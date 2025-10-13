Le 13 migliori alternative a Google Drive

Google Drive è da tempo la soluzione di archiviazione cloud preferita da miliardi di persone in tutto il mondo, ed è facile capire perché.

La sua interfaccia intuitiva e la perfetta integrazione con le app di Google Workspace come Documenti Google, Foto Google e Fogli Google offrono agli utenti potenti strumenti per la collaborazione, la gestione dei documenti e la condivisione senza sforzo. ✨

Da utente che si affida a Google Drive da anni, apprezzo la sua capacità di gestire il mio flusso di lavoro e migliorare il lavoro di squadra. Tuttavia, dopo aver provato varie alternative, ho trovato opzioni che eguagliavano e spesso superavano le funzionalità di Google Drive.

Attingendo alle mie esperienze personali e alle intuizioni del mio team di ClickUp, ho stilato un elenco delle migliori alternative a Google Drive. Queste opzioni possono soddisfare le tue esigenze aziendali offrendo al contempo maggiore sicurezza e valore aggiunto.

In questo articolo analizzeremo in dettaglio questi servizi di archiviazione cloud sicuri, mettendo in evidenza le loro funzionalità uniche, le strutture tariffarie e come possono migliorare il tuo processo di condivisione dei file.

Cominciamo! 💡

Cosa dovresti cercare in un'alternativa a Google Drive?

Scegliere un'alternativa a Google Drive va oltre una semplice ricerca. Ecco cosa cercare per assicurarti di scegliere una soluzione di archiviazione cloud sicura che soddisfi le tue esigenze:

Capacità di archiviazione: assicurati che lo strumento offra spazio di archiviazione cloud sufficiente per le tue esigenze attuali e future. Se gestisci file di grandi dimensioni, cerca soluzioni con spazio di archiviazione generoso o illimitato

Funzionalità di sicurezza: scegli servizi di archiviazione cloud che offrono solide misure di sicurezza, tra cui la crittografia e l'autenticazione a due fattori. Queste funzionalità proteggono i tuoi file e i tuoi dati da accessi non autorizzati

Opzioni di spazio di archiviazione: Inizia con un piano Free, se disponibile, per testare le funzionalità del servizio prima di sottoscrivere un piano a pagamento

Interfaccia intuitiva: scegli un servizio con un'interfaccia intuitiva che semplifichi scegli un servizio con un'interfaccia intuitiva che semplifichi l'organizzazione dei tuoi file e delle tue cartelle . Un design intuitivo riduce la curva di apprendimento, consentendoti di iniziare a utilizzare il servizio in modo rapido ed efficiente

Opzioni di backup e ripristino: Verifica che il servizio offra funzionalità/funzioni di backup e ripristino per proteggerti dalla perdita di dati dovuta a cancellazioni accidentali o danneggiamento

Convenienza: Esamina le strutture tariffarie e trova una soluzione che concili l'accessibilità economica con le funzionalità/funzioni essenziali di cui hai bisogno

💡 Consiglio dell'esperto: scopri alcuni trucchi per Google Drive che ti aiuteranno a organizzarti. 🎨 Organizza i file con cartelle contrassegnate da colori diversi per un'identificazione visiva rapida 🌍 Configura l'accesso offline per lavorare sui tuoi documenti sempre e ovunque 📄 Crea modelli per le attività ripetitive per risparmiare tempo e garantire la coerenza nei tuoi progetti 🔔 Imposta le notifiche per gli aggiornamenti dei documenti per rimanere informato sulle modifiche apportate dagli altri 🔍 Usa lo strumento Esplora per cercare argomenti e raccogliere informazioni direttamente all'interno del tuo documento

13 alternative a Google Drive

Ecco l'elenco delle 13 migliori alternative sicure a Google Drive che offrono una sicurezza solida senza rinunciare a funzionalità intuitive:

1. ClickUp (Il miglior strumento all-in-one per la gestione dei file e la collaborazione)

Project management ClickUp

Se stai cercando un'alternativa valida a Google Drive che soddisfi le tue esigenze di spazio di archiviazione e i tuoi processi di collaborazione, ClickUp è una scelta eccellente. In quanto strumento di project management all-in-one, ha trasformato completamente il modo in cui io e il mio team lavoriamo. Più che un semplice gestore di attività, ottimizza ogni aspetto, dalla semplice condivisione di file ai flussi di lavoro di progetto più complessi.

Integrazione di ClickUp con Google Drive

L'integrazione di Google Drive in ClickUp ha rivoluzionato il lavoro del mio team. Grazie a questa funzionalità di integrazione, puoi allegare facilmente i file di Google Drive direttamente alle tue attività, mantenendo collegati i documenti rilevanti.

Abbiamo risparmiato innumerevoli ore trascinando i file nei commenti delle attività o allegandoli direttamente alle schede delle attività. Inoltre, puoi creare documenti Google, fogli Google o presentazioni di Documenti Google e visualizzarne l'anteprima all'interno di ClickUp senza dover cambiare piattaforma.

Ricerca correlata

Un'altra funzionalità di spicco è la funzione ClickUp Connected Search, che ti permette di cercare qualsiasi file all'interno dell'intera area di lavoro di ClickUp, rendendo facile individuare file, attività e documenti.

La parte migliore? Effettua ricerche anche in tutte le app collegate, compreso Google Drive. Quindi, se ho file sparsi su Google Drive, attività su ClickUp e conversazioni su Slack, posso usare la Ricerca universale di ClickUp per trovare rapidamente un documento specifico archiviato su Google Drive, il tutto senza dover attivare/disattivare le app.

Collega facilmente i documenti ai tuoi flussi di lavoro con ClickUp Docs

ClickUp Documenti

Inoltre, ClickUp Docs porta la creazione di documenti e la collaborazione in team a un livello superiore. La sua versatilità, dai wiki alle roadmap, lo rende uno strumento potente per la gestione dei file, migliorando al contempo la produttività e potenziando l'efficacia del lavoro di squadra. Il mio team utilizza questa funzionalità/funzione per creare documenti con file incorporati, link e widget, il che ci aiuta a mettere in pratica le idee senza ritardi.

Ciò che apprezzo di ClickUp Docs è che non serve solo per scrivere: è completamente integrato con la gestione delle attività. È possibile creare un database, collegare documenti alle attività, assegnare azioni da intraprendere e incorporare file come immagini, documenti di Google Drive, fogli di calcolo o note delle riunioni, mantenendo tutto organizzato in un unico posto. Questa centralizzazione semplifica la collaborazione e garantisce che tutti possano accedere alle informazioni necessarie.

Le migliori funzionalità di ClickUp

➡️ Per saperne di più: 10 modelli modificabili gratuiti di Documenti Google (+scaricare)

Limiti di ClickUp

Alcune integrazioni potrebbero richiedere una configurazione iniziale, che può richiedere molto tempo

L'app mobile non dispone di alcune funzionalità presenti nella versione desktop

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : Contattaci per conoscere i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungilo a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

💡 Suggerimento da esperto: Ti stai chiedendo come ripulire il tuo Google Drive? Ecco alcune strategie che puoi seguire: 📂 Crea una struttura di cartelle chiara per classificare i file in modo logico 🏷️ Rinomina i file con titoli chiari e descrittivi per facilitarne l'identificazione 🟔 Controlla regolarmente i tuoi file e rimuovi quelli che non ti servono più per liberare spazio ⭐ Aggiungi un'asterisco ai file importanti per accedervi rapidamente, tenendo i tuoi documenti più essenziali a portata di mano

2. Dropbox (Il miglior servizio di archiviazione cloud per le piccole imprese)

via Dropbox

Dropbox è uno dei servizi di archiviazione cloud più longevi di questo elenco e si distingue come un'affidabile alternativa a Google Drive. Offre l'autenticazione a due fattori per una maggiore sicurezza e la sincronizzazione automatica dei dispositivi, garantendo che i tuoi file siano sempre accessibili.

La sua funzionalità di cronologia delle versioni aiuta a prevenire la perdita accidentale di modifiche importanti, mentre la funzione Paper ti consente di creare, modificare e commentare i documenti in modo collaborativo con il tuo team. Lo uso spesso per organizzare i file del progetto e effettuare la condivisione di risorse con i miei colleghi, poiché l'interfaccia intuitiva rende la collaborazione facile ed efficiente.

Le migliori funzionalità di Dropbox

Archivia e recupera documenti, foto e video in qualsiasi momento e ovunque ti trovi

Mantieni i tuoi file aggiornati su tutti i dispositivi grazie alla sincronizzazione automatica

Esegui il backup dei dati importanti e proteggili dalla cancellazione accidentale

Limiti di Dropbox

Il piano Free offre solo 2 GB di spazio di archiviazione

Cronologia delle versioni limitata nel piano Free

Prezzi di Dropbox

Inoltre: 11,99 $ al mese

Essentials : 19,99 $ al mese

Business: 18 $ al mese per utente

Business Plus: 30 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Dropbox

G2: 4,4/5 (oltre 27.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 21.000 recensioni)

3. Box (Ideale per la collaborazione sui documenti e la gestione dei contenuti dell'azienda)

via Box

Se stai cercando di cambiare completamente il tuo sistema di gestione dei contenuti, Box è un'ottima alternativa a Google Drive. La sua piattaforma basata sull'intelligenza artificiale, Intelligent Content Cloud, migliora la collaborazione sicura all'interno della tua organizzazione.

Nella mia esperienza, Box è stato fondamentale per gestire e condividere file in modo sicuro con il mio team da qualsiasi luogo. La sua solida protezione dei dati e i suoi strumenti di produttività lo rendono una risorsa preziosa per qualsiasi azienda che dia priorità all'efficienza e alla sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Box

Integrazione con altri strumenti di produttività come Google Workspace (Documenti Google) e Microsoft 365

Utilizza la funzione di firma elettronica per firmare i documenti in formato digitale

Gestisci le autorizzazioni degli utenti e i livelli di accesso per le modifiche ai file o i commenti

Limiti di Box

Una notevole latenza durante il caricamento di nuovi file rallenta la condivisione e la collaborazione

Alcuni utenti hanno segnalato che l'app mobile è lenta e spesso si blocca

Nessuna versione di prova gratis per le funzionalità di livello aziendale

Prezzi di Box

Business: 20 $ al mese

Business Plus: 33 $ al mese

Enterprise: 47 $ al mese

Enterprise Plus: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Box

G2: 4,2/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 5.000 recensioni)

➡️ Per saperne di più: 10 alternative a Google Workspace: strumenti simili a G Suite

4. iCloud Drive (Ideale per la sincronizzazione dei file)

via iCloud Drive

iCloud Drive è una popolare alternativa a Google Drive per la sincronizzazione dei file su tutti i dispositivi Apple ed è accessibile anche agli utenti Windows. Ti aiuta ad accedere facilmente ai tuoi file sul tuo iPhone tramite l'app File, con qualsiasi modifica che viene aggiornata istantaneamente sul tuo Mac e iPad. Questa sincronizzazione in tempo reale ti permette di lavorare senza preoccuparti del controllo delle versioni.

La semplicità della piattaforma è un vantaggio significativo. Caricare i file è semplice come cliccare sull'icona del cloud, e la condivisione è altrettanto facile: sia che voglia collaborare o inviare una copia, posso farlo con pochi tocchi. Nel complesso, iCloud Drive aumenta la produttività e mantiene i miei file organizzati, rendendolo una scelta affidabile per chiunque all'interno dell'ecosistema Apple.

Le migliori funzionalità di iCloud Drive

Esecuzione della sincronizzazione dei file senza problemi su tutti i dispositivi Apple e Windows

Esegui automaticamente il backup dei tuoi dispositivi, assicurandoti che foto, video e dati delle app siano archiviati in modo sicuro e facilmente recuperabili quando necessario

Collabora in tempo reale con iCloud Paper, che consente a più utenti di creare, effettuare modifiche e commentare i documenti contemporaneamente, migliorando il lavoro di squadra

Recupera i file cancellati fino a 30 giorni dopo, assicurandoti che nulla vada perso definitivamente

Limiti di iCloud Drive

Manca un sistema di controllo delle versioni integrato per i file, il che rende difficile recuperare le versioni precedenti dei documenti se vengono sovrascritti o eliminati

Sincronizzazione lenta durante la gestione di file di grandi dimensioni

L'opzione di archiviazione cloud gratis ha un limite di 5 GB, il che potrebbe non soddisfare le esigenze degli utenti esperti

Prezzi di iCloud Drive

50 GB : 0,99 $ al mese

200 GB : 2,99 $ al mese

2 TB : 9,99 $ al mese

6 TB : 29,99 $ al mese

12 TB: 59,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di iCloud Drive

G2: N/A

Capterra: N/A

5. MEGA (La migliore per la condivisione e lo spazio di archiviazione sicuro per i file)

via MEGA

MEGA offre solide funzionalità di sicurezza, tra cui la crittografia end-to-end e l'autenticazione a due fattori, garantendo che i tuoi file rimangano al sicuro anche da MEGA. In quanto software di condivisione file, offre una soluzione di spazio di archiviazione che consente la condivisione di file sicuri e protetti da password, facilitando la collaborazione tra i clienti. Inoltre, i nuovi utenti ricevono 20 GB di spazio di archiviazione gratis fin dall'inizio.

Il mio team ritiene che le funzionalità di sicurezza di MEGA siano incredibilmente utili per garantire la riservatezza. La crittografia end-to-end e l'autenticazione a due fattori ci danno tranquillità quando archiviamo e effettuiamo la condivisione di file sensibili.

Le migliori funzionalità/funzioni di MEGA

Accetta file dagli utenti MEGA e anche da altri

Ripristina le versioni precedenti dei file in caso di modifiche o cancellazioni accidentali

Imposta date di scadenza e protezione con password per i file condivisi

Limiti di MEGA

Gli account gratis hanno una capacità di trasferimento limitata

Manca di strumenti per effettuare le modifiche ai documenti Microsoft Office direttamente nel cloud; ciò significa che gli utenti devono scaricare i file per apportare modifiche, il che potrebbe interrompere il loro flusso di lavoro

Prezzi di MEGA

Pro Lite: 5,34 $ al mese

Pro I : 10,96 $ al mese

Pro II : 21,94 $ al mese

Pro III: 32,91 $ al mese

Valutazioni e recensioni su MEGA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

6. ownCloud (Ideale per la collaborazione e il controllo dei dati)

via ownCloud

ownCloud è una soluzione alternativa gratis a Google Drive che effettua la sincronizzazione dei file su tutti i dispositivi, mantenendoli aggiornati. La sua crittografia end-to-end garantisce che i dati sensibili rimangano al sicuro durante i trasferimenti.

Inoltre, ownCloud consente la modifica collaborativa dei documenti, permettendo di lavorare in tempo reale su progetti condivisi con i colleghi tramite Office 365 o Collabora. Questa combinazione di sicurezza e collaborazione lo rende uno strumento prezioso per i progetti di team.

Le migliori funzionalità/funzioni di ownCloud

Ripristina le versioni precedenti dei file con la cronologia delle versioni

Collabora in tempo reale sui documenti con strumenti di modifica integrati

Crea link privati ai file per effettuare la condivisione dell'accesso in modo sicuro e limitato nel tempo

Limiti di ownCloud

Le funzionalità avanzate sono riservate alla versione Enterprise

Il piano Free non offre supporto clienti, il che può rappresentare uno svantaggio per gli utenti che necessitano di aiuto per la configurazione o la risoluzione dei problemi

Prezzi di ownCloud

Community Edition : Gratis

ownCloud ospitato sul tuo server (sottoscrizione standard): circa 5,70 $/utente/mese

ownCloud ospitato sul tuo server (sottoscrizione Enterprise): circa 17,50 $/utente/mese

ownCloud Online (Teams – da 1 a 4 utenti): 13,92 $/utente/mese

ownCloud Online (Utenti singoli): 16,06 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di ownCloud

G2: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 50 recensioni)

7. Microsoft OneDrive (Ideale per la sincronizzazione e l'archiviazione dei file)

via Microsoft OneDrive

Se stai cercando una soluzione sicura per la condivisione dei file per la tua azienda che si integri facilmente con Microsoft 365, prendi in considerazione Microsoft OneDrive, una valida alternativa a Google Drive. Ti consente di salvare, accedere e gestire i file in modo efficiente su più dispositivi.

In base alla mia esperienza, le app desktop e mobili di OneDrive sono state fondamentali per un accesso senza interruzioni ai file, sia che lavorassi alla scrivania sia in viaggio. Le funzionalità di sincronizzazione in tempo reale e di recupero dei file hanno permesso di rispettare le scadenze dei progetti di gruppo e di mantenere l'integrità dei dati.

Le migliori funzionalità di Microsoft OneDrive

Mantieni i tuoi file sincronizzati su tutti i dispositivi per avere sempre a disposizione l'ultima versione

Lavora sui documenti insieme ai tuoi colleghi e visualizza gli aggiornamenti in tempo reale

Carica file di grandi dimensioni fino a 250 GB in una sola volta

Esegui automaticamente il backup dei tuoi file dai dispositivi mobili

Modifica i documenti ovunque ti trovi con le app mobili per iOS e Android

Limiti di Microsoft OneDrive

Il piano Free non include potenti app per la produttività

La versione gratuita ha un limite di spazio di archiviazione di 5 GB, che potrebbe risultare insufficiente per gli utenti con file di grandi dimensioni o esigenze di archiviazione estese

Prezzi di Microsoft OneDrive

OneDrive for Business (Piano 1): 5 $ al mese (fatturato annualmente)

Microsoft 365 Business Basic: 6 $ al mese (fatturazione annuale)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Microsoft OneDrive

G2: 4,3/5 (oltre 9000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 12.000 recensioni)

8. Nextcloud (La migliore per la gestione e lo spazio di archiviazione dei dati nel cloud)

via Nextcloud

Nextcloud è una piattaforma di archiviazione cloud versatile per la gestione dei dati personali e professionali. I suoi strumenti di collaborazione consentono la modifica dei documenti in tempo reale per i progetti di gruppo e la condivisione fluida dei file con i colleghi. Grazie a solide funzionalità di sicurezza come l'autenticazione a due fattori e la crittografia end-to-end, garantisce che i file sensibili siano archiviati in modo sicuro e protetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nextcloud

Esecuzione della sincronizzazione dei file su tutti i dispositivi grazie alla compatibilità multipiattaforma

Personalizza l'interfaccia con temi e opzioni di branding personalizzati

Proteggi i tuoi dati con la crittografia end-to-end e l'autenticazione a due fattori

Limiti di Nextcloud

Prestazioni durante i picchi di traffico sui server

L'app mobile presenta meno funzionalità rispetto alla versione desktop, il che potrebbe determinare un limite nell'utilizzo per alcuni utenti

Non è prevista una versione di prova gratuita ufficiale per i suoi servizi cloud; la versione gratuita è open-source e potrebbe richiedere una configurazione manuale, il che potrebbe risultare complesso per gli utenti meno esperti

Prezzi di Nextcloud

Utenti singoli: 19,26 $ al mese (fatturazione annuale)

Teams: 17,12 $ al mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Nextcloud

G2: 4,3/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

9. Sync.com (Ideale per la condivisione di file con crittografia avanzata)

via sincronizzazione

Sync è noto principalmente per le sue solide funzionalità di privacy e sicurezza, che lo rendono una delle migliori alternative a Google Drive. Come molti altri nell'elenco, questo strumento di archiviazione cloud offre la crittografia end-to-end. Tuttavia, a differenza dei suoi concorrenti, Sync adotta una posizione intransigente in materia di sicurezza, non consentendo al proprio team di visualizzare i tuoi contenuti, aggiungendo così un ulteriore livello di fiducia.

Nella mia esperienza, i controlli avanzati di condivisione di Sync si sono rivelati incredibilmente utili per la gestione dei documenti riservati. Ho potuto impostare la protezione con password e le date di scadenza sui link condivisi, garantendomi la massima tranquillità quando collaboro con il mio team su progetti sensibili.

Le migliori funzionalità di Sync.com

Ripristina le versioni precedenti dei file e recupera quelli eliminati fino a 365 giorni fa

Crea link sicuri con privacy avanzata per la condivisione di file sensibili

Tieni traccia dell'attività nelle cartelle condivise con registri degli eventi dettagliati

Limiti di Sync.com

Esecuzione della sincronia dei file in una sola cartella, il che richiede di modificare la struttura organizzativa dei file esistente

L'interfaccia utente, in particolare nella versione web, viene spesso descritta come macchinosa, rendendo la navigazione meno intuitiva

Il piano Free offre solo 5 GB di spazio di archiviazione

Prezzi di Sync.com

Free Forever

Solo Basic : 8 $ al mese

Solo Professional : 20 $ al mese

Teams Standard : 6 $ al mese

Teams+ Unlimited : 15 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sync.com

G2: 4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

10. pCloud (Ideale per la sincronizzazione dei file su più dispositivi)

via pCloud

pCloud è una soluzione di archiviazione cloud versatile che consente agli utenti di effettuare la sincronizzazione dei file su diversi dispositivi tramite la sua app desktop, creando un'unità virtuale per un accesso sicuro e senza interruzioni. La piattaforma offre un'opzione di condivisione tramite link pubblico, che semplifica l'invio di file ai clienti, mentre i lettori multimediali integrati consentono agli utenti di riprodurre video in streaming e creare playlist audio direttamente dal cloud.

Le migliori funzionalità/funzioni di pCloud

Accedi a spazio di archiviazione aggiuntivo senza occupare spazio locale sui tuoi dispositivi

Condivisione di file con protezione tramite password e scadenza

Usa il controllo delle versioni dei file per tornare indietro e ripristinare le versioni precedenti dei file

Limiti di pCloud

Spazio di archiviazione gratis con limite rispetto alla concorrenza

Mancano strumenti di collaborazione integrati

Il piano Free ha un limite di 10 GB (con attività da completare per ottenere l'intero spazio), che potrebbe non essere sufficiente per gli utenti esperti

Prezzi di pCloud

Aziendale : 9,99 $ al mese

Business Pro: 19,98 $ al mese

Valutazioni e recensioni di pCloud

G2: 4,2/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)

11. Koofr (Ideale per integrare più account di archiviazione cloud)

via Koofr

Koofr è una soluzione di archiviazione cloud che integra più account, come Google Drive, Dropbox e OneDrive, in un'unica interfaccia. Ciò consente agli utenti di accedere e gestire i propri file senza dover passare da un'app all'altra.

Supporta inoltre la condivisione diretta dei file con protezione tramite password e scadenze, garantendo una sicurezza nella collaborazione su progetti sensibili. Per il mio team, questa funzione si è rivelata utile per mantenere la privacy e l'integrità dei file condivisi.

Le migliori funzionalità di Koofr

Salva i contenuti web direttamente utilizzando l'estensione Koofr per Chrome

Visualizza in anteprima immagini, video e PDF senza scaricarli

Recupera i file cancellati fino a 7 giorni dopo senza utilizzare spazio di archiviazione aggiuntivo

Limiti di Koofr

Prevede limiti giornalieri per la condivisione pubblica

Rallenta durante la gestione di file di grandi dimensioni

Il piano Free ha un limite di 10 GB

Prezzi di Koofr

Free Forever

Briefcase S: 0,54 $ al mese

Briefcase M: 1,07 $ al mese

Suitcase L: 2,14 $ al mese

Suitcase XL: 4,28 $ al mese

Suitcase XXL: 10,70 $ al mese

Crate 3XL: 21,40 $ al mese

Crate 5XL: 37,45 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Koofr

G2: 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Le 10 migliori alternative e concorrenti di Google Keep

12. Backblaze (Ideale per lo spazio di archiviazione e il backup dei file)

via Backblaze

Backblaze è una soluzione di archiviazione cloud semplice ed economica, incentrata sul backup e sull'archiviazione dei file. Esegue automaticamente il backup dei dati dal tuo computer e offre una capacità di spazio di archiviazione illimitata.

La funzionalità di controllo delle versioni della piattaforma consente agli utenti di recuperare versioni precedenti dei file quando necessario. Inoltre, Backblaze offre la possibilità di ricevere i dati fisicamente tramite un disco rigido USB, il che può essere particolarmente utile durante un ripristino del sistema.

Le migliori funzionalità di Backblaze

Garantisci la sicurezza dei dati con backup automatici di automazione

Ripristina facilmente i file scaricando file zip o utilizzando dischi rigidi fisici

Configura l'autenticazione a due fattori per una maggiore sicurezza

Limiti di Backblaze

Non offre il supporto per il backup delle email da server online, come Gmail

Il versioning per impostazione predefinita dei file è limitato a 30 giorni

Prezzi di Backblaze

Pagamento a consumo: 6 $ al mese per TB

B2 Reserve: 1560 $ per 20 TB/anno

Valutazioni e recensioni di Backblaze

G2: 4,7/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 130 recensioni)

13. SpiderOak (Ideale per il backup dei dati e la sicurezza)

via SpiderOak

SpiderOak dà la priorità alla privacy e alla sicurezza, offrendo funzionalità come la crittografia end-to-end per proteggere i dati sensibili. Questo lo rende una valida alternativa a Google Drive per chi gestisce file riservati o collabora da remoto.

Apprezzo il fatto che SpiderOak consenta agli utenti di impostare backup giornalieri per i documenti di lavoro e le cartelle condivise, garantendo che tutte le modifiche vengano sincronizzate automaticamente su tutti i dispositivi senza alcun intervento manuale.

Le migliori funzionalità di SpiderOak

Crea backup automaticamente con opzioni di pianificazione personalizzabili

Ripristina le versioni precedenti con la funzionalità di versioning dei file per annullare le modifiche indesiderate

Sincronizza i dati su tutti i dispositivi grazie al supporto multipiattaforma di SpiderOak

Limiti di SpiderOak

Prezzi elevati rispetto ad altri servizi

L'interfaccia utente può essere difficile da navigare per gli utenti

Non offre un piano Free né una versione di prova per provare l'esperienza completa; gli utenti devono sottoscrivere una sottoscrizione

Prezzi di SpiderOak

150 GB: 6 $ al mese

400 GB: 11 $ al mese

2 TB: 14 $ al mese

5 TB: 29 $ al mese

Valutazioni e recensioni di SpiderOak

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Suggerimento da esperto: Scopri come utilizzare l'IA nei Documenti Google per migliorare la tua scrittura, semplificare la collaborazione e automatizzare la formattazione, per un processo di creazione dei documenti più efficiente! Se stai cercando un upgrade rispetto ai Documenti Google, dai un'occhiata al nostro elenco delle migliori alternative che offrono funzionalità innovative e avanzate per soddisfare le tue esigenze.

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Scegliere il servizio di archiviazione cloud giusto è fondamentale per organizzare e garantire la sicurezza dei tuoi file. 🔒

Tuttavia, con così tante opzioni disponibili, può richiedere tempo determinare quale soddisfi al meglio le tue esigenze aziendali. Gli strumenti sopra indicati offrono solide funzionalità di sicurezza, migliorano la collaborazione e ottimizzano i flussi di lavoro.

Tra queste, ClickUp è una soluzione all-in-one che si distingue come alternativa completa a Google Drive. Combina perfettamente la gestione dei file, la collaborazione sulle attività e l'integrazione senza soluzione di continuità con altre applicazioni. Grazie a funzionalità e modelli personalizzabili, si adatta al tuo flusso di lavoro specifico, rendendo più facile gestire i progetti e la condivisione dei documenti in modo efficace.

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