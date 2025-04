11 Modelli di moduli di iscrizione gratis per raccogliere dati

Le organizzazioni che sfruttano gli insight dei dati superano i colleghi di 85% nella crescita commerciale e oltre il 25% di margine lordo.

Ma Da fare per assicurarsi di raccogliere i dati in modo corretto? Si comincia dal modo in cui si acquisiscono le informazioni.

Supponiamo che un potenziale cliente clicchi sul vostro sito web, desideroso di iscriversi al vostro servizio. Poi si ritrova con un modulo di iscrizione goffo e confuso, che sembra non essere stato aggiornato da secoli. Cosa succede dopo? Abbandona il sito.

Considerate ora il rovescio della medaglia. Presentate un modulo di iscrizione elegante, intuitivo e facile da compilare. In pochi secondi lo completano, e voilà, catturate i dati di cui avete bisogno lasciando un'impressione positiva.

Se vi state chiedendo come trasformare questa visione in realtà, la risposta è semplice: utilizzate modelli di moduli di iscrizione gratis. Esploriamo alcune opzioni!

Cosa sono i modelli di modulo di iscrizione?

Un modello di modulo di registrazione è un quadro pre-progettato che vi aiuta a raccogliere dati da nuovi utenti in modo rapido ed efficiente. Consideratelo come uno scorciatoia: invece di progettare un modulo online da zero, iniziate con un layout professionale facile da personalizzare per le vostre esigenze.

Questi modelli a forma libera sono disponibili in tutte le forme e dimensioni, sia che si tratti di gestire le registrazioni a un evento, sia che si tratti di raccogliere i dati di contatto o le domande di lavoro.

La parte migliore dell'utilizzo di un modulo di registrazione? Non solo fanno risparmiare tempo, ma assicurano che i moduli online abbiano un aspetto curato e funzionino senza problemi.

Cosa rende un buon modello di modulo di iscrizione?

Non tutti i modelli sono uguali. Un buon modello di modulo di registrazione deve soddisfare alcuni requisiti essenziali:

Funzioni orientate allo scopo: Un buon modello è adattato al suo caso d'uso specifico, sia che si tratti di registrazioni, sottoscrizioni o onboarding dei clienti

Un buon modello è adattato al suo caso d'uso specifico, sia che si tratti di registrazioni, sottoscrizioni o onboarding dei clienti Personalizzabilità: Dovreste essere in grado di modificarlo per adattarlo allo stile del vostro marchio e ai vostri requisiti specifici

Dovreste essere in grado di modificarlo per adattarlo allo stile del vostro marchio e ai vostri requisiti specifici **Facilità d'uso: il modulo deve essere semplice da navigare, con etichette cancellate e un flusso logico

Responsività: I moduli devono funzionare bene sui desktop, ma devono anche essere compatibili con i dispositivi mobili

11 Modelli di moduli di iscrizione

Ora che sappiamo cosa cercare, esploriamo alcuni modelli di moduli di registrazione gratis di prim'ordine per iniziare:

1. Il modello di modulo di registrazione ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-669.png Modello di registrazione degli ospiti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200620549&department=operations&\_gl=1\*1fb5v2u\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzIzMzM5NzMuQ2p3S0NBaUE5SUM2QmhBM0Vpd0FzYmx0T05oWUd2cWdSTUJxdk1YaWZYTmlQkhYMm9tTTZSWUNmV3NrSS1Nek1Fc1RBQzZUWHphYmdCb0NIbE1RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*NzY5ODc2Njc2LjE3MzIyOTYzNzU. Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di modulo di registrazione ClickUp è il vostro strumento per raccogliere le iscrizioni a tutti gli eventi, dai webinar aziendali ai workshop locali, fino ai lanci di prodotti esclusivi.

Una funzionalità/funzione dei moduli di registrazione è rappresentata dalle opzioni di personalizzazione dinamica, che consentono di adattare i campi alle esigenze specifiche dell'evento. Questo modello si adatta perfettamente alla raccolta dei dati di contatto dei partecipanti e degli indirizzi email, alle preferenze o ai dettagli di pagamento.

Inoltre, la sua integrazione con Attività di ClickUp lo rende ancora più impressionante. Ogni invio di modulo genera automaticamente un'attività con tutti i dati di registrazione, in modo da poter assegnare follower, monitorare le presenze e gestire i carichi di lavoro senza sforzo.

Avete bisogno di ripetere l'evento? Basta duplicare il modello, modificare alcuni dettagli e il gioco è fatto.

ideale per: Manager di eventi, piccole aziende o chiunque desideri un processo di registrazione che sia curato come il proprio evento

**Usate la logica delle condizioni di ClickUp per creare moduli dinamici. Ad istanza, se un registrante seleziona un'opzione specifica, possono apparire campi aggiuntivi per raccogliere informazioni più dettagliate. In questo modo, si possono raccogliere solo i dettagli necessari per ogni registrante.

2. Il modello di modulo di iscrizione ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-670.png Modello di modulo di adesione a ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205426967&department=other&\_gl=1\*1lshmma\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzIzMzM5NzMuQ2p3S0NBaUE5SUM2QmhBM0Vpd0FzYmx0T05oWUd2cWdSTUJxdk1YaWZYTmlQkhYMm9tZSWUNmV3NrSS1Nek1Fc1RBQzZUWHphYmdCb0NIbE1RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*NzY5ODc2Njc2LjE3MzIyOTYzNzU. Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di modulo di adesione a ClickUp è stato progettato per la gestione dei soci ed è perfetto per club, organizzazioni o servizi di sottoscrizione.

Questo modello consente di:

**personalizzare il modulo per acquisire dettagli specifici come livelli di appartenenza, opzioni di rinnovo e preferenze alimentari

Avere invii ricorrenti: Gestire facilmente le iscrizioni ricorrenti con promemoria di rinnovo automatizzati

Gestire facilmente le iscrizioni ricorrenti con promemoria di rinnovo automatizzati Sfruttare un'integrazione perfetta: Trigger flussi di lavoro automatizzati, inviare email di benvenuto e assegnare attività per semplificare il processo di onboarding

Trigger flussi di lavoro automatizzati, inviare email di benvenuto e assegnare attività per semplificare il processo di onboarding Avere una portata globale: Supportare più lingue per soddisfare un pubblico eterogeneo

Questo gestione dei membri il modulo può essere personalizzato per raccogliere informazioni sulle preferenze o sugli interessi dei membri, da utilizzare poi per fornire un'esperienza personalizzata.

ideale per: Organizzazioni che valorizzano l'onboarding senza soluzione di continuità e la registrazione dettagliata dei membri

3. Il modello di modulo ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-671.png Il modello di modulo ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200682106&department=other&\_gl=1\*5o962f\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzIzMzM5NzMuQ2p3S0NBaUE5SUM2QmhBM0Vpd0FzYmx0T05oWUd2cWdSTUJxdk1YaWZYTmlQkhYMm9tZSWUNmV3NrSS1Nek1Fc1RBQzZUWHphYmdCb0NIbE1RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*NzY5ODc2Njc2LjE3MzIyOTYzNzU. Scarica questo modello /%cta/

Pensate al Modello di modulo ClickUp è lo strumento universale per i modelli di modulo. Il suo design garantisce la massima flessibilità, rendendolo perfetto per raccogliere feedback, condurre sondaggi o gestire le iscrizioni per un'iniziativa interna del team.

È possibile aggiungere o rimuovere campi per adattarli alle proprie esigenze, riorganizzare le sezioni per renderle più chiare o personalizzarle con i loghi e i colori della propria azienda. È possibile trasformare ogni invio in un'attività, completata da assegnatari e scadenze, assicurando che nessun dato vada perso quando si raccolgono le registrazioni.

Abbinato a strumenti come Google Analytics, questo modello offre una valutazione dei tassi di risposta e dei modelli, aiutando i team a ottimizzare i moduli nel tempo.

ideale per:**Teams che si destreggiano tra molteplici esigenze di raccolta dati e che cercano un'unica, potente soluzione

4. Il modello di modulo di registrazione per eventi ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-672.png Modello di modulo per la registrazione di eventi ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-211281984&department=marketing&\_gl=1\*v6ljke\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzIzMzM5NzMuQ2p3S0NBaUE5SUM2QmhBM0Vpd0FzYmx0T05oWUd2cWdSTUJxdk1YaWZYTmlQkhYMm9tZSWUNmV3NrSS1Nek1Fc1RBQzZUWHphYmdCb0NIbE1RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*NzY5ODc2Njc2LjE3MzIyOTYzNzU. Scarica questo modello /%cta/

L'efficienza è la chiave per l'organizzazione di eventi. Il Modulo per la registrazione di eventi di ClickUp semplifica l'acquisizione dei dati dei partecipanti e fornisce i provider per pianificare ed eseguire l'evento senza problemi.

Questo modello versatile semplifica il processo di raccolta delle informazioni di base, che di solito vengono acquisite nella pagina di accesso, e la gestione della complessa logistica dell'evento. Sia che stiate organizzando un piccolo workshop o una conferenza su larga scala, questo modello vi copre.

Alcune delle funzionalità/funzione chiave di questo modello includono:

**Raccogliere dettagli essenziali come le preferenze per le sessioni, le restrizioni dietetiche e le informazioni di pagamento

Monitoraggio in tempo reale della capacità: rimanere informati sui numeri di registrazione e adattare i piani di conseguenza

rimanere informati sui numeri di registrazione e adattare i piani di conseguenza Automazioni nella comunicazione: Invio di email di conferma personalizzate e promemoria dell'evento per coinvolgere i partecipanti

Invio di email di conferma personalizzate e promemoria dell'evento per coinvolgere i partecipanti Integrazione flessibile: Integrazione perfetta con gli strumenti di pagamento per una vendita dei biglietti senza problemi

ideale per: I pianificatori di eventi o i membri del team che hanno il compito di gestire un webinar, un seminario o una conferenza in presenza

**Per guidare i registranti, utilizzate titoli chiari, etichette concise e un flusso logico. Considerate l'utilizzo di un tema visivamente accattivante per migliorare l'aspetto generale del modulo.

5. Il modello di modulo di domanda di lavoro ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-673.png Modello di modulo di domanda di lavoro ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-206428913&dipartimento=hr-reclutamento&\_gl=1\*1p4qlj9\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzIzMzM5NzMuQ2p3S0NBaUE5SUM2QmhBM0Vpd0FzYmx0T05oWUd2cWdSTUJxdk1YaWZYTmlQkhYMm9tZSWUNmV3NrSS1Nek1Fc1RBQzZUWHphYmdCb0NIbE1RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*NzY5ODc2Njc2LjE3MzIyOTYzNzU. Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di modulo di domanda di lavoro ClickUp semplifica il reclutamento per i team delle risorse umane e per i gestori del team, organizzando gli invii dei candidati in attività che possono essere svolte. Il modulo non si limita a catturare solo le informazioni di base, come nomi e dettagli di contatto, ma consente ai candidati di caricare curriculum, portfolio o certificazioni direttamente all'interno del modulo.

È possibile personalizzare questo modello per includere domande di screening sulla disponibilità, sullo stipendio previsto o su competenze specifiche.

Una volta che i candidati si sono candidati, i loro dati vengono convertiti in un'attività all'interno della vostra pipeline di assunzione. In questo modo è facile tenere traccia del loro stato, dall'esame del curriculum ai colloqui e al processo decisionale finale.

Oltre all'organizzazione, questo modello supporta sistema di monitoraggio dei candidati flussi di lavoro che notificano ai membri del team interessati l'arrivo di nuove candidature.

Ideale per: Organizzazioni che vogliono ampliare rapidamente il team o occupare un ruolo di nicchia

6. Il modello di modulo di contatto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-674.png Il modello di modulo di contatto ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200650023&department=other&\_gl=1\*suafk0\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzIzMzM5NzMuQ2p3S0NBaUE5SUM2QmhBM0Vpd0FzYmx0T05oWUd2cWdSTUJxdk1YaWZYTmlQkhYMm9tZSWUNmV3NrSS1Nek1Fc1RBQzWHphYmdCb0NIbE1RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*NzY5ODc2Njc2LjE3MzIyOTYzNzU. Scarica questo modello /%cta/

Ogni azienda ha bisogno di un modo per entrare in connessione con il proprio pubblico, e la Modello di modulo di contatto ClickUp offre professionalità e adattabilità.

Questo modulo assicura che le domande, i feedback o i reclami dei clienti vengano immediatamente indirizzati al team giusto.

È stato progettato per essere intuitivo, offrendo opzioni a discesa o caselle di controllo in modo da poter raccogliere facilmente le informazioni e specificare la natura della richiesta, sia che si tratti di informazioni commerciali, di supporto o di feedback generali.

Una volta inviate, ClickUp ordina automaticamente le richieste, mentre i tag di priorità possono segnalare i problemi urgenti per un'azione immediata. Per tenere informati i clienti, la funzione modello di directory supporta email automatiche di conferma dell'avvenuta ricezione del messaggio.

ideale per: Teams che gestiscono elevati volumi di richieste di informazioni da parte dei clienti e che necessitano di uno strumento in grado di bilanciare l'efficienza e l'attenzione al cliente

7. Il modello di modulo per il contatto con i clienti di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-675.png Il modello di modulo per il contatto con i clienti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-182377072&department=support&\_gl=1\*qfk8cy\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzIzMzM5NzMuQ2p3S0NBaUE5SUM2QmhBM0Vpd0FzYmx0T05oWUd2cWdSTUJdk1YaWZYTmlQkhYMm9tZSWUNmV3NrSS1Nek1Fc1RBQzZUWHphYmdCb0NIbE1RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*NzY5ODc2Njc2LjE3MzIyOTYzNzU. Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di modulo per il contatto con il cliente di ClickUp è stato progettato appositamente per i team rivolti ai clienti che desiderano acquisire richieste, feedback e dubbi in modo strutturato.

Sia che si tratti di una semplice richiesta di informazioni su un prodotto o di un rapporto dettagliato sul feedback, questo modulo modello di modulo per l'assunzione del cliente garantisce che ogni interazione venga registrata e presa in considerazione. Una delle sue funzionalità/funzione più potenti è la possibilità di creare campi personalizzati per acquisire informazioni critiche sui clienti, come i dettagli dell'ordine o le categorie dei problemi.

Inoltre, si sincronizza con Strumenti CRM che consentono ai team di centralizzare le interazioni con i clienti e di monitorare i follower in modo più efficace.

Il modello include anche promemoria automatici, che assicurano che i membri del team seguano prontamente i clienti ed evitino che una richiesta di informazioni sfugga al controllo.

È possibile visualizzare le informazioni raccolte in ClickUp dashboard per aiutare i team a monitorare i problemi ricorrenti o a valutare i tempi di risposta.

✨Ideale per: Professionisti del servizio clienti o rappresentanti commerciali

8. Il modello di modulo di richiesta ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-676.png Modello di modulo di richiesta ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205384045&department=it&\_gl=1\*lebed2\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzIzMzM5NzMuQ2p3S0NBaUE5SUM2QmhBM0Vpd0FzYmx0T05oWUd2cWdSTUJxdk1YaWZYTmlQkhYMm9tTZSWUNmV3NrSS1Nek1Fc1RBQzZUWHphYmdCb0NIbE1RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*NzY5ODc2Njc2LjE3MzIyOTYzNzU. Scarica questo modello /%cta/

La gestione delle richieste di servizio o di progetto può essere caotica, ma la Modello di modulo di richiesta ClickUp struttura il processo. Questo modello è ideale per raccogliere richieste di assistenza dettagliate per Assistenza IT , progetti creativi o allocazione delle risorse.

Alcune delle sue funzionalità/funzioni chiave sono:

Categorizzazione intelligente: Organizzare le richieste in base all'urgenza, al tipo o alla complessità per una prioritizzazione efficace

Organizzare le richieste in base all'urgenza, al tipo o alla complessità per una prioritizzazione efficace Approvazioni senza soluzione di continuità: Integrazione con i flussi di lavoro di approvazione per garantire una revisione e un processo decisionale tempestivi

Integrazione con i flussi di lavoro di approvazione per garantire una revisione e un processo decisionale tempestivi Caricamento flessibile dei documenti: Condivisione facile di file rilevanti per fornire un contesto e supportare le richieste

Condivisione facile di file rilevanti per fornire un contesto e supportare le richieste Monitoraggio del tempo: Monitoraggio dello stato di ogni richiesta e trasparenza

ideale per: Teams che desiderano semplificare le operazioni di servizio interne o esterne

9. Il modello per l'inserimento dei clienti di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-677.png Il modello di avvio del cliente di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-182245845&dipartimento=vendite-crm&\_gl=1\*1wgo90z\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzIzMzM5NzMuQ2p3S0NBaUE5SUM2QmhBM0Vpd0FzYmx0T05oWUd2cWdSTUJxdk1YaWZYTmlQkhYMm9tTTZSWUNmV3NrSS1Nek1Fc1RBQzZUWHphYmdCb0NIbE1RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*NzY5ODc2Njc2LjE3MzIyOTYzNzU. Scarica questo modello /%cta/

L'onboarding del cliente può dare il via a relazioni a lungo termine, e la Modello di inserimento del cliente di ClickUp assicura che il processo sia il più fluido possibile.

Perfetto per le aziende che necessitano di un approccio strutturato all'onboarding, questo modello aiuta a catturare tutti i dettagli chiave in anticipo, automatizzando i flussi di lavoro essenziali. Proprio come Modelli per moduli Google questo è completamente personalizzabile. È possibile includere campi per gli obiettivi del progetto, la Sequenza o i contatti chiave.

Una volta inviati, i dati si integrano perfettamente con l'area di lavoro di ClickUp, innescando attività automatiche che delineano il percorso di onboarding, dall'impostazione degli account alla programmazione delle chiamate di avvio.

Per maggiore comodità, il modello include opzioni per allegare documenti di onboarding, come contratti, kit di benvenuto o FAQ, in modo che i client abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno in un unico posto.

ideale per: Le aziende che danno priorità a un'esperienza di onboarding professionale ed efficiente

Leggi anche: Trucchi, suggerimenti e trucchi per migliorare l'efficienza dei moduli di Google

10. Il modello di modulo per l'iscrizione ad un elenco di Mailing Elenco di Visme

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-678.png Il modello di modulo per l'iscrizione alle mailing list /$$$img/

via Visme Il Modello di modulo per l'iscrizione a un elenco di email di Visme è stato progettato per le aziende e gli autori che desiderano far crescere la propria base di iscritti alle email mantenendo un aspetto lucido e professionale.

Questo modello visivamente accattivante può essere facilmente personalizzato per allinearsi ai colori, ai font e allo stile del vostro marchio, rendendolo perfetto per siti web, pagine di destinazione o campagne sui social media.

Ciò che contraddistingue questo modello è il suo design intuitivo e facile da usare. Permette di aggiungere messaggi personalizzati, come ad esempio una call-to-action che evidenzia i vantaggi dell'iscrizione al vostro elenco.

Visme include anche un monitoraggio analitico per misurare gli invii dei moduli e identificare le tendenze. Si integra perfettamente con le più diffuse piattaforme di email marketing come Mailchimp e Constant Contact, consentendo di automatizzare le email di benvenuto e di coltivare gli iscritti senza sforzo.

ideale per: Autori di contenuti, marketer o titolari di piccole aziende

Leggi anche: Strategie di gestione del flusso di lavoro dei client per i professionisti aziendali

11. Il modello di modulo per la sottoscrizione di un abbonamento di 123 Modulo Builder

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/The-Subscription-Sign-Up-Modulo-Template.png Il modello di modulo per la sottoscrizione di un abbonamento /%img/

via 123 Modulo Builder Il Modello di modulo di sottoscrizione di 123 Modulo Builder è uno strumento versatile per le aziende che desiderano far crescere la propria base di abbonati in modo rapido ed efficiente.

Qualunque sia la vostra offerta - una newsletter, un servizio premium o consegne di prodotti ricorrenti - questo modello è ottimizzato per raccogliere e gestire le informazioni degli abbonati con il minimo lavoro richiesto. Questo modello di modulo di registrazione include funzionalità/funzione avanzate di software per la creazione di moduli come l'integrazione del gateway di pagamento, che consente alle aziende di riscuotere le quote di sottoscrizione direttamente all'interno del modulo.

Un'altra funzionalità/funzione è la possibilità di integrare il modulo con strumenti di terze parti come PayPal, Stripe o piattaforme CRM.

Questo semplice modulo di registrazione include anche misure anti-spam, come il CAPTCHA, per garantire che solo gli abbonati legittimi vengano aggiunti alla vostra newsletter database software .

ideale per:**Aziende SaaS, servizi di box in sottoscrizione e autori di contenuti digitali

Scarica questo modello

Cattura lead, coinvolgi gli utenti e fai crescere la tua azienda con ClickUp

I moduli di registrazione possono sembrare elementari, ma sono la chiave per catturare lead, coinvolgere i clienti e far crescere la vostra azienda.

Il modello giusto può trasformare un processo noioso in un'esperienza perfetta per voi e per i vostri utenti. Con l'interfaccia intuitiva di ClickUp e questi modelli pronti all'uso, risparmierete tempo e vi concentrerete su ciò che conta: la connessione con il vostro pubblico.

Dalla raccolta di feedback all'onboarding dei client e alla generazione di nuovi contatti, questi modelli di moduli di registrazione vi permettono di creare moduli funzionali, visivamente accattivanti e facili da usare.

Non lasciate che i moduli goffi vi rallentino: iniziate oggi stesso a crearne di più intelligenti ed efficaci!

Se siete pronti a iniziare, iscrivetevi gratis su ClickUp e costruite moduli migliori con pochi clic.