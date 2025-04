10 modelli di calendario mensile gratis per organizzare il vostro tempo

Dovete affrontare un mese pieno di riunioni, scadenze e commit personali che si contendono la vostra attenzione? È facile cadere nella tana del coniglio e perdere di vista ciò che conta davvero.

Ecco i modelli di calendario mensile. 📅

Che siate professionisti che si occupano di progetti multipli, studenti che si destreggiano tra i corsi o semplicemente persone che cercano di organizzare le attività quotidiane in modo efficiente, questi modelli vi aiuteranno evitare la fallacia del piano e prendete in mano il vostro tempo.

Esplorate i nostri 10 migliori modelli di calendario gratis qui sotto per iniziare.

Cosa sono i modelli di calendario mensile?

I modelli di calendario mensile sono strumenti utili per organizzare attività, appuntamenti e date importanti in modo strutturato. Offrono una vista a volo d'uccello del mese, aiutando voi (e il vostro team) a gestire il tempo in modo efficiente e a evitare gli imprevisti dell'ultimo minuto. Con tutto mappato in un unico posto, potete visualizzare tutti i vostri commit a colpo d'occhio.

Ad esempio, i team di marketing possono utilizzare un modello di calendario mensile per delineare le iniziative e le responsabilità associate, elencare gli obiettivi a livello di team e individuali, aggiungere il tipo di contenuto, il calendario e le piattaforme di pubblicazione, ecc.

Cosa rende un buon modello di calendario mensile?

I modelli di calendario efficaci non sono pagine vuote che aspettano di essere riempite da zero. Hanno un layout intuitivo già allineato con le vostre esigenze (o con quelle del vostro team) che potete approfondire organizzare per aumentare la vostra produttività .

Per trovare un modello che faccia al caso vostro, cercate queste funzionalità/funzione chiave:

Carità nel layout: Scegliete un modello che presenti attività, scadenze e oggetti in modo chiaro, consentendo una navigazione rapida e un piano senza sforzo

Scegliete un modello che presenti attività, scadenze e oggetti in modo chiaro, consentendo una navigazione rapida e un piano senza sforzo Gestione organizzata delle attività: Cercate funzionalità/funzione che ottimizzino i vostri flussi di lavoro permettendovi di creare, assegnare e monitorare le attività per più progetti in un'unica pagina

Cercate funzionalità/funzione che ottimizzino i vostri flussi di lavoro permettendovi di creare, assegnare e monitorare le attività per più progetti in un'unica pagina Opzioni di visualizzazione flessibili: Scegliete un modello che vi permetta di visualizzare dati e informazioni in diversi formati, come dashboard e grafici Gantt, per una pianificazione dinamica

Scegliete un modello che vi permetta di visualizzare dati e informazioni in diversi formati, come dashboard e grafici Gantt, per una pianificazione dinamica Interfaccia personalizzata: Cercate funzionalità/funzione personalizzate come promemoria integrati, categorie di attività con codici a colori ed etichette di priorità per adattarsi al vostro stile di pianificazione unico

Cercate funzionalità/funzione personalizzate come promemoria integrati, categorie di attività con codici a colori ed etichette di priorità per adattarsi al vostro stile di pianificazione unico Capacità di collaborazione: Scegliete un modello che supporti la collaborazione in tempo reale con strumenti come mappe mentali e lavagne per il brainstorming visivo con i vostri compagni di squadra

Scegliete un modello che supporti la collaborazione in tempo reale con strumenti come mappe mentali e lavagne per il brainstorming visivo con i vostri compagni di squadra Sincronizzazione multipiattaforma: Selezionate un modello compatibile con le app di calendario native più diffuse, come Google Calendar, Outlook e iCloud

10 Modelli di calendario mensile gratis

Quando si cerca un'agenda mensile, è facile trovare un modello di Microsoft Word, Fogli Google o Excel che soddisfi le esigenze di base. Tuttavia, questi modelli richiedono aggiornamenti manuali e mancano di automazioni avanzate. Inoltre, un modello di calendario in PDF può essere difficile da personalizzare senza alterare il layout.

Per esigenze di pianificazione complesse, è necessaria una soluzione avanzata. ClickUp combina il project management con la collaborazione in tempo reale per allineare i team di qualsiasi dimensione su attività e oggetti. Grazie all'automazione e alle integrazioni, è possibile integrare tutti i lavori, dalla gestione delle attività alla documentazione, in un'unica area di lavoro di ClickUp.

La libreria di modelli di calendario completamente personalizzabili aggiunge struttura ed efficienza ai vostri lavori richiesti. Dalla pianificazione delle attività di team building ai piani di consegna dei progetti, questi modelli possono essere adattati alle varie esigenze individuali, di team e organizzative.

Invece di calendari vuoti, si ottiene un quadro pre-progettato che centralizza le informazioni sulle responsabilità e sulle sequenze per aiutare il piano e il coordinamento del team.

1. Modello di calendario pianificatore ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Calendar-Planner-Template-2.png Modello di calendario di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201221&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di Calendario ClickUp organizza le attività, le riunioni e gli eventi in un unico layout visivo, rendendo più facile tenere traccia delle scadenze.

Utilizzate questo modello come agenda personale o per gestire attività legate a progetti su calendari mensili e settimanali.

La funzione di ordinamento consente di filtrare le attività in base allo stato, al tipo, alla priorità e altro ancora, utile per bilanciare i carichi di lavoro nei team più grandi. Le funzionalità di modifica e di esportazione dei dati semplificano ulteriormente la gestione di grandi impostazioni di attività.

L'integrazione con Google Mappa consente di monitorare le posizioni degli eventi senza problemi. Inoltre, il tracker di bilancio integrato semplifica la supervisione finanziaria. È possibile allegare ricevute e altri documenti per riferimenti futuri.

Ideale per: I gestori del team o gli organizzatori di eventi che desiderano migliorare la collaborazione tra i team e monitorare lo stato di avanzamento.

💡Pro Tip: Gestite grandi team e grandi progetti? Considerate di creare un calendario per il project management per pianificare, eseguire le attività e allineare efficacemente i team.

2. Modello di calendario ClickUp per l'elenco dei compiti da fare

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUps-Calendar-To-Do-Elenco-Template.png Modello di calendario per l'elenco delle cose da fare di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200573617&department=personal-use Scarica questo modello /$$cta/

Se desiderate un modo semplice per gestire le vostre ore di lavoro, il modello Modello di Calendario ClickUp per l'Elenco Da Fare è qui per aiutarvi.

Questo modello offre una panoramica chiara degli elementi da fare settimanali, bisettimanali o mensili. La funzionalità/funzione di trascinamento facilita l'assegnazione delle priorità alle attività in base alle esigenze attuali e gestire il tempo in modo efficace .

Una funzionalità/funzione accattivante di questo modello è l'uso di emoji per valutare i livelli di produttività, che aggiunge un elemento visivo divertente alla gestione delle attività.

Il modello include anche un modulo di richiesta di riunione che consente ad altri di richiedere riunioni con voi, specificando lo scopo, l'urgenza e le fasce orarie preferite. Una volta ricevute, è possibile visualizzare queste richieste in un elenco organizzato per stato.

Il migliore per: I freelance che devono conciliare progetti di lavoro e commit personali.

3. Modello di calendario annuale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Annual-Calendar-Template.png Modello di calendario annuale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200555453 Scarica questo modello /$$$cta/

La gestione di un'azienda comporta molte parti in movimento, ma una pianificazione proattiva semplifica il processo. Il Modello di calendario annuale ClickUp aiuta a mappare gli obiettivi e gli eventi annuali di tutti i reparti in un'unica finestra.

È possibile suddividere le attività cardine in attività, assegnarle ai membri del team e monitorare lo stato in base allo stato, alla priorità e altro ancora. Le barre di avanzamento si aggiornano automaticamente man mano che le attività secondarie e le liste di controllo vengono completate, offrendo una panoramica in tempo reale.

Questo modello multimensile presenta anche una funzionalità/funzione di visualizzazione del calendario **che consente di filtrare le attività e di regolare i tempi per concentrarsi su ciò che conta di più.

Inoltre, con ClickUp Brain con le sue intuizioni basate sull'IA è possibile accedere rapidamente a tutti i dati sull'attività del team a livello aziendale e aggiornare questo planner annuale senza dover passare al setaccio le singole attività o i calendari.

Ideale per: Le organizzazioni che vogliono migliorare il coordinamento tra i vari reparti.

4. Modello di calendario per la pubblicazione di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Posting-Calendar-Template.jpg Modello di calendario degli annunci di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182148076&department=marketing Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di calendario dei post di ClickUp è stato progettato per semplificare la vostra strategia di social media marketing.

Con campi dedicati ai tipi di contenuto (video, immagini, articoli di blog, ecc.), ai canali di destinazione e alle date di pubblicazione, questo modello consente al team di essere organizzato e allineato su ciò che accade e quando.

È possibile monitorare lo stato di ogni contenuto con codici colore delle attività contenenti note specifiche per ogni post. Include anche una pratica barra laterale che evidenzia i post non programmati e un brand book personalizzato che vi aiuta a mantenere l'identità del vostro marchio su tutte le piattaforme.

Ideale per: i team di social media marketing che desiderano coordinare e gestire la propria strategia di contenuti.

**Per saperne di più Come creare un calendario di marketing: Modelli ed esempi gratuiti

5. Modello di calendario editoriale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-315.png Calendario editoriale ClickUp https://clickup.com/templates/editorial-calendar-t-182148223 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di calendario editoriale di ClickUp è la vostra roadmap visiva per pianificare e programmare i contenuti. Monitora dettagli come i tipi di contenuto, le date di pubblicazione, gli autori assegnati e altro ancora. Potrete gestire il carico di lavoro del vostro team e individuare le dipendenze a colpo d'occhio.

Il modello è dotato di un modulo per la richiesta di contenuti che facilita la raccolta di tutti i dettagli essenziali per i nuovi incarichi: scrittore, editor, parole chiave, inviti all'azione e altro ancora. Dispone anche di una scheda di stato dei contenuti che raggruppa le schede delle attività in base allo stato ("Da fare", "In revisione" e "Pronto per la pubblicazione").

Ideale per: Le agenzie di marketing che gestiscono campagne di più client e cercano un modo strutturato per gestire le consegne e le scadenze.

6. Modello di calendario ClickUp PTO

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-PTO-Calendar-Template.png Modello di Calendario PTO di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205352846&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Creato su misura per la gestione delle ferie dei dipendenti, il Modello di calendario ClickUp PTO è uno strumento per il monitoraggio dei giorni di ferie, vacanze, assenze per malattia ed eventi personali del team.

Questo modello mostra quando i membri del team non sono disponibili, aiutandovi a evitare errori di programmazione e l'esaurimento dei dipendenti durante i periodi più impegnativi.

Ha quattro componenti chiave: un modulo di richiesta PTO che consente ai dipendenti di presentare le loro richieste di ferie; una vista Calendario PTO che visualizza tutte le richieste accumulate, consentendo di fare clic per i dettagli o di regolare la durata con un semplice trascinamento; un elenco database PTO per una facile gestione degli invii per tipo; e un pannello di approvazione PTO in cui voi o i manager assegnati potete approvare o negare le richieste in base al loro stato attuale.

Ideale per: Manager o team delle risorse umane di organizzazioni di medie e grandi dimensioni alla ricerca di un modo efficiente per monitorare le ferie dei dipendenti e bilanciare i carichi di lavoro.

7. Modello di elenco del calendario editoriale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Editorial-Calendar-Elenco.png Modello di elenco di calendari editoriali https://app.clickup.com/signup?template=t-182377114&department=creative-design Scarica questo modello /$$$cta/

Una versione specializzata del calendario editoriale, il Calendario Modello di elenco del calendario editoriale ClickUp ottimizza l'intero flusso di creazione dei contenuti in un'unica Sequenza.

Il modello presenta un modulo per la richiesta di contenuti che consente ai membri del team di presentare idee o brief, che vengono aggiunti automaticamente a un elenco centralizzato.

È inoltre disponibile una panoramica basata su una sequenza temporale di campagne pianificate che raggruppano i contenuti per tipo, scrittore assegnato e canale di destinazione, allineandoli con le date di revisione e go-live. È anche possibile specificare il livello di revisione richiesto per ogni attività, per facilitare la definizione delle priorità.

Grazie al monitoraggio integrato dello stato di avanzamento, gli editor possono facilmente tenere d'occhio ogni fase del ciclo di vita dei contenuti, dalle bozze iniziali all'approvazione del client. Questa configurazione incoraggia la trasparenza e l'account del team.

Ideale per: Le piccole aziende che gestiscono la propria strategia di contenuto.

8. Modello di Calendario dei contenuti di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-41.png Modello di calendario dei contenuti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90091332587&department=creative-design Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di calendario dei contenuti di ClickUp semplifica la pianificazione e la pubblicazione dei contenuti con una visualizzazione centralizzata del calendario, aiutando i team a visualizzare il loro programma per settimane o mesi.

Una funzionalità/funzione unica di questo modello è la possibilità di separare i flussi di lavoro per canali, come email, blog e social media, monitorandoli in cartelle dedicate per ottenere un'attenzione mirata. La visualizzazione unificata dei flussi di lavoro evidenzia anche le attività che richiedono un'azione immediata.

Il modello include campi personalizzati per il monitoraggio della fase di marketing di ogni contenuto e delle date di revisione, aiutando i team a rimanere sincronizzati con le strategie di marketing generali.

Fate di questo planner una parte del vostro piano di gestione del marketing dei contenuti per organizzare tutti i dati cross-channel ed elevare la strategia dei contenuti.

Ideale per: I team di marketing dei contenuti monitorano le sequenze temporali delle varie campagne.

9. Modello di calendario mensile di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Monthly-Work-Schedule-Template.jpg Modello di piano di lavoro mensile di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205387739&department=operations&\_gl=1\*ymhnrf\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjkxNDUxNTMuQ2owS0NRand5TDI0QmhDdEFSSXNBTG8wZlNCY0ZlTFBIaXBUNVdHM1BkZjJibTlrQ0tMcDRIQ2VCN0hOdlFpbmdoY0tsNTREbkEyMjAza2FBaTAtRUFMd193Y0I.\*\\o_gcl_au\*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYODguMTEyMzAxOTk3Mi4xNzI4OTI2MTExLjE3Mjg5MjYxMTA Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di programma mensile di ClickUp è uno strumento versatile per gestire le attività del team e le scadenze nell'arco di un mese, con una visualizzazione chiara dello stato e delle dipendenze. Consente di visualizzare le attività imminenti su un grafico Gantt, facilitando la pianificazione del progetto e la gestione delle risorse.

Una funzionalità particolarmente utile è la Vista Carico di lavoro dei membri del team, che fornisce un'istantanea delle attività e del carico di lavoro di ogni persona, assicurando così un'ottima qualità del lavoro distribuzione equilibrata delle responsabilità . Inoltre, la 'Vista Elenco Pagamenti' organizza le attività in base agli orari del team, alle valutazioni orarie e alle date di scadenza, aiutando i gestori a monitorare facilmente i pagamenti e i dettagli delle attività.

Il modello include anche formule integrate per monitorare i budget assegnati e i costi effettivi per il monitoraggio finanziario.

Ideale per: I team che desiderano snellire i processi di assunzione mensili, le sequenze di inserimento e le sessioni di formazione.

💡Pro Tip: Lavorate a livello di C-suite? Usate un'efficace strategie di gestione del calendario dei dirigenti per ridurre al minimo i conflitti di programmazione e sfruttare al meglio il vostro tempo.

10. Modello di pianificazione del team ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-559.png Modello di pianificazione del team ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-194504419&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Monitorate il carico di lavoro del vostro team in modo semplice con Modello di pianificazione del team ClickUp . Questo modello di turnazione semplifica l'assegnazione delle attività e l'organizzazione per membri del team, con visualizzazioni interattive per una maggiore chiarezza.

Come manager, è possibile confrontare i carichi di lavoro con le capacità di ogni persona. La 'Vista Azioni' permette di mappare le attività con i rispettivi team e client. Questa configurazione fornisce una panoramica dell'ambito e dello stato del lavoro e aiuta anche a l'impostazione degli obiettivi mensili per il team .

Nel frattempo, la "Visualizzazione programma settimanale" organizza le attività in un formato Kanban per data di scadenza, rendendo immediatamente visibili priorità e scadenze.

Infine, la 'Vista Carico di lavoro' offre una ripartizione delle attività assegnate a ciascun team nell'arco di una settimana, due settimane o un mese. Il monitoraggio della durata delle attività aiuta a individuare rapidamente i punti in cui potrebbe essere necessario un supporto durante i periodi più impegnativi.

Ideale per: I responsabili del supporto clienti che desiderano tenere traccia degli orari del personale.

Gestisci il tuo tempo senza problemi con i modelli di calendario mensile di ClickUp

Se siete stanchi di destreggiarvi tra più strumenti per monitorare le diverse scadenze, trasformate il vostro calendario in un'agenda intuitiva con ClickUp.

Questi modelli di calendario consolidano tutte le attività, le riunioni e gli eventi in un'unica piattaforma. Grazie alle loro funzionalità/funzione avanzate e alla loro flessibilità, potete dire addio agli aggiornamenti manuali e godere di piena visibilità e controllo sul vostro piano.

E soprattutto, sono completati gratuitamente. 💸