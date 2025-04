I migliori esempi e idee di video aziendali per ispirare il vostro

Quando si vende a un potenziale client, qual è la cosa che fa o fa fallire la sua esperienza?

Una grande dimostrazione. Si tratta di mostrare come il vostro prodotto risolva un problema importante e semplifichi la loro vita. La vera sfida è mostrare la soluzione in modo da attirare l'attenzione. È qui che servono i video aziendali.

Pensateci: un rapido video aziendale di due minuti non sarebbe meglio della lettura di lunghe brochure? Recenti ricerche dimostrano che gli spettatori ricordano il 95% di ciò che guardano in un video rispetto ad appena il 10% di ciò che leggono.

Ma i grandi video hanno bisogno di grandi idee. Ecco perché esploreremo alcuni dei migliori esempi di video aziendali per ispirare e costruire la strategia video della vostra azienda. Andiamo!

Introduzione ai video aziendali

Un video aziendale animato è un modo rapido e divertente per mostrare il vostro lavoro e aiutare i vostri client a determinare se siete la scelta perfetta per la loro azienda.

Cosa sono i video aziendali?

I video aziendali sono un modo visivo per mostrare il vostro prodotto, il vostro marchio, i vostri valori e il vostro team. Inoltre, vi permettono di parlare direttamente al vostro pubblico, diventando spesso una parte chiave della strategia di marketing della vostra azienda.

E la cosa migliore è che si può essere creativi!

A differenza della pubblicità tradizionale, i video esplicativi aziendali comunicano con il pubblico di riferimento attraverso format video divertenti che mettono in evidenza la vostra missione, i valori, l'identità del marchio e la cultura aziendale positiva che state costruendo nell'organizzazione.

Che si tratti di una demo di un prodotto, di un video esplicativo o di un'immagine di un'azienda, è importante che il vostro lavoro venga svolto in modo efficace video di formazione l'obiettivo è mostrare ai vostri clienti come risolvete i loro problemi e perché dovrebbero scegliere voi.

Da fare: perché i video aziendali sono importanti nel 2024?

Con il boom dei video più che mai, è il modo perfetto per raggiungere il vostro pubblico.

Prendiamo ad esempio Dropbox. Il loro semplice video esplicativo ha aumentato la notorietà del marchio e ha portato milioni di nuovi clienti mostrando come il loro prodotto risolve i problemi di tutti i giorni. Ciò significa che oggi anche le piccole aziende possono realizzare ottimi video aziendali, grazie a strumenti di ripresa accessibili!

Cosa rende i migliori video aziendali diversi dalle altre strategie di marketing? Aiutano il vostro marchio a distinguersi dalla concorrenza mettendo in evidenza le funzionalità/funzione uniche della vostra cultura aziendale, del vostro prodotto o servizio.

**In definitiva, un buon storytelling e un contenuto video relativo costruiscono la consapevolezza del marchio e aumentano i tassi di conversione

A proposito di storytelling, ClickUp , un'app per il lavoro, ha imparato a usare il format dei video per coinvolgere il suo pubblico e mostrare il suo marchio. I video di marketing di ClickUp combinano la narrazione con la messaggistica strategica per creare rilevanza. Esaminiamo come Da fare.

I migliori esempi di video aziendali ClickUp è un potente strumento di project management che aiuta i team a gestire i progetti, a snellire il lavoro e a stabilire una collaborazione. Ma con i suoi TikTok virali ha portato le cose a un livello superiore, dimostrando che anche la produzione di video aziendali può essere coinvolgente e simpatica.

L'uso intelligente dell'umorismo e delle sottili funzionalità/funzione dei prodotti tiene incollati gli spettatori. È un esempio di come i contenuti video SAAS possano essere divertenti ed efficaci.

Se state pianificando il vostro progetto video o siete alla ricerca di un'idea per un video aziendale, prendete spunto da ClickUp: mantenete un tono divertente e coinvolgente e guardate come reagisce il vostro pubblico.

I recenti TikTok virali di ClickUp

Ecco alcuni dei migliori esempi di video aziendali di ClickUp per aiutarvi a iniziare:

1. ClickUp usa l'umorismo per promuovere le funzionalità/funzione dei prodotti

In questo video virale di ClickUp su Teams, il team dei social media usa l'umorismo sul posto di lavoro per parlare delle caratteristiche del prodotto ClickUp Chattare funzionalità/funzione. Il video mostra un momento divertente al Dreamforce, in cui ClickUp "blocca" un discorso di Chili Piper. ClickUp

HR è andato troppo forte a San Francisco Shoutout a @Chili Piper per essere stato gentile con noi che ci siamo imbucati al loro discorso a #Dreamforce #hr #tech #workhumor ♬ suono originale - ClickUp Se da un lato l'umorismo cattura l'attenzione, dall'altro il video si ricollega agli strumenti di collaborazione di ClickUp, rendendolo un esempio perfetto di come l'azienda mescoli contenuti relazionabili e Strumenti di marketing TikTok .

2. ClickUp mostra un classico errore di Zoom

Questo video virale di ClickUp ha ripreso un classico fallimento di Zoom. Il team ha colto solo la metà di ciò che è stato detto a causa di problemi di rete e fraintendimenti, come "abbiamo venduto più unità" e "abbiamo venduto l'azienda" @clickUp

Qual è il peggior errore di comunicazione in una chiamata Zoom che avete sentito? #corporatehumor #remotework @jacobhatesyou_ @Sammi @Megan Green @Alli Wulfert ♬ suono originale - ClickUp L'esito positivo di questo video è dovuto alla sua relatività. La maggior parte degli spettatori ha avuto a che fare con le imbarazzanti telefonate di Zoom, il che rende il contenuto immediatamente comprensibile alle persone.

3. ClickUp racconta la vita caotica dei project manager

Questo video virale utilizza l'umorismo per prendere in giro i cliché del project management. L'interazione gioca su quanto possano essere generiche le descrizioni delle mansioni, con la battuta finale: "Usiamo i grafici di Gantt e due T" @clickup>

Parlano ma non dicono nulla #projectmanager #corporate #corporatelife #9to5 #manager #manager #leadership ♬ suono originale - ClickUp Questo video è decollato grazie al suo approccio simpatico e ironico, in connessione con i professionisti che gestiscono le attività. Si tratta di un ottimo esempio di come ClickUp abbia utilizzato contenuti video aziendali relazionabili per coinvolgere il suo pubblico di riferimento.

4. ClickUp distrugge il gergo aziendale con riferimenti spiritosi

Questo video affronta con umorismo il mistero del ruolo di "scrum master" Il botta e risposta, pieno di frasi vaghe ma familiari, esagera quanto possano sembrare complessi i titoli aziendali pur dicendo molto poco. @clickUp

Il MASTER SCRUM #scrum #projectmanager #corporate #corporatelife #9to5 ♬ suono originale - ClickUp Questo tipo di umorismo, abbinato a parole d'ordine sul posto di lavoro, rende questi video un successo. ClickUp utilizza esempi di video aziendali scanzonati per mostrare la cultura aziendale e l'identità del marchio, il che li aiuta a distinguersi nello spazio dei contenuti video.

Da fare per rendere virali i TikTok di ClickUp?

Vediamo come ClickUp ha utilizzato Gli hack per la crescita di TikTok per aiutare i loro video a diventare virali:

Rilevanza: I video di ClickUp spesso si basano sulle difficoltà quotidiane sul posto di lavoro. In questo modo i contenuti dei loro video sono immediatamente comprensibili per un vasto pubblico

I video di ClickUp spesso si basano sulle difficoltà quotidiane sul posto di lavoro. In questo modo i contenuti dei loro video sono immediatamente comprensibili per un vasto pubblico Eccellente storytelling: Ogni esempio di video aziendale racconta una storia breve e avvincente. Questo stile video coinvolgente cattura immediatamente l'attenzione del pubblico

Ogni esempio di video aziendale racconta una storia breve e avvincente. Questo stile video coinvolgente cattura immediatamente l'attenzione del pubblico Marketing visivo: ClickUp integra funzionalità/funzione come i grafici Gantt nella storia senza essere invadente. Questo rende la strategia di marketing autentica e non forzata

ClickUp integra funzionalità/funzione come i grafici Gantt nella storia senza essere invadente. Questo rende la strategia di marketing autentica e non forzata **Alta qualità: ClickUp si assicura che le riprese video e le modifiche siano di alta qualità, rendendo i contenuti professionali

Altri video aziendali migliori della categoria

Scopriamo altri esempi di video aziendali creativi che vi aiuteranno a realizzare video coinvolgenti e di grande impatto che piaceranno al vostro pubblico:

1. Video di lancio dei prodotti Apple

I video aziendali di Apple emanano semplicità e impatto. Utilizzano immagini nitide e una narrazione minima per mantenere l'attenzione del pubblico sul prodotto.

via Apple I video dimostrativi dei loro prodotti hanno uno stile pulito e veloce che mette in risalto l'innovazione e l'esperienza dell'utente senza esagerare. L'obiettivo è creare entusiasmo e lasciare che il prodotto parli da solo. Questo approccio dimostra quanto possa essere efficace un po' di storytelling quando si vuole mantenere le cose semplici e focalizzate.

2. La campagna "Just Da fare" di Nike

Nike è un nome importante quando si tratta di creare un video aziendale eccellente. I suoi video ispiratori della campagna "Just Da fare" si concentrano sulla motivazione degli atleti di tutti i ceti sociali.

via Nike Con narrazioni emotive, immagini straordinarie e musica di sottofondo potente, Nike si connette profondamente con il suo pubblico, collegando la storia del marchio all'empowerment e alla motivazione.

3. I coinvolgenti video del marchio Microsoft

I video aziendali di Microsoft utilizzano esempi reali per mostrare come i loro prodotti risolvono problemi in ambito sanitario, aziendale e scolastico. Spesso sono caratterizzati da interviste ai clienti, dimostrazioni dei prodotti e testimonianze per creare il riconoscimento del marchio e stabilire un contatto con i nuovi clienti.

via Microsoft Ogni video aziendale è di grande impatto perché combina storie reali e soluzioni tecnologiche. È un modo efficace per dimostrare il valore della tecnologia nella vita umana.

Quindi, come si possono creare video aziendali e di marketing convincenti per il proprio prodotto o la propria azienda? Scopriamolo insieme.

Come creare video aziendali efficaci con ClickUp?

Creare un video aziendale d'impatto richiede creatività, organizzazione, collaborazione e gestione. Fortunatamente, un'azienda di software di video marketing fornisce tutti questi elementi .

Per iniziare, affidatevi a ClickUp project management per la produzione video . Dal brainstorming alla stesura della sceneggiatura, fino alle modifiche e alle approvazioni finali, ClickUp è lo strumento giusto per realizzare il vostro piano di produzione video aziendale.

Vediamo come.

1. Pianificazione del video aziendale

Il primo passaggio per creare un video aziendale è conoscere il proprio pubblico. Ad esempio, se vi rivolgete ai project manager, concentratevi su come risolvete le loro sfide specifiche.

Una volta compreso il vostro pubblico, stabilite degli oggetti chiari. Il video è destinato a far conoscere il marchio, a educare i dipendenti o a generare contatti? Questo aiuta a fare chiarezza tra tutte le persone coinvolte e gli obiettivi possono definire la forma del video.

Da qui, utilizzate Obiettivi di ClickUp per monitorare lo stato. Con ClickUp Obiettivi è possibile:

Roll-up dei progressi: Tracciare più obiettivi in un unico posto per visualizzare chiaramente lo stato di avanzamento della vostra produzione video

Tracciare più obiettivi in un unico posto per visualizzare chiaramente lo stato di avanzamento della vostra produzione video Obiettivi: Collegare le attività agli obiettivi e tracciare automaticamente i progressi man mano che si procede

Collegare le attività agli obiettivi e tracciare automaticamente i progressi man mano che si procede **Obiettivi in numero: suddividere gli obiettivi in unità distinte e tracciabili

Descrizioni: Aggiungete etichette e descrizioni chiare in modo che a tutti sia chiaro il processo

Traccia lo stato di avanzamento, suddivide gli obiettivi e aggiunge etichette distinte a ogni attività cardine

Con ClickUp è anche possibile misurare facilmente i KPI (Key Performance Indicators) e suddividere i grandi progetti in attività più piccole.

Rimanete in carreggiata con ClickUp OKR (Oggetti e Risultati Chiave) mentre si raggiungono gli obiettivi settimanali. È il modo perfetto per organizzare il progetto video e garantire che nulla vada perso.

2. Scrittura e storyboarding

Un grande video inizia con una forte sceneggiatura narrativa. Che si tratti di un video esplicativo aziendale o di una demo di un prodotto, la storia deve entrare in connessione con il pubblico e affrontare in modo significativo le sue sfide.

La chiave per una sceneggiatura efficace è la semplicità. Mantenete il messaggio chiaro, conciso e focalizzato sugli obiettivi.

Dopo aver scritto il messaggio e lo scheletro della sceneggiatura, passate allo storyboarding per dare vita alla sceneggiatura dal punto di vista visivo. Mappate ogni momento, assicuratevi che ogni scena abbia uno scopo e fate avanzare la storia. Utilizzate modelli di storyboard per semplificare il processo.

💡 Pro Tip: Date il via al vostro processo creativo in Lavagne online ClickUp . Mappate gli archi narrativi, visualizzate i percorsi dei caratteri e collaborate con il vostro team in tempo reale. La parte migliore? Trasformare le grandi idee in attività con un solo clic!

Usate ClickUp Documenti per semplificare la scrittura di una sceneggiatura

Dopo aver mappato visivamente la sceneggiatura, è il momento di redigerla. Documenti di ClickUp consente di scrivere lo script, lasciare commenti e integrare il feedback.

Trasformate i vostri pensieri in documenti organizzati con ClickUp Docs e terminate il lavoro più velocemente

Solidifica il vostro intero project management di marketing esigenze senza sforzo. Inoltre, avrete accesso a tonnellate di funzionalità/funzione come:

Scrittura senza distrazioni: Con la modalità Focus, scrivete la vostra sceneggiatura senza distrazioni

Con la modalità Focus, scrivete la vostra sceneggiatura senza distrazioni Pagine annidate: Utilizzate pagine annidate per strutturare la vostra sceneggiatura o storyboard. Aggiungete tabelle o immagini per un aspetto professionale

Utilizzate pagine annidate per strutturare la vostra sceneggiatura o storyboard. Aggiungete tabelle o immagini per un aspetto professionale Collegamento alle attività: Collegate i documenti alle attività, in modo che tutto ciò di cui avete bisogno sia in un unico posto: sceneggiature, sequenze e stati di avanzamento

Inoltre, è possibile semplificare l'intero processo con ClickUp Brain, il vostro assistente personale IA.

Usate ClickUp Brain per automatizzare e ottimizzare le vostre attività

Immaginate di avere un assistente che sa tutto della vostra area di lavoro. Questo è ClickUp Brain . Con Brain, avrete:

Risposte immediate: Chiedete a ClickUp Brain aggiornamenti sul progetto, sullo stato delle attività o riepiloghi di documenti per ottenere risposte precise

Chiedete a ClickUp Brain aggiornamenti sul progetto, sullo stato delle attività o riepiloghi di documenti per ottenere risposte precise Rapporti sullo stato di avanzamento: Automazioni dei riepiloghi/riassunti dei progetti e degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento, risparmiando tempo sul lavoro manuale

Automazioni dei riepiloghi/riassunti dei progetti e degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento, risparmiando tempo sul lavoro manuale Insight guidati dall'IA: Ottenete insight accurati e in tempo reale basati sulle attività e sui documenti connessi

Trasformate le vostre idee in attività di ClickUp Brain

Le storie migliori nascono da una miscela perfetta di creatività e organizzazione. ClickUp vi offre entrambe, in un unico luogo.

Suggerimento: Utilizzate il programma Il modello di storyboard di ClickUp per presentare lo stato del video, inquadratura per inquadratura, con dettagli importanti su inquadratura, durata, caratteri, sceneggiatura e altro ancora.

3. Produzione e modifica

Una volta che il piano, la sceneggiatura e lo storyboard sono pronti, è il momento di passare alla produttività.

Ecco alcuni trucchi per garantire la giusta produttività del vostro video aziendale:

Luce e suono: Un'ottima illuminazione migliora le immagini, mentre un suono chiaro aiuta a mantenere l'attenzione. Assicuratevi di registrare in uno spazio tranquillo e ben illuminato per migliorare la qualità del video

Un'ottima illuminazione migliora le immagini, mentre un suono chiaro aiuta a mantenere l'attenzione. Assicuratevi di registrare in uno spazio tranquillo e ben illuminato per migliorare la qualità del video Orientamento: Abbinare lo stile del video alla piattaforma. YouTube ama il paesaggio, mentre TikTok e Instagram preferiscono la modalità verticale

Abbinare lo stile del video alla piattaforma. YouTube ama il paesaggio, mentre TikTok e Instagram preferiscono la modalità verticale Sfondo: Mantenete un'immagine pulita, coerente e in linea con il marchio. Utilizzate uno sfondo semplice o includete elementi di marca

Mantenete un'immagine pulita, coerente e in linea con il marchio. Utilizzate uno sfondo semplice o includete elementi di marca Coerenza: Usare lo stesso stile di ripresa video, la stessa configurazione e la stessa posizione nei vostri video aziendali per garantire la coesione del marchio

Usare lo stesso stile di ripresa video, la stessa configurazione e la stessa posizione nei vostri video aziendali per garantire la coesione del marchio Conoscenza tecnica: Conoscere gli strumenti utilizzati per le riprese e la modifica. Questo aumenta la qualità complessiva e la professionalità del video

E, inoltre, è possibile risparmiare tempo utilizzando la funzione Modello per la produzione di video ClickUp . Fornisce un quadro strutturato per organizzare i progetti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUps-Video-Production-Template.png Modello per la produzione di video di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-240072804&department=creative-design Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello aiuta i team a velocizzare l'intero processo:

Fissare gli obiettivi: Definire gli obiettivi creativi e monitorare lo stato di avanzamento

Definire gli obiettivi creativi e monitorare lo stato di avanzamento Fase di pre-produzione: Organizzare attività come la programmazione e l'allocazione delle risorse

Organizzare attività come la programmazione e l'allocazione delle risorse Pianificazione della produttività: Gestire in modo efficiente attrezzature e Sequenza

Gestire in modo efficiente attrezzature e Sequenza Fase di post-produzione: Semplificare la modifica e le attività finali

Che si tratti di un singolo video aziendale o di un'intera serie, questo modello consente di spostare il flusso di lavoro dall'idea al completamento.

Usare lo strumento giusto per la gestione dei progetti video aziendali

Gestire la produzione di video aziendali può essere complicato con scadenze strette, più membri del team e la necessità di contenuti video di alta qualità. Ecco perché è necessario avere a portata di mano gli strumenti giusti. Ecco come ClickUp può farvi terminare tutto sotto lo stesso tetto.

Gestione delle attività e della Sequenza

Con ClickUp Dashboard è possibile personalizzare le visualizzazioni, gli stati e le metriche per adattarle al proprio flusso di lavoro. È anche possibile impostare date di scadenza per ogni attività, in modo da tenere tutti informati.

Monitorare lo stato del team in tempo reale con ClickUp Dashboard

Cosa c'è di più? Rende la produzione di video aziendali un gioco da ragazzi, fornendo una visualizzazione completa dello stato di avanzamento del progetto. Ecco come:

Monitoraggio delle attività: Tenere sotto controllo il numero di attività completate ogni settimana

Tenere sotto controllo il numero di attività completate ogni settimana Monitoraggio delle prestazioni: Usate grafici visivi per vedere le metriche chiave come le impressioni, il coinvolgimento e la portata dei video

Usate grafici visivi per vedere le metriche chiave come le impressioni, il coinvolgimento e la portata dei video Visualizzazioni personalizzate: Personalizzate facilmente la vostra dashboard per visualizzare le scadenze, la programmazione delle attrezzature o le assegnazioni ai team

Personalizzate facilmente la vostra dashboard per visualizzare le scadenze, la programmazione delle attrezzature o le assegnazioni ai team Aggiornamenti in tempo reale: Ottenete informazioni aggiornate e rispettate prontamente le scadenze

Funzionalità/funzione di collaborazione

ClickUp rende possibile la collaborazione del team semplice ed efficiente. Organizzate facilmente le attività utilizzando La gerarchia di ClickUp dalle aree di lavoro fino alle attività secondarie, in modo che ognuno conosca il proprio ruolo.

Strumenti come i commenti sulle attività e le menzioni @ mantengono il flusso della comunicazione, mentre la condivisione dei file avviene senza problemi grazie all'integrazione con Google Drive e Dropbox. La ciliegina sulla torta è rappresentata dalle funzionalità di correzione di bozze e di approvazione di ClickUp, che semplificano il processo di revisione della produzione video.

A proposito di video, la prossima volta che lavorerete a progetti video per YouTube, utilizzate le funzionalità precostituite di ClickUp Modelli di produzione di video per YouTube predefiniti per rimanere in linea, dalla fase di pre-produzione alle approvazioni finali.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUps-YouTube-Video-Production-template.png Modello per la produzione di video YouTube di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1uq2v&department=creative-design Scarica questo modello /$$$cta/

Monitoraggio e misurazione dello stato di avanzamento

ClickUp Obiettivi semplifica la definizione degli obiettivi, la visualizzazione dello stato di avanzamento e il rispetto dei tempi previsti per raggiungere i traguardi della produzione di video aziendali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/manual-time-tracking.gif Monitoraggio manuale del tempo in ClickUp /$$$img/

Tenere traccia della sequenza di attività con il monitoraggio manuale del tempo in ClickUp

Con Monitoraggio del tempo di ClickUp clickUp consente di monitorare la Sequenza delle attività, di tenere traccia del tempo trascorso e di aggiungere note per maggiore chiarezza. Questa funzionalità/funzione è perfetta per le aziende di produzione video che gestiscono attività per video di marketing o eventi aziendali.

💡Pro Tip: Per snellire ulteriormente il flusso di lavoro, è possibile utilizzare un'agenda completamente personalizzabile modelli di produzione video completamente personalizzabili per garantire la coerenza di tutte le vostre produzioni video senza dover partire da zero.

Trascrizione e marcatura temporale dei video

Quando si registra un video, spesso si desidera fornire al team un'infinità di feedback. È qui che ClickUp Clip è utile.

Cattura le registrazioni dello schermo con ClickUp Clip, dotato di intelligenza artificiale

Cattura con l'IA registrazioni dello schermo delle conversazioni e fornire al team il feedback necessario. Ecco come vi aiuta:

Creare e condividere clip: Registrare e condividere facilmente le clip con un solo clic

Registrare e condividere facilmente le clip con un solo clic Aggiungere commenti e feedback: Lasciare commenti su momenti specifici all'interno delle clip

Lasciare commenti su momenti specifici all'interno delle clip Trasforma le clip in attività: Trasforma le clip in attività da svolgere per il team

Usufruite di una produzione video senza interruzioni con la piattaforma all-in-one di ClickUp

ClickUp dà sempre vita alle visioni creative. È una piattaforma di project management all-inclusive che integra tutto ciò che serve per la produzione di video aziendali: creare idee, collaborare con i team e monitorare lo stato di avanzamento, il tutto senza dover passare da uno strumento all'altro

Che siate un piccolo team o una società di produzione di video aziendali su larga scala, ClickUp cresce con voi. Inoltre, il suo design intuitivo lo rende divertente da usare! Perché accontentarsi di poco quando ClickUp mantiene tutto in sincronizzazione?

Provate gratuitamente ClickUp per accedere a diversi modelli di video, funzionalità/funzione e opzioni di personalizzazione e provare personalmente la differenza.