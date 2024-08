100 Memes & Video divertenti sul project management

Una volta una persona saggia ha detto: "L'arte del project management consiste nel mantenere la sincronizzazione delle tre cose più importanti: l'ambito, il calendario e la sanità mentale del team"

Ma per motivare il team, mantenere alti i livelli di energia ed evitare che i numeri, i grafici e le relazioni sullo stato di avanzamento si confondano, è necessario un rinfresco mentale! E quale modo migliore per farlo se non con una dose di umorismo!

Ci siamo divertiti a stilare questa lista dei 100 migliori meme sul project management. Ci sono tutti i riferimenti alla cultura pop che preferite e video che vi faranno ridere il vostro team. Quindi, la prossima volta che vedrete un collega affannato in corridoio o durante una videochiamata, sentitevi liberi di inviargli qualcosa da questo elenco.

Iniziamo!

100 meme e video divertenti sul project management

Essere un un buon project management non è facile, anche con un'efficace software per il project management e strumenti. Dalla gestione di client esigenti alle dinamiche di team, il tutto mantenendo soddisfatti gli stakeholder, il lavoro è spesso una partita ad alto rischio.

Sebbene non possiamo eliminare lo stress, possiamo sicuramente offrire un momento di leggerezza. Godetevi questi meme, che catturano perfettamente gli alti e bassi del lavoro.

Lotte universali di un project manager

1. Silenzio... nessuno lo saprà!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/management-meme.png meme di gestione /$$$img/

2. Chi? Io? Da fare?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/marvel-meme-1.png meme di marvel project management /$$$img/

3. Come procede il progetto?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/project-fine-meme.png il progetto sta andando bene meme /$$$img/

4. Individuate la differenza..

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/results-meme.png meme sui risultati del progetto /$$$img/

5. Allora, devo fare una scheda attività?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/task-card-meme.png meme sulla scheda attività /$$$img/

6. Cercare di avere il controllo su tutto è come..

7. Dico che è difficile da credere perché non è vero

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Planning-Meme.png Meme sul piano del progetto /$$$img/

8. Non cascateci!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/proj-meme.jpg Diventa un project manager meme /$$$img/

9. Oh, è il mio altro lavoro a tempo pieno!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Project-Management-Meme.png Meme sul software di project management /$$$img/

10. Il più grande dei mestieri, il più grande dei... Aspetta, cos'è questo?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/office-meme-1398x1400.png Meme sul ruolo del project manager /$$$img/

Memi sulla produttività e la motivazione

In alcuni giorni, nonostante i nostri migliori lavori richiesti, la produttività non riesce a raggiungere l'obiettivo. In questi casi, un po' di umorismo può essere utile.

I meme catturano perfettamente queste giornate "no", mostrandoci che non siamo soli ad affrontare queste difficoltà. Quindi, quando le cose non vanno per il verso giusto, prendetevi una pausa e ridete.

11. Promemoria per impostare un promemoria

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Reminder-Meme.png Promemoria di ClickUp /$$$img/

12. Dare sempre il 100% al lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/100-meme.png Dare il 100% al lavoro meme /$$$img/

13. Benvenuti nell'incubo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/schedule-meme.jpg Meme sulla pianificazione del progetto /$$$img/

Una nota seria: state lottando per rispettare le scadenze dei progetti? Provate la versatilità software di project management come ClickUp per pianificare i progetti, gestire le attività e assicurare la collaborazione del team. La soluzione di project management di ClickUp vi aiuta a creare roadmap di progetto, a pianificare e dare priorità alle attività di progetto e a suddividere compiti complessi in elementi semplici per migliorare l'efficienza del lavoro. Ecco come utilizzare ClickUp per il project management:

Pianificazione dei progetti /IA: Pianifica i progetti utilizzando il fileClickUp Brainl'assistente IA di ClickUp. Automatizza le attività e fornisce riepiloghi/riassunti delle discussioni sul progetto

Pianifica i progetti utilizzando il fileClickUp Brainl'assistente IA di ClickUp. Automatizza le attività e fornisce riepiloghi/riassunti delle discussioni sul progetto Allineare gli obiettivi del progetto: Usare l'opzioneGrafico di Gantt per visualizzare lo stato del progetto e vedere come si allinea con gli obiettivi generali dell'azienda

Usare l'opzioneGrafico di Gantt per visualizzare lo stato del progetto e vedere come si allinea con gli obiettivi generali dell'azienda Visualizzazione delle attività e dei progetti del team: Monitoraggio dello stato del team e identificazione dei colli di bottiglia del progetto conClickUp Dashboard *Documentazione dettagliata: Centralizza l'ambito del progetto, le linee guida e gli oggetti in un unico luogo conDocumenti ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-3.png La soluzione ClickUp per il project management /$$$img/

accedete agli obiettivi del progetto, allo stato dei lavori e agli elenchi delle attività in un unico luogo con ClickUp_

14. Se questo è un sogno, non svegliatemi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/plan-meme.png Meme sul piano del progetto /$$$img/

15. Lavorate tutti su quale sia la priorità attuale!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/priority-meme.png Meme sulla priorità del progetto /$$$img/

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Tasks-18.png Attività di ClickUp /$$$img/

privilegiate le vostre attività con ClickUp Tasks per completare ogni progetto in tempo_

16. Devo imparare la lettura del pensiero?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/great-meme-1.png Meme sulla previsione dei progetti /$$$img/

17. Dove siamo diretti?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/project-meme.png Meme sulla direzione del progetto /$$$img/

18. Tutto è bene quel che finisce bene... fino a quando non arriva la fase 2

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Finishing-a-Project-Meme.png Meme sul progetto finito /$$$img/

19. Cosa c'è di nuovo? È del tutto normale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/deadline-meme.gif Meme sulla scadenza del progetto /$$$img/

20. Questo è un problema.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/run-late-meme.png Meme sul progetto in ritardo rispetto alla tabella di marcia /$$$img/

21. Ecco di cosa sto parlando!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/deadline-meme.png Meme sulla scadenza del progetto /$$$img/

Scope creep e gestione del rischio

Una ragione frequente del fallimento di un progetto è la mancanza di project management. Le ragioni possono essere di qualsiasi tipo, dai vincoli di tempo alla mancanza di comunicazione o all'inefficienza dei processi. Ma cerchiamo di meme-izzare il caos che ne risulta.

22. Da fare? Da fare?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/my-project-meme.png Meme sul project management /$$$img/

23. Sento che il "rischio di espansione" si sta insinuando in me.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/dev-meme.png Meme sullo scope creep del progetto /$$$img/

24. L'ignoranza, in effetti, è una beatitudine.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/identify-meme.png Meme sul project management /$$$img/

25. Oh beh, ciao a tutti!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/new-bug-meme.png Progetto bug meme /$$$img/

26. Come affrontare il rischio, vi chiederete?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/risk-response-meme.png meme di risposta al rischio /$$$img/

27. Sei quello che penso che tu sia?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/scope-creep-meme.png Meme sull'estensione del progetto /$$$img/

28. Giocare a giochi stupidi e vincere premi stupidi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/risk-meme.png Meme sul rischio del progetto /$$$img/

Con ClickUp è possibile prepararsi meglio alla gestione dei rischi durante la gestione dei progetti.

ClickUp Brain comprende tre funzionalità/funzione principali: AI Knowledge Manager, AI Project Manager e AI Writer for Work. L'AI Knowledge Manager aiuta a trovare risposte nei documenti, nelle attività e nei progetti. L'AI Project Manager automatizza attività come reportistica e aggiornamenti di stato con l'IA. Infine, AI Writer for Work migliora la scrittura con utili prompt basati sul proprio lavoro.

ottieni risposte a tutte le query sul tuo progetto con ClickUp Brain_

29. Un'ultima volta, promesso.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/change-meme.png Meme sull'ambito del progetto alterato /$$$img/

30. E se...?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/project-risk-meme.png identificare i rischi del progetto /$$$img/

31. La parte migliore del project management!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/neat-meme.png meme pulito /$$$img/

Gestione e collaborazione con gli stakeholder

La gestione degli stakeholder e la collaborazione sono fondamentali per l'esito positivo dell'esecuzione del progetto. Quando i reparti e i membri del team lavorano in modo efficace, è probabile che i progetti rispettino le scadenze e raggiungano gli oggetti.

A volte, nonostante i nostri lavori richiesti, tutto viene meno, causando intoppi e frustrazioni. Quando la comunicazione si interrompe e il lavoro di squadra vacilla, le sfide possono essere sia scoraggianti che divertenti. Ecco la nostra selezione di meme per dirvi che vi sentiamo!

32. I problemi moderni richiedono soluzioni moderne!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Project-stakeholder-management-meme.png Meme sulla gestione degli stakeholder di un progetto /$$$img/

33. La nostra azienda è AGILE!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/agile-company-meme.jpg meme dell'azienda agile /$$$img/

34. Il piano d'azione non è necessario. O forse sì?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/meeting-meme.jpg Meme sul piano d'azione del progetto /$$$img/

Un piano d'azione funge da collante nel project management, in quanto fornisce un approccio strutturato per raggiungere gli obiettivi del progetto. Ma sappiamo anche che è scoraggiante.

È possibile utilizzare modelli di piano d'azione per suddividere progetti complessi in attività specifiche, delineare le scadenze, assegnare le risorse e definire le responsabilità. Modello di piano d'azione di ClickUp semplifica la pianificazione del progetto suddividendolo in passaggi attuabili. È possibile creare e assegnare compiti ai membri del team, assegnare priorità alle attività e misurare facilmente lo stato delle stesse con analisi e visualizzazioni integrate.

Migliora il project management con funzionalità/funzione come le reazioni ai commenti, le attività secondarie annidate, gli assegnatari multipli e le etichette di priorità, fornendo un unico punto di riferimento per semplificare e visualizzare il piano d'azione.

35. È stato momentaneo, non è stato necessario..

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/meeting-meme.png Meme del project manager e dell'amministratore delegato /$$$img/

36. È impressionante, ma sapete cosa sarebbe ancora meglio?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/budget-meme.png meme sul budget del progetto /$$$img/

37. Odio dirlo, ma ve l'avevo detto!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/fallout-meme.png Meme del progetto Fallout /$$$img/

38. Non preoccupatevi, ci pensiamo noi!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/extra-budget-meme.png budget extra per il progetto meme /$$$img/

39. Sì, concentriamoci sulla cosa più importante.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Satisfying-stakeholder-meme.png Concentrarsi sui meme delle parti interessate /$$$img/

40. Da fare: "estensione"?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Companies-Meme.png Sequenza dell'aumento della tempistica del progetto /$$$img/

Idee sbagliate sul project management

"Oh, sei un project manager? Quindi organizza i programmi di tutti e si assicura che facciano il loro lavoro?" Quante volte avete sentito questa frase come project manager? Sappiamo che è un mito (più o meno), ma perché non rispondere con dei meme come gentile promemoria?

41. Quando la tua abilità con la finestra In arrivo è il tuo superpotere segreto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/email-meme.jpg Il meme sui superpoteri del project manager /$$$img/

42. Questa volta nulla andrà storto, giusto?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/real-meme.png Il progetto andrà bene, meme /$$$img/

43. Quando il project manager cambia lo stato della vostra attività?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ross-meme.jpg Meme sulla modifica dello stato delle attività del progetto /$$$img/

44. Chi è al mio livello?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/unsee-meme.png Memo della guida PMBOK /$$$img/

45. La comunicazione è davvero la chiave.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/communication-meme.png Meme sulla comunicazione del progetto /$$$img/

La comunicazione proattiva è essenziale per l'esito positivo del progetto. Una scarsa comunicazione può portare a malintesi, aspettative non allineate e problemi non affrontati, tutti fattori che possono compromettere l'esito positivo di un progetto.

A modello di piano di comunicazione è un documento chiave per qualsiasi organizzazione, che illustra le strategie di comunicazione interna ed esterna. Identifica il traguardo, i tipi di messaggio e i canali, oltre alla frequenza di comunicazione.

È possibile utilizzare Modello di piano di comunicazione di ClickUp per organizzare e migliorare la comunicazione del team. Fornisce un quadro strutturato per creare una strategia di comunicazione efficace.

Ecco come le funzionalità di ClickUp possono semplificare e migliorare ulteriormente i lavori richiesti:

Definire gli obiettivi di comunicazione: Usare ClickUp Documenti per fare brainstorming e fissare insieme obiettivi di comunicazione chiari, mantenendo tutti allineati

Usare ClickUp Documenti per fare brainstorming e fissare insieme obiettivi di comunicazione chiari, mantenendo tutti allineati Gestire le parti interessate: Organizzare e assegnare ruoli alle parti interessate con le attività di ClickUp, assicurando che le responsabilità di ciascuno siano cancellate

Organizzare e assegnare ruoli alle parti interessate con le attività di ClickUp, assicurando che le responsabilità di ciascuno siano cancellate Selezionare i canali di comunicazione: Tracciare e gestire i canali di comunicazione utilizzando i campi personalizzati di ClickUp, aiutandovi a ottimizzare le vostre strategie

Tracciare e gestire i canali di comunicazione utilizzando i campi personalizzati di ClickUp, aiutandovi a ottimizzare le vostre strategie Tracciare i progressi e gli esiti positivi: Impostare attività cardine in ClickUp per monitorare lo stato e misurare l'efficacia del piano di comunicazione

46. Team assegnato; in bocca al lupo per il progetto!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/group-project-meme.png meme del progetto di gruppo /$$$img/

47. Guida per principianti per diventare project manager

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Project-management-meme-ClickUp.png Nozioni di base sul project management /$$$img/

Dinamiche del team

Il modo in cui i membri di un team interagiscono, comunicano e collaborano può rendere un progetto più o meno difficile. Un lavoro di squadra efficace si basa su ruoli cancellati, rispetto reciproco e comunicazione aperta.

Tuttavia, non sempre le cose vanno lisce: le personalità si scontrano, sorgono malintesi e possono verificarsi conflitti. Per fortuna, questi momenti sono spesso immortalati con umorismo nei meme, che evidenziano gli alti e bassi del lavoro in team.

48. Quando il vostro manager si dimentica di dirvi della PTO del vostro team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/work-meme.png Meme sul project management del team /$$$img/

49. Teams e signori, vi presentiamo il team..

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Project-manager.png Meme sul ruolo del project manager /$$$img/

Ruoli del progetto in un team sono vari come i caratteri di una sitcom. Dal visionario project manager/mastermind, agli sviluppatori attenti ai dettagli che trasformano le idee in realtà, fino ai diplomatici stakeholder che garantiscono la riunione delle esigenze di tutti, ogni persona svolge un ruolo unico.

50. Messaggio di apprezzamento e gratitudine!

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/office-series-meme.png Apprezzamento per il project management /$$$img/

51. È già il fine settimana?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/weekend-meme.png Meme sul fine settimana del project management /$$$img/

52. Dov'è la menzogna?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Project-management-kittens-meme.png Meme sulla gestione del team /$$$img/

53. È quello che è (scrollando le spalle)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Failure-Meme.png Il meme della colpa del fallimento del progetto /$$$img/

54. Quando ci si sente come il pesce più piccolo in un grande stagno

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/technical-meme.png Meme sul gergo tecnico nel project management /$$$img/

55. Un giorno nella vita di un project manager è come..

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Day-in-the-life-of-a-project-manager.png Un giorno nella vita di un project manager /$$$img/

Naturalmente, una giorno nella vita di un project manager ruota attorno a continui check-in con il team, cercando di bilanciare gli aggiornamenti infiniti e di mantenere il progetto in carreggiata.

56. Perfezionare l'arte del trasferimento delle responsabilità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/potential-meme.jpg Spostamento di responsabilità per i meme del progetto /$$$img/

57. Il backlog: dove le idee vanno a morire!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/project-backlog-meme.png Meme sul backlog del progetto /$$$img/

58. Lo scioglilingua per eccellenza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/friends-meme.jpg Meme sui casi di test falliti /$$$img/

59. La strategia perfetta non esiste..

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/project-triangle-strategy.png Meme sulla strategia del triangolo del progetto /$$$img/

60. L'elenco delle cose da fare ideale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/feature-meme.jpg Meme sulla prioritizzazione dei progetti /$$$img/

Provate questa gemma sottoval

Sequenze e scadenze

Sequenze e scadenze sono la spina dorsale del project management. Forniscono una struttura, stabiliscono le aspettative e mantengono i progetti in carreggiata.

61. "Vedo solo scadenze, scadenze, scadenze, scadenze"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Deadlike-Meme.jpg Meme sulla scadenza del progetto /$$$img/ Fonte

62. La lotta è reale!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/manager-meme.jpg Meme sulla consegna del progetto /$$$img/ Fonte Pianificare e impostare una sequenza temporale è fondamentale nel project management. Una Sequenza consente di monitorare lo stato di avanzamento, di identificare tempestivamente i potenziali ritardi e di apportare le necessarie modifiche, assicurando che il progetto rimanga in linea con i tempi e con il budget.

Per coloro che preferiscono un approccio visivo al project management, il Sequenza di progetti con lavagna online di ClickUp è un must-have!

È possibile assegnare facilmente attività, impostare attività cardine e visualizzare la sequenza temporale del progetto. Questo modello visualizza chiaramente la durata delle attività e le scadenze, aiutandovi a monitorare lo stato di avanzamento e a modificarlo se necessario. Semplifica il piano e assicura che il team sia allineato con gli obiettivi e le sequenze del progetto.

63. Allora, stasera?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/non-critical-bug-meme.png bug non critico nel meme del progetto /$$$img/ Fonte

64. Le stime della durata stimata sono congetture, non vangelo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/spongebob-meme.png Meme sulla stima della durata stimata del progetto /$$$img/ Fonte

65. Quando il "rispetto del budget" si trasforma in "ops, abbiamo sforato"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/planned-meme.png meme sulla gestione del budget del progetto /$$$img/ Fonte

66. Prima o poi ci arriverò..

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/today-tomorrow-meme.jpg Meme sulla data di scadenza del progetto /$$$img/ Fonte

67. Meglio tardi che mai, ma più tardi è meglio!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/unsee-meme.jpg Meme sui problemi del progetto da non vedere /$$$img/ Fonte

Client nel project management

Da fare, quando i client semplicemente non capiscono il project management? Le loro richieste benintenzionate possono portare a un'estensione del progetto e a un allungamento della Sequenza. Questi meme sono dedicati a tutti i PM che ci sono passati!

68. Di quanto piccolo stiamo parlando esattamente?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/small-change-meme.png Meme sul cambiamento del progetto /$$$img/ Fonte

69. Non voglio sentirlo!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/pm-client-meme.png Modifiche al progetto per meme del client /$$$img/ Fonte

70. Non lo so, dimmelo tu!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/project-plan-meme.png meme sul progetto in ritardo /$$$img/ Fonte

71. Ti prego, ti prego, ti prego, non rovinarmi la serata

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/goals-meme.png Meme sugli obiettivi del progetto /$$$img/ Fonte

72. Quando tutto va come pianificato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/engineer-meme.jpg meme dell'ingegnere /$$$img/ Fonte 💡Pro Tip: Utilizzate una software di gestione delle attività per centralizzare tutte le informazioni relative alle attività, rendendole facilmente accessibili a tutti i membri del team.

73. Da fare?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Client-Meme.png Meme del client che rovina il programma del progetto /$$$img/ Fonte

74. Niente mi spaventa, tranne..

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/pm-client-meme-1.png Paura del meme del client /$$$img/ Fonte

75. Quando il client ha una nuova richiesta..

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Client-Demand-Meme.jpg Meme sulle richieste del progetto del client /$$$img/ Fonte

76. È un test?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Waiting-for-approval-meme.png Meme in attesa di approvazione /$$$img/ Fonte

Stress e burnout

Stress e burnout, purtroppo, sono fin troppo familiari nel mondo del project management. Lunghe ore di lavoro, scadenze strette e la costante risoluzione di problemi possono richiedere un pedaggio.

Una bella risata può essere un ottimo antistress. Quindi, prima di iniziare a sentirvi sopraffatti, prendetevi un momento per godervi alcuni meme che mostrano le prove e le tribolazioni della gestione di progetti sotto stress. E ricordate che non siete soli. Quindi tenete duro!

77. Quel momento in cui si riceve un controllo della realtà sul proprio ottimismo del lunedì

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/monday-meme.jpg Meme della finestra In arrivo del project manager /$$$img/ Fonte

78. Dopo tutto, siamo solo all'inizio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/leave-at-5-meme.png Meme sullo stress da project management /$$$img/ Fonte

79. Quando il cervello è in overdrive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Launch-day-meme.jpg Meme sull'ansia da project management /$$$img/ Fonte

80. Il mistero della selezione delle funzionalità/funzione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/grus-plan-meme.jpg Meme sulle funzionalità/funzione del project management /$$$img/ Fonte

81. Le sei prospettive dei PM!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/project-manager-meme.png meme sulle prospettive dei project manager /$$$img/ Fonte

82. Quando le promesse sono profonde come l'oceano, ma mai da mantenere.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/raise-title-meme.jpg meme sul cambio di titolo del project manager /$$$img/ Fonte

83. Richiesta di funzionalità/funzione, sciacquare, ripetere!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/headache-meme.jpg meme sul mal di testa /$$$img/ Fonte

84. Bloccato in un momento di Sisifo da sempre.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/meme.jpg Meme sulle sfide del progetto /$$$img/ Fonte

85. Avete iniziato questa riunione senza di me?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/let-me-in-meme.png Meme della riunione di progetto /$$$img/ Fonte

86. I project manager schivano le ipotesi come se fosse un gioco di dodgeball.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/asuumption-meme.png Meme sulle ipotesi di progetto /$$$img/ Fonte

87. "Ma, ma... il rischio era inevitabile!"

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/project-risk-meme.jpg meme sul rischio del progetto /$$$img/ Fonte

Memi di Scrum

Scrum è uno dei framework Agile più popolari nel mondo del project management. Ma molte persone che si occupano di project management lo trovano poco affascinante.

Se siete tra coloro che hanno una relazione di amore-odio con Scrum, questi meme sono proprio per voi!

88. Da fare: perché succede sempre a me?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/scrum-teams-meme.png meme dei team scrum /$$$img/ Fonte

89. In caso di dubbio, scegliete qualsiasi cosa tranne Scrum.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Scrum-kanban-meme.png Meme su Scrum e Kanban /$$$img/ Fonte

90. Da cosa l'ho fatto per meritarmi questo?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/scrum-meme.png meme di scrum /$$$img/ Fonte

91. Siediti! È il mio turno.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/standup-meme.png Meme del maestro di scrum /$$$img/ Fonte

Varie meme e video sul project management

Queste gemme varie sono le voci jolly: inaspettatamente divertenti e azzeccate sulle stranezze e le sorprese quotidiane del lavoro.

Quindi, eccoli qui, la vostra ultima risata prima di tornare nel mondo delle scadenze e delle consegne. Siete pronti?

92. I bei tempi andati..

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/grandpa-meme.jpg Meme sul software di project management /$$$img/ Fonte

93. Che un membro del team del Regno Unito..

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Team-member-from-the-UK.png Quel membro del team del Regno Unito.. /$$$img/ Fonte

94. Ascoltatemi..

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/agile-meme.png Quadro agile per il progetto meme /$$$img/ Fonte

95. Quando la tua intera esistenza è una menzogna!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/scope-creep.png Meme sull'estensione del progetto /$$$img/ Fonte

96. Così bello, così grazioso!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/project-plan-meme.jpg meme sul piano del progetto /$$$img/ Fonte

97. È quello che è..

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/authority-meme.png Meme sull'autorevolezza del project manager /$$$img/ Fonte

98. Ci risiamo!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Project-feedback-meme-1400x1026.jpeg Meme sul feedback del progetto /$$$img/ S*fonte*

99. Quando tuo padre è un project manager

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/When-Dad-is-a-project-manager.png Quando tuo padre è un project manager meme /$$$img/ Fonte

100. Tutto finito, ciao ciao

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/pm-meme.png pm meme /$$$img/ Fonte

