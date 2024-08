10 modelli gratuiti di struttura di ripartizione delle risorse

In qualità di project manager, sapete che un'efficace allocazione delle risorse può far decollare o fallire il vostro progetto. Una Resource Breakdown Structure (RBS) è uno strumento potente che visualizza in modo chiaro e gerarchico tutte le risorse necessarie per l'esito positivo del progetto.

In questo post vi presenteremo 10 modelli di RBS gratis che potrete iniziare a utilizzare immediatamente per:

Organizzare le risorse del progetto per tipo (ad esempio, manodopera, attrezzature, materiali) Identificare le lacune e le sovrapposizioni di risorse Stimare i costi con maggiore precisione Migliorare la comunicazione con le parti interessate

Che stiate gestendo un piccolo team o un complesso progetto aziendale, questi modelli vi aiuteranno:

Visualizzare il fabbisogno di risorse a colpo d'occhio

Prendere decisioni informate sull'allocazione delle risorse

Monitorare l'utilizzo delle risorse durante l'intero ciclo di vita del progetto

Scopriamo come questi modelli di RBS possono trasformare il vostro approccio al project management. Ma prima spiegheremo brevemente cos'è una RBS e perché è fondamentale per l'esito positivo del progetto.

Che cosa sono i modelli di struttura di ripartizione delle risorse?

Una Resource Breakdown Structure (RBS) è uno strumento di project management che aiuta ad analizzare, categorizzare e visualizzare tutte le risorse necessarie per un progetto

Una corretta struttura di ripartizione delle risorse offre una visualizzazione chiara e organizzata delle risorse umane e non umane necessarie per raggiungere risultati eccellenti nel progetto.

In parole semplici, un modello di RBS è un grafico gerarchico o un diagramma ad albero che suddivide le esigenze di risorse di un progetto in componenti più piccoli e gestibili, tra cui:

Risorse umane : Include le risorse necessarie come i manager, i membri del team e gli appaltatori, specificando i loro ruoli, le loro responsabilità e le loro competenze

: Include le risorse necessarie come i manager, i membri del team e gli appaltatori, specificando i loro ruoli, le loro responsabilità e le loro competenze Risorse materiali : Consiste in elementi fisici come materiali da costruzione, attrezzature e forniture

: Consiste in elementi fisici come materiali da costruzione, attrezzature e forniture Risorse finanziarie : Si concentra sull'allocazione dei fondi del progetto, assicurando un uso efficiente delle risorse finanziarie

: Si concentra sull'allocazione dei fondi del progetto, assicurando un uso efficiente delle risorse finanziarie Risorse informative : Include le risorse digitali come i sistemi informativi, gli strumenti, i database e le ricerche necessarie per il processo decisionale

: Include le risorse digitali come i sistemi informativi, gli strumenti, i database e le ricerche necessarie per il processo decisionale Risorse di tempo: Critiche per l'esito positivo, riguardano la gestione del tempo, la programmazione e le sequenze temporali per il raggiungimento delle attività cardine

Un modello di RBS offre una risorsa comune piano di capacità e di allocazione per i project manager, aiutando ad evitare future limitazioni delle risorse.

Che si tratti della gestione di un progetto di costruzione, dello sviluppo di un software o di una campagna di marketing, una RBS può essere personalizzata per adattarsi alle specificità del progetto.

Cosa rende un buon modello di struttura di ripartizione delle risorse?

Un buon modello di struttura di ripartizione delle risorse (RBS) aiuta a rendere efficace il project management, fornisce visibilità agli stakeholder del progetto e organizza le risorse necessarie per completare e consegnare i progetti in tempo.

Ecco gli elementi chiave che rendono efficace un modello di RBS:

Carità e semplicità : Il modello deve essere facile da capire e da usare, con un layout lineare che mostri chiaramente tutte le risorse

: Il modello deve essere facile da capire e da usare, con un layout lineare che mostri chiaramente tutte le risorse Categorizzazione completa : Deve coprire tutti i tipi di risorse, comprese quelle umane, materiali, finanziarie, informative e temporali. Ogni categoria deve essere chiaramente definita e suddivisa in componenti specifici

: Deve coprire tutti i tipi di risorse, comprese quelle umane, materiali, finanziarie, informative e temporali. Ogni categoria deve essere chiaramente definita e suddivisa in componenti specifici Struttura gerarchica : Un modello di RBS efficace presenta le risorse in un formato gerarchico, rendendo facile vedere come ogni risorsa si riferisce al progetto complessivo. Questo aiuta a identificare le dipendenze e i potenziali colli di bottiglia

: Un modello di RBS efficace presenta le risorse in un formato gerarchico, rendendo facile vedere come ogni risorsa si riferisce al progetto complessivo. Questo aiuta a identificare le dipendenze e i potenziali colli di bottiglia Flessibilità : Il modello deve essere adattabile a diversi progetti e settori, consentendo la personalizzazione in base ai requisiti specifici del progetto

: Il modello deve essere adattabile a diversi progetti e settori, consentendo la personalizzazione in base ai requisiti specifici del progetto Assegnazione delle responsabilità : Dovrebbe includere sezioni per l'assegnazione dei ruoli alle risorse del gruppo e delle responsabilità, assicurando che tutti sappiano chi è responsabile di cosa

: Dovrebbe includere sezioni per l'assegnazione dei ruoli alle risorse del gruppo e delle responsabilità, assicurando che tutti sappiano chi è responsabile di cosa Descrizioni dettagliate : Ogni risorsa deve avere una descrizione dettagliata, che includa quantità, costi ed eventuali requisiti speciali

: Ogni risorsa deve avere una descrizione dettagliata, che includa quantità, costi ed eventuali requisiti speciali Appeal visivo : Un modello visivamente accattivante, con codici a colori o altri aiuti visivi, può rendere più facile la lettura e la comprensione

: Un modello visivamente accattivante, con codici a colori o altri aiuti visivi, può rendere più facile la lettura e la comprensione Facilità di aggiornamento: Il modello deve essere facile da aggiornare allo stato di avanzamento del progetto, consentendo cambiamenti dinamici nell'allocazione delle risorse

10 Modelli di struttura di ripartizione delle risorse gratis

Una semplice ricerca su Google rivelerà tonnellate di modelli di struttura di ripartizione delle risorse. Tuttavia, non tutti i modelli di struttura sono uguali.

Da fare, abbiamo terminato il lavoro per voi. Ecco i migliori modelli di struttura di ripartizione delle risorse per semplificare il project management:

1. Modello di gestione delle risorse per le persone di ClickUp

Combinate le risorse giuste con il personale giusto con il modello ClickUp Resource Management People

Una gestione efficace delle risorse è fondamentale per qualsiasi azienda o organizzazione. Il Modello di gestione delle risorse per le persone di ClickUp è progettato per aiutare le risorse umane a garantire che tutti siano allineati nella gestione del personale e nell'allocazione delle risorse.

Ecco come utilizzare al meglio questo modello con le sue diverse visualizzazioni integrate:

Vista Sequenza: Pianifica i piani di completamento delle attività

Pianifica i piani di completamento delle attività Visualizzazione dello stato di revisione: Monitoraggio di chi deve rivedere le attività e quando

Monitoraggio di chi deve rivedere le attività e quando visualizzazione della Guida introduttiva : Fornisce ai nuovi membri una panoramica del team e dei loro ruoli

: Fornisce ai nuovi membri una panoramica del team e dei loro ruoli **Vista Carico di lavoro del team: monitorare il carico di lavoro di ciascun membro del team per evitare un sovraccarico di lavoro

Visualizzazione delle risorse: Memorizza e organizza le risorse necessarie per le attività

Memorizza e organizza le risorse necessarie per le attività Stati delle attività: Categorizzare le attività in Completate, In corso, Riviste e Da rivedere per tenere traccia dello stato

Categorizzare le attività in Completate, In corso, Riviste e Da rivedere per tenere traccia dello stato Aggiornamenti dello stato: Tenere informati i membri del team aggiornando lo stato delle attività in corso

Tenere informati i membri del team aggiornando lo stato delle attività in corso Monitoraggio e analisi delle attività: Assicurare la massima produttività monitorando e analizzando regolarmente le attività

Questo modello è uno strumento completo per facilitare la gestione delle risorse e migliorare l'efficienza del team.

2. Modello di allocazione delle risorse ClickUp

Monitorate le risorse e la manodopera della vostra azienda con il modello di allocazione delle risorse di ClickUp

Senza un modello di allocazione delle risorse adeguato, i progetti rischiano di essere inefficienti e di subire ritardi. È qui che il Modello di allocazione delle risorse di ClickUp arriva!

Questo modello vi aiuta a garantire l'esito positivo del progetto assicurando l'allocazione delle risorse, del tempo e del budget giusti.

Ecco alcune delle funzionalità/funzione chiave di questo modello:

Stati personalizzati: Creazione di attività con stati personalizzati (ad es., revisione del client, completato, in corso) per monitorare efficacemente lo stato di allocazione delle risorse

Creazione di attività con stati personalizzati (ad es., revisione del client, completato, in corso) per monitorare efficacemente lo stato di allocazione delle risorse Campi personalizzati: Categorizzare e aggiungere attributi (ad esempio, Budget totale, Note sulle risorse, Client, Fasi del progetto) per gestire le risorse in modo efficiente

Categorizzare e aggiungere attributi (ad esempio, Budget totale, Note sulle risorse, Client, Fasi del progetto) per gestire le risorse in modo efficiente Viste personalizzate: Accesso a diverse viste (ad esempio, Carico di lavoro del team, Guida introduttiva, Per progetti) personalizzate per facilitare il reperimento delle informazioni

Accesso a diverse viste (ad esempio, Carico di lavoro del team, Guida introduttiva, Per progetti) personalizzate per facilitare il reperimento delle informazioni Project management: Utilizzate funzionalità/funzioni come reazioni ai commenti, tag, attività secondarie annidate ed email per migliorare il monitoraggio dell'allocazione delle risorse

Un sistema efficiente allocazione delle risorse il modello aiuta a realizzare lavori di alta qualità assegnando le risorse giuste.

Si può anche sfruttare Il software di gestione delle risorse di ClickUp per creare una struttura di ripartizione delle risorse (RBS) per i progetti.

Sfruttare le risorse aziendali, il monitoraggio del tempo e la gestione dei moduli in un unico luogo con il software di gestione delle risorse di ClickUp

Ecco come può essere utile:

Identificare le risorse necessarie per ogni attività secondaria (ad esempio, sviluppatori, designer, tester).

(ad esempio, sviluppatori, designer, tester). Assegnare ai membri del team attività specifiche per garantire la responsabilità e monitorare lo stato di avanzamento

per garantire la responsabilità e monitorare lo stato di avanzamento **ClickUp consente di impostare le date di scadenza delle attività e di gestire efficacemente le scadenze

Utilizzate il fileVista Carico di lavoro per allocare le risorse in modo efficiente. Monitorare la capacità del team e bilanciare i carichi di lavoro tra i progetti

Leggi anche: Impara a gestire diversi tipi di risorse per il project management .

3. Modello di piano delle risorse ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-309.png Allocazione e visualizzazione delle risorse con il modello di pianificazione delle risorse di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200533044&department=operations Scaricate questo modello /%cta/

Il piano delle risorse è uno dei primi passaggi del project management, perché assicura che tutte le risorse necessarie siano identificate, allocate e programmate prima dell'esecuzione del progetto.

La Modello di piano delle risorse ClickUp aiuta ad adottare un approccio proattivo e a prevenire le carenze, a evitare i conflitti e a ottimizzare l'uso delle risorse. Con l'impostazione di un chiaro piano delle risorse, i team possono stabilire sequenze realistiche, gestire efficacemente i budget e migliorare il coordinamento e l'esito positivo del progetto nel suo complesso.

Questo modello è ricco di potenti funzionalità/funzione che possono aiutarvi:

Evitare l'allocazione eccessiva delle risorse : Assicurarsi che le risorse siano utilizzate in modo efficiente, evitando l'eccessiva allocazione e il burnout

: Assicurarsi che le risorse siano utilizzate in modo efficiente, evitando l'eccessiva allocazione e il burnout Massimizzare la produzione di progetti : Aumentare il numero di progetti completati in un determinato periodo di tempo, ottimizzando l'uso delle risorse

: Aumentare il numero di progetti completati in un determinato periodo di tempo, ottimizzando l'uso delle risorse Identificare e risolvere i conflitti : Individuare tempestivamente i potenziali conflitti tra le risorse e sviluppare strategie efficaci per risolverli

: Individuare tempestivamente i potenziali conflitti tra le risorse e sviluppare strategie efficaci per risolverli Allinearsi agli obiettivi aziendali: Migliorare l'allineamento organizzativo con gli obiettivi e le finalità aziendali attraverso un'efficace pianificazione del carico di lavoro

4. Modello di matrice delle risorse del progetto ClickUp

Monitoraggio e gestione delle risorse con il modello di matrice delle risorse del progetto ClickUp

**Un piano efficace delle risorse è fondamentale per i progetti, poiché determina il costo totale previsto delle risorse

Una matrice delle risorse di progetto può aiutarvi a visualizzare e gestire facilmente le risorse necessarie per ogni progetto, garantendo una migliore organizzazione e risultati ottimali. Modello di matrice delle risorse di progetto di ClickUp consente di:

Visualizzare il fabbisogno di risorse: Vedere il fabbisogno di risorse per più progetti

Vedere il fabbisogno di risorse per più progetti Gestire i carichi di lavoro e la capacità: Supervisionare il carico di lavoro e la capacità dell'intero team

Supervisionare il carico di lavoro e la capacità dell'intero team Ottimizzare la collaborazione del team: Assicurarsi che tutti siano allineati e lavorino efficacemente insieme

Offre inoltre numerosi altri vantaggi:

Panoramica completa delle risorse: Offre una visualizzazione dettagliata di tutte le risorse disponibili per un progetto

Offre una visualizzazione dettagliata di tutte le risorse disponibili per un progetto Utilizzo efficiente delle risorse: Monitoraggio della disponibilità e dell'utilizzo per garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace

Monitoraggio della disponibilità e dell'utilizzo per garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace Tempistica accurata del progetto: Aiuta a mantenere una precisa Sequenza per il completamento del progetto

Aiuta a mantenere una precisa Sequenza per il completamento del progetto Comunicazione migliorata con gli stakeholder: Facilita una comunicazione più semplice e chiara con gli stakeholder

5. Modello di Carico di lavoro per i dipendenti di ClickUp

Gestite in modo efficiente il carico di lavoro del team con il Carico di Lavoro ClickUp

State decidendo se accettare un lavoro aggiuntivo o nuovi progetti? Non cercate oltre! Il Modello di Carico di lavoro per i dipendenti ClickUp consente di gestire in modo efficiente il carico di lavoro del team assegnando le capacità settimanalmente.

**Ecco come si può utilizzare questo modello

Passo 1: Iniziate analizzando le attività e i ruoli di ciascun membro del team. Suddividete i loro compiti in categorie generali (come project management, comunicazione con i client e ricerca). UtilizzareLa vista Tabella di ClickUp per creare un elenco di attività e assegnare loro un peso percentuale

Iniziate Suddividete i loro compiti in categorie generali (come project management, comunicazione con i client e ricerca). UtilizzareLa vista Tabella di ClickUp per creare un elenco di attività e Passaggio 2: Una volta identificate le attività e i ruoli specifici, stimate quanto tempo richiederà ogni attività. Si può stimare in ore o in giorni. Visualizzare queste stime usandoI grafici Gantt di ClickUp *Passaggio 3: Definite chiaramente le aspettative per il completamento delle attività. Specificate le scadenze e le conseguenze della mancata riunione. Assicuratevi che tutti i membri del team siano consapevoli di queste aspettative. UtilizzoLe attività cardine di ClickUp per fissare le scadenze e creare una Sequenza per completare le attività

Una volta identificate le attività e i ruoli specifici, Visualizzare queste stime usandoI grafici Gantt di ClickUp *Passaggio 3: per il completamento delle attività. Specificate le scadenze e le conseguenze della mancata riunione. Assicuratevi che tutti i membri del team siano consapevoli di queste aspettative. UtilizzoLe attività cardine di ClickUp per fissare le scadenze e creare una Sequenza per completare le attività Sulla base dei compiti, dei ruoli e delle aspettative delineati, assegnate attività specifiche ai membri del team. Siate trasparenti su chi è responsabile di ogni attività e fissate sequenze realistiche. Gestire le attività assegnate usandoVista Bacheca di ClickUp* Passo 5: Monitorate regolarmente lo stato di avanzamento per assicurarvi che le attività siano completate in tempo. Impostate check-in, promemoria e aggiornamenti automatici. CreareAttività ricorrenti in ClickUp per tenere sotto controllo gli stati di avanzamento e usareAutomazioni in ClickUp per promemoria tempestivi

Bonus: 10 migliori strumenti per il piano di capacità (Free e a pagamento)

6. Modello di lavagna online per la pianificazione a ritroso ClickUp

Pianificate e visualizzate le attività di Sequenza con il modello di gestione delle risorse a ritroso di ClickUp

**Questo metodo assicura che tutte le attività e le risorse necessarie siano identificate e allocate in modo efficiente per rispettare la scadenza finale.

Il Modello di lavagna online per la pianificazione a ritroso di ClickUp è una utility-driven backward modello di pianificazione delle risorse che aiuta a individuare le attività cardine, a gestire le dipendenze e a garantire che gli obiettivi del progetto siano raggiunti in tempo, riducendo il rischio di problemi dell'ultimo minuto.

Questo modello vi aiuta a:

Pianificare i passaggi: Scoprire e delineare le azioni specifiche per raggiungere gli oggetti del progetto

Scoprire e delineare le azioni specifiche per raggiungere gli oggetti del progetto Monitoraggio dello stato del team: Utilizzare strumenti visivi per monitorare lo stato di avanzamento e garantire che le attività del progetto siano in linea con i tempi

Utilizzare strumenti visivi per monitorare lo stato di avanzamento e garantire che le attività del progetto siano in linea con i tempi Gestire le attività: Suddividere attività complesse in attività cardine più piccole e gestibili

Suddividere attività complesse in attività cardine più piccole e gestibili Valutare ogni passaggio: Acquisire una chiara comprensione di come ogni passaggio contribuisce all'esito positivo complessivo del progetto

Dal brainstorming delle idee all'impostazione degli obiettivi del progetto, questo modello vi consente di avere il controllo di tutti gli elementi chiave per un esito positivo del progetto.

7. Modello di ripartizione del lavoro ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-314.png Tracciate facilmente le consegne con il modello di ripartizione del lavoro di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319570&department=operations Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di suddivisione del lavoro ClickUp consente di organizzare progetti complessi in attività gestibili. Il modello descrive in dettaglio ogni passaggio per garantire chiarezza, migliorare il coordinamento del team ed evitare che le attività vengano trascurate.

Il modello di scomposizione del lavoro consente di:

ottenere una panoramica completa degli elementi essenziali del progetto, come i deliverable, le attività e le sequenze, per snellire il processo di pianificazione del progetto

degli elementi essenziali del progetto, come i deliverable, le attività e le sequenze, per snellire il processo di pianificazione del progetto Capire in anticipo i punti di forza e i potenziali colli di bottiglia e creare una strategia per prepararsi a situazioni impreviste

e creare una strategia per prepararsi a situazioni impreviste Creare attività con stati personalizzati (ad esempio, "Da fare", "In corso", "Completato") per monitorare efficacemente lo stato del progetto

(ad esempio, "Da fare", "In corso", "Completato") per monitorare efficacemente lo stato del progetto Categorizzare le attività e aggiungere attributi rilevanti (come priorità, data di scadenza o assegnazione al team) per gestire i progetti in modo efficiente. Iniziate utilizzando la visualizzazione della lavagna online di ClickUp. Personalizzatela per adattarla al vostro flusso di lavoro specifico, incorporando altre visualizzazioni se necessario

(come priorità, data di scadenza o assegnazione al team) per gestire i progetti in modo efficiente. Iniziate utilizzando la visualizzazione della lavagna online di ClickUp. Personalizzatela per adattarla al vostro flusso di lavoro specifico, incorporando altre visualizzazioni se necessario Sfruttate le funzionalità di monitoraggio del tempo , i tag, gli avvisi di dipendenza e le notifiche via email. Tenete tutti informati e migliorate il project management in generale

, i tag, gli avvisi di dipendenza e le notifiche via email. Tenete tutti informati e migliorate il project management in generale Stimare accuratamente i costi del progetto e l'allocazione delle risorse per massimizzare l'efficienza

8. Modello di piano di ClickUp Pi

Create un piano completo per qualsiasi progetto con il modello di pianificazione di ClickUp Pi

Con questo modello di pianificazione Pi, è possibile guidare il team verso un obiettivo comune e selezionare le storie su cui concentrarsi durante un particolare sprint. Questo modello visualizza chiaramente il backlog del team, compresi il carico di lavoro, la capacità e i rischi potenziali per ottimizzare la pianificazione degli sprint.

Il Modello di piano per ClickUp Pi è uno strumento interattivo progettato per aiutare i team:

Ridurre le attività: Semplificare le attività complesse in pezzi più piccoli e gestibili

Semplificare le attività complesse in pezzi più piccoli e gestibili Organizzare per chiarezza : Organizzare le attività nei rispettivi sprint in base alla priorità per una migliore comprensione e concentrazione

: Organizzare le attività nei rispettivi sprint in base alla priorità per una migliore comprensione e concentrazione Allocare le risorse: pianificare e allocare le risorse in modo efficace per un'esecuzione del progetto con esito positivo

Questo modello di lavagna online offre anche le seguenti funzionalità/funzione:

Tracciamento personalizzato delle attività: Creazione di stati personalizzati per monitorare con precisione lo stato dello sprint e del progetto

Creazione di stati personalizzati per monitorare con precisione lo stato dello sprint e del progetto Organizzazione flessibile: Utilizzare campi personalizzati per categorizzare e aggiungere dettagli per una pianificazione e una visualizzazione efficaci del progetto

Utilizzare campi personalizzati per categorizzare e aggiungere dettagli per una pianificazione e una visualizzazione efficaci del progetto Punti di vista versatili : Costruite il vostro flusso di lavoro ClickUp ideale partendo da questo modello e personalizzandolo con le viste Gantt, Carico di lavoro e Calendario

: Costruite il vostro flusso di lavoro ClickUp ideale partendo da questo modello e personalizzandolo con le viste Gantt, Carico di lavoro e Calendario Gestione completa del progetto: migliorate il piano del progetto con tag, avvisi di dipendenza, notifiche email e altri strumenti essenziali

9. Modello di pianificazione delle risorse in Excel di Tactical Project Manager

via Responsabile tattico del progetto Sfruttare il Modello di piano delle risorse in Excel di Tactical Project Manager per garantire l'esito positivo del progetto con un uso ottimale delle risorse.

**Questo modello di struttura di ripartizione delle risorse consente di gestire i carichi di lavoro e di assegnare le attività giuste alle persone giuste al momento giusto

Ecco alcune delle funzionalità/funzione più popolari di questo modello:

Genera automaticamente un foglio di piano in stile completo per il periodo di tempo desiderato. Visualizza i membri del team e le assegnazioni dei progetti in un layout intuitivo

Visualizza i membri del team e le assegnazioni dei progetti in un layout intuitivo **Lo strumento genera un foglio di pianificazione basato sui vostri input.

Controlla le ore fatturabili senza sforzo. Monitora le ore fatturabili per una chiara reportistica client

Monitora le ore fatturabili per una chiara reportistica client Traccia le ripartizioni settimanali delle risorse per un'allocazione informata dei progetti

per un'allocazione informata dei progetti Conto delle ferie e delle assenze; monitoraggio con il progetto "Ferie/giorni di assenza"

Utilizzando questo modello di pianificazione delle risorse, si ottiene un quadro completo del carico di lavoro del team e si elabora una strategia per ottenere un'efficienza ottimale da ciascun membro del team, garantendo risultati di qualità superiore.

10. Modello di pianificazione delle risorse in Fogli Google da Area di lavoro di Google

via Area di lavoro di Google Il Modello di pianificazione delle risorse in Fogli Google dell'area di lavoro di Google è un modello di project management orientato all'utilità, popolare tra gli analisti aziendali e i responsabili di progetto.

Dal controllo del budget al monitoraggio delle attività, dalla pianificazione del progetto alla categoria delle risorse, questo modello ha molte funzionalità/funzione che possono aiutarvi a tenere sotto controllo le metriche chiave del project management

Ecco alcune delle funzionalità/funzione più potenti di questo modello, disponibili nella versione gratis:

Struttura di ripartizione del lavoro : Pianifica, assegna ed esegui meglio con una panoramica completa di attività e sottoattività

: Pianifica, assegna ed esegui meglio con una panoramica completa di attività e sottoattività Monitoraggio dello stato : Sfruttare i grafici di Gantt, gli avvisi di colore e le funzionalità/funzione per rimanere al passo con lo stato delle attività

: Sfruttare i grafici di Gantt, gli avvisi di colore e le funzionalità/funzione per rimanere al passo con lo stato delle attività Gestire il tempo: Utilizzate le scale temporali per visualizzare e regolare le date di inizio e fine e aggiungere attività cardine per completare in tempo le fasi importanti del progetto

Questo modello di struttura del project management consente di gestire l'ambito del progetto e di sviluppare strategie importanti per garantire risultati desiderabili.

Scegliere il modello di struttura di ripartizione delle risorse giusto

La gestione delle risorse di un progetto può spesso sembrare scoraggiante, ma gli strumenti giusti possono fare la differenza. I 10 modelli gratuiti di struttura di ripartizione delle risorse che abbiamo trattato oggi sono stati progettati per chiarire, snellire i flussi di lavoro e migliorare la gestione delle risorse strutture di ripartizione del lavoro e garantire un'efficiente allocazione delle risorse .

Dalla versatile ClickUp monitoraggio delle risorse questi strumenti, che vanno dagli strumenti di project management ai modelli di piano di progetto, fino alle soluzioni pratiche di Excel e Fogli Google, possono aiutarvi ad avere una panoramica completa delle esigenze e dello stato del vostro progetto.

ClickUp non solo offre una delle più ampie raccolte di modelli per la pianificazione delle risorse. È anche dotato di funzionalità/funzione di project management come ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards e il software ClickUp Resource Management.

Sfruttando queste funzionalità, è possibile migliorare la comunicazione all'interno del team, evitare la limitazione delle risorse e mantenere i progetti in linea con l'esito positivo. Iscriversi a ClickUp oggi stesso!