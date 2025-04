I migliori modelli di registro delle chiamate per mantenere la vostra organizzazione

Volete chiudere i contatti e risolvere le query dei clienti in pochi minuti? Anche se può sembrare un obiettivo ambizioso, si comincia con la semplice attività di padroneggiare le telefonate.

Gli studi dimostrano che 86% dei clienti chiama un'azienda più volte per risolvere i propri problemi, e 72% afferma che questo ha un impatto negativo sulla loro esperienza.

È qui che diventa essenziale avere un registro dettagliato delle chiamate ai client. Documentare i dettagli chiave di ogni chiamata assicura che tutte le vostre telefonate siano tempestive, efficienti e orientate all'obiettivo.

Tuttavia, registrare e gestire con precisione questi registri può essere una sfida in un mare di chiamate in entrata e in uscita.

Nel blog di oggi condivideremo i migliori modelli di registri di Google Documenti e di Excel per migliorare la registrazione delle chiamate. 📞

**Cosa rende un buon modello di registro delle chiamate in Excel?

Un buon modello di registro delle chiamate fa molto di più che registrare i dettagli delle chiamate: consente a voi e al vostro team di prendere decisioni informate che favoriscono le vendite, i ricavi e la crescita.

Ecco cinque attributi chiave che dovreste cercare in un modello di registro chiamate Excel: 🔍

**Scegliete un modello che sia facile da usare e da navigare. Ad istanza, deve permettere di inserire i dati senza sforzo e di precompilare quelli comuni o ripetitivi

Struttura chiara: Scegliete un modello che abbia una struttura chiara e semplice. Un modulo di registro con righe e colonne distinte assicura che i registri delle chiamate siano ben organizzati e facili da sfogliare

Scegliete un modello che abbia una struttura chiara e semplice. Un modulo di registro con righe e colonne distinte assicura che i registri delle chiamate siano ben organizzati e facili da sfogliare Completezza: Sceglieremodelli di registro delle chiamate che siano completi ma concisi. Dovrebbero consentire di catturare in modo compatto i dettagli essenziali del registro delle chiamate, come il nome del client, il numero di contatto e la durata della chiamata

Sceglieremodelli di registro delle chiamate che siano completi ma concisi. Dovrebbero consentire di catturare in modo compatto i dettagli essenziali del registro delle chiamate, come il nome del client, il numero di contatto e la durata della chiamata Personalizzabilità: Cercate modelli di registro delle chiamate che offrano sufficienti funzionalità/funzione di personalizzazione. Ad esempio, si dovrebbe avere la possibilità di modificare campi, schemi di colore, stili di font, ecc. Una funzione importante da ricercare è la formattazione in condizioni

Cercate modelli di registro delle chiamate che offrano sufficienti funzionalità/funzione di personalizzazione. Ad esempio, si dovrebbe avere la possibilità di modificare campi, schemi di colore, stili di font, ecc. Una funzione importante da ricercare è la formattazione in condizioni Funzionalità/funzione automatizzate: Scegliete un modello di registro delle chiamate client che vi permetta di utilizzare formule per calcolare cifre vitali come il volume delle chiamate, la durata media delle chiamate e le valutazioni completate

Modelli gratuiti di registro chiamate in Excel

Ora che sapete cosa rende eccellente un modello di registro delle chiamate aziendali, ecco alcuni dei migliori modelli gratuiti di registro delle chiamate a cui accedere e da utilizzare su Microsoft Excel:

1. Modello di registro chiamate di Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Call-Log-Template-by-Template.net\_.png Modello di registro delle chiamate in excel da Template.net /$$$img/

via Modello.net Il Modello di registro delle chiamate di Template.net è uno strumento appositamente progettato per rendere efficiente il processo di registrazione delle chiamate. Che si tratti di chiamate in entrata o in uscita, consente di registrare le chiamate quotidiane e i relativi dettagli, come data, ora, durata, scopo e azioni di follower.

Anche la struttura e il formato del modello sono di facile utilizzo. Dal design pulito ai colori tenui, tutti gli elementi sono professionali e lo rendono un modello di registro delle chiamate client adatto.

Ecco perché vi piacerà:

Automazioni come il monitoraggio e il follower delle chiamate dei clienti

Campi personalizzati per adattare il modello di registro alle vostre esigenze

Accesso al modello sia su Microsoft Excel che su Fogli Google

Ideale per: I professionisti che hanno bisogno di un modello di registro delle chiamate aziendali per organizzare i registri delle chiamate dei client.

2. Modello di registro delle chiamate semplice da Template.net

via Modello.net Siete stanchi di inserire da soli i dettagli delle chiamate? Il Semplice modello di registro delle chiamate di Template.net è il quadro che risolverà i vostri problemi di registrazione delle chiamate. Semplice ed efficiente, consente di riepilogare/riassumere rapidamente tutte le chiamate dei client. Registrate i dettagli come l'ora di inizio e di fine della chiamata, gli elementi d'azione, ecc.

Il modello funge anche da registro delle chiamate dei pazienti. Se volete archiviare le informazioni sui pazienti e i dettagli delle chiamate in un unico posto, questo è il modello che fa per voi. Inoltre, la formattazione standard lo rende piacevole da usare.

Ecco perché vi piacerà:

Organizza una serie di dettagli cruciali sulle chiamate, come data, CST, CET, tempo totale, ecc.

Generare e documentare dati tecnici e statistici essenziali sulle chiamate

Utilizzate il modello di registro senza problemi in MS Word, Excel, Documenti Google, Fogli Google e molto altro

Ideale per: I professionisti della sanità o le aziende che necessitano di un semplice modello di registro delle chiamate dei pazienti per un monitoraggio rapido ed efficiente delle chiamate.

3. Modello di registro delle chiamate stampabile da Template.net

via Modello.net Un problema comune a molti modelli di registro è che spesso la loro formattazione viene distorta quando vengono stampati. Ma questo non è il caso del modello di registro delle chiamate stampabile di Template.net. Con questo modello di registro, è possibile creare un file tangibile di tutte le note delle chiamate.

Questo modello di modulo per il registro delle chiamate è altamente adattabile, per cui è possibile personalizzare tutti i suoi elementi in base alle proprie esigenze. Il design e l'aspetto generale del modello sono inoltre di facile utilizzo e lo rendono adatto alla gestione di richieste di servizio .

Ecco perché vi piacerà:

Utilizzate le istruzioni integrate per adattare il modello a tutti i livelli di abilità

Monitorate le attività cardine delle chiamate e regolate le vostre strategie di conseguenza

Risparmiate sulle spese per software aggiuntivi grazie al modello facile da usare

Ideale per: Le aziende o i team di assistenza che hanno bisogno di un modello di registro delle chiamate stampabile per monitorare e gestire le richieste di assistenza in modo efficiente.

4. Modello di registro delle chiamate commerciali da Template.net

via Modello.net Se siete alla ricerca di un modello che vi aiuti a gestire le chiamate a freddo, potrebbe interessarvi il Dispositivo di registro delle chiamate commerciali di Template.net. Come suggerisce il nome, questo documento è specificamente pensato per i professionisti del settore commerciale.

Con questo modello di registro, si possono registrare le informazioni essenziali relative alla chiamata, come il nome del client, il numero di contatto, l'oggetto della chiamata, ecc. Utilizzate questo modello di registro delle chiamate commerciali per monitorare e seguire le chiamate dei client.

Questo aiuta identificare problemi e scappatoie per garantire che la vostra strategia di cold-calling sia ottimizzata per ottenere risultati.

Ecco perché vi piacerà:

Personalizzate gli elementi del modello per adattarlo alle diverse esigenze aziendali

Automazioni per il calcolo delle previsioni e del budget con una calcolatrice incorporata

Utilizzate grafici e barre di avanzamento per un facile monitoraggio degli obiettivi

Ideale per: I team commerciali utilizzano i registri delle chiamate per monitorare le chiamate, i follower e migliorare le chiamate a freddo.

5. Tracciamento delle conversazioni telefoniche di Microsoft

via Microsoft Il Telephone Conversation Tracker di Microsoft è uno strumento di monitoraggio del tempo delle chiamate con righe e colonne dedicate per i nomi dei client, l'ora di inizio e di fine della chiamata, la data, ecc.

Questo modello estremamente versatile può essere utilizzato anche come registro delle chiamate ai media. Se la vostra azienda interagisce con giornalisti o altri rappresentanti dei media, utilizzate questa risorsa per gestire le interazioni e organizzare i record.

Ecco perché vi piacerà:

Utilizzate animazioni, transizioni e video per migliorare la comprensione dei dati

Personalizzate elementi come testi, immagini, schemi di colore e altro ancora

Condivisione del modello tra i team per favorire la collaborazione

Ideale per: Le aziende che hanno bisogno di un modello di registro delle chiamate di servizio o di uno strumento di monitoraggio delle chiamate per le interazioni con i client e i media.

6. Modello di dashboard per centri di contatto da Call Centre Helper

via Aiutante di call center Il Modello di dashboard per centri di contatto di Call Centre Helper è un modello funzionale di modulo di registro delle chiamate. Oltre a memorizzare i dati del registro delle chiamate, monitora importanti KPI come il volume dei contatti, il volume dei reclami, il volume delle vendite, il tasso di abbandono, ecc.

In questo modo, è possibile rafforzare le proprie attività di cold-calling e di iniziative di servizio al cliente . La parte migliore? Questo modello presenta i dati in un formato visivamente accattivante, utilizzando efficacemente barre, grafici e diagrammi.

Ecco perché lo amerete:

Modificare il modello di registro per aggiungere o rimuovere qualsiasi KPI specifico

Utilizzare gli strumenti di visualizzazione dei dati incorporati per analizzare i KPI

Riconoscere le tendenze storiche per prendere decisioni ben informate

Ideale per: I centri di contatto che necessitano di un modello di registro delle chiamate telefoniche o dei client per monitorare i KPI.

Limiti dell'uso di un modello di registro delle chiamate in Excel

Sebbene questi modelli di registro delle chiamate di Microsoft Excel e Fogli Google siano efficaci, sono ideali solo per chi cerca un modello di registro delle chiamate giornaliero di base. Ecco perché:

Nessun accesso in tempo reale: Poiché questi modelli di registro sono basati su Excel, le possibilità di collaborazione sono limitate, rendendo difficile la condivisione con altri team dell'organizzazione

Poiché questi modelli di registro sono basati su Excel, le possibilità di collaborazione sono limitate, rendendo difficile la condivisione con altri team dell'organizzazione Funzionalità/funzione limitate: La maggior parte dei fogli di registro offre solo un supporto di automazione di base. Quindi, se avete bisogno di automatizzare calcoli complessi, potreste non essere in grado di farlo

La maggior parte dei fogli di registro offre solo un supporto di automazione di base. Quindi, se avete bisogno di automatizzare calcoli complessi, potreste non essere in grado di farlo Mancanza di analisi: A differenza di un modulo di registro sofisticato, la maggior parte dei modelli di registro non offre strumenti di analisi dei dati o di reportistica. Sono progettati specificamente per memorizzare i dati

Suggerimento: Rendete il vostro modello di registro delle chiamate più efficiente con i 10 migliori modelli di registro di lavoro per monitorare la vostra produttività . Con questi modelli, saprete esattamente quanto tempo ci vuole per completare le vostre attività quotidiane! ⏳

7 Modelli alternativi di registro delle chiamate in Excel

È probabile che sappiate già che ClickUp è un ottimo strumento di project management (la storia delle sue meraviglie non è un segreto!). Ma non è tutto: c'è dell'altro!

Oltre a facilitare il project management, ClickUp ospita anche un intervallo di modelli di registro delle chiamate telefoniche che potete utilizzare per semplificare la registrazione delle chiamate.

Ecco come ClickUp sta aiutando le organizzazioni a migliorare il loro servizio clienti 🎖️

L'adozione di ClickUp non solo ha migliorato i nostri processi, ma ha contribuito a dare forma al dipartimento di esito positivo dei clienti, che ci ha permesso di passare da 2k a 8k clienti all'anno.

Angella Vecchione, Percheek

A differenza di quelli elencati in precedenza, questi sono efficienti, versatili e facili da usare.

Esploriamo alcuni di essi in dettaglio:

1. Modello ClickUp per le chiamate commerciali

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Sales-Calls-Template.jpg Modello per le chiamate commerciali di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-134210135&dipartimento=vendite-crm&\_gl=1\*xmxye4\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Creare una pipeline di chiamate commerciali ad alta conversione richiede tempo, lavoro richiesto e versioni di prova. Nonostante ciò, i risultati possono essere o meno quelli attesi. Fortunatamente, il Modello di ClickUp per le chiamate commerciali elimina le congetture dal processo.

Consente di inserire tutti i copioni delle chiamate commerciali per un accesso rapido, in modo che i membri del team di vendita scelgano il copione giusto al momento giusto e si assicurino che nessuna opportunità commerciale vada persa.

Questo modello di registro consente di monitorare le interazioni con i client, organizzare i dati commerciali, assegnare attività e seguire i contatti.

Ecco perché vi piacerà:

Monitoraggio di ogni lead con stati personalizzati come "Chiamata commerciale" e "Chiuso con successo"

Rafforza le relazioni con i client e aumenta le possibilità di chiudere i contatti

Passate senza problemi dalle visualizzazioni Riepilogo/riassunto, Pipeline di vendita e Guida

Migliora l'efficienza con il monitoraggio del tempo, i tag e gli strumenti per le email

Ideale per: I team che hanno bisogno di un modello di registro delle chiamate commerciali per gestire i registri delle chiamate, il monitoraggio dei contatti, l'interazione con i client e i follower.

2. Modello di pipeline commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/sales-pipeline-t.png pipeline commerciale-t https://app.clickup.com/signup?modello=t-54070788&dipartimento=vendite-crm&\_gl=1\*vyi6dk\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di pipeline commerciale ClickUp è un modello di registro delle chiamate commerciali visivamente vivace, indispensabile per i professionisti delle vendite di ogni organizzazione. Questo modello di registro delle chiamate è molto versatile. Permette di visualizzare l'imbuto commerciale, di gestire i dati dei client e di dare priorità ai contatti.

Utilizzate questo modello di registro per la collaborazione tra i vari reparti, per ottimizzare lo sviluppo dei prodotti e per effettuare previsioni commerciali accurate. Come se non bastasse, il modello è facile da usare e altamente adattabile.

Ecco perché lo amerete:

Visualizzazione di ogni fase con 30 stati unici, da "Qualificato" a "Rinnovo"

Mantenete i dati freschi con campi come "Ultimo contatto"

Semplificate le visualizzazioni con le procedure operative standard, ad elenco e a box per un facile accesso

Automazione dei flussi di lavoro con il monitoraggio del tempo e gli avvisi

Ideale per: I professionisti del settore commerciale che hanno bisogno di un modello visivo di registro delle chiamate telefoniche per le fasi dei contatti, la gestione dei dati e le previsioni.

3. Modello di modulo per il contatto con i clienti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Customer-Contact-Modulo-Template.png Modello di modulo per il contatto con i clienti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-182377072&department=support&\_gl=1\*1j7gx81\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di modulo per il contatto con i clienti di ClickUp non è il solito modello di registro delle chiamate dei clienti: è la risorsa definitiva di cui avete bisogno per essere efficienti. Centralizza il prezioso feedback dei clienti e lo utilizza in vari modi, ad esempio per innovare un nuovo prodotto o migliorare quello esistente.

Il modello di registro delle chiamate ha un design semplicistico e visivamente accattivante. Registra diversi dettagli dei clienti, come il nome, i dati di contatto, il problema e il messaggio. Utilizzate il modello per assegnare un problema specifico a un membro del team competente e risolverlo.

Ecco perché vi piacerà:

Organizzare le richieste con stati chiari per una migliore definizione delle priorità

Trovare rapidamente le informazioni con le visualizzazioni semplificate Contatti/riassunto

Rimanere reattivi con le dipendenze e il monitoraggio basato sull'IA

Ideale per: I team che desiderano un modello di registro delle chiamate dei client che centralizzi i feedback dei clienti e le assegnazioni delle query.

4. Modello di escalation del servizio clienti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-399.png Modello di escalation del servizio clienti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-127248368&department=support&\_gl=1\*1id8znf\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Fronteggiando sfide nel servizio personalizzato gestione? Ottenere il Modello di escalation del servizio clienti ClickUp ! Questo documento di registro delle chiamate al servizio clienti semplifica la risoluzione delle query dei clienti.

Utilizzando questo modello di registro delle chiamate, è possibile creare attività per le chiamate fuori servizio e assegnarle ai membri del team per una pronta risoluzione. Aiuta voi e il vostro team a rimanere allineati centralizzando le query dei clienti e tenendo traccia del loro stato di risoluzione.

Questo modello di registro delle chiamate è facile da usare e da navigare. Presenta le informazioni relative ai servizi per i clienti in modo completo ma conciso.

Ecco perché vi piacerà:

Gestire le escalation con stati come "In attesa del cliente"

Acquisizione di informazioni critiche come email del cliente, dettagli di consegna e livelli

Semplificare il supporto con visualizzazioni come la Bacheca di assistenza e l'Elenco dei biglietti

Automazioni e monitoraggio per risoluzioni rapide ed efficaci

Ideale per: I team del supporto che hanno bisogno di un modello di registro delle chiamate di assistenza per gestire in modo efficiente le escalation.

💡 Pro Tip: Volete ottenere il massimo dal vostro servizio clienti? Scoprite come migliorare l'etichetta del vostro servizio clienti per personalizzare il vostro servizio in base alle risposte dei clienti! 📝

5. Modello di gestione del servizio clienti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/customer-service-management-crm-template.png Modello di crm per la gestione del servizio clienti ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-102451746&department=support&\_gl=1\*ws3laa\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVf2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/ Gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è complicato - e lo capiamo. Ma se volete offrire un'esperienza soddisfacente ai vostri clienti potenziali ed esistenti, un CRM senza problemi è fondamentale. È qui che il Modello di gestione del servizio clienti ClickUp viene in soccorso.

Questo modello di registro delle chiamate lavora come documento principale. Utilizzatelo per catturare il feedback dei clienti, risolvere i problemi, monitorare le valutazioni di soddisfazione e fare follow-up con gli altri membri del team, il tutto in un unico posto.

A lungo andare, si rivelerà prezioso per semplificare l'approccio complessivo alla gestione delle relazioni con i clienti.

Ecco perché vi piacerà:

Gestite i ticket in modo visivo con le viste Elenco, Bacheca e Modulo

Accelerare i tempi di risposta con moduli personalizzabili a portata di mano

Standardizzate i processi con una documentazione chiara in vista Documento

Monitoraggio di ogni richiesta per snellire i lavori richiesti dal supporto

Ideale per: Teams che hanno bisogno di un modello completo di registro delle chiamate al servizio clienti per ottimizzare il CRM.

6. Modello di scoperta del cliente ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Agency-Client-Discovery-Doc.png Documento di scoperta dell'agenzia/cliente https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6127764&dipartimento=professionale-servizi&&_gl=1\*1mhur6h\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRe4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVf2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Anche i professionisti più esperti a volte non riescono a trasformare i lead commerciali in clienti per mancanza di comprensione. Il Modello ClickUp per la scoperta del cliente aiuta a evitare questo problema.

Questo modello di registro delle chiamate ai clienti vi permette di tenere un registro completo delle comunicazioni con i clienti, in modo da non perdere nessun dettaglio. Pensate a questo modello come a una modulo per l'assunzione del cliente -solo più avanzato.

Il modello consente anche di creare un profilo completo del cliente, da condividere con i partner aziendali per interagire in modo più fluido con il cliente. In questo modo le chiamate commerciali saranno più efficaci e personalizzate.

Ecco perché vi piacerà:

Organizzare le fasi del progetto con stati flessibili

Cambiare le viste Gantt o Calendario per adattarle al vostro flusso di lavoro

Collaborare in tempo reale con la condivisione dello schermo e le modifiche dal vivo

Ideale per: I team commerciali che hanno bisogno di un modello di registro delle chiamate di servizio per costruire profili dettagliati dei client e migliorare le relazioni.

7. Modello di registro delle conversazioni ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Conversation-Log-Template.jpg Modello di registro di conversazione di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6109124&department=other&\_gl=1\*3nvety\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Volete monitorare tutte le chiamate in entrata e in uscita nella vostra organizzazione? Il Modello di registro delle conversazioni di ClickUp è la soluzione perfetta.

Utilizzando questo modello di registro delle chiamate, potrete registrare ogni chiamata commerciale o interazione con i clienti effettuata da voi o da uno dei membri del vostro team. Documentate altri elementi vitali della chiamata, come la durata, le azioni di follower, le note specifiche, ecc.

Facile da usare, è un modello altamente personalizzabile e adatto ai principianti.

Ecco perché vi piacerà:

Documentate i punti chiave con campi intuitivi

Organizzare i follower attraverso le viste Elenco, Gantt e Calendario

Collaborare istantaneamente con commenti in tempo reale e supporto per più assegnatari

Tracciare lo stato di avanzamento senza problemi con chiari indicatori di stato

Ideale per: Le aziende che hanno bisogno di un modello di registro chiamate giornaliero per documentare le conversazioni commerciali e con i client.

**Gestisci le tue chiamate con i modelli di registro chiamate di ClickUp!

I registri delle chiamate sono un dato essenziale, soprattutto per i reparti commerciali e di assistenza clienti. Migliorando le interazioni con i client, aiutano a semplificare il CRM e i lavori richiesti in ambito commerciale.

Tuttavia, mantenere un registro accurato di ogni chiamata è impegnativo. In questo contesto, un modello di registro fornisce informazioni dettagliate sulle telefonate, dall'inizio alla fine.

La prossima volta che avete difficoltà a tenere traccia delle vostre telefonate, scegliete un modello di registro delle telefonate dalla suite di modelli di ClickUp e aggiungete la potenza dell'efficienza al vostro processo di gestione del registro delle chiamate.

Per ulteriori dettagli, visitate ClickUp o