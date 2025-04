vi è mai capitato di avere una roadmap di prodotto perfetta, per poi vederla crollare di fronte a cambiamenti di mercato inattesi o a richieste mutevoli da parte dei clienti?

È una sfida che molti devono affrontare. Oltre il 60% delle strategie di produttività fallisce perché le roadmap tradizionali faticano a riunirsi a queste sfide.

È qui che passano le roadmap Agile. A differenza dei piani statici, una roadmap flusso di lavoro agile si adatta in tempo reale, consentendo ai team di cambiare rapidamente rotta pur rimanendo allineati con la loro visione a lungo termine.

Scopriamo come creare una roadmap Agile che vi aiuti a rimanere competitivi e a fornire un valore costante ai clienti.

Che cos'è una roadmap Agile?

Una roadmap Agile è un piano flessibile e di alto livello che delinea la visione, la direzione e gli obiettivi di un prodotto, consentendo al contempo l'adattabilità durante il processo di sviluppo

A differenza delle roadmap tradizionali, una roadmap Agile non è vincolata a una Sequenza o a una serie di deliverable rigidi. Come team, la roadmap non è vincolata a una rigida tempistica o a una serie di deliverable raccoglie i requisiti in ambienti agili e impara dagli sprint in corso, la loro roadmap Agile si evolve.

È così che un sviluppo agile il processo di sviluppo agile aiuta i team a rimanere concentrati sulle priorità, rispondendo al contempo ai cambiamenti del mercato, al feedback dei clienti e agli obiettivi aziendali in evoluzione.

💡Fun Fact: La Roadmap Agile si basa sul processo di sviluppo agile Manifesto Agile creato da un gruppo di sviluppatori di software durante una gita in montagna nel 2001! 🏔️

Necessità di una roadmap agile

Una roadmap Agile è essenziale per i team che vogliono rimanere competitivi e reattivi. Utilizzandone una, è possibile:

Adattarsi all'evoluzione delle richieste dei clienti e delle tendenze del mercato

Mantenere l'attenzione sugli obiettivi a lungo termine, consentendo al contempo una certa flessibilità di esecuzione

Incoraggiare la comprensione e la collaborazione del team tra gli sprint e le iterazioni

Dare priorità alla fornitura continua di valore piuttosto che attenersi a scadenze rigide

Supportare il processo decisionale fornendo una visione chiara, anche quando i dettagli specifici cambiano nel tempo

Roadmap agile vs. roadmap tradizionale

Sia le roadmap agili che quelle tradizionali guidano lo sviluppo del prodotto, ma i loro approcci differiscono. Ecco le principali differenze:

Flessibilità: Le roadmap agili sono dinamiche e possono essere modificate in base ai feedback o ai cambiamenti del mercato. Le roadmap tradizionali tendono a seguire un piano fisso

Le roadmap agili sono dinamiche e possono essere modificate in base ai feedback o ai cambiamenti del mercato. Le roadmap tradizionali tendono a seguire un piano fisso Tempistiche: Le roadmap agili si concentrano su cicli iterativi a breve termine che consentono di apportare modifiche. Le roadmap tradizionali sono spesso legate a scadenze a lungo termine

Le roadmap agili si concentrano su cicli iterativi a breve termine che consentono di apportare modifiche. Le roadmap tradizionali sono spesso legate a scadenze a lungo termine Focus sul cliente: Le roadmap agili danno priorità al feedback dei clienti e ai miglioramenti iterativi. Le roadmap tradizionali si concentrano maggiormente sulla riunione di deliverable predefiniti, a volte a scapito delle esigenze dei clienti

Le roadmap agili danno priorità al feedback dei clienti e ai miglioramenti iterativi. Le roadmap tradizionali si concentrano maggiormente sulla riunione di deliverable predefiniti, a volte a scapito delle esigenze dei clienti Gestione del rischio: Le roadmap agili consentono ai team di identificare e affrontare i rischi in anticipo, aggiornando continuamente il piano. Le roadmap tradizionali possono ritardare l'identificazione dei rischi fino a un momento successivo, rendendo più difficile il cambio di rotta

Il processo di costruzione di una roadmap agile

Costruire una roadmap agile non significa solo elencare funzionalità/funzione o sequenze: si tratta di creare un piano flessibile e in evoluzione incentrato sulla strategia e sugli obiettivi del prodotto.

Ecco una guida di passaggio per la creazione di una roadmap per le metodologie agili:

Passaggio 1: Definizione della strategia e degli obiettivi del prodotto

La strategia di prodotto è il fondamento della roadmap agile.

Chiedetevi:

Cosa stiamo costruendo e perché dovrebbe interessare a qualcuno? Quali obiettivi raggiungerà questo prodotto?

Stiamo migliorando la soddisfazione dei clienti?

Stiamo entrando in un nuovo mercato?

Stiamo cercando di ridurre il churn?

Qualunque sia la risposta, gli obiettivi devono essere specifici e misurabili. Altrimenti, i vostri roadmap della produttività rischia di diventare un caotico elenco di funzionalità/funzione senza un fine ultimo.

Cerchiamo di capire meglio questo aspetto con un esempio di roadmap di prodotto agile.

se la vostra azienda mira a far crescere la quota di mercato della telefonia mobile, la vostra roadmap dovrebbe concentrarsi sul miglioramento dell'esperienza dell'utente e sull'introduzione di nuove funzionalità/funzione come i metodi/modalità di pagamento. Date priorità a obiettivi orientati ai risultati, come "migliorare la fidelizzazione degli utenti del 15%" o "ridurre il churn del 10%", per dare uno scopo a ogni sprint. ClickUp è un programma Agile tutto in uno piattaforma per il project management per un efficace piano di sprint. Una funzionalità/funzione chiave è Obiettivi di ClickUp che consente di definire, monitorare e misurare l'esito positivo con diversi tipi di obiettivi, compresi quelli numerici, monetari e basati sulle attività.

Impostare, monitorare e raggiungere obiettivi specifici con ClickUp Obiettivi per garantire uno stato mirato e risultati misurabili

È possibile raggruppare gli obiettivi collegati in cartelle per una facile organizzazione, visualizzare i progressi tra gli obiettivi e collegare le attività agli obiettivi per un monitoraggio automatico dei progressi. ClickUp offre anche flessibilità nella gestione dell'accesso del team e nell'impostazione delle scadenze.

Passaggio 2: Formulare una visione del prodotto

In Agile, il product manager e la visione si evolvono in base ai feedback dei clienti, alle condizioni del mercato o alle nuove opportunità che si presentano. Una visione chiara e flessibile aiuta il team di prodotto a rimanere concentrato e al tempo stesso adattabile.

Quindi, se avete formulato la vostra visione del prodotto, è il momento di documentarla in modo efficace usando Documenti ClickUp .

Usate ClickUp Docs per avere una visione del prodotto chiara e centralizzata e per aumentare la collaborazione del team

ClickUp Docs vi aiuta con:

Carità e coinvolgimento : Scrivete la vostra visione del prodotto in ClickUp Docs per renderla chiara e visivamente accattivante. Utilizzate testi in grassetto, banner, pulsanti e divisori

: Scrivete la vostra visione del prodotto in ClickUp Docs per renderla chiara e visivamente accattivante. Utilizzate testi in grassetto, banner, pulsanti e divisori Spazio centralizzato : Utilizzate ClickUp Docs per centralizzare tutte le note, i risultati e le intuizioni della ricerca. In questo modo si ottiene un punto di riferimento accessibile per tutti

: Utilizzate ClickUp Docs per centralizzare tutte le note, i risultati e le intuizioni della ricerca. In questo modo si ottiene un punto di riferimento accessibile per tutti Allineamento delle attività: Collegate date specifiche nel vostro documento di visione del prodotto a singoli Attività di ClickUp Potete anche registrare tutte le vostre intuizioni in una piattaforma collaborativa come Lavagne online di ClickUp . Includere testi, immagini, connessioni, note adesive, ecc. Dopo aver creato una bozza, invitate tutti i soggetti chiave a rivederla e a fornire un feedback.

Disegnate connessioni e collegate gli oggetti per creare roadmap o flussi di lavoro dalle vostre idee insieme al vostro team in ClickUp Whiteboards ClickUp Brain è un potente strumento per migliorare la produttività e il processo decisionale. Integra l'IA per fornire risposte istantanee basate su informazioni provenienti da attività, documenti e membri del team. Consente ai responsabili di prodotto di accedere rapidamente a dati e approfondimenti rilevanti, essenziali per prendere decisioni informate e adeguare i processi di produttività roadmap dei progetti in tempo reale.

Con ClickUp Brain è possibile generare infiniti tipi di documenti, tra cui brief di progetto e dichiarazioni di visione

ClickUp Brain automatizza le attività di project management, come gli aggiornamenti e le relazioni sullo stato, riducendo il lavoro richiesto e aiutando i team agili a mantenere al centro gli obiettivi in evoluzione della strategia di prodotto. Può essere utilizzato anche per redigere dichiarazioni di visione, ricerche e brainstorming di nuove idee, migliorando il processo di creazione della visione.

**Pronti a padroneggiare lo sviluppo agile del prodotto? Guida definitiva allo sviluppo agile dei prodotti e portare l'efficienza del vostro team al livello successivo

Passaggio 3: trasformare gli obiettivi in iniziative strategiche

Una volta stabilita la visione del prodotto e fissati gli obiettivi di alto livello, il passaggio successivo è trasformare questi obiettivi panoramici di alto livello in iniziative strategiche attuabili che guidino il lavoro quotidiano del team. Per costruire un approccio agile, il roadmap di prodotto software scelto dovrebbe fornire strumenti per visualizzare questi obiettivi e iniziative, collegarli direttamente alle attività di sviluppo e garantire che seguano gli obiettivi aziendali più ampi.

Utilizzate il Modello di roadmap strategica di ClickUp per suddividere gli oggetti della vostra strategia di alto livello in iniziative gestibili, fondamentali per uno stato continuo.

Modello di roadmap strategica di ClickUp

Utilizzate questo modello per:

Assegnare attività, fissare scadenze chiare e gestire le impostazioni utilizzando Visualizzazione del calendario di ClickUp Coordinare i lavori richiesti tra i vari reparti per intrecciare le iniziative con i feedback e gli obiettivi aziendali, evitando colli di bottiglia



Passaggio 4: Definire le funzionalità/funzione del prodotto e collegarle alle iniziative strategiche

Iniziate con l'identificare le iniziative chiave, come il miglioramento dell'usabilità, la riduzione degli abbandoni o la promozione della collaborazione tra dipartimenti. Gestione delle attività di ClickUp offre strumenti dinamici per l'esecuzione di progetti complessi, consentendo ai team di rispettare facilmente le scadenze senza perdere di vista le priorità.

Pianifica, organizza e collabora a qualsiasi progetto con attività che si adattano a qualsiasi flusso di lavoro o tipo di lavoro

come Atrato ha ridefinito la flessibilità Atrato , una startup in crescita, ha dovuto affrontare problemi di gestione dello sviluppo del prodotto in fase di scalata. Inizialmente utilizzando strumenti come Google Drive e Notion, il team ha avuto problemi di visibilità limitata del progetto, di organizzazione delle attività e di collaborazione tra reparti. Con la crescita del team, il ricorso a Slack è diventato dispendioso in termini di tempo.

Atrato ha trovato una soluzione in ClickUp: la flessibilità all-in-one della piattaforma ha permesso al team di organizzare, monitorare e gestire le attività in modo efficace. I team tecnici e di prodotto sono stati i primi ad adottare ClickUp, ma oggi anche la forza lavoro di 80 persone ha aderito.

ClickUp non solo mi permette di tenere i progetti sotto controllo e di individuare tempestivamente i rischi, ma mi aiuta anche come collaboratore individuale nelle mie attività quotidiane.

Raúl Becerra, Product Manager di Atrato

Leggi anche: Come creare un piano di progetto agile: Un approccio passo dopo passo

Passaggio 5: pianificare i rilasci del prodotto

Quando pianificare i rilasci agili dei prodotti l'obiettivo principale è fornire un valore incrementale rimanendo abbastanza flessibili da adattarsi alle richieste del mercato. ClickUp facilita questo compito suddividendo gli obiettivi del prodotto in Sprints attuabili, in modo da consentire uno stato incrementale e adattarsi alle mutevoli priorità.

1. Definire gli obiettivi della release

Scomponete la visione del prodotto in una serie di obiettivi SMART: specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo. Questi obiettivi saranno alla base di ogni release.

2. Definire le priorità del backlog

Non tutte le funzionalità/funzione hanno lo stesso peso. In ClickUp, la prioritizzazione del backlog può essere gestita con l'opzione Roadmap dello sprint agile dove i team possono concentrarsi sulle attività ad alto impatto e rimandare gli elementi a priorità più bassa.

Un esempio potrebbe essere quello in cui un team che lavora su un'app per dispositivi mobili dà priorità agli aggiornamenti della sicurezza rispetto a piccole modifiche dell'interfaccia utente, in base alle richieste degli utenti e ai rischi potenziali. È possibile calcolare i punti storia in ClickUp per stimare il lavoro richiesto per ogni attività, rendendo la prioritizzazione del backlog più informata e trasparente.

3. Visualizzare le sequenze temporali con i grafici di Gantt Grafici Gantt di ClickUp sono essenziali per pianificare e monitorare i cicli di rilascio. Offrono visibilità sulle dipendenze delle attività e sullo stato generale.

Le funzionalità/funzione chiave includono:

Creare, collegare e regolare facilmente le dipendenze delle attività per evitare colli di bottiglia e garantire un flusso regolare del progetto, consentendo una collaborazione perfetta tra team come marketing, sviluppo e testing

Visualizzazione completa e colorata di Spazi, Cartelle, Elenchi, attività e sottoattività, che facilita il monitoraggio di tutti gli elementi del progetto in un'unica posizione e l'identificazione delle attività cardine

Monitorare l'avanzamento del progetto con aggiornamenti in tempo reale e percentuali di stato, assicurando il rispetto delle scadenze e la celebrazione delle attività cardine

Monitorate lo stato di avanzamento in tempo reale con i grafici Gantt di ClickUp, modificate le scadenze, collaborate e molto altro ancora

4. Regolazione in tempo reale

Grazie agli aggiornamenti in tempo reale di ClickUp, i team di prodotto possono adattarsi rapidamente se uno sprint è in ritardo sulla tabella di marcia. Il Modello di roadmap di prodotto di ClickUp consente ai project manager di modificare le scadenze, riassegnare le risorse o spostare funzionalità/funzioni non essenziali a release future. Questa agilità garantisce che le release dei prodotti siano in linea con gli obiettivi strategici.

Modello di roadmap di prodotto di ClickUp

Questo modello offre:

Mappatura visiva : Delineare in modo chiaro le sequenze di rilascio e le dipendenze delle attività

: Delineare in modo chiaro le sequenze di rilascio e le dipendenze delle attività Allineamento del team : Assicurarsi che il team di marketing e il team di sviluppo si sincronizzino per evitare colli di bottiglia

: Assicurarsi che il team di marketing e il team di sviluppo si sincronizzino per evitare colli di bottiglia Adattabilità: Apportare modifiche in tempo reale alle sequenze e alle attività, se necessario

In alternativa, è possibile utilizzare il template Modello di roadmap del progetto ClickUp uno strumento potente per semplificare la pianificazione di prodotti complessi.

Modello di roadmap per progetti ClickUp

Costruito per i team di sviluppo prodotto, questo modello include viste organizzate come Elenco, Bacheca, Calendario, Carico di lavoro e Gantt, che aiutano i team a tenere traccia degli stati di avanzamento e a visualizzare le tempistiche di rilascio senza sforzo. I campi personalizzati catturano dettagli essenziali come lo stato della produzione, le chiavi degli stakeholder e le date di rilascio, mentre gli elenchi trimestrali organizzano le priorità.

Leggi anche: Piano di rilascio agile: 5 best practice per gli sviluppatori

Misurare l'esito positivo del Roadmapping Agile

Probabilmente avete sentito il vecchio detto: "Non si può migliorare ciò che non si misura". Questo vale per il roadmapping Agile. Senza i giusti indicatori di performance, si guida essenzialmente alla cieca.

**Le metriche chiave come la velocità, il burndown degli sprint e la durata ciclo offrono indicazioni preziose sull'esito positivo del progetto trasformazione agile e l'efficacia complessiva della roadmap.

1. Velocità

Considerate la velocità come il tachimetro del team. Misura il lavoro completato durante uno sprint, tipicamente quantificato in punti storia. Più sprint si completano, più le previsioni sulla velocità diventano accurate, consentendo di prevedere con sicurezza le prestazioni future.

Formula:

Velocity=Σ(Punti storia delle storie utente completate in uno sprint)

2. Sprint burndown

Volete visualizzare lo stato del vostro sprint? Un grafico di sprint burndown è il vostro migliore amico. Tiene traccia del lavoro rimanente per la durata dello sprint, mostrando se si è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi.

Componenti:

Asse orizzontale : Giorni restanti nello sprint

: Giorni restanti nello sprint Asse verticale : Totale lavoro richiesto

: Totale lavoro richiesto Linea di tendenza: Valutazione ideale del burndown

3. Durata ciclo

Nel mondo di Kanban, la durata del ciclo è come un orologio sul dashboard: monitora il tempo impiegato dalle attività per passare dall'inizio alla fine. Questa metrica offre indicazioni sull'efficienza del flusso di lavoro e mette in evidenza i colli di bottiglia che richiedono attenzione.

Formula:

Durata ciclo = Numero di elementi completati / Lead time dei lavori completati

4. Punteggio promotore netto (NPS)

Da fare per capire cosa pensano i clienti del vostro prodotto? L'NPS misura la fedeltà e il sentimento dei clienti, fornendo un feedback prezioso che può informare la vostra roadmap.

Categorie:

Eccellente : NPS > 70

: NPS > 70 Positivo : NPS tra 50-69

: NPS tra 50-69 Negativo: NPS < 20

5. Produzione

Volete misurare la produttività del vostro team? Il throughput monitora la velocità con cui si completano le attività, fornendo indicazioni sulla capacità di consegna.

Formula:

Throughput = Periodo di tempo / Numero di attività completate

6. Età dell'elemento di lavoro

Tenete sotto controllo il tempo di permanenza degli elementi di lavoro nel vostro backlog. Un'età elevata degli elementi di lavoro può segnalare colli di bottiglia che devono essere affrontati per far sì che il team si muova senza problemi.

Formula:

WIA=Data attuale-Data di aggiunta dell'elemento di lavoro al backlog

Ora che abbiamo esplorato le metriche essenziali che possono aiutarvi a misurare l'esito positivo - come la velocità, la durata del ciclo e la soddisfazione del cliente - approfondiamo il modo in cui è possibile utilizzare ClickUp Dashboard per visualizzare efficacemente queste metriche.

Le dashboard di ClickUp sono personalizzabili con oltre 40 tipi di schede, in modo da poter adattare ogni metrica alle vostre esigenze.

Costruite una dashboard in pochi secondi per dare priorità alle attività, monitorare lo stato di avanzamento e concentrarvi su ciò che conta di più

Le metriche di velocità possono essere visualizzate con Schede Sprint che mostrano la velocità con cui il team completa il lavoro durante ogni sprint.

Allo stesso tempo, la durata ciclo può essere monitorata con le Calculation Cards, fornendo una rapida visione dell'efficienza del processo.

Le metriche di soddisfazione del cliente possono essere rappresentate attraverso schede di stato e di priorità, consentendo di dare priorità alle attività ad alto impatto che contribuiscono direttamente alla soddisfazione del cliente.

Potenziate i vostri team con il modello di Sprint Dashboard precostituito di ClickUp, che ottimizza il piano e il monitoraggio degli sprint

Jakub, responsabile del team di inbound marketing di STX Avanti il team di ClickUp ha dovuto affrontare problemi di scarsa visibilità, comunicazione disarticolata e inefficienze nel monitoraggio dello stato del progetto. Teams ha trasformato il flusso di lavoro del suo team utilizzando la funzionalità Marketing Sprints di ClickUp.

Con ClickUp, Jakub ha potuto monitorare facilmente le fasi del progetto, le dipendenze e i blocchi in un formato visivo. Utilizzando le Sprints Cards sulle dashboard, ha monitorato la velocità e l'efficienza del suo team in tempo reale, aiutandolo a stabilire le priorità delle attività e a gestire il lavoro tra i vari reparti.

_ClickUp è diventato una parte così integrante del nostro lavoro che tutto deve vivere in esso, altrimenti non esiste! Mettendo il nostro lavoro su ClickUp e organizzandolo in Sprints, abbiamo facilitato il lavoro tra i vari reparti senza sovraccaricarci di riunioni e thread di email"

Jakub, Team Lead, STX Next

Sfide e suggerimenti per il Roadmapping Agile

La costruzione di roadmap di prodotto agili efficaci è impegnativa e spesso richiede ai product manager di bilanciare le priorità, tenere informati gli stakeholder e mantenere la flessibilità. Sebbene queste e le roadmap di prodotto agili siano strumenti essenziali per i team, diversi ostacoli comuni possono complicare il processo di pianificazione:

Priorità alle funzionalità/funzione

Ogni dipartimento può avere le sue priorità. Il settore commerciale può spingere per le funzionalità/funzione richieste dai clienti per chiudere gli affari, mentre l'ingegneria può sostenere i miglioramenti tecnici che promettono stabilità a lungo termine.

In qualità di product manager, è fondamentale trovare l'equilibrio tra i successi a breve termine e la crescita a lungo termine. È possibile utilizzare ClickUp per impostare i livelli di priorità delle attività per connettere meglio le richieste di funzionalità/funzione con gli obiettivi strategici, mantenendo alta l'attenzione del team.

Connessione dei dati alle decisioni

I dati sono i migliori amici di una roadmap, ma solo se sono rilevanti, fruibili e contestualizzati.

I responsabili della produttività hanno bisogno di dati quantitativi (come i tassi di adozione delle funzionalità/funzione) e qualitativi (come il feedback degli utenti) per fare scelte informate. Spesso la sfida consiste nel raccogliere tutti questi dati in modo efficiente e nel distillarli in punti chiari e perseguibili.

Mantenere la flessibilità

I team devono avere una struttura chiara che consenta di adattarsi alle prestazioni, ai feedback degli utenti e ai cambiamenti del settore. Supponiamo che il vostro team stia sviluppando una nuova funzionalità/funzione, ma che una sfida tecnica inaspettata ne ritardi il rilascio. Invece di far deragliare l'intera roadmap, le roadmap agili di ClickUp consentono di riallocare le risorse in modo dinamico, di spostare la Sequenza senza interrompere il flusso generale e di comunicare istantaneamente i cambiamenti.

Per evitare questi ostacoli di roadmap, è possibile utilizzare modelli agili per un approccio più strutturato ma flessibile.

Sfide della roadmap per dimensione aziendale

Le sfide legate alla creazione di roadmap di sviluppo prodotto Agile variano a seconda delle dimensioni dell'azienda:

Startup : È fondamentale mantenere le cose semplici. Complicare eccessivamente la roadmap può essere controproducente, quindi concentrarsi sull'adattabilità e sullo sviluppo essenziale del prodotto

: È fondamentale mantenere le cose semplici. Complicare eccessivamente la roadmap può essere controproducente, quindi concentrarsi sull'adattabilità e sullo sviluppo essenziale del prodotto PMI : Quando le aziende crescono, le loro sfide di roadmapping diventano più complesse. È importante visualizzare chiaramente le strategie e comprendere le dinamiche interne del team

: Quando le aziende crescono, le loro sfide di roadmapping diventano più complesse. È importante visualizzare chiaramente le strategie e comprendere le dinamiche interne del team Aziende: Le grandi organizzazioni devono tenere il passo con i cambiamenti del mercato ed evitare la stagnazione. L'enfasi sull'innovazione e sull'auto-interruzione è fondamentale per rimanere competitivi.

Il Modello di lavagna online per la roadmap di sviluppo del prodotto di ClickUp offre un approccio altamente visivo e adattabile per risolvere queste sfide.

Modello di lavagna online per la roadmap dello sviluppo del prodotto di ClickUp

Ideale per i team collaborativi, questo modello di lavagna online consente di pianificare e visualizzare ogni fase di sviluppo, di fissare obiettivi chiari e di allineare i team interfunzionali sulle priorità del prodotto.

Grazie a funzionalità/funzioni come stati, campi e visualizzazioni della roadmap personalizzabili, questo modello aiuta i gestori del prodotto e i team a monitorare gli stati di avanzamento e a identificare le dipendenze, facilitando l'adeguamento dei piani in tempo reale.

È perfetto per chi preferisce un approccio flessibile e visivo alla pianificazione della roadmap.

Padroneggiate le Roadmap Agili con ClickUp per un esito positivo del progetto senza pari

"Non pianificare è pianificare il fallimento"_e la gestione delle roadmap Agile non fa eccezione.

Con ClickUp, avete a disposizione tutto ciò che vi serve per mantenere i vostri lavori richiesti, dal monitoraggio dell'orizzonte alla prioritizzazione delle funzionalità/funzione, fino alla misurazione dell'esito positivo attraverso metriche attuabili.

Sia che stiate navigando nel caos delle startup, sia che stiate pianificando in modo agile, scalando le operazioni delle PMI o bilanciando l'innovazione dell'azienda, i grafici di Gantt di ClickUp, la pianificazione degli sprint e gli aggiornamenti in tempo reale vi assicurano di essere sempre all'avanguardia. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp e prendete il controllo delle vostre roadmap Agile oggi stesso per riportare il vostro team all'esito positivo, uno sprint alla volta.