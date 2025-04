Allocazione delle risorse semplificata: modelli Excel gratis da esplorare

La gestione delle risorse di un progetto è la chiave dell'esito positivo, ma senza gli strumenti giusti è facile sentirsi sopraffatti dal monitoraggio dei carichi di lavoro, dei budget e delle scadenze dei team.

Per tenere sotto controllo tutte le parti in movimento, i project manager hanno bisogno di strumenti efficienti che vadano oltre il semplice monitoraggio.

In questo blog esploreremo alcuni dei migliori modelli Excel gratuiti per l'allocazione delle risorse. Dalla visualizzazione della capacità delle risorse all'automazione dei calcoli, questi modelli possono aiutarvi a semplificare la gestione delle risorse e a mantenere i vostri progetti in carreggiata.

Iniziamo! 💁

**Cosa rende un buon modello Excel di allocazione delle risorse?

Dietro ogni esito positivo di un progetto ci sono diverse risorse aziendali che collaborano tra loro: dipendenti, attrezzature, tempo, budget e altro ancora. Ecco perché avere un buon modello di allocazione delle risorse gestione delle risorse il modello è importante. Permette al project manager di gestire tutte queste risorse in modo tempestivo ed efficace.

Ecco alcune funzionalità/funzione chiave da ricercare nei modelli Excel di allocazione delle risorse:

Interfaccia semplice per l'utente: Scegliete un modello diallocazione delle risorse che sia facile da usare e da navigare. Questo accelera e semplifica l'intero processo di project management, rendendolo accessibile anche a chi ha competenze tecniche minime

Scegliete un modello diallocazione delle risorse che sia facile da usare e da navigare. Questo accelera e semplifica l'intero processo di project management, rendendolo accessibile anche a chi ha competenze tecniche minime Codice colore: Scegliete il coloremodelli di piano delle risorse che consentono di visualizzare i dati. Funzionalità/funzioni come la formattazione condizionale e il codice colore rendono la pianificazione e l'allocazione delle capacità delle risorse più facile e veloce

Scegliete il coloremodelli di piano delle risorse che consentono di visualizzare i dati. Funzionalità/funzioni come la formattazione condizionale e il codice colore rendono la pianificazione e l'allocazione delle capacità delle risorse più facile e veloce **Scegliete modelli Excel per l'allocazione delle risorse che offrano solide funzionalità/funzione di personalizzazione, come reportistica personalizzata, visualizzazioni e così via, in modo da potersi adattare facilmente a ogni piano di progetto e a ogni tipo di risorsa. Questa flessibilità consente di soddisfare le richieste di progetti unici senza dover creare ogni volta nuovi modelli

Funzionalità/funzione di collaborazione : Cercate un modello di allocazione delle risorse in Excel che sia accessibile a tutti i membri del team. Questo assicura che tutti i membri del team siano allineati con l'ambito del progetto, gli obiettivi, le scadenze, ecc. e aumenta la trasparenza in tutte le fasi del progetto

: Cercate un modello di allocazione delle risorse in Excel che sia accessibile a tutti i membri del team. Questo assicura che tutti i membri del team siano allineati con l'ambito del progetto, gli obiettivi, le scadenze, ecc. e aumenta la trasparenza in tutte le fasi del progetto Automazioni : Scegliete modelli di piano delle risorse che monitorano automaticamente il tempo e calcolano cifre importanti. Questo riduce al minimo la necessità di inserire manualmente i dati, riducendo gli errori e liberando più tempo per il piano del progetto

: Scegliete modelli di piano delle risorse che monitorano automaticamente il tempo e calcolano cifre importanti. Questo riduce al minimo la necessità di inserire manualmente i dati, riducendo gli errori e liberando più tempo per il piano del progetto Capacità di importazione/esportazione dei dati: Scegliete modelli di piano delle risorse che si integrino con il vostro software di project management, in modo da poter importare/esportare facilmente tutti i dati importanti e prendere decisioni. Questa funzionalità/funzione garantisce un flusso di lavoro continuo e permette di accedere facilmente ai dati per la reportistica o l'analisi

Pro Tip: Cercate un modo per migliorare l'efficienza del project management? Considerate l'utilizzo di software di monitoraggio delle risorse .

Ecco come può essere utile:

Ottenere visibilità in tempo reale sull'allocazione e sull'utilizzo delle risorse 📊

Migliorare la collaborazione del team con accesso e aggiornamenti condivisi 🤝

Ottimizzare le sequenze dei progetti identificando tempestivamente i colli di bottiglia ⏳

Automazioni nella reportistica delle risorse per risparmiare tempo e ridurre gli errori ⚙️

Miglioramento del processo decisionale con approfondimenti basati sui dati per il piano futuro 📈

Modelli Excel gratuiti di allocazione delle risorse

Sia che stiate pianificando il vostro prossimo progetto o ottimizzando un progetto in corso, i modelli di Microsoft Excel per l'allocazione delle risorse possono aiutarvi a snellire il flusso di lavoro e a mantenere le risorse organizzate.

Date un'occhiata a questi modelli di piano delle risorse per iniziare:

1. Modello di piano delle risorse in Excel di ProjectManager

via ProjectManager Cercate un modello di piano delle risorse gratis che vi aiuti a identificare, elencare e organizzare le risorse del progetto? Il modello Excel Resource Plan di ProjectManager potrebbe interessarvi.

Questo modello si concentra esclusivamente sull'allineamento delle risorse con il programma e il budget. Una volta integrato nel sistema, tiene traccia delle scadenze e dei fondi del progetto per garantire che tutto sia puntuale ed economico.

Vi aiuta anche nei progetti futuri, fornendovi dati storici che potrete utilizzare come riferimento ogni volta che sarete coinvolti in un progetto simile.

Ecco perché vi piacerà:

Divide i progetti in attività più piccole per facilitare la visualizzazione e l'assegnazione delle risorse

Evidenzia qualsiasi risorsa sotto/sovrautilizzata

Personalizzate il modello per aggiungere al team del progetto tutti i membri del team che desiderate

Ideale per:

Gestori del personale e team che cercano una soluzione semplice per il piano delle risorse, per allineare efficacemente le risorse ai programmi e ai budget.

2. Modello di pianificazione delle risorse in Excel di AnalysisTabs

via Tabelle di analisi Il Modello di pianificazione delle risorse in Excel di AnalysisTabs è uno strumento completo per la pianificazione delle capacità delle risorse, in particolare delle risorse umane.

Con l'aiuto di questo modello di pianificazione delle risorse, è possibile visualizzare e gestire la larghezza di banda, le ore di lavoro, ecc. di ogni membro del team per regolare e ottimizzare il carico di lavoro complessivo del team. Allo stesso modo, è possibile gestire altre risorse come le materie prime, il budget e la Sequenza.

Questo modello di budgeting è abbastanza versatile. Oltre che con Excel, è compatibile anche con le versioni 2011 e 2016 di Mac Office.

Ecco perché vi piacerà:

Aggiungere/rimuovere campi a seconda delle esigenze

Utilizzate le mappe di calore per capire lo stato di ottimizzazione delle risorse

Automazioni dei calcoli come le ore lavorate, le ore rimanenti, ecc.

Ideale per:

Project manager e leader che necessitano di una soluzione completa per la gestione dei carichi di lavoro e delle risorse umane ottimizzare la capacità delle risorse .

💡 Pro Tip: Quando si utilizza modelli di pianificazione delle risorse è necessario aggiornare regolarmente i dati delle risorse per riflettere le modifiche in tempo reale.

Ecco Da fare:

Impostate una promemoria settimanale per rivedere e aggiornare le risorse 📅

Utilizzate avvisi con codici a colori per avere una visione rapida delle esigenze di allocazione 🎨

Sincronizzazione con altri strumenti per ottenere dati in tempo reale senza interruzioni 🔄

Chiedere ai membri del team di segnalare immediatamente i cambiamenti di disponibilità 📝

Tenere traccia delle attività completate per liberare risorse da destinare a quelle nuove ✅

3. Modello di pianificazione delle risorse in Excel di Retain

via Mantenere Il modello Excel Resource Planning di Retain è un altro strumento già pronto per molteplici scopi, tra cui l'allocazione delle risorse, la gestione delle risorse, la programmazione basata sulle competenze e altro ancora.

Alimentato dall'IA, questo modello di pianificazione delle capacità di risorse ha un aspetto pulito. Grazie ai campi dedicati, consente di controllare e di monitoraggio di ogni aspetto di una risorsa .

Supponiamo di voler assegnare il budget di un progetto. Questo modello aiuta a fare allocazioni efficienti, evidenziando le valutazioni orarie, i costi totali richiesti, il budget disponibile, ecc.

Ecco perché vi piacerà:

Visualizza i costi effettivi di un progetto per un'allocazione ottimale

Utilizza la formattazione a condizioni per individuare le risorse sotto/sovrautilizzate

Integrazione con il software di project management per utilizzare i dati e le informazioni per prendere decisioni

Ideale per:

Analisti di budget e coordinatori di progetto che desiderano modelli di budgeting visivamente accattivanti per la gestione delle allocazioni e dei requisiti del progetto.

4. Modello di piano delle risorse basato su Excel di TechnoPM

via TechnoPM Cercate un modello di piano delle risorse che supporti il formato Excel e sia facile da usare? TechnoPM offre il modello Piano delle risorse basato su Excel.

Se state prevedendo un numero di attività da svolgere in un progetto, questo modello vi aiuterà a visualizzare la disponibilità delle risorse per controllarne l'allocazione, il sottoutilizzo e il sovrautilizzo individualmente per ogni attività.

Vanta una navigazione semplice e può essere personalizzato in base alle esigenze specifiche del progetto o del team. Inoltre, esiste una versione avanzata di questo modello che consente di gestire più team, progetti e risorse contemporaneamente.

Ecco perché lo amerete:

Piano per il futuro in anticipo grazie alle allocazioni settimanali

Ottenere informazioni sull'allocazione delle risorse per individuare le lacune nei piani di risorse

Automazioni dei calcoli per ricevere reportistica accurata e basata sui dati

Ideale per:

Teams che cercano un modello di pianificazione delle risorse di facile utilizzo per visualizzare facilmente la disponibilità delle risorse.

5. Modello di pianificazione della capacità delle risorse in Excel di Worklife

via Vita lavorativa Il Modello di pianificazione della capacità delle risorse in Excel di Worklife è un documento altamente personalizzabile e versatile. Anche se non avete esperienza nell'uso di un modello di pianificazione della capacità delle risorse, questo può rivelarsi utile.

Progettato dagli esperti di Resource Guru, questo modello è facile da usare e personalizzare. Contiene tutti i campi e le colonne necessarie per evitare un uso improprio delle risorse.

Tuttavia, è sempre possibile aggiungere/rimuovere celle secondo le necessità. Poiché il documento è collaborativo, potete anche invitare altri membri del team e pianificare le risorse in modo più efficace.

Ecco perché lo amerete:

Automazione di tutti i calcoli per ricevere dati precisi sulle capacità

Accesso e personalizzazione del modello anche su Fogli Google

Integrazione del modello con vari strumenti di calendario

Ideale per:

I team leader che hanno bisogno di uno strumento personalizzabile per prevenire l'uso improprio delle risorse e migliorare i lavori richiesti in collaborazione.

➡️ Per saperne di più: Che cos'è la Work Breakdown Structure (WBS) nel Project Management?

6. Modello di piano delle risorse in Excel di Kelloo

via Kelloo Un altro modello di pianificazione delle risorse che supporta sia Excel che Fogli Google, l'Excel Resource Planning Template di Kelloo, è semplice ma utile, soprattutto se dovete pianificare l'allocazione di varie risorse.

Il modello fornisce rappresentazioni visive della disponibilità delle risorse. Dispone anche di funzionalità di pianificazione e previsione delle risorse per un'esperienza completa. Inoltre, il modello è facile da condividere e collaborare.

Ecco perché vi piacerà:

Visualizzare i requisiti e l'utilizzo delle risorse attraverso mappe di calore visive

Utilizza sia il piano agile delle risorse che quello a cascata

Costruire reportistica e creare analisi con il costruttore di report integrato

Ideale per:

Manager delle risorse che cercano uno strumento versatile per visualizzare i requisiti delle risorse e ottimizzare le allocazioni in modo efficace.

Limiti dell'uso di Excel per l'allocazione delle risorse

I modelli Excel per l'allocazione delle risorse possono essere utili, ma presentano alcuni limiti che possono renderli meno adatti ad alcuni utenti.

Ecco alcuni inconvenienti chiave da considerare:

**Sebbene questi modelli includano funzionalità/funzione di automazione di base, spesso mancano di funzioni avanzate. Ciò significa che dovrete gestire manualmente la maggior parte dei calcoli, il che può richiedere molto tempo ed essere soggetto a errori, soprattutto per progetti complessi

Limitata collaborazione: Molti modelli Excel non fanno collaborare in tempo reale i membri del team. Questo limite può ostacolare una comunicazione e un coordinamento efficaci, rendendo difficile mantenere tutti allineati sull'allocazione delle risorse e sugli aggiornamenti del progetto

Molti modelli Excel non fanno collaborare in tempo reale i membri del team. Questo limite può ostacolare una comunicazione e un coordinamento efficaci, rendendo difficile mantenere tutti allineati sull'allocazione delle risorse e sugli aggiornamenti del progetto Problemi di scalabilità : Alcuni modelli gratuiti per la pianificazione delle risorse hanno difficoltà a gestire grandi insiemi di dati o calcoli complessi, il che li rende meno efficaci per i team o i progetti più grandi. Con l'aumento della complessità del team o del progetto, è possibile che le capacità di Excel si riducano, causando inefficienze e potenziali errori

: Alcuni modelli gratuiti per la pianificazione delle risorse hanno difficoltà a gestire grandi insiemi di dati o calcoli complessi, il che li rende meno efficaci per i team o i progetti più grandi. Con l'aumento della complessità del team o del progetto, è possibile che le capacità di Excel si riducano, causando inefficienze e potenziali errori Integrazioni scarse : Alcuni modelli di Excel per l'allocazione delle risorse non si integrano perfettamente con strumenti o software di terze parti, limitando la loro funzione. Questo può creare ostacoli a un'allocazione efficiente delle risorse e complicare il project management, poiché dovrete trasferire manualmente i dati tra i sistemi, aumentando il rischio di incongruenze

: Alcuni modelli di Excel per l'allocazione delle risorse non si integrano perfettamente con strumenti o software di terze parti, limitando la loro funzione. Questo può creare ostacoli a un'allocazione efficiente delle risorse e complicare il project management, poiché dovrete trasferire manualmente i dati tra i sistemi, aumentando il rischio di incongruenze Problemi di controllo della versione: Quando più utenti accedono e modificano un modello Excel, possono sorgere problemi di controllo della versione. Tenere traccia delle modifiche e assicurarsi che tutti lavorino sulla versione più aggiornata può diventare complicato, rendendo difficile tracciare con precisione l'allocazione delle risorse del progetto. Questo porta a confusione e a una potenziale cattiva gestione delle risorse

Esplorare le alternative può essere utile. Ad esempio, gli strumenti di project management offrono migliori funzionalità/funzione di allocazione delle risorse che supportano la collaborazione in tempo reale e la facile integrazione con altri sistemi. Offrono anche modelli migliori dotati di funzioni avanzate, che rendono il project management più efficiente.

7 Modelli alternativi per l'allocazione delle risorse

Se ritenete che i modelli di allocazione delle risorse di Excel non siano in grado di riunire le vostre esigenze, prendete in considerazione ClickUp . Come strumento di produttività all-in-one, offre una serie di funzionalità/funzione che supportano la collaborazione del team, il monitoraggio dello stato e l'ottimizzazione del flusso di lavoro.

I suoi modelli avanzati di piano delle risorse vanno oltre le basi di Excel, offrendo funzioni più robuste per una gestione efficace dei progetti. Con ClickUp è possibile visualizzare facilmente i carichi di lavoro, gestire le scadenze e adattarsi ai cambiamenti in tempo reale.

Ecco alcune delle migliori scelte da esplorare:

1. Modello ClickUp per la pianificazione delle risorse

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/ClickUp-Resource-Planning-Template.png Modello di pianificazione delle risorse di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200533044&department=operations&\_gl=1\*mnpd58\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Se siete responsabili della gestione di tutte le risorse aziendali, una distribuzione efficace può diventare piuttosto complessa. È qui che il Modello di piano delle risorse di ClickUp viene fornito in.

Immaginate un dashboard che visualizzi tutte le richieste di risorse da parte di ogni team dell'organizzazione: sì, il modello è simile. Vi darebbe una visione coesa dei requisiti di risorse di ogni membro del team nell'azienda, in modo da poter pianificare in anticipo il loro corretto utilizzo.

In alternativa, il modello funziona incredibilmente bene per i singoli team. In qualità di team leader o di capo progetto, consente di suddividere risorse specifiche tra i membri del team, visualizzare lo stato del progetto, controllare le scadenze e altri aspetti che portano a un'esecuzione positiva.

Ecco perché vi piacerà:

Visualizzare tutte le attività del progetto e gestire le risorse in modo completo in un unico luogo

Ottimizzare i carichi di lavoro per individuare ed eliminare in anticipo i potenziali problemi

Contrassegnate le attività con stati personalizzati come Revisione del cliente, Completato, In Corso

Mantenere il team allineato durante l'esecuzione del progetto, per una conclusione tempestiva ed efficiente

Ideale per:

I responsabili di progetto che hanno bisogno di uno strumento completo per gestire efficacemente le richieste di risorse su più progetti.

💡 Pro Tip: Non accontentatevi di un'allocazione efficiente delle risorse. Con un robusto software di gestione delle risorse come ClickUp è possibile supervisionare efficacemente tutti gli aspetti delle risorse, tra cui la disponibilità, l'utilizzo e altro ancora.

Ecco cosa potete ottenere:

Monitorare la disponibilità delle risorse per garantire l'assegnazione ottimale delle attività 📅 Analizzare i tassi di utilizzo per identificare i colli di bottiglia e migliorare l'efficienza 📊

Analizzare le valutazioni dell'utilizzo per identificare i colli di bottiglia e migliorare l'efficienza 📊

Gestire l'esaurimento delle risorse per prevenire il burnout e mantenere un carico di lavoro equilibrato ⚖️

Facilitare la collaborazione senza soluzione di continuità con la visibilità condivisa degli stati delle risorse 🤝

Prendere decisioni basate sui dati con solide funzionalità di analisi e reportistica 📈

2. Modello di allocazione delle risorse ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/ClickUp-resource-allocation-template.png Modello di allocazione delle risorse ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-176168678&department=pmo&\_gl=1\*gji58a\*gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Se state cercando un modello di base per pianificare la capacità delle diverse risorse e per allocarle, scegliete il modello Modello di allocazione delle risorse di ClickUp . È facile da usare, collaborativo e ricco di utili funzionalità/funzione.

Questo particolare modello è stato progettato per l'efficienza. Aiuta a monitorare tutte le risorse (dipendenti, capitale, tecnologia, ecc.) e a suddividerle tra i diversi membri del team in base all'urgenza.

Non è tutto: questo modello di pianificazione della capacità delle risorse fornisce anche informazioni sulle attività del progetto, consentendo di allocare le risorse in modo più prudente.

Ecco perché vi piacerà:

Creare attività con stati personalizzati come Avanzamento, Scadenza, ecc.

Aprire il modello in 6 diverse viste, tra cui Documenti ed Elenco

Categorizzate e aggiungete attributi in base ai diversi requisiti del progetto

Aggiungere commenti, tag e reazioni per favorire la collaborazione del team

Ideale per:

Teams impegnati nel piano delle capacità di risorse che hanno bisogno di un modello per monitorare e allocare efficacemente le risorse in base all'urgenza del progetto.

3. Modello per la gestione delle risorse di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Resource-Management-People-Template.jpg Modello di gestione delle risorse umane https://app.clickup.com/signup?modello=t-182171487&department=pmo&\_gl=1\*13h8c1v\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di gestione delle risorse ClickUp per le persone è stato progettato per migliorare le prestazioni e la collaborazione del team. Se il vostro team di progetto non riesce a raggiungere i risultati desiderati, questo strumento di project management dovrebbe essere in grado di aiutarvi.

Completamente personalizzabile e adatto ai principianti, il modello ospita un intervallo di funzionalità/funzione che rendono facile la gestione della forza lavoro. Utilizzandolo, è possibile assegnare la persona giusta all'attività giusta, monitorare il suo stato e fornire un feedback immediato.

Inoltre, aiuta a determinare se un progetto ha il giusto numero di persone coinvolte.

Ecco perché vi piacerà:

Suddivisione del lavoro in attività più piccole e stabilire obiettivi per ciascuna di esse

Campi personalizzati come Tipo di progetto e Responsabile di linea consentono di creare un modello unico per il progetto in pochi minuti

Controllare il numero di risorse disponibili nell'organizzazione e assegnare le attività di conseguenza

Monitoraggio delle azioni di ogni assegnatario per migliorare i risultati del progetto

Ideale per:

I gestori del team che necessitano di una soluzione personalizzabile per migliorare la gestione della forza lavoro e la collaborazione del team.

➡️ **Leggi di più Modelli gratuiti di struttura di ripartizione del lavoro (WBS) in Excel, Fogli Google e ClickUp

4. Modello di matrice delle risorse del progetto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Project-Resource-Matrix-Template.png Modello di matrice delle risorse per il progetto ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-234124149&department=pmo&\_gl=1\*12n0eh5\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

La gestione di progetti multipli o complessi richiede una precisione assoluta e una collaborazione costante tra i team Modello di matrice delle risorse del progetto ClickUp è qui per aiutarvi con.

Questo modello per la pianificazione delle risorse del progetto non è un normale foglio di Excel, ma è più un tabellone visivo del progetto. Il suo punto di forza è che presenta tutti i dati cruciali in un modo facile da capire e da lavorare.

È suddivide le risorse e attività per aiutarvi a pianificare i progetti in modo più efficiente. Sia che dobbiate scoprire di cosa avete bisogno, sia che dobbiate fissare una scadenza, questa matrice vi permette di fare tutto questo.

Ecco perché vi piacerà:

Visualizzare in modo completo tutte le risorse e le attività del progetto in un'unica posizione

Garantire l'utilizzo ottimale delle risorse monitorando ogni singola risorsa

Mantenere una Sequenza fissa per i risultati essenziali del progetto

Comunicare con i diversi membri del team per gestire qualsiasi cambiamento a metà strada

Ideale per:

I project manager che gestiscono progetti complessi e che necessitano di uno strumento visivo per un'efficace allocazione delle risorse.

➡️ **Leggi di più 10 modelli gratuiti di struttura di ripartizione delle risorse

5. Modello di Carico di lavoro per i dipendenti di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Employee-Carico di lavoro-Template-by-ClickUp.png Gestione del carico di lavoro e della capacità nella vista Carico di lavoro https://app.clickup.com/signup?modello=t-216058901&department=marketing&\_gl=1\*zvxx3x\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Volete uno strumento che vi aiuti a valutare con precisione la capacità e la disponibilità del vostro team? Il ClickUp Carico di lavoro per i dipendenti è la vostra risposta!

I dipendenti sono tra le risorse più preziose, il cui sottoutilizzo o sovrautilizzo può avere un impatto negativo sui progetti. Questo modello vi aiuta a evitarlo, consentendovi di visualizzare la larghezza di banda del vostro team e di assegnare le attività di conseguenza, secondo le necessità.

Non solo: aiuta anche a pianificare i progetti futuri mostrando il carico di lavoro di ciascun membro. In questo modo, è possibile eliminare qualsiasi possibilità di burnout dei dipendenti per garantire prestazioni e risultati costanti.

Ecco perché vi piacerà:

Evita i problemi dell'ultimo minuto tenendo il team informato sui programmi con una settimana di anticipo

Creare visualizzazioni chiare delle attività assegnate e dei membri del team, per una responsabilità cristallina

Creazione di stati e visualizzazioni personalizzate per gestire la capacità del team in base al progetto

Ideale per:

I gestori del team che desiderano gestire accuratamente le risorse del progetto, valutare la capacità dei dipendenti, prevenire il burnout e garantire la consegna tempestiva del progetto.

6. Modello di pianificazione delle risorse retroattiva ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Backward-Planning-Whiteboard.jpg Lavagna online di pianificazione a ritroso https://app.clickup.com/signup?modello=t-200519692&department=other&\_gl=1\*ekgvtw*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

La pianificazione a ritroso delle risorse è un metodo che prevede un lavoro a ritroso a partire dall'obiettivo finale di un progetto per identificare le attività, allocare le risorse e stabilire la Sequenza, ottimizzando ogni elemento per ottenere la massima efficienza.

Tuttavia, l'implementazione di questo approccio senza lo strumento giusto può creare confusione Modello di pianificazione retroattiva delle risorse di ClickUp aiuta.

Modulo a forma di lavagna online, questo modello di pianificazione delle risorse consente di mappare l'intera fase di esecuzione del progetto.

È possibile assegnare obiettivi, scadenze, membri del team e così via a ogni attività, assegnando il giusto tipo e numero di risorse a ciascuna di esse. Da fare, per assicurarsi di avere tutte le informazioni relative al progetto necessarie per chiuderlo in modo prompt e sistematico.

Ecco perché vi piacerà:

Suddividere progetti complessi in attività più piccole e fattibili

Identificare gli oggetti delle attività e pianificare le azioni per raggiungerli

Tenere sotto controllo lo stato di avanzamento del progetto assicurandosi che il team sia allineato

Identificare le attività e le risorse chiave che contribuiscono all'esito positivo del progetto

Ideale per:

Gestori del team e responsabili che utilizzano metodi di pianificazione delle risorse a ritroso e che hanno bisogno di uno strumento interattivo per delineare sistematicamente l'esecuzione del progetto.

7. Modello di piano dei conti ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Business-Account-Planning-Gantt-Chart-Template.png Modello di piano Business Gantt per la pianificazione degli account di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200543365&dipartimento=vendite-crm&\_gl=1\*dqvgxa\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Siete un team leader che si destreggia tra le attività di più progetti contemporaneamente? Raddoppiate la vostra produttività con il modello Modello per il piano dei conti ClickUp .

Questo modello funziona come un elenco di cose da fare. Con questo modello è possibile elencare tutti i progetti e gestirne le attività una per una.

Quindi, sia che si voglia controllare lo stato di un progetto, sia che si vogliano spostare risorse su un altro, questo modello permette di fare tutto in pochi clic. Con questo modello, potete anche contrassegnare i progetti in base alla loro priorità per tenere sotto controllo il loro stato.

Ecco perché vi piacerà:

Ottenere informazioni complete e di dimensioni ridotte sullo stato, la priorità e così via di ogni progetto

Mantenere il team agile riallocando rapidamente le risorse tra i progetti quando le priorità cambiano

Assegnare attività, commenti e feedback a ogni membro del team individualmente

Aumentate la collaborazione tra i vari reparti grazie alla condivisione del modello attraverso più canali

Ideale per:

Teams che gestiscono più progetti e che necessitano di un modello di allocazione delle risorse semplificato per migliorare il monitoraggio dei progetti e ottimizzare la gestione delle risorse.

💡 Pro Tip: Vi state chiedendo come utilizzare la vostra risorse per il project management al loro pieno potenziale?

Ecco alcune strategie da seguire:

Dare priorità alle attività in base all'urgenza e all'importanza per massimizzare l'efficienza 📊

Promuovere una comunicazione aperta tra i membri del team per migliorare la collaborazione 🤝

Rivedere regolarmente l'allocazione delle risorse per garantire un utilizzo ottimale 🔄

Implementare il monitoraggio del tempo per identificare i colli di bottiglia e migliorare la produttività ⏱️

Utilizzare le analisi per prendere decisioni basate sui dati per i prossimi progetti 📈

Gestire efficacemente le risorse del progetto con ClickUp

L'allocazione delle risorse è un'attività complessa. Ma se avete accesso a un modello robusto, la gestione diventa fattibile e semplificata.

Detto questo, la maggior parte dei modelli gratuiti per la pianificazione delle risorse non sono efficaci come dovrebbero per garantire un processo fluido e indolore. I modelli Excel per l'allocazione delle risorse, pur essendo utili, non eliminano tutte le difficoltà del processo.

Fortunatamente, questo non è il caso dei modelli di ClickUp per l'allocazione delle risorse. Facili da usare e progettati tenendo conto dell'esperienza dell'utente, rappresentano la soluzione automatizzata perfetta per ottimizzare le risorse in modo efficace. ✅

La parte migliore? I modelli di ClickUp sono dotati di un intervallo di funzionalità/funzioni personalizzabili che si adattano alle esigenze specifiche del progetto. È possibile regolare facilmente i parametri per adattarli ai flussi di lavoro unici del team, monitorare la disponibilità delle risorse in tempo reale e visualizzare le allocazioni attraverso dashboard intuitivi.

Perché aspettare? Iscrivetevi su ClickUp e fai il primo passaggio per massimizzare la produttività del tuo team oggi stesso! 🚀