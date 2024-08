Come identificare e affrontare i problemi di abilità sul posto di lavoro

Si prevede che un quarto di tutti i posti di lavoro cambierà nei prossimi cinque anni, rileva il Forum Economico Mondiale . Ciò significa che il 25% di noi che oggi è estremamente qualificato nel proprio lavoro potrebbe non esserlo più entro la fine di questo decennio.

Se non sono già in difficoltà, ogni organizzazione si troverà presto ad affrontare problemi di competenze. è semplicemente una questione di tempo. Pertanto, la capacità di identificare e affrontare in modo proattivo i problemi di competenze sul posto di lavoro può diventare il vostro principale fattore di differenziazione competitiva.

Vediamo come Da fare. 📚

Comprendere il "problema delle competenze"

Il termine "problema di abilità" è nato nel mondo dei videogiochi, spesso come peggiorativo per coloro che non riuscivano a superare i livelli più difficili del gioco. "Sembra un problema di abilità", si dice nelle comunità di giocatori.

Da allora, si è evoluto fino a diventare onnipresente nel mondo degli affari: una descrizione di una sfida aziendale.

Che cos'è un problema di abilità?

Sul posto di lavoro, un problema di competenze è la differenza tra le capacità attuali di un dipendente e ciò che è necessario per svolgere il suo ruolo. Il divario può riguardare le abilità tecniche, le conoscenze, la competenza con gli strumenti, le abilità comportamentali, ecc.

Quali sono le cause dei problemi di competenze?

Ci sono diverse forze interne, esterne e di mercato che causano problemi di competenze nelle organizzazioni. Eccone alcune.

Progresso **tecnologico

La tecnologia si evolve così rapidamente che stare al passo può essere difficile. Ad istanza, durante l'era della trasformazione digitale, c'era un'enorme carenza di competenze in materia di tecnologia cloud, anche se la competenza altamente prevalente nei mainframe stava diventando superflua.

Evoluzione aziendale

I modelli aziendali e le strutture operative stanno cambiando. I team remoti e ibridi sono ormai ovunque.

Supponiamo che qualcuno non si senta a proprio agio nell'usare strumenti di collaborazione basati sul testo come Slack, o software di videoconferenza come Zoom, o nel lavorare in modo asincrono con un team che lavora da remoto. In questo caso, potrebbe trattarsi di un problema di competenze comportamentali.

L'emergere di nuovi sistemi

Un caso emblematico è quello della GenAI. Per istanza, con Strumenti di IA creando disegni a una velocità e qualità insuperabili, l'abilità di un designer si evolverà verso la capacità di lavorare bene con il prompt. Chi non è in grado di lavorare con il testo o di imparare l'ingegneria del prompt potrebbe avere problemi di abilità.

La necessità di nuove competenze

Il lavoro della conoscenza è il tipo di lavoro in più rapida crescita in tutto il mondo. Il Wall Street Journal rileva che "i lavori basati sulla conoscenza hanno aggiunto più posti di lavoro di qualsiasi altro anno dagli anni '80 - circa 1,9 milioni all'anno"

Questo cambiamento sta creando una crescente necessità di competenze cognitive, come il pensiero critico, il ragionamento logico, la persuasione e così via, che non sono solo difficili da trovare ma anche da valutare. L'impatto di questi problemi di competenze sulla produttività dei dipendenti può essere immenso.

$$$a Come impatta un problema di competenze a livello aziendale?

Fondamentalmente, se una persona non ha le competenze per Da fare, fallirà. Tuttavia, il dilemma aziendale di un problema di competenze non è così bianco o nero.

Vediamo alcuni modi in cui si manifesta.

Risultato negativo: La mancanza di un'abilità in qualsiasi campo produce risultati scadenti. Un responsabile del servizio clienti senza capacità di risolvere i problemi creerà probabilmente insoddisfazione tra gli utenti. Un venditore con problemi di abilità chiuderà meno affari. Uno scrittore con problemi di abilità creerà contenuti non persuasivi o coinvolgenti.

Ritardi: I problemi di competenza possono causare ritardi nella consegna, poiché l'individuo in questione deve imparare a completare l'attività. Per istanza, uno sviluppatore potrebbe sapere come si usa il codice Python ma non capirne l'applicazione nei casi d'uso della scienza dei dati. Imparare e recuperare richiede tempo.

Problemi di qualità: Senza le giuste competenze, la qualità della fornitura sarà inferiore a quella ideale. Se il progettista di un'app non è abbastanza abile da tradurre chiaramente le sue intenzioni e da passarle allo sviluppatore, il prodotto finito sarà inferiore agli standard.

Perdita di opportunità: Si possono perdere opportunità interessanti senza le competenze necessarie per coglierle. Se un team con problemi di competenze impiega il doppio del tempo per consegnare un progetto, potrebbe ottenere solo la metà dei ricavi potenziali.

I leader aziendali hanno capito questo problema e hanno iniziato a creare sistemi per affrontarlo. Un cambiamento chiave è quello delle metriche di performance.

Oltre alle tradizionali misure di produttività, la leadership organizzativa sta spingendo per l'uso di sondaggi tra i dipendenti, feedback a 360 gradi, profili di ruolo e così via, per colmare il divario di competenze. Ma questo è solo l'inizio.

Per superare efficacemente i problemi di competenze, le organizzazioni devono costruire capacità sostenibili per identificarli e affrontarli. Il primo passaggio consiste nel sapere quali problemi di competenze possono emergere.

Tipi di problemi di competenze sul posto di lavoro

Non tutti i problemi di competenze sono uguali. A seconda della natura del lavoro, i problemi di abilità si presentano in innumerevoli varietà. Abbiamo trattato i tipi più comuni.

Problemi di abilità tecnica

L'abilità tecnica è la conoscenza specializzata, l'esperienza o la competenza di base relativa a una particolare attività/lavoro. Per uno scrittore, la conoscenza delle regole di grammatica e sintassi è un'abilità tecnica. Per uno sviluppatore, la padronanza di un linguaggio di programmazione è una competenza tecnica esempio di competenza chiave .

Si tratta di una competenza fondamentale per qualsiasi lavoro, senza la quale non si può avere produttività.

Problemi di carenza di conoscenza

Il gap di conoscenze si verifica quando una persona non dispone di tutte le informazioni necessarie per completare il proprio lavoro. Per essere chiari, non si tratta della mancata condivisione di informazioni interne da parte dell'azienda, ma del fatto che il dipendente non possiede le conoscenze fondamentali che ci si aspetta da una persona nel suo ruolo.

Per istanza, un responsabile marketing che non ha familiarità con Instagram o un avvocato che non conosce le ultime normative avrà problemi di competenze.

Le conoscenze necessarie per ogni ruolo sono il contesto intangibile all'interno del quale lavora il team. I problemi di conoscenza possono creare confusione, incomprensione e caos, incidendo drammaticamente sui risultati.

Problemi di soft skill

Le soft skill, note anche come competenze comportamentali, sono abilità interpersonali che creano interazioni, collaborazioni e comunicazioni fluide e fruttuose. Per un project manager, una scarsa abilità capacità organizzative sono un problema. Per un team leader, l'incapacità di dare un feedback costruttivo potrebbe essere un problema.

Queste competenze formano il collante che tiene insieme un'organizzazione. La mancanza di soft skills non è sempre un ostacolo completo, ma può influire significativamente sulla produttività, sulla qualità, sulle prestazioni e sul morale del team.

Problemi di capacità di adattamento

Nell'odierno panorama aziendale, caratterizzato da forti disfunzioni, l'adattabilità è la parola d'ordine. Se non riuscite ad adattarvi, avrete difficoltà a crescere. Ciò significa che è necessario sviluppare competenze su vari aspetti dell'adattabilità, tra cui il pensiero critico, il ragionamento logico, il processo decisionale, l'apprendimento continuo e altro ancora.

Per istanza, un lavoratore della conoscenza che non abbia capacità di gestione delle attività o un product manager che tende a essere indeciso e lento nel prendere decisioni, entrambi hanno problemi di adattamento.

Le capacità di adattamento sono necessarie per muoversi nel mondo del lavoro di tutti i giorni. Senza di esse, un dipendente rischia di sentirsi sopraffatto, stressato o esaurito, e spesso non cerca mai aiuto.

Ma come si può dire se una persona non ha le competenze tecniche per prendere una decisione o quelle adattive per immaginarne le conseguenze? Scopriamolo.

Come identificare i problemi di competenze

Come abbiamo visto, i problemi di abilità sono estremamente complessi e difficili da individuare. Sono anche soggettivi ed emotivi, perché stiamo esprimendo giudizi sulle persone. Per eliminare qualsiasi tipo di pregiudizio, è necessario disporre di un processo chiaro e oggettivo per identificare i problemi legati alle competenze.

Ecco un quadro di riferimento da utilizzare.

Condurre un'analisi dei ruoli: Esaminare tutti i ruoli dell'organizzazione. Identificate gli obiettivi a breve e a lungo termine. Fate un elenco delle competenze corrispondenti di cui ogni ruolo ha attualmente bisogno e di cui avrà bisogno in futuro.

Ad istanza, si può trovare un elenco di competenze di gestione del prodotto qui. Utilizzando questo documento come fonte di ispirazione, è possibile effettuare un'analisi delle competenze per i ruoli della propria azienda.

Per le capacità specifiche di un lavoro, provate a utilizzare il metodo Modello di matrice delle competenze tecniche di ClickUp . Facile da usare e altamente personalizzabile, questo modello consente di monitorare le competenze di ciascun dipendente e di identificare regolarmente le lacune.

Modello di matrice delle competenze tecniche di ClickUp

Raccogliere i contributi degli stakeholder: Chiedete ai manager e ai team leader un elenco di tutte le competenze di cui dispongono i loro team. Raccogliete un feedback qualitativo sui problemi di competenze che riscontrano. Se potete, consultate i client e gli stakeholder esterni sui risultati ottenuti per avere un quadro più ampio.

Sondaggio sui dipendenti: Un sondaggio approfondito sui dipendenti vi aiuterà a capire dove si vedono.

Eseguire valutazioni: In caso di dubbio, somministrate valutazioni delle competenze come quiz, esami pratici e simulazioni gamificate. È anche possibile utilizzare software di monitoraggio dei dipendenti per monitorare il tempo o i processi seguiti.

Modello di analisi del divario di competenze di ClickUp

Organizzate le vostre scoperte e raccogliete informazioni utilizzando Modello di analisi del divario di competenze di ClickUp . Questo modello di livello intermedio consente di classificare le competenze, assegnare l'importanza, impostare i traguardi e definire i potenziali elementi di azione.

Mappare queste competenze: Ora confrontate le competenze necessarie e quelle disponibili. Fate un elenco delle competenze che vi mancano ora e di quelle con cui potreste avere difficoltà in futuro.

Modello di mappatura delle competenze di ClickUp

Questo dovrebbe consentirvi di visualizzare chiaramente i problemi relativi alle vostre abilità. Ora è il momento di affrontarli. Se state cercando di assumere per risolvere i problemi di competenze, provate a Il modello di Mappa delle competenze di ClickUp per migliorare la qualità dei candidati.

L'assunzione non è però l'unica soluzione. È necessario anche migliorare la forza lavoro esistente e prepararla per un esito positivo in futuro. Vediamo come.

Affrontare i problemi di competenze

Se state pensando: "So che ci sono problemi di competenze, ma è normale che succeda e da noi va tutto bene", ripensateci. Il World Economic Forum che affrontare il problema delle competenze potrebbe risultare in un aumento del PIL di $$$a 6,5T entro il 2030.

Quindi, diamoci una mossa. Una volta identificati i problemi di competenze, l'unica risposta è sviluppare le competenze. Ecco alcune idee e modi per realizzarle con strumenti corrispondenti come ClickUp per la gestione delle conoscenze.

1. Progettare programmi di formazione a traguardo

La maggior parte dei problemi di competenze identificati può essere risolta con una formazione e un addestramento mirati, nel formato più adatto alle vostre esigenze. Di seguito sono riportati alcuni esempi.

Laboratori interattivi: Le sfide della comunicazione sul posto di lavoro possono essere risolte con i workshop. È possibile riunire il team per una sessione collaborativa in cui i moderatori possono dimostrare le risposte a vari scenari.

Playbook organizzativi: È possibile impostare quadri di riferimento e best practice per come migliorare le capacità di comunicazione scritta sul lavoro . Può trattarsi della semplice impostazione di una guida allo stile o di una lista di controllo da seguire per le comunicazioni scritte, come email commerciali, campagne di marketing, post sui social media, ecc. Documenti ClickUp è un luogo ideale per consolidare i playbook e renderli accessibili ai membri del team interessati. È anche possibile riunire esperti in materia per collaborare al materiale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-66.gif Documenti ClickUp /$$$img/

clickUp Documenti per la creazione di materiali di formazione organizzativa

Certificazioni esterne: Per insegnare a qualcuno come diventare un programmatore migliore è possibile iscriverli a corsi di formazione esterni. Potete anche iscriverli a certificazioni su strumenti come AWS o Microsoft Azure per colmare il divario di conoscenze.

2. Promuovete le mentorship

Il mentoring offre ai provider un modo strutturato per ricevere assistenza e supporto da colleghi più esperti. La relazione può aiutare i mentee a identificare le loro lacune in termini di competenze e a sviluppare strategie per superarle in modo autonomo.

Tuttavia, se volete risolvere problemi specifici di competenze con la mentorship, è importante avere un approccio strategico. Ecco come fare.

Progettare il programma di mentorship

Definite chiaramente la struttura. Includete quanto segue:

Come verranno abbinati mentori e mentee

Con quale frequenza si riuniranno

Per quanto tempo si riuniranno

Come si riuniranno, se uno a uno o in gruppo

Stabilire obiettivi e aspettative

L'obiettivo principale di questa mentorship è quello di affrontare i problemi legati alle competenze. Pertanto, incoraggiate il mentore e il mentee a fissare dei traguardi in tal senso. Ad istanza, un traguardo potrebbe essere: "Imparare a prendere decisioni e a presentarle con sicurezza ai dirigenti entro febbraio 2025"

Su questa base, il mentore può formare il mentee su capacità di autogestione , pratiche decisionali, persuasione, comunicazione, ecc.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-509.png Obiettivi di ClickUp /$$$img/

stabilire gli obiettivi giusti e progredire in modo costante

Utilizzate uno strumento come Obiettivi di ClickUp per rendere questi traguardi sempre visibili. È anche possibile suddividere questi traguardi in attività, il cui completamento contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo.

Formazione dei mentori

Anche la capacità di fare da mentore può essere un problema di competenze. Prevenite questo problema con una formazione regolare per i mentori:

Ascolto attivo

Incoraggiare il feedback

Risoluzione collaborativa dei problemi

Condivisione di esperienze personali

Personalizzazione dell'approccio di mentorship in base alle esigenze del mentee

Misurare lo stato e ottimizzarlo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-511.png ClickUp Dashboard /$$$img/

traccia lo stato di avanzamento delle metriche che contano con ClickUp Dashboard_ ClickUp Dashboard è un ottimo strumento per misurare lo stato di varie metriche. Personalizzate le dashboard con widget a vostra scelta e monitorate gli aggiornamenti in tempo reale.

3. Promuovere una cultura dell'apprendimento continuo

Le aziende che offrono opportunità di apprendimento continuo hanno il 92% di probabilità in più di innovare e il 37% di produttività in più, deloitte . Per affrontare in modo efficace i problemi legati alle competenze, è necessario creare una cultura che valorizzi e supporti l'apprendimento continuo .

Aggiungere l'apprendimento agli obiettivi aziendali: Includere l'apprendimento come parte dei KPI dei dipendenti. È possibile riservare il 10-15% delle aree chiave di risultato per l'aggiornamento professionale.

Incoraggiare la curiosità: Create uno spazio sicuro in cui voi e i vostri dipendenti possiate fare domande, esplorare nuove idee, sperimentare e imparare dagli errori, liberi da qualsiasi timore di giudizio. Non è necessario che questo avvenga solo durante le riunioni o gli incontri.

Queste conversazioni possono avvenire in tempo reale e in modo contestuale con uno strumento di collaborazione come ClickUp. The Visualizzazione della chat di ClickUp consolida tutte le conversazioni per facilitarne l'accesso da parte di mentori e mentee.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-491.png Visualizzazione ClickUp Chattare /$$$img/

comunicate, condividete feedback e rimanete in connessione con ClickUp_

Abilitare le opportunità di autoapprendimento: Pagate sottoscrizioni a piattaforme di e-learning o certificazioni in modo che i vostri dipendenti possano imparare e accrescere le proprie competenze. È utile anche disporre di budget per l'acquisto di libri, la partecipazione a conferenze, ecc. che consentono l'apprendimento informale. Un'indennità o uno stipendio per l'apprendimento e lo sviluppo indicano ai vostri dipendenti che investite nella loro crescita e nella loro preparazione al futuro.

Ad esempio, un team leader di recente promozione o il responsabile dell'ingegneria di un altro settore potrebbero avere bisogno di supporto su come sviluppare le capacità di leadership . In questi casi, l'autoapprendimento potrebbe essere il modo più efficace.

Le persone lavorano per ottenere ciò su cui sanno che saranno valutate. Fate in modo che l'apprendimento e l'aggiornamento siano una metrica chiave per le prestazioni del vostro team.

Per istanza, se la valutazione delle prestazioni di fine anno non include oggetti di apprendimento, non c'è alcun incentivo per chi si aggiorna. Fate leva su una software di gestione delle competenze da fare in modo coerente.

Includere obiettivi di apprendimento per ogni dipendente

Rivedere regolarmente lo stato di avanzamento degli obiettivi di apprendimento

Far applicare l'apprendimento alla pratica e valutare il miglioramento delle prestazioni

Quanto sopra potrebbe sembrare il lavoro a tempo pieno di un team di apprendimento e sviluppo. Per molti versi, lo è. Tuttavia, investire nell'affrontare i problemi legati alle competenze offre benefici straordinari.

Benefici e sfide nell'affrontare i problemi delle competenze

Affrontare i problemi legati alle competenze conferisce a un'organizzazione i seguenti vantaggi:

Aumento della produttività grazie alla capacità di Da fare più velocemente e meglio

Miglioramento dell'efficienza dei team come risultato di una collaborazione più significativa

Migliori capacità di risoluzione dei problemi in tutta la gerarchia dell'organizzazione

Dipendenti più felici e stimolati dalle opportunità di crescita

Maggiore soddisfazione sul lavoro, morale e riduzione del turnover

Ma non è tutto rose e fiori. Affrontare i problemi legati alle competenze presenta anche un certo numero di sfide.

Per cominciare, un "problema di competenze" non è sempre una cosa piacevole da discutere. Dire a un dipendente che ha un problema di competenze suona come un rimprovero. Per superare questo problema occorrono empatia e perseveranza.

Spesso le organizzazioni non hanno le risorse necessarie per formare/orientare le persone. Anche i manager e i dipendenti senior sono oberati di lavoro e non hanno spazio per aiutare gli altri.

E poi c'è il problema fondamentale di identificare il gap di competenze. A ciò si aggiunge l'effetto Dunning-Kruger, in base al quale gli individui con scarse capacità o conoscenze sopravvalutano la propria competenza. Questo pregiudizio perpetua le carenze di competenze e limita le opportunità di sviluppo.

$$$a rendere le competenze un non problema con ClickUp

Il cambiamento è inevitabile, si dice. La tecnologia cambierà. Strumenti di trasformazione come GenAI continueranno a emergere. Gran parte dei lavori non creativi saranno automatizzati. Le competenze oggi diffuse diventeranno presto obsolete.

Pertanto, per qualsiasi organizzazione che voglia avere un esito positivo, affrontare i problemi legati alle competenze non è negoziabile.

E soprattutto, i problemi legati alle competenze devono essere affrontati in modo strategico, organizzato e incentrato sulle persone. È necessario definire i piani di formazione, creare materiale didattico, creare progetti di apprendimento, fissare obiettivi, gestire lo stato di avanzamento e altro ancora. È l'unico modo per creare un percorso sostenibile per risolvere il problema delle competenze.

Per fare tutto questo e molto altro ancora, avete bisogno di un solido strumento di project management come ClickUp modelli di matrice delle competenze e una potente IA, ClickUp ha tutto ciò che serve per prepararsi al futuro.

Pianificate, gestite e aggiornate in modo efficace i talenti all'interno della vostra organizzazione. Provate gratis ClickUp oggi stesso .