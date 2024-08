Come utilizzare il metodo del Feedback Sandwich

Uno dei membri del vostro team, Ashley, ha riversato il suo cuore in una presentazione, ma non è riuscita a portarla a termine. In qualità di manager, potreste limitarvi a farle notare cosa non ha funzionato o a riconoscere i suoi sforzi, fornendo il vostro feedback. Mentre il primo approccio probabilmente scoraggerà Ashley, il secondo la motiverà a fare meglio la prossima volta.

Questo è l'obiettivo del metodo Feedback Sandwich: Il miglioramento continuo.

Questo approccio sfrutta il potere del feedback costruttivo per accelerare lo sviluppo delle competenze e aiutare i dipendenti a comprendere meglio le aspettative sul posto di lavoro.

In qualità di manager o leader, è fondamentale garantire che il feedback sia fornito in modo coerente e costruttivo. Il metodo Feedback Sandwich è uno strumento efficace che può aiutarvi a fornire feedback costruttivi in modo ponderato.

Questo articolo spiega il Metodo Feedback Sandwich, la sua importanza e come utilizzarlo.

Comprendere il Feedback Sandwich

Il Feedback Sandwich, noto anche come "sandwich di complimenti", è una tecnica di feedback che prevede l'invio di critiche costruttive tra due strati di feedback positivi.

L'approccio inizia con il riconoscimento dei punti di forza o dei risultati ottenuti dall'individuo, per dare una nota positiva. Viene poi seguito da un feedback costruttivo e si conclude con un'altra affermazione positiva per rafforzare il valore e il potenziale della persona. La nota positiva finale assicura che il destinatario sia motivato a imparare e crescere.

Il sandwich di feedback stabilisce un senso di fiducia e crea un ambiente confortevole. Incoraggia inoltre i dipendenti a essere più ricettivi nei confronti di

alle critiche costruttive

e anche in modo proattivo

chiedere un feedback

in casi futuri.

**Si chiama "sandwich" di feedback perché i complimenti positivi rappresentano il pane e i feedback negativi il ripieno.

Benefici e svantaggi del sandwich di feedback

Metodo Feedback Sandwich

ha ricevuto di recente molta attenzione negativa. Diversi leader sostengono che fornire un feedback negativo sepolto all'interno di un feedback positivo invia "segnali contrastanti" o spesso si perde la traduzione.

Esaminiamo i pro e i contro di questa metodologia per utilizzarla al meglio.

benefici e svantaggi del Feedback Sandwich vantaggi | Svantaggi | Svantaggi | | ------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- | | Aumenta la ricettività al feedback | Mancanza di chiarezza nel feedback | | Aumenta la motivazione e il morale | Complimenti forzati o lodi inautentiche | Forza la motivazione e il morale | Complimenti forzati o lodi inautentiche | | Favorisce un ambiente solidale e collaborativo | Preoccupa la manipolazione | riduce i conflitti e le tensioni | Si concentra sulla protezione di chi fornisce il feedback | Si concentra sulla protezione di chi fornisce il feedback |

Esaminiamo ora questi aspetti in dettaglio.

Vantaggi del Feedback Sandwich

Ecco i principali vantaggi del sandwich di feedback:

Maggiore ricettività al feedback

Il metodo Feedback Sandwich migliora la capacità del destinatario di elaborare le critiche costruttive creando un cuscinetto psicologico. Questo approccio fa sì che l'obiettivo non sia quello di criticare o sminuire il destinatario, ma di aiutarlo a crescere e a sviluppare le proprie capacità.

Aumento della motivazione e del morale

Un autentico feedback positivo è un potente motivatore. Riconoscendo i punti di forza e i risultati ottenuti dai dipendenti, si convalidano i loro sforzi e si rafforza il loro valore per il team.

Riconoscere i punti di forza di un dipendente lo aiuta anche a identificare le aree in cui eccelle e a sfruttarle per affrontare le aree da migliorare. Questo senso di responsabilizzazione e autoefficacia aumenta la motivazione e il morale.

Costruisce un'atmosfera collaborativa

Il tono positivo e accogliente del Feedback Sandwich alimenta un ambiente di sostegno e collaborazione. L'approccio costruisce anche la fiducia e il rapporto, creando le basi per una comunicazione aperta e onesta.

Inoltre, inquadrando il feedback in modo positivo si ottiene un ascoltatore più ricettivo e impegnato.

Riduzione dei conflitti e delle tensioni

Il metodo Feedback Sandwich aiuta a mitigare la difensività, la rabbia o la frustrazione derivanti da una critica diretta, soprattutto se si sta dando un feedback negativo su un argomento delicato.

Questo approccio garantisce che il destinatario ascolti attentamente e consideri il feedback in modo obiettivo, portando a uno scambio meno carico di emozioni. In questo modo, entrambe le parti possono trovare soluzioni e ottenere risultati positivi.

Oltre al feedback a livello manageriale, funzionale e all'interno del team, ecco i vantaggi del sandwich di feedback a livello di leadership:

Rinforza i comportamenti desiderati: evidenziando azioni e risultati positivi specifici, i leader incoraggiano i dipendenti a ripetere e mantenere tali comportamenti. Ciò ha un impatto particolare quando il feedback è in linea con gli obiettivi dell'organizzazione

evidenziando azioni e risultati positivi specifici, i leader incoraggiano i dipendenti a ripetere e mantenere tali comportamenti. Ciò ha un impatto particolare quando il feedback è in linea con gli obiettivi dell'organizzazione Sviluppo dei dipendenti: Il Feedback Sandwich fornisce un quadro positivo per il feedback costruttivo, promuovendo la crescita senza minare la fiducia. Inoltre, stimola l'autoconsapevolezza e incoraggia i dipendenti ad assumersi la responsabilità del proprio sviluppo

Il Feedback Sandwich fornisce un quadro positivo per il feedback costruttivo, promuovendo la crescita senza minare la fiducia. Inoltre, stimola l'autoconsapevolezza e incoraggia i dipendenti ad assumersi la responsabilità del proprio sviluppo **Questo metodo incorpora un elemento di supporto che gioca un ruolo fondamentale nella costruzione della collaborazione, della fiducia e della comunicazione aperta tra i membri del team.

Riduzioni e critiche del metodo Feedback Sandwich

Ecco alcuni svantaggi e critiche associati all'approccio Feedback Sandwich.

Mancanza di chiarezza

Se il feedback non trasmette chiaramente le critiche negative e i commenti positivi, il metodo non apporta alcun beneficio. Questo è particolarmente problematico se:

L'area da migliorare è significativa Se il messaggio centrale è sepolto sotto strati di elogi, il destinatario potrebbe non cogliere l'aspetto chiave o sottovalutare l'importanza di affrontare il problema

Se il messaggio centrale è sepolto sotto strati di elogi, il destinatario potrebbe non cogliere l'aspetto chiave o sottovalutare l'importanza di affrontare il problema **Il destinatario non è abituato a ricevere feedback in questo formato: alcuni individui possono trovare la cornice positiva confusa o fuorviante, soprattutto se sono abituati a un approccio più diretto

Percezione di inautenticità

Uno degli aspetti negativi del Feedback Sandwich sono i complimenti forzati. Se il feedback positivo sembra forzato o insincero, i destinatari possono sentirsi manipolati o condiscendenti, provocando risentimento e sfiducia. Se avete difficoltà a trovare qualcosa di positivo da dire, significa che il metodo Feedback Sandwich non è l'approccio più appropriato in questa situazione.

Preoccupazioni legate alla manipolazione

Alcuni critici sostengono che il Feedback Sandwich sia manipolativo. Tenta di ammorbidire il colpo della critica con la lode. Sebbene possa funzionare per le prime volte, se ripetuto frequentemente, i dipendenti possono diventare più cinici o diffidenti nei confronti dell'approccio.

Fornitore di feedback vs. Ricevitore di feedback

Il sandwich del feedback è spesso criticato perché protegge il fornitore di feedback dal sentirsi a disagio nel dare un feedback negativo, piuttosto che aiutare effettivamente il dipendente con chiari punti di azione.

Sebbene queste critiche e questi inconvenienti siano reali, un'implementazione efficace e un approccio consapevole li affrontano senza dubbio tutti. Tenendo conto di ciò, vediamo come implementare il metodo Feedback Sandwich sul posto di lavoro.

Come usare il Feedback Sandwich

Durante l'utilizzo del metodo Feedback Sandwich è necessario tenere conto di diversi fattori, come la presentazione, la tonalità e la consegna.

La prima parte della creazione di una sessione di feedback efficace è la comprensione del ruolo sottile ma potente della comunicazione non verbale in questo processo.

Nuances della comunicazione non verbale durante il Feedback Sandwich

Gli indizi non verbali giocano un ruolo fondamentale nel modo in cui il messaggio viene recepito. Un messaggio ben confezionato può essere facilmente frainteso se il linguaggio del corpo e il tono non sono in linea con le parole.

Nel consegnare il Feedback Sandwich, sforzatevi di proiettare calore, disponibilità e rispetto attraverso il linguaggio del corpo e il tono di voce. Ecco una descrizione di alcuni elementi non verbali chiave e di come usarli in modo efficace:

Mantenere il contatto con gli occhi Mantenere il contatto con gli occhi a intervalli regolari durante la conversazione. Questo dimostra che siete presenti, impegnati e coinvolti nella conversazione

Mantenere il contatto con gli occhi a intervalli regolari durante la conversazione. Questo dimostra che siete presenti, impegnati e coinvolti nella conversazione Adottare un linguaggio corporeo aperto: Inclinarsi leggermente per mostrare attenzione ed evitare di arretrare, che trasmette disinteresse o disapprovazione. Il linguaggio del corpo aperto crea un'atmosfera più invitante e dimostra che siete ricettivi alla risposta del destinatario

Inclinarsi leggermente per mostrare attenzione ed evitare di arretrare, che trasmette disinteresse o disapprovazione. Il linguaggio del corpo aperto crea un'atmosfera più invitante e dimostra che siete ricettivi alla risposta del destinatario Usate un tono di voce calmo e incoraggiante: parlate con un tono calmo e misurato, evitando una voce dura o accondiscendente. Variare l'intonazione della voce per mantenere la conversazione coinvolgente. È fondamentale parlare con un'inflessione incoraggiante che rifletta la vostra fiducia nella capacità del destinatario di migliorare

Ricordate che i vostri segnali non verbali devono rafforzare la natura di sostegno e costruttiva del feedback.

L'assertività e il suo impatto sul metodo Feedback Sandwich

Essere assertivi assicura che il feedback costruttivo non venga oscurato o diluito. Bilanciare l'assertività con l'inquadramento positivo del Feedback Sandwich è un atto delicato ma essenziale per fornire un feedback ben accolto e d'impatto.

Ecco cosa vi permette di fare incorporando l'assertività nel Feedback Sandwich:

Costruire la credibilità: Sarete percepiti come una fonte di feedback credibile e affidabile

Sarete percepiti come una fonte di feedback credibile e affidabile **Mantenere un tono rispettoso: anche quando si affrontano le carenze, l'assertività vi aiuta a rimanere professionali e rispettosi dell'altra persona

**Assicurare la chiarezza: il destinatario capirà chiaramente le aree da migliorare e i cambiamenti attesi

**Sottolineare il messaggio: l'assertività garantisce che chi ascolta sia più propenso ad accettare il feedback e ad agire per migliorare

Consigli e pratiche essenziali per ottenere il vostro Feedback Sandwich

Con una solida conoscenza degli indizi non verbali, della comunicazione indiretta e dell'assertività, il vostro sandwich di feedback è già partito alla grande. Rafforziamo il vostro sistema di feedback con alcuni consigli e pratiche essenziali.

Tip #1: Elogi genuini e specifici

Il feedback positivo deve essere sincero e specifico. I complimenti generici mostrano una mancanza di interesse da parte vostra e spesso lasciano il destinatario con un senso di sottovalutazione e di indebolimento. Invece, concentratevi su azioni, comportamenti o risultati specifici che apprezzate sinceramente. Ciò contribuirà ad aumentare il morale, la motivazione e l'autostima, creando un ambiente più ricettivo per il feedback costruttivo che seguirà.

Quando preparate i vostri elogi, rivedete e incorporate questi elementi:

Impatto: Le azioni del destinatario hanno avuto un impatto positivo sul team, sul progetto o sull'organizzazione?

Le azioni del destinatario hanno avuto un impatto positivo sul team, sul progetto o sull'organizzazione? Iniziativa: Il destinatario è andato oltre le sue mansioni?

Il destinatario è andato oltre le sue mansioni? Competenze e talenti: Il destinatario ha dimostrato una particolare abilità o talento che merita un riconoscimento?

Il destinatario ha dimostrato una particolare abilità o talento che merita un riconoscimento? Sforzo e miglioramento: Il destinatario si è impegnato molto in un compito o in un progetto o ha dimostrato di essere migliorato in un'area specifica?

Fornendo un feedback specifico e un elogio sincero, dimostrate al destinatario che apprezzate i suoi contributi e i suoi sforzi. Spesso è necessario un po' di tempo per compilare questi dettagli ed è meglio pianificare in anticipo la revisione. Per scrivere questo tipo di feedback, è possibile utilizzare strumenti come

ClickUp Docs

può aiutare a trasformare il vostro processo di feedback

sia in termini di qualità che di tempo.

creare un piano d'azione concreto, ideare panini di feedback, documentare ogni prospettiva e condividere facilmente i record durante le sessioni di feedback con ClickUp Docs_

ClickUp Docs è uno strumento di documentazione che consente di evidenziare i punti chiave con ricche funzionalità di editing. Utilizzatelo per sviluppare piani d'azione chiari e delegare istantaneamente ai vostri dipendenti i compiti relativi al miglioramento delle prestazioni.

Mentre ClickUp Docs funge da punto di riferimento per l'incontro di feedback, l'uso di ClickUp Docs è molto semplice

ClickUp Brain

per generare un riassunto della riunione in modo da documentare bene i punti chiave per riferimenti futuri.

Tip #2: critiche costruttive con suggerimenti attuabili

Il feedback costruttivo è l'occasione per affrontare le aree di miglioramento e guidare il destinatario verso la crescita. Tuttavia, affinché il feedback correttivo sia davvero efficace, deve essere perseguibile.

I suggerimenti attuabili forniscono al destinatario una tabella di marcia per il miglioramento. Ecco come rendere le vostre critiche costruttive perseguibili:

Siate specifici e mirati: individuate il comportamento o l'azione esatta che volete vedere cambiata

individuate il comportamento o l'azione esatta che volete vedere cambiata **Concentratevi sui comportamenti osservabili: evitate le supposizioni sulle intenzioni o sulle motivazioni del destinatario e attenetevi a ciò che avete osservato e sperimentato

**Offrire soluzioni concrete: anziché limitarsi a evidenziare il problema, suggerire potenziali soluzioni o strategie

Fare in modo che sia SMART: quando possibile, rendete i vostri suggerimenti SMART : S specifico, M easurable, A chievable, R elevant e T Time-bound

quando possibile, rendete i vostri suggerimenti SMART : specifico, easurable, chievable, elevant e Time-bound **Coinvolgete il destinatario in una discussione sulle potenziali soluzioni. Chiedete il loro contributo e le loro idee. Questo approccio collaborativo porta a soluzioni più creative ed efficaci e aiuta il destinatario a sentirsi più coinvolto nel proprio miglioramento

riducete le tempistiche di comunicazione, impostate istantaneamente gli scambi di feedback e delegate le attività di miglioramento con ClickUp Chat View_

ClickUp Chat View

è una piattaforma di messaggistica istantanea eccezionale per stabilire una linea di comunicazione diretta con i vostri dipendenti. Lo strumento consente di connettersi istantaneamente con chiunque debba fornire un feedback e supporta anche la creazione immediata di attività all'interno dell'applicazione dopo la consegna del sandwich di feedback, riducendo il tempo necessario al destinatario per intraprendere un'azione immediata ed efficace.

Raccolta del feedback dei dipendenti su scala

Il bello di Feedback Sandwich è che funziona in entrambi i sensi. ClickUp offre una vasta gamma di

esempi di feedback per i dipendenti

attraverso modelli pronti all'uso per favorire sessioni di feedback produttive tra voi e il vostro team.

Il modello di feedback per i dipendenti di ClickUp è la scelta ideale per elaborare un feedback che sia efficace.

Raccogliete, gestite, visualizzate e condividete i vostri feedback ai dipendenti senza perdere tempo con il modello di feedback dei dipendenti ClickUp

Il modello di feedback dei dipendenti di ClickUp

è la soluzione ideale per raccogliere, gestire e condividere i feedback dei dipendenti. Consente ai manager di consolidare i feedback in modo strutturato e coerente. Grazie alle sue chiare visualizzazioni, questo modello mostra le tendenze positive e le aree di miglioramento.

Scarica questo modello

Come modello completamente personalizzabile, ClickUp Employee Feedback include stati, campi e viste personalizzati per aiutarvi a tenere traccia dei progressi del feedback e ad analizzare i progressi dei dipendenti. La funzione di messaggistica istantanea della piattaforma,

ClickUp Chat View

consente di etichettare, apprezzare e premiare istantaneamente i dipendenti per i loro contributi, suggerimenti e risultati.

Per facilitare un'esperienza di feedback senza soluzione di continuità sia per gli stakeholder interni che per quelli esterni, si può usare

Moduli ClickUp

.

strutturate i vostri messaggi, raccogliete e visualizzate i dati di feedback e guidate lo sviluppo con ClickUp Forms_

Utilizzando lo strumento ClickUp Forms, potete chiedere ai vostri dipendenti di condividere un feedback chiaro e fattibile. Incoraggiateli a condividere due cambiamenti graditi e un'area di miglioramento dell'ultimo trimestre, ad esempio, in modo da mantenere intatto lo spirito di Sandwich Feedback.

Consentite opzioni di invio anonimo per coltivare l'onestà

comunicazione onesta sul posto di lavoro

e di promuovere il miglioramento continuo.

Una volta ricevute le risposte, analizzatele per identificare le tendenze e agire per creare un ambiente di lavoro positivo in cui tutti si sentano ascoltati e valorizzati. Questo strumento può anche essere facilmente personalizzato per raccogliere i dati di feedback relativi a un progetto, a un'azienda o a un settore specifico.

Visualizzate i progressi dei dipendenti e migliorate la comunicazione in ogni sessione di feedback di follow-up con il modello ClickUp Employee Feedback and Check-In

Suggerimento: Utilizzate

Modello di modulo di feedback di ClickUp

per fornire feedback ai dipendenti, visualizzare i livelli di soddisfazione in modo efficiente, affrontare le preoccupazioni e migliorare la comunicazione. Il modulo è dotato di strumenti integrati come ClickUp Chat View, per connettersi istantaneamente con i dipendenti, e ClickUp Tasks, per creare e assegnare istantaneamente compiti in base ai risultati della sessione.

Scarica questo modello

Consiglio #3: bilanciare il rapporto di feedback positivo e negativo

Un'altra pratica chiave del metodo Feedback Sandwich consiste nel bilanciare i feedback positivi e negativi.

Anche se non esiste una regola precisa, una buona regola empirica è quella di puntare a un rapporto di 2:1 tra feedback positivi e negativi. In questo modo si garantisce che il feedback positivo dia un tono positivo e rafforzi i punti di forza del destinatario, mentre il feedback costruttivo rimane il punto focale della conversazione.

Il rapporto deve essere modificato in base alla situazione specifica e alla personalità del destinatario. Se il destinatario del vostro feedback è:

nuovo nel ruolo o nel compito o non è sicuro di sé , è consigliabile aumentare il rapporto tra feedback positivi e feedback costruttivi. Questo aiuta a costruire la loro fiducia e crea uno spazio sicuro per ricevere il feedback

, è consigliabile aumentare il rapporto tra feedback positivi e feedback costruttivi. Questo aiuta a costruire la loro fiducia e crea uno spazio sicuro per ricevere il feedback Se il vostro collaboratore è un professionista esperto e sicuro di sé, potete utilizzare un rapporto leggermente più equilibrato tra feedback positivi e negativi. Tuttavia, è sempre importante iniziare con un feedback positivo per dare un tono e riconoscere i punti di forza del candidato

Ricordate: Questi sono suggerimenti generali; nel decidere il rapporto tra feedback positivi e negativi si deve tenere conto anche del giudizio personale basato sulla natura individuale.

Ecco altri suggerimenti per bilanciare il rapporto tra feedback positivi e negativi:

Mantenete i feedback positivi precisi, concisi e mirati. L'obiettivo è quello di dare un tono positivo, non di elogiare eccessivamente

Concludere con una nota positiva. Ribadite la vostra fiducia nella capacità del destinatario di migliorare e offrite il vostro sostegno

Tip #4: il tempismo è fondamentale

Fornire un feedback tempestivo è una parte fondamentale del Feedback Sandwich. Rende il feedback più pertinente e perseguibile. Il destinatario ricorderà facilmente i dettagli specifici e il contesto del feedback per una migliore comprensione.

Un feedback immediato

sessione di feedback

potrebbe non sembrare sempre possibile. Ma strumenti come

Calendario ClickUp

vi aiuta a fare un piano d'azione tempestivamente, assicurandovi che nessuna delle vostre attività quotidiane sia ostacolata.

tenete traccia delle prossime sessioni di feedback sandwich, aumentate la produttività e la gestione del tempo con il calendario di ClickUp

Utilizzatelo per organizzare le sessioni di feedback, pianificare le scadenze delle valutazioni delle prestazioni e visualizzare i progressi del vostro team su un calendario flessibile per tenere tutti sulla stessa pagina. Lo strumento integra anche i compiti e il carico di lavoro del team, in modo che la tempistica per la condivisione dei feedback sia perfetta senza danneggiare la produttività complessiva.

gestire in modo efficiente le riunioni di feedback con ClickUp Meetings

Se lavorate da remoto,

Riunioni ClickUp

è il modo perfetto per fornire un feedback tempestivo. Si integra con le attività di gestione del progetto in ClickUp, consentendo un facile accesso alle informazioni rilevanti e al contesto durante la sessione di feedback.

Consente inoltre di fornire un feedback asincrono attraverso commenti e annotazioni su attività o documenti, il che può essere utile per i follow-up o per le situazioni in cui non è possibile organizzare riunioni in tempo reale.

Tip #5: consegnare in un ambiente privato

Una pratica fondamentale per una sessione di Feedback Sandwich è quella di condurla in un ambiente privato. Ecco i motivi principali per cui è indispensabile:

In un ambiente privato, è più probabile che il destinatario sia ricettivo al feedback e aperto a discuterne apertamente e onestamente. Le critiche pubbliche sono imbarazzanti e umilianti e danneggiano l'autostima e la motivazione del destinatario

Un contesto privato consente una conversazione più sfumata e confidenziale. Potrebbe essere necessario discutere di argomenti delicati o di sfide personali che il destinatario potrebbe non sentirsi a proprio agio a condividere davanti ad altri

Tip #6: Connettere attraverso l'empatia e la comprensione

L'empatia e la comprensione nel sandwich di feedback sono alla base del tono positivo di questo metodo. Questi due elementi aiutano a stabilire la realtà, le sfide, il tempo e lo sforzo per sviluppare una nuova abitudine o un comportamento positivo.

Entrando in empatia e comprendendo i sentimenti dell'altra persona, il vostro dialogo offrirà sostegno e incoraggiamento e esprimerà la vostra fiducia nella sua capacità di migliorare.

Tip #7: Assicurare un dialogo aperto

I sistemi di feedback dovrebbero essere una conversazione a due vie. Oltre al punto di vista del manager o del leader, anche il destinatario deve essere in grado di porre domande chiarificatrici, condividere il proprio punto di vista, fornire feedback e discutere potenziali soluzioni in modo collaborativo.

Un dialogo aperto serve a questi scopi fondamentali:

Aiuta a garantire che il feedback sia compreso esattamente come lo si intendeva . Il destinatario potrebbe aver interpretato male qualcosa che avete detto o non essere pienamente consapevole dell'impatto del suo comportamento

. Il destinatario potrebbe aver interpretato male qualcosa che avete detto o non essere pienamente consapevole dell'impatto del suo comportamento I dialoghi aperti consentono al destinatario di condividere la propria prospettiva. Questo può fornire validi spunti di riflessione sulla situazione, migliorare la vostra comprensione e aiutarvi ad adattare il vostro feedback. Potrebbero esserci fattori sottostanti di cui non eravate a conoscenza, oppure il destinatario potrebbe avere una spiegazione valida per il suo comportamento

e aiutarvi ad adattare il vostro feedback. Potrebbero esserci fattori sottostanti di cui non eravate a conoscenza, oppure il destinatario potrebbe avere una spiegazione valida per il suo comportamento Discutere le potenziali soluzioni in modo collaborativo costruisce un senso di appartenenza, responsabilità e inclusione. Un dialogo aperto favorisce la risoluzione collaborativa dei problemi. In questo modo si apre la strada a soluzioni più creative ed efficaci rispetto a quando si impongono cambiamenti apparenti

Date il via a un dialogo aperto sull'aggiornamento professionale e sul miglioramento dei progressi con il modello ClickUp Employee One-on-One

Template ClickUp per i dipendenti a tu per tu è ideale per un dialogo aperto tra manager e dipendenti. Il modello consente di fissare obiettivi e monitorare i progressi in modo collaborativo a livello individuale e di team. È perfetto anche per organizzare le note, i feedback e le risorse di ogni incontro di feedback e garantisce che nessun errore venga lasciato in sospeso e non corretto. Scaricate questo modello

Suggerimento #8: Effettuare chiamate di follow-up

Una sessione di feedback è solo l'inizio. Il vero apprendimento avviene attraverso la continua

ciclo di feedback

. I manager e i leader che intendono guidare il cambiamento devono assicurarsi che le loro interazioni siano fruttuose e consentano ai dipendenti di adattarsi prontamente.

Programmare un incontro di follow-up dimostra il vostro impegno costante nello sviluppo del destinatario e rafforza l'importanza del feedback. Questo incontro consente inoltre di discutere in modo più approfondito i progressi del destinatario.

Ecco alcune domande specifiche da porre durante la riunione di follow-up:

Ha avuto modo di riflettere sul feedback che le ho fornito?

Quali passi sta compiendo per attuare i suggerimenti che abbiamo discusso?

Ci sono delle difficoltà che sta affrontando nell'apportare questi cambiamenti?

Ha bisogno di ulteriore supporto da parte mia?

Ascoltando attivamente le risposte del destinatario e fornendo un supporto continuo, sarete meglio attrezzati per aiutarlo a tradurre il feedback in azioni concrete e a raggiungere il suo pieno potenziale molto più rapidamente.

Per esempio, utilizzate

Promemoria ClickUp

per seguire e gestire efficacemente il tempo di tutti senza disturbare la produttività dei dipendenti. Uno dei principali vantaggi di Click Reminders è che programma gli avvisi per conto del vostro team. Questo assicura sempre che tutti i membri del team siano sulla stessa pagina.

traccia e pianifica i tuoi incontri di feedback in pochi clic con ClickUp Reminders_

Inoltre, potete personalizzare i vostri compiti e assegnare livelli di priorità specifici per garantire che i destinatari del feedback siano in grado di visualizzare e comprendere l'importanza delle azioni che devono adottare.

Compiti ClickUp

consente di pianificare, organizzare e collaborare con il proprio team per dare seguito alle interazioni con i sandwich di feedback.

aggiungete e gestite istantaneamente i compiti da svolgere durante la sessione di feedback con ClickUp Tasks

Tip #9: Adattarsi all'individuo

Per quanto l'azienda sia standardizzata, i dipendenti che compongono la task force sono unici a loro modo. Una pratica cruciale del metodo Feedback Sandwich è quella di tenere presente che non tutti rispondono al feedback in modo simile.

Ecco alcune situazioni chiave e come affrontarle:

Comunicatori diretti: apprezzano un approccio diretto e schietto al feedback. Queste persone possono trovare utile ascoltare le critiche costruttive in modo chiaro e conciso, senza indorare la pillola

apprezzano un approccio diretto e schietto al feedback. Queste persone possono trovare utile ascoltare le critiche costruttive in modo chiaro e conciso, senza indorare la pillola Comunicatori indiretti: Preferiscono un approccio delicato e sfumato. Queste persone possono trarre beneficio da un inquadramento più positivo del feedback, in quanto sono sensibili alle critiche

È necessario adattare e miscelare il metodo Feedback Sandwich allo stile di comunicazione, alla personalità e allo stile di ciascun individuo. Tuttavia, è importante considerare anche i dati oggettivi dei dipendenti, come le prestazioni passate, i dati sulla formazione, le valutazioni delle competenze, ecc.

ClickUp Brain

può aiutarvi a riassumere istantaneamente i punti chiave dei dettagli e dei dati sulle prestazioni dei vostri dipendenti. Questo vi permette di adattare il vostro piano di comunicazione del feedback in modo specifico ai punti di forza e di debolezza dei vostri dipendenti. Può diventare il vostro assistente virtuale per adattare rapidamente i piani di sviluppo dei vostri dipendenti, suggerire i compiti da adottare e persino condividere una panoramica del loro carico di lavoro.

Questi suggerimenti e trucchi sono il fulcro della critica costruttiva in modo motivante e solidale. Vediamo un rapido esempio per avere una prospettiva più chiara.

Quick kickstarter: un esempio di Feedback Sandwich

Sebbene possiate avere in mente numerose idee con queste pratiche e sfumature, ecco un rapido esempio pratico di sandwich di feedback per aiutarvi a iniziare:

Caso: Siete un manager che fornisce feedback a un dipendente di nome Jack, un grafico di talento che produce costantemente lavori di alta qualità ma che fatica a rispettare le scadenze.

Fetta superiore di feedback positivo: " Jack, la tua creatività e la tua attenzione ai dettagli producono costantemente progetti eccezionali. I clienti sono entusiasti del tuo lavoro e il tuo talento è innegabile"

Jack, la tua creatività e la tua attenzione ai dettagli producono costantemente progetti eccezionali. I clienti sono entusiasti del tuo lavoro e il tuo talento è innegabile" Riempimento di feedback costruttivo: " Tuttavia, ho notato che hai mancato le scadenze in diversi progetti, il che ha messo sotto pressione il team e ha influito sui rapporti con i clienti. Rispettare le scadenze è fondamentale per i nostri impegni"

Tuttavia, ho notato che hai mancato le scadenze in diversi progetti, il che ha messo sotto pressione il team e ha influito sui rapporti con i clienti. Rispettare le scadenze è fondamentale per i nostri impegni" Fetta inferiore di feedback positivo: "Sono fiducioso che lei possa consegnare un lavoro eccellente e puntuale. Esploriamo le strategie per aiutarti a gestire meglio il tuo tempo e a dare priorità ai compiti. Sono qui per sostenerti"

Tecniche di feedback alternative

Sebbene il sandwich del feedback sia utile in quasi tutte le situazioni, non è l'unico approccio per dare feedback. Ecco alcune tecniche alternative da tenere a portata di mano a seconda del momento, del contesto e della natura del feedback:

1. feedback SBI (Situazione-Comportamento-Impatto)

Questa alternativa strutturata al metodo del sandwich di feedback si concentra sull'invio di feedback chiari, specifici e oggettivi. L'intento principale dell'approccio è quello di avere una conversazione più diretta, concentrandosi sui fatti piuttosto che sulle interpretazioni.

Ecco le tre fasi chiave dell'implementazione del metodo SBI:

Situazione: Descrivere il contesto specifico in cui si è verificato il comportamento

Descrivere il contesto specifico in cui si è verificato il comportamento Comportamento: descrivere oggettivamente il comportamento osservato

descrivere oggettivamente il comportamento osservato Impatto: Spiegare le conseguenze del comportamento su di voi, sul team o sul progetto

Il metodo SBI fornisce un feedback chiaro e perseguibile, riducendo al minimo la difensività. Tuttavia, la sua schiettezza può essere percepita come dura, ed è necessaria una preparazione accurata per evitare interpretazioni soggettive.

2. Feedforward

Un altro approccio proattivo è il Feedforward. Questo sistema di feedback costruttivo orientato al futuro si concentra sull'aiutare le persone a migliorare le loro prestazioni e a raggiungere i loro obiettivi. Invece di soffermarsi sugli errori del passato, enfatizza le soluzioni potenziali e i passi da compiere per migliorare.

Ecco i quattro elementi chiave che compongono questo metodo:

Focalizzarsi sul futuro: Spostare la conversazione da ciò che è andato storto a ciò che dovrebbe essere fatto in modo diverso in futuro

Spostare la conversazione da ciò che è andato storto a ciò che dovrebbe essere fatto in modo diverso in futuro Fare domande: Coinvolgere il destinatario in un dialogo sui suoi obiettivi e sulle sue aspirazioni con domande pertinenti sul feedback

Coinvolgere il destinatario in un dialogo sui suoi obiettivi e sulle sue aspirazioni con domande pertinenti sul feedback Offrire suggerimenti: Fornire suggerimenti praticabili per il miglioramento, concentrandosi su comportamenti e competenze specifiche che devono essere sviluppate

Fornire suggerimenti praticabili per il miglioramento, concentrandosi su comportamenti e competenze specifiche che devono essere sviluppate Collaborare: Lavorare insieme per creare un piano per implementare i suggerimenti e raggiungere i risultati desiderati

È importante ricordare che questo approccio richiede una forte fiducia tra entrambe le parti e potrebbe non affrontare le cause sottostanti ai problemi del passato. È più adatto a persone con una mentalità di crescita, aperte a esplorare soluzioni e miglioramenti futuri.

3. Feedback a 360 gradi

Il

feedback a 360 gradi

il processo è guidato da ulteriori input e ricerche. L'approccio raccoglie input da più fonti, tra cui colleghi, subordinati, supervisori e talvolta clienti.

L'approccio fornisce una prospettiva a tutto tondo sulle prestazioni di un individuo e promuove la responsabilità. È utile per identificare i punti ciechi e le aree di sviluppo che potrebbero non essere evidenti senza un'analisi approfondita.

Ecco i passaggi per implementare la metodologia di feedback a 360 gradi,

Identificare i valutatori: Selezionare persone che abbiano interagito con il destinatario in contesti diversi e che forniscano prospettive diverse sulle sue prestazioni

Selezionare persone che abbiano interagito con il destinatario in contesti diversi e che forniscano prospettive diverse sulle sue prestazioni Raccogliere i feedback: Utilizzare sondaggi, interviste o altri strumenti per raccogliere i feedback dei valutatori selezionati

Utilizzare sondaggi, interviste o altri strumenti per raccogliere i feedback dei valutatori selezionati **Analizzare il feedback: compilare e analizzare il feedback, alla ricerca di temi e schemi comuni

Condividere il feedback: Fornire al destinatario una sintesi del feedback, evidenziando i punti di forza e le aree di sviluppo

Fornire al destinatario una sintesi del feedback, evidenziando i punti di forza e le aree di sviluppo **Sviluppare un piano d'azione: collaborare con il destinatario per creare un piano che affronti le aree di miglioramento e faccia leva sui punti di forza

Tuttavia, è importante considerare che questo approccio può richiedere molto tempo e risorse e può potenzialmente generare pregiudizi nel feedback.

4. Coaching

Il coaching è una strategia di feedback alternativa che si basa su un rapporto di collaborazione. In questo approccio, chi fornisce il feedback è una cassa di risonanza, una guida e un educatore per migliorare un'ampia gamma di esigenze di sviluppo.

Attraverso una serie di conversazioni e attività, l'autore del feedback (o il coach in questo approccio) lavora con il destinatario per identificare i suoi punti di forza e di debolezza, stabilire gli obiettivi, ideare e monitorare i piani d'azione.

Ecco le fasi principali del coaching come approccio al feedback:

Fissazione degli obiettivi: Definizione collaborativa degli obiettivi

Definizione collaborativa degli obiettivi Valutazione: Identificare i punti di forza e di debolezza dell'individuo

Identificare i punti di forza e di debolezza dell'individuo **Pianificazione dell'azione: sviluppare un piano con fasi specifiche, tempistiche e risorse

Supporto continuo: Fornire una guida continua, feedback e risorse

Fornire una guida continua, feedback e risorse Valutazione: Valutare regolarmente i progressi e modificare il piano secondo le necessità

Ricordate che il coaching richiede un impegno significativo in termini di tempo, competenze da parte del coach e una forte relazione tra il coach e il destinatario per avere successo.

La tecnica di feedback più efficace varia a seconda dell'individuo e della situazione. La comprensione dei diversi approcci disponibili e la personalizzazione del feedback aiutano a migliorare e a crescere continuamente.

Guidare il cambiamento con il sandwich del feedback

L'approccio costruttivo del Feedback Sandwich è rilevante, prezioso e popolare in un ambiente di lavoro sempre più dinamico che accoglie la diversità e l'individualità.

La sua enfasi sul rinforzo positivo, unita a suggerimenti chiari e attuabili per il miglioramento, ha il potenziale di trasformare un ambiente di lavoro in uno spazio molto più accogliente.

Con i suggerimenti e le pratiche chiave che abbiamo trattato, l'unica cosa che resta da fare è assicurarsi di avere un sistema di gestione dei feedback potente e in continuo miglioramento. E ClickUp è la piattaforma perfetta con cui collaborare.

Piuttosto che limitarsi a fornire feedback, ClickUp vi offre tutti gli strumenti necessari, dalla definizione degli obiettivi al monitoraggio delle prestazioni, per creare ed eseguire un piano d'azione che aiuti i vostri dipendenti a raggiungere l'eccellenza.

Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp

per rendere più produttive le vostre sessioni di feedback!