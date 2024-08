50 citazioni ispirate alla produttività per alimentare la vostra giornata

Vi sentite improduttivi e avete un disperato bisogno di motivazione? Ci pensiamo noi!

Sappiamo tutti quanto sia importante la produttività per un esito positivo. Eppure, ci sono giorni in cui siete in crisi, non riuscite a essere produttivi e riuscite a malapena a completare le vostre attività quotidiane in tempo. Anche quando fate del vostro meglio per concentrarvi, le molteplici distrazioni e i distrazioni e i killer della produttività sembrano fermarvi. Beh, non siete soli.

Uno dei modi migliori per sconfiggere questa crisi è leggere le parole di chi l'ha vissuta e superata.

In questo blog abbiamo raccolto 50 citazioni sulla produttività di autori, imprenditori, relatori motivazionali e consulenti di produttività per aiutarvi a rimettervi in gioco.

50 citazioni sulla produttività per aiutarvi a rimanere motivati

Ecco le migliori citazioni per aiutarvi a rimanere motivati:

Citazioni di produttività sulla gestione del tempo

Siamo cresciuti con il principio che "il tempo è denaro", una famosa citazione che esprime l'importanza del tempo. Non possiamo parlare di obiettivi di produttività senza menzione della gestione del tempo; tuttavia, è qualcosa con cui molti di noi lottano!

1. Una volta acquisita la padronanza del tempo, capirete quanto sia vero che la maggior parte delle persone sopravvaluta ciò che può ottenere in un anno e sottovaluta ciò che può ottenere in un decennio!

Tony Robbins, autore e coach

david Allen, autore e autore del sistema di gestione del tempo 'Da fare' via *[_Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/David{Allen}(autore))* > 2. In realtà, il momento di maggiore produttività per me è quando ho la libertà di fare confusione creativa; anche voi. Ho bisogno di spazio per essere pazzo, per fare errori, per fare brainstorming, per essere caotico, per andare un po' fuori dal seminato. Quello sarà il momento di maggiore produttività.

David Allen, autore ed esperto di produttività

3. La maggior parte di noi dedica troppo tempo alle cose urgenti e non abbastanza a quelle importanti.

Steven Covey, educatore e autore

4. La semplicità si riduce a due passaggi: Identificare l'essenziale. Eliminare il resto.

Leo Babauta, autore e giornalista

5. Dire "non ho tempo" significa in realtà "non è una priorità" Se qualcuno vi offrisse una tonnellata di denaro per fare quello per cui dite di non avere tempo... probabilmente trovereste il tempo!

Laura Vanderkam, scrittrice e oratrice

6. Una delle grandi sfide della nostra epoca, in cui gli strumenti della nostra produttività sono anche gli strumenti del nostro tempo libero, è capire come rendere più utili quei momenti di procrastinazione in cui oziare davanti allo schermo del computer. Joshua Foer, giornalista e autore

7. Il tempo è un datore di lavoro con pari opportunità. Ogni essere umano ha esattamente lo stesso numero di ore e minuti in un giorno.

Denis Waitley, oratore e scrittore motivazionale

8. fissate orari regolari per il lavoro e il tempo libero; rendete ogni giorno utile e piacevole e dimostrate di comprendere il valore del tempo impiegandolo bene._

Louisa May Alcott, scrittrice e poetessa

9. la gestione del tempo non è un'attività o un'abilità periferica. È l'abilità principale da cui dipende tutto il resto della vita"

Brian Tracy, autore e conferenziere motivazionale

10. se non misurate il vostro tempo, è difficile fermare la procrastinazione o migliorare la produttività. Perché se volete gestire meglio il vostro tempo, dovete prima sapere dove va a finire. Da fare per conoscere il proprio tempo? Tenendo un registro delle attività. Un registro delle attività è esattamente quello che immaginate: una registrazione ora per ora di quello che Da fare durante la giornata

Darius Foroux, investitore, imprenditore e autore

brian Tracy, conferenziere motivazionale, autore di autosviluppo e presidente di Brian Tracy International, via *[_Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Tracy)* > 11. $$$a è un termine di gestione del tempo che significa Da fare per prima l'attività peggiore. Ogni mattina organizzate le vostre attività e scegliete quelle più grandi e peggiori da fare per prime. Da fare in questo modo si elimina l'opportunità di rimandare i compiti nel corso della giornata e di non completarli.{\i}

Brian Tracy, oratore motivazionale e autore di libri sull'autosviluppo

12. il tempo è più prezioso del denaro. Si possono ottenere più soldi, ma non si può avere più tempo.{\i}

Jim Rohn, imprenditore, autore e oratore motivazionale

13. il tempo è davvero l'unico capitale che ogni essere umano possiede e l'unica cosa che non può permettersi di perdere

Thomas Edison, inventore e uomo d'affari

14. prendo sul serio il blocco del tempo, dedicando ogni sera dai 10 ai 20 minuti alla costruzione del mio programma per il giorno successivo. A volte mi chiedono perché mi preoccupo di un piano così dettagliato. La mia risposta è semplice: genera un'enorme produttività. Secondo le mie stime, una settimana di lavoro di 40 ore con il blocco del tempo produce la stessa quantità di risultati di una settimana di lavoro di più di 60 ore senza strutturare il lavoro stesso._

Cal Newport, autore e professore associato

15. lo stress per la produzione è la chiave per migliorare la produttività, mentre cercare di aumentare l'attività può risultare l'esatto contrario

Paul Gauguin, pittore e scultore

peter Drucker, consulente di management, educatore, autore e fondatore del management moderno via Wikipedia > 16. in primo luogo, si cerca di identificare ed eliminare le cose che non hanno alcun bisogno di essere terminate, quelle che sono una pura perdita di tempo senza alcun risultato. Per trovare questi sprechi di tempo, si chiede a tutte le attività presenti nei registri del tempo: "Cosa succederebbe se questa attività non venisse terminata?" E se la risposta è: "Non succederebbe nulla", la conclusione è ovviamente quella di smettere di Da fare"

Peter Drucker, consulente di gestione, educatore e autore

17. non serve un nuovo piano per l'anno prossimo. Avete bisogno di un commit

Seth Godin, Autore, imprenditore, oratore

Citazioni di produttività sulla coerenza

I risultati che volete vedere, gli obiettivi che volete raggiungere e le abitudini che volete formare non si ottengono in un giorno. Si sviluppano quando ci si lavora ogni giorno. Questo vale per qualsiasi cosa si faccia.

Pertanto, la costanza è un elemento imprescindibile per una forte etica del lavoro . È inoltre essenziale per la produttività, garantendo lo stato di avanzamento degli obiettivi.

Ecco alcune citazioni sulla produttività e sulla coerenza.

1. Sono convinto che circa la metà di ciò che separa gli imprenditori con esito positivo da quelli senza successo sia la pura perseveranza.

Steve Jobs, imprenditore, inventore e investitore

janet Yellen, economista americana e 78° Segretario del Tesoro degli Stati Uniti d'America via *[_Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Janet_Yellen)* > 2. La crescita della produttività, comunque si verifichi, ha un lato dirompente. Nel breve termine, la maggior parte delle cose che contribuiscono a > crescita della produttività > sono molto dolorosi.

Janet Yellen, economista

3. A lungo termine, l'abitudine poco elegante della frequenza favorisce la produttività e la creatività.

Gretchen Rubin, autrice, blogger e conferenziera

bruce Lee, un artista marziale americano di Hong Kong, via *[_Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Lee)* > 4. Non temo l'uomo che ha praticato 10.000 calci, ma Da fare temo l'uomo che ha praticato un calcio 10.000 volte.

Bruce Lee, artista marziale e attore

5. L'eccellenza è un'arte che si conquista con l'allenamento e l'abitudine. Da fare non perché abbiamo virtù o eccellenza, ma perché abbiamo agito bene. Siamo ciò che facciamo ripetutamente. L'eccellenza, quindi, non è un atto ma un'abitudine.

Aristotele, filosofo e polimago antico

6. La produttività non è mai un caso. È sempre il risultato di un commit all'eccellenza, di un piano intelligente e di un lavoro richiesto.

Paul J. Meyer, autore e oratore motivazionale

7. La motivazione è ciò che ti fa iniziare. L'abitudine è ciò che ti fa andare avanti.

Jim Rohn, imprenditore, autore e conferenziere motivazionale

8. A volte le cose non vanno per il verso giusto, ma il lavoro richiesto deve esserci ogni sera.

Michael Jordan, uomo d'affari e stella del basket

9. La produttività non è fatta di momenti eureka, di grandi occasioni, di notti in bianco e di bevute di Red Bull tutto il giorno. Se si vogliono ottenere risultati nella vita, bisogna puntare a uno stato quotidiano. Si vuole fare esercizio, lavorare, leggere, imparare, studiare, ogni singolo giorno.

Darius Foroux, investitore, imprenditore e autore

10. La chiave è la coerenza! Se non si riesce a essere coerenti, non si può essere nulla.

Tony Gaskins, oratore motivazionale, autore e life coach

11. Spesso si dice che la motivazione non dura a lungo. Ebbene, nemmeno il bagno lo fa: ecco perché lo consigliamo quotidianamente.

Zig Ziglar, autore e oratore motivazionale

nolan Bushnell, uomo d'affari americano e fondatore di Chuck E. Cheese, via *[_Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Nolan_Bushnell)* > 12. Molte persone hanno idee, ma sono poche quelle che decidono di Da fare subito. Non domani. Non la prossima settimana. Ma oggi.

Nolan Bushnell, leader aziendale e ingegnere

13. Alle persone piace la coerenza. Che si tratti di un negozio o di un ristorante, vogliono entrare e vedere ciò per cui siete famosi.

Millard Drexler, leader aziendale

14. Non è che io sia così intelligente, è solo che mi occupo dei problemi più a lungo.

Albert Einstein, fisico teorico

15. La regola dei 90/90/1 aiuta a creare grandi quantità di produttività. È una regola semplice: per i prossimi 90 giorni, dedicate i primi 90 minuti della vostra giornata di lavoro all'opportunità più importante. Nient'altro. Zero distrazioni.

Robin Sharma, scrittore

16. L'esito positivo non è né magico né misterioso. L'esito positivo è la naturale conseguenza dell'applicazione costante dei fondamenti di base.

Jim Rohn, imprenditore, autore e oratore motivazionale

Citazioni sulla produttività, sulla concentrazione e sul duro lavoro

Il tuo piano di produttività è incompleto se non tiene conto del duro lavoro e della concentrazione. Perché se non si riesce a lavorare sodo e a concentrarsi sul proprio lavoro, come si può essere produttivi?

Quindi, quando si vuole essere più produttivi iniziate a concentrarvi. E se vi state chiedendo come concentrarvi, i nostri esperti di produttività hanno qualcosa da dire anche su questo! Continuate a leggere per imparare.

1. Se ci sono nove conigli per terra, se volete catturarne uno, concentratevi su uno solo.

Jack Ma, magnate aziendale, investitore e filantropo

2. Se non prestate la giusta attenzione a ciò che ha la vostra attenzione, prenderà più attenzione di quanta ne meriti.

David Allen, autore e consulente per la produttività

3. Il modo per iniziare è smettere di parlare e iniziare a Da fare.

Walt Disney, animatore, produttore cinematografico e imprenditore

4. È difficile battere una persona che non si arrende mai.

Babe Ruth, leggendario giocatore di baseball

5. Gli scienziati sanno che il cervello non è in grado di prestare attenzione a due cose contemporaneamente. Quello che sembra multitasking è in realtà un passaggio da un'attività all'altra, che riduce la produttività e aumenta gli errori fino al 50%.

Susan Cain , scrittrice e conferenziera

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Warren_Buffett_a_il_2015_SelectUSA_Investment_Summit_cropped.jpg

/%img/

warren Buffett, leader aziendale, investitore e filantropo, via amministrazione del Commercio Internazionale degli Stati Uniti & Wikipedia_

6. Nella vita basta fare poche cose giuste, purché non se ne facciano troppe sbagliate.

Warren Buffett, leader aziendale, investitore e filantropo

7. Non preoccupatevi che le pause ogni 20 minuti rovinino la vostra concentrazione su un'attività. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, fare pause regolari dalle attività mentali migliora effettivamente la creatività e la produttività. Saltare le pause, invece, porta a stress e stanchezza.

Tom Rath, ricercatore e autore

8. I dilettanti si siedono e aspettano l'ispirazione; il resto di noi si alza e lavora.

Stephen King, autore

9. Ho iniziato a scoprire che concentrandoci profondamente su una sola cosa importante alla volta - iperfocalizzandoci - diventiamo la versione più produttiva di noi stessi. Ho iniziato a visualizzare l'attenzione come l'ingrediente più importante che possiamo aggiungere se vogliamo diventare più produttivi, creativi e felici.

Chris Bailey, scrittore e consulente per la produttività

10. Dovete rimanere concentrati sul vostro viaggio verso la grandezza,

Les Brown, politico e oratore motivazionale

11. Il modo migliore per promuovere le prestazioni in un'organizzazione è creare un ambiente in cui le informazioni possano fluire liberamente, gli errori possano essere evidenziati e l'aiuto possa essere offerto e ricevuto.

Simon Sinek, autore e oratore ispiratore

12. Concentrate tutti i vostri pensieri sul lavoro da svolgere. I raggi del sole non bruciano finché non vengono messi a fuoco.

Alexander Graham Bell, inventore, scienziato e ingegnere

13. Non esiste un sentiero regale e fiorito per raggiungere l'esito positivo. E se esiste, io non l'ho trovata. Se ho ottenuto qualcosa nella vita, è perché sono stato disposto a lavorare sodo.

CJ Walker, imprenditore, filantropo e attivista

oprah Winfrey, conduttrice di talk show americana e presidentessa della Harpo Productions e dell'Oprah Winfrey Network, via *[_Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Oprah_Winfrey)* > 14. Il grande segreto della vita è che non esiste un grande segreto. Qualunque sia il vostro obiettivo, potete raggiungerlo se siete disposti a lavorare.

Oprah Winfrey, conduttrice di talk show, produttrice, attrice e autrice

15. Le persone migliori del pianeta in termini di creatività e produttività non passano le loro ore migliori in preda alla distrazione. Da fare un lavoro che conta.

Robin Sharma, scrittore

16. L'esito positivo in ambito aziendale richiede formazione, disciplina e duro lavoro. Ma se non siete spaventati da queste cose, le opportunità sono grandi oggi come lo sono sempre state.

David Rockefeller, economista e banchiere d'investimento

17. Quando si pensa a come migliorare la produttività dei dipendenti, il primo pensiero va spesso a strumenti e piattaforme sofisticate. Tuttavia, credo che esista uno strumento con una barriera di voce molto più bassa che può migliorare la produttività dei dipendenti aumentando il loro benessere. Questo strumento è la mindfulness.

Suzanne Taylor, Business Coach

Aumentare la produttività come un professionista

Le citazioni esprimono alcune delle nostre emozioni, opinioni e pensieri più sentiti. Speriamo che le citazioni sulla produttività che abbiamo condiviso con voi vi abbiano fornito una pausa necessaria e una sana dose di motivazione.

Non dimenticate di scegliere le citazioni che vi hanno colpito di più e di conservarle come promemoria per i momenti di difficoltà.

Nella vostra missione di aumentare la produttività, ricordate di sfruttare una app che favorisce la produttività in tutti gli aspetti della vita. far risparmiare tempo alle persone rendendo il mondo più produttivo è la missione di ClickUp. E la sua pletora di funzionalità/funzione vi aiuta a Da fare. Scopritelo di persona oggi stesso. Registratevi gratis !

FAQs

1. Qual è una citazione famosa sulla produttività?

Esistono molte citazioni famose sulla produttività. Tuttavia, una delle citazioni più famose è quella di Paul J. Meyer: "La produttività non è mai un caso. È sempre il risultato di un commit verso l'eccellenza, di un piano intelligente e di un lavoro richiesto"

2. Qual è una citazione motivazionale sull'efficienza?

Bruce Lee una volta disse: "Se passi troppo tempo a pensare a una cosa, non riuscirai mai a terminarla" Si tratta di una citazione perfetta sull'efficienza che descrive l'importanza di Da fare invece di limitarsi a pensare.