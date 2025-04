Modelli essenziali di RFQ in Excel per i responsabili degli acquisti

Rendersi conto che avreste potuto strappare un'offerta migliore dopo esservi impegnati con un fornitore è frustrante, vero? Che si tratti di pianificazione di eventi o di project management, la dispersione di email e chattare rende caotico il confronto dei preventivi dei fornitori.

Ecco perché una richiesta di offerta (RFQ) semplifica le cose. Le RFQ sono documenti formali inviati ai fornitori per ottenere informazioni sui prezzi di beni o serviziMigliorano la comunicazione, gestiscono i budget e offrono il massimo valore.

Tuttavia, se volete qualcosa di meglio e senza problemi, utilizzate un modello RFQ pronto all'uso. Con i campi chiave dei dati essenziali pre-progettati, si risparmia tempo e si aumenta la produttività.

Per risparmiarvi la fatica della ricerca, abbiamo raccolto i cinque migliori modelli di RFQ in Excel. Inoltre, presenteremo altri modelli di ClickUp , un veterano del project management.

**Cosa rende un buon modello di RFQ in Excel?

Prima di arrivare al miglior modello di RFQ in Excel, è importante sapere cosa cercare.

A prescindere dalle esigenze aziendali, ecco cosa ne rende efficace uno:

**Scegliete soluzioni con campi di dati che aiutino a standardizzare i tipi di risposta. Optate per elementi di convalida dei dati, come i menu a tendina e le caselle di controllo, per ridurre gli errori e semplificare la raccolta dei dati

Semplifica i calcoli: Selezionare strumenti con formule precostituite per il calcolo automatizzato dei costi o per evidenziare le offerte migliori. Preferite regole di formattazione a condizione per facilitare il processo decisionale con dettagli facili da individuare

Selezionare strumenti con formule precostituite per il calcolo automatizzato dei costi o per evidenziare le offerte migliori. Preferite regole di formattazione a condizione per facilitare il processo decisionale con dettagli facili da individuare Migliora la personalizzazione: IncorporareModelli RFQ facili da modificare per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto. Modificando le categorie o aggiungendo nuovi campi, la vostra RFQ si inserisce perfettamente in qualsiasi flusso di lavoro

IncorporareModelli RFQ facili da modificare per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto. Modificando le categorie o aggiungendo nuovi campi, la vostra RFQ si inserisce perfettamente in qualsiasi flusso di lavoro Migliora la comunicazione: Scegliete soluzioni con requisiti e scadenze chiaramente definiti. Scegliete modelli con spazi dedicati alle note o alle istruzioni specifiche del fornitore per mantenere i dettagli trasparenti e ben allineati

Pro Tip: Privilegiate il design visivo nella selezione dei modelli. Sebbene le RFQ siano strumenti aziendali essenziali, un design accattivante le rende più facili da compilare e più interattive.

Top 5 modelli di RFQ in Excel

I modelli di RFQ sono un modo eccellente per garantire coerenza, efficienza e precisione nella raccolta dei preventivi dei fornitori. Qui esploreremo i cinque migliori modelli di RFQ in Excel che possono aiutarvi a gestire le vostre esigenze di approvvigionamento in modo semplice e professionale.

1. Modello di richiesta di preventivo di Vertex42

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Request-for-Quote-Template-by-Vertex42.png Modello RFQ excel di Vertex42 /%img/

via Vertex42 Il modello di richiesta di preventivo di Vertex42 include informazioni sul fornitore, dati del cliente e nome del servizio. Consente ai fornitori di aggiornare la validità dell'offerta per garantire decisioni informate e tempestive.

Il modello offre anche una tabella dedicata alle richieste di servizi e alle relative tariffe e consente ai fornitori di confermare le imposte sui servizi per un'elaborazione agevole dei pagamenti. È inoltre dotato di un'utile guida che ne facilita la comprensione e la compilazione.

Caratteristiche chiave:

Calcolo automatico delle imposte su elementi specifici grazie alla logica delle condizioni integrata

Confronto di più preventivi di fornitori con due fogli di lavoro dedicati ai preventivi

Ideale per: Le aziende che desiderano un confronto dettagliato dei preventivi RFQ comprensivi delle imposte

Scarica questo modello

➡️ Per saperne di più: 10 modelli di richiesta di assistenza gratis per semplificare i flussi di lavoro della gestione dei servizi

2. Modello di richiesta di offerta per i servizi di catering da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Request-for-Quotation-for-Catering-Services-Template-by-Template.net\_-1400x1137.png Modello di richiesta di offerta per servizi di catering excel da Template.net /%img/

via Template.net La richiesta di preventivo per Servizi di catering modello di Template.net è ideale per le RFQ di una pagina. La soluzione si apre con uno spazio per le informazioni chiave di contatto e le date del preventivo.

Presenta inoltre una semplice tabella con le descrizioni dei servizi, la quantità, il prezzo, l'unità e i totali per riga, e termina con il calcolo delle imposte, il totale e le condizioni.

Un altro vantaggio è che questa soluzione è disponibile nei formati Fogli Google, Documenti Google e Microsoft Word.

Caratteristiche fondamentali:

Aggiornamenti dei costi semplici e privi di errori umani grazie a formule precostruite

Flusso di informazioni cancellato con i dettagli dei fornitori e dei richiedenti, comprese le informazioni di contatto

Ideale per: Organizzatori di eventi o aziende che necessitano di servizi di catering

Scarica questo modello

3. Modello di preventivo di contabilità da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Accounting-Quotation-Template-by-Template.net\_-1400x1190.png Modello di RFQ contabile excel da Template.net /%img/

via Template.net State cercando un preventivo per un servizio finanziario? Il Modello di preventivo per account di Template.net offre una soluzione efficiente e strutturata. Questo modello di RFQ Excel ha quattro fogli chiave per consentire una gestione efficiente dei preventivi.

Il foglio preventivo acquisisce i dettagli del client e del fornitore e calcola le valutazioni dei servizi. Il foglio dei servizi registra le valutazioni per ogni servizio, mentre i fogli dei client e dei dipendenti registrano le chiavi di contatto come posizione, email e numero di telefono.

Una funzionalità/funzione di spicco è la formula di riferimento, che consente di selezionare un servizio e una quantità e di estrarre automaticamente i dettagli correlati dai fogli collegati.

Funzioni chiave:

Ottimizzazione dell'inserimento dei dati con particolare attenzione agli elenchi a discesa e alla referenziazione

Fornisce preventivi accurati con imposte commerciali e sconti contabilizzati nel prezzo finale

Ideale per: Team di progetto e aziende che cercano di esternalizzare i servizi finanziari e per aziende o account che gestiscono preventivi complessi

Scarica questo modello

4. Modello di preventivo formato da Vyapar

via Vyapar Il Modello per formattare le quotazioni di Vyapar è destinato a coloro che desiderano combinare fatturazione e quotazioni. Il modello include le sezioni essenziali delle RFQ, dai dettagli dell'azienda ai prezzi degli elementi, ai valori fiscali e ai totali.

Consente inoltre di aggiungere lo stato di pagamento e il saldo dell'account in caso di debiti insoluti. Il modello è dotato di uno spazio per le osservazioni per le clausole di consegna specifiche. È presente una sezione di dichiarazione per i clienti che gestiscono servizi o politiche sensibili.

Caratteristiche chiave:

Incorpora la prova commerciale e il riconoscimento formale con i segnaposti per la firma

Tenere conto delle aliquote fiscali regionali e specifiche del prodotto con una percentuale su ciascun elemento

Ideale per: Piccole aziende e team che necessitano di preventivi semplici per nuove esigenze di sourcing e fornitori che desiderano standardizzare i formati di preventivo e fatturazione

Scaricare questo modello

5. Modello di preventivo con calcolo delle imposte di Microsoft

via Microsoft Avete bisogno di soluzioni di quotazione per i vostri diversi servizi? Il Microsoft Price Quotation with Tax Calculation Template è un modello di RFQ in Excel, versatile e visivamente accattivante. Contiene descrizioni dettagliate dei prodotti, calcoli delle imposte e informazioni sulla spedizione per fornire preventivi professionali.

Questo modello Excel presenta anche un layout pulito e formule integrate per ottenere totali e imposte accurati. Inoltre, è facile adattare colori, termini e formati al tema colore del vostro marchio.

Caratteristiche chiave:

Aggiornamento istantaneo dei valori dell'imposta commerciale grazie a una cella per l'aliquota regolabile

Mappare gli aspetti commerciali dell'offerta con campi per i termini di pagamento, la responsabilità assicurativa e la data di spedizione

Ideale per: Organizzazioni che si occupano di prodotti e servizi multipli, come la sanità e i trasporti.

Scarica questo modello

➡️ Leggi tutto: Hai bisogno di soluzioni per determinare con quali fornitori lavorare? Date un'occhiata a questi dieci pratici modelli di richiesta di informazioni (RFI) .

Limiti dell'utilizzo di modelli RFQ in Excel

Excel è ottimo per fare i numeri, ma presenta alcuni limiti come strumento di software di gestione dei preventivi . Ecco alcuni svantaggi da tenere a mente prima di adottare un modello RFQ in Excel:

Richiede aggiornamenti manuali: L'aggiornamento dei dati è in gran parte manuale e aumenta le possibilità di errore umano. Richiede un'attenzione costante per l'accuratezza delle formule e dei campi di dati

L'aggiornamento dei dati è in gran parte manuale e aumenta le possibilità di errore umano. Richiede un'attenzione costante per l'accuratezza delle formule e dei campi di dati Limitare la collaborazione: Excel non consente la modifica simultanea, il che risulta in conflitti di versione e lacune nella comunicazione. Costringe i team ad affidarsi a email o unità condivise che creano inefficienze, ostacolando gli aggiornamenti in tempo reale e il processo decisionale

Excel non consente la modifica simultanea, il che risulta in conflitti di versione e lacune nella comunicazione. Costringe i team ad affidarsi a email o unità condivise che creano inefficienze, ostacolando gli aggiornamenti in tempo reale e il processo decisionale Offre una scalabilità limitata: Fatica a gestire un numero crescente di RFQ con più elementi o fornitori. Excel richiede la creazione di file separati per ogni richiesta, complicando l'organizzazione, e non è compatibile con i flussi di lavoro, il che ostacola l'efficienza e l'approvazione dei preventivi

Fatica a gestire un numero crescente di RFQ con più elementi o fornitori. Excel richiede la creazione di file separati per ogni richiesta, complicando l'organizzazione, e non è compatibile con i flussi di lavoro, il che ostacola l'efficienza e l'approvazione dei preventivi **Tutti i calcoli in Excel richiedono un rigoroso inserimento manuale, la creazione di regole e la convalida dei dati. Excel non dispone di strumenti analitici o di automazione delle attività che facilitino l'onboarding dei fornitori e altri elementi del progetto

**Integrazione limitata: lo strumento non è in grado di connettersi facilmente con sistemi cruciali come il CRM,processi di approvvigionamentoo moduli ERP. Questo crea dei silos di dati, rende più difficile la centralizzazione e complica l'analisi delle metriche chiave

**Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare Software per le richieste di offerta (RFP) per aiutarvi a sviluppare, classificare e inviare proposte aziendali a potenziali clienti.

Modelli alternativi di RFQ in Excel

Dati i limiti di Excel, non è neanche lontanamente paragonabile a un modello RFQ o RFQ dedicato Soluzione RFP . Siete confinati in celle di dati rigide che non sono necessariamente adatte al processo di approvvigionamento. Con queste premesse, è naturale cercare un'alternativa.

Le RFQ hanno un ruolo fondamentale nell'esecuzione dei progetti e nella fornitura dei servizi. Ecco perché una piattaforma di project management come ClickUp offre una soluzione di gran lunga migliore.

Grazie all'automazione, alla solida gestione dei preventivi, alle oltre 30 potenti funzionalità e alle oltre 1000 integrazioni, ClickUp semplifica le RFQ e aiuta a garantire servizi di alto livello in modo efficiente.

Avete bisogno di essere ancora più convincenti? Ecco il confronto tra i due strumenti:

Funzionalità/funzione Excel ClickUp ❌Nessuna modifica in tempo reale ✅🏆 Collaborazione in tempo reale Condivisione senza interruzioni Funzionalità/funzione completa di chattare Automazioni ➖ Inserimento manuale di base per i calcoli ✅🏆 Calcoli immediati e automatizzati Funzionalità/funzione di notifica e promemoria dedicate Scalabilità ➖Difficile gestire più RFQ ✅🏆 Facile gestione di più progetti e RFQ Integrazioni ❌Nessuna integrazione diretta al di fuori dell'ecosistema Microsoft ✅🏆1000+ integrazioni con altri strumentiSoftware CRM, HR e commerciali integrati Controllo delle versioni ➖ Monitoraggio manuale delle versioni ✅🏆 Controllo automatico delle versioni e degli aggiornamenti Gestione dei preventivi ❌Nessuna funzionalità/funzione di gestione ✅🏆 Robusta gestione delle attività Generazione di contenuti alimentata dall'IA Approfondimenti analitici in tempo reale, dashboard e reportistica

1. Modello di richiesta di preventivo ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/request-for-quote-1200.png Documentate, condividete e monitorate i preventivi di fornitori e provider con il modello di richiesta di preventivo di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6103088&dipartimento=vendite-crm&\_gl=1\*1dhmi96\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3Mjc0MTc4NjIuQ2owS0NRandqTlMzQmhDaEFSSXNBT3hCTTZvcWVnUmoyd1haeDVsQ0o5b3VMN2VHUXBReGQ0TnlNRVEtR0h1b1dVeU9xNmKNVRZa2ppc2FBbWpyRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTk1Njg0MDAwOS4xNzI3NzcxMTU4 Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di richiesta di preventivo ClickUp è perfetto per gestire preventivi per qualsiasi servizio o produttività. Il modello di documento ha una singola pagina che copre tutto ciò che serve in una RFQ.

Oltre alle informazioni di contatto essenziali, registra i termini commerciali e i calcoli del preventivo. Il modello è dotato anche di una sezione dedicata alle istruzioni speciali. È l'ideale per gli argomenti che necessitano di un focus o di una negoziazione aggiuntiva.

Caratteristiche chiave:

Creare e delegare attività a partire da qualsiasi testo del documento con Attività di ClickUp Condividere la RFQ senza problemi con diverse opzioni di condivisione ed esportazione dei link



Ideale per: Teams che desiderano una gestione RFQ e un'integrazione delle attività senza soluzione di continuità e per tutti gli scopi di approvvigionamento

2. Modello di modulo per preventivo ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/quote-form.png Modulo di preventivo ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200694456&dipartimento=vendite-crm&\_gl=1\*wne2a6\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzAwMjUzNzAuQ2p3S0NBand5ZmU0QmhB0Vpd0FrSUw4c1AwMG82dUFmRndfNGtlSzh1S3A0cEJUMFRnSGx1VWd1aU1yVXp1aGRTNU01NDcwMmlMbUxCb0NOUjBRQXZEX0J3RQ..\*\gcl_au\*NTQyNDc2Mzk2LjE3Mjk4NDczMjEuMTY4MDc5MTcwOC4xNzMwNzQ0NDcwLjE3MzA3NDQ0NzA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di modulo di preventivo ClickUp perfeziona la gestione dei preventivi per client e fornitori. Questo modello alternativo di RFQ offre nove visualizzazioni personalizzate per aiutarvi a concentrarvi in modo efficiente su ogni fase del processo RFQ.

Inizia con una semplice vista dedicata modulo d'ingresso per acquisire le ultime richieste di servizio. Il modello presenta anche una funzionalità/funzione per riepilogare/riassumere le nuove richieste e valutarne la fattibilità prima di coinvolgere le parti interessate.

Grazie alla visualizzazione a Kanban, il monitoraggio dello stato e della categoria di ogni RFQ diventa semplice. Inoltre, presenta una funzionalità/funzione Calendario per allineare i preventivi al calendario del progetto.

Caratteristiche chiave:

Gestione e conversione di più RFQ con il raggruppamento in base allo stato

Condivisione di costi di servizio accurati grazie a campi personalizzati come esperienza, tempo e numero di persone richieste

Ideale per: Piccole aziende e team che cercano un approccio alla gestione delle RFQ basato sullo stato di avanzamento

➡️ Per saperne di più: 10 migliori moduli di richiesta di progetto per i team

3. Modello di modulo di preventivo per servizi ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/service-quote-form.jpg Modulo per il preventivo di servizi ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205380554&department=operations&\_gl=1\*wne2a6\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzAwMjUzNzAuQ2p3S0NBand5ZmU0QmhBV0Vpd0FrSUw4c1AwMG82dUFmRndfNGtlSzh1S3A0cEJUMFRnSGx1Vd1aU1yVXp1aGRTNU01NDcwMmlMUxCb0NOUjBRQXZEX0J3RQ..\*\gcl_au\*NTQyNDc2Mzk2LjE3Mjk4NDczMjEuMTY4MDc5MTcwOC4xNzMwNzQ0NDcwLjE3MzA3NDQ0NzA.

Scarica questo modello /%cta/

Volete gestire la produttività del team e ottimizzare le RFQ? Modello di modulo per preventivo di servizio di ClickUp è un'ottima scelta.

Questo modello vi aiuta a creare facilmente preventivi di servizio dettagliati e professionali. Inoltre, consente di risparmiare tempo grazie a un modulo pronto all'uso per acquisire le informazioni necessarie sul servizio, in modo da garantire che le vostre RFQ siano coerenti e non manchino di dettagli critici.

Il modello offre una gestione completa dei preventivi con dieci campi personalizzati e cinque visualizzazioni dedicate. Questi elementi chiave approfondiscono anche le specifiche del servizio e le potenziali sequenze. Inoltre, facilita la comunicazione attraverso commenti, reazioni e assegnazioni di attività.

Caratteristiche chiave:

Assegnazione delle attività in base alla descrizione del progetto RFQ e alla capacità del team con il modulo integrato Vista Carico di lavoro di ClickUp Mantenete tutti e tutti i piani d'azione RFQ sulla stessa pagina con lo strumento di messaggistica dedicato del modello, ClickUp Chattare Ideale per: Team orientati al servizio con un alto volume di richieste di offerta



➡️ Per saperne di più: 10 Modelli di preventivo aziendale gratis in Word ed Excel

4. Modello di proposta di bilancio ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-213.png Modello di proposta di budget di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6188884&department=operations&\_gl=1\*1b90atd\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzAwMjUzNzAuQ2p3S0NBand5ZmU0QmhBV0Vpd0FrSUw4c1AwMG82dUFmRndfNGtlSzh1S3A0cEJUMFRnSGx1VWd1aU1yVXp1aGRTNU01NDcwMmlMbUxCb0NOUjBRQXZEX0J3RQ..\*\gcl_au\*NTQyNDc2Mzk2LjE3Mjk4NDczMjEuMTY4MDc5MTcwOC4xNzMwNzQ0NDcwLjE3MzA3NDQ0NzA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di proposta di budget ClickUp è stato progettato per approvare il vostro budget con le quotazioni più recenti. Questa alternativa di Excel consente di tenere conto di tutti i costi relativi alle RFQ prima dell'approvazione.

Il foglio principale del modello registra le Sequenze e i dettagli del progetto. Ha sei sottopagine per il personale, la logistica, i materiali e i calcoli degli eventi. In questo modo è possibile tenere conto di tutte le migliori offerte nella fornitura.

La presentazione RFQ, priva di fronzoli, può essere adattata anche per esternalizzare interi progetti o eventi. Ogni tabella mappa i costi interfunzionali per allineare le RFQ ai centri di costo giusti.

Caratteristiche chiave:

Struttura e presentazione di intere panoramiche RFQ con una sottopagina di riepilogo/riassunto focalizzata sui punti salienti

Creazione di riepiloghi/riassunti automatizzati e recupero di informazioni analitiche per le giustificazioni dei costi con l'assistente IA integrato, ClickUp Brain Ideale per: i team di progetto che integrano le RFQ in un progetto dettagliato budget di progetto

5. Modello di proposta di sovvenzione ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Grant-Proposal-Template.png Con il modello di proposta di sovvenzione di ClickUp è possibile ottenere il finanziamento del progetto e la sicurezza dei costi per le RFQ più efficienti https://app.clickup.com/signup?modello=t-194498444&dipartimento=finanza-&&_gl=1\*8rr7lk\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzAwMjUzNzAuQ2p3S0NBe5ZmU0QmhBV0Vpd0FrSUw4c1AwMG82dUFmRndfNGtlSzh1S3A0cEJUMFRnSGx1VWd1aU1yVXp1aGRTNU01NDcwMmlMbUxCb0NOUjBRQXZEX0J3RQ..\*\gcl_au\*NTQyNDc2Mzk2LjE3Mjk4NDczMjEuMTY4MDc5MTcwOC4xNzMwNzQ0NDcwLjE3MzA3NDQ0NzA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di proposta di sovvenzione ClickUp aiuta le aziende a migliorare la gestione delle RFQ e i flussi di lavoro attraverso un lavoro mirato di finanziamento dei progetti.

Include campi di dati chiave come le attività di finanziamento, i costi iniziali e le metriche di performance. Il modello garantisce anche l'account, mappando le priorità delle attività, le date di scadenza e le responsabilità. Questo approccio strutturato facilita il monitoraggio dello stato di finanziamento della ricerca.

Raggruppando le attività in base alla fase della proposta, il modello consente di inviare le RFQ in modo mirato. È inoltre disponibile una visualizzazione del calendario del progetto per allineare le proposte di RFQ alle attività cardine del progetto. Sia che si tratti di reperire servizi o di formulare offerte di finanziamento, questo modello consente di mantenere precisi e ben allineati gli obiettivi delle sovvenzioni.

Caratteristiche chiave:

Miglioramentola gestione delle proposte con aggiornamenti automatizzati delle attività e monitoraggio del tempo

Differenziare le priorità di finanziamento delle sovvenzioni con una chiara documentazione dei valori fatturati, dei costi di bilancio e dei risultati

Ideale per: Organizzazioni che gestiscono flussi di lavoro RFQ con particolare attenzione a progetti finanziati da sovvenzioni

6. Modello di proposta aziendale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Business-Proposal-Template-by-ClickUp.png Modello di proposta aziendale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205497134&department=operations&\_gl=1\*8rr7lk\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzAwMjUzNzAuQ2p3S0NBand5ZmU0QmhBV0Vpd0FrSUw4c1AwMG82dUFmRndfNGtlSzh1S3A0cEJUMFRnSGx1Vd1aU1yVXp1aGRTNU01NDcwMmlMUxCb0NOUjBRQXZEX0J3RQ..\*\gcl_au\*NTQyNDc2Mzk2LjE3Mjk4NDczMjEuMTY4MDc5MTcwOC4xNzMwNzQ0NDcwLjE3MzA3NDQ0NzA.

Scarica questo modello /%cta/

Se volete integrare le RFQ nel vostro piano aziendale, Il modello di proposta aziendale di ClickUp è una scelta completa. Il modello offre viste Elenco precostituite che tengono traccia di tutte le fasi del percorso RFQ, dalla richiesta iniziale all'invio finale.

I campi personalizzati di questo modello catturano dettagli critici come i requisiti del servizio, le aspettative di budget e le informazioni sul fornitore. Inoltre, include modelli di email pronti all'uso per inviare messaggi di sensibilizzazione professionali ai potenziali fornitori.

Avete bisogno di una guida in più? ClickUp include una Guida introduttiva per guidarvi attraverso l'intero processo. Questo modello RFQ gratis è la soluzione completa per gestire le nuove entrate aziendali e aggiudicarsi le migliori offerte.

Caratteristiche/funzione chiave:

Visualizzate il tasso di completamento di ogni proposta RFQ con una visualizzazione personalizzata dei passaggi delle proposte aziendali

Raggiungere i fornitori per le RFQ ad alta priorità con una combinazione di modelli di email e un elenco di priorità in tempo reale

Ideale per: Le aziende che elaborano le RFQ per allinearsi alla crescita aziendale e alla generazione di entrate

7. Modello di proposta di servizi ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/76f37d4-600.png Modello di proposta di servizi ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6103228&dipartimento=serviziprofessionali-servizi&&gl=1\*437pei\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzAwMjUzNzAuQ2p3S0NBe5ZmU0QmhBV0Vpd0FrSUw4c1AwMG82dUFmRndfNGtlSzh1S3A0cEJUMFRnSGx1Vd1aU1yVXp1aGRTNU01NDcwMmlMbUxCb0NOUjBRQXZEX0J3RQ..\*\gcl_au\*NTQyNDc2Mzk2LjE3Mjk4NDczMjEuMTY4MDc5MTcwOC4xNzMwNzQ0NDcwLjE3MzA3NDQ0NzA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di proposta di servizio ClickUp è stato progettato per fornire proposte RFQ tangibili con qualcosa di così sfumato come un servizio. Questo modello strutturato e professionale contiene tutte le informazioni essenziali, dai dettagli di contatto alla portata del servizio.

Consente inoltre alle aziende di delineare chiaramente la descrizione del progetto, il background aziendale e gli oggetti. Il modello è corredato di elementi chiave come le consegne, le dipendenze e le sequenze temporali stimate, perfette per una ripartizione realistica dei costi.

Offre anche sezioni per la negoziazione dei prezzi, le firme finali e i loghi aziendali. Il modello è anche facile da personalizzare per adattarlo ai temi del vostro marchio.

Caratteristiche chiave:

Modificare facilmente le sezioni per modelli di prezzo complessi, compresi i prezzi a livelli o i pacchetti di servizi, per allinearsi meglio alle esigenze dei client

Collaborazione con i membri del team o con le parti interessate prima dell'invio finale della RFQ con modifiche in tempo reale e autorizzazioni diverse

Ideale per: Le aziende che cercano proposte di RFQ con modelli di prezzo flessibili

8. Modello di richiesta e approvazione di progetti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Project-Request-and-Approval-Template.png Modello di richiesta e approvazione del progetto ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-102451760&department=pmo&\_gl=1\*1g01kmb\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzAwMjUzNzAuQ2p3S0NBand5ZmU0QmhBV0Vpd0FrSUw4c1AwMG82dUFmRndfNGtlSzh1S3A0cEJUMFRnSGx1Vd1aU1yVXp1aGRTNU01NDcwMmlMUxCb0NOUjBRQXZEX0J3RQ..\*\gcl_au\*NTQyNDc2Mzk2LjE3Mjk4NDczMjEuMTY4MDc5MTcwOC4xNzMwNzQ0NDcwLjE3MzA3NDQ0NzA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di richiesta e approvazione di progetti ClickUp è una soluzione che offre una panoramica immediata dello stato delle RFQ e del processo di offerta.

Questa soluzione gratuita per la gestione delle richieste genera nuove attività con dettagli quali descrizione, priorità, sequenze e risorse. Monitora il modo in cui strategie di approvvigionamento si sviluppano con stati personalizzati incrementali, come nuove richieste, revisioni e approvazioni.

Il modello consente una facile modifica, il ritiro delle attività e l'integrazione dei flussi di lavoro e dispone di autorizzazioni sicure per gestire in modo professionale ogni offerta sigillata.

Caratteristiche chiave:

Visualizzazione di tutte le trattative e dello sviluppo delle RFQ in una cartella dedicata alla roadmap

Completate le attività RFQ prima della scadenza di invio con il raggruppamento dello stato e la visualizzazione Kanban

Ideale per: I gestori del progetto e i team che preferiscono un'unica soluzione per portare le RFQ dalla fase di richiesta alle approvazioni

🏆 Bonus: Ecco una guida completa su padroneggiare le RFP di marketing se state pensando di rivolgervi a un'agenzia di marketing esterna per la vostra prossima campagna di brand.

Streamline nuovi requisiti di approvvigionamento con ClickUp

Un modello di RFQ è fondamentale per assicurarsi i prezzi migliori dei fornitori e migliorare le trattative. Semplifica il processo di quotazione, assicura la coerenza e rafforza le relazioni con i fornitori.

I modelli RFQ di Excel che abbiamo descritto sono un ottimo inizio per questo processo.

Tuttavia, i limiti di Excel non si adattano alla gestione di preventivi su larga scala o a lungo termine.

È qui che ClickUp si distingue. I suoi modelli offrono collaborazione in tempo reale, automazione delle attività e perfetta integrazione con altri strumenti aziendali. ClickUp è inoltre in grado di offrire approfondimenti basati sull'IA e funzionalità di gestione aziendale complete.

Quindi non esitate! Iscriviti con ClickUp e inizia oggi stesso!