Come dare un feedback negativo: 30+ esempi per aiutarvi a farlo bene

Dare a qualcuno un feedback negativo che sia veramente costruttivo è una sfida per molti di noi. È difficile trovare il giusto equilibrio tra onestà e incoraggiamento, soprattutto quando vogliamo che le nostre parole portino a un cambiamento positivo e non alla difesa.

In questo blog condivideremo 30+ esempi di feedback negativo per aiutarvi a fornire un feedback che sia produttivo e stimolante. Che siate professionisti delle risorse umane, gestori del team o manager, imparerete a trasformare i feedback difficili in opportunità di crescita, senza imbarazzi.

Siete pronti a fare del feedback la vostra arma segreta? Cominciamo!

Perché il feedback negativo è importante?

Nessuno ama dare o ricevere feedback negativi. Ma è come gli spinaci per il vostro posto di lavoro: non sempre i più gustosi, ma essenziali per la crescita. Che siate professionisti delle risorse umane, leader di un team o manager, sapere come usare efficacemente i feedback negativi può fare miracoli.

Tipi di feedback negativo

Prima di vedere perché è importante, parliamo dei due tipi principali:

Feedback correttivo

È il tipo di feedback del tipo "Ehi, dobbiamo risolvere questo problema". Si rivolge a comportamenti o azioni specifiche che devono essere migliorate. Pensate al GPS che dice "Ricalcolo" dopo una svolta sbagliata.

Feedback sullo sviluppo

Si concentra sulla crescita a lungo termine. È come dare a qualcuno gli strumenti necessari per migliorare nel tempo, non solo correggere i problemi immediati. È come allenare qualcuno alla maratona, non solo dirgli di allacciarsi le scarpe.

Perché il feedback negativo è importante?

Non si tratta di puntare il dito o di far sentire male qualcuno, ma di guidarlo a Da fare meglio. Ecco perché è fondamentale:

Chiarisce le aspettative

Se le persone non sanno da fare qualcosa di sbagliato, come possono rimediare? Ad esempio, se un dipendente continua a non rispettare le scadenze, il feedback correttivo lo aiuta a capire cosa ci si aspetta e perché è importante. Senza questa chiarezza, continuerebbero a sbattere contro lo stesso muro.

Aumenta la responsabilità

Il feedback costruttivo incoraggia le persone ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Supponiamo che le campagne di un responsabile marketing non stiano dando buoni risultati. Indicando aree specifiche da migliorare, come un traguardo errato per il pubblico, è più probabile che il manager si assuma la responsabilità e faccia dei cambiamenti.

Aumenta la motivazione (sorprendentemente!)

Che ci crediate o no, alcuni dipendenti apprezzano i feedback negativi, soprattutto se accompagnati da una soluzione. Immaginate di dire a un rappresentante del servizio clienti che il suo tono con i clienti ha bisogno di lavoro e di seguirlo con esercizi di ruolo per aiutarlo a migliorare. Improvvisamente, non si tratta solo di critiche, ma della chiave per la crescita personale e professionale.

Il ruolo del leader nei feedback negativi

Ecco il punto dare un feedback è come brandire un'arma a doppio taglio. Ma per un leader, è ancora uno degli strumenti più critici del suo arsenale per guidare le prestazioni e la crescita. Non si tratta solo di sottolineare gli errori, ma di guidare il team verso il miglioramento e il successo.

Un feedback critico efficace aiuta a stabilire aspettative chiare, a responsabilizzare i dipendenti e a fornire una tabella di marcia per il miglioramento. Senza di esso, i dipendenti potrebbero non essere consapevoli delle loro carenze, il che può portare alla stagnazione e alla frustrazione.

Se fornito in modo costruttivo, il feedback negativo crea anche fiducia e trasparenza, dimostrando che si è investito nel loro sviluppo. In breve, i leader che forniscono un feedback ponderato e tempestivo creano una cultura del miglioramento continuo e favoriscono team più forti e resistenti.

Esempi di feedback negativo

Il feedback negativo fa paura, vero? Ma non deve esserlo! Quando il feedback negativo viene fornito correttamente, è più simile a un incoraggiamento nella giusta direzione che a una critica severa.

Vediamo alcuni esempi semplici e pratici di feedback negativo.

Esempi di feedback tra manager e dipendenti

In qualità di manager, vi sarà capitato di dover fornire un feedback un po' difficile da digerire. Ecco alcuni esempi realistici esempi di feedback per i dipendenti che lo rendono più semplice:

Scadenze mancate

"Ehi, ho notato che non abbiamo rispettato la scadenza della scorsa settimana. Cerchiamo di capire come suddividere questo progetto in attività più piccole, in modo da essere in regola la prossima volta"

poca capacità di comunicazione

"Ehi, il report sulle performance della campagna di Natale non era così chiaro come avrebbe potuto essere. Che ne dici di lavorare per migliorare la struttura e ottenere una maggiore chiarezza la prossima volta?"

Bassa produttività

"Ho notato un calo della sua produttività ultimamente. C'è qualcosa con cui stai lottando? Cerchiamo di trovare delle strategie per rimettere le cose a posto"

Frequenti assenze

"Tutto bene? Ho notato che ultimamente sei spesso fuori casa e la cosa comincia a ripercuotersi sul team. Troviamo una soluzione per garantire una presenza più costante"

Sbagli nel lavoro

"Ci sono stati alcuni errori nella sua reportistica. Concentriamoci sull'accuratezza e magari implementiamo una lista di controllo per individuare questi errori prima dell'invio"

lavoro incompleto

"L'articolo di PR che avete inviato sembra incompleto. Facciamo una telefonata per assicurarci che tutti i punti importanti siano trattati nell'articolo"

Disimpegno nelle riunioni

"Nelle ultime riunioni mi sei sembrato un po' disimpegnato. Vorrei che partecipasse di più, perché il suo contributo è prezioso per il team"

Non seguire le procedure

"Salve, ho notato che la copia dell'email è attualmente in font Georgia. Potreste per favore aggiornarlo con uno dei font elencati nelle linee guida sulla copia? Grazie!"

Esempi di feedback tra dipendenti e manager

Dare un feedback al proprio manager? Sì, esiste anche questo! Non è solo una strada a senso unico.

**Mancanza di una direzione chiara

"A volte faccio fatica a sapere a quali attività dare la priorità. Potremmo avere più chiarezza sugli obiettivi del progetto in modo da potermi concentrare meglio?"

Micromanagement

"Mi piacerebbe occuparmi del nuovo progetto di robotica in modo indipendente. Comprendo le preoccupazioni relative alla Sequenza e mi impegno a fornire i risultati attesi. Farò in modo di rimanere allineati con una telefonata di aggiornamento settimanale per tenervi informati sullo stato di avanzamento"

Insufficiente supporto

"Ho difficoltà ad accedere alle risorse di cui ho bisogno. Possiamo lavorare insieme per trovare soluzioni o strumenti migliori?"

Distribuzione iniqua del carico di lavoro

"Ho notato che sto gestendo più attività dei miei colleghi. Possiamo rivalutare il carico di lavoro per assicurarci che le cose siano equilibrate? Non vorrei diventare un collo di bottiglia per il team"

Risposta frequente

"Vorrei un feedback più regolare sul mio lavoro. Mi aiuta a rimanere in carreggiata e a sapere cosa devo migliorare"

Mancanza di riconoscimento

"Ultimamente mi sento un po' scoraggiato perché il mio lavoro viene raramente riconosciuto. Quindi sarebbe bello se poteste darmi qualche suggerimento su come farmi notare di più. Volevo anche sapere se qui abbiamo dei programmi di ricompensa e riconoscimento e come potrei qualificarmi per ottenerli. "

Comunicazione non chiara

"L'email che avete inviato venerdì scorso non trasmette correttamente il brief. Potete aiutarmi con un brief più dettagliato per evitare qualsiasi confusione in questa campagna?".

Esempi di feedback peer-to-peer

A volte il feedback proviene dall'interno del team. Ecco come i colleghi possono offrire critiche costruttive senza creare imbarazzo:

Mancanza di collaborazione

"Ho notato che lavori da solo su attività per le quali dovremmo collaborare. Spero di non averti dato l'idea di dover fare tutto il lavoro pesante. Pensa che potremmo sentirci più spesso per dividerci equamente il lavoro?"

**Atteggiamento negativo

"Ehi, ho notato che ultimamente i tuoi commenti nelle riunioni sono un po' negativi. Questo influisce sul morale del team. Possiamo lavorare per mantenere le cose più positive?"

Scadenze mancate

"Ehi, ho notato che avete mancato un paio di scadenze nell'ultima consegna. C'è un modo in cui io o altri membri del team possiamo aiutarti? Fammi sapere se hai problemi con il flusso di lavoro attuale"

Interruzione della comunicazione

"Come sai, oggi avevamo una riunione critica con gli stakeholder. Ho provato a chiamarla e a mandarle un testo ieri perché avevo bisogno di alcuni dati essenziali per la presentazione, ma lei non era in ufficio. Potrebbe per favore rendere nota la sua indisponibilità in anticipo, in modo da poter pianificare meglio il nostro lavoro?"

Oltrepassare i limiti

"Ho visto che hai apportato delle modifiche alla presentazione a cui sto lavorando. Apprezzo le sue idee, ma sarebbe stato meglio se le avesse condivise con me invece di modificare la presentazione. Mi piacerebbe coordinarci più strettamente in futuro per assicurarci di essere allineati ed evitare qualsiasi sovrapposizione"

Mancanza di iniziativa

"Ho notato che raramente parli durante le nostre sessioni di brainstorming. Sentiti libero di fare domande o suggerire idee per la campagna. Sono sicuro che i vostri contributi daranno un reale valore aggiunto!"

Mancato rispetto dei commit

"Ho notato che il report sui social media a cui stai lavorando è in sospeso dalla scorsa settimana. Ci aggiorniamo oggi per capire come accelerare il processo per questo incarico e per i prossimi"

Esempi di feedback dei clienti

Anche i clienti forniscono un feedback: a volte non è bello, ma è utile per migliorare la qualità di un prodotto o di un servizio.

Pessimo servizio clienti

"Il rappresentante con cui ho parlato non mi ha aiutato. Mi aspettavo un supporto migliore dalla vostra azienda"

Problemi di produttività

"Ho ordinato una dimensione 10 e ho ricevuto una dimensione 8$$a. Potreste per favore provvedere a una sostituzione o a un rimborso?"

Tempo di risposta lento

"Il vostro team ha impiegato troppo tempo per rispondere al mio problema. Spero che la prossima volta la risposta sia più veloce"

Prezzi non chiari

"Il vostro sito web dice che c'è un periodo di prova gratuito per il vostro prodotto. Ma quando ho optato per la versione di prova, mi è stato chiesto di pagare. Potete documentare meglio il processo di determinazione dei prezzi e della versione di prova gratuita, in modo che le persone non si confondano"

Nessun follower

"Dopo aver segnalato il mio problema, nessuno mi ha dato seguito. Una migliore comunicazione migliorerebbe la soddisfazione del cliente"

Esperienza utente complicata

"L'esperienza utente del sito è troppo complicata ed è difficile trovare ciò di cui ho bisogno. Semplificare il design migliorerebbe l'usabilità"

Difetto della produttività

"Il prodotto che ho ricevuto era difettoso, ed è la seconda volta che succede. Apprezzerei molto se mi aiutaste con un rimborso e cercaste di migliorare la vostra qualità per i futuri clienti."

Esempi di feedback tra manager e team

A volte è necessario dare un feedback a un intero team. Ecco alcuni esempi per aiutarvi ad affrontare queste situazioni:

Mancanza di collaborazione

"Ho notato un calo del lavoro di squadra e della collaborazione in questo team ultimamente. Cerchiamo di comunicare di più e di lavorare insieme per raggiungere i nostri obiettivi"

Mancanza di creatività

"L'approccio del team alla risoluzione dei problemi è stato un po' prevedibile ultimamente. Mi piacerebbe vedere soluzioni più creative durante le sessioni di brainstorming"

Basso rendimento

"Le prestazioni del team sono calate nell'ultimo trimestre. Identifichiamo dove sono i colli di bottiglia e come possiamo migliorare"

Scadenze mancate

"Abbiamo mancato alcune scadenze e credo che ciò sia dovuto a priorità poco chiare. Fissiamo degli obiettivi più specifici per restare in carreggiata"

Morale basso

"C'è stato un calo del morale. Voglio sapere da voi se qualcosa non va, in modo da poter lavorare in team"

Usare i modelli ClickUp per migliorare il feedback

Modello di feedback dei dipendenti di ClickUp porta struttura e chiarezza alla raccolta dei feedback.





Ecco come questo modello aiuta a migliorare l'esperienza di feedback del team:

Conversazioni coerenti e guidate : Il modello offre prompt che assicurano che il feedback copra le aree chiave, dagli approfondimenti sulle prestazioni agli obiettivi futuri, assicurando che ogni sessione di feedback sia completa ed equilibrata

: Il modello offre prompt che assicurano che il feedback copra le aree chiave, dagli approfondimenti sulle prestazioni agli obiettivi futuri, assicurando che ogni sessione di feedback sia completa ed equilibrata Raccolta di feedback semplificata: Cattura facilmente i feedback di tutto il team in un unico formato coerente, riducendo gli errori di comunicazione e assicurando che le intuizioni di tutti siano documentate e utilizzabili

Questo modello vi aiuta a organizzare tutte le risposte in un unico posto centrale. Semplifica i follower e aiuta a monitorare i modelli nel tempo per supportare lo sviluppo continuo del team.



E quando è il momento di fare una revisione più formale, date un'occhiata a Il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp . Rende più fluido il processo di feedback dei dipendenti e garantisce che venga coperta ogni area importante, dai risultati ottenuti alle aree di miglioramento.

Il feedback negativo non è un grande mostro spaventoso. È solo uno strumento di crescita. Che si tratti di feedback da manager a dipendente, da pari a pari o addirittura da cliente, l'obiettivo è sempre lo stesso: migliorare.

Come dare un feedback negativo in modo costruttivo?

Per i professionisti delle risorse umane, i team leader e i manager, la chiave non è solo quello che si dice, ma anche _come lo si dice. Vediamo come dare un feedback negativo ai dipendenti in modo costruttivo e come strumenti come ClickUp possono rendere il processo più fluido, efficiente e produttivo.

Concentratevi sul comportamento, non sulla persona

Separate l'individuo dall'azione. Invece di dire: "Sei sempre disorganizzato", dite: "I file del progetto non erano organizzati correttamente, il che ha causato ritardi" In questo modo il feedback viene percepito meno come un attacco personale.

Essere orientati alla soluzione

Proponete dei passaggi fattibili per migliorare la situazione. Ad esempio, se un dipendente non rispetta le scadenze, suggeritegli strumenti o tecniche di gestione del tempo per aiutarlo a non perdere il controllo.

Coinvolgete il dipendente nella soluzione chiedendo: "Da fare per rispettare le scadenze in modo più costante?"

Follow-up e offerta di supporto

Il feedback non finisce con la conversazione. Offrite un supporto continuo e seguitelo per vedere come stanno andando le cose. In questo modo si dimostra a chi riceve il feedback che ci si impegna per il suo miglioramento, non solo per sottolineare i difetti.

Utilizzare ClickUp per monitorare e gestire i feedback negativi





































I vantaggi dell'utilizzo di ClickUp per promuovere una cultura del feedback

Costruire una cultura della critica costruttiva richiede tempo, ma ClickUp rende tutto molto più semplice. Ecco alcuni dei principali vantaggi dell'utilizzo di ClickUp per la gestione dei feedback:

Trasparenza : Utilizzando ClickUp per monitorare tutti i feedback, sia positivi che negativi, si crea una cultura di apertura. Tutti sanno cosa ci si aspetta e possono vedere lo stato di miglioramento.

: Utilizzando ClickUp per monitorare tutti i feedback, sia positivi che negativi, si crea una cultura di apertura. Tutti sanno cosa ci si aspetta e possono vedere lo stato di miglioramento. Efficienza : Invece di setacciare email o note sparse, l'app conserva tutti i feedback in uno spazio centralizzato. In questo modo si garantisce che nulla vada perso e che si possa accedere rapidamente ai feedback passati quando necessario.

: Invece di setacciare email o note sparse, l'app conserva tutti i feedback in uno spazio centralizzato. In questo modo si garantisce che nulla vada perso e che si possa accedere rapidamente ai feedback passati quando necessario. Approfondimenti attuabili : Grazie a funzionalità/funzione come Obiettivi e Campi personalizzati, ClickUp vi aiuta a trasformare i feedback in passaggi chiari e attuabili. I dipendenti possono facilmente monitorare i loro stati e vedere come il loro lavoro migliora nel tempo.

: Grazie a funzionalità/funzione come Obiettivi e Campi personalizzati, ClickUp vi aiuta a trasformare i feedback in passaggi chiari e attuabili. I dipendenti possono facilmente monitorare i loro stati e vedere come il loro lavoro migliora nel tempo. Miglioramento della comunicazione : Che sia formale o informale, ClickUp offre diversi canali per fornire feedback, garantendo una comunicazione chiara e costante. Grazie a strumenti come la visualizzazione della chat e i moduli, è possibile adattare il metodo di feedback in base alla situazione.

: Che sia formale o informale, ClickUp offre diversi canali per fornire feedback, garantendo una comunicazione chiara e costante. Grazie a strumenti come la visualizzazione della chat e i moduli, è possibile adattare il metodo di feedback in base alla situazione. Collaborazione e account : Grazie ai documenti condivisi e alle funzionalità di monitoraggio di ClickUp, è facile collaborare al feedback e creare un piano condiviso per il miglioramento. Inoltre, sia i manager che i dipendenti sono tenuti a dare seguito ai feedback forniti.

: Grazie ai documenti condivisi e alle funzionalità di monitoraggio di ClickUp, è facile collaborare al feedback e creare un piano condiviso per il miglioramento. Inoltre, sia i manager che i dipendenti sono tenuti a dare seguito ai feedback forniti. Aumenta il morale: Il feedback costruttivo, soprattutto se abbinato a uno strumento che facilita il monitoraggio dei miglioramenti, può aumentare il morale. I dipendenti si sentiranno più supportati nel loro percorso di crescita quando vedranno che i loro feedback vengono presi sul serio e seguiti.



Sfide e trappole da evitare quando si dà un feedback negativo

Dare feedback negativi e costruttivi non deve sembrare di camminare su una corda tesa sopra una piscina piena di squali! Da fare bene, può aumentare le prestazioni, ispirare la crescita e costruire relazioni più forti. Ma se è fatto male, è una ricetta per il disastro.

Vediamo quindi come affrontare le sfide del feedback costruttivo e come evitare alcune trappole comuni.

Il lato oscuro di un feedback mal fornito

Ammettiamolo: a nessuno piace un feedback negativo che sembra un colpo allo stomaco. Ecco cosa può succedere se non trasmettete il vostro feedback in modo costruttivo:

Demotivazione : Troppe critiche senza alcuna posizione positiva? È come versare acqua fredda sul fuoco della motivazione di qualcuno. Potrebbe finire per sentirsi sconfitto piuttosto che incoraggiato

: Troppe critiche senza alcuna posizione positiva? È come versare acqua fredda sul fuoco della motivazione di qualcuno. Potrebbe finire per sentirsi sconfitto piuttosto che incoraggiato Danneggiamento delle relazioni : Se il feedback è troppo duro o accusatorio, può mettere a dura prova le relazioni con i dipendenti. La fiducia è la chiave per conversazioni produttive!

: Se il feedback è troppo duro o accusatorio, può mettere a dura prova le relazioni con i dipendenti. La fiducia è la chiave per conversazioni produttive! Riduzione della produttività: Se i dipendenti non sanno come risolvere il problema, si sentiranno in difficoltà a capire cosa è andato storto, con il rischio di compromettere le loro prestazioni

Come migliorare le vostre capacità di feedback?

Ora che sappiamo cosa non fare, concentriamoci su ciò che dovreste fare quando rilasciate un feedback negativo.

Il tempismo è la chiave : Non aspettate la revisione annuale per lanciare la bomba. Il feedback deve essere tempestivo e in connessione con le azioni recenti. Ad esempio, se Sarah ha commesso un errore martedì scorso, affrontatelo subito dopo. In questo modo, è fresco nella sua mente e più facile da correggere.

: Non aspettate la revisione annuale per lanciare la bomba. Il feedback deve essere tempestivo e in connessione con le azioni recenti. Ad esempio, se Sarah ha commesso un errore martedì scorso, affrontatelo subito dopo. In questo modo, è fresco nella sua mente e più facile da correggere. Evitate di essere vaghi : Siate specifici. Invece di dire: "Non stai facendo bene", dì: "Ho notato che non hai rispettato le ultime due scadenze del progetto e questo sta influenzando lo stato del team"

: Siate specifici. Invece di dire: "Non stai facendo bene", dì: "Ho notato che non hai rispettato le ultime due scadenze del progetto e questo sta influenzando lo stato del team" Siate aperti alla discussione : Il feedback non è un monologo, ma una conversazione. Dopo aver condiviso i vostri pensieri, ponete domande del tipo: "Da fare?" o "Cosa pensate possa aiutare a migliorare questo aspetto?" In questo modo si apre la porta a una conversazione a due vie che sembra più collaborativa che conflittuale.

: Il feedback non è un monologo, ma una conversazione. Dopo aver condiviso i vostri pensieri, ponete domande del tipo: "Da fare?" o "Cosa pensate possa aiutare a migliorare questo aspetto?" In questo modo si apre la porta a una conversazione a due vie che sembra più collaborativa che conflittuale. Non siate negativi o duri: Un'altra trappola comune quando si tratta di fornire un feedback negativo è quella di sottolineare esclusivamente i difetti. Può essere scoraggiante. Per questo è importante evidenziare anche i punti di forza per mantenere una prospettiva equilibrata.

Applicare il genio metodo del sandwich. Un feedback negativo è più facile da accettare con un piccolo feedback positivo da entrambe le parti. Iniziate con qualcosa di buono che hanno fatto, poi parlate del problema e concludete con una nota positiva.

esempio: "Hai terminato un ottimo lavoro di organizzazione del team, ma ho notato che le reportistiche sono un po' in ritardo. Lavoriamo su alcune strategie per accelerare il processo. In generale, so che ha le capacità per affrontare questo compito!"

Gestire le differenze culturali nel feedback

Qui le cose si complicano un po': le diverse culture hanno modi diversi di gestire il feedback. Ciò che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un'altra, quindi è importante tenere conto di queste sfumature.

Feedback diretto o indiretto : Nelle culture occidentali, le persone apprezzano i feedback diretti. Vogliono sapere esattamente cosa è andato storto, senza indorare la pillola. Ma in altre culture, come quella asiatica o quella di molti Paesi dell'America Latina, il feedback viene dato in modo più sottile per evitare di mettere in imbarazzo qualcuno. Conoscete il vostro pubblico e adattate il vostro stile di conseguenza!

: Nelle culture occidentali, le persone apprezzano i feedback diretti. Vogliono sapere esattamente cosa è andato storto, senza indorare la pillola. Ma in altre culture, come quella asiatica o quella di molti Paesi dell'America Latina, il feedback viene dato in modo più sottile per evitare di mettere in imbarazzo qualcuno. Conoscete il vostro pubblico e adattate il vostro stile di conseguenza! Feedback privato o pubblico : Alcune culture (e anche alcuni individui) preferisconoricevere un feedback in privato. Se lavorate con un team proveniente da una cultura ad alto contesto, tenete le critiche a porte chiuse.

: Alcune culture (e anche alcuni individui) preferisconoricevere un feedback in privato. Se lavorate con un team proveniente da una cultura ad alto contesto, tenete le critiche a porte chiuse. Gerarchia e distanza di potere: Nelle culture ad alta distanza di potere (si pensi all'Asia), i dipendenti potrebbero non sentirsi a proprio agio nel dare feedback ai loro superiori o nel rispondere apertamente alle critiche. In questi casi, siate molto cauti con le parole e incoraggiate il dialogo aperto senza far sentire nessuno a disagio.

Trasformare i feedback negativi in opportunità di crescita

Un feedback negativo efficace è essenziale per promuovere la crescita e migliorare le prestazioni. Se durante le riunioni del team si parla di scadenze non rispettate, problemi di comunicazione o altre lacune nelle prestazioni, è bene utilizzare esempi specifici, mantenere un atteggiamento positivo e offrire soluzioni praticabili.

L'inclusione di un rinforzo positivo accanto al feedback assicura inoltre che la conversazione rimanga di supporto. Le riunioni del team sono la posizione ideale per bilanciare feedback positivi e negativi e creare un approccio completo.

Non evitate quindi di dare feedback negativi, ma padroneggiate l'arte del feedback. L'interferenza corretta darà forza al team. Registrazione a ClickUp per raggiungere livelli di performance più elevati, mantenendo una cultura del lavoro positiva e aperta.