Feedback vs. Feedforward: Cosa è meglio per la gestione delle prestazioni

Quando si gestiscono le prestazioni dei dipendenti, ci si può chiedere: Cosa aiuta davvero i dipendenti a raggiungere il loro pieno potenziale: consigli costruttivi sul lavoro passato o suggerimenti utili per il futuro? Feedback o feedforward?

Pensate alla guida di un'automobile.

Il feedback è lo specchietto retrovisore, che offre un'idea di dove si è stati.

Il feedforward è il GPS, che vi guida verso la vostra destinazione.

Entrambi svolgono un ruolo cruciale nel cicli di feedback e sfruttare i loro vantaggi unici può migliorare significativamente la gestione delle prestazioni dei dipendenti nella vostra organizzazione.

Che cos'è il feedback?

Il feedback è una informazione sulle prestazioni o sul comportamento di una persona che viene condivisa per migliorare le prestazioni. Può provenire da varie fonti, tra cui manager, colleghi, clienti o se stessi.

A sessione di feedback offre uno spazio dedicato per discutere le prestazioni di un dipendente. Queste conversazioni possono essere occasioni di feedback costruttivo in cui ricevere indicazioni su come migliorare.

Secondo la relazione sullo sviluppo delle persone della piattaforma di formazione LMS Eloomi, il 64% dei dipendenti e il 72% dei leader attribuisce una notevole importanza al feedback costruttivo.

È importante ricordare che i feedback positivi o negativi possono avere lo stesso valore. Un feedback negativo può evidenziare gli errori del passato e offrire lezioni per il futuro, mentre un feedback positivo rafforza i punti di forza di un dipendente e lo incoraggia a continuare sulla strada giusta.

Leggi anche: Esempi di feedback dei manager: Una guida per i leader

Che cos'è il feedforward?

Il feedforward è un approccio proattivo alla gestione delle prestazioni che si concentra sull'anticipazione e sulla risoluzione di potenziali sfide o opportunità di miglioramento futuro

L'implementazione del feedforward comporta un processo più collaborativo. Spesso inizia con una valutazione del feedforward, in cui gli individui o i team identificano i loro obiettivi e le loro aspirazioni.

Non solo aiuta gli individui a svilupparsi professionalmente, ma rafforza anche le relazioni interpersonali positive, incoraggiando una cultura di supporto e di crescita.

Differenze chiave tra feedback e feedforward

Comprendere le differenze chiave tra feedback e feedforward vi aiuterà a progettare un processo migliore per la valutazione delle prestazioni nella vostra organizzazione. Entrambi i concetti sono preziosi, ma hanno scopi distinti e offrono vantaggi unici.

Funzionalità/funzione Feedback Feedforward Focus Prestazioni passate Potenziale futuro Scopo Valutare, accertare Prevedere, guidare Metodi Valutazione delle prestazioni, 360-degree feedback Coaching, mentoring, feedforward leadership Approccio Reattivo Proattivo Benefici Identificare punti di forza e di debolezza Sviluppare competenze, raggiungere obiettivi

Il feedback si occupa principalmente di fornire informazioni sulle prestazioni passate. Aiuta gli individui e i team a comprendere i propri punti di forza, le debolezze e le aree di miglioramento.

Al contrario, il feedforward è orientato al futuro e si concentra sull'anticipazione e sulla risoluzione di potenziali sfide o opportunità. La leadership feedforward implica la creazione di un ambiente di supporto in cui gli individui si sentano autorizzati a cercare una guida e a sviluppare il proprio potenziale.

Esempi di feedback

C'è il feedback positivo, che dà una pacca sulla spalla a qualcuno per un lavoro ben terminato, e c'è la critica costruttiva, che fa capire cosa manca e come si può rimediare in futuro. Leggiamo alcuni esempi di ciascun tipo.

Feedback positivo

**_"Ho apprezzato molto il modo in cui ha gestito il cliente difficile ieri. Il suo contegno calmo e professionale ha saputo gestire la situazione in modo efficace"

Incoraggiante: _"Le tue idee creative per la nuova campagna di marketing sono davvero stimolanti. Continua a pensare fuori dagli schemi!"

_"Le tue idee creative per la nuova campagna di marketing sono davvero stimolanti. Continua a pensare fuori dagli schemi!" Apprezzativo: _"Grazie per aver fatto il possibile per completare il progetto in tempo. La tua dedizione è preziosa per il team "

Critiche costruttive

Specifica: "Anche se la presentazione è stata informativa, penso che potrebbe essere più coinvolgente se usasse delle immagini per spezzare il testo."

"Anche se la presentazione è stata informativa, penso che potrebbe essere più coinvolgente se usasse delle immagini per spezzare il testo." **Invece di concentrarsi sugli aspetti negativi, cerchi di evidenziare gli aspetti positivi della posizione. Questo aiuterà a creare una dinamica di team più positiva"

Orientato al futuro: _"Credo che lei abbia il potenziale per diventare un grande leader. Prenda in considerazione l'idea di seguire un corso di leadership per sviluppare ulteriormente le sue capacità"

Suggerimenti utili: "Non è un problema di sicurezza

Siate specifici: Un feedback vago serve a ben poco. Scegliete una o due aree e concentratevi su di esse

Un feedback vago serve a ben poco. Scegliete una o due aree e concentratevi su di esse Essere tempestivi: Fornire il feedback il prima possibile dopo l'evento per incoraggiare la riflessione e il cambiamento/rinforzo del comportamento

Fornire il feedback il prima possibile dopo l'evento per incoraggiare la riflessione e il cambiamento/rinforzo del comportamento Essere costruttivi: Concentrarsi sul comportamento, non sulla persona

Concentrarsi sul comportamento, non sulla persona Essere rispettosi: Mantenere un tono positivo e professionale

Mantenere un tono positivo e professionale **Essere aperti al feedback: essere disposti a ricevere feedback e a utilizzarli per migliorare

Esempi di feedforward

Ecco alcuni esempi di feedforward:

Invece di: "Hai parlato troppo velocemente durante la presentazione" Prova: "La prossima volta, prova a rallentare il ritmo per consentire una migliore comprensione"

"Hai parlato troppo velocemente durante la presentazione" "La prossima volta, prova a rallentare il ritmo per consentire una migliore comprensione" Invece di: "La sua reportistica è stata organizzata male!"Prova:* "La prossima volta cerchi di rallentare il ritmo per consentire una migliore comprensione Prova: "Considera l'uso di uno schema chiaro o di titoli per migliorare la struttura della tua prossima relazione"

"La sua reportistica è stata organizzata male!"Prova:* "La prossima volta cerchi di rallentare il ritmo per consentire una migliore comprensione "Considera l'uso di uno schema chiaro o di titoli per migliorare la struttura della tua prossima relazione" Invece di: "Non hai rispettato la scadenza" Prova: "Per evitare ritardi futuri, prova a suddividere le attività in passaggi più piccoli e gestibili e ad impostare scadenze realistiche"

Consigli pro:

Concentratevi sul futuro: Cercate di fornire consigli praticabili per il miglioramento futuro senza essere eccessivamente critici nei confronti del passato

Cercate di fornire consigli praticabili per il miglioramento futuro senza essere eccessivamente critici nei confronti del passato Essere specifici: Identificare chiaramente il comportamento o l'azione da migliorare

Identificare chiaramente il comportamento o l'azione da migliorare Essere positivi: Inquadrare il proprio feedback in modo costruttivo e di supporto

Inquadrare il proprio feedback in modo costruttivo e di supporto Evitare il biasimo: Concentrarsi sul comportamento, non sulla persona

Concentrarsi sul comportamento, non sulla persona Offrire soluzioni: Suggerire strategie o tecniche specifiche per aiutare la persona a migliorare

**Leggi anche domande ed esempi di valutazione 360 per i manager

Perché passare dal feedback al feedforward?

Passare dal feedback al feedforward può rivoluzionare il modo in cui i team comunicano e crescono. Ecco perché dovreste fare il salto:

Beneficio #1: il feedforward è orientato al futuro

Il feedforward si concentra sulle possibilità future, non sugli errori del passato. Invece di concentrarsi su ciò che è andato storto, enfatizza i suggerimenti attuabili, consentendo agli individui di immaginare e di impegnarsi per raggiungere il loro meglio piuttosto che giudicarsi per aver sbagliato qualcosa.

Beneficio n. 2: il feedforward non è giudicante

A differenza del feedback tradizionale, che può sembrare una critica, il feedforward crea un ambiente di supporto e sicurezza psicologica. Incoraggia il dialogo aperto senza il peso del giudizio, rendendo più facile per i membri del team condividere idee e strategie senza paura.

Beneficio #3: Il feedforward vi aiuta a scoprire i leader del vostro team

Quando si incoraggia il feedforward, si crea spazio per far emergere i talenti nascosti. I membri del team si fanno naturalmente avanti per offrire intuizioni, rivelando potenziali leader che altrimenti potrebbero rimanere inosservati.

Beneficio #4: Il feedforward incoraggia la crescita

Il feedforward ispira uno sviluppo continuo. Concentrarsi sul miglioramento piuttosto che sulle carenze del passato incolla una cultura dell'apprendimento, in cui gli errori sono visti come passaggi verso l'esito positivo.

Beneficio #5: Il feedforward promuove la sicurezza psicologica e la comunicazione aperta

Questo approccio promuove un'atmosfera di fiducia e apertura. I membri del team si sentono sicuri nell'esprimere i loro pensieri e le loro idee, sapendo che saranno riuniti con incoraggiamento piuttosto che con critiche.

Componenti essenziali del feedforward

Il feedforward, un approccio proattivo alla gestione delle prestazioni, è un potente catalizzatore di crescita e sviluppo. È più di un semplice strumento: è un investimento strategico per l'esito positivo del team.

Ecco perché:

Componente #1: Feedforward rigenera il talento

A differenza del feedback, che spesso si concentra sugli errori del passato, il feedforward guarda avanti, identificando le sfide potenziali e fornendo indicazioni per i miglioramenti futuri. Consente ai dipendenti di assumere la titolarità del proprio sviluppo e di sfruttare appieno il proprio potenziale.

Componente #2: il feedforward espande le possibilità

Concentrandosi sugli obiettivi e sulle aspirazioni future, il feedforward aiuta gli individui e i team a esplorare nuove opportunità e a superare i limiti. Incoraggia una mentalità di crescita e innovazione.

📌 Esempio:

Un dipendente esprime interesse per un ruolo di leadership, ma si sente poco qualificato. Il manager usa il feedforward per identificare le competenze e le esperienze future che potrebbero essere utili, come la guida di un piccolo team di progetto. Questa guida apre nuove strade e incoraggia il dipendente a iniziare a costruire un'esperienza rilevante fin da ora.

Componente #3: Il feedforward è particolare

Un feedforward efficace è adattato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'individuo o del team. Non si tratta di un approccio unico, ma piuttosto di una tabella di marcia personalizzata per l'esito positivo.

Componente #4: Il feedforward è autentico

Per essere veramente efficace, il feedforward deve essere trasmesso con una comunicazione autentica. Evitate di usare connotazioni negative e concentratevi sul fornire assistenza e indicazioni costruttive.

Un recente esperimento sulla gestione delle prestazioni condotto da Kognoz, un'azienda di consulenza sulle persone basata sulla tecnologia, ha rilevato che quando i manager si concentrano su input e coaching continui - o feedforward - possono migliorare il senso di correttezza dei dipendenti nei confronti delle loro prestazioni fino a 30% .

Componente #5: Il feedforward ha un impatto

L'implementazione del feedforward può avere un impatto significativo sul morale dei dipendenti, sulla produttività e sulle prestazioni complessive. Favorisce un ambiente di lavoro positivo e incoraggia una cultura di apprendimento continuo.

Componente #6: il feedforward affina la dinamica del team

Promuovendo la comunicazione aperta, la collaborazione e il rispetto reciproco, il feedforward può rafforzare le dinamiche del team e migliorare il lavoro di squadra. Contribuisce a creare un ambiente di lavoro più coeso e di supporto, in cui gli individui si sentono valorizzati, responsabilizzati e motivati a dare il meglio di sé.

Leggi anche: Come chiedere feedback e recensioni per migliorare le proprie competenze

$$$a Passaggi per condurre una valutazione Feedforward

Le organizzazioni sono alla costante ricerca di modi innovativi per migliorare le prestazioni dei dipendenti e favorire la crescita. Il feedforward è una di queste valutazioni che anticipa e affronta le sfide future facendo leva su strumenti di feedback per i dipendenti .

Ma Da fare per riunire il team e questi strumenti in un'unica piattaforma? La risposta è: con ClickUp , un software per la produttività e la gestione delle attività, naturalmente!

Ecco come costruire e implementare un sistema di valutazione delle prestazioni con feedforward utilizzando ClickUp:

1. Cancellare obiettivi e aspettative chiare

Visualizzate gli obiettivi settimanali per ciascuno dei membri del vostro team, vedete chi sta lavorando su cosa, quali sono le aree di miglioramento chiave e così via con ClickUp Obiettivi

L'impostazione di obiettivi e aspettative chiare è il primo passaggio per condurre una valutazione di feedforward. Quando gli obiettivi sono ben definiti, il feedforward può essere personalizzato in modo da allinearsi con gli oggetti specifici, rendendo le linee guida azionabili e pertinenti. Aspettative cancellate aiutano i dipendenti a comprendere l'esito positivo e a identificare le competenze o i comportamenti precisi da sviluppare.

Con Obiettivi di ClickUp i dipendenti possono collegare gli obiettivi direttamente al loro lavoro, creando obiettivi tracciabili con sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato. Ciò significa che tutti possono vedere non solo quali sono i loro obiettivi, ma anche una tabella di marcia dettagliata per il loro piano di raggiungimento.

Alcuni dei modi in cui ClickUp Obiettivi può fornire input per la vostra valutazione di feedforward includono:

traguardi numerici : Impostazione di obiettivi numerici specifici per una chiara percezione dello stato di avanzamento

: Impostazione di obiettivi numerici specifici per una chiara percezione dello stato di avanzamento Completamento di attività : Definire attività che contribuiscono direttamente al raggiungimento degli oggetti

: Definire attività che contribuiscono direttamente al raggiungimento degli oggetti Obiettivi vero/falso o di valuta: Semplificare obiettivi complessi in risultati semplici e tracciabili

Gli obiettivi di ClickUp aiutano a mantenere l'attenzione di ogni membro del reparto su ciò che è veramente importante, il che è fondamentale quando si sta lanciando un nuovo prodotto Darya Krkovyak , responsabile delle comunicazioni presso HYPERVSN

2. Ascoltate i vostri dipendenti e collaborate con loro

Per sfruttare davvero il potere del feedforward, è essenziale fornire feedback e suggerimenti con un contesto adeguato. ClickUp Chattare offre una piattaforma comoda e collaborativa per facilitare questa comunicazione aperta mantenendo il contesto di lavoro dei vostri dipendenti.

Fornite feedback istantanei con commenti assegnati, menzionate i membri del team in tempo reale per chattare con loro e collaborate ai progetti con ClickUp Chat

Ad esempio, se il vostro team sta lavorando a un promemoria in Documenti ClickUp . Mentre è possibile collaborare con loro e condividere feedback unidirezionali in tempo reale direttamente all'interno di $$$a, ClickUp Chattare offre uno spazio per rendere la conversazione più inclusiva.

Tutti Spazi in ClickUp possono avere una chat dedicata, che consente di accedere facilmente alle cartelle, agli elenchi, alle attività e agli allegati di quello spazio senza attivare/disattivare le schermate. Voi e il vostro team potete richiamare il promemoria nella finestra della chat per rivederlo, fare un brainstorming di idee tramite messaggi istantanei, condividere suggerimenti e apportare immediatamente delle modifiche con il supporto di un'applicazione rilevamento della collaborazione in ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-247-1400x350.png ClickUp Chat: Feedback vs Feedforward /$$$img/

Assegnare messaggi ai membri del team in ClickUp Chat con i FollowUp per implementare le osservazioni di feedforward

Potete anche utilizzare i FollowUps in ClickUp Chat per assegnare i messaggi contenenti osservazioni di feedforward ai membri del team interessati e assicurarvi che il feedforward venga ascoltato ogni volta che lavorate a un progetto simile.

Parlare e lavorare in sincronizzazione: questa è l'idea!

3. Pianificate la valutazione del feedforward

Pianificare la valutazione del feedforward richiede un approccio proattivo, che si concentri sullo sviluppo futuro piuttosto che sulle prestazioni passate:

Iniziate identificando le aree chiave in cui è necessario un miglioramento questo potrebbe essere basato su feedback precedenti, sfide ricorrenti o obiettivi futuri

Stabilire obiettivi specifici e misurabili (SMART) che si allineano a queste aree e che mirano a competenze o processi immediati e a opportunità di crescita a lungo termine

che si allineano a queste aree e che mirano a competenze o processi immediati e a opportunità di crescita a lungo termine Incorporare controlli regolari piuttosto che aspettare una revisione formale, assicurando una guida e un aggiustamento continui

piuttosto che aspettare una revisione formale, assicurando una guida e un aggiustamento continui Scomporre i grandi obiettivi in passaggi più piccoli e fattibili con scadenze per mantenere lo stato

con scadenze per mantenere lo stato Coinvolgere gli stakeholder - manager, mentori o colleghi - per offrire spunti costruttivi durante il processo, assicurando allineamento e rilevanza

Leggi anche: Esempi di feedback tra pari per prestazioni efficaci

4. Eseguire la valutazione

La valutazione di feedforward si concentra sulla sostituzione del rinforzo positivo delle azioni passate con soluzioni orientate al futuro. Invece di soffermarsi sugli errori del passato, si sottolinea ciò che si può fare per migliorare in futuro.

Ecco le chiavi per condurre la valutazione di feedforward:

Essere specifici e perseguibili : Offrite consigli oggettivi che delineino passaggi chiari e realizzabili. Ad esempio: "La prossima volta prova a organizzare le tue attività utilizzando una matrice di priorità per gestire le scadenze in modo più efficace"_

: Offrite consigli oggettivi che delineino passaggi chiari e realizzabili. Ad esempio: "La prossima volta prova a organizzare le tue attività utilizzando una matrice di priorità per gestire le scadenze in modo più efficace"_ Incoraggiare il coinvolgimento dei dipendenti : Coinvolgete l'individuo nella conversazione chiedendo il suo contributo sugli obiettivi e sulle aree che desidera migliorare. Ad esempio: "Quali competenze vorresti rafforzare nel prossimo trimestre e come possiamo aiutarti a raggiungerle?"

: Coinvolgete l'individuo nella conversazione chiedendo il suo contributo sugli obiettivi e sulle aree che desidera migliorare. Ad esempio: "Quali competenze vorresti rafforzare nel prossimo trimestre e come possiamo aiutarti a raggiungerle?" Rimanete orientati alla soluzione : Invece di offrire una correzione del feedback, concentratevi sulle opportunità di crescita e su come possono sfruttare i loro punti di forza per superare le sfide. Ad esempio: "Esaminiamo come potete utilizzare gli strumenti di automazione per le attività ripetitive"

: Invece di offrire una correzione del feedback, concentratevi sulle opportunità di crescita e su come possono sfruttare i loro punti di forza per superare le sfide. Ad esempio: "Esaminiamo come potete utilizzare gli strumenti di automazione per le attività ripetitive" Stabilite aspettative chiare : Fornite obiettivi o attività cardine misurabili per garantire che il provider abbia una tabella di marcia per la sua crescita professionale e possa monitorare lo stato dopo la valutazione. Ad esempio: "Entro la fine del mese, che ne dici di completare tre progetti in modo indipendente per acquisire fiducia e velocità?"

: Fornite obiettivi o attività cardine misurabili per garantire che il provider abbia una tabella di marcia per la sua crescita professionale e possa monitorare lo stato dopo la valutazione. Ad esempio: "Entro la fine del mese, che ne dici di completare tre progetti in modo indipendente per acquisire fiducia e velocità?" Mantenere la positività: Inquadrare la conversazione in modo da ispirare fiducia, sottolineando il potenziale piuttosto che le carenze. Ad esempio: da fare: "Hai fatto un ottimo lavoro finora; ora concentriamoci sul perfezionamento delle tue capacità di presentazione per mostrare meglio il tuo impatto"

5. Intervenire sulle aree da migliorare

Intervenire sulle aree che necessitano di miglioramento attraverso un feedforward assessment richiede un cambiamento rispetto ai metodi tradizionali, come l'analisi di metodo del feedback a sandwich ad approcci più dinamici.

Invece di mascherare le critiche con le lodi, abbracciate la leadership feedforward, fornendo intuizioni chiare e attuabili che guidano il cambiamento.

Iniziate con una comunicazione di tipo feedforward, in cui l'attenzione si concentra interamente su ciò che può essere fatto in modo diverso per il futuro.

Incoraggiate anche l'autovalutazione, chiedendo ai singoli come pensano di poter migliorare e guidandoli con suggerimenti su misura.

Suggerimento: Utilizzate il metodo Start-Stop-Continue per condurre una valutazione di tipo feedforward. In questo metodo si chiede ai dipendenti di riflettere sulle loro prestazioni passate e di identificare le cose che dovrebbero iniziare a fare, smettere di fare e continuare a fare. Questo è uno dei tanti metodi per fornire ai dipendenti assistenza e supporto mirati per lo sviluppo futuro.

È possibile utilizzare modelli gratuiti start-stop-continue per mettere in pratica questo metodo.

6. Valutare i risultati della valutazione feedforward

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-248.png ClickUp dashboard: Feedback vs Feedforward /$$$img/

Visualizzate, gestite e valutate i risultati in tempo reale dei vostri obiettivi e delle vostre attività con le dashboard di ClickUp

Utilizzo di ClickUp Dashboard per valutare i risultati nelle valutazioni feedforward trasforma i dati in approfondimenti significativi con notevole efficienza.

Ecco come:

Monitoraggio delle metriche chiave: Creazione e utilizzo di dashboard personalizzati per visualizzare metriche come le percentuali di completamento delle attività, il tempo trascorso sulle attività e le attività cardine del progetto

Creazione e utilizzo di dashboard personalizzati per visualizzare metriche come le percentuali di completamento delle attività, il tempo trascorso sulle attività e le attività cardine del progetto Monitorare i progressi individuali: Creare dashboard per monitorare le prestazioni dei singoli membri del team, compresi il carico di lavoro, le priorità delle attività e la gestione del tempo

Creare dashboard per monitorare le prestazioni dei singoli membri del team, compresi il carico di lavoro, le priorità delle attività e la gestione del tempo Programmare revisioni periodiche: Utilizzare Automazioni di ClickUp e le attività ricorrenti di ClickUp per programmare regolari check-in e sessioni di feedback

Utilizzare Automazioni di ClickUp e le attività ricorrenti di ClickUp per programmare regolari check-in e sessioni di feedback **Creare sezioni dedicate sui dashboard per tenere traccia dei feedback dati e ricevuti, nonché degli elementi di azione generati da queste discussioni

Identificare tendenze e modelli: Analizzare i dati storici sulle dashboard per identificare tendenze e modelli nelle prestazioni del team

Analizzare i dati storici sulle dashboard per identificare tendenze e modelli nelle prestazioni del team Impostare obiettivi e monitorare i progressi: Usare i dashboard per impostare obiettivi specifici per i membri del team e monitorare il loro stato verso questi obiettivi

Strumenti per fornire feedback e feedforward

Non solo valutazioni di feedforward, potete condurre sessioni di feedback come parte della vostra gestione delle prestazioni, oltre ad assegnare attività, collaborare in tempo reale, creare una grande cultura del lavoro e altro ancora con ClickUp!

Ecco come eseguire la vostra strategia di gestione delle prestazioni senza sforzo:

1. Acquisire e agire sui feedback

Utilizzando Moduli ClickUp per catturare il feedback non è solo raccogliere informazioni; si tratta di guidare l'azione e di consentire valutazioni di feedforward che spingono il team verso un miglioramento continuo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-20.gif Moduli ClickUp /$$$img/

Acquisire sempre informazioni rilevanti per costruire un contesto più ampio con la logica a condizioni con i moduli ClickUp

Grazie al loro design personalizzabile, i moduli semplificano la raccolta di feedback pertinenti da parte dei membri del team, dei client o degli stakeholder, assicurando che ogni risposta sia indirizzata alla persona giusta al momento giusto.

La funzionalità di logica condizionale di ClickUp Forms consente di creare un singolo modulo che si adatta in base alle selezioni precedenti, semplificando il processo di completamento.

Per istanza, se un utente indica che sta fornendo un feedback su un prodotto specifico, il modulo visualizzerà automaticamente solo le domande pertinenti relative a quel prodotto, rendendo non solo più facile la compilazione ma anche più efficiente l'acquisizione di informazioni precise.

Una volta raccolto, il feedback può essere immediatamente indirizzato ad attività tracciabili, consentendo al team di agire rapidamente in base alle informazioni ricevute.

2. Praticate la modifica collaborativa e la presa di note durante le sessioni di feedback

L'uso di ClickUp Documenti per la modifica collaborativa e la presa di note durante le valutazioni di feedback trasforma un processo tradizionalmente statico in un hub di collaborazione dinamico e in tempo reale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-21.gif ClickUp Documenti /$$$img/

Collabora con il tuo team in tempo reale, prendi note e fornisci feedback istantanei o feedforward con ClickUp Docs

Consente ai team di creare e modificare documenti belli e strutturati con funzionalità/funzione quali pagine annidate, tabelle e modelli, ideali per costruire roadmap complete o basi di conoscenza centrali per le valutazioni di feedforward.

Durante una sessione di valutazione, i membri del team possono contribuire allo stesso documento simultaneamente, offrendo feedback, aggiungendo osservazioni o evidenziando aree di miglioramento in tempo reale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-249.png Commenti ClickUp /$$$img/

Convertire istantaneamente i commenti nelle chat o nei documenti in attività di ClickUp con i commenti assegnati a ClickUp Attività di ClickUp e ClickUp Commenti assegnati offrono una potente combinazione per fornire un feedforward continuo e garantire che il team agisca prontamente in base ad esso.

Suddividendo attività complesse in componenti più piccole e gestibili e assegnando commenti specifici ai membri del team, è possibile fornire indicazioni mirate e garantire che tutti conoscano le proprie responsabilità.

Inoltre, personalizzando lo stato delle attività e impostando i livelli di priorità per ogni attività, è possibile identificare rapidamente e dare priorità alle attività che richiedono attenzione immediata. In questo modo si garantisce che il feedback venga affrontato prontamente e che il team rimanga concentrato sul raggiungimento degli obiettivi.

4. Registrazione di feedback audio o video per un feedback dettagliato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-250.png Clip di ClickUp: Feedback Vs Feedforward /$$$img/

Registrate un feedback dettagliato e lasciate anche dei commenti in un ClickUp Clip per offrire opportunità di miglioramento e di crescita ClickUp Clip offrono un modo innovativo per fornire feedback o feedforward istantanei, registrando lo schermo, la webcam e la voce fuori campo. In questo modo la comunicazione è spesso più rapida, più chiara e più efficace rispetto ai messaggi scritti e ai lunghi documenti.

Sia che si tratti di condividere le intuizioni su un progetto o di offrire suggerimenti per il miglioramento, Clip permette di portare avanti le conversazioni senza sforzo, senza dover digitare lunghe spiegazioni.

5. Automazione dei cicli di feedback per garantire un miglioramento continuo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-251.png ClickUp Automazioni /$$$img/

Costruire cicli di feedback per incoraggiare il miglioramento continuo utilizzando le Automazioni ClickUp

Le Automazioni ClickUp possono automatizzare i cicli di feedback per creare una cultura del miglioramento continuo, rendendo facile per i team rimanere allineati e reattivi.

Con ClickUp Brain l'automazione dei cicli di feedback diventa facile come descrivere ciò di cui si ha bisogno in un linguaggio semplice.

Ad esempio, è sufficiente indicare all'IA che cosa si desidera automatizzare - che si tratti di prompt per la condivisione del feedback dopo che un'attività è stata completata, di assegnare attività di follow-up/recupero dopo aver ricevuto il feedback, di notificare agli stakeholder gli aggiornamenti o di regolare lo stato del progetto - per vedere come configura istantaneamente il flusso di lavoro in qualsiasi spazio, cartella o elenco di ClickUp.

Non sapete da dove cominciare? Usate la Modello di feedback dei dipendenti di ClickUp per gestire, visualizzare e monitorare il feedback dei dipendenti a livello aziendale in un unico luogo.

Il modello ClickUp Employee Feedback è stato progettato per aiutare i team a raccogliere preziose informazioni su gestione, cultura aziendale, retribuzione, vantaggi e ambiente di lavoro.

Questo modello semplifica la raccolta e l'analisi dei feedback dei dipendenti feedback dei dipendenti coltivando una cultura di crescita e fiducia.

È possibile:

Iniziare rapidamente, utilizzando gli utili suggerimenti e le istruzioni della visualizzazione "Inizia qui"

Monitorare facilmente chi ha inviato il feedback con la visualizzazione "Tutti i rispondenti"

Creare, aggiornare e gestire le domande del sondaggio con la visualizzazione "Sondaggio di feedback dei dipendenti"

Utilizzare ClickUp per la gestione delle prestazioni end-to-end

Feedback e feedforward sono entrambi concetti potenti per la crescita e il miglioramento. Il feedback si concentra sulla riflessione sulle prestazioni passate, sull'identificazione delle aree da correggere e sull'apprendimento dalle azioni passate.

Il feedforward è orientato al futuro e sottolinea i potenziali miglioramenti e i suggerimenti attuabili per il futuro.

Entrambi gli approcci sono vantaggiosi: il feedback ci permette di trarre preziose lezioni dal passato, mentre il feedforward ci spinge verso l'innovazione e motiva il continuo stato.

Con ClickUp, i team possono integrare perfettamente entrambe le strategie nei loro flussi di lavoro. Dalla raccolta di feedback attraverso i moduli e il monitoraggio dello stato con le Automazioni al piano di azioni future attraverso la collaborazione di Chattare, Documenti e Clip, è uno strumento ideale per gestire e potenziare le prestazioni organizzative.

Provatelo voi stessi iscriviti a ClickUp oggi stesso!