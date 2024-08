le 10 migliori app Calendario per le famiglie nel 2024

La vita familiare può essere un turbinio di attività. Con gli eventi scolastici, i saggi di musica, i tornei sportivi, le riunioni e innumerevoli altre occasioni ed eventi familiari da monitorare ogni mese, i calendari familiari diventano rapidamente pieni di impegni. Se a ciò si aggiungono gli impegni imprevisti, come una visita dal medico, e quelli irrinunciabili, come andare a prendere i bambini a scuola, chiunque può trovarsi sommerso e sopraffatto. Calendario online sembrano una soluzione perfetta per pianificare tutto, ma spesso la realtà è ben diversa. Si scarica un'app per il calendario e si scopre che non si adatta allo schermo, che è complicata da gestire o che ha troppe pubblicità.

La vita è così frenetica che si ha bisogno di un'app per la pianificazione di tutto calendario condiviso app per tenere il passo-**una soluzione mobile per promemoria rapidi, per gestire la tua agenda e per rendere il piano divertente e funzionale!

Allora, cosa cercare in un'app Calendario per famiglie? Per aiutarvi a gestire i vostri impegni, il mio team e io di ClickUp abbiamo stilato un elenco delle migliori app di calendario per famiglie.

Cosa cercare in un'app per il calendario familiare?

Scegliere le migliori app per il calendario che possano interessare tutta la famiglia - studenti, professionisti che lavorano e genitori casalinghi - non è stato facile. Ha richiesto una valutazione meticolosa per rispondere alle diverse esigenze ed essere accessibile a tutti gli utenti. Ci siamo concentrati sulle app che eccellono in queste aree cruciali:

Opzioni di personalizzazione : Optate per app con ampie possibilità di personalizzazione, che vi permettano di modificare l'aspetto dell'applicazione, selezionare le visualizzazioni preferite del calendario e regolare le impostazioni in base alle vostre preferenze

: Optate per app con ampie possibilità di personalizzazione, che vi permettano di modificare l'aspetto dell'applicazione, selezionare le visualizzazioni preferite del calendario e regolare le impostazioni in base alle vostre preferenze Creazione efficiente di eventi : Scegliete soluzioni con diversi metodi di input, come l'elaborazione del linguaggio naturale, i comandi vocali e le funzionalità di aggiunta rapida per una facile programmazione di appuntamenti e attività

: Scegliete soluzioni con diversi metodi di input, come l'elaborazione del linguaggio naturale, i comandi vocali e le funzionalità di aggiunta rapida per una facile programmazione di appuntamenti e attività Sincronizzazione multipiattaforma senza problemi : Assicurarsi che l'app possa sincronizzarsi con le più diffuse piattaforme di calendario native come Google Calendar, Outlook e iCloud

: Assicurarsi che l'app possa sincronizzarsi con le più diffuse piattaforme di calendario native come Google Calendar, Outlook e iCloud Profonda integrazione mobile : Verificare che il calendario familiare condivisibile si integri con altre app di sistema sul cellulare e fornisca funzionalità pratiche come widget per la schermata iniziale, notifiche e promemoria e scorciatoie personalizzabili per aggiungere, cancellare e modificare appuntamenti o attività

: Verificare che il calendario familiare condivisibile si integri con altre app di sistema sul cellulare e fornisca funzionalità pratiche come widget per la schermata iniziale, notifiche e promemoria e scorciatoie personalizzabili per aggiungere, cancellare e modificare appuntamenti o attività Modelli : Selezione di uno strumento che offre una varietà di modellimodelli di agenda, tra cuiModelli per Google Calendarper semplificare il processo di pianificazione e mantenere un calendario organizzato

: Selezione di uno strumento che offre una varietà di modellimodelli di agenda, tra cuiModelli per Google Calendarper semplificare il processo di pianificazione e mantenere un calendario organizzato Funzionalità/funzione collaborative : Privilegiare le app che consentono una facile condivisione dei calendari, la creazione congiunta di eventi e gli aggiornamenti in tempo reale per facilitare la comunicazione tra i membri della famiglia

: Privilegiare le app che consentono una facile condivisione dei calendari, la creazione congiunta di eventi e gli aggiornamenti in tempo reale per facilitare la comunicazione tra i membri della famiglia Interfaccia utente intuitiva: Cercate un'app per calendari in condivisione con layout puliti, menu semplici e funzioni facili da navigare per un'esperienza utente senza interruzioni

Tenendo conto di queste funzionalità/funzione chiave, esploriamo la nostra top 10 delle app calendario per la famiglia per il 2024, ognuna scelta per la sua eccezionale capacità di soddisfare le diverse esigenze familiari.

Le 10 migliori app per il calendario familiare da usare nel 2024

Queste 10 opzioni di calendario per la famiglia sono entrate nel nostro elenco semplicemente perché eccellono nel tenere sotto controllo gli impegni delle famiglie. Che preferiate app semplici o in corso, in questo elenco ce n'è per tutti i gusti! 📅

Iniziamo con l'app che preferiamo usare in casa: ClickUp!

1. ClickUp (migliore per la gestione delle attività)

Immaginate un unico luogo in cui tutta la vostra famiglia possa gestire i propri impegni, collaborare alle attività e rimanere organizzata. La piattaforma di produttività all-in-one di ClickUp è in quel posto.

Iniziate creando uno Spazio condiviso per la vostra famiglia, dove potete organizzare tutto, dai progetti scolastici alle gite di famiglia. È qui che si possono creare vari Attività di ClickUp e assegnarli ai membri della famiglia utilizzando i campi personalizzati.

Supponiamo che stiate pianificando una riunione natalizia e che abbiate assegnato a vostro fratello, Jacob, l'attività di prenotare la cena. È possibile aggiungere il resto della famiglia come osservatori, in modo che ricevano una notifica quando la cena viene prenotata Stato personalizzato dell'attività di ClickUp cambia da "Da fare" a "Terminato".

Menzione dei dettagli del ristorante, dell'ora, del codice di abbigliamento e di altri dettagli direttamente all'interno della pagina commenti thread sull'attività per mantenere tutti sulla stessa pagina ed evitare il tira e molla.

Traccia lo stato di avanzamento delle attività di ClickUp condivise con un colpo d'occhio grazie agli stati delle attività personalizzate

È anche possibile impostare un ClickUp Automazioni per aggiungere l'evento a un sistema di condivisione Visualizzazione del calendario in ClickUp quando lo stato dell'attività cambia. ClickUp può anche inviare una promemoria a tutti i membri della famiglia aggiunti all'avvicinarsi della data della cena.

Gestire il lavoro (a casa) e lanciare riunioni direttamente dalla visualizzazione Calendario in ClickUp

La parte migliore? Scegliete tra diverse opzioni per visualizzare tutti i commit, le attività e gli eventi sul vostro Calendario: Giorno, Settimana, Mese o Elenco. Modificate facilmente le attività, trascinate e rilasciate per riprogrammare, e date priorità agli eventi importanti usando Le priorità delle attività di ClickUp. È possibile personalizzare ClickUp all'infinito per adattarlo alle esigenze specifiche della famiglia. Create visualizzazioni personalizzate per concentrarvi su aree specifiche della vita della vostra famiglia, come la scuola, la vita privata o il lavoro. Utilizzate i filtri per cercare attività o eventi in base a parole chiave, assegnatari, date di scadenza e altro ancora.

Per semplificarvi la vita, senza soluzione di continuità connettere ClickUp ai vostri strumenti esistenti come Google Calendar, Outlook o Zoom. Sincronizzazione dell'agenda della famiglia con altre piattaforme per facilitare l'accesso e gli aggiornamenti.

Oltre a queste funzionalità/funzione, ClickUp offre potenti modelli precostituiti che migliorano notevolmente le vostre capacità di piano.

Per istanza, la Modello di Calendario ClickUp Consolida tutte le attività, le riunioni e gli eventi in un'unica visualizzazione semplificata. L'uso di questo modello può essere molto efficace per rimanere organizzati e gestire in modo efficiente i propri impegni.

Ecco alcuni vantaggi chiave dell'utilizzo di questo modello:

Mantenere il monitoraggio delle attività giornaliere, settimanali e mensili per garantire che nulla vada perso

per garantire che nulla vada perso Rimanere aggiornati su scadenze e date importanti , riducendo il rischio di non rispettare i commit più importanti

, riducendo il rischio di non rispettare i commit più importanti Regolare facilmente il vostro programma in base alle necessità, adattandolo ai cambiamenti con un lavoro richiesto minimo

adattandolo ai cambiamenti con un lavoro richiesto minimo Acquisire una chiara visibilità sul flusso di lavoro complessivo e sullo stato di avanzamento, consentendo una migliore pianificazione ed esecuzione

sul flusso di lavoro complessivo e sullo stato di avanzamento, consentendo una migliore pianificazione ed esecuzione Semplificare il processo di pianificazione con un modello facile da usare che aiuta a creare e gestire un calendario completo

Scarica questo modello

L'organizzazione è fondamentale per raggiungere gli obiettivi e terminare le attività, ma gestire più attività contemporaneamente può essere impegnativo. Ecco dove Calendario di ClickUp per l'elenco dei compiti da fare **viene in aiuto per aiutarvi a tenere tutto sotto controllo!

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-469.png Tenete traccia di tutte le ore di lavoro, delle aspettative e degli obiettivi con il modello di calendario ClickUp per l'elenco Da fare https://app.clickup.com/signup?template=t-200573617&department=personal-use Scarica questo modello /$$$cta/

Con questo modello sarete in grado di:

ottenere una panoramica chiara dei vostri oggetti e delle date chiave

dei vostri oggetti e delle date chiave Organizzare e dare priorità alle attività per sfruttare al meglio il vostro tempo

per sfruttare al meglio il vostro tempo Monitorare lo stato di avanzamento per mantenere alta la motivazione

per mantenere alta la motivazione Avere informazioni sulla durata delle attività per pianificare in modo più efficace

Il modello di Calendario per gli elenchi da fare di ClickUp semplifica la gestione del tempo, rendendo più facile che mai rimanere organizzati.

Scarica questo modello

Un'altra buona notizia? ClickUp è alla portata di tutte le famiglie. Con piani sia gratuiti che a pagamento, è possibile trovare l'opzione perfetta per il proprio budget.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti possono sperimentare una curva di apprendimento a causa delle estese funzionalità/funzione di ClickUp

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per area di lavoro di ClickUp per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.500+ recensioni)

4,7/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

_L'uso dei calendari per completare le attività prima delle scadenze è sempre fondamentale. Con ClickUp questo è molto facile, perché le scadenze sono visibili sui calendari insieme alle attività, in modo che pianificare la giornata/settimana sia super facile e veloce

Kartikeya Thapliyalm, Product Manager presso Smallcase

Leggi anche: le 15 migliori app per l'agenda giornaliera nel 2024 (funzionalità/funzione, prezzi)

2. Cozi Family Organizer (la migliore per la pianificazione familiare)

via Organizzatore familiare Cozi Questo Alternativa a Google Calendar consente a tutto l'equipaggio di essere sulla stessa pagina per quanto riguarda le vacanze e gli eventi futuri, evitando il caos del tentativo di tenere il passo con le novità.

Cozi consente di assegnare a ciascun membro della famiglia un codice colore unico , rendendo più semplice il monitoraggio delle attività di tutti da un unico posto. È anche possibile condividere i collegamenti agli elenchi per la spesa e le ricette.

Le migliori funzionalità/funzione di Cozi Family Organizer

Creazione di diari di famiglia condivisi per catturare ricordi e attività cardine

Assicurarsi che il calendario della famiglia sia sempre aggiornato con notifiche e programmi automatici

Accesso all'app su qualsiasi dispositivo o computer

Limiti di Cozi Family Organizer

Non è ideale per un uso professionale

La versione gratis include annunci pubblicitari

Prezzi di Cozi Family Organizer

free : Gold : Gratuito

Gold Gratuito Gold: $39/anno

Cozi Family Organizer valutazioni e recensioni

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

3. FamCal (migliore per il coordinamento familiare)

via Google Play FamCal è un'ottima app gratuita per il calendario della famiglia per i **genitori impegnati che hanno bisogno di gestire i loro impegni familiari, i piani dei pasti, gli elenchi della spesa e le faccende domestiche

È possibile installare gratuitamente l'app da Google Calendar o App Store. Una volta terminato, ci si può dirigere verso la sezione del calendario, dove è possibile creare eventi senza sforzo, assegnare codici colore e condividere il programma con la famiglia.

Ciò che contraddistingue FamCal è la sua flessibilità: non richiede che ogni utente abbia la propria email. L'app aiuta a tenere traccia di compleanni, anniversari e contatti condivisi.

Le migliori funzionalità/funzione di FamCal

Crea e organizza elenchi di attività, spesa e acquisti per una gestione efficiente della casa

Memorizzare note, promemoria e ricette importanti in un unico posto per un accesso rapido

Condivisione delle informazioni di contatto tra i membri della famiglia per mantenere la connessione tra tutti

Limiti di FamCal

Manca di visualizzazioni del calendario orario, giornaliero o settimanale

Nessun strumento di comunicazione in tempo reale

Prezzi di FamCal

Gratuito da installare su Google Play e App Store (contiene acquisti in-app)

Valutazioni e recensioni di FamCal

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

4. Google Calendar (migliore per la programmazione interna del lavoro)

via Google Calendar GCal si distingue per la sua perfetta integrazione con gli altri servizi Google. Consente la creazione di eventi con un solo clic da Gmail e una programmazione efficiente con Google Meet.

L'interfaccia intuitiva, le visualizzazioni personalizzabili e la robusta funzione di ricerca rendono la gestione degli impegni semplice.

Funzionalità/funzione come il blocco dell'orario, gli eventi ricorrenti e calendario multiplo Il supporto risponde a diverse esigenze, assicurandovi di essere sempre al passo con i vostri commit.

Che si tratti di una riunione di lavoro chiave, di una riunione di famiglia o di un'attività cardine personale, Google Calendar vi assicura di non perdere mai le cose importanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Calendar

Utilizzate notifiche personalizzabili per le promemorie

Utilizzare la programmazione degli appuntamenti per le prenotazioni professionali

Condivisione del calendario con altri per consentire loro di visualizzare gli eventi programmati

Limiti di Google Calendar

La visualizzazione può essere difficile quando si programmano più cose nella stessa fascia oraria

Prezzi di Google Calendar

$$$a gratis come parte dell'area di lavoro di Google

Business Starter: $6/utente al mese

$6/utente al mese Business Standard: $12/utente al mese

$12/utente al mese Business Plus : $18/utente al mese

: $18/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Google Calendar

G2 : Non disponibile

: Non disponibile Capterra: 4.8/5 (3.000+ recensioni)

5. FamilyWall (il migliore per una rete familiare privata)

via FamigliaParete Family Wall va oltre i calendari condivisi, gli elenchi di cose da fare e le liste della spesa. Uno dei punti di forza è la sua capacità di condivisione della posizione, che consente ai membri della famiglia di tenere traccia degli spostamenti degli altri e di garantire la loro sicurezza.

La funzione di messaggistica facilita la comunicazione all'interno della famiglia in un ambiente privato e sicuro.

Funzionalità/funzione migliori di FamilyWall

Gestione delle finanze familiari e condivisione delle spese con il tracker del budget

Utilizzarlo come diario familiare per condividere foto e video con la famiglia

Pianificare i pasti e gestire la spesa in modo efficiente con le funzionalità/funzione di pianificazione dei pasti e delle ricette

Limiti di FamilyWall

Da fare a meno di una web app

Offre funzionalità/funzione limitate

Prezzi di FamilyWall

**Gratis

Premium: $4.99/mese

Valutazioni e recensioni di FamilyWall

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

6. Any.do (il migliore per la gestione delle attività e del calendario)

via Da fare Sebbene Any.do sia principalmente incentrato sulle attività, è anche un'ottima scelta per una semplice app di calendario e organizzazione familiare.

Si integra perfettamente con diverse app di calendario, tra cui Microsoft Outlook, Apple Calendar e Google Calendar, permettendo di inserire eventi e appuntamenti in Any.do per una gestione centralizzata. È anche possibile visualizzare gli eventi sincronizzati per oggi o per i sette giorni successivi, in modo da essere sempre al corrente dei propri piani.

Volete migliorare l'organizzazione? Create elenchi categorizzati per le vostre attività e i vostri commit. Se la vostra famiglia valorizza il coordinamento delle attività e la programmazione, Any.do è il complemento perfetto per i vostri lavori richiesti.

Le migliori funzionalità di Any.do

Aggiungete rapidamente le attività utilizzando il linguaggio naturale, digitando semplicemente ciò che dovete fare

Impostazione di promemoria che appaiono in momenti o posizioni specifiche

Contrassegnare le attività come urgenti, importanti o a bassa priorità per rimanere concentrati su ciò che conta di più

Limiti di Da fare

I recensori segnalano la perdita di dati a causa di interruzioni della connessione

Non c'è spazio di archiviazione cloud

Prezzi di Da fare

Personale: Free

Free Premium : $5,99/utente al mese

: $5,99/utente al mese Teams : $7,99/utente al mese

: $7,99/utente al mese Famiglia: $9,99/mese per quattro membri

Valutazioni e recensioni di Any.do

G2: 4.2/5 (190+ recensioni)

4.2/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (170+ recensioni)

7. FabFam (il migliore per la condivisione dei calendari di famiglia)

via FabFam FabFam è un'app per l'organizzazione familiare tutto in uno, progettata per semplificare la vita familiare, semplificando la pianificazione e il coordinamento. È anche possibile impostare promemoria per varie attività domestiche, come pianificare i pasti, buttare la spazzatura o restituire i libri della biblioteca, in modo che le faccende domestiche si svolgano senza intoppi.

**La sincronizzazione del calendario assicura che tutte le attività e le responsabilità della famiglia siano in un unico posto.

Pur essendo stato progettato per le famiglie, FabFam è ideale anche per i coinquilini o gli amici che condividono i compiti di spesa.

Funzionalità/funzione migliori di FabFam

Condivisione di informazioni via email, testo, messaggistica o altre app

Memorizzazione delle schede di iscrizione e fedeltà in un unico posto per un facile accesso da parte della famiglia

Mantenere le ricette organizzate con uno spazio dedicato alla loro conservazione

Limiti di FabFam

Nessun messaggio in app

Prezzi di FabFam

Gratis

Valutazioni e recensioni di FabFam

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

8. OurCal (migliore per la condivisione sicura del calendario)

via Il nostroCal App per la condivisione di calendari familiari, OurCal si distingue dalla concorrenza per la sua forte attenzione alla privacy e alla sicurezza.

I vostri dati in OurCal sono protetti da una crittografia end-to-end certificata, senza pubblicità o monitoraggio. Inoltre, i controlli avanzati di condivisione vi danno la completa autorità su chi vede cosa.

OurCal vi permette anche di ricevere aggiornamenti istantanei quando gli eventi vengono aggiunti o modificati, con notifiche direttamente nella chat del gruppo, il tutto in sicurezza grazie alla crittografia end-to-end.

Potete invitare altre persone tramite un link privato, e queste potranno unirsi e iniziare a condividere i calendari con voi in pochi secondi.

Le migliori funzionalità/funzione di OurCal

Scegliete tra le versioni dell'app progettate specificamente per famiglie, coppie e gruppi

Creazione di canali di chat separati per ogni gruppo per mantenere le conversazioni organizzate

Accesso al calendario condiviso in mobilità con l'app mobile

Limiti di OurCal

È una semplice app di calendario senza funzioni aggiuntive per aumentare la produttività

Prezzi di OurCal

Gratuito da installare su Google Play e App Store (contiene acquisti in-app)

Valutazioni e recensioni di OurCal

G2: Non disponibile

Non disponibile Capitolare: Non disponibile

Leggi anche: 10 modelli di blocco del tempo (settimanale, giornaliero e mensile)

9. TimeTree (il migliore per la condivisione e la comunicazione del calendario online)

via Albero del tempo TimeTree è un'app calendario ben bilanciata che consente di allegare un'ampia gamma di file agli eventi, tra cui PDF, documenti di Calendario e foto dal telefono. Questa funzione consente di rivedere rapidamente i file essenziali direttamente dal calendario, rendendola perfetta per la gestione di programmi dettagliati.

Per chi ha un'agenda fitta di impegni, la funzione di riordino di TimeTree è una salvezza. Permette di fissare gli eventi cruciali in cima, assicurando che rimangano visibili e facili da individuare.

Inoltre, l'app visualizza fino a tre giorni di eventi uno accanto all'altro in formato verticale (orario) , dando una chiara visione della propria disponibilità e consentendo di modificare rapidamente il programma.

Le migliori funzionalità/funzioni di TimeTree

Notifica agli altri quando vengono creati nuovi eventi o modificati quelli esistenti

Aggiunta di commenti e note agli eventi per una migliore comunicazione

Differenziare gli eventi e i membri con calendari ed etichette a colori

Limiti di TimeTree

Un account può avere fino a 20 calendari, ma questo non include i calendari esterni

Prezzi di TimeTree

**Gratuito da installare su Google Play e App Store

Premium: $4,49/utente al mese

Valutazioni e recensioni di TimeTree

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. BusyKid (migliore per il monitoraggio dei compiti e delle paghette)

via Bambino occupato BusyKid è molto più di una semplice app per il calendario della famiglia: è stata progettata per organizzare gli orari, insegnare ai bambini la responsabilità finanziaria e dare valore al lavoro

Con BusyKid, i genitori possono facilmente assegnare le faccende ai loro figli, impostare le date di scadenza e monitorare il loro completamento.

Una delle funzionalità/funzione di BusyKid è la sua integrazione finanziaria: quando i bambini completano le loro faccende, guadagnano denaro reale che può essere gestito direttamente all'interno dell'app. Possono risparmiare, spendere o anche investire i loro guadagni, imparando il valore della gestione del denaro.

BusyKid offre anche un robusto controllo da parte dei genitori, consentendo loro di approvare o modificare le indennità e le assegnazioni dei compiti. Le notifiche tengono tutti aggiornati, assicurando che nessun compito passi inosservato e nessun pagamento venga mancato.

Le migliori funzionalità/funzioni di BusyKid

Sfrutta la funzionalità/funzione principale per aumentare i risparmi e incentivare la disciplina finanziaria

Deposito diretto delle paghe sugli account dei bambini secondo un calendario prestabilito

Sfruttare le risorse e i suggerimenti sull'alfabetizzazione finanziaria per i bambini e i principali genitori

Limiti di BusyKid

Alcuni utenti hanno avuto problemi nel collegare i loro account bancari

Prezzi di BusyKid

Prezzo facile: $4/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni su BusyKid

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

Leggi anche: 10 Migliori app per pianificare e calendari IA nel 2024

Gestire il tempo in modo efficiente con le migliori app per il calendario della famiglia

La gestione degli impegni della famiglia è fondamentale per bilanciare le vite impegnate e garantire che tutti rimangano in carreggiata.

Con la giusta app di calendario familiare condiviso, è possibile semplificare il piano degli eventi, coordinare le attività e tenere tutti informati con il minimo lavoro richiesto. Se avete bisogno di riprogrammare le riunioni il nostro elenco delle migliori app per il calendario familiare offre soluzioni su misura per le vostre esigenze, per la condivisione degli aggiornamenti o semplicemente per tenere traccia dei commit di tutti.

Per chi cerca una soluzione di calendario IA all-in-one che vada oltre la programmazione familiare, ClickUp è la scelta migliore. Consente di gestire le attività, monitorare i progetti e aumentare la produttività senza soluzione di continuità, sia a casa che sul posto di lavoro. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e scopri perché è lo strumento definitivo per una gestione efficiente del tempo!