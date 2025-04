150 migliori citazioni di stato di WhatsApp per ispirare e divertire

Con 2.78+ miliardi di utenti whatsApp è uno dei modi più popolari al mondo per connettersi e non c'è modo migliore di fare una rapida impressione che con uno stato stimolante e divertente.💫

Tipi di citazioni di stato WhatsApp

Esplorate i diversi tipi di citazioni di stato di WhatsApp per trovare le parole perfette che si adattano al vostro umore, stile e messaggio.

🌱Citazioni ispirazionali

Messaggi di stato di WhatsApp ispirati, come citazioni sul lavoro di squadra, possono sollevare il morale. Scegliete tra queste citazioni di ispirazione per iniziare la giornata con una nota positiva:

1. Devi essere il cambiamento che desideri vedere nel mondo. - Mahatma Gandhi

2. Tieni la faccia sempre rivolta verso il sole, e le ombre cadranno dietro di te. - Walt Whitman

3. La vita felice non si trova. La si crea. - Camilla Eyring Kimball

4. La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che tu sei il pilota. - Michael Altshuler

5. Il vostro talento determina ciò che potete Da fare. La vostra motivazione determina quanto siete disposti a Da fare. Il vostro atteggiamento determina quanto siete disposti a Da fare. - Lou Holtz

6. Iniziare da dove si è. Usate quello che avete. Da fare quello che si può. - Arthur Ashe

7. L'esito positivo non è definitivo, il fallimento non è fatale: è il coraggio di continuare che conta. - Winston Churchill

8. Non guardate l'orologio, ma fate quello che fa. Continua ad andare avanti. - Sam Levenson

9. Credi di poterlo fare e sei già a metà strada. -Teodoro Roosevelt

10. Agisci come se quello che fai facesse la differenza. Da fare. - William James

11. Non si è mai troppo vecchi per fissare un altro obiettivo o per sognare un nuovo sogno. - C.S. Lewis

12. Si sbaglia il 100% dei tiri che non si fanno. - Wayne Gretzky

13. Da fare quello che si può, con quello che si ha, dove si è. - Theodore Roosevelt

14. L'esito positivo è la somma di piccoli lavori richiesti, ripetuti giorno dopo giorno. - Robert Collier

15. Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi essere disposto a fare qualcosa che non hai mai terminato. - Thomas Jefferson

16. Non devi essere grande per iniziare, ma devi iniziare per essere grande. - Zig Ziglar

17. Non aspettare. Il momento non sarà mai quello giusto. - Napoleon Hill

18. È inutile tornare indietro a ieri perché allora ero una persona diversa. - Lewis Carroll

19. Non puoi vivere la tua vita per gli altri. Da fare ciò che è giusto per te, anche se fa male ad alcune persone che ami. - Nicholas Sparks

20. Da fare ciò che senti nel tuo cuore come giusto, perché sarai criticato comunque. - Eleanor Roosevelt

21. La speranza è quella cosa con le piume che si appollaia nell'anima e canta la melodia senza le parole, e non si ferma mai. - Emily Dickinson

22. Le opportunità si moltiplicano quando vengono colte. - Sun Tzu

23. Da fare non dove porta il sentiero, ma dove non c'è sentiero e lascia una traccia. - Ralph Waldo Emerson

24. Sii il motivo per cui qualcuno sorride. Sii il motivo per cui qualcuno si sente amato e crede nella bontà delle persone. - Roy T. Bennett

😂Citazioni divertenti

Aggiungere un pizzico di umorismo alle citazioni sul vostro stato di WhatsApp, come ad esempio una meme o video divertente che fanno sorridere le persone.

Ecco alcune citazioni di stato divertenti per WhatsApp che faranno tornare i vostri amici di WhatsApp per altre risate:

25. Dicono: "Segui i tuoi sogni", così sono tornato a letto.

26. Se pensi che a nessuno importi se sei vivo, prova a non pagare un paio di rate della macchina.

27. Vorrei essere sottile come la mia pazienza.

28. Sono in pausa caffè per il resto della mia vita.

29. Non inciampo. Da fare controlli di gravità casuali.

30. Dicono che i soldi parlano, ma i miei salutano e basta.

31. Vorrei avere un GPS per la vita che mi dicesse: "Fai un'inversione a U" ogni volta che prendo una decisione sbagliata.

32. Non preoccuparti se il piano A fallisce. Ci sono altre 25 lettere nell'alfabeto.

33. Vorrei che ci fosse un'app per tenere traccia di tutte le app che ho scaricato e di cui mi sono dimenticato.

34. Prima procrastinavo e basta. Ma sono diventato così bravo che sono diventato un professionista.

35. Sono molto bravo in certe cose finché non mi guardano mentre le faccio.

36. Non sono pigro; sono in modalità risparmio energetico.

37. Il buon senso è come il deodorante. Le persone che ne hanno più bisogno non lo usano mai.

38. Non sto discutendo, sto solo spiegando perché ho ragione.

39. Una mela al giorno tiene lontano chiunque, se la si tira abbastanza forte.

40. Seguo una dieta a base di pesce. Vedo il cibo e lo mangio.

🤝Citazioni sull'amore e sull'amicizia

Le citazioni sull'amore e sull'amicizia catturano il calore delle relazioni strette e il legame che unisce le persone. Queste citazioni possono aiutarvi a comunicare i vostri sentimenti:

41. Un amico è qualcuno che rende facile credere in se stessi.

42. L'amicizia non riguarda chi si conosce da più tempo, ma chi è arrivato e non si è mai allontanato da noi.

43. Alcune persone arrivano e hanno un impatto così bello sulla tua vita che a malapena riesci a ricordare com'era la vita senza di loro.

44. I veri amici sono come le stelle: non li vedi sempre, ma sai che ci sono sempre.

45. I migliori amici sono le persone della tua vita che ti fanno ridere di più, sorridere di più e vivere meglio.

46. Un amico è qualcuno che conosce la canzone che hai nel cuore e può cantartela quando dimentichi le parole.

47. I migliori amici rendono migliori i momenti belli e più facili quelli difficili.

48. Gli amici ci tirano su quando cadiamo e, se non possono farlo, si sdraiano e ci ascoltano per un po'.

49. Gli amici sono quelle rare persone che ci chiedono come stiamo e poi aspettano di sentire la risposta.

50. Un buon amico è come un quadrifoglio: difficile da trovare e fortunato da avere.

51. Un buon amico conosce tutte le tue storie migliori; un buon amico le ha vissute con te.

52. L'amicizia segna una vita ancora più profondamente dell'amore. L'amore rischia di degenerare in ossessione, l'amicizia non è altro che condivisione. - Elie Wiesel

🌸Citazioni sulla vita

Le citazioni sulla vita parlano degli alti e bassi della vita, delle lezioni apprese e dei momenti che ci definiscono. Pubblicare una citazione sulla vita nel proprio stato di WhatsApp promemoria per i propri contatti che le sfide e le vittorie fanno parte di un viaggio universale.

Queste citazioni di stato su WhatsApp, simpatiche e divertenti, fungono anche da messaggi di buongiorno 🌞

53. In tre parole posso riassumere tutto ciò che ho imparato sulla vita: continua. - Robert Frost

54. Accetta le cose a cui il destino ti lega e ama le persone con cui il destino ti fa incontrare, ma Da fare con tutto il cuore. - Marco Aurelio

55. I tuoi piani siano oscuri e impenetrabili come la notte e, quando ti muovi, cadano come un fulmine. - Sun Tzu

56. Da fare ciò che è giusto, non ciò che è facile né ciò che è popolare. - Roy T. Bennett

57. La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia.

58. Chi ha un perché per cui vivere può sopportare quasi ogni come. - Friedrich Nietzsche

59. Non possiamo cambiare le schede che ci vengono distribuite, ma solo il modo in cui giochiamo la mano. - Randy Pausch

60. Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste, questo è tutto. - Oscar Wilde

61. La vita è un esito positivo di lezioni che devono essere vissute per essere comprese. - Ralph Waldo Emerson

62. Questa vita è ciò che si fa. Non importa come, a volte combinerai un guaio, è una verità universale. Ma il bello è che puoi decidere tu come rovinare tutto. - Marilyn Monroe

63. Proprio quando pensi che non possa andare peggio di così, può succedere. E proprio quando pensi che non possa migliorare, può farlo. - Nicholas Sparks

64. Questi boschi sono belli, bui e profondi, ma ho promesse da mantenere e miglia da percorrere prima di dormire. - Robert Frost

65. Ognuno di noi sta perdendo qualcosa di prezioso. Occasioni perse, possibilità perdute e sentimenti che non potremo mai più riavere. Questo fa parte di ciò che significa essere vivi. - Haruki Murakami

🔥Citazioni motivazionali

Quando hai bisogno di infondere energia al tuo stato di WhatsApp, citazioni motivazionali sono la strada da percorrere.

Guardate alcuni esempi di citazioni motivazionali su WhatsApp:

66. La nostra vita è ciò che fanno i nostri pensieri. - Marco Aurelio

67. Spingi te stesso, perché nessun altro lo farà per te.

68. Se si punta a essere qualcosa che non si è, si fallirà sempre. Puntate a essere voi stessi. Cercate di apparire, agire e pensare come voi. Cercate di essere la versione più vera di voi stessi. - Matt Haig

69. L'unico modo per raggiungere l'impossibile è credere che sia possibile.

70. Il segreto per andare avanti è iniziare - Mark Twain

71. Quanto più duramente si lavora per qualcosa, tanto più grande sarà la sensazione che si proverà quando la si raggiungerà.

72. Concentratevi sui vostri punti di forza, non sulle vostre debolezze. Concentratevi sul vostro carattere, non sulla vostra reputazione. Concentratevi sulle vostre fortune, non sulle vostre sfortune. - Roy T. Bennett

73. Non fermatevi quando siete stanchi. Fermati quando sei terminato.

74. Sii così bravo che non possono ignorarti. - Steve Martin

75. L'unico limite alla nostra realizzazione del domani saranno i nostri dubbi di oggi. - Franklin D. Roosevelt

76. Quando avete voglia di mollare, ricordatevi perché avete iniziato.

77. Ogni esperto è stato un principiante.

78. Non lasciare che il rumore delle opinioni altrui annulli la tua voce interiore. - Steve Jobs

79. Impegnati finché non dovrai più presentarti.

80. La disciplina è il ponte tra gli obiettivi e la realizzazione. - Jim Rohn

81. Non aspettare. Non sarà mai il momento giusto. - Napoleon Hill

82. Ogni giorno può non essere buono, ma c'è qualcosa di buono in ogni giorno.

83. Continuate ad andare avanti. Il vostro futuro vi ringrazierà.

84. Non avere paura di ricominciare. È un'occasione per costruire qualcosa di meglio questa volta.

85. Non è necessario avere tutto chiaro per andare avanti.

86. Credere nel potere dell'ancora. Non avete ancora acquisito la padronanza.

87. L'esito positivo è piacersi, piacersi in quello che si fa e piacersi come lo si fa.

88. In questo momento avete dentro di voi tutto ciò che vi serve per affrontare qualsiasi cosa il mondo vi proponga.

🌟Citazioni di tendenza e stagionali

Le stagioni non sono solo cambiamenti climatici: sono un'intera vibrazione. Ecco alcune citazioni di stato su WhatsApp per ogni stagione e per ogni stato d'animo:

89. Lascia che la primavera ti promemori che la crescita richiede tempo.

90. Come i fiori sbocciano dopo l'inverno, così facciamo noi dopo le sfide.

91. La terra ride nei fiori, e anche noi dovremmo farlo.

92. I cambiamenti più belli avvengono lentamente, proprio come la prima fioritura della primavera.

93. La primavera è la prova che anche gli inverni più rigidi possono portare agli inizi più luminosi.

94. Quando il sole splende, le preoccupazioni si sciolgono.

95. Lasciate che ogni alba sia una promemoria di nuove opportunità.

96. Le foglie cadono, ma gli alberi resistono, così come noi.

97. Le notti più buie portano le stelle più luminose.

98. I momenti passano, ma i ricordi costruiti su azioni significative rimangono.

99. Anche le tempeste più forti sono seguite da momenti di calma.

100. Nel profondo silenzio dell'inverno, ascoltate i sussurri della speranza.

101. Proprio come le foglie d'autunno, a volte dobbiamo lasciarle andare per crescere.

102. Giornate accoglienti, bevande calde e buone vibrazioni... ciao, autunno!

103. Ogni tramonto è un invito a resettare e a ricominciare da capo domani.

104. Che la gratitudine sia il raccolto del vostro cuore in questa stagione.

105. Con l'inverno arriva il calore delle persone care.

106. Respirate l'aria frizzante, espirate le preoccupazioni.

107. Che le vostre vacanze brillino di momenti di gioia e di risate.

108. Che la calma dell'inverno vi porti pace e nuova chiarezza.

109. La vita è come le stagioni: ognuna porta la sua bellezza e le sue lezioni.

110. Maglioni caldi e cuori aperti come il cielo.

111. In primavera fioriamo, in autunno ci lasciamo andare. La vita ha bisogno di entrambe le cose.

112. Lasciate che la vostra anima fiorisca al ritmo di ogni stagione.

113. Come la neve invernale, a volte i momenti più tranquilli sono i più potenti.

114. Abbracciate il cambiamento: è naturale come le foglie che cambiano.

115. Le notti d'estate e i cieli stellati ci promemoria i piaceri semplici della vita.

116. La magia della primavera sta nei colori che l'inverno ha nascosto.

117. Vivere alla luce del sole, nuotare nel mare, bere l'aria selvaggia.

118. Luci brillanti e notti fredde: la bellezza dell'inverno è nel contrasto.

119. Un nuovo inizio è sempre a una sola stagione di distanza.

120. Quando il mondo rallenta, trovate la gioia nelle piccole comodità della vita.

🌈Citazioni edificanti

Non sai mai se qualcuno tra i tuoi contatti si sente giù. Queste citazioni edificanti su WhatsApp saranno una potente promemoria del fatto che il sole è dietro l'angolo:

121. Ogni tempesta esaurisce la pioggia.

122. La guarigione richiede tempo, ma anche le cose migliori lo fanno.

123. Siete più forti di quanto non vi sentiate in questo momento.

124. Anche la notte più buia finirà all'alba.

125. Dolore oggi, forza domani.

126. I cuori spezzati battono ancora.

127. Un piccolo passo è sempre uno stato.

128. Lasciare andare ciò che fa male, fare spazio a ciò che guarisce.

129. A volte, sentirsi distrutti è il primo passaggio verso la guarigione.

130. Le stelle hanno bisogno dell'oscurità per brillare.

131. Il dolore non durerà per sempre; stanno arrivando giorni più luminosi.

132. Continuate ad andare avanti; va bene fare le cose con calma.

133. La tristezza è un capitolo, non l'intera storia.

134. La forza cresce nei momenti di tranquillità.

135. È permesso riposare, non mollare.

136. Le cloud non possono coprire il sole per sempre.

137. La guarigione è complicata, ma ci stai riuscendo.

138. Il vostro cuore sta imparando a crescere da questa situazione.

139. Le ferite si trasformano in saggezza con il tempo.

140. Il dolore che provate oggi sta costruendo la vostra capacità di recupero.

141. Lasciate che il vostro cuore abbia il tempo di ripararsi.

142. Ogni cicatrice racconta una storia di sopravvivenza.

143. I giorni più luminosi iniziano con la pazienza.

144. Stai imparando a essere più forte in questa situazione.

145. Va bene non stare bene: la guarigione arriva a ondate.

146. La speranza sussurra anche nel silenzio.

147. Un giorno, questa pesantezza si trasformerà in pace.

148. Che le lacrime di oggi bagnino la forza di domani.

149. Il sole tramonta, ma risorge.

150. Anche nella tristezza si cresce.

Come scegliere la giusta citazione di stato

Con centinaia di citazioni tra cui scegliere, trovare quella giusta può essere difficile.

Ecco cosa intendiamo 👇

1. Si adatta al vostro stato d'animo

Il vostro stato WhatsApp decide la vostra atmosfera. Le migliori citazioni di stato su WhatsApp sono quelle che si adattano all'umore.

Una citazione dovrebbe riflettere il vostro stato d'animo 🧠 →

Per una giornata motivazionale: "Sogna in grande, lavora sodo e non smettere mai di credere in te stesso"

Per una giornata spensierata: oggi l'atmosfera è quella di un caffè, un po' di relax e una bella risata

Ma la vera battaglia è il "piano", soprattutto se volete abbinare la vostra citazione a un'immagine, una GIF o un video.

A proposito di piano, ClickUp vi aiuta a mappare le vostre idee in anticipo! Potete impostare un'attività denominata 'Idee per la citazione' e inserire i collegamenti o i file che vi ispirano.

Trascinare i file per creare un'attività su ClickUp

Contemporaneamente, utilizzare Campi personalizzati di ClickUp per categorizzare le citazioni in base allo stato d'animo, al pubblico o all'occasione, per essere sicuri di vedere i tipi di citazioni per ogni attività senza doverle aprire ogni volta.

Utilizzate i campi personalizzati di ClickUp per classificare le citazioni di stato di WhatsApp in base allo stato d'animo, al pubblico o all'occasione, in modo da facilitarne l'accesso

Da fare per categorizzare le citazioni, ad esempio:

Umore : Etichetta le citazioni come "Motivazionali", "Umoristiche" o "Riflessive"

: Etichetta le citazioni come "Motivazionali", "Umoristiche" o "Riflessive" Occasione: Taggare le citazioni per eventi come "Compleanno", "Anniversario" o "Weekend"

In questo modo è possibile creare facilmente un elenco di citazioni di stato di WhatsApp con etichette personalizzate. Inoltre, ricordate di impostare i promemoria per aggiornare regolarmente il proprio stato.

2. Adatta la tua citazione al tuo pubblico

Utilizzate diversi tipi di citazioni per entrare in connessione con i vari tipi di persone del vostro elenco di contatti.

Per istanza, le citazioni emotive e gli stati carini vanno bene per le persone che vi conoscono personalmente. Quelle motivazionali, invece, funzionano a meraviglia se il vostro pubblico è composto da colleghi, esperti di produttività e manager.

Utilizzare Lavagne online ClickUp per creare un brainstorming sul flusso tematico dei vostri messaggi WhatsApp. Se il tema della settimana ruota attorno alle citazioni motivazionali, potete visualizzare la sequenza dei vostri messaggi attraverso una lavagna bacheca delle idee prima di creare i messaggi.

Organizza le idee in modo collaborativo sulla lavagna online di ClickUp con note, attività di ClickUp ed elementi visivi

Le lavagne online di ClickUp possono organizzare i vostri pensieri e riempire il pezzo di puzzle mancante per completare la vostra visione creativa. Ecco come:

Organizzazione visiva : Creare gruppi di citazioni per diversi tipi di pubblico utilizzando le funzionalità di trascinamento e rilascio

: Creare gruppi di citazioni per diversi tipi di pubblico utilizzando le funzionalità di trascinamento e rilascio Contributo collaborativo : Invita amici o colleghi a contribuire con le loro citazioni preferite in tempo reale

: Invita amici o colleghi a contribuire con le loro citazioni preferite in tempo reale Strutturazione flessibile: Organizza le tue idee utilizzando note adesive, mappe mentali e immagini per categorizzare le citazioni per tema o stato d'animo

Suggerimento speciale: Utilizzare piattaforme di ascolto sociale per rimanere informati su ciò che accade intorno a voi e scoprire gli argomenti su cui le vostre connessioni si stanno impegnando.

3. Mantenere la pertinenza

Invece di pubblicare citazioni simili sul vostro stato per WhatsApp, concentratevi su tendenze diverse senza perdere il contatto con la vostra USP.

Per renderle più pertinenti, utilizzate ClickUp Chattare per valutare rapidamente le tendenze del vostro elenco di contatti.

Utilizzate ClickUp Chattare per condividere aggiornamenti, collegare attività e collaborare in un'unica postazione di lavoro centrale

È possibile sfruttarla ulteriormente per:

Trasformare le chat in attività : Convertire i suggerimenti di monitoraggio in attività, in modo da poterli monitorare per futuri aggiornamenti di stato

: Convertire i suggerimenti di monitoraggio in attività, in modo da poterli monitorare per futuri aggiornamenti di stato Collegamenti contestuali : Con collegamenti contestuali ad attività e documenti, tutte le vostre ispirazioni per le citazioni sono organizzate in un unico posto

: Con collegamenti contestuali ad attività e documenti, tutte le vostre ispirazioni per le citazioni sono organizzate in un unico posto Raccogliere feedback: Condividete le idee con il vostro team o i vostri amici e ottenete opinioni in tempo reale sulle nuove tendenze delle citazioni

Come aggiornare lo stato di WhatsApp?

È semplice aggiornare lo stato su WhatsApp. Ecco come 👇

Aprite l'app di WhatsApp Andate alla scheda "Aggiornamenti" Toccare l'icona della "matita" per creare un aggiornamento di stato scritto su WhatsApp Toccare il pulsante "smiley" per aggiungere emoji o GIF

Toccate l'opzione "T" per scegliere un font

Toccare l'icona della tavolozza dei colori per selezionare un colore di sfondo

Toccare e tenere premuta l'icona del microfono per registrare un aggiornamento di stato vocale

Per condividere una foto o un video, invece, toccare l'icona della fotocamera Modificare o aggiungere una didascalia alla foto, al video o alla GIF, se necessario Toccare l'icona dell'adesivo per aggiungere un adesivo, una posizione o un orario su WhatsApp Una volta che l'aggiornamento di stato è pronto, premere il pulsante di invio per pubblicarlo

Suggerimento: Utilizzare Modello di calendario moderno per i social media di ClickUp per pianificare i contenuti in anticipo e risparmiare tempo.

Coinvolgere gli amici con le citazioni di stato

Pubblicare citazioni di stato su WhatsApp può invitare gli amici a entrare nel vostro mondo, suscitando conversazioni interessanti, risate e riflessioni tranquille.

Un modo migliore è quello di utilizzare le citazioni di stato esistenti modelli di social media da fare in modo più efficiente. Grazie a modelli predefiniti per diversi temi, è possibile pianificare una serie di stati WhatsApp carini o di citazioni di stato WhatsApp motivazionali per entrare in risonanza con i propri contatti a un livello più profondo.

Bonus: 10 modelli gratuiti di Bacheca in PPT, Slides, Word e ClickUp per scrivere un breve testo intorno alla citazione su WhatsApp. Questo può aggiungere un contesto, una personalità o persino un po' di narrazione al vostro stato.

Ad esempio, se state condividendo una foto di un viaggio, utilizzate una frase che rifletta le sensazioni del momento, come "Inseguendo tramonti e grandi sogni" 🌅

Suggerimento: Fai risaltare i tuoi video di stato di WhatsApp attraverso Strumenti di IA per le didascalie . Questo trasforma un semplice e breve video di stato di WhatsApp in una vera e propria storia.

2. Creare aggiornamenti di stato tematici

Gli aggiornamenti di stato tematici sono contenuti simili a storie e seguono un tema specifico in un determinato periodo. Ecco alcuni esempi:

Motivational Monday : Pubblicare citazioni motivazionali con una foto del caffè mattutino e inserire la didascalia "I grandi sogni iniziano con un solo passaggio"

: Pubblicare citazioni motivazionali con una foto del caffè mattutino e inserire la didascalia "I grandi sogni iniziano con un solo passaggio" Venerdì divertente : Condividete citazioni di stato divertenti su WhatsApp con un meme scherzoso. Una citazione del tipo: "Questo fine settimana sono ufficialmente in modalità risparmio energetico!" può aiutare a creare l'atmosfera per un fine settimana rilassato

: Condividete citazioni di stato divertenti su WhatsApp con un meme scherzoso. Una citazione del tipo: "Questo fine settimana sono ufficialmente in modalità risparmio energetico!" può aiutare a creare l'atmosfera per un fine settimana rilassato Giovedì del passato: Pubblicate una vecchia foto con una citazione di vita. È un ottimo modo per suscitare nostalgia nella vostra cerchia di WhatsApp

Pianifica e gestisci il tuo stato WhatsApp

Per ogni minuto speso nell'organizzazione, si guadagna un'ora" - Benjamin Franklin_

Le citazioni di stato di WhatsApp dicono molto sui nostri pensieri, sui nostri stati d'animo e sulla nostra vita. Ma gestirle può sembrare opprimente se si postano quotidianamente o anche poche volte alla settimana.

Per fortuna, ClickUp offre un modo migliore per curare, categorizzare e capitalizzare i vostri stati di maggiore impatto per WhatsApp.

Con una libreria di strumenti e più di 1000 modelli precostituiti, ClickUp rende facile tenere traccia delle vostre idee di stato su Whatsapp, categorizzarle per tema e persino pianificare il vostro programma di stato, il tutto sotto un unico tetto. Iscrivetevi gratis a ClickUp oggi stesso !