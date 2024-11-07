Come condurre i sondaggi per l'inserimento dei nuovi assunti (domande + modello)

L'onboarding dei dipendenti è un processo cruciale che può formare la velocità e l'esito positivo dell'integrazione di un nuovo membro del team nell'azienda. Un onboarding ben strutturato non solo aumenta il coinvolgimento, ma migliora anche la fidelizzazione a lungo termine.

Da fare, però, per sapere se il processo di orientamento è efficace? Utilizzando i sondaggi sull'onboarding dei nuovi assunti.

Il Brandon Hall Group ha scoperto che un solido processo di onboarding può incrementare i risultati, aumentando la fidelizzazione dei neoassunti di 82% e aumentando la produttività di oltre il 70%!

Un sondaggio sull'onboarding è uno strumento per raccogliere feedback dai nuovi assunti. Vi aiuta a capire le loro prime impressioni e a identificare le aree di miglioramento. Con le domande giuste e un modello chiaro, è possibile ottenere informazioni utili per creare la fase di un processo di onboarding più efficace.

In questo articolo vi mostreremo come condurre questi sondaggi e come ottenere tutti i risultati desiderati obiettivi dell'onboarding .

Comprendere i sondaggi sull'inserimento dei dipendenti

Per cominciare, cerchiamo di capire l'essenza dei sondaggi di onboarding.

Un sondaggio di onboarding è un insieme di domande rivolte ai nuovi dipendenti poco dopo il loro ingresso in azienda, in ordine alla loro esperienza iniziale con l'azienda. Include domande sul programma di onboarding, sulla formazione e sulle aspettative dell'azienda.

Un sondaggio sull'inserimento:

Migliora l'efficacia complessiva dell'onboarding, con conseguente miglioramento della fidelizzazione e della soddisfazione dei dipendenti

Aiuta a identificare le lacune o le aree da migliorare nel processo di onboarding

Assicura che i nuovi dipendenti si sentano ascoltati e supportati fin dal primo giorno di lavoro

Migliora l'impegno promuovendo una comunicazione aperta e il feedback

Fornisce preziose informazioni sulle prime impressioni ed esperienze dei nuovi assunti

Gli studi dimostrano che fino al 20% del turnover dei dipendenti avviene nei primi 45 giorni di lavoro. Un processo di onboarding ben strutturato può contribuire a ridurre questo rischio, fornendo informazioni utili per rendere più fluido il processo di onboarding.

Le 35 domande principali da porre in un sondaggio sull'inserimento dei dipendenti

I nuovi assunti ricevono in genere 54 attività in media da completare durante il processo di onboarding. Ecco perché ottenere il loro feedback è fondamentale per garantire che l'esperienza di onboarding sia fluida e non una montagna di compiti da svolgere!

Esploriamo 35 domande d'impatto per il sondaggio sull'inserimento dei nuovi assunti che possono aiutarvi a perfezionare la vostra strategia di inserimento e a creare un ambiente accogliente per i nuovi dipendenti.

Feedback sul processo di assunzione

Avete superato il vortice dei colloqui e avete ottenuto il candidato desiderato dalla vostra organizzazione. Ora è il momento di riflettere sulla vostra esperienza con i candidati che avete intervistato.

Queste domande vi aiuteranno a ottenere un feedback sul processo di reclutamento e a capire cosa avreste potuto fare di meglio come manager delle assunzioni e dell'inserimento:

Come valuterebbe la sua esperienza complessiva con il processo di assunzione? Il processo di pre-boarding mi ha aiutato a sentirmi entusiasta del mio nuovo ruolo.

Fortemente d'accordo

D'accordo

Né d'accordo né in disaccordo

Non sono d'accordo

Fortemente in disaccordo Ho ricevuto feedback e aggiornamenti tempestivi durante il processo di assunzione.

Fortemente d'accordo

D'accordo

Né d'accordo né in disaccordo

Non sono d'accordo

Fortemente in disaccordo La descrizione delle mansioni che mi è stata fornita durante il processo di assunzione era chiara e dettagliata.

Fortemente d'accordo

D'accordo

Né d'accordo né in disaccordo

In disaccordo

Fortemente in disaccordo Qual è la cosa che migliorerebbe nel processo di assunzione per migliorare l'esperienza dei candidati?

Comprensione e allineamento dei dipendenti con gli oggetti dell'organizzazione

Uno studio Gallup dimostra che nemmeno il 50% dei dipendenti è fortemente d'accordo sul fatto di sapere cosa rappresenta la propria azienda.

Utilizzate le seguenti domande nei vostri sondaggi di onboarding per individuare le aree problematiche e trovare rapidamente le soluzioni:

Gli obiettivi e gli scopi dell'azienda sono stati cancellati durante le sessioni di onboarding.

Fortemente d'accordo

D'accordo

Né d'accordo né in disaccordo

In disaccordo

Fortemente in disaccordo Mi sento allineato con gli oggetti strategici a lungo termine dell'azienda.

Fortemente d'accordo

Sono d'accordo

Né d'accordo né in disaccordo

Non sono d'accordo

Fortemente in disaccordo Comprendo chiaramente gli indicatori chiave di prestazione (KPI) dell'azienda e il loro rapporto con il mio ruolo.

Fortemente d'accordo

Sono d'accordo

Né d'accordo né in disaccordo

Non sono d'accordo

Fortemente in disaccordo Durante l'onboarding mi sono state fornite informazioni sufficienti sugli obiettivi a breve e lungo termine dell'azienda.

Fortemente d'accordo

D'accordo

Né d'accordo né in disaccordo

Non sono d'accordo

Fortemente in disaccordo Mi sento equipaggiato e preparato per il mio nuovo ruolo.

Fortemente d'accordo

D'accordo

Né d'accordo né in disaccordo

Non sono d'accordo

Fortemente in disaccordo

Esperienza di onboarding e programmi di inserimento

L'esperienza di onboarding e i programmi di inserimento aiutano i nuovi assunti ad adattarsi alla cultura e all'etica del lavoro dell'azienda.

Le domande del seguente sondaggio sull'onboarding possono aiutare a valutare l'efficacia di questi programmi:

Quanto siete soddisfatti dell'intero processo di onboarding (su una scala da 1 a 5, dove 1 rappresenta il livello più basso e 5 quello più alto di soddisfazione)? Il processo di onboarding è stato ben organizzato e facile da seguire? (Sì/No) Le sessioni di orientamento sono state informative e rilevanti per il vostro ruolo? (Sì/No) Quanto è stato efficace ilsoftware di onboarding/materiale per aiutarla a capire l'azienda e il suo ruolo? (su una scala da 1 a 5, dove 1 è il meno efficace e 5 il più efficace) Il programma di inserimento ha incluso la formazione sugli strumenti, i sistemi e i software dell'azienda rilevanti per il suo ruolo? (Sì/No)

Chiarezza del ruolo e aspettative

La mancanza di chiarezza nelle aspettative lavorative è un motivo comune di turnover precoce dei dipendenti. Se i nuovi assunti si sentono sopraffatti o non allineati con le loro mansioni, non riescono a dare il meglio di sé e finiscono per abbandonare in silenzio.

Leggi anche: Come prevenire l'abbandono silenzioso e mantenere il coinvolgimento dei dipendenti Il feedback sull'onboarding in merito alla chiarezza del ruolo può aiutarvi a identificare rapidamente i problemi dei nuovi assunti e a risolverli. Provate a porre ai dipendenti domande di sondaggio sull'onboarding come:

Il ruolo è in linea con gli obiettivi di carriera a breve e lungo termine? (Sì/No) Da fare: il ruolo che ricopre è in linea con le competenze e le esperienze per cui è stato assunto? (Sì/No) Quanto chiaramente le sono state comunicate le opportunità di avanzamento di carriera all'interno del suo ruolo? Il processo di onboarding l'ha preparata ad affrontare le attività e le responsabilità quotidiane? (Sì/No) Da fare: comprende il modo in cui le sue prestazioni saranno esaminate e valutate? (Sì/No)

Assimilazione della cultura organizzativa e dei valori

Comprendere e far propria la cultura organizzativa fin dall'inizio aiuta i nuovi assunti ad adattarsi rapidamente al nuovo ambiente. I sondaggi di onboarding possono misurare quanto i nuovi assunti comprendano e incarnino questi valori.

Le domande che seguono aiutano a capire se la cultura organizzativa viene comunicata e abbracciata in modo efficace:

Da fare: quanto ritenete inclusiva la cultura aziendale in base al vostro programma di onboarding? Siete stati incoraggiati a partecipare ad attività o eventi culturali durante il vostro percorso di inserimento? (Sì/No) Da fare: vi sentite inclusi nella cultura aziendale generale? (Sì/No) Da fare: quanto comprende i valori fondamentali dell'azienda e come influenzano le operazioni quotidiane?

Integrazione del team e relazione con i mentori

Una buona relazione con il proprio mentore incoraggia i neoassunti a imparare e a implementare nuove idee nel loro lavoro. Secondo una relazione di TINYpulse sulla fidelizzazione dei dipendenti, i dipendenti che valutano le prestazioni del proprio mentore o manager come non all'altezza sono quattro volte più probabile di cercare un nuovo lavoro.

I sondaggi sull'onboarding devono valutare il grado di integrazione dei nuovi assunti nel team e se ricevono un supporto adeguato dai mentori. Provate a includere alcune di queste domande:

Da fare: "Ti sei sentito accolto dai membri del tuo team durante la prima settimana?" (Sì/No) Ha avuto l'opportunità di riunirsi e interagire con tutti i membri chiave del team? (Sì/No) Con quanta efficacia il suo mentore ha risposto alle sue preoccupazioni o domande? (su una scala da 1 a 5, dove 1 è il meno efficace e 5 il più efficace) Quali ulteriori supporti o risorse l'avrebbero aiutata a integrarsi meglio nel team?

Formazione fornita e soddisfazione generale del lavoro

La qualità della formazione fornita durante l'onboarding influisce in modo significativo sulla fiducia e sulla capacità di un nuovo assunto di svolgere efficacemente il proprio lavoro. Utilizzate queste domande per valutare il vostro processo di formazione:

Come valuterebbe la qualità della formazione iniziale su una scala da 1 (minimo) a 10 (massimo)? Il materiale di formazione e le risorse fornite sono stati completi e utili? (Sì/No) Quanto siete soddisfatti del ritmo della formazione fornita? (su una scala da 1 a 5, dove 1 rappresenta il livello più basso e 5 quello più alto di soddisfazione) Ci sono aree in cui sono necessari ulteriori corsi di formazione o risorse? Come valutereste il nostro attualesoftware di formazione su una scala da 1 a 5? Quanto è probabile che raccomandiate questa azienda a un amico o a un collega in base alla vostra esperienza di onboarding?

Molto probabile

Abbastanza probabile

Per niente probabile Il corso di formazione sull'onboarding vi ha aiutato a capire la struttura e il processo che seguiamo nella nostra azienda? (Sì/No)

Con queste domande è possibile creare sondaggi d'impatto che raccolgono informazioni preziose. Ora analizziamo come progettare sondaggi efficaci che portino a miglioramenti significativi.

Progettazione di un sondaggio efficace sull'inserimento dei dipendenti e best practice

Creare un sondaggio efficace per i dipendenti non significa solo porre le domande giuste. Si tratta anche di realizzare il sondaggio in modo efficiente e di assicurarsi di ottenere il massimo dai feedback forniti.

Esistono diversi strumenti di facile utilizzo software di sondaggio per i dipendenti disponibili che perfezionano il processo di sondaggio. Gli strumenti giusti possono aiutare a:

Semplificare la creazione di sondaggi con modelli facili da usare e opzioni personalizzate

Aumentando il coinvolgimento con sondaggi visivamente accattivanti e facili da usare

Centralizzando la raccolta e l'analisi dei dati, rendendo più facile la collaborazione e il miglioramento dei processi

Automazioni di follower e promemoria per garantire la massima partecipazione

Uno di questi strumenti è ClickUp .

Inviare sondaggi tramite piattaforme affidabili-ClickUp

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che ottimizza la gestione delle attività, la collaborazione e la raccolta dei dati. Per i sondaggi di ingresso, è in grado di creare moduli personalizzati, monitorare le risposte e utilizzare i moduli integrati moduli di feedback incorporati per garantire un processo di feedback senza intoppi per i nuovi assunti.

Ecco come ClickUp può migliorare i vostri sondaggi di ingresso dei dipendenti.

Creazione di moduli di sondaggio

Ideale per la creazione di sondaggi personalizzati, il modulo Modulo ClickUp visualizzato consente di creare campi e domande specifici, adatti alle esigenze della vostra organizzazione. È inoltre possibile creare sondaggi anonimi, personalizzare i messaggi di ringraziamento e personalizzare ogni dettaglio per incoraggiare il feedback onesto dei dipendenti e aumentare il coinvolgimento.

Utilizzate il modulo ClickUp per raccogliere facilmente informazioni, personalizzare i sondaggi e migliorare il processo di inserimento dei dipendenti

Raccolta dei dati raccolti dai sondaggi

Utilizzare Documenti ClickUp per archiviare le informazioni sul sondaggio, collaborare ai miglioramenti e tenere tutto in un unico posto per un facile accesso.

Mantenete tutte le informazioni sull'onboarding organizzate e accessibili con ClickUp Docs

Dopo ogni sondaggio, raccogliete le risposte in un documento dedicato, dove potete organizzare i feedback per temi, monitorare le tendenze e notare le intuizioni attuabili. I membri del team possono collaborare senza problemi, aggiungendo commenti o suggerendo modifiche direttamente nel documento, in modo che le idee di miglioramento siano facili da catturare e perfezionare in tempo reale.

Utilizzo di modelli pronti per l'uso

Con modelli precostituiti Modelli ClickUp in questo modo, potrete concentrarvi sul miglioramento del processo piuttosto che sulla sua progettazione. Abbiamo elencato i migliori modelli che possono aiutarvi a migliorare il vostro processo di onboarding.

Il modello di lista di controllo per l'onboarding di ClickUp

Il modello Modello di lista di controllo per l'onboarding di ClickUp semplifica l'onboarding con una lista di controllo completa, istruzioni sulle attività da svolgere passo dopo passo e aggiornamenti sullo stato di avanzamento in tempo reale per garantire che non si perda nulla.

Con questo modello di attività, è possibile migliorare il processo di onboarding aggiungendo stati personalizzati, come "In Avanzamento", "Completato" e "In attesa di revisione", per monitorare lo stato di ogni attività. Utilizzate campi personalizzati per i dettagli essenziali dei dipendenti, come il titolo e il flusso di lavoro (email), e sfruttate varie visualizzazioni personalizzate per personalizzare il flusso di lavoro di ClickUp.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-951.png Modello di lista di controllo per l'onboarding di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2wpaqd3&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Il modello di lista di controllo ClickUp Onboarding consente di:

Fornire ai nuovi assunti tutte le informazioni essenziali per un inizio senza intoppi

Accelerare il processo di avviamento dei dipendenti

Fornire un'esperienza di onboarding coerente per ogni nuovo membro del team

Ridurre al minimo il rischio di errori di onboarding o di cattiva comunicazione

Modelli per l'inserimento dei dipendenti di ClickUp

ClickUp offre agli utenti due modelli di onboarding per i dipendenti.

Il primo Modello per l'inserimento dei dipendenti di ClickUp trasforma il processo di onboarding dei dipendenti offrendo un quadro chiaro con una lista di controllo dettagliata, l'assegnazione di attività designate e promemoria automatici per garantire che tutto sia organizzato.

Implementate stati personalizzati come "In Avanzamento", "Completato" e "In attesa di revisione" per monitorare efficacemente lo stato delle attività. Utilizzate campi personalizzati per raccogliere dettagli essenziali come il titolo del lavoro, l'email di lavoro e il reparto, ed esplorate varie visualizzazioni personalizzate per personalizzare la vostra configurazione.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-952.png Modello per l'inserimento dei dipendenti in ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-127240584&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello per l'inserimento dei dipendenti di ClickUp vi aiuta:

Garantire una transizione senza soluzione di continuità per i nuovi dipendenti, aiutandoli ad adattarsi rapidamente ai loro ruoli

Fornire un processo di configurazione efficiente che fornisca ai nuovi assunti i provider necessari per avere successo

Aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e la soddisfazione sul lavoro offrendo un'esperienza di onboarding coerente

Ridurre il tempo necessario ai nuovi assunti per diventare membri produttivi del team, minimizzando gli errori di onboarding e migliorando la comunicazione

Leggi anche: 12 esempi di onboarding per i nuovi assunti Se l'utilizzo del modello precedente sembra complesso, è possibile utilizzare l'altro modello Modello per l'inserimento dei dipendenti di ClickUp che è più adatto ai principianti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-953.png Modello per l'inserimento dei dipendenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-3raz94r&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello vi garantisce di avere tutto ciò che vi serve per partire alla grande (senza essere opprimenti):

Organizzare e monitorare le attività di onboarding per i nuovi assunti

Assicurarsi che tutti i passaggi di onboarding siano completati con campi personalizzati e attività secondarie

Assegnare le responsabilità e delineare gli obiettivi chiave per il nuovo ruolo

Fornire i provider e i contatti chiave per il supporto durante il processo di onboarding

Il modello per l'inserimento dei nuovi assunti di ClickUp

Il Modello per l'inserimento dei nuovi assunti di ClickUp trasforma l'esperienza di onboarding in un processo senza soluzione di continuità. Il suo quadro ben strutturato, le chiare indicazioni delle attività e il monitoraggio in tempo reale dello stato di avanzamento mantengono tutto in corso.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-954.png Modello per l'inserimento dei nuovi assunti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205427820&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Con il modello per l'inserimento di nuove assunzioni di ClickUp, potete:

Fornire ai nuovi assunti le risorse essenziali per iniziare a lavorare nei loro ruoli

Ridurre il tempo necessario per l'adattamento e il contributo al team

Promuovere un processo di onboarding coerente e in grado di migliorare la soddisfazione dei dipendenti

Ridurre le potenziali comunicazioni errate e gli errori durante la fase di onboarding

Il modello di Onboarding remoto di ClickUp

Infine, il Modello di onboarding remoto di ClickUp rende l'onboarding remoto più semplice ed efficiente, offrendo un piano chiaro, istruzioni passo dopo passo e monitoraggio in tempo reale per tenere tutto sotto controllo.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-955.png Modello per l'inserimento a distanza di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451744&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Utilizzatelo per:

Fornire ai dipendenti remoti tutti gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno per avere successo

Aiutarli ad adattarsi rapidamente al team, anche quando lavorano da casa

Creare un'esperienza di onboarding coerente che tenga impegnati i dipendenti remoti

Fare le domande giuste

Concentratevi sulla raccolta di informazioni utili a migliorare l'esperienza di onboarding, dalla chiarezza dei ruoli all'integrazione dei team. Con ClickUp Brain grazie all'assistente IA integrato e multifunzionale di ClickUp, generare le giuste domande di onboarding diventa un gioco da ragazzi.

È sufficiente inserire le aree di interesse che si desidera esplorare, come la chiarezza del ruolo o l'integrazione del team, e ClickUp Brain suggerirà immediatamente domande pertinenti e ben strutturate.

Usate ClickUp Brain per generare domande su misura per i sondaggi sull'assunzione e raccogliere rapidamente le informazioni necessarie

Garantire l'anonimato

Volete un feedback onesto? Fate l'anonimato! Quando i nuovi assunti sanno che la loro identità è segreta, sono più propensi a dire la verità. Con ClickUp Modulo, potete creare sondaggi anonimi che tengono fuori i nomi, incoraggiando le persone a essere sincere sulla loro esperienza di onboarding.

👀 Lo sapevate? I sondaggi anonimi possono valutazioni superiori al 90% !

Siate brevi

La chiave è la qualità piuttosto che la quantità: i sondaggi più brevi ottengono più risposte.

👉🏼 Ed ecco un dato di fatto: i sondaggi che durano più di 25 minuti perdere più di tre volte il numero di intervistati di quelli sotto i cinque minuti!

Quindi, lasciate che ClickUp Brain vi aiuti a mantenerlo breve e d'impatto, assicurandovi che un maggior numero di persone completi il vostro sondaggio e fornisca un feedback prezioso.

### Creare un piano di comunicazione

Assicuratevi che tutti sappiano cosa ci si aspetta dalla partecipazione e inviate promemoria per aiutare a raccogliere le risposte. È possibile utilizzare Automazioni ClickUp per impostare promemoria che verranno inviati automaticamente, in modo che nessuno si dimentichi di completare il sondaggio.

In questo modo, aumenterete le possibilità di ottenere risposte più ponderate senza dover inseguire le persone.

Utilizzate le Automazioni ClickUp per inviare promemoria e vedrete le vostre percentuali di risposta salire vertiginosamente

Offrite incentivi

Stimolate i dipendenti a partecipare offrendo incentivi divertenti per completare il sondaggio! In questo modo, tutti sapranno che c'è una dolce ricompensa ad attenderli, rendendo più probabile la partecipazione e la condivisione dei loro pensieri!

Inviare un messaggio di ringraziamento

Ricordatevi di dire "grazie"! È come dare loro un cinque virtuale! Un piccolo messaggio per dimostrare che vi interessa il loro feedback può aumentare il loro impegno e mantenere le buone vibrazioni.

Seguendo queste best practice e utilizzando strumenti come ClickUp, potete progettare sondaggi che migliorino davvero il vostro processo di onboarding.

Elaborazione e implementazione del feedback dei sondaggi sul benessere dei dipendenti

Il vero valore dei sondaggi di onboarding deriva dal modo in cui elaborate e agite in base al feedback. Vediamo come Da fare.

Analizzare e interpretare i risultati

Iniziate a cercare tendenze e problemi chiave nei risultati del sondaggio. I numeri (dati quantitativi) possono rivelare schemi, mentre i commenti (feedback qualitativi) forniscono indicazioni preziose su problemi specifici. L'analisi aiuta a stabilire le priorità delle azioni che avranno un maggiore impatto sul benessere dei dipendenti.

Volete rendere ancora più facile l'analisi dei risultati dei sondaggi? Date un'occhiata a ClickUp Dashboard !

Forniscono la visualizzazione dei dati in tempo reale e il monitoraggio del tempo, in modo da poter essere sempre aggiornati sui risultati dei sondaggi e incoraggiare un maggior numero di provider a condividere i loro pensieri nei sondaggi futuri.

Utilizzate le dashboard di ClickUp per monitorare i risultati dei vostri sondaggi senza sforzo e con aggiornamenti in tempo reale Modello di piano d'azione per il sondaggio sull'engagement di ClickUp può aiutarvi a determinare i passaggi migliori in base ai risultati del sondaggio.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-959.png Modello di piano d'azione per il sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6098508&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Ecco alcuni vantaggi di questo modello:

Offre un metodo chiaro per analizzare i dati del sondaggio

Aiuta a individuare le aree di miglioramento e ad impostare obiettivi raggiungibili

Permette di sviluppare un piano pratico per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti

Permette di monitorare lo stato di avanzamento e di valutare gli effetti dei cambiamenti apportati

Utilizzare i dati per migliorare le prestazioni e ridurre il turnover

I sondaggi sul benessere possono fornire informazioni sui fattori che incidono sulla produttività e sull'impegno. Affrontare i problemi sollevati può prevenire il burnout e ridurre il turnover. Quando i dipendenti vedono che il loro feedback porta a un cambiamento reale, aumentano la loro motivazione e le loro prestazioni.

Monitorare lo stato e apportare le modifiche necessarie

Monitorate l'impatto dei cambiamenti sul posto di lavoro! Esaminate regolarmente metriche come l'impegno e il fatturato per assicurarvi di essere sulla strada giusta. Questo vi permetterà di apportare modifiche tempestive e di migliorare l'esperienza dei dipendenti.

Valutare i miglioramenti negli indicatori di performance e produttività

Dopo aver implementato i cambiamenti, è importante valutarne l'efficacia. Considerate di creare un piano da 30-60-90 giorni per valutare le vostre iniziative di benessere.

Il confronto dei dati prima e dopo i sondaggi vi aiuterà a capire quanto lavorano le vostre iniziative per il benessere. La riunione dei dati relativi alla soddisfazione, alla produttività e alla fidelizzazione assicura che i programmi soddisfino le esigenze dei dipendenti.

Affidarsi ai sistemi di gestione delle risorse umane

Le piattaforme di gestione delle risorse umane sono essenziali per mantenere i dati organizzati. Questi sistemi aiutano a gestire i risultati dei sondaggi, offrendo strumenti per archiviare, ordinare e analizzare i feedback in modo efficiente. Con tutto in un unico posto, è più facile individuare le aree che richiedono attenzione. Software di gestione delle risorse umane di ClickUp consente di monitorare facilmente le informazioni, le prestazioni e le attività dei dipendenti.

Elevate la vostra esperienza di onboarding con ClickUp

I clienti non ameranno mai un'azienda finché i dipendenti non la ameranno per primi. Simon Sinek Conducendo sondaggi accurati sull'onboarding dei nuovi assunti, è possibile creare un'esperienza che risuoni con i dipendenti e li predisponga all'esito positivo.

Le aziende che investono nella comprensione delle esigenze dei loro nuovi assunti, proprio come fanno i leader del settore, costruiranno una solida base per il coinvolgimento e la fidelizzazione. Un meccanismo per di feedback ai propri dipendenti per ottenere risultati positivi sarà sempre una ciliegina sulla torta.

Per creare i vostri sondaggi, usate ClickUp per semplificare il processo e tenere tutto sotto controllo. Iniziate oggi stesso con ClickUp!