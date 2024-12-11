Come utilizzare l'IA per il marketing di prodotto (casi d'uso e strumenti)

Come marketer di prodotti, vi destreggiate tra molteplici attività e aspettative, dalla scrittura di descrizioni convincenti dei prodotti alla creazione di approvazioni da parte dei clienti su scala.

Fortunatamente, l'intelligenza artificiale (IA) è passata a semplificarvi la vita.

Con l'aumento delle aspettative dei clienti, l'IA non è più un lusso per il vostro team di marketing, ma uno strumento essenziale per il vostro esito positivo. Una rapida verifica dei fatti? 69,1% dei professionisti riferisce di aver utilizzato strumenti di IA marketing nelle proprie strategie, con un aumento del 12,5% rispetto al 2023. 👀

L'IA sta automatizzando le attività che richiedono tempo, liberando gli addetti al marketing per concentrarsi su attività di alto livello strategie di marketing di prodotto . Vi mostriamo come potete incorporare il marketing di prodotto IA nella vostra strategia, dalla creazione di contenuti a analisi dei prodotti .

Comprendere l'IA per il marketing di prodotto

Una delle maggiori sfide del marketing di prodotto oggi è la creazione di contenuti unici e convincenti su scala. Quando ogni offerta del marchio ha bisogno di una posizione distinta e coinvolgente, i responsabili della produttività devono affrontare un'attività scoraggiante.

In questo scenario, le aziende devono investire ingenti risorse per creare contenuti o accontentarsi di descrizioni di minore impatto. La prima opzione mette a dura prova tempo e budget, mentre la seconda sacrifica la qualità.

Purtroppo, nessuna delle due è ideale. Perché i clienti chiedono contenuti ricchi e informativi e i motori di ricerca premiano testi unici e di alta qualità.

Perché le strategie tradizionali falliscono

Il punto è questo: quasi il 95% dei nuovi prodotti fallisce ! Le strategie tradizionali di marketing dei prodotti non sono sufficienti.

L'IA sta diventando cruciale in questo contesto, favorendo un migliore coordinamento tra il marketing e il marketing team del software e migliorare l'efficienza.

Le strategie tradizionali di marketing del prodotto spesso mancano della capacità di adattamento necessaria nell'ambiente frenetico di oggi le dinamiche di mercato sono in continuo cambiamento e le preferenze dei consumatori si evolvono rapidamente.

Affidarsi esclusivamente a processi manuali può portare a perdere opportunità e a tempi di risposta lenti. Al contrario, l'IA offre un'adattabilità in tempo reale, consentendo agli addetti al marketing di anticipare le tendenze e prendere rapidamente decisioni informate.

Come l'IA aiuta il marketing dei prodotti

Verifica dei fatti: Il rapporto sullo stato del marketing di prodotto mostra che oltre il 50% degli addetti al marketing di prodotto ritiene che l'ascesa dell'IA ha aumentato le aspettative per il loro team.

Con gli strumenti di IA, gli addetti al marketing possono:

Risparmiare innumerevoli ore grazie all'automazione di attività ripetitive

Scalare la creazione di contenuti senza sacrificare la qualità

Generare descrizioni personalizzate e coinvolgenti per migliaia di prodotti

L'esecuzione di contenuti esistenti attraverso algoritmi di IA consente agli addetti al marketing di generare descrizioni e approvazioni uniche su scala. Questo passaggio aiuta i responsabili della produttività a risparmiare tempo e a migliorare la qualità dei contenuti.

L'IA ha già iniziato a trasformare il marketing dei prodotti. L'attenzione si concentra ora sulla rapidità con cui i team possono adottare queste potenti tecnologie software per il marketing di prodotto per rimanere davanti alla concorrenza.

Come usare l'IA per il marketing dei prodotti

Verifica dei fatti: Uno studio ha scoperto che il 54% dei team che si occupano di marketing dei prodotti utilizza già strumenti di IA nelle proprie strategie, anche se la profondità dell'integrazione dell'IA varia notevolmente.

Ma come viene utilizzata esattamente l'IA nel marketing di prodotto?

Il caso d'uso più comune è la creazione di contenuti. I team del marketing di prodotto utilizzano i chatbot per supportare la scrittura di blog, lo sviluppo di testi, la creazione di email di sensibilizzazione e persino l'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO)

Gli addetti al marketing utilizzano l'IA generativa anche perricerche di mercato sulla concorrenzalo sviluppo di persone e la creazione di strategie go-to-market

Holly Watson, Senior Product Marketing Manager di AWS, ha riepilogato come l'IA può potenziare i marketer dei prodotti evidenziando il suo impatto sull'esecuzione tattica:

_Ci sono molti progetti che richiedono un'esecuzione tattica e un project management. L'IA generativa può aiutare in questo senso, in modo che i team del marketing di prodotto possano dedicare più tempo alla scrittura, alla ricerca delle esigenze e dei comportamenti dei clienti e allo sviluppo di piani di marketing strategici per il loro prodotto e la loro organizzazione

Holly Watson, responsabile senior del marketing di prodotto presso AWS

Vediamo alcuni casi d'uso di come l'IA può semplificare il flusso di lavoro del marketing di prodotto:

1. Ricerca personalizzata

Incorporare il feedback dei clienti può fare miracoli per il vostro prodotto, ma non per questo è meno importante meno del 40% degli addetti al marketing lo usa per favorire le conversioni. Spesso, il motivo è che il vaglio di enormi quantità di dati è troppo opprimente.

L'IA può trasformare questi dati grezzi in preziose intuizioni. Gli strumenti di ricerca clienti basati sull'IA possono analizzare il sentiment dei clienti, monitorare le tendenze e fornire approfondimenti praticabili che aiutano i provider a comprendere meglio il loro pubblico.

È possibile analizzare le recensioni dei clienti, i post sui social media e le risposte ai sondaggi utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per identificare i temi e i sentimenti chiave.

Esempio: L'analisi dell'IA potrebbe rivelare che il 70% dei clienti ama una nuova funzionalità/funzione del prodotto, ma è preoccupato per il prezzo. Potrebbe anche individuare tendenze emergenti nelle discussioni sui social media che altrimenti potrebbero passare inosservate.

È affascinante come l'elaborazione del linguaggio naturale riesca a cogliere sottili spunti emotivi nei testi. Va oltre l'analisi del sentiment di base per rilevare sfumature come incertezza, eccitazione o sarcasmo. Questa comprensione profonda aiuta a formare messaggi di marketing che risuonano veramente con le esigenze e i sentimenti dei clienti.

2. Creazione di contenuti e sviluppo di copie

Sempre più product marketer e product manager utilizzano strumenti di IA generativa per creare contenuti, che si tratti di didascalie di video, email marketing, posizioni di prodotto o post sui social media.

Verifica dei fatti: I contenuti generati dall'IA necessitano spesso di un ritocco umano. In effetti, secondo alcune stime, solo circa 6% degli addetti al marketing pubblica contenuti generati dall'IA senza alcuna revisione.

Tuttavia, fornisce un utile punto di partenza, aiutando il brainstorming di idee, la strutturazione del contenuto e la stesura dei paragrafi iniziali.

Strumenti come ClickUp Brain ottimizza i flussi di lavoro dei contenuti generando suggerimenti, schemi e bozze complete, consentendo agli addetti al marketing di concentrarsi sul perfezionamento dei contenuti che risuonano con il pubblico.

Crea contenuti di altissimo livello con l'assistente di scrittura e modifica ClickUp AI

Prendiamo ad esempio JPMorgan Chase. Partnership con Persado IA per i testi pubblicitari ha portato a campagne con tassi di clic doppi rispetto ai contenuti tradizionali scritti dall'uomo.

L'IA può anche aiutare a ottimizzare i contenuti per i motori di ricerca.

Analizzando le tendenze di ricerca e le parole chiave, gli strumenti di IA possono suggerire parole e frasi chiave pertinenti da includere nelle descrizioni dei prodotti e nei post dei blog. Ciò contribuisce a migliorare la visibilità dei contenuti nei risultati dei motori di ricerca, aumentando il traffico organico verso le pagine dei prodotti.

via Newsletter di Lenny Alcuni potrebbero pensare che, poiché oggi l'IA è in grado di aiutarli a scrivere e a svolgere piccole attività, presto prenderà il posto della maggior parte dei lavori di comunicazione, collaborazione ed esecuzione di basso livello che facciamo. Credo invece che l'IA avrà l'impatto più profondo sulle competenze di alto livello (e storicamente di maggior valore) della gestione del prodotto: sviluppo di una strategia, elaborazione di una visione, identificazione di nuove opportunità e impostazione degli obiettivi. Inoltre, le soft skills come il senso del prodotto, la comunicazione, la creatività e l'essere il collante che permette a un team di operare al meglio diventeranno ancora più importanti (e un fattore di differenziazione tra le aziende).

Lenny Rachitsky, Newsletter di Lenny

3. Analisi predittiva per la previsione della domanda

Prima dell'IA, le aziende faticavano a fare previsioni accurate sulla domanda, causando un eccesso di scorte o un esaurimento delle scorte. La previsione tradizionale si basava molto sui dati storici e spesso non teneva conto delle condizioni di mercato in rapida evoluzione.

Le analisi predittive basate sull'IA elaborano grandi insiemi di dati in tempo reale, identificando modelli che potrebbero sfuggire all'uomo. Analizzando i dati passati del team commerciale tendenze della gestione dei prodotti IA fornisce previsioni accurate sulla domanda futura, ottimizzando le scorte e i lavori richiesti dal marketing.

🌻Esempio: Con gli strumenti di IA per la previsione della domanda, Unilever ha ridotto il lavoro umano del 30% e ha ridotto i costi della catena di fornitura. Questo cambiamento ha portato a strategie di marketing più efficaci e a operazioni più fluide.

L'analisi predittiva può anche aiutare i responsabili della produttività a identificare quali prodotti saranno probabilmente più richiesti durante stagioni o eventi specifici.

Analizzando i dati storici commerciali, l'attività sui social media e i fattori esterni come le condizioni meteorologiche o economiche, l'IA può fornire ai provider intuizioni che li aiutano a pianificare campagne più efficaci e ad allocare le risorse in modo più efficiente.

4. Lancio del prodotto

Un tempo i lanci di prodotto si basavano su metodi lenti e costosi come le ricerche di mercato tradizionali e i focus group. L'IA ora analizza i dati in tempo reale attraverso i social media e i canali di feedback dei clienti, informando strategie di lancio più precise.

Ad esempio, Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto di ClickUp può aiutarvi a coordinare facilmente team, attività, sequenze e risorse per promuovere o rilanciare un prodotto.

🌻Esempio: Il programma TrendSpotter di L'Oréal è un altro esempio di IA in azione, che analizza le recensioni dei consumatori e i prodotti della concorrenza per identificare le tendenze. Questa iniziativa aiuta L'Oréal a capire meglio quali sono le produttività che hanno maggiore risonanza sul pubblico, portando a lanci più positivi.

L'IA può anche aiutare a pianificare il lancio dei prodotti. Gli strumenti di IA possono determinare il momento ottimale per il lancio di un prodotto analizzando le tendenze del mercato, l'attività dei concorrenti e il sentiment dei consumatori.

Questo assicura che i lanci siano ben programmati per massimizzare l'impatto e capitalizzare le condizioni di mercato favorevoli.

5. Automazioni per la produttività

In precedenza, la produttività si basava su dati limitati, come le scelte editoriali manuali.

I motori di raccomandazione IA lavorano come personal shopper esperti che sanno esattamente cosa potrebbe piacere ai clienti. Analizzano innumerevoli interazioni in tempo reale e modelli di acquisto per fornire suggerimenti sorprendentemente accurati.

🌻Esempio: Prendiamo Amazon. Le loro raccomandazioni basate sull'IA non sono solo convenienti, ma anche incredibilmente efficaci, tanto da generare un'impressionante quantità di acquisti 35% del loro fatturato commerciale totale .

Ma la cosa va ancora più in profondità. Questi sistemi di IA sono maestri nell'individuare gli schemi di acquisto personalizzato dei clienti. Ad esempio, notano che chi acquista una macchina per il caffè spesso acquista filtri e chicchi nella stessa settimana. Comprendendo questi modelli di acquisto naturali, le aziende possono creare pacchetti di prodotti più intuitivi e suggerire elementi complementari al momento giusto.

6. Ottimizzazione della ricerca vocale

l'ascesa dei dispositivi ad attivazione vocale come Alexa e Google Assistant ha modificato il modo in cui i clienti cercano i prodotti oltre il 70% degli utenti mobili utilizza frequentemente i comandi vocali .

Domino ha ottimizzato il proprio sistema di ordini per la ricerca vocale consentendo ai clienti di effettuare ordini tramite comandi vocali. Da fare, ha capitalizzato una tendenza in crescita, migliorando il volume degli ordini attraverso i canali ad attivazione vocale.

L'ottimizzazione della ricerca vocale sta diventando sempre più importante, dato che sempre più consumatori utilizzano dispositivi ad attivazione vocale per fare acquisti online.

L'IA può aiutare gli addetti al marketing a creare contenuti ottimizzati per la ricerca vocale identificando le frasi e le domande in linguaggio naturale che i clienti probabilmente useranno.

In questo modo la produttività è più facilmente individuabile attraverso la ricerca vocale, migliorando l'esperienza del cliente.

7. Prioritarizzazione personalizzata delle attività

Non tutte le attività di marketing sono uguali. Alcune richiedono la vostra attenzione immediata, mentre altre possono permettersi di aspettare. Attività di ClickUp , insieme alle sue capacità di IA, consente di dare priorità alle attività analizzando le prestazioni passate, le tendenze del mercato e il carico di lavoro del team. Il programma suggerisce progetti a priorità che possono migliorare il marketing del prodotto.

L'IA può anche fornire informazioni sulla produttività del team e sulla gestione del carico di lavoro.

Analizzando le Sequenze e le prestazioni del team, l'IA è in grado di identificare potenziali colli di bottiglia e di consigliare modifiche per garantire l'esito positivo del progetto.

Questo aiuta i team di marketing a lavorare in modo più efficiente e garantisce che le attività ad alta priorità ricevano l'attenzione necessaria.

Utilizzo di software IA per la gestione dei prodotti

Come un software tutto in uno software di gestione della produttività , ClickUp consente agli addetti al marketing dei prodotti di integrare l'IA nel loro flusso di lavoro, automatizzare le attività di marketing, monitorare lo stato delle campagne e analizzare i dati sulle prestazioni.

Ecco una carrellata di funzionalità/funzione specifiche di ClickUp AI che potete utilizzare per la vostra strategia di marketing di prodotto.

Automazioni di attività ripetitive

Il marketing spesso comporta attività ripetitive che sottraggono tempo ed energia. Ma cosa succederebbe se l'IA potesse gestire alcuni di questi lavori per voi?

Automatizzate facilmente i vostri flussi di lavoro di marketing con ClickUp Brain e ClickUp Automazioni

Con Automazioni ClickUp è possibile impostare dei flussi di lavoro intelligenti che devono triggerare le azioni in base a condizioni specifiche, liberandovi dal monitoraggio manuale di ogni cosa.

Ad esempio, quando lo stato di un post sui social media diventa "pronto", ClickUp sposta automaticamente l'attività dallo scrittore al social media manager responsabile della pubblicazione. Niente più perdite di tempo per gestire semplici passaggi di consegne!

Utilizzate il costruttore di automazione NLP di ClickUp Brain per ridurre il tempo dedicato al lavoro manuale

E con ClickUp Brain diventa ancora più intelligente! Questa funzionalità/funzione consente di impostare automazioni utilizzando istruzioni in linguaggio naturale. Così si può semplicemente dire: "Assegna questa attività a Jane quando il post viene approvato" e ciò avviene automaticamente.

L'automazione di attività ripetitive con ClickUp Brain fa risparmiare tempo e riduce il rischio di errori umani. Questo significa dedicare meno tempo alle faccende amministrative e più tempo a fare ciò che vi piace: creare campagne innovative che entrino in contatto con il vostro pubblico.

Ma ricordate, come sempre, di assicurarvi che i vostri flussi di lavoro di automazione siano conformi alle normative sulla privacy dei dati e rispettino il consenso degli utenti.

Ottenere informazioni basate sui dati in tempo reale

I dati in tempo reale sono fondamentali per ottimizzare le campagne di marketing. E l'IA consiste nel prendere decisioni migliori e più rapide con i dati. ClickUp Brain fornisce analisi guidate dall'IA, aiutandovi a individuare le tendenze, a valutare le prestazioni delle campagne e ad apportare modifiche in tempo reale senza dover spulciare fogli di calcolo.

Gli esperti di marketing possono utilizzare questa funzionalità per identificare rapidamente ciò che funziona e ciò che non funziona, monitorando le prestazioni delle campagne in tempo reale.

Ad esempio, se una specifica campagna email mostra un aumento del coinvolgimento, è possibile modificare rapidamente la strategia per replicare l'esito positivo su altri canali. ClickUp Dashboard permettono di visualizzare le metriche chiave e di kPI del marketing di produttività in un unico posto, rendendo più facile il monitoraggio di ciò che funziona.

Grazie alla combinazione di ClickUp Brain e ClickUp Dashboard, le analisi guidate dall'IA forniscono approfondimenti pratici che aiutano i provider a prendere decisioni basate sui dati e a ottimizzare continuamente le campagne per ottenere il massimo impatto.

Niente più ripensamenti o ritardi: solo approfondimenti pratici a portata di mano.

Ottenere una panoramica completa con i dashboard ClickUp completamente personalizzabili

Generare rapidamente contenuti creativi

La creatività è il cuore di ogni campagna di marketing, ma creare nuove idee può richiedere molto tempo.

Generate una presentazione a freddo altamente personalizzata utilizzando ClickUp Brain

ClickUp Brain accelera l'ideazione, generando idee di argomenti, contorni e contenuti completi, consentendo agli addetti al marketing di concentrarsi sul perfezionamento del messaggio. Utente Reddit @Paddywise513 ha detto la cosa migliore:

Lo uso sempre per iniziare un lavoro. Dovete scrivere un blog? Inizia con Brain. Avete bisogno di creare una matrice di competenze per aumentare le vostre conoscenze? Inizia con Brain. Avete bisogno di creare un modello di email per raggiungere i client? Iniziate con Brain! È davvero ottimo per aiutarvi a dare il via ai progetti o a iniziare con una bozza di contenuto.

@Paddywise513

Una volta creati, i contenuti possono essere archiviati, modificati e perfezionati in Documenti di ClickUp . Grazie a funzionalità come commenti in tempo reale, condivisione dei documenti e controlli grammaticali IA, i team possono rimanere sincronizzati mantenendo la qualità.

È inoltre possibile utilizzare i contenuti generati dall'IA di ClickUp Brain per creare materiali di marketing personalizzati. È possibile generare contenuti che si rivolgono direttamente ai singoli clienti, analizzando i dati dei clienti e aumentando i tassi di coinvolgimento e conversione.

ClickUp Brain, ad esempio, è in grado di creare argomenti personalizzati per le email, consigli sui prodotti e offerte promozionali in base ai vostri input sulle preferenze e sul comportamento dei clienti.

Aumenta la collaborazione del team

L'esito positivo del marketing di prodotto dipende dal lavoro di squadra e da una comunicazione chiara. ClickUp Chattare integra chattare, gestione delle attività e condivisione dei documenti in un unico luogo, collegando tutte le conversazioni ai progetti pertinenti.

Eliminate il fastidio di destreggiarvi tra più strumenti e conversazioni sparse con ClickUp Chat

Per mantenere le cose in movimento, FollowUps vi permette di selezionare i messaggi essenziali e di SyncUps consente di partecipare a rapide chiamate audio per il contesto, aiutando il team a rimanere in connessione ovunque si trovi.

Non perdete mai gli elementi essenziali nei vostri thread di chat con i FollowUp di ClickUp Chat

L'IA di ClickUp Chat è in grado di riepilogare le conversazioni, identificare gli elementi d'azione e trasformare i messaggi di chat in attività di ClickUp, riducendo il rumore e mantenendo il team in carreggiata.

Per finire, ClickUp Chat è in grado di modelli di marketing per i prodotti fare piano di marketing dal lancio di un prodotto alle campagne di promozione, aiutando i team a mantenersi organizzati.

Grafico del piano di marketing in un unico posto

Avete messo insieme la vostra roadmap di prodotto? È ora di creare un piano solido come una roccia per guidare i vostri prossimi passaggi e dare priorità alle iniziative chiave!

(Anche se non avete ancora creato la vostra roadmap di prodotto, il piano di marketing Modello di roadmap del prodotto ClickUp è qui per aiutarvi a completarla! E una volta che questa è stata completata, il resto andrà liscio come l'olio! Conoscete la procedura)

Inoltre, il Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp rende facile il marketing dei prodotti. Offre flessibilità con stati personalizzati, campi personalizzati e flussi di lavoro visualizzati.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-533.png Modello di lista di controllo per il lancio del prodotto di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-176181385&dipartimento=ingegneria-product&&_gl=1\*1kvj319\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzM3MjUzOTguQ2owS0NRaUFwTlc2QmhENUFSSXNBQ21FYmtVenN6TldnOHVOSzhnX0o4WHlhLThVdW5OeDY4YXNuQTMtDEVyTXpxcHBy1V3WHExbm44MGFBcFdERMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MjMyMzkyNDc1LjE3MzE0MTk2ODA Scarica questo modello /%cta/

Sarà anche semplice, ma è comunque ricco di tutto ciò che serve per avere successo, soprattutto quando si è agli inizi! Utilizzate questo modello per:

Mappare il percorso da seguire per raggiungere gli obiettivi di marketing

Ottimizzare le risorse allocando il tempo e i lavori richiesti in modo più efficiente

Monitorare l'esito positivo delle campagne e misurare ciò che funziona

Adattarsi al volo, modificando le strategie man mano che si va avanti

Visualizzate i vostri oggetti e i risultati chiave su un Elenco dinamico

Monitorate il vostro stato in tempo reale su un elenco dinamicoBacheca Kanban tramite Vista Bacheca di ClickUp per avere un quadro chiaro della situazione.

E non preoccupatevi: il documento Guida introduttiva all'interno del modello vi guida in ogni passaggio. Copre tutto, dall'inserimento delle informazioni sui prodotti alla creazione di attività e all'utilizzo del modello al massimo delle sue potenzialità.

Ottimizzate le strategie di marketing dei prodotti con ClickUp

Gli addetti al marketing di prodotto devono affrontare sfide su più fronti: destreggiarsi tra le piattaforme, adattarsi ai cambiamenti del comportamento dei clienti e affinare le strategie.

Gli strumenti di IA possono analizzare rapidamente i dati, individuare le tendenze e automatizzare le attività ripetitive, dando ai marketer il vantaggio necessario. ClickUp offre una soluzione all-in-one che combina tutto, dal piano alla reportistica.

Grazie agli strumenti di IA e ai modelli già pronti, ClickUp vi aiuta a migliorare i vostri lavori richiesti dal marketing di prodotto.

