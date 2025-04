13 migliori strumenti di feedback sul design per i team creativi

Probabilmente avete sentito il detto "Due teste sono meglio di una", e questo è particolarmente vero quando si tratta di design. Ottenere un feedback non significa solo spuntare una casella: trasforma le buone idee in grandi idee. 🌟

Uno strumento di feedback sul design aiuta le parti interessate a collaborare e ad analizzare il feedback in modo organizzato. Riduce l'attrito della comunicazione e aiuta a registrare i contributi di tutti, a confrontare i feedback sul progetto e a monitorare le versioni modificate.

Tuttavia, scegliere lo strumento giusto per le vostre esigenze di progettazione è una sfida, considerando le opzioni disponibili oggi. Da qui abbiamo terminato il lavoro e compilato un elenco dei migliori strumenti di feedback per la progettazione, adatti a tutti i requisiti del flusso di lavoro e del budget.

Iniziamo. 🚀

⏰ Repilogo/riassunto di 60 secondi

Ecco la nostra carrellata dei 13 strumenti di feedback per la progettazione oggi disponibili:

ClickUp: Il migliore per la gestione del project management e la collaborazione del team InVision: Il migliore per la prototipazione e il test degli utenti Figma: il migliore per la progettazione e la prototipazione collaborativa Miro: il migliore per la collaborazione visiva e i workshop di design thinking Droplr: Il migliore per la condivisione dello schermo e la raccolta di feedback BugHerd: il migliore per il monitoraggio dei bug e il feedback visivo MockFlow: il migliore per la creazione di wireframing e mockup DesignDrop: il migliore per fornire annotazioni visive Usersnap: Il migliore per raccogliere feedback visivi Proofhub: Il migliore per la creazione di flussi di lavoro personalizzati per i team di progettazione Redpen: Ideale per il semplice feedback e la revisione dei progetti UserBack: migliore per la raccolta di feedback e segnalazioni di bug da parte dell'utente Pastel: il migliore per il feedback sul sito web e la collaborazione sul design

Cosa cercare negli strumenti di feedback del design

Quando siete alla ricerca del giusto strumento di feedback per la progettazione, ecco alcune funzionalità/funzioni che non possono mancare:

Facilità d'uso: Scegliete uno strumento di feedback sul design con un'interfaccia intuitiva per semplificare lo scambio di feedback ed evitare confusione

Scegliete uno strumento di feedback sul design con un'interfaccia intuitiva per semplificare lo scambio di feedback ed evitare confusione Funzionalità/funzione di integrazione: Assicuratevi che si integri senza problemi con i più diffusi software di progettazione e strumenti di project management con funzionalità di collaborazione in tempo reale

Assicuratevi che si integri senza problemi con i più diffusi software di progettazione e strumenti di project management con funzionalità di collaborazione in tempo reale Collaborazione in tempo reale: Cercate uno strumento che consenta feedback e modifiche in tempo reale, in modo che il team possa affrontare le modifiche in tempo reale per un flusso di lavoro ottimizzato

Cercate uno strumento che consenta feedback e modifiche in tempo reale, in modo che il team possa affrontare le modifiche in tempo reale per un flusso di lavoro ottimizzato Controllo delle versioni: Assicuratevi che il sistema monitori le modifiche e vi permetta di tornare alle versioni precedenti: in questo modo non perderete feedback preziosi o rimarrete bloccati con progetti obsoleti

Assicuratevi che il sistema monitori le modifiche e vi permetta di tornare alle versioni precedenti: in questo modo non perderete feedback preziosi o rimarrete bloccati con progetti obsoleti Costosità e scalabilità: Scegliete uno strumento che si adatti al vostro budget attuale, ma che sia scalabile per soddisfare le crescenti esigenze del vostro team

I 13 migliori strumenti di feedback per il design da utilizzare nel 2024

Con gli strumenti di feedback giusti, è possibile ottimizzare la collaborazione, raccogliere informazioni in modo efficiente e migliorare il processo di progettazione. Ecco il mio elenco dei migliori strumenti di feedback per la progettazione per aiutarvi ottimizzare i flussi di lavoro della progettazione .

1. ClickUp (Ideale per la gestione del project management e la collaborazione del team) ClickUp è l'app per il lavoro. È un'applicazione all-in-one per il project management e la gestione dei progetti

collaborazione con il team il programma ClickUp è uno strumento che semplifica il flusso di lavoro dei progettisti e li fa confluire in un unico spazio organizzato. Sia che si tratti di gestire attività, monitorare obiettivi o collaborare con il team, ClickUp aiuta a mantenere tutti allineati e concentrati su ciò che conta di più.

Con ClickUp Teams , i gestori del team di progetto e i creativi possono semplificare il project management del design suddividendo i progetti in attività, allegando i file di progettazione e collaborando in modo efficiente. I progettisti possono lasciare commenti dettagliati, taggare i membri del team e annotare i file con un feedback preciso.

In questo modo si garantisce che nessun feedback vada perso e che ogni suggerimento sia chiaro, attuabile e facile da seguire.

Collaborate con il vostro team di progettazione su richieste di design, percorsi utente e altro ancora con il software di project management di ClickUp Lavagne online di ClickUp migliora ulteriormente la collaborazione offrendo uno spazio visivo e interattivo dove i team possono fare brainstorming, elaborare strategie e fornire feedback in tempo reale. Con Whiteboards è possibile creare diagrammi di flusso, wireframe, mappe mentali e moodboard, consentendo ai progettisti di abbozzare, ideare e iterare i progetti in modo collettivo.

Utilizzate le lavagne online di ClickUp per collaborare visivamente, condividere pensieri e perfezionare concetti insieme

La possibilità di aggiungere note adesive, forme e testi direttamente sulla lavagna semplifica la visualizzazione dei concetti e il monitoraggio dei feedback dei membri del team, rendendo il processo di progettazione più collaborativo.

Per mantenere tutto allineato, ClickUp offre dashboard personalizzabili e strumenti di reportistica avanzata che forniscono informazioni in tempo reale sullo stato del progetto. I team possono tenere sotto controllo attività cardine, feedback e scadenze in un unico luogo.

Tracciate lo stato del progetto e misurate i progressi del team utilizzando le dashboard di ClickUp

Ecco come ClickUp può aiutarvi a soddisfare le vostre esigenze di feedback sulla progettazione:

Informazioni in tempo reale : Monitorate lo stato degli obiettivi del team, le attività in sospeso e le metriche chiave con barre e grafici cancellati a colori per aggiornamenti chiari e visivi

: Monitorate lo stato degli obiettivi del team, le attività in sospeso e le metriche chiave con barre e grafici cancellati a colori per aggiornamenti chiari e visivi Rimanete aggiornati con diverse visualizzazioni : tracciate lo stato di avanzamento e le metriche chiave utilizzando visualizzazioni flessibili come quella del monitoraggio degli avanzamenti

: tracciate lo stato di avanzamento e le metriche chiave utilizzando visualizzazioni flessibili come quella del monitoraggio degli avanzamenti Collaborazione semplificata: Mantenete il team sempre aggiornato monitorando le attività cardine, le scadenze e i feedback senza soluzione di continuità

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Organizzate i progetti di design in attività chiare e attuabili, assegnate le responsabilità e monitorate lo stato di avanzamento con Attività di ClickUp Creare documenti condivisi per brief di progettazione, guide di stile o note, consentendo ai provider di collaborare lasciando commenti e fornendo feedback in tempo reale con ClickUp Documenti Sfruttare ClickUp Brain per riepilogare/riassumere automaticamente i feedback, suggerire elementi d'azione e semplificare la comunicazione

Monitoraggio delle sequenze di progetto, visualizzazione delle dipendenze e adeguamento delle scadenze con i grafici Gantt, per mantenere i progetti in linea con le scadenze

Velocizzare la collaborazione con chiarimenti e feedback rapidi utilizzando ClickUp Chat Limiti di ClickUp

L'ampio intervallo di funzionalità/funzione può risultare eccessivo per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $5 al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

💡Pro Tip: Efficientemente annotare immagini, video e PDF per evidenziare il feedback direttamente sul contenuto. Questo garantisce chiarezza e semplifica il processo di revisione.

2. InVision (migliore per la prototipazione e il test dell'utente)

via InVision InVision è uno dei programmi di migliori strumenti di prototipazione oggi disponibili per dare vita ai vostri progetti con prototipi interattivi. È possibile creare e rivedere facilmente il proprio lavoro, mentre i commenti in tempo reale consentono al team di fornire un feedback diretto sul progetto. È perfetto se volete portare i vostri interlocutori a fare un tour virtuale del vostro prototipo e mettere rapidamente tutti d'accordo sulla stessa pagina.

Le migliori funzionalità/funzione di InVision

La funzionalità/funzione Freehand consente di fare brainstorming, schizzare idee e mappare flussi di lavoro in tempo reale

Aggiunta di animazioni interattive e fluide ai prototipi con i livelli di animazione

Limiti di InVision

I client non possono modificare direttamente i prototipi, il che porta a feedback confusi e revisioni inefficienti

Prezzi di InVision

**Gratis

Starter: $15/mese

$15/mese Professionista: $25/mese

$25/mese Teams: $99/mese

InVision valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (600+ recensioni)

4.4/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (700+ recensioni)

3. Figma (il migliore per la progettazione collaborativa e la prototipazione)

via Figma Figma è uno strumento di progettazione versatile che semplifica il processo di creazione di un ampio intervallo di progetti digitali, dalle interfacce utente ai prototipi interattivi. È ottimo per i progetti di team, poiché più designer possono lavorare contemporaneamente sullo stesso file. Ciò significa che non c'è più il caos del controllo delle versioni o l'attesa degli aggiornamenti.

Sia che stiate progettando un sito web, un'app o qualsiasi altro prodotto digitale, Figma offre funzionalità/funzione potenti come la grafica vettoriale, la prototipazione e il passaggio continuo da uno sviluppatore all'altro. Inoltre, la sua natura cloud-based consente di lavorare da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Figma

Le varianti dei componenti consentono di gestire più versioni di un componente in un'unica struttura

FigJam fornisce una lavagna collaborativa per il brainstorming e l'ideazione

I sistemi di progettazione consentono di creare stili, componenti e risorse riutilizzabili

Limiti di Figma

Limita l'accesso completo ad alcune funzionalità/funzione, come le autorizzazioni di copia, alle sottoscrizioni delle aziende

La versione mobile consente solo la visualizzazione del progetto; la modifica su iPad, simile a quella su PC, sarebbe un'ottima aggiunta

Prezzi di Figma

**Gratis

Team professionale: $15/postazione/mese

$15/postazione/mese Organizzazione: $45/seduta/mese

$45/seduta/mese Azienda: $75/seduta/mese

Valutazioni e recensioni di Figma

G2: 4.7/5 (1100+ recensioni)

4.7/5 (1100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (700+ recensioni)

💡Pro Tip: Impostazione cancellata brief di progettazione prima di iniziare. In questo modo il team sarà allineato e potrà sfruttare al meglio gli strumenti di progettazione e il flusso di lavoro.

4. Miro (Ideale per la collaborazione visiva e i workshop di design thinking)

via Miro Miro consente ai team di fare brainstorming, pianificare e mappare le idee in tempo reale su una lavagna online interattiva. Che si tratti di un workshop, di uno schizzo dei percorsi degli utenti o della creazione di mappe mentali, Miro dà vita alle vostre idee.

Migliora il project management aumentando la collaborazione con strumenti visivi. Dopo una sessione, è possibile condividere la lavagna con le parti interessate o utilizzarla come base per la fase successiva del processo di progettazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Coinvolgete i team con votazioni in tempo reale per dare priorità alle attività o alle idee

Le videochiamate in app aiutano a comunicare direttamente mentre si collabora sulla Bacheca

Le forme intelligenti e l'auto-snapping consentono di allineare e regolare automaticamente le forme per un diagramma senza interruzioni

Limiti di Miro

Librerie di icone limitate rispetto a strumenti di feedback visivo come Figma e Lucid

Gli strumenti di progettazione e la libreria di modelli ERD potrebbero essere migliorati con un maggior numero di modelli predefiniti

Prezzi di Miro

**Gratis

Starter: $8/mese per membro

$8/mese per membro Business: $16/mese per membro

$16/mese per membro Azienda: Personalizzata

Miro valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (6.000+ recensioni)

4.7/5 (6.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.500+ recensioni)

💡Pro Tip: Potenziate l'approccio centrato sull'utente del vostro team utilizzando strumenti di design thinking . Questi strumenti aiutano a guidare il processo, assicurando che l'attenzione rimanga concentrata sulla soluzione di problemi reali dell'utente e incoraggiando la collaborazione.

5. Droplr (migliore per la condivisione delle schermate e la raccolta di feedback)

via Droplr Droplr è un ottimo strumento per fornire un contesto visivo quando si dà un feedback ai membri del team. Permette di catturare e condividere facilmente screenshot o registrazioni dello schermo.

Con gli screenshot è possibile evidenziare aree specifiche di una schermata, mentre le registrazioni delle schermate possono aiutare a mostrare una sequenza di interazioni. Questo semplifica la spiegazione di attività o problemi di progettazione complessi durante il processo di feedback.

Le migliori funzionalità/funzioni di Droplr

Contrassegnate screenshot o video con testo, frecce ed evidenziazioni per una comunicazione chiara

Le funzionalità/funzione di scadenza dei link consentono di impostare date di scadenza sui link condivisi per contenuti sensibili al tempo

Limiti di Droplr

Richiede software di terze parti per modificare i documenti caricati

Espone i file condivisi in precedenza quando se ne condividono di nuovi, rendendo più complicato l'accesso

Nessun piano gratuito

Prezzi di Droplr

Pro Plus: $6/mese

$6/mese Teams: $7/mese

$7/mese Azienda: Personalizzata

Valutazioni e recensioni su Droplr

G2: 4.5/5 (300+ recensioni)

4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

6. BugHerd (il migliore per il monitoraggio dei bug e il feedback visivo)

via BugHerd BugHerd semplifica il monitoraggio dei bug consentendo di segnalare i problemi direttamente su un sito web attraverso uno strumento di feedback visivo. È possibile fissare i bug e i feedback su parti specifiche della pagina, rendendo più facile mostrare esattamente dove si trova il problema.

Ogni segnalazione di bug acquisisce automaticamente informazioni dettagliate come le informazioni sul browser e la risoluzione dello schermo, risparmiando tempo. Lo strumento di feedback video consente anche di creare dei walkthrough per fornire feedback e segnalare bug. Questo rende efficiente il processo di feedback, mostrando esattamente dove e quale sia il problema, invece di fornire descrizioni vaghe.

Migliori funzionalità/funzione di BugHerd

Cattura e gestisce i bug direttamente sul sito web dal vivo, utilizzando il feedback "point-and-click"

I bug sono collegati agli elementi della pagina web, fornendo agli sviluppatori un contesto preciso

Mantenete pulite le visualizzazioni rivolte al client e condividete il feedback in privato in una modalità di feedback privata

Limiti di BugHerd

Le notifiche non sono filtrate in cartelle, aumentando così il disordine

Richiede una formazione per il personale non tecnico per partecipare alle revisioni

Prezzi di BugHerd

Standard: $41/mese (5 membri)

$41/mese (5 membri) Studio: $66/mese (10 membri)

$66/mese (10 membri) Premium: $124/mese (25 membri)

$124/mese (25 membri) Azienda: Personalizzata

BugHerd valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (100+ recensioni)

4.8/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

7. MockFlow (il migliore per la creazione di wireframing e mockup)

via MockFlow MockFlow semplifica la creazione di wireframing e mockup grazie alla sua interfaccia drag-and-drop. Offre modelli e componenti dell'interfaccia utente già pronti, in modo da poter creare rapidamente i layout.

È ottimo per abbozzare idee e condividerle con il team per ottenere un feedback. Inoltre, l'IA può fornire revisioni del progetto per l'intero wireframe o per una parte selezionata di esso, aiutandovi a perfezionare il progetto più rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mockflow

Accesso a kit di interfaccia utente predefiniti per una creazione più rapida, personalizzati per diverse piattaforme (ad esempio, mobile, web)

Creazione di spazi dedicati alla collaborazione del team con tavoli di discussione e monitoraggio delle attività, tutti collegati a progetti specifici

Limiti di Mockflow

Difficoltà a selezionare più componenti o a ridimensionare più livelli contemporaneamente

La modifica con i collaboratori richiede l'accesso a un piano a pagamento

Prezzi di Mockflow

Base: Gratis

Gratis Premium: $14/mese (1 editor)

$14/mese (1 editor) Business: $45/mese (3 editor)

$45/mese (3 editor) Azienda: $160 (solo annuale)

Valutazioni e recensioni di Mockflow

G2: 4.2/5 (80+ recensioni)

4.2/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (70+ recensioni)

💡Pro Tip: Utilizzo di modelli wireframe possono far risparmiare molto tempo durante il processo di progettazione. Forniscono una struttura solida, consentendo di personalizzare e perfezionare rapidamente il layout per adattarlo alle esigenze del progetto.

8. DesignDrop (il migliore per fornire annotazioni visive)

via DesignDrop DesignDrop è uno strumento di feedback sul design che si distingue per la sua facilità d'uso, rivolto agli utenti non tecnici e ai principianti. Li libera da una curva di apprendimento ripida e fornisce un modo organizzato per gestire le richieste di progettazione.

È possibile caricare il proprio progetto e condividere un URL con il team o con i client per raccogliere un feedback efficace. Possono aggiungere annotazioni visive direttamente al progetto, facilitando la raccolta di input e la collaborazione senza confusione.

Funzionalità/funzione migliori di DesignDrop

Ampio intervallo di elementi di annotazione visiva, tra cui la scelta del colore e della tipografia

Collaborazione facile e in tempo reale grazie alle annotazioni visive e ai commenti in thread

Limiti di DesignDrop

Da fare a meno dell'integrazione con le piattaforme di project management per semplificare i flussi di lavoro end-to-end della progettazione

Prezzi di DesignDrop

Starter : $2,35/mese

: $2,35/mese Pro : $5,89/6 mesi

: $5,89/6 mesi Premio: $10,61/12 mesi

Valutazioni e recensioni di DesignDrop

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Usersnap (il migliore per la raccolta di feedback visivi)

via Usersnap Usersnap è ottimo per semplificare il processo di feedback, in quanto è possibile catturare facilmente screenshot o registrazioni dello schermo direttamente dal browser. In questo modo è possibile far luce su problemi rilevanti o condividere visivamente le intuizioni senza bisogno di strumenti aggiuntivi.

È possibile aggiungere annotazioni, commenti e descrizioni, per chiarire quali parti del design o dell'interfaccia necessitano di attenzione.

Funzionalità/funzione migliori di Usersnap

Raccogliere feedback direttamente attraverso un'estensione per il browser senza lasciare il sito

Registrare le sessioni degli utenti per comprendere meglio il contesto dei bug o dei problemi

Moduli e widget personalizzati per allinearsi al branding della vostra app o del vostro sito web

Limiti di Usersnap

La mancanza di un'integrazione diretta con il CRM limita le risposte personalizzate e l'approfondimento del contesto dei feedback dei clienti

Prezzi di Usersnap

Starter: €39/mese (circa $41/mese)

€39/mese (circa $41/mese) Crescita: €89/mese (circa $94,34/mese)

€89/mese (circa $94,34/mese) Professional: €159/mese (circa $168,54/mese)

€159/mese (circa $168,54/mese) Premium: €319/mese (circa $338,14/mese)

Valutazioni e recensioni su Usersnap

G2: 4.6/5 (80+ recensioni)

4.6/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

10. Proofhub (il migliore per la creazione di flussi di lavoro personalizzati per i team di progettazione)

via Proofhub ProofHub è una delle migliori strumenti di correzione di bozze per il project management. Semplifica il processo di revisione e approvazione consentendo ai team di collaborare sui file direttamente all'interno della piattaforma.

È possibile lasciare facilmente commenti, contrassegnare le modifiche e monitorare le revisioni, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina. Che si tratti di revisione di progetti, documenti o altri file, ProofHub semplifica il feedback, assicurando al team un lavoro di alta qualità in tempi più rapidi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Proofhub

Menzione dei compagni di squadra per gli aggiornamenti e condivisione dei file direttamente all'interno delle attività

Revisione semplificata dei documenti con strumenti di annotazione integrati

Limiti di Proofhub

La funzione di fatturazione potrebbe essere più semplice, nonostante l'integrazione con QuickBooks

Le funzionalità di modifica e condivisione delle note di ProofHub devono essere migliorate

Prezzi di Proofhub

Essenziale: $45/mese

$45/mese Controllo estremo: $89/mese

Valutazioni e recensioni su Proofhub

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

11. Redpen (il migliore per un semplice feedback e revisione del design)

via Penna rossa Redpen rende il feedback sui progetti semplice e organizzato. Invece di avere a che fare con commenti vaghi o sparsi, tutti possono lasciare un feedback chiaro e diretto direttamente sul progetto. La piattaforma offre anche piani personalizzati per sviluppatori e team di assistenza clienti.

Gli sviluppatori ricevono un feedback mirato che li aiuta a procedere più rapidamente nel processo di creazione. I team del servizio clienti possono tenere traccia e gestire i feedback dei client in un unico posto, accelerando le risposte e aumentando la soddisfazione. L'obiettivo è rendere la collaborazione più fluida, veloce ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Redpen

Permette ai revisori di commentare senza account, facilitando il feedback dei client

Monitoraggio delle revisioni del progetto con il controllo della versione per mantenere il feedback organizzato

Limiti di Redpen

Registrazione dello schermo e le opzioni di personalizzazione avanzate non sono disponibili sul piano Free

Prezzi di Redpen

**Gratuito

Standard (per sviluppatori): $9,95/utente al mese

$9,95/utente al mese Standard (per i servizi): $249,95/mese

$249,95/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Redpen valutazioni e recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

12. UserBack (il migliore per la raccolta di feedback e segnalazioni di bug da parte degli utenti)

via UtenteRetro UserBack è un altro efficiente strumento di feedback sul design del nostro elenco che rende più facile raccogliere e gestire i contributi degli utenti. Ci piace in particolare la funzionalità "Segmento utente", che aiuta a organizzare i feedback raggruppando gli utenti come utenti in versione di prova, detrattori NPS e sostenitori del prodotto.

In questo modo è più facile raccogliere informazioni mirate da ciascun gruppo. Otterrete feedback più pertinenti alla loro esperienza, aiutandovi a migliorare il vostro prodotto in modo più rapido e intelligente.

Le migliori funzionalità/funzioni di UserBack

L'estensione del browser per il feedback vi permette di lavorare più rapidamente con opzioni di feedback a codice zero

Session Replay permette di riavvolgere e riprodurre le sessioni per ottenere la vera storia dietro ai problemi

Limiti di UserBack

Gli account client contano per il totale degli utenti, con il limite dell'accesso al progetto e al feedback

L'integrazione con Slack è limitata a un canale per progetto

Prezzi di UserBack

Starter: $49/mese

$49/mese Scala: $109/mese

$109/mese Premium: $219/mese

Valutazioni e recensioni di UserBack

G2: 4.8/5 (100+ recensioni)

4.8/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (70+ recensioni)

13. Pastel (Il migliore per il feedback sui siti web e la collaborazione sul design)

via Pastello Pastel consente di commentare direttamente i siti web, facilitando la raccolta di feedback in tempo reale. Senza bisogno di screenshot o strumenti esterni, gli utenti possono semplicemente cliccare su qualsiasi parte di un sito web per lasciare commenti o suggerimenti. È altamente collaborativo e permette a team e client di discutere le modifiche nel contesto, rendendo l'iterazione del progetto più veloce e chiara.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pastel

Genera automaticamente ticket e attività in altri strumenti per semplificare il flusso di lavoro

Controllo dei tempi di feedback disabilitando facilmente i commenti con un clic

Trasforma qualsiasi sito web in una tela per ottenere un feedback rapido e visivo

Limiti di Pastel

Nessuna integrazione diretta con strumenti di progettazione come Figma

Prezzi di Pastel

**Gratis

Solo: $24/mese

$24/mese Studio: $83/mese

$83/mese Azienda: $350/mese

Valutazioni e recensioni di Pastel

G2 : Non abbastanza recensioni

: Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Pro Tip: Per una collaborazione efficace nella progettazione incoraggiare sempre il feedback in tempo reale sui progetti in corso. In questo modo si accelera l'iterazione e si garantisce che tutti siano allineati con la visione del progetto.

Raccogliete i feedback sul design più velocemente con ClickUp

La raccolta di feedback attraverso gli strumenti di feedback del design è solo l'inizio. Per avere un vero impatto, è necessaria una piattaforma che vi aiuti a implementare i cambiamenti e a monitorarne l'efficacia.

È qui che ClickUp brilla! ✨

Oltre a raccogliere i feedback personali o dei client, ClickUp vi permette di documentare i vostri stati senza soluzione di continuità, di fissare obiettivi chiari e di monitorare le attività cardine, il tutto in un unico posto. Vi tiene organizzati e vi aiuta a misurare i risultati dei cambiamenti.

Sia che vogliate raccogliere feedback, perfezionare i progetti o mettere a punto la vostra strategia, ClickUp trasforma gli input in azioni, rendendo più facile rimanere in carreggiata e consegnare lavori eccezionali. Ma non fidatevi della nostra parola: provatelo voi stessi!

Ci piacerebbe sapere come ClickUp aiuta a semplificare il vostro processo di progettazione. Iscrivetevi gratuitamente oggi. 🎯