Come costruire un quadro di competenze che porti al successo

Vi è mai capitato di assumere una persona che corrisponde perfettamente alla descrizione del lavoro, per poi rimanere sorpresi dalla sua incapacità di lavorare nel ruolo?

Come parte del processo di assunzione, ogni organizzazione scrive una descrizione del lavoro, che di solito include una serie di competenze ed esperienze che il candidato deve avere. Tuttavia, Da fare in un determinato ruolo, i dipendenti hanno bisogno di qualcosa di più. Hanno bisogno di un insieme più olistico di "competenze"

Creare e utilizzare un quadro di competenze aiuta le organizzazioni a valutare, coinvolgere e supportare i dipendenti a prosperare. In questo post esploriamo cos'è, perché dovreste usarlo e come potete crearne uno per la vostra organizzazione.

**Che cos'è un quadro di riferimento per le competenze?

Il quadro delle competenze è un insieme di conoscenze, abilità, attitudini, attributi e comportamenti che un dipendente deve possedere in ordine al proprio ruolo.

Come lavora un quadro di competenze?

Supponiamo di dover assumere uno sviluppatore Python. In genere, cerchereste una persona con una certificazione o un'esperienza nella programmazione con Python. Utilizzando un quadro di competenze, si cercherà una persona con le seguenti caratteristiche:

Conoscenza di Python nel contesto dei linguaggi di programmazione, della sua filosofia di progettazione, delle sue funzionalità/funzione e della sua semantica

Abilità nell'uso di Python per la programmazione di applicazioni, algoritmi di apprendimento automatico, ecc.

Attitudine alla programmazione Python e ad altri stack tecnologici utilizzati dall'azienda

Attributi relativi alla partecipazione alla comunità, ai contributi open source, ecc.

Capacità comportamentali di problem-solving, collaborazione, lavoro da remoto, trasparenza, ecc.

Quando si dovrebbe usare un quadro di competenze?

La prima situazione in cui un'organizzazione utilizza un quadro di competenze è quella delle assunzioni. Prima di scegliere un particolare candidato per un ruolo, il quadro delle competenze assicura che sia adatto.

Tuttavia, è un ottimo strumento per tutta la carriera del dipendente. Può essere utilizzato nelle valutazioni delle prestazioni, durante le promozioni, nella progettazione della formazione e dello sviluppo e nella gestione del cambiamento. È utile anche per la pianificazione dell'esito positivo.

Da fare con i quadri di competenza?

Non esiste un insieme unico di componenti che formano il quadro delle competenze. A seconda dell'organizzazione, del team, del ruolo, della designazione, delle responsabilità, ecc. le competenze necessarie possono variare.

Tuttavia, un tipico quadro di competenze contiene i seguenti componenti.

🏆 Valori fondamentali: Oggi le organizzazioni si aspettano che i principi e le convinzioni dei dipendenti siano in linea con quelli dell'azienda su dimensioni specifiche.

Ad esempio, se i vostri valori fondamentali sono la diversità e l'integrità, vi aspetterete che i potenziali dipendenti abbiano elevati standard etici come parte delle loro competenze.

🏆 Competenze fondamentali: Tutti i ruoli necessitano di queste competenze, che di solito includono capacità organizzative, capacità interpersonali, capacità di risolvere i problemi, centralità del cliente, ecc.

Ad esempio, se si tratta di un'organizzazione di servizi, come una palestra o un centro benessere, ci si aspetta che tutti abbiano competenze di servizio al cliente. Se l'organizzazione è principalmente commerciale, come un'affiliata o una concessionaria d'auto, le capacità di negoziazione saranno una competenza fondamentale. Ecco alcune altre esempi di competenze chiave che potrebbero essere applicabili a voi.

🏆 Competenze in funzione: Si tratta di nicchie richieste per un ruolo specifico. Potrebbe trattarsi di competenze tecniche, abilità nel software, esperienza nella ricerca, ecc. Non tutti hanno bisogno di queste competenze.

Ad esempio, se state assumendo uno sviluppatore, deve avere competenze funzionali nella programmazione con un linguaggio specifico.

🏆 Competenze di leadership: Si tratta di competenze che devono possedere i manager e i leader, come la gestione dei progetti, la supervisione, la risoluzione dei conflitti, la gestione delle crisi, ecc. In un certo senso, le competenze di leadership sono competenze funzionali per i manager.

Un'organizzazione si aspetta che ogni dipendente abbia un allineamento dei valori e delle competenze fondamentali. A seconda del ruolo, alcuni potrebbero avere bisogno solo di competenze funzionali, mentre altri potrebbero aver bisogno di competenze sia funzionali che di leadership.

Il percorso diretto per garantire la valutazione delle persone per tutte queste competenze è quello di avere un quadro completo. Ecco come svilupparne uno.

Passaggi per sviluppare un quadro di competenze

Prima di iniziare, ricordate che un quadro delle competenze è un documento completo. Copre il lavoro, le persone e la cultura dell'organizzazione. Pertanto, la creazione di un quadro di riferimento per le competenze richiede un approccio approfondito e una piattaforma collaborativa, come ad esempio ClickUp per le risorse umane . Ecco come iniziare.

1. Definite i vostri oggetti

Un quadro di competenze può essere utilizzato per un numero di scopi diversi. Prima di iniziare a costruire il framework, cercate di capire perché ne avete bisogno. Chiedetevi:

Per cosa lo userete?

Da fare per raggiungere l'obiettivo?

Come migliorerà le prestazioni?

Come aiuterà il dipendente e l'organizzazione?

Le risposte a queste domande vi aiuteranno a restringere gli oggetti. Tuttavia, è perfettamente normale avere più di una risposta a ciascuna di queste domande, tra le quali è necessario dare priorità a quelle più importanti.

collaborazione efficace con le lavagne ClickUp

Semplificate le discussioni con un'area di lavoro virtuale collaborativa come Lavagne online ClickUp . Mettete sulla stessa pagina tutte le parti interessate, compresi i capi reparto, i responsabili dei talenti, le risorse umane e la finanza, in merito alle vostre competenze.

Da fare, utilizzando uno strumento come Obiettivi di ClickUp per rendere visibili gli oggetti e i piani a tutte le parti interessate. Collegate gli oggetti del vostro quadro di competenze agli obiettivi organizzativi. Poi, delegate a ciascun responsabile di reparto la definizione dei propri oggetti.

2. Raccogliere informazioni

Per creare un quadro delle competenze, sono necessarie informazioni sui quattro componenti: Valori fondamentali, competenze di base, funzionali e di leadership. Raccogliere informazioni su queste dimensioni dai dipendenti esistenti.

Chiedete ai vostri team

Utilizzare Moduli ClickUp per condurre sondaggi a livello di organizzazione. Chiedete ai membri del team quali sono le competenze necessarie per svolgere il lavoro in questione. Chiedete ai gestori del team quali competenze si aspettano dai loro membri. Chiedere ai dirigenti quali sono i valori dell'organizzazione.

raccogliere e organizzare i dati senza fatica con ClickUp Form

Guardare i dati esistenti

Studiate le informazioni dal vostro software per il coinvolgimento dei dipendenti , modelli di revisione delle prestazioni ecc. per identificare le lacune. Esaminate i feedback che i manager hanno dato ai loro team e osservate le tendenze.

Conducete anche un'analisi dei analisi del processo per capire come funzionano le cose.

Studiare il mercato

Confrontate la vostra organizzazione con competenze richieste sul mercato. Se state costruendo qualcosa di dirompente o innovativo, assicuratevi di mappare anche le competenze di cui potreste avere bisogno nei prossimi anni.

Con un elenco completo di tutte le competenze necessarie, create il quadro di riferimento.

3. Creare il quadro di riferimento

Organizzare le competenze: Suddividete l'elenco in valori fondamentali, competenze di base, funzionali e di leadership. Di seguito sono riportati alcuni esempi di come si può fare.

Valori fondamentali Competenze fondamentali Competenze funzionali Competenze di leadership Diversità e inclusione, Compassione, Empatia, Integrità e onestà, Responsabilità personale Comunicazione, Collaborazione, Lavoro da remoto, Problem solving, Capacità analitiche, Ragionamento logico Programmazione, Test del software, DevOps, Cybersecurity, Modifiche basate sullo stile APA, Conformità Pensiero globale, Problem solving, Risoluzione dei conflitti, Intelligenza emotiva, Capacità di negoziazione, Consapevolezza di sé

Esempi di quadro di competenze

Definire le competenze: Si potrebbe pensare che competenze come la comunicazione, la collaborazione, ecc. siano ovvie. Spesso non lo sono. È utile definire chiaramente queste competenze con le azioni chiave corrispondenti. Ad esempio, se il lavoro da remoto è una competenza, si può definire come:

Capacità di lavorare in modo indipendente lontano dall'ufficio

Capacità di gestione del tempo

Capacità di comunicare efficacemente attraverso strumenti di collaborazione basati sul testo

Comfort con gli strumenti digitali per videoconferenze, condivisione dello schermo, registrazione dello schermo, collaborazione virtuale, ecc.

Intelligenza emotiva per percepire disagi o incomprensioni e risolverli in modo proattivo

Disponibilità a ripetere/reiterare i concetti per assicurarsi che vengano compresi

Da fare, è utile anche fare degli esempi. Per istanza, si potrebbe dire: "Quando si percepisce che un collega ha difficoltà a capire qualcosa, ci si offre proattivamente per aiutarlo"

Ricordate che le competenze tendono a essere abilità, atteggiamenti e comportamenti difficili da misurare, come i vostri abituali Metriche KPI . Tuttavia, va bene così. Considerate misure qualitative per identificarli e svilupparli.

Mappare le competenze: Una volta individuate le categorie, mappatele rispetto a ciascun ruolo. I valori e le competenze fondamentali sono probabilmente richiesti da ogni dipendente. Dedicate del tempo a mappare le competenze funzionali e di leadership ai ruoli specifici a cui sono applicabili. Definite anche come queste competenze contribuiscono allo stato di avanzamento della carriera.

Modello di Mappa delle Competenze di ClickUp è un modo semplice ma completo per fare questo. Questo modello, completamente personalizzabile e adatto ai principianti, è ideale per registrare, organizzare e mappare le competenze del team.

⚡️Archivio modelli: Qui ci sono altri modelli modelli di matrice delle competenze si può scegliere tra i seguenti.

4. Implementare il framework e comunicare tra i team

Introdurre: Comunicare il framework a tutti i membri del personale. Intraprendete i team leader, i gestori e la dirigenza senior nel nuovo quadro di riferimento e invitateli a sperimentarlo nei loro processi di assunzione, formazione e sviluppo professionale.

Registrare: Pubblicare il quadro delle competenze e condividerlo con tutti gli stakeholder dell'organizzazione. Documenti ClickUp vi aiuta a creare un registro visivamente accattivante del vostro quadro di competenze e a condividerlo con il giusto livello di accesso.

usare ClickUp Documenti per registrare e condividere i quadri di competenza

Implementare: Integratelo in tutti i processi che avete identificato come rilevanti durante la definizione degli oggetti.

Se volete usare il quadro delle competenze per le assunzioni, integratelo nel vostro sistema di gestione delle risorse umanesoftware di gestione dei talenti e progettate programmi di screening pertinenti

Se lo utilizzate per le vostre revisioni annuali, integratelo nel programma disoftware di valutazione delle prestazioni Se intendete utilizzarlo per lo sviluppo continuo della carriera, integrate i dati relativi alle competenze nel softwarestrumenti di gestione delle prestazioni



Utilizzare Modello di reportistica sulle prestazioni di ClickUp per visualizzare i risultati di ciascun dipendente/team sulle varie competenze delineate.

⚡️Archivio modelli: Fate progressi nelle vostre competenze con questi modelli modelli di piano di miglioramento delle prestazioni .

Rivedere e regolare: Anche se non è utile cambiare continuamente il quadro delle competenze, è importante rivederlo nel periodo successivo. Ad istanza, se una delle funzioni del vostro team di marketing è la SEO, è necessario un aggiornamento importante nel contesto dell'uso crescente dell'IA.

In momenti di svolta come questo, è necessaria una revisione approfondita del quadro delle competenze.

⚡️ Template Archive: Progettate la revisione del vostro framework in modo efficace con i seguenti accorgimenti modelli di miglioramento dei processi .

Mentre leggete questo articolo, se state pensando: "Abbiamo già descrizioni delle mansioni, valutazioni e così via, perché abbiamo bisogno di un altro quadro di riferimento?", ecco la risposta.

Benefici di un quadro di competenze

Un buon quadro di riferimento delle competenze rafforza notevolmente la capacità di un'organizzazione di assumere, formare, sviluppare e coinvolgere i dipendenti perché:

Migliora le assunzioni: Il quadro delle competenze garantisce la selezione dei candidati giusti per le posizioni aperte. Riduce la probabilità di errori di assunzione e impedisce che problemi di competenze . Inoltre, riduce al minimo i costi di formazione e di inserimento una volta che il candidato è stato assunto.

Impostazioni chiare: Definisce chiaramente le aspettative di performance per i candidati, i dipendenti e i manager. Le impostazioni per l'esito positivo incoraggiano a concentrare il lavoro richiesto sulla creazione di competenze importanti.

Crea trasparenza: I quadri di riferimento delle competenze assicurano che tutte le parti interessate siano sulla stessa pagina. I candidati sanno per cosa vengono testati. I dipendenti sanno in cosa eccellono e in quali competenze sono carenti. Questo elimina l'inutile ansia da prestazione.

Migliora la performance: Con una maggiore chiarezza su ciò che è necessario per Da fare, è probabile che le prestazioni individuali migliorino. Quando l'intera organizzazione ha valori e competenze comuni, l'effetto di aggregazione è enorme.

Consente di creare aziende sostenibili: Un buon quadro di competenze garantisce che l'organizzazione sia solida nel presente e agile per il futuro. Consente ai leader aziendali di costruire competenze e capacità che alimentano il vantaggio competitivo in futuro. Facilita la gestione dei talenti nel lungo periodo.

Rafforzate il vostro quadro di competenze con ClickUp

Assumere può essere faticoso. Un'assunzione sbagliata può risultare in perdite considerevoli in termini di licenziamento, riassunzione, onboarding, formazione, ecc. Il peggio è che potreste accorgervi di aver preso una decisione di assunzione inefficace solo quando è troppo tardi.

Per istanza, potreste aver assunto una persona fantastica nella programmazione Python, ma che non ha le capacità di collaborazione o l'esperienza nel settore necessarie per costruire il vostro prodotto. Quando individuate queste lacune, potreste aver sostenuto costi effettivi e di opportunità.

Un quadro di competenze ponderato può evitare queste eventualità e prendere decisioni informate. Pensate, pianificate, create, implementate e ottimizzate il vostro quadro di riferimento per le competenze con ClickUp . Provate gratis ClickUp oggi stesso!