Norme di gruppo essenziali per costruire un team forte e performante

Il vostro team sta discutendo il lancio di un nuovo prodotto.

Alcuni membri parlano della strategia go-to-market (GTM), mentre il team di ingegneri si concentra sulla modifica delle funzionalità/funzione del prodotto. Questa confusione porta a discussioni frammentarie e a confondere l'obiettivo principale della riunione.

Stabilite una norma di gruppo per tenere riunioni separate per le discussioni tecniche e di marketing e assegnate un responsabile della riunione per garantire che le discussioni non vadano fuori controllo.

L'impatto? Riduzione della confusione e miglioramento del processo decisionale. Ecco quanto possono essere potenti le norme di gruppo.

In questo post discuteremo di come sia possibile stabilire norme di gruppo per migliorare le prestazioni del team e trasformare la vostra azienda in un gruppo di lavoro team in un'unità coesa .

Cosa sono le norme di gruppo?

Le norme di gruppo sono regole e aspettative informali stabilite da un team che guidano il modo in cui i membri interagiscono e collaborano.

Le norme funzionano da manuale per il team per funzionare in modo efficace, impostando standard chiari per il processo decisionale, la risoluzione dei conflitti, la gestione del team e il feedback.

Norme chiare assicurano l'allineamento di tutti e incoraggiano i membri del team ad assumersi la responsabilità. Questo riduce la confusione, aiuta evitare conversazioni difficili , promuove la discussione reciproca e migliora la produttività del team.

🌈 Un esempio brillante di norme di gruppo è rappresentato da La "regola delle due pizze" di Amazon che stabilisce che tutti i team interni ed esterni devono essere abbastanza piccoli da permettere a due pizze di sfamare tutti i membri del team. L'idea è quella di creare team piccoli per migliorare l'efficienza del lavoro.

Perché le norme di gruppo sono importanti per l'esito positivo dei team?

Ecco perché è importante stabilire delle norme per il team:

🎯 Aspettative cancellate: Quando tutti sanno cosa ci si aspetta da loro, c'è meno confusione, più produttività e intenti positivi

Comunicazione migliore: Norme forti promuovono una comunicazione aperta e onesta tra i membri del team, portando a una migliore collaborazione e risoluzione dei problemi

**Aumento della fiducia: quando i membri del team sentono di poter contare gli uni sugli altri, si crea una coesione di squadra e si rafforzano le relazioni

🎯 Miglioramento del lavoro di squadra: le norme di gruppo creano un senso di appartenenza e condivisione, rendendo più facile per i membri del team lavorare insieme verso obiettivi comuni

🎯 Miglioramento del processo decisionale: Quando tutti sono sulla stessa pagina, è facile prendere decisioni informate ed efficaci

Tipi di norme di gruppo

Vediamo i diversi tipi di norme di gruppo che si possono stabilire per lo sviluppo del team :

Norme di comunicazione

Queste norme regolano il modo in cui i membri del team comunicano tra loro. Ad esempio, gli aggiornamenti devono essere condivisi tramite email, app di messaggistica o durante la riunione giornaliera di standup?

Norme decisionali

Definiscono il modo in cui il team prende le decisioni critiche: le decisioni saranno prese per consenso, a maggioranza o con la leadership?

Norme di account

Queste norme definiscono responsabilità chiare e metodi per monitorare lo stato. I team che stabiliscono regole e aspettative esplicite sono più efficienti e presentano meno colli di bottiglia.

Norme di prestazione

Si riferiscono a come il team lavora per raggiungere gli obiettivi. Ad esempio, "Tutti i membri del team devono garantire che il lavoro soddisfi gli standard di qualità e sia in linea con i valori e gli obiettivi dell'azienda"

Inoltre, le norme del gruppo possono evolvere man mano che il team cresce per adattarsi alle dinamiche del team e alle esigenze aziendali.

Esempi di norme di gruppo per team ad alte prestazioni

Vediamo alcune norme di gruppo comuni ma efficaci che possono incrementare la collaborazione del team e le prestazioni complessive.

Tenere informati i membri del team e le parti interessate

Una delle sfide comuni dei team, soprattutto quando gestiscono progetti complessi, è la definizione di ruoli chiari. Senza di essa, i membri del team possono passare molto tempo a chiedersi chi sia responsabile di una particolare attività, a chi rivolgersi per prendere decisioni, ecc.

A questo punto è necessario un grafico RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) per definire i ruoli le dinamiche del team , in particolare per team interfunzionali . Definisce:

Responsabile: Chi completerà quale attività

Chi completerà quale attività Accountable: Chi ha l'autorità finale per assicurare il completamento dell'attività

Chi ha l'autorità finale per assicurare il completamento dell'attività Consultato: Chi fornirà input o competenze per un'attività

Chi fornirà input o competenze per un'attività Informato: Chi deve essere aggiornato sui risultati o sui blocchi dell'attività

Pro Tip: È possibile usare Il modello di piano RACI di ClickUp per creare un grafico RACI per il vostro team e lavorare in modo efficiente. Il modello aiuta a definire con chiarezza ruoli e responsabilità per tutte le parti interessate, riduce gli errori di comunicazione e la confusione tra i membri del team e migliora la collaborazione e la responsabilità.

Comunicare efficacemente Comunicazione efficace è la linfa vitale di qualsiasi team ad alte prestazioni. Norme di comunicazione cancellate, come i check-in settimanali o bisettimanali per discutere gli aggiornamenti del progetto, la garanzia di una comunicazione inclusiva e l'utilizzo di un'unica piattaforma di comunicazione, contribuiscono a costruire una cultura del lavoro positiva e a migliorare la collaborazione del team.

Se siete alla ricerca di modi per colmare il divario di comunicazione all'interno del vostro team, ClickUp Chattare può aiutare.

ClickUp Chat riunisce tutti i lavori e le comunicazioni in un unico luogo, in modo che i membri del team possano interagire, condividere gli aggiornamenti del progetto, trasformare i messaggi in attività o persino collegare i messaggi a compiti specifici senza mai perdere il contesto. Integrando la messaggistica istantanea nel project management, ClickUp Toggl elimina i silos e le tasse da attivare/disattivare!

chattare, collaborare e terminare più velocemente con ClickUp Chat_

Gestire i conflitti

I conflitti sono inevitabili in qualsiasi team. Tuttavia, i leader dei team dovrebbero impostare norme di risoluzione dei conflitti per rafforzare la collaborazione del team e promuovere l'innovazione.

Strategico gestione dei conflitti garantisce che le differenze siano affrontate in modo costruttivo ed equo, concentrandosi sulla risoluzione dei problemi piuttosto che sullo scaricabarile.

⚡️Template Archivio: Modello di rompighiaccio della ruota delle emozioni di ClickUp è la soluzione ideale per costruire il rapporto con il team ed evitare i conflitti. Il modello aiuta i membri del team a presentarsi e a comprendere le sfide affrontate dagli altri, promuovendo l'empatia e una migliore collaborazione.

Scarica questo modello

Prendere decisioni più velocemente

Un processo decisionale più rapido è la chiave per adattarsi ai cambiamenti, capitalizzare le opportunità e mantenere il monitoraggio dei progetti. Inoltre, previene colli di bottiglia e ritardi, assicurando che il team possa andare avanti senza esitazioni.

Alcune delle norme di gruppo più efficaci per prendere decisioni rapide sono:

Puntare a un consenso del 40% e non del 100%

Adottare una mentalità agile

Prendere decisioni basate sui dati piuttosto che sull'intuizione

Limitare l'analisi di qualsiasi situazione a tre risultati

È possibile utilizzare Modello del quadro decisionale di ClickUp per semplificare il processo decisionale nella vostra organizzazione stabilendo una struttura standard. Vi aiuta a raccogliere tutte le informazioni rilevanti, a soppesare le opzioni, a ridurre i pregiudizi e a prendere decisioni in modo efficiente.

Scarica questo modello

Impostazione di programmi chiari per le riunioni

Il segreto per condurre riunioni produttive è seguire un programma ben strutturato. Norme di gruppo con programmi di riunione ben definiti assicuratevi che le riunioni abbiano uno scopo specifico, elementi perseguibili e obiettivi definiti . In questo modo si riducono le perdite di tempo, si mantiene il monitoraggio delle discussioni e si conferma che tutti i partecipanti sono preparati. Modello di Programma per riunioni di ClickUp semplifica l'implementazione di questa norma di gruppo. Il modello aiuta i team a organizzare le riunioni delineando gli argomenti da discutere, assegnando elementi di azione e monitorando le decisioni prese.

Scarica questo modello

Bloccare il tempo per l'innovazione e la produttività

🌈 Secondo La "Regola del 20%" di Google tutti i suoi dipendenti devono riservare il 20% del loro tempo alla settimana per lavorare su progetti collaterali e concentrarsi sull'innovazione.

Incorporando il blocco del tempo nelle norme di gruppo, è possibile migliorare la gestione del tempo del team, ridurre al minimo le distrazioni e creare flussi di lavoro più strutturati.

Le norme di gruppo sul blocco del tempo stabiliscono una struttura coerente per l'organizzazione della giornata lavorativa dei membri del team. Questo aiuta a prevenire il multitasking, che spesso porta a una riduzione dell'efficienza e al burnout. Modello di blocco del tempo di ClickUp viene in aiuto in questo caso.

Fornisce un quadro per organizzare le attività quotidiane in blocchi di tempo dedicati. Con questo modello è possibile pianificare l'intera giornata lavorativa assegnando blocchi di tempo a specifiche attività o progetti. Inoltre, aiuta ad aumentare la concentrazione designando periodi ininterrotti per lavorare su attività ad alta priorità.

Scarica questo modello

Fornire aggiornamenti regolari sullo stato del progetto

Gli aggiornamenti regolari sullo stato del progetto sono essenziali per mantenere la trasparenza, l'account e l'allineamento del team. Quando gli aggiornamenti fanno parte delle norme del gruppo, assicurano che tutti i membri del gruppo e gli stakeholder siano informati sullo stato, sui potenziali ostacoli e sui prossimi passaggi.

ClickUp offre due modelli chiave per aiutare i team a semplificare questo processo:

Modello di reportistica settimanale di ClickUp Modello di rapporto settimanale sullo stato di ClickUp vi aiuta a condividere lo stato delle attività con gli stakeholder, a monitorare le attività e a contrassegnare quelle completate per mantenere la trasparenza.

Scarica questo modello

ClickUp Modello di rapporto sullo stato del progetto

È possibile utilizzare il modello Modello di reportistica sullo stato del progetto ClickUp per documentare i risultati chiave e creare reportistica per garantire che gli obiettivi siano raggiunti nei tempi previsti. Gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento aiutano a evidenziare tempestivamente i problemi, dando al team il tempo di affrontarli prima che facciano deragliare il progetto.

Scarica questo modello

Come creare norme di gruppo efficaci

Stabilire norme di gruppo efficaci è essenziale per promuovere la collaborazione, la fiducia e l'account del team. Che il team sia in ufficio, ibrido o completamente a distanza, norme di gruppo chiare creano una condivisione di come tutti lavorano insieme.

Ecco una guida di passaggio su come creare norme per il team:

Passaggio 1: Coinvolgere il team nel processo

Creare norme di gruppo chiedendo il contributo di tutto il team. Questo garantisce che tutti si sentano ascoltati, aumentando la possibilità di aderire agli standard concordati.

Utilizzare strumenti come ClickUp Chattare per consentire discussioni in tempo reale e brainstorming sulle norme che supportano al meglio la collaborazione del team .

Passaggio 2: documentare le norme

Una volta che il team si è allineato sulle norme, documentatele in un luogo accessibile a tutti. Documenti ClickUp è un ottimo strumento per questo scopo. È possibile utilizzarlo per annotare le norme finali del gruppo, assicurandosi che siano facilmente disponibili per riferimenti futuri.

La presenza delle norme in un documento condiviso facilita l'aggiornamento quando il team si evolve o affronta nuove sfide. È sufficiente aggiungere pagine annidate ed elementi di stile per organizzare le informazioni e richiamare i dettagli critici.

modificare in tempo reale, lasciare commenti, assegnare attività di ClickUp e monitorare le modifiche, tutto in un unico posto con ClickUp Docs_

ClickUp Docs consente di modificare i documenti in tempo reale con il vostro team, fornendo funzionalità/funzione per commentare, assegnare attività e monitorare del tempo.

Passaggio 3: stabilire obiettivi chiari per il team

Norme cancellate aprono la strada all'esito positivo, che si tratti della riunione delle scadenze o del miglioramento della comunicazione. È possibile utilizzare Obiettivi di ClickUp per allineare gli oggetti del team alle norme del gruppo. Vi permetterà di rimanere in carreggiata con Sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato.

tracciate gli stati, celebrate le attività cardine e rimanete motivati durante il vostro percorso con ClickUp Goals

Potete anche esplorare Il modello per gli obiettivi SMART di ClickUp per garantire che i vostri obiettivi siano Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Tempificati. Questo modello può aiutarvi a definire obiettivi migliori per il vostro team.

Scarica questo modello

Questo modello vi aiuta a:

Monitorare lo stato degli obiettivi e misurare gli esiti positivi

Rimanere concentrati sugli obiettivi a lungo termine

Identificare e affrontare i potenziali ostacoli

Passaggio 4: revisione periodica delle norme

Man mano che il team cresce e i progetti cambiano, potrebbe essere necessario modificare le norme del gruppo. Le revisioni di periodo assicurano che le norme rimangano pertinenti e utili.

Utilizzo Moduli ClickUp è possibile raccogliere anonimi feedback da parte dei membri del team su quali norme devono essere sostituite o modificate. Un feedback costruttivo come questo può migliorare le dinamiche del team.

raccogliere feedback, raccogliere dati e semplificare i processi con i moduli ClickUp

Norme di gruppo per team remoti

Il lavoro da remoto aggiunge un ulteriore livello alle norme di gruppo efficaci, a causa delle lacune nella comunicazione e della flessibilità del lavoro. Ecco alcune norme per team virtuali da prendere in considerazione:

📌 Sensibilizzazione al fuso orario: I team virtuali che lavorano con fusi orari diversi devono stabilire norme per la programmazione delle riunioni e l'impostazione delle scadenze che rispettino le differenze di fuso orario di ciascuno. Utilizzare La visualizzazione del calendario di ClickUp per monitorare la disponibilità e gli orari nelle varie regioni

📌 Etiquette delle riunioni virtuali: I team remoti devono stabilire linee guida chiare per le riunioni virtuali, come l'uso del video, il silenziamento quando non si parla e la concentrazione durante le chiamate

📌 Orario di lavoro e disponibilità: Stabilire le aspettative sugli orari di lavoro e sulla disponibilità, soprattutto se il team si estende su più fusi orari. Definire quando tutti i membri del team devono essere online per la collaborazione o le comunicazioni urgenti aiuta a evitare la confusione

📌 Aspettative di comunicazione: Concordate come e quando utilizzare i diversi strumenti di comunicazione. Ad esempio, quando usare l'email rispetto alla messaggistica istantanea per gli aggiornamenti o quando programmare una riunione per discussioni complesse

organizzate la vostra agenda e la vostra produttività con il Calendario di ClickUp

Anche, Modello di piano di gestione del team di ClickUp aiuta a gestire il team a distanza senza sforzo e da qualsiasi luogo.

Scarica questo modello

Con questo modello è possibile:

Visualizzare i ruoli, le responsabilità e i flussi di lavoro dei vostri collaboratori, assicurandovi che tutti conoscano le loro attività e il modo in cui contribuiscono al quadro generale

Assegnare le attività in base ai punti di forza e alla disponibilità dei membri del team

Allineare i membri del team a evitare errori di comunicazione e aumentare l'efficienza

Come rafforzare le norme di gruppo

Stabilire le norme per il team è solo il primo passaggio. La vera sfida è assicurarsi che tutti i membri del team seguano le norme in modo coerente. Ecco alcuni modi per rafforzare efficacemente le norme di gruppo:

Distribuzione uniforme del carico di lavoro del team

Uno dei modi migliori per rafforzare le norme del gruppo è garantire un'equa distribuzione del carico di lavoro tra i membri del team, perché migliora la collaborazione, riduce i conflitti e rende più facile per tutti seguire le norme.

È possibile utilizzare Vista Carico di lavoro di ClickUp per monitorare il carico di lavoro di ciascun membro del team e regolarlo in base alle sue capacità. Se un membro del team è costantemente sovraccarico di lavoro, potrebbe essere il momento di modificare le norme del gruppo in materia di delega delle attività e di equilibrio tra lavoro e vita privata.

Visualizzate i carichi di lavoro del team in un colpo d'occhio per delegare o riassegnare meglio le attività e capire rapidamente chi è sotto o sovraccarico di lavoro con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Monitoraggio del tempo per capire i ritardi

È possibile rafforzare le norme relative alle scadenze delle attività con Il monitoraggio del tempo di ClickUp funzionalità/funzione. Questo strumento consente di monitorare la durata delle attività e di identificare eventuali schemi di ritardo che potrebbero richiedere un intervento.

tracciare il tempo in modo accurato e migliorare la produttività con la funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp

Aiuta inoltre i team a rendere conto del tempo dedicato a ciascun progetto, incoraggiando una migliore gestione del tempo.

Comunicare le norme in modo efficace

Le norme non devono prendere polvere in un documento. Una comunicazione regolare è fondamentale per rafforzare le norme del gruppo. Utilizzare Commenti assegnati da ClickUp e Menzioni per fornire feedback, chiarire attività o promemoria ai membri del team su norme specifiche.

Sia che si tratti di un esempio di collaborazione tra team, sia che si tratti di un'area da migliorare, questa funzionalità/funzione aiuta a mantenere tutti sulla stessa pagina.

taggate direttamente i membri del team nelle attività e nei commenti con le menzioni di ClickUp

Queste interazioni rapide aiutano a garantire che le norme di lavoro siano in cima ai pensieri delle persone e che i potenziali problemi vengano affrontati prima che si aggravino.

Best practice per rafforzare le norme di gruppo

La coerenza è la chiave per rafforzare le norme di gruppo. Ecco alcune strategie efficaci per tenerle a mente e garantire che diventino parte integrante della cultura del team:

Impostazione di promemoria ricorrenti

Per evitare che le norme di lavoro passino in secondo piano, utilizzate promemoria ricorrenti per rafforzarle regolarmente. Che si tratti di un prompt settimanale sul galateo delle riunioni virtuali o di promemoria mensili sulle aspettative di comunicazione del team, i richiami costanti assicurano che i membri del team aderiscano alle norme. Promemoria di ClickUp consente di impostare promemoria automatici per le norme del gruppo. È possibile creare promemoria da un commento, dalla scheda Il mio lavoro o dal menu delle azioni rapide della barra degli strumenti.

È sufficiente nominare la promemoria come norma di gruppo, aggiungere i membri del team come assegnatari, allegare i file importanti e il gioco è fatto!

rafforzate le norme di gruppo importanti creando frequenti promemoria con ClickUp Reminders_

Utilizzate i dashboard per aumentare la responsabilità

L'esito positivo dell'applicazione delle norme del gruppo consiste nel promuovere la responsabilità del team. Quando i membri del team si assumono la titolarità delle loro attività, è più probabile che seguano le regole e contribuiscano all'esito positivo del team. ClickUp Dashboard possono aiutare il team a monitorare lo stato degli obiettivi e a misurare la produttività. Inoltre, aiutano a capire chi sta riunendo le proprie responsabilità e chi potrebbe aver bisogno di supporto.

i dashboard di ClickUp aiutano a visualizzare le metriche chiave, a identificare le tendenze e a prendere decisioni basate sui dati

Visualizzando le prestazioni e la distribuzione del carico di lavoro, i team possono aderire più facilmente alle norme di responsabilità e trasparenza. Rivedere regolarmente il dashboard come team aiuta a rafforzare la titolarità collettiva di attività e risultati.

Monitoraggio dello stato degli obiettivi

Impostate obiettivi specifici e misurabili con ClickUp Obiettivi, che consente di monitorare facilmente i progressi e di vedere dove le norme sono state rispettate o dove è necessario un miglioramento. Quando i membri del team vedono come il loro rispetto delle norme contribuisce a obiettivi più grandi, è più probabile che mantengano il loro impegno.

Riconoscere e premiare i membri del team

Riconoscere e premiare i membri del team che aderiscono costantemente alle norme del gruppo è un modo efficace per incoraggiare la conformità continua. Che si tratti di riconoscimenti pubblici nelle riunioni del team o di ricompense più formali, il rinforzo positivo è molto importante.

**Ecco alcuni modi per implementare un sistema di ricompense o di riconoscimenti per motivare i membri del team

🙌🏽 Durante le riunioni, dare il benvenuto ai membri del team che seguono sinceramente le norme del gruppo

🙌🏽 Creare un programma di riconoscimento tra pari in cui i membri del team possono nominare i loro colleghi che aderiscono alle norme del gruppo

🙌🏽 Offrite incentivi, come schede regalo o ferie extra, ai membri che seguono le norme del gruppo

Come affrontare le violazioni delle norme di gruppo

Anche i migliori team possono incorrere in occasionali passi falsi. Quando un membro del team viola una norma del gruppo, affrontate il problema in modo prompt e costruttivo.

Ecco come affrontare con fermezza le violazioni delle norme di gruppo:

✅ Affrontare la violazione in privato con i singoli membri del team. Evitate di discutere degli errori in presenza di altri membri del team, poiché ciò può avere un impatto negativo sulle relazioni e sul morale del team

concentrarsi sul comportamento problematico, piuttosto che attaccare il carattere dell'individuo, mentre si discute della violazione

✅ Dare ai membri del team che violano le norme la possibilità di spiegare il loro punto di vista. Ascoltate attentamente e cercate di capire le ragioni per cui hanno violato la norma

✅ Ripetere la norma di gruppo violata e spiegare perché è importante per l'esito positivo del team

lavorare con l'individuo per sviluppare un piano d'azione per affrontare la violazione

✅ Controllare regolarmente con i membri del team per monitorare il loro stato, chiedere un feedback sulle norme del gruppo e risolvere eventuali difficoltà nel seguire le norme

Costruire norme di gruppo più forti con ClickUp

Costruire un team ad alte prestazioni richiede un piano accurato, attenzione ai dettagli e un commit all'eccellenza. Le norme di gruppo sono il collante che tiene insieme tutto, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina e lavorino per un obiettivo comune.

La chiave è non solo creare queste norme, ma anche rafforzarle e modificarle attivamente man mano che il team si evolve. L'utilizzo di strumenti come ClickUp rende questo processo semplice, sia che si tratti di impostare le programmazioni delle riunioni, di monitorare gli aggiornamenti dei progetti o di garantire la responsabilità con il monitoraggio degli obiettivi.

Siete pronti a trasformare il vostro team?

