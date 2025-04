Modelli di piani di marketing gratis per Documenti Google

Mancano poche settimane al lancio del vostro prodotto. E il vostro team non ha ancora trovato il suo equilibrio tra attività, email e note sparse. Le scadenze si chiudono, la confusione si insinua e all'improvviso una cosa sicura sembra quasi impossibile da realizzare.

Cosa succederebbe se un documento ben strutturato potesse riunire tutti e impedire che il lancio venga ritardato o, peggio ancora, che si spenga?

Questa è la promessa di un modello di piano di marketing in Google Documenti. Offre un modo flessibile e collaborativo per mappare le strategie di marketing e allineare il team intorno a una visione comune. Che si tratti del lancio di una campagna, della gestione della produttività dei contenuti o del piano di un evento, il modello giusto assicura che ogni dettaglio sia coperto, aiutandovi a eseguire con sicurezza e precisione.

Esploriamo i migliori modelli che semplificano il processo e vi preparano all'esito positivo.

Cosa rende un buon modello di piano di marketing in Google Documenti?

Un buon modello di piano di marketing per Documenti Google deve offrire struttura, chiarezza e facilità d'uso per aiutare i team a pianificare efficacemente i loro oggetti di marketing e ad eseguire le loro strategie di marketing.

Include componenti essenziali come:

Questa struttura consente alle aziende di mappare le campagne in modo efficace, di monitorare lo stato di avanzamento e di apportare modifiche alle loro strategie sulla base dei dati kPI di marketing .

Modelli di piani di marketing Free Documenti Google

La creazione di un piano di marketing può fare la differenza per qualsiasi azienda, ma non tutti i modelli sono uguali. Le startup hanno bisogno di un modello diverso dalle aziende multimilionarie; il team di marketing di un software non potrebbe lavorare con lo stesso modello di un marchio di cioccolato, e probabilmente vorrete modelli separati per il marketing degli eventi e il marketing dei contenuti.

Ecco perché abbiamo raccolto alcuni dei migliori modelli gratis per il marketing di eventi e per il content marketing modelli di piani di marketing gratuiti -con funzionalità/funzione essenziali, suggerimenti e strumenti per dare il via alla vostra strategia di marketing, indipendentemente dal settore o dagli obiettivi.

1. Modello di piano di marketing di CoSchedule

via CoSchedule Semplificate il flusso di lavoro del vostro team con Modello di piano marketing di CoSchedule . È stato progettato per organizzare ogni dettaglio, garantire una collaborazione senza intoppi e rendere l'allineamento dei progetti semplice, perché il piano di marketing non deve mai sembrare un lavoro di routine.

È possibile ridurre il tempo dedicato al coordinamento dei dettagli e delle scadenze con moduli personalizzati e condivisibili per raccogliere tutti i requisiti del progetto al momento dell'invio. Questi moduli catturano tutto ciò che è necessario in anticipo, in modo che il team possa completare il lavoro più velocemente e con specifiche chiare.

Assicurate la qualità e la conformità aggiungendo le approvazioni richieste ai flussi di lavoro, per mantenere i progetti in linea con gli standard aziendali e di settore prima della pubblicazione.

Inoltre, il dashboard del team di CoSchedule consente di visualizzare in tempo reale gli elenchi di cose da fare e i progetti in corso di ogni dipendente, semplificando la delega e la regolazione del lavoro in base alle priorità del team.

Ideale per: Team di marketing che desiderano semplificare il piano e mantenere i progetti in carreggiata

2. Modello di rapporto sui social media di HubSpot

via HubSpot Siete pronti a ottenere maggiori risultati dai social media? Modello di reportistica sui social media di HubSpot fornisce un modo strutturato e facile da usare per monitorare le vostre metriche. Disponibile in più formati, vi aiuta a tenere sotto controllo i dati e a graficare facilmente il vostro stato.

Per ogni piattaforma utilizzata - che si tratti di Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn - questo modello vi aiuta a documentare i dati essenziali, tra cui la dimensione del pubblico, i post del marchio, il coinvolgimento totale e i tassi di coinvolgimento. Inoltre, è possibile monitorare le variazioni mese per mese (MoM) per comprendere le tendenze chiave e le aree di crescita.

Il modello di HubSpot include anche sezioni per la reportistica sugli earned media, come le menzioni, la portata potenziale e le impressioni potenziali per ogni canale, oltre a confronti MoM. Questa funzionalità/funzione è perfetta per valutare l'esposizione organica del marchio e la visibilità della piattaforma.

Con questo report strutturato, il team può prendere decisioni informate, ottimizzare i lavori richiesti sui social media e presentare i risultati che evidenziano lo stato e l'impatto.

Ideale per: Manager dei social media che monitorano le prestazioni su più piattaforme

3. Modello di comunicato stampa per eventi di HubSpot

via HubSpot Annunciate il vostro evento utilizzando Modello di comunicato stampa dell'evento di HubSpot . Crea titoli che attirino l'attenzione, condividi i momenti salienti dell'evento e assicurati che il tuo messaggio raggiunga il tuo target, il tutto in un format curato che puoi adattare alle tue esigenze.

Scaricate questo modello nei formati Microsoft Word, Documenti Google o PDF per facilitarne l'uso. Potete anche trasferire il comunicato stampa sulla carta intestata della vostra azienda per un tocco professionale.

Iniziate con un titolo accattivante che catturi l'attenzione. Poi, includete la data di pubblicazione e la città in cui si svolgerà l'evento. Infine, introducete l'evento evidenziando i dettagli di cosa, quando e dove.

Potete approfondire l'evento con due o tre paragrafi del corpo, discutendo aspetti o attività uniche. Non dimenticate di fornire le informazioni di contatto per il vostro responsabile della comunicazione.

🌟Ideale per: Teams che vogliono creare annunci di eventi che catturino l'attenzione e trasmettano efficacemente i dettagli chiave

Fatto curioso: Gli studi dimostrano che il giorno migliore per inviare un comunicato stampa su un evento è il seguente Martedì mattina, quando le finestre In arrivo sono meno affollate, e i lettori sono più concentrati.

4. Modello di piano di marketing dei contenuti di Backlinko

via Backlinko Avete difficoltà a sviluppare una strategia di contenuto coesa? Modello di piano di marketing dei contenuti di Backlinko fornisce un approccio passo dopo passo per scoprire idee sui contenuti, analizzare i concorrenti e pianificare le campagne per ottenere il massimo impatto.

Iniziate a trovare idee per i contenuti utilizzando prompt e strumenti per coinvolgere il vostro pubblico. Successivamente, analizzate i concorrenti per individuare le lacune nei contenuti e pianificare la vostra strategia. Infine, utilizzate i suggerimenti per la promozione per trasformare i contenuti in magneti di traffico e aumentarne la portata.

Potete anche condurre un'analisi del mercato competitivo per capire come differenziare i vostri contenuti strategia di comunicazione di marketing dalla concorrenza.

🌟Ideale per: I team di contenuti per generare idee di contenuto, analizzare i concorrenti e aumentare la portata

Consiglio: Utilizzate la funzionalità Smart Compose di Google Documenti per velocizzare la vostra scrittura. Suggerisce frasi complete durante la digitazione, aiutandovi a rimanere concentrati e ad aumentare la produttività, soprattutto durante le lunghe sessioni di brainstorming!

Sebbene questi modelli promettano di liberare il vostro tempo e darvi più respiro, sono solo il punto di partenza per un flusso di lavoro di marketing ben strutturato.

Limiti dell'uso dei modelli di piano di marketing per Documenti Google

Google Documenti sarà anche uno dei gestori di documenti più popolari, ma è l'unica cosa che sa fare bene. E gli esperti di marketing come voi sanno che è solo la punta dell'iceberg per un'efficace gestione del marketing project management di marketing efficace .

Ecco alcuni limiti da considerare:

Nessuna gestione centralizzata delle attività: Dovrete passare da Documenti ad altre piattaforme per assegnare attività, monitorare le scadenze e gestire i flussi di lavoro del marketing

Dovrete passare da Documenti ad altre piattaforme per assegnare attività, monitorare le scadenze e gestire i flussi di lavoro del marketing Basica personalizzazione dei modelli: I modelli di Google Documenti sono piuttosto rigidi e possono richiedere estese regolazioni manuali per soddisfare le esigenze specifiche dei vostri obiettivi di marketing

I modelli di Google Documenti sono piuttosto rigidi e possono richiedere estese regolazioni manuali per soddisfare le esigenze specifiche dei vostri obiettivi di marketing Mancanza di opzioni di integrazione: Google Documenti non si integra perfettamente con altri strumenti di marketing, limitando la possibilità di gestire e monitorare i lavori richiesti su più piattaforme

Google Documenti non si integra perfettamente con altri strumenti di marketing, limitando la possibilità di gestire e monitorare i lavori richiesti su più piattaforme Nessuna gestione visiva dei progetti: Documenti Google è caratterizzato da una forte presenza di testo, il che significa che si perdono strumenti visivi come grafici di Gantt, tabelle Kanban o viste Gantt sullo stato di avanzamento delle attività, che sono essenziali per i team più grandi per ottenere visibilità sulle attività di marketing

Alternative per Modelli di piani di marketing per Documenti Google

I limiti dei modelli di Documenti Google evidenziano la necessità di alternative migliori in grado di perfezionare il vostro piano di marketing processo di piano di marketing . ClickUp è l'app per il lavoro che consente ai team di marketing di pianificare, eseguire e ottimizzare le campagne da un'unica area di lavoro.

La parte migliore? È abbastanza versatile da poter essere utilizzata sia da team di marketing composti da una sola persona sia da grandi dipartimenti di marketing per iniziative di marketing come i social media e il marketing di prodotto. Si adatta perfettamente a ogni settore e oggetto di marketing.

Sembra troppo bello per essere vero?

Ecco cosa ha da dire un utente di ClickUp sulle sue capacità:

_Software di gestione delle attività completamente personalizzabile in cui si può crescere man mano che si acquisisce familiarità con il software. L'ho adattato per il marketing, il project management, il piano dei social media e lo sviluppo di procedure operative standard" Recensione verificata di G2 Il ClickUp Marketing Project Management Software offre strumenti per il monitoraggio delle campagne, calendari dei contenuti, team collaboration e analisi delle prestazioni, aiutando le aziende ad allineare i lavori richiesti dal marketing con obiettivi misurabili.

Date un'occhiata a questi modelli gratuiti di piano di marketing di ClickUp per una pianificazione del marketing senza intoppi, dall'inizio alla fine.

1. Il modello di piano di marketing di ClickUp

Il Modello di piano di marketing ClickUp elimina lo stress del piano di marketing, trasformandolo in un processo semplice. Con questo modello è possibile fissare obiettivi chiari e raggiungibili (come raddoppiare le registrazioni ai webinar trimestrali nel secondo trimestre) e suddividerli in passaggi attuabili (come l'esecuzione di campagne su LinkedIn, l'offerta di incentivi alla partecipazione e la creazione di coorti mirate per le promozioni via email), mantenendo il team organizzato e concentrato su ciò che conta di più: il successo.

Questo modello offre visualizzazioni flessibili delle attività, tra cui una Vista Elenco per organizzare e filtrare le attività, una Vista Bacheca per visualizzare lo stato di avanzamento in base allo stato o alla priorità e una Vista Sequenza per la pianificazione lineare e il piano.

Campi personalizzati come Quarter, Effort e Progress consentono un monitoraggio dettagliato delle priorità e delle valutazioni delle attività. Grazie a queste funzionalità/funzione, i team possono organizzare in modo efficiente le strategie di marketing e monitorare con precisione i risultati.

Ideale per: Teams che si concentrano sulla trasformazione di concetti di alto livello in strategie pratiche e attuabili

2. Il modello di piano d'azione per il marketing di ClickUp

Quando si tratta di garantire che i vostri lavori richiesti dal marketing siano sempre in regola, il modello Modello di piano d'azione per il marketing di ClickUp è il vostro migliore alleato. Vi aiuta a suddividere la vostra strategia in azioni specifiche, ad assegnare le attività ai membri giusti del team e a rendere conto a tutti, assicurandovi che nulla venga tralasciato.

È possibile monitorare efficacemente le attività con scadenze e promemoria integrati, in modo da mantenere il team in orario e concentrato sul raggiungimento degli obiettivi chiave.

Il modello presenta anche le seguenti funzionalità/funzione

/Riferimenti/ https://clickup.com/features/custom-task-statuses Le attività personalizzate di ClickUp sono stati /%href/

, campi personalizzati e visualizzazioni personalizzate per aiutarvi a regolare il vostro piano d'azione e assicurarvi che sia perfettamente in linea con i vostri obiettivi di marketing.

Ideale per: Teams che desiderano trasformare obiettivi di marketing audaci in una roadmap chiara e orientata all'azione che produca risultati misurabili

3. Il modello di piano di marketing strategico di ClickUp

Cercate uno strumento che vi aiuti a scoprire nuove opportunità di mercato e ad allineare i lavori richiesti dal vostro team? Il modello di piano di marketing strategico di ClickUp vi copre. Questo modello vi aiuta a mappare piani attuabili, a monitorare lo stato di avanzamento e a utilizzare gli insight basati sui dati per rispettare i tempi e il budget durante l'implementazione del vostro progetto strategia go-to-market .

Arricchite ulteriormente il vostro piano di marketing dei contenuti con le funzionalità/funzione avanzate di ClickUp, come:

Stati personalizzati : Tracciamento efficiente dello stato di avanzamento con stati come Da fare, In corso, Da approvare, Completato e Scartato

: Tracciamento efficiente dello stato di avanzamento con stati come Da fare, In corso, Da approvare, Completato e Scartato Campi personalizzati : Salvataggio di dettagli vitali come canali, date di pubblicazione, pilastri di contenuto e altro ancora in 15 campi Campi personalizzati in ClickUp per una facile visualizzazione e gestione

: Salvataggio di dettagli vitali come canali, date di pubblicazione, pilastri di contenuto e altro ancora in 15 campi Campi personalizzati in ClickUp per una facile visualizzazione e gestione Visualizzazioni personalizzate: Accedete al vostro piano attraverso sette viste uniche Visualizzazioni personalizzate in ClickUp come le date di pubblicazione, la Sequenza e la visualizzazione dei contenuti, assicurando che tutto sia ben organizzato e accessibile

Ideale per: Le aziende che cercano di migliorare il loro approccio al marketing, sia che costruiscano una strategia da zero o che ne perfezionino una esistente per ottenere il massimo delle prestazioni

4. Il modello di piano di marketing dei contenuti di ClickUp

Il modello di piano di marketing dei contenuti di ClickUp semplifica la trasformazione delle vostre idee in contenuti che risuonano con il vostro pubblico. Vi aiuta ad allineare i contenuti con gli obiettivi di marketing, a definire i target demografici e a garantire che il vostro team fornisca costantemente contenuti coinvolgenti e di valore che si traducano in esiti positivi come l'aumento del coinvolgimento, delle conversioni e dei lead qualificati.

Il modello include versatili visualizzazioni di attività come le seguenti:

Vista Elenco per raggruppare e ordinare le attività

per raggruppare e ordinare le attività Calendario per visualizzare i calendari di pubblicazione

per visualizzare i calendari di pubblicazione Visualizzazioni Sequenza per il monitoraggio della produttività dei contenuti in base al tipo o al reparto e

per il monitoraggio della produttività dei contenuti in base al tipo o al reparto e Viste Bacheca per organizzare le attività in base allo stato o alla fase del contenuto

I campi personalizzati includono i dettagli delle attività con opzioni quali Tipo di contenuto, Canali, Data di pubblicazione e Revisore per un monitoraggio efficace. Funzionalità/funzione come i campi di valutazione per valutare la qualità dell'output, i campi del sito web per i collegamenti ai contenuti e gli elenchi a discesa per le fasi di approvazione garantiscono la gestione precisa di ogni dettaglio.

Ideale per: Autori, team di marketing e aziende che desiderano rafforzare le connessioni con il proprio pubblico attraverso strategie di contenuto ponderate e mirate

5. Il modello di piano dei contenuti di ClickUp

Un solido piano dei contenuti è la chiave per mantenere i vostri lavori richiesti e per raggiungere il vostro pubblico. Con il Modello di piano dei contenuti di ClickUp è possibile organizzare, programmare e dare a ogni contenuto l'attenzione che merita, garantendo un forte coinvolgimento e aiutandovi a raggiungere i vostri obiettivi aziendali.

Questo modello organizza tutti i materiali di marketing e le attività di ricerca per aiutarvi a raggiungere gli obiettivi della vostra strategia dei contenuti. Inoltre, vi aiuta a mappare gli obiettivi, organizzare le attività e monitorare ogni passaggio della pianificazione dei contenuti.

In più, Documenti ClickUp semplifica la collaborazione mantenendo le note, le idee e le risorse del team in un unico luogo.

Ideale per: Autori di contenuti, gestori dei social media e team di marketing per la creazione di una strategia di contenuti coerente e d'impatto

👀 Lo sapevi? Da fare primo corso di marketing è stato offerto all'Università del Michigan nel 1902.

6. Il modello di piano di marketing per eventi di ClickUp

Il Modello di piano di marketing per eventi ClickUp elimina il problema della gestione degli eventi. Dalla pianificazione all'esecuzione, tiene tutto in un unico posto, permettendovi di monitorare lo stato, dare priorità alle attività e fissare obiettivi chiari per raggiungere i vostri traguardi.

Suddividete le vostre attività di pianificazione degli eventi creando Attività di ClickUp per ogni elemento d'azione, assegnandoli ai membri del team e monitorando lo stato in tempo reale.

Il modello aiuta a gestire il programma, monitorando il tempo dedicato a ciascuna attività e regolando le sequenze temporali in base alle necessità. Inoltre, consente di visualizzare chiaramente chi è responsabile di cosa, aiutando il team a rimanere allineato e concentrato sulla realizzazione di un evento di esito positivo.

Ideale per: Gestori del team di marketing che desiderano perfezionare il coordinamento degli eventi e garantire un'esecuzione fluida dall'inizio alla fine

7. Il modello di piano commerciale e di marketing di ClickUp

Per incrementare i ricavi e rimanere competitivi, è necessario allineare i lavori commerciali e di marketing agli oggetti aziendali complessivi. Il modello di piano commerciale e di marketing di ClickUp vi aiuta a organizzare in modo efficiente le risorse, a fissare gli obiettivi e a monitorare lo stato di avanzamento per garantire che marketing e commerciale lavorino insieme.

Questo modello semplifica il lavoro di:

Creare Obiettivi di ClickUp e impostare gli oggetti e i KPI per misurare l'esito positivo

Visualizzare le attività e i processi utilizzando ClickUp Dashboard promuovendo la collaborazione tra i vari team

Monitoraggio dei risultati in tempo reale per apportare modifiche basate sui dati, se necessario

Con il modello di piano commerciale e di marketing di ClickUp, il team può concentrarsi su strategie coese ed efficaci che supportano gli obiettivi aziendali generali e favoriscono la crescita.

Ideale per: Team commerciali e di marketing che desiderano concentrarsi su strategie che incrementino direttamente la crescita aziendale

8. Modello di piano per campagna di marketing ClickUp

Con il Modello di piano per la campagna di marketing di ClickUp la gestione delle campagne di marketing diventa molto più semplice. Vi permette di monitorare tutto in un unico riquadro: spesa, performance e creatività, assicurandovi che le vostre campagne siano ben organizzate e ottimizzate per un esito positivo.

Questo modello include un campo Progress Auto per il monitoraggio automatico del completamento delle attività e un campo Dropdown per la segmentazione del pubblico.

Il campo Sito web cattura gli URL, mentre il campo Menaro permette di formulare valori come spesa, CPC e CPM in qualsiasi valuta. I campi numerici gestiscono metriche come i clic, le conversioni e le impressioni.

Il campo Formula facilita i calcoli avanzati, calcolando metriche chiave come CTR, CPA e il budget di marketing rimanente, rendendo così possibile il calcolo del budget gestione delle campagne di marketing senza sforzo e basata sui dati.

Ideale per: I team di marketing alla ricerca di una soluzione completa per gestire e misurare con facilità ogni dettaglio delle loro campagne

👀 Lo sapevate? Secondo un sondaggio McKinsey, solo il 37% dei responsabili marketing dichiara di aver stabilito metodi di collaborazione efficaci all'interno del team di marketing e con altre aree aziendali come l'e-commerce, lo sviluppo del prodotto e il commerciale. Si tratta di un'enorme opportunità di miglioramento!

9. Il modello di piano di marketing sui social media di ClickUp

Secondo Statista, oltre 5 miliardi di persone utilizzeranno i social media nel 2024 e si prevede che questo numero raggiungerà quasi i 6 miliardi entro il 2027. Questa crescita rende essenziale per le aziende una forte presenza sui social media e un solido piano di contenuti per impegnarsi efficacemente.

Con il Modello di piano di social media marketing di ClickUp è possibile semplificare l'ideazione e la creazione dei post, rendendolo una risorsa inestimabile per qualsiasi team di social media marketing.

Questo modello consente di pianificare, creare e organizzare tutti i contenuti in un unico posto. Vi aiuta a:

Redigere un riepilogo/riassunto per delineare i vostri oggetti sui social media

Sviluppare un approccio strategico per raggiungere gli obiettivi delineati nel piano aziendale

Programmare e gestire in modo efficiente i post su più piattaforme

Ideale per: I team che si occupano di social media vogliono organizzare le idee sui contenuti, tenere sotto controllo le pianificazioni e assicurarsi che ogni post sia allineato con gli obiettivi di marketing

🧠 Curiosità: La generazione Z è l'unico gruppo demografico che dà la priorità alla qualità della produzione video (52%) rispetto a relatività e autenticazione (48%).

10. Il modello di calendario di marketing di ClickUp

Pianificare contenuti e campagne è diventato molto più facile con il modello di Modello di calendario di marketing di ClickUp . Questo modello aiuta a mappare l'intera strategia dei contenuti e garantisce la riunione di tutte le scadenze.

Utilizzatelo per:

Tenere traccia degli stati di avanzamento con i seguenti parametri: Annullato, Completato, In Corso, In Revisione e Necessita di Attenzione

Gestire scadenze e budget con attributi aggiuntivi

Accedere a diverse visualizzazioni come Vista Elenco dei processi di marketing e Vista Tabella del budget per un facile accesso alle informazioni

e per un facile accesso alle informazioni Migliorare le funzionalità di monitoraggio del tempo, i tag e gli avvisi di dipendenza dei progetti

Ideale per: Autori e marketer che desiderano un modo semplice per organizzare, pianificare e monitorare le loro campagne e i loro contenuti in un unico luogo

Migliorare il piano della strategia di marketing con ClickUp

Mentre i modelli gratuiti di piani di marketing in Documenti Google forniscono una struttura di base, ClickUp va oltre, combinando modelli flessibili con solide funzionalità di project management, il tutto in un'unica piattaforma.

Con ClickUp, non vi limitate a creare un piano di marketing, ma costruite un sistema dinamico e attuabile strategia di promozione che si evolve con i vostri obiettivi.

Ecco cosa contraddistingue ClickUp:

Modelli personalizzabili : Personalizzazione di ogni dettaglio per soddisfare le vostre esigenze di marketing

: Personalizzazione di ogni dettaglio per soddisfare le vostre esigenze di marketing Strumenti integrati : Monitoraggio delle campagne, gestione del budget e allineamento dei team senza soluzione di continuità

: Monitoraggio delle campagne, gestione del budget e allineamento dei team senza soluzione di continuità Approfondimenti in tempo reale: Monitoraggio delle prestazioni e modifica immediata delle strategie per essere sempre all'avanguardia

Smettete di destreggiarvi tra gli strumenti e iniziate a centralizzare i vostri lavori richiesti! Iniziate a lavorare con ClickUp oggi stesso!