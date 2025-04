Modelli gratis di elenchi di Da fare per Excel

La gestione delle attività può spesso sembrare una partita infinita di whack-a-mole.

Si completa un'attività e ne spuntano altre cinque.

È qui che entrano in gioco gli elenchi delle cose da fare per salvare la situazione. Sono come un assistente personale che vi aiuta a tenere sotto controllo le attività da svolgere e a portarle a termine con una precisione da ninja.

Con i modelli di Excel per gli elenchi delle cose da fare, potete abbandonare carta e penna e adottare un modo più snello di gestire il carico di lavoro. Questi modelli di Excel consentono di personalizzare tutto per adattarsi alle vostre esigenze, rendendoli utili per tutte le attività.

In questo articolo, esamineremo i migliori modelli di elenchi Excel da fare gratuiti.

Bonus: Anche se i modelli di Excel possono essere utili, abbiamo altri modelli di elenchi di cose da fare per voi più avanti nell'articolo. Fidatevi di noi: vi piacerà usarli!

Cosa sono i modelli di Excel per gli elenchi di Da fare?

I modelli di Excel per gli elenchi di cose da fare sono strumenti pratici e personalizzabili che vi aiutano a rimanere organizzati gestendo le vostre attività in un foglio di calcolo Excel.

Consentono di assegnare facilmente le attività, di fissare le date di scadenza e di stabilire le priorità di ciò che è più importante nella giornata.

Che si tratti di passare da un progetto all'altro, di gestire gli orari della famiglia o di sbrigare le cose da fare a scuola, questi modelli sono un ottimo modo per tenere traccia di tutto in un unico posto.

Ciò che rende i modelli Excel di elenchi di cose da fare ancora migliori è la loro versatilità.

A differenza di un'agenda standard, questi modelli possono essere adattati a qualsiasi elenco di attività.

I modelli possono essere semplici o dettagliati a seconda delle esigenze, dal codice colore per gli incarichi urgenti al filtro per gli elementi completati.

Volete aggiungere una casella di controllo dopo ogni attività per provare la sensazione soddisfacente di averla cancellata? Fate pure.

Questi modelli sono ottimi anche per la collaborazione. Se state coordinando le attività con il vostro team o con la vostra famiglia, è sufficiente condividere il file Excel; tutti possono aggiornare i loro stati in tempo reale.

Inoltre, i modelli aiutano a visualizzare le attività concluse e le scadenze in sospeso, in modo da non perdere mai di vista gli obiettivi.

Che cosa rende un buon modello di elenco di cose da fare in Excel?

Un solido modello Excel di elenco delle cose da fare non è solo un luogo dove annotare le attività.

Per esempio, dovrebbe consentirvi di sciogliere le attività di progetto in pezzi di dimensioni ridotte, di programmare le routine settimanali o di tracciare lo stato degli obiettivi a lungo termine.

Il modello deve avere colonne cancellate per il monitoraggio delle date di scadenza, dei livelli di priorità e dello stato. Dovrebbe anche avere funzionalità/funzione integrate come la formattazione condizionale per evidenziare le attività in ritardo o contrassegnare quelle completate.

Il modello Excel ideale per i compiti da fare deve essere abbastanza flessibile da poter gestire qualsiasi cosa, dall'organizzazione di più progetti alla creazione di una semplice lista di controllo per i viaggi.

Idealmente, il vostro modello dovrebbe essere adattabile e dotato di funzionalità/funzione come la formattazione condizionale, i grafici a barre e le barre di avanzamento per aiutarvi a semplificare e a conquistare i vostri impegni come un campione.

I 10 migliori modelli di Excel per gli elenchi di Da fare

1. Modello di elenco di cose da fare con indicatore di stato di avanzamento di Microsoft 365

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/To-Do-Elenco-Template-with-Progress-Tracker-by-Microsoft-365.png Modello di elenco di cose da fare con monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori di Microsoft 365 /$$$img/

via Microsoft 365 Il Modello di elenco Da fare con indicatore di stato di Microsoft 365 è un ottimo punto di partenza per chi è alle prime armi con i modelli di Excel. Con colonne personalizzabili, è possibile impostare la priorità delle attività, le date di inizio e di scadenza e monitorare lo stato di avanzamento grazie a una barra di avanzamento integrata.

Il modello aiuta a gestire più progetti, consentendo di assegnare attività e di monitorare lo stato di completamento. Aggiornando la percentuale di completamento, le attività si aggiornano automaticamente a 'Terminato', mantenendo tutto in ordine.

Sia per uso personale che per il project management, questo modello accessibile rende facile il monitoraggio delle attività completate.

Inoltre, è completamente personalizzabile, in modo da poter creare facilmente un modello che funzioni al meglio per voi!

Ideale per: Assistenti di progetto, coordinatori di team e assistenti personali che desiderano gestire le attività e lo stato di avanzamento con facilità

Scarica questo modello

2. Modello di elenco Da fare in Excel per Project Manager

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Excel-To-Do-Elenco-Template-by-Project-Manager-1400x706.png Modello di elenco delle cose da fare in Excel da parte del Project Manager /$$$img/

via Responsabile del progetto Vi sentite sopraffatti dal vostro elenco di attività? Con il modello Excel di elenco Da fare di Project Manager, tenere sotto controllo le attività diventa molto più facile.

Questo modello di elenco di cose da fare consente di assegnare attività, impostare date di scadenza e monitorare lo stato di avanzamento grazie a una semplice barra di avanzamento. È perfetto per la gestione di più progetti ed è completamente personalizzabile. Inoltre, si può scaricare gratis!

Avete bisogno di maggiore controllo? Potete importare facilmente il vostro elenco di cose da fare in un software di diagrammi di Gantt e collaborare con il vostro team per un project management senza soluzione di continuità.

Ideale per: Gestori di attività, responsabili operativi e team che hanno bisogno di monitorare i progetti e lo stato di avanzamento

3. Modello di elenco di Excel per i compiti da fare di Vertex42.com /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Excel-To-Do-Elenco-Template-by-Vertex42.png Modello di elenco di Da fare in Excel di Vertex42 /$$$img/

via Vertice42 Se siete alla ricerca di un modello più completo per gestire le vostre attività (soprattutto con il vostro team), il modello Excel per gli elenchi Da fare di Vertex42 può essere il vostro punto di riferimento per tenere traccia degli stati.

Questo modello personalizzabile per la tracciabilità delle attività vi permette di rimanere organizzati consentendovi di assegnare attività, impostare date di scadenza e stabilire priorità con l'aiuto della formattazione condizionale. Inoltre, filtra automaticamente le attività in modo da poterle organizzare in base al campo preferito.

È anche possibile ordinare le attività per priorità o stato di completamento con pochi clic.

Ideale per: I gestori del team, i coordinatori di progetti e i supervisori che hanno bisogno di uno strumento completo di gestione delle attività per il monitoraggio del team

Scaricare questo modello

4. Modello di elenco da fare stampabile di Modello.net /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Printable-To-Do-Elenco-Template-by-Template-1400x907.png Gestire più progetti con Templatenet /$$$img/

via Modello.net Sia che stiate gestendo faccende personali, progetti multipli o il budget del team per il vostro recente progetto, il modello di Elenco Da Fare Stampabile di Modello.net ti ha coperto.

Questo modello Excel flessibile consente di assegnare facilmente le attività, di stabilire le scadenze e di monitorare lo stato. Inoltre, offre spazio per aggiungere descrizioni o note sulle attività.

Le sue funzionalità/funzione intuitive semplificano la definizione delle priorità e l'organizzazione delle attività, indipendentemente dal numero di attività aggiunte al foglio. Inoltre, si può scaricare gratis ed è completamente modificabile sia in Excel che in Fogli Google.

Ideale per: Amministratori di uffici, project management e organizzatori di eventi che hanno bisogno di un elenco di cose da fare flessibile e stampabile per più progetti

5. Modello di elenco mensile di Da fare di Modello.net /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Monthly-To-Do-Elenco-Template-1400x907.png Modello di elenco mensile di Da fare di Templatenet /$$$img/

via Modello.net Vi siete mai sentiti come se steste annegando cercando di tenere traccia dei vostri bilanci mensili e dei vostri programmi giornalieri?

Monitorare le bollette dell'elettricità, i pagamenti del mutuo e le attività cardine dei progetti può diventare rapidamente una seccatura.

È qui che si colloca il modello di Elenco mensile dei Da fare di Modello.net può contribuire a fare la differenza.

Questo modello Excel semplifica la gestione delle attività, consentendo di fissare le scadenze, monitorare lo stato e tenere sotto controllo tutti gli obiettivi mensili.

La funzionalità di monitoraggio delle attività cardine di questo modello è particolarmente utile per gli obiettivi a lungo termine, sia che si tratti di monitorare il budget mensile o lo stato del progetto. C'è anche un pratico spazio vuoto per aggiungere note.

Salvate il modello in un file Excel o in un foglio Google e stampatelo per utilizzarlo.

Ideale per: Budget manager, pianificatori finanziari e coordinatori di progetti che devono monitorare i bilanci mensili e le attività cardine a lungo termine

6. Modello di foglio Excel per l'elenco delle cose da fare Modello.net /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/To-Do-Elenco-Excel-Sheet-Template-1400x907.png Modello di foglio Excel per l'elenco dei Da fare by Templatenet /$$$img/

via Modello.net Potete gestire sia le cose da fare a breve termine che gli obiettivi a lungo termine con il modello di foglio Excel dell'elenco delle cose da fare di Modello.net .

Le colonne personalizzabili di questo modello consentono di modificare i campi per includere dettagli specifici sulle attività e impostare le priorità.

È possibile evidenziare facilmente le attività in base al loro stato, alle scadenze o al livello di priorità, utilizzando la formattazione a condizioni.

Le opzioni di monitoraggio e filtraggio aiutano a organizzare le attività per una facile visualizzazione, mentre le funzioni di calcolo integrate consentono di tenere traccia della durata delle attività e dello stato generale.

Ideale per: Manager operativi, responsabili di progetti e appassionati di produttività personale che gestiscono attività a breve termine e obiettivi a lungo termine

Limiti dell'uso di Excel per gli elenchi Da fare

Sebbene formattare elenchi di cose da fare in Microsoft Excel sembri comodo, ha un paio di limiti che vale la pena considerare:

Aggiornamenti manuali: Dovrete aggiornare costantemente gli elenchi manualmente, il che può richiedere molto tempo se gestite più attività o progetti

Dovrete aggiornare costantemente gli elenchi manualmente, il che può richiedere molto tempo se gestite più attività o progetti Automazione limitata: a differenza di quanto avviene per le liste di lavorosoftware dedicato alla gestione delle attivitàexcel non offre un'automazione integrata per le attività ricorrenti o per le promemoria automatiche

a differenza di quanto avviene per le liste di lavorosoftware dedicato alla gestione delle attivitàexcel non offre un'automazione integrata per le attività ricorrenti o per le promemoria automatiche Condivisione complicata: La condivisione del foglio Excel con altre persone può creare confusione, soprattutto se più persone apportano modifiche allo stesso tempo

La condivisione del foglio Excel con altre persone può creare confusione, soprattutto se più persone apportano modifiche allo stesso tempo Nessun monitoraggio in tempo reale: A differenza degli strumenti di project management basati su cloud, Excel non offre aggiornamenti in tempo reale, rendendo difficile monitorare istantaneamente lo stato di avanzamento

A differenza degli strumenti di project management basati su cloud, Excel non offre aggiornamenti in tempo reale, rendendo difficile monitorare istantaneamente lo stato di avanzamento **Formule complesse: l'utilizzo di funzionalità più avanzate (come i grafici Gantt o la formattazione personalizzata) richiede la conoscenza delle funzioni di Excel, il che può essere difficile per i principianti

Nessuna dipendenza dalle attività: A differenza dei software di project management, Excel non supporta facilmente il collegamento delle attività in base alle dipendenze, che è fondamentale per progetti complessi

Modelli alternativi di elenchi di cose da fare

E se vi dicessimo che esiste una piattaforma che combina la formattazione, l'ordinamento e il monitoraggio degli elenchi di cose da fare con il project management?

Ecco come ClickUp può trasformare i vostri elenchi di cose da fare in qualcosa di più potente.

Con molteplici visualizzazioni dello stato personalizzabili e funzionalità integrate di project management, i modelli gratuiti di ClickUp sono costruiti per soddisfare tutte le vostre esigenze quotidiane, sia che stiate gestendo del team di marketing o monitorando i vostri incarichi.

Ecco i migliori modelli alternativi di elenchi di cose da fare di ClickUp che potete provare:

1. Modello di base di elenco delle cose da fare di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-201.png Modello di elenco giornaliero delle cose da fare di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-182410819&department=other&\_gl=1\*n728zk\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scarica questo modello /$$$cta/

Se desiderate una soluzione di base e senza fronzoli per le vostre attività quotidiane, il modello Modello di base per l'elenco Da fare di ClickUp è la soluzione ideale.

Questo modello è perfetto per i principianti. Offre una configurazione pronta all'uso e completamente personalizzabile che consente di iniziare in pochi secondi.

Consente di monitorare lo stato di avanzamento e di rimanere organizzati senza sforzo. È possibile visualizzare le attività in vista Bacheca o Elenco e filtrarle in base a due semplici stati: 'Completato' e 'Da fare'

Se gestire le attività personali o la gestione di progetti, potete adattare completamente questo modello per tenere traccia del vostro flusso di lavoro!

Ideale per: Professionisti alle prime armi, assistenti amministrativi e coordinatori di progetti alla ricerca di un semplice strumento di project management

2. Modello di elenco giornaliero delle cose da fare di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Daily-To-do-Elenco-Template.png Modello di elenco giornaliero delle cose da fare di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-3k53b9a&dipartimento=personale-{\_gl=1\*otv8kb\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scarica questo modello /$$$cta/

Dall'organizzazione della spesa al piano della giornata di lavoro, Modello di elenco giornaliero da fare di ClickUp è perfetto per le vostre esigenze quotidiane.

Questo modello di tracker delle attività, facile da usare per i principianti, vi aiuta a stabilire le priorità delle attività, a fissare le date di scadenza e a tenere traccia dello stato quotidiano.

Grazie a campi personalizzati come "Contatore di strisce", "Categoria" e altro, è un modello adatto per il monitoraggio e la costruzione di un'abitudine.

Grazie alle attività cardine e ai promemoria automatizzati del modello, è possibile tenere sotto controllo più progetti, assicurandosi di riuscire a terminare tutto con il tempo necessario.

Ideale per: Gestori d'ufficio, freelance e team leader che gestiscono attività quotidiane e obiettivi personali

3. Modello di Calendario Da fare di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image17.png Modello di calendario per l'elenco delle cose da fare di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200573617&dipartimento=personale-{\_gl=1\*1vy2u5\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di Calendario ClickUp per gli elenchi Da fare è un modello di una pagina che aiuta a graficare le attività giornaliere, settimanali o mensili per una migliore organizzazione e concentrazione.

Immaginate di gestire un progetto di team con diverse scadenze distribuite nell'arco del mese.

Con questo modello è possibile assegnare rapidamente le attività, impostare le date di scadenza e visualizzare tutto in un nuovo formato di calendario.

Avete bisogno di concentrarvi solo sulle vostre responsabilità? Passate alla vista Per ruolo e visualizzate solo le vostre attività, rendendo più facile stabilire le priorità del vostro carico di lavoro.

Oppure, diciamo che state pianificando un grande evento familiare con molte parti in movimento. Utilizzate questo modello per programmare e assegnare le attività ai membri della famiglia, monitorare le scadenze per la prenotazione dei locali e persino impostare promemoria per le date chiave.

Include una comoda visualizzazione delle richieste di riunione per mostrare le riunioni imminenti e le attività da completare prima di ogni riunione.

Ideale per: Pianificatori di eventi, project management e assistenti esecutivi che monitorano attività e scadenze su programmi giornalieri, settimanali o mensili

4. Modello di elenco di cose da fare per il lavoro di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Framework-Template.png Modello di struttura https://app.clickup.com/signup?modello=t-182201658&department=operations&\_gl=1\*4tgn9v\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scarica questo modello /$$$cta/

Siete persone che si dimenticano di incollare le piante o di controllare le consegne della settimana passata solo perché hanno troppe cose a portata di mano?

Il Modello di elenco di cose da fare per il lavoro di ClickUp può aiutarvi a rimanere organizzati suddividendo le attività in passaggi ben definiti.

Con stati personalizzati come 'In corso' e 'Completato' e campi personalizzati come 'Tipo di attività' o 'Priorità', questo modello di tracker delle attività vi aiuta a stabilire le priorità e ad assegnare i compiti, a fissare le date di scadenza e a tenere traccia dei vostri stati.

È anche possibile utilizzare la visualizzazione Calendario per pianificare l'intera settimana o il mese in un'unica soluzione. La vista Elenco attività consente di tenere traccia di tutte le attività, nel caso in cui sia necessario determinare la priorità più importante.

Ideale per: Gestori del lavoro, team leader e dirigenti che hanno bisogno di organizzare e dare priorità alle attività per i progetti di lavoro

5. Modello di elenco delle attività di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Activity-Elenco-Template.png Modello di elenco delle attività di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-30yr3ug&department=other&\_gl=1\*qj8uos\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scarica questo modello /$$$cta/

Immaginate di lavorare a diversi progetti di client contemporaneamente.

Con Modello di elenco delle attività di ClickUp è possibile organizzare le attività per client, monitorare lo stato di avanzamento di ciascun progetto e assicurarsi che le scadenze non si sovrappongano.

La Vista Gantt informa sui prossimi eventi, mentre il grafico Gantt aiuta a pianificare efficacemente il carico di lavoro. È inoltre possibile utilizzare la Vista Carico di lavoro per garantire una gestione efficiente delle risorse per ogni progetto.

Grazie a campi personalizzati come "Gestione campi personalizzati" e "Stato di completamento", è possibile stabilire la priorità delle attività per progetto e garantire che tutto rimanga in linea.

Ideale per: I project management dei clienti, i gestori del team e i team che gestiscono contemporaneamente più progetti dei clienti

6. Modello di gestione delle attività di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-316.png Modello di gestione delle attività di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-102451782&department=pmo&\_gl=1\*gk9qlh\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scarica questo modello /$$$cta/

Quando una montagna di lavoro si sta accumulando, la Modello di gestione delle attività di ClickUp può essere la scelta migliore per semplificare e organizzare la vostra agenda.

Questo versatile modello di tracker delle attività consente di organizzare il lavoro in tre Elenchi: Elementi d'azione, Idee e Backlog. Assegnate le attività, impostate le date di scadenza e filtrate in base al campo personalizzato 'Reparto' per tenere traccia delle attività per reparto.

Avete bisogno di maggiori dettagli? Utilizzate campi personalizzati preesistenti come "Assegnatario" e "Priorità" o createne di vostri per una gestione più granulare delle attività.

È una soluzione pronta all'uso che rende il vostro elenco di cose da fare più gestibile che mai!

Ideale per: Gestori di progetti, team leader e coordinatori operativi che gestiscono attività complesse e carichi di lavoro in più team

7. Modello di elenco delle cose da fare per il trasloco ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Moving-To-Do-Elenco-Template.png Modello di elenco degli impegni per il trasloco di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-170387080&department=operations&\_gl=1\*161cxf2\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scarica questo modello /$$$cta/

Non tutti i modelli sono progettati per semplificare la vita durante i grandi cambiamenti (come un trasloco o un ufficio). È in questo caso che il Modello di elenco delle cose da fare per il trasloco di ClickUp viene fornito in.

Questo modello tiene traccia delle attività specifiche in connessione con il trasloco. Che si tratti di imballare, programmare o pianificare la logistica, questo modello suddivide le attività in passaggi gestibili.

Grazie agli stati personalizzati e alla vista Gantt, è possibile visualizzare lo stato di avanzamento e garantire una transizione senza intoppi. È perfetto per garantire che nulla venga dimenticato e per rendere il vostro nuovo trasloco libero da stress e concentrazione!

Utilizzate la visualizzazione Fasi del trasloco per monitorare lo stato generale del trasloco, mentre la visualizzazione Guida introduttiva vi dà suggerimenti su come pianificarlo in modo efficiente.

Ideale per: Manager di strutture, amministratori di uffici e proprietari di case che pianificano e organizzano le attività di trasloco per una transizione senza problemi

8. Modello di elenco ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Bucket-Elenco-Template.jpeg Modello di elenco di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-110435962&dipartimento=personale-{\_gl=1\*c8shyj\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scarica questo modello /$$$cta/

Avete già pianificato il vostro elenco di cose da fare per il prossimo anno? Se no, potete usare Il modello di elenco delle cose da fare di ClickUp per trasformare i sogni in obiettivi realizzabili.

Questo modello di tracker delle attività vi aiuta ad avvicinarvi al raggiungimento dei vostri obiettivi. I campi personalizzati - "Continente", "Destinazione" e "Persone coinvolte" - sono ideali per categorizzare e monitorare le esperienze, dai luoghi visitati ai cibi gustati.

La visualizzazione Per valutazione vi aiuterà a stabilire le priorità di ciò che dovete fare per primo, mentre la visualizzazione Per persone vi aiuterà a monitorare le attività che state pianificando con i singoli amici e membri della famiglia.

Iniziate a pianificare oggi stesso e guardate il vostro elenco di cose da fare prendere vita!

Ideale per: Appassionati di sviluppo personale, life coach, pianificatori di viaggi e chiunque voglia trasformare sogni e aspirazioni in obiettivi realizzabili

9. Modello di Elenco dei compiti da fare della classe ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Class-Assignments-To-Do-Elenco-Template.png Modello di elenco dei compiti da fare per le classi di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-48349787&department=other&\_gl=1\*1kczog5\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scarica questo modello /$$$cta/

Insegnanti, questo è per voi! Il Modello di Elenco degli impegni della classe ClickUp Da fare consente di gestire i compiti, i voti e lo stato degli studenti in un unico posto. Sia che insegniate a un piccolo gruppo o che gestite diverse classi, questo modello vi aiuta a essere ordinati e puntuali, liberando tempo per concentrarvi su ciò che conta di più: l'esito positivo dei vostri studenti!

Con stati personalizzati come "In corso" e "Completato" e campi personalizzati come "Voto" e "Argomenti trattati", ora organizzare i Da fare in classe sarà un gioco da ragazzi!

Ideale per: Insegnanti, professori e coordinatori accademici che gestiscono i compiti in classe e lo stato degli studenti

10. Modello di ClickUp per terminare le cose

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-693.png Modello di ClickUp per terminare le cose # Di /$$$cta/

Il Modello ClickUp per Da fare terminato è basato sul sistema GTD di David Allen, che semplifica l'organizzazione delle attività in passaggi praticabili. Il documento guida incluso facilita i primi passi dei nuovi utenti.

Con sette elenchi pre-salvati, come Azioni successive, File Tickler e Revisione settimanale, il modello vi guida attraverso ogni passaggio del processo GTD.

Il modello include anche campi personalizzati come "Bloccato", "Contesto" e "Sforzo", che forniscono gli strumenti per monitorare il lavoro in modo chiaro. È perfetto per team e singoli individui pronti a terminare il lavoro in modo efficiente!

Ideale per: Appassionati di produttività, project management e professionisti impegnati che utilizzano il sistema GTD per organizzare le attività in base all'urgenza e al contesto

11. Modello di elenco principale per la ristrutturazione della casa di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Home-Renovation-Project-Template.png ClickUp Modello di progetto per la ristrutturazione di Home https://app.clickup.com/signup?modello=t-128318294&department=other&\_gl=1\*1id6uxg\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scaricare questo modello /$$$cta/

Che si tratti di rinnovare la cucina o di rinnovare l'intera casa, questo modello garantirà una ristrutturazione senza problemi e senza stress!

Con il Modello di elenco principale per la ristrutturazione di Home di ClickUp clickUp è in grado di organizzare le attività ad alta priorità, di impostare il budget del progetto e di monitorare ogni passaggio della tabella di marcia della ristrutturazione. Utilizzate la vista Elenco per organizzare le attività in base alla data di inizio o la vista Bacheca per monitorare lo stato di avanzamento.

Questo modello di project management tiene tutto in un unico posto, semplificando tutto, dalla gestione di più appaltatori e materiali alla programmazione delle sequenze.

Ideale per: Proprietari di casa, project management di ristrutturazioni e designer di interni che supervisionano le attività di miglioramento della casa e le scadenze

Ottimizzare i vostri Da fare con ClickUp

Ammettiamolo: i vecchi elenchi di cose da fare sono utili, ma possono portare solo fino a un certo punto.

Sono utili per annotare le cose, ma la gestione dei progetti (sia personali che di lavoro) richiede qualcosa di molto più completo.

È qui che entrano in gioco i modelli di elenchi di ClickUp.

Offrono un'esperienza pre-progettata e personalizzabile, creata per scenari specifici, come il trasloco, il monitoraggio del budget di un progetto o il completamento di attività quotidiane.

Con ClickUp potete gestire facilmente tutte le attività del vostro elenco di cose da fare, dai progetti per la casa agli impegni di lavoro. Iscrivetevi a ClickUp gratis e affronta con sicurezza i tuoi elenchi di cose da fare!