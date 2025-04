Modelli di elenchi di cose da fare gratis per Fogli Google

Un elenco di cose da fare ha un effetto calmante in quanto stimola la produttività e dà una direzione chiara.

Oltre il 73% delle persone negli Stati Uniti concorda sul fatto che gli elenchi sono strumenti efficaci per la gestione dello stress e aumentano l'efficienza.

Dal momento che la costruzione di una lista da fare un sistema di elenchi di cose da fare è noioso, un modello già pronto raddoppia l'impatto riducendo il lavoro richiesto. Se siete utenti di Google, un modello di elenco di cose da fare di Fogli Google è un modo semplice e veloce per iniziare. Sembra una ricerca impegnativa? Non preoccupatevi!

Questo articolo esplora i sei migliori modelli di Fogli Google per gli elenchi di cose da fare e mette in evidenza le potenti alternative di ClickUp per risultati più snelli.

**Che cosa sono i modelli di elenco Da fare di Fogli Google?

Fogli Google modelli di elenchi di cose da fare sono fogli di calcolo predefiniti che forniscono un format strutturato per l'organizzazione delle attività. Questi modelli consentono di monitorare lo stato quotidiano fornendo una panoramica dello stato delle attività.

In genere includono colonne per questi aspetti:

Nome dell'attività: Il nome e la descrizione delle attività da completare

Il nome e la descrizione delle attività da completare Priorità delle attività: Indica l'urgenza e l'importanza dell'attività (ad esempio, alta, media, bassa)

Indica l'urgenza e l'importanza dell'attività (ad esempio, alta, media, bassa) Data di scadenza: Scadenze per completare le attività

Scadenze per completare le attività Stato dell'attività: Monitora lo stato dell'attività (ad esempio, Da fare, in corso, completata)

Monitora lo stato dell'attività (ad esempio, Da fare, in corso, completata) Note: Spazio per ulteriori dettagli o contesto

Cosa rende un buon modello di elenco Da fare in Fogli Google?

Ogni obiettivo o progetto comporta attività diverse, in base alle quali è possibile personalizzare l'elenco Da fare. Ecco gli elementi che ogni modello e app di elenco Da fare di Fogli Google deve avere:

Playout organizzato: Il modello deve essere facile da leggere e da capire a colpo d'occhio

Il modello deve essere facile da leggere e da capire a colpo d'occhio Campi personalizzabili: Dovreste essere in grado di aggiungere o rimuovere colonne per monitorare le informazioni più essenziali

Dovreste essere in grado di aggiungere o rimuovere colonne per monitorare le informazioni più essenziali Spunti visivi: Funzionalità/funzione come codici a colori, caselle di controllo e barre di avanzamento rendono più facile la visualizzazione del carico di lavoro e il monitoraggio dello stato

Funzionalità/funzione come codici a colori, caselle di controllo e barre di avanzamento rendono più facile la visualizzazione del carico di lavoro e il monitoraggio dello stato **Il modello di Fogli Google deve essere facile da condividere e collaborare con i membri del team

Aggiornamento in tempo reale e automazione: Efficace esempi di modelli di elenco da fare sono dotati di capacità di aggiornamento in tempo reale e della flessibilità di aggiungere integrazioni come i calendari per un project management efficiente

6 Modelli di elenchi Da fare di Fogli Google

1. Modello di elenco di Fogli Google da fare di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss26-1040x1400.png Fogli Google da fare modello di elenco da GooDocs google sheets da fare /$$$img/

via GooDocs Volete un semplice elenco di attività per due giorni? Questo Modello di elenco di Da fare in Fogli Google di GooDocs è un'ottima scelta. Il modello ha uno spazio per le tre attività a priorità più alta, per affrontare rapidamente gli elementi più importanti.

Funzionalità $$$a 15 box come lista di controllo per il project management e un calendario per la pianificazione. Il modello consente anche di aggiungere note e di pianificare il giorno successivo. Un altro vantaggio è che è disponibile anche in versione Elenco delle cose da fare in Excel .

Ideale per: Tenere traccia delle principali priorità e organizzare le attività nell'arco di due giorni, con sezioni per le note, il piano e un calendario per facilitare il monitoraggio.

2. Modello di Elenco dei progetti da fare di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss27.png Modello di elenco dei progetti da fare di Fogli Google /img /$$$img/

via GooDocs Un altro framework di GooDocs è questo Modello di elenco dei progetti Da fare di Fogli Google . Questa scelta versatile ha lo scopo di aiutare a gestire progetti multipli di qualsiasi portata. Il modello di foglio di calcolo presenta funzionalità/funzione di delega delle attività, livelli di priorità, pianificazione e sezioni di monitoraggio dello stato.

La soluzione offre campi aggiuntivi appositamente progettati per i progetti, come budget, scadenze e note. Il suo design semplice e intuitivo aiuta a favorire la collaborazione del team.

Ideale per: Gestione di più progetti con funzionalità/funzione di delega delle attività, impostazione delle priorità, pianificazione e monitoraggio dello stato, ideale per la collaborazione in team.

3. Fogli Google colorati per l'elenco delle cose da fare di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss28-1006x1400.png Fogli Google colorati per l'elenco delle cose da fare di GooDocs Modello di elenco delle cose da fare di google sheets /$$$img/

via GooDocs Il Fogli Google modello di elenco di cose da fare colorato offre un approccio vivace e organizzato alla pianificazione delle attività quotidiane. La sua combinazione di colori vivaci e il suo layout rendono facile individuare, visualizzare e monitoraggio delle attività durante la giornata.

Con spazi designati per le fasce orarie, caselle di controllo e note, questo modello offre un modo divertente e funzionale per gestire la vostra agenda quotidiana.

Ideale per: Organizzare visivamente le attività quotidiane, con colori vivaci, fasce orarie e caselle di controllo che rendono il monitoraggio del tempo facile e coinvolgente.

4. Modello di elenco di cose da fare per Fogli Google di TEMPLATE.NET

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss29-1400x827.png Fogli Google da fare modello di elenco da TEMPLATE.NET google sheets da fare /$$$img/

via Modello.net Questo Modello di elenco di Da fare di Fogli Google di Template.net rende la gestione delle attività quotidiane completa e strutturata. Facilita un flusso di lavoro organizzato ed efficiente con colonne per la gestione del tempo, la descrizione delle attività, le note e la marcatura dello stato.

Il design pulito e personalizzabile del modello lo rende ideale per la gestione delle attività quotidiane attività personali o aspirazioni professionali. Nel complesso, questa soluzione promuove la produttività e la gestione efficace del tempo.

Ideale per: Organizzare le attività quotidiane con un layout strutturato, che offre sezioni per la gestione del tempo, i dettagli delle attività, le note e il monitoraggio del tempo.

5. Modello di Elenco Da Fare Giornaliero, Settimanale e Mensile di TEMPLATE.NET

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss30-1400x998.png Modello di elenco giornaliero, settimanale e mensile delle cose da fare di TEMPLATE.NET google sheets modello di elenco delle cose da fare /$$$img/

via Modello.net Questo modello.net Quadro di Fogli Google aiuta a mappare le attività su varie sequenze temporali in modo completo. Ha una sezione separata per le attività giornaliere, settimanali e mensili e un dashboard per riepilogare/riassumere le prestazioni.

Questo modello aggiorna lo stato di avanzamento a breve e a lungo termine nel momento in cui le attività vengono completate. Il grafico delle tendenze è particolarmente utile per avere una panoramica equilibrata delle attività quotidiane. Modello.net permette anche di esportare questo lista di controllo in Excel formattare.

Ideale per: Monitoraggio delle attività su base giornaliera, settimanale e mensile, con un dashboard e un grafico di tendenza che offrono una visualizzazione equilibrata dello stato a breve e a lungo termine.

6. Modello di Elenco settimanale dei Da fare di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss31.png Modello di elenco settimanale delle cose da fare di Google Fogli Google /$$$img/

via GooDocs Questo Modello di Fogli Google per l'elenco settimanale dei Da fare è un modello semplice e conciso per le agende settimanali. Offre un formato semplice e visivamente accattivante con spazi dedicati. Inoltre, mantiene tutte le attività e gli appuntamenti ben organizzati.

Il design colorato e le caselle di controllo del modello di lista di controllo offrono un modo accattivante e soddisfacente per monitorare lo stato. Così, potrete concludere una giornata o un'intera settimana con un senso di realizzazione e motivazione.

Ideale per: Pianificazione settimanale, con un format conciso e visivamente accattivante che consente di organizzare le attività e gli appuntamenti, offrendo al contempo un modo accattivante per tenere traccia dello stato.

Limiti dell'uso di Fogli Google per gli elenchi Da fare

Sebbene Fogli Google possa essere uno strumento utile per la creazione di una lista di controllo, presenta alcuni limiti. Prima di scegliere questo strumento, ecco quattro limiti da ricordare:

Funzionalità minime per le attività: Fogli Google manca di funzioni complete rispetto alle app dedicate agli elenchi di cose da fare. Ciò include promemoria, attività ricorrenti e dipendenze dalle attività

Fogli Google manca di funzioni complete rispetto alle app dedicate agli elenchi di cose da fare. Ciò include promemoria, attività ricorrenti e dipendenze dalle attività Complicata cronologia delle versioni: Sebbene più persone possano collaborare a Fogli Google, il monitoraggio delle modifiche è a volte noioso. Questo è particolarmente vero per progetti di lavoro complessi che richiedono vari sotto-fogli

Sebbene più persone possano collaborare a Fogli Google, il monitoraggio delle modifiche è a volte noioso. Questo è particolarmente vero per progetti di lavoro complessi che richiedono vari sotto-fogli **Ogni modello di Fogli Google ha opzioni di formattazione, ma sono piuttosto basilari. Anche le visualizzazioni, come grafici e diagrammi, sono limitate

Problemi di automazione e integrazione: Fogli Google non ha funzionalità/funzione di automazione integrate. Infatti, si integra solo con gli strumenti dell'area di lavoro di Google, come Documenti Google e Gmail

Modelli alternativi per gli elenchi Da fare

Visti i limiti di Fogli Google, la ricerca di un'alternativa da fare app per l'elenco delle cose da fare è una necessità ovvia. ClickUp si distingue come la scelta migliore per un project management efficace, eliminando la necessità di cercare altri software di gestione delle attività .

Ecco un rapido confronto che mette in evidenza ClickUp come il maestro degli elenchi di cose da fare per eccellenza.

Funzionalità/funzione Fogli Google ClickUp Interfaccia utente ✅ Stile familiare del foglio di calcolo ✅ Moderno, intuitivo e completo. Gestione delle attività ❌ Gli elenchi Da fare sono tutti basati su noiose regole di convalida dei dati ✅ 🏆 Le attività sono facili da creare, da seguire e da concentrare Attività secondarie ❌ Che cos'è? ✅ 🏆 Attività secondarie illimitate e facili da interconnettere Attività ricorrenti ❌ Nessuna funzionalità/funzione relativa alle date di scadenza! ✅ 🏆 Basta un clic per semplificare gli obiettivi giornalieri, settimanali e mensili Dipendenze ❌ Nessuna interconnessione ✅ 🏆 🏆 Stabilite la sequenza, le relazioni e altro ancora Collaborazione ✅ In tempo reale, più utenti ✅ 🏆 In tempo reale, più team e anche tracciabile Comunicazione ✅ Commenti in ogni cella ✅ 🏆 🏆 Live chattare, tag istantanei, commenti interattivi Cronologia delle versioni ✅ Tracciabilità a livello di foglio elettronico ✅ 🏆 Tracciabilità a livello di attività, di tempo e di contenuto Promemoria ❌ Nessun avviso disponibile ✅ 🏆 Sì, e sì! Imposta anche gli avvisi via email! Integrazioni ✅ Un po' noioso e più adatto all'area di lavoro di ClickUp ✅ 🏆 Si connette a più di 1000 strumenti! È persino dotato di una funzionalità AI integrata chiamata ClickUp Brain Personalizzazione ➖ Formattazione di base ✅ 🏆 🏆 Estremamente personalizzato, anche per la spesa! Visualizzazioni ➖ Di base ✅ 🏆 🏆 Viene fornito con viste Bacheca, Elenco, Sequenza e Grafico Gantt. Connessione al dashboard analitico per ottenere approfondimenti!

Il confronto parla da sé: ClickUp è una scelta più completa, sia che l'elenco di ClickUp riguardi attività personali, progetti aziendali o un'azienda elenco per la gestione dell'ADHD .

11 modelli di elenchi ClickUp da fare per aumentare la produttività

1. Modello base di elenco delle cose da fare di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss32.png ClickUp Basic To-Do Elenco Template Fogli Google modello di elenco Da fare https://app.clickup.com/signup?template=t-182410819&department=other&\_gl=1\*ucc2il\*\_gcl\_au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scaricare questo modello /%cta/

Cercate un quadro di attività istantaneo e completo? Dovete avere il Modello di base per l'elenco dei compiti da fare di ClickUp . La versatilità di questa soluzione riunisce ogni possibile scopo.

Il layout è semplice e visivamente accattivante, perfetto da personalizzare per le vostre attività quotidiane. Il modello di lista di controllo consente di creare, assegnare e monitorare le attività in tempo reale. Integrazione con ClickUp Brain lo rende un potente strumento di Strumento di IA per gli elenchi di cose da fare con capacità di scrittura, automazione e riepilogazione

Ideale per: Gestione delle attività all-in-one con creazione, assegnazione e monitoraggio delle attività in tempo reale.

2. Modello di elenco giornaliero da fare di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss33.png ClickUp's Daily To-Do Elenco Template google sheets to do list modello di elenco Da fare https://app.clickup.com/signup?template=t-3k53b9a&department=personal-use&\_gl=1\*6mfip0\*\_gcl\au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scaricare questo modello /%cta/

Volete un centro di comando personale per affrontare le attività quotidiane? Il Modello di Elenco giornaliero dei Da fare di ClickUp è la risposta. Questo elegante hub digitale consente di mappare le attività quotidiane per fissare obiettivi raggiungibili e motivanti.

Il modello di lista di controllo è dotato di attività secondarie per suddividere argomenti complessi in attività gestibili. Include anche una lista di elenco di priorità e le posizioni per monitorare il flusso di lavoro. Con ClickUp, sarete sempre organizzati e raggiungerete il massimo della produttività, sapendo che nulla vi sfuggirà.

Ideale per: Creare un centro di comando personale per le attività quotidiane, con attività secondarie per semplificare argomenti complessi.

3. Modello di calendario per elenco di cose da fare di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss34-1.png Calendario di Google Calendar Modello di elenco di cose da fare di Fogli Google https://app.clickup.com/signup?template=t-200573617&department=personal-use Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di Calendario Da fare di ClickUp è la scelta ideale per i piani a breve e a lungo termine. Organizza le attività per più ruoli e priorità. Il framework offre otto visualizzazioni personalizzate, come la vista Schedule e la vista Gantt, per darvi un'idea di come si svolgeranno le vostre giornate.

Il modello evidenzia la categoria di attività per razionalizzare i lavori richiesti. È inoltre dotato di una valutazione della produttività che aiuta a verificare l'efficienza. Il modello di elenco è completamente personalizzabile e visivamente accattivante.

È ideale per: I piani a breve e a lungo termine e offre otto visualizzazioni personalizzate per organizzare le attività in base al ruolo e alla priorità.

4. Modello di elenco di cose da fare per il lavoro di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss35.png ClickUp Work To-Do Elenco Template Fogli Google modello di elenco Da fare https://app.clickup.com/signup?template=t-182201658&department=operations&\_gl=1\*zyh9h0\*\_gcl\au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scaricare questo modello /%cta/ Modello di elenco di cose da fare per il lavoro di ClickUp è la chiave per un'organizzazione delle attività senza sforzo e per una maggiore concentrazione. Il suo stato personalizzato pre-progettato rende facile l'aggiornamento delle attività giornaliere e settimanali.

Lo stato personalizzato di questo elenco di cose da fare, come le note e le email di contatto, traccia istantaneamente le attività di lavoro. Il framework offre tipi di attività per team interfunzionali. Le sue potenti capacità di monitoraggio del tempo aiutano anche i team su larga scala a ottimizzare i lavori richiesti.

Questo modello di elenco di cose da fare è dotato di tabelle Gantt e Kanban, che consentono di visualizzare le attività in un unico posto e di gestire meglio le attività quotidiane.

Ideale per: I team interfunzionali possono ottimizzare i loro lavori richiesti gestendo le attività attraverso le tavole Gantt e Kanban.

5. Modello di elenco di attività di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss36.png Elenco delle attività di ClickUp Modello di elenco delle cose da fare per i fogli di Google https://app.clickup.com/signup?template=t-30yr3ug&department=other&\_gl=1\*1y6kfdj\*\_gcl\_au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA...

Scaricare questo modello /%cta/

Se volete dipendenze e strutture per creare un flusso di lavoro fluido, Modello di elenco attività di ClickUp è una scelta di alto livello.

L'elenco delle attività da fare consiste in un'unica attività con oltre 13 attività secondarie. Mappa lo stato delle attività in tempo reale con una barra di avanzamento. Il modello offre uno spazio dedicato per aggiungere i dettagli del progetto, l'ambito, le date di scadenza e altre informazioni essenziali.

È un ottimo strumento per le aziende e gli utenti che cercano il massimo delle informazioni senza disordine.

Ideale per: Gli utenti che cercano dettagli completi sul progetto e un flusso di lavoro fluido con dipendenze strutturate.

6. Modello di gestione delle attività di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss37.png Il modello di gestione delle attività di ClickUp Fogli Google per l'elenco delle cose da fare https://app.clickup.com/signup?template=t-102451782&department=pmo&\_gl=1\*11pisay\*\_gcl_au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scaricare questo modello /%cta/ Modello per la gestione delle attività di ClickUp è un framework che offre una panoramica fresca e chiara delle attività. La barra di avanzamento dedicata mappa ogni attività e aiuta a capire le dipendenze.

Il modello è in grado di garantire responsabilità e chiarezza, grazie a campi come il nome del reparto e la stima della durata stimata.

Il framework dispone di un'automazione pre-progettata che evidenzia i cambiamenti di stato attraverso i temi del modello. La soluzione garantisce produttività nelle cose da fare, collaborando e completando le attività più velocemente.

Ideale per: Collaborazione efficiente e completamento delle attività con una panoramica chiara delle stesse.

7. Modello di elenco delle cose da fare per i traslochi ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss38.png ClickUp Moving To-Do Elenco Template modello di elenco Da fare di google sheets https://app.clickup.com/signup?template=t-170387080&department=operations&\_gl=1\*puudg7\*\_gcl_au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scaricare questo modello /%cta/ Modello di elenco di cose da fare per il trasloco ClickUp è stato progettato per controllare tutte le attività legate al trasloco, come l'imballaggio e il piano. I campi dati predefiniti, come la data di scadenza e lo stato delle attività, forniscono un quadro rapido del carico di lavoro.

Il modello di elenco delle cose da fare consente di raggruppare le attività in una vista personalizzata chiamata "Fasi del trasloco" Questo include categorie come "prima del trasloco" e "il giorno del trasloco" Questa struttura rende il trasloco un lavoro privo di stress, in quanto si è preparati anche in caso di blocchi imprevisti.

Ideale per: Gestire i turni di lavoro in casa, offrendo un quadro strutturato per tenere traccia di attività come l'imballaggio e il piano.

8. Modello di elenco di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss39.png ClickUp Bucket Elenco Template modello di elenco di Da fare di Google Fogli https://app.clickup.com/signup?template=t-110435962&department=personal-use&\_gl=1\*158ann4\*\_gcl_au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scaricare questo modello /%cta/

Volete un aiuto per trasformare i vostri sogni in realtà? Modello di elenco dei desideri di ClickUp è perfetto per team, gruppi e sognatori solitari.

Questo schema rende ogni attività del vostro elenco di cose da fare realizzabile e vivacemente divertente. Le sue funzionalità/funzioni includono sottocategorie con codice a colori che aiutano a concentrarsi sui passaggi da compiere per realizzare i propri sogni. Se state pianificando viaggi di gruppo, il modello vi permette anche di aggiungere persone a ogni attività.

Questo modello di ClickUp offre diverse visualizzazioni personalizzate per organizzare e visualizzare le informazioni essenziali, rendendo il punto di partenza chiaro e senza dubbio entusiasmante.

Ideale per: Individui e team che vogliono trasformare i sogni in obiettivi realizzabili.

9. Modello di Elenco dei compiti da fare per la classe ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss40.png Modello di elenco dei compiti da fare per le classi di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-48349787&department=other&\_gl=1\*1ouvsw5\*\_gcl\au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA...

Scaricare questo modello /%cta/ Modello di Elenco dei compiti da fare per la classe ClickUp è il vostro assistente personalizzato per le attività accademiche. Il framework monitora i compiti, le scadenze e altro ancora per assistere gli insegnanti nello svolgimento dei corsi.

Questo modello permette di organizzare i compiti per classe, di dare priorità alle attività e di monitorare le scadenze senza sforzo. Con sei visualizzazioni personalizzate e 12 stati di attività, è possibile vedere chiaramente lo stato di avanzamento degli studenti.

I campi personalizzati di ClickUp visualizzano il nome dell'argomento e la fonte del materiale, perfetti per valutare il carico di lavoro e concentrarsi meglio sugli studenti.

Ideale per: Gli insegnanti che gestiscono i corsi hanno a disposizione un assistente personalizzato per il monitoraggio dei compiti, delle scadenze e dello stato degli studenti, con visualizzazioni e stati delle attività personalizzabili.

10. Modello ClickUp Da fare terminato

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss41.png Modello ClickUp per terminare il lavoro https://app.clickup.com/signup?template=t-102451791&department=other&\_gl=1\*1jqm61p\*\_gcl\au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scaricare questo modello /%cta/

Il Modello ClickUp per Da fare terminato è una struttura che si concentra sulla valutazione delle attività completate. Ogni layout e campo copre perfettamente l'acquisizione, la chiarificazione, l'organizzazione e l'impegno delle attività del sistema GTD.

Oltre al suo fascino, l'interfaccia semplice lo rende ideale per gli utenti che desiderano riordinare la propria routine. Il modello consente di concentrarsi sull'attività, sulla data di scadenza e sul lavoro richiesto.

Un'altra chiave di questo modello di elenco di cose da fare è la sua potente automazione basata sulla logica delle condizioni. Questo include l'adattamento degli elenchi in base alla selezione di campi personalizzati, date e altro ancora.

Ideale per: Migliorare la valutazione delle attività, grazie a un layout strutturato e a un'interfaccia semplice per semplificare la routine e concentrarsi sui dettagli delle attività.

11. Modello di elenco principale per la ristrutturazione della casa ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss42.png Modello di elenco delle cose da fare per la ristrutturazione della casa di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-128318294&department=other&\_gl=1\*ii4gi9\*\_gcl_au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA.

Scaricare questo modello /%cta/

Con Modello di elenco principale dei lavori di ristrutturazione di Home di ClickUp la ristrutturazione di Home riguarda la creatività, non le faccende domestiche. Il layout predefinito aiuta a pianificare, assegnare e monitorare ogni passaggio del progetto.

Dispone inoltre di campi personalizzati e stati per la gestione di aspetti come i dettagli dell'appaltatore e i materiali. Il framework ha visualizzazioni multiple per la vostra comodità.

La vista Bacheca visualizza lo stato di avanzamento e le priorità, mentre la visualizzazione Sequenza è perfetta per un flusso regolare. ClickUp consente anche di creare e monitorare un budget personalizzato che assicura che tutte le finanze siano sotto controllo.

Ideale per: Gestire in modo creativo i progetti di ristrutturazione della casa, con un layout predefinito per pianificare, assegnare e monitorare le attività, oltre a campi personalizzati per i dettagli dell'appaltatore, i materiali e il monitoraggio del budget.

Migliora i tuoi modelli di elenco Da fare con ClickUp

Gli elenchi delle cose da fare aumentano l'efficienza e riducono lo stress, ma costruirne uno da zero può essere un lavoro faticoso. È qui che i modelli di elenco delle cose da fare si rivelano utili.

Con i sei migliori modelli di Fogli Google che abbiamo evidenziato, iniziare è un gioco da ragazzi. Tuttavia, Fogli Google ha dei limiti nella gestione delle attività.

Il monitoraggio delle attività in celle di base può diventare rapidamente restrittivo. L'alternativa? Uno strumento all-in-one per il project management come ClickUp. I suoi elenchi di cose da fare personalizzabili portano la gestione delle attività a un livello superiore, grazie a funzionalità/funzione come l'automazione, la personalizzazione avanzata e la dipendenza dalle attività. Iscrivetevi a ClickUp per massimizzare la produttività!