delle pipeline richiedono spesso competenze di sviluppo

I prezzi complessi possono diventare costosi per grandi volumi

Prezzi di Google Cloud Document AI

Pay-As-You-Go: i prezzi variano in base al tipo di processore e alle funzionalità

Valutazioni e recensioni di Google Cloud Document AI

G2 : 4,2/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

📌 Consenso Reddit: Document AI è molto apprezzato per l'affidabilità nell'estrazione di testo e nella generazione di metadati, in particolare per set di dati PDF grandi e diversificati. Sebbene la sua precisione sia lodata, il costo può rappresentare uno svantaggio, spingendo alcuni utenti a cercare alternative come Gemini.

🔗Leggi anche: Come semplificare il flusso di lavoro di gestione dei documenti

7. PDF-Extract-Kit (ideale per l'analisi di documenti open source e progetti personalizzati)

Tramite PDF Extract Kit

PDF-Extract-Kit è l'ideale per sviluppatori e ricercatori alla ricerca di uno strumento open source per estrarre informazioni dai PDF.

Questo toolkit sfrutta modelli avanzati per fornire un'analisi sintattica di alta qualità su documenti complessi e diversificati. È inoltre gestito dalla community, il che lo rende una soluzione gratuita che riceve occasionalmente aggiornamenti dagli sviluppatori.

Migliori funzionalità/funzioni di PDF-Extract-Kit

Include LayoutLMv3 per il rilevamento del layout, YOLOv8 per il riconoscimento delle formule e PaddleOCR per l'estrazione di testo

Regole di analisi: personalizza l'estrazione dei dati con regole flessibili

Combina o modifica facilmente i componenti con un codice minimo per creare applicazioni

Supporta applicazioni che vanno dalla conversione da PDF a Markdown agli assistenti per documenti

Aperto ai contributi di ricercatori e ingegneri

Limiti di PDF-Extract-Kit

La sua natura open source presuppone familiarità con l'apprendimento automatico e Python

L'architettura modulare richiede tempo per essere compresa e implementata in modo efficace

A differenza degli strumenti commerciali, l'assistenza fornita dalla community potrebbe essere meno tempestiva e completa

Prezzi di PDF-Extract-Kit

Open-Source: $0/mese, scaricabile e utilizzabile gratuitamente

Valutazioni e recensioni di PDF-Extract-Kit

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔗Leggi anche: I 10 migliori strumenti software per il flusso di lavoro dei documenti

8. Docparser (il migliore per l'estrazione e la personalizzazione dei dati senza codice)

Tramite Docparser

Sapevi che l'80-90% dei dati aziendali non è strutturato ? Docparser, una soluzione senza codice, può aiutarti a trasformare questi dati caotici in informazioni utilizzabili.

Che tu abbia a che fare con fatture, contratti o immagini, l'interfaccia intuitiva e le funzionalità di Docparser semplificano il processo di estrazione dei file PDF.

Ad esempio, la sua funzionalità di riconoscimento intelligente del layout utilizza funzioni predefinite per estrarre punti dati specifici dai PDF, rendendola utile per le aziende che desiderano estrarre solo informazioni specifiche dai propri documenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Docparser

Utilizza regole predefinite per estrarre dati specifici come date, indirizzi email e numeri di fattura.

Crea flussi di lavoro di estrazione personalizzati

Elabora documenti con strutture diverse utilizzando un unico parser.

Migliora e ruota le immagini per una maggiore precisione nell'estrazione dei dati.

Limiti di Docparser

La creazione di regole personalizzate per documenti incoerenti può richiedere molto tempo

Con l'aumentare del volume di analisi o del numero di parser, i prezzi possono diventare proibitivi

Layout altamente complessi o insoliti potrebbero comunque richiedere l'intervento umano

Prezzi di Docparser

Starter : 39 $/mese

Professionale : 74 $/mese

Business: 159 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Docparser

Capterra : 4,8/5 (oltre 110 recensioni)

G2: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

📌 Consenso Reddit: Gli utenti di Reddit hanno opinioni contrastanti ma prevalentemente positive su Docparser come strumento affidabile per digitalizzare e trasformare documenti cartacei in formati di database strutturati come SQL e NoSQL. Gli utenti sottolineano le sue capacità OCR zonale, che richiedono l'impostazione di modelli per ogni layout di documento. Sebbene ciò lo renda ideale per progetti con tipi di documenti coerenti, la gestione di numerosi layout può richiedere molto tempo senza un aiuto aggiuntivo.

💡 Suggerimento: Hai a che fare con documenti con layout incoerenti? Utilizza i parser multi-layout di Docparser per gestirli senza regolazioni manuali.

9. Parsio (Il migliore per l'analisi di email e documenti basata su IA)

Se gestire email e documenti ti sembra un'attività troppo impegnativa, Parsio può esserti utile. È in grado di estrarre automaticamente i dati da email, documenti PDF e allegati.

Con funzionalità/funzioni come l'OCR basato su IA e integrazioni multiple, Parsio può estrarre dati da documenti scritti a mano e immagini e accedervi tramite oltre 6.000 app.

Le migliori funzionalità/funzioni di Parsio

Estrai automaticamente i dati dalle email in arrivo

Usa OCR e GPT per estrarre dati da PDF scansionati, testo scritto a mano e immagini

Evidenzia i dati o lascia che sia l'IA a fare il lavoro: perfetto per documenti con layout fisso

Formatta e perfeziona i dati analizzati prima di esportarli

Connettiti con oltre 6.000 app tramite Zapier, Make o Pabbly Connect

Scarica i dati analizzati in formato XLSX, CSV, JSON o inviali direttamente a Fogli Google

Limiti di Parsio

I documenti complessi o scritti a mano potrebbero richiedere regolazioni manuali delle regole

Convertire i dati analizzati in determinati formati specializzati può essere difficile

Prezzi di Parsio

Sandbox : 0 $/mese, 30 crediti

Starter : 49 $/mese, 1.000 crediti/mese

Crescita : 149 $/mese, 5.000 crediti/mese

Business: 299 $/mese, 12.000 crediti/mese

Valutazioni e recensioni di Parsio

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 (oltre 150 recensioni)

🔗Leggi anche: I 10 migliori strumenti di web scraping

10. DocHub (Ideale per la modifica sicura e collaborativa dei PDF)

Tramite DocHub

DocHub è un editor PDF ricco di funzionalità incentrato sulla conformità e la sicurezza che offre una suite di funzionalità per la gestione, la modifica e la condivisione dei PDF.

Il suo design intuitivo e le integrazioni avanzate sono utili per qualsiasi flusso di lavoro che prevede un uso intensivo di documenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di DocHub

Completamente conforme al GDPR, al CPRA e all'HIPAA con certificazioni PCI DSS e SOC 2 per la massima protezione dei dati

Aggiungi testo, immagini, evidenziazioni, timbri e commenti al tuo PDF

Riordina, ruota, elimina o unisci i PDF utilizzando un'interfaccia drag-and-drop

Funziona con Gmail, Google Drive e Dropbox per importazioni ed esportazioni senza intoppi

Accedi e modifica i documenti ovunque ti trovi senza bisogno di un'app dedicata

Limiti di DocHub

Aggiungere più file contemporaneamente può essere complicato.

Le limitate possibilità di firma e di completamento dei documenti potrebbero non soddisfare tutte le esigenze degli utenti.

Prezzi di DocHub

Gratis : 0 $/mese

Pro: 14 $/mese (versione di prova gratuita disponibile per 30 giorni)

Valutazioni e recensioni di DocHub

G2 : 4,6/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 250 recensioni)

🚀 Curiosità: Hai bisogno di annotare PDF in una lingua rara? Il supporto linguistico universale di DocHub ti garantisce la possibilità di modificare e collaborare, indipendentemente dalla scrittura!

🔗 Leggi anche: I 10 migliori software di automazione dei documenti

Non limitarti a estrarre i dati: ottimizzali con ClickUp

Come disse Albert Einstein, "Dal disordine, trova la semplicità"

Nell'ambiente aziendale odierno, per ottenere tale semplicità sono necessari strumenti che privilegino l'efficienza, la precisione e flussi di lavoro più intelligenti.

Ed è proprio questo che offrono gli estrattori di dati PDF. Gli estrattori di dati PDF ideali consentono di usufruire di informazioni preziose, automatizzare i flussi di lavoro e semplificare le attività per te e il tuo team.

Tra questi, ClickUp brilla per la sua gestione dei documenti basata sull'IA, i campi personalizzati e le integrazioni perfette con gli strumenti OCR! Non si tratta solo di gestire documenti, ma di creare un flusso di lavoro che funzioni per te.

Allora, cosa aspetti? Registrati su ClickUp ed estrai, modifica e condividi tutti i dati di cui hai bisogno dai tuoi PDF!