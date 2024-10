MeisterTask vs. Trello – Quale strumento di gestione delle attività è il migliore?

Attività illimitate, elenchi di cose da fare sparsi, scadenze non rispettate e flussi di lavoro interrotti possono far deragliare rapidamente un progetto. In qualità di project manager, avete bisogno di una soluzione in grado di fare il lavoro pesante per voi.

Una soluzione di project management può aiutare a pianificare e organizzare il progetto e a dare un senso alla follia. Strumenti popolari come Mestertask e Trello offrono funzionalità di project management, monitoraggio dello stato di avanzamento e programmazione del progetto.

Questo vi aiuta a concentrarvi su ciò che conta davvero: ottenere esiti positivi e portare avanti i progetti. In questo blog confronteremo MeisterTask e Trello e spiegheremo ogni strumento, le sue funzionalità/funzione e i prezzi, in modo che possiate scegliere lo strumento giusto per il vostro team.

Abbiamo anche incluso uno strumento bonus, quindi continuate a leggere per saperne di più!

Che cos'è MeisterTask?

via MeisterTaskCompito Meister è una piattaforma di gestione delle attività e dei progetti progettata per ottimizzare la produttività sul posto di lavoro e migliorare la collaborazione del team.

Offre funzionalità/funzioni come quadri Kanban, automazione, monitoraggio del tempo e dashboard personalizzate, che aiutano i team a rimanere organizzati nel lungo periodo. Lo strumento è facile da usare e può funzionare sia per piccoli team che per grandi organizzazioni.

Ad esempio, i team di sviluppo software utilizzano MeisterTask per gestire i cicli di sprint. Una volta completate le attività, gli sviluppatori possono automatizzare le azioni ripetitive come lo spostamento di un'attività da una colonna all'altra e persino registrare il tempo trascorso su ogni attività.

**Per saperne di più La guida definitiva ai 10 principali software di delega delle attività

Funzionalità/funzione di MeisterTask

Ecco alcune funzionalità/funzione di MeisterTask che semplificano la gestione del team.

1. Funzionalità/funzione #1: Bacheca Kanban

Le bacheche Kanban consistono in pannelli divisi in colonne. Ogni colonna rappresenta una fase diversa del flusso di lavoro. Kanban permette di gestire visivamente le attività rappresentando ogni scheda. Queste schede possono essere spostate da una colonna all'altra man mano che le attività procedono nelle diverse fasi del flusso di lavoro.

Con MeisterTask come task manager, è possibile stabilire le dipendenze delle attività per creare connessioni tra le stesse. Questo è utile per migliorare la chiarezza del flusso di lavoro e la comprensione della sequenza delle attività.

💡Pro Suggerimento: Usare Modelli di bacheca Kanban per accelerare la preparazione e la configurazione del processo di project management. Questi modelli forniscono un layout visivo strutturato che aiuta a organizzare rapidamente le attività in colonne gestibili.

2. Funzionalità/funzione n. 2: Modelli

MeisterTask offre modelli precostituiti che aiutano a lanciare i progetti e a stabilire processi coerenti di pianificazione delle risorse, project management e gestione delle attività.

3. Funzionalità/funzione n. 3: Meister IA

La funzionalità/funzione integrata di MeisterTask semplifica la posizione delle informazioni rilevanti nella documentazione del team. Oltre a trovare approfondimenti, Meiser IA aiuta a svolgere attività come la stesura di blog, email e reportistica, rendendolo uno strumento versatile per vari progetti.

4. Funzionalità/funzione n. 4: Reportistica

MeisterTask consente di creare due tipi di report: report rapidi per approfondimenti generali e report personalizzati per analisi personalizzate in base alle vostre esigenze. È possibile utilizzare questi report per monitorare lo stato del progetto, il tasso di completamento delle attività e altro ancora. Questo facilita l'identificazione dei colli di bottiglia nei flussi di lavoro e garantisce che i progetti siano sempre in linea.

Prezzi di MeisterTask

**Free Forever

Pro : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Business : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Che cos'è Trello?

via Trello Trello è un semplice strumento di gestione delle attività con un'interfaccia drag-and-drop che consente di spostare le attività tra le varie colonne del layout Kanban. È un popolare strumento di gestione del lavoro che team e individui possono usare per organizzare le attività e monitorare lo stato delle diverse attività.

Per istanza, i team che si occupano di content marketing possono usare Trello per creare un tabellone con più colonne che rappresentano le diverse fasi della produzione di contenuti. Queste includono "Idee", "Bozza", "Modifica" e "Pubblicato" Man mano che i contenuti attraversano le varie fasi, possono essere rappresentati da schede e spostati sulle colonne. I membri del team possono aggiungere dettagli rilevanti come date di scadenza, assegnatari, ecc.

Trello è anche altamente personalizzabile e può essere utilizzato per gestire qualsiasi tipo di flusso di lavoro, da progetti semplici a complessi.

**Per saperne di più 20 Migliori alternative e concorrenti di Trello per il project management

Funzionalità/funzione di Trello

Continuate a leggere per avere una panoramica delle varie funzionalità/funzioni di Trello.

1. Funzionalità/funzione #1: Bacheca Kanban

Simile a MeisterTask, Trello offre anche un layout Kanban per consentire ai team di gestire facilmente le proprie attività. Ogni attività è rappresentata da una scheda visibile a tutti coloro che hanno accesso alla bacheca di Trello.

È possibile aggiungere più membri a una scheda, in modo che tutti possano essere informati e collaborare senza problemi. Inoltre, è possibile aggiungere una data di scadenza a ogni scheda e persino impostare delle promemoria in modo che il membro del team responsabile di un'attività sappia che le scadenze si avvicinano.

2. Funzionalità/funzione n. 2: Modelli

Trello offre una varietà di modelli per gestire diversi tipi di lavoro. Invece di partire da zero, è possibile utilizzare i modelli per impostare rapidamente i progetti utilizzando flussi di lavoro predefiniti e personalizzati in base alle proprie esigenze. I modelli di Trello sono disponibili per team di vari settori, come ingegneria, commerciale, marketing, design, aziendale, risorse umane e altri.

3. Funzionalità/funzione #3: Trello IA

Trello IA è un aggiornamento relativamente nuovo della piattaforma. Offre tutto ciò che serve per aumentare la produttività di Trello. La funzionalità/funzione è disponibile solo sui piani Premium e Enterprise di Trello e può aiutarvi con:

Migliorare le descrizioni e i commenti delle schede per migliorare la comunicazione dei progetti e delle attività

Generare nuove idee all'interno delle schede per gli argomenti che vengono forniti dall'utente

Estrarre e organizzare elementi d'azione da note lunghe e caotiche per creare un piano d'azione chiaro

4. Funzionalità/funzione n. 4: analisi e reportistica

Sebbene Trello non abbia una funzionalità di reportistica integrata, si integra con diverse app di terze parti, come YoCoBoard, Numerics, TMetric e Blue Cat. In questo modo è possibile monitorare le prestazioni delle bacheche di Trello.

Ad istanza, è possibile utilizzare l'integrazione di Trello con Numerics per costruire dashboard personalizzabili. Numerics estrae i dati da Trello e aiuta a monitorare lo stato delle attività, la produttività e le scadenze in tempo reale. Ciò consente di prendere decisioni basate sui dati direttamente all'interno di Trello per garantire un migliore project management.

Prezzi di Trello

Free Forever

Standard: $5/mese per utente

$5/mese per utente Premium : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: $17,50/mese per utente

MeisterTask vs. Trello: Funzionalità/funzione a confronto

Sia MeisterTask che Trello sono popolari strumenti di gestione delle attività e dei progetti per i team Agile. Offrono diverse funzionalità/funzioni che rispondono alle diverse esigenze aziendali e dei team.

Ecco una tabella che fornisce un rapido confronto tra Trello e MeisterTask:

Funzioni MeisterTask Trello Utilizza le tavole Kanban per visualizzare lo stato delle attività. Ha una funzionalità/funzione di automazione integrata per spostare le attività lungo le colonne in base al loro stato Layout semplice in stile Kanban con schede per rappresentare le attività. Da fare senza alcuna funzionalità di automazione integrata Impostazione del progetto Limitata libreria di modelli Esteso intervallo di modelli per vari dipartimenti e casi d'uso / Capacità di IA Funzionalità/funzione di IA integrata in grado di automatizzare i processi ricorrenti Non ha IA integrata, ma utilizza l'integrazione con Strategic IA per una migliore pianificazione dei progetti Rapporti e analisi Dashboard precostituiti e funzionalità di reportistica personalizzata per approfondimenti completi Non esiste una funzionalità di reportistica integrata. Utilizza l'integrazione con vari strumenti di analisi per fornire agli utenti informazioni sullo stato del progetto Facilità d'uso Interfaccia utente elegante e moderna, intuitiva e personalizzabile Interfaccia semplificata, facile da usare ma che può sembrare datata per alcuni utenti Versatilità Funzionalità/funzione come il monitoraggio del tempo, i modelli riutilizzabili e la documentazione lo rendono più adatto a varie esigenze di project management Manca la flessibilità incorporata per le funzionalità e potrebbe non essere così versatile per esigenze di project management complesse

Ora confrontiamo le funzionalità/funzione di ogni strumento per aiutarvi a determinare quale sia il più adatto alle vostre esigenze.

Funzionalità/funzione #1: Gestione delle attività

Trello ha un sistema intuitivo di schede in stile Kanban, facile da impostare. È possibile creare più schede per progetti diversi e schede per rappresentare le attività. Queste schede possono essere facilmente spostate tra le colonne.

Anche MeisterTask offre un sistema di gestione delle attività simile che consente di creare flussi di lavoro strutturati. Tuttavia, la sua automazione integrata offre un vantaggio rispetto a Trello nella gestione delle attività. Invece di aggiornare manualmente lo stato delle attività e di spostarle tra le colonne, è possibile automatizzare l'intero processo.

MeisterTask permette anche di creare relazioni tra le attività per aiutare i team a organizzare meglio i loro flussi di lavoro.

Vincitore: MeiserTask grazie alle sue funzionalità/funzione di automazione e alla possibilità di stabilire relazioni tra le attività. Queste funzionalità rendono più facile la gestione di flussi di lavoro complessi per i progetti. Ma Trello potrebbe essere migliore se si desidera qualcosa di semplice e intuitivo per la gestione delle attività.

**Per saperne di più 20+ esempi di Bacheca Kanban

Funzionalità/funzione #2: Impostazione del progetto tramite modelli

Con Trello si ha accesso a un'ampia gamma di modelli facilmente personalizzabili per i team di ingegneria, progettazione, marketing, operazioni, vendite e assistenza. Questi modelli utilizzano le best practice del settore e coprono vari casi d'uso, come il piano dei contenuti, il project management, lo sviluppo web, l'onboarding, ecc.

La libreria di modelli di MeisterTask, invece, è limitata. Questo può essere uno svantaggio per i team che hanno bisogno di modelli avanzati o specializzati per flussi di lavoro complessi.

Vincitore: Trello è in vantaggio perché la sua estesa libreria di modelli offre flessibilità e adattabilità per un intervallo più ampio di casi d'uso. Questo lo rende un'opzione più versatile per team diversi rispetto a MeisterTask.

Funzionalità/funzione #3: project management con IA

L'automazione pre-costruita di MeisterTask consente agli utenti di automatizzare processi ricorrenti come l'assegnazione di attività, l'aggiornamento dello stato delle schede, le risposte alle email e il monitoraggio del tempo. Ciò contribuisce a rendere più efficienti i flussi di lavoro e a migliorare la produttività degli utenti di MeisterTask.

Trello non ha una funzionalità/funzione IA integrata. Tuttavia, si integra con Strategy IA, uno strumento di terze parti che consente ai team di collegare le strategie aziendali ai progetti quotidiani. È possibile utilizzare questa integrazione per dare priorità alle attività in base a fattori strategici e anticipare il cambiamento delle priorità delle diverse attività mentre si muovono nel flusso di lavoro.

**La funzionalità di automazione in-app di MeisterTask può ottimizzare le attività ripetitive e che richiedono tempo. Ma se state cercando uno strumento di IA che vi aiuti a pianificare progetti e attività, è meglio Trello.

Funzionalità/funzione #4: Processo decisionale guidato dai dati

Anche in questo caso, Trello è uno strumento project management di Trello da fare non include una funzionalità di reportistica e analisi. È invece possibile creare reportistica utilizzando le integrazioni di Trello con strumenti come Numerics, Blue Cat, TMetrics, ecc. Questi report possono aiutare a misurare il tempo trascorso sulle attività, le metriche di performance del team, le valutazioni di completamento e lo stato generale del progetto.

Ma con MeisterTask si ha accesso a funzionalità analitiche e reportistiche integrate più robuste. È possibile utilizzare report predefiniti o creare dashboard personalizzati per una reportistica più avanzata.

Vincitore: MeisterTask vince perché fornisce una panoramica completa delle prestazioni del progetto e del carico di lavoro del team. Trello potrebbe essere più adatto ai team più piccoli con esigenze di reportistica di base.

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a MeisterTask vs. Trello

Certo, sia MeisterTask che Trello sono ottimi strumenti di gestione del lavoro. Tuttavia, entrambi sono carenti per quanto riguarda alcune funzionalità/funzione, il che ne limita l'efficacia per i team più grandi o con esigenze complesse di project management.

Fortunatamente, Da fare c'è un'alternativa migliore. Vi presentiamo ClickUp .

ClickUp è una suite di produttività all-in-one che offre un elenco esteso di funzionalità avanzate che semplificano praticamente ogni aspetto del project management. Dalla gestione delle attività e dei flussi di lavoro alla pianificazione dei progetti fino a una robusta automazione, ClickUp è uno dei migliori programmi per Trello e Alternative a MeisterTask .

Questo strumento di project management può essere utilizzato da chiunque, dai singoli individui ai piccoli team, fino alle grandi aziende. È altamente scalabile e versatile e lavora bene per diversi casi d'uso e per le esigenze dei team.

Ecco un'analisi più approfondita di alcune funzionalità/funzione di ClickUp.

1. ClickUp One Up #1: Gestione delle attività di ClickUp

Pianificate i vostri progetti con facilità grazie a Attività di ClickUp . Create, assegnate e condividete compiti tra i membri del team con date di scadenza, assegnatari e descrizioni delle attività, in modo che tutti sappiano esattamente a cosa devono lavorare.

Creare e assegnare attività con facilità con ClickUp Tasks

Utilizzate campi personalizzati per acquisire informazioni come collegamenti, indirizzi email, budget e numeri di telefono. In questo modo i membri del team dispongono di tutte le informazioni necessarie per gestire una nuova attività.

È inoltre possibile impostare livelli di priorità per essere sempre in regola con il completamento di attività critiche. Le priorità sono colorate e vanno da bassa a urgente, rendendo più facile identificare le attività che richiedono attenzione immediata.

💡Pro Tip: Per stabilire la responsabilità e rispettare le scadenze in ogni momento, imparate come monitorare le attività in modo efficace. Utilizzate tecniche come la definizione delle priorità, la delega e la dipendenza delle attività per avere un'idea chiara di ciò su cui dovete lavorare e di come realizzarlo.

2. ClickUp's One Up #2: Visualizzazione dei progetti Visualizzazioni di ClickUp offrono oltre 15 modi diversi per visualizzare il proprio lavoro. Sono personalizzabili e danno visibilità allo stato di tutte le attività, consentendo di gestire il tempo e le risorse per un migliore project management.

Utilizzo di Vista Elenco di ClickUp è possibile suddividere progetti complessi in attività e sottoattività e organizzarle in più elenchi. Questo aiuta a visualizzare i dettagli rilevanti associati a ciascuna attività ed è la soluzione migliore per gli utenti che desiderano una visualizzazione semplice e simile a un foglio di calcolo.

Inoltre, la funzione Vista Bacheca di ClickUp permette di categorizzare le attività in più colonne che rappresentano le diverse fasi del progetto. È possibile creare colonne personalizzate per riflettere le fasi specifiche del flusso di lavoro e persino codificarle a colori per una maggiore chiarezza visiva. In questo modo i team possono identificare a colpo d'occhio lo stato delle attività.

Utilizzare le Bacheche di ClickUp per creare un flusso di lavoro del progetto

3. ClickUp One Up #3: Automazione dei processi

Risparmiate ai vostri team il tempo e il lavoro richiesto dalle attività ripetitive. Invece, semplificate tutti gli aspetti del vostro flusso di lavoro con Automazioni di ClickUp .

Il strumento di pianificazione del progetto offre oltre 100 automazioni che possono occuparsi di lavori di routine, come l'aggiornamento dello stato delle attività, la gestione dei passaggi di progetto e l'invio di email.

Utilizzate le Automazioni di ClickUp per occuparvi di attività ripetitive e migliorare la vostra efficienza

Costruite automazioni personalizzate utilizzando un semplice costruttore drag-and-drop che vi permette di definire trigger e condizioni per i lavori da fare. Non è necessario utilizzare linguaggi di codice complessi e si può iniziare a configurare le automazioni in pochi minuti.

Suggerimento: Sfruttare Strumenti di IA per l'automazione per gestire attività ripetitive come la segmentazione del pubblico, la pubblicazione sui social media o la gestione delle attività con precisione ed efficienza. Questo vi permette di concentrarvi sulle attività ad alto valore aggiunto che favoriscono la crescita.

4. ClickUp's One Up #4: Assistenza intelligente

Una delle migliori funzionalità del software di project management di ClickUp è la sua IA. ClickUp Brain si comporta come il vostro assistente personale: vi aiuta a trovare informazioni importanti, automatizza le attività e scrive copie perfette per le email.

Sfruttate ClickUp Brain per generare aggiornamenti sui progetti, riepilogare/riassumere le note e pianificare le attività di ClickUp

Chiedete a ClickUp Brain qualsiasi domanda relativa al lavoro: cercherà nella vostra area di lavoro, nelle attività e nei documenti per darvi le risposte più pertinenti e contestuali. Invece di passare il tempo a cercare le risposte, usatelo per ottenere informazioni sui processi, le politiche e la documentazione aziendale.

È inoltre possibile automatizzare gli aggiornamenti dei progetti e far sì che l'IA si occupi di attività come la condivisione degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento, la generazione di riepiloghi/riassunti e la pianificazione di attività e sottoattività secondarie.

💡 Suggerimento: Utilizza Strumenti di AI project management per aiutare a pianificare e organizzare progetti complessi e dire addio a noiose attività amministrative.

5. ClickUp's One Up #5: Quadri standardizzati

Con ClickUp non dovrete più preoccuparvi di creare processi da zero. Al contrario, potete scegliere da una libreria di oltre 1000 modelli su misura per quasi tutti i casi d'uso. Questo semplifica il vostro lavoro, poiché potete creare una documentazione completa per i vostri team utilizzando diversi modelli modelli di gestione delle attività senza troppo lavoro richiesto.

Modello di gestione delle attività di ClickUp

Il Modello di gestione delle attività di ClickUp è un modello ricco di funzionalità, perfetto per il monitoraggio dei flussi di lavoro e per aumentare la visibilità dei progetti. Il modello consente di organizzare le attività come necessario, aiutandovi a visualizzare ciò che è importante.

Con questo modello è possibile:

Organizzare le attività in base allo stato, al livello di priorità e agli assegnatari

Pianificare il flusso di lavoro su una lavagna Kanban personalizzabile

Visualizzare il carico di lavoro del team e assegnare le attività in modo efficace

Aggiungere campi personalizzati per catturare informazioni importanti e aggiungere un contesto alle attività

Collaborazione tra team per garantire che le attività siano assegnate e completate in tempo

Prezzi ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Business: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento con un supplemento di $7 per area di lavoro al mese

ClickUp: La migliore soluzione per una gestione efficace delle attività

Sia MeisterTask che Trello hanno punti di forza unici per quanto riguarda la gestione delle attività. Tuttavia, sono una buona opzione solo per team di piccole e medie dimensioni con flussi di lavoro semplici.

Se siete alla ricerca di una soluzione completa, vale la pena prendere in considerazione ClickUp. A differenza di MeisterTask e Trello, che si concentrano essenzialmente solo sul monitoraggio delle attività, ClickUp offre funzionalità/funzione che aiutano nella gestione end-to-end delle attività.

Diversi tipi di viste Carico di lavoro aiutano a visualizzare lo stato del progetto e il carico di lavoro del team. Le Automazioni di ClickUp eliminano il tempo speso in attività ridondanti e rendono produttivi i team. Le funzionalità di ClickUp Brain semplificano la raccolta di informazioni da attività, documenti e chat, oltre a generare e riepilogare testi.

Grazie a una vasta libreria di modelli completamente personalizzabili di ClickUp, si ottengono anche framework standardizzati per la gestione delle attività, l'onboarding, l'account e altro ancora. Iscrivetevi gratis a ClickUp ed esplorate come la piattaforma può aiutare i vostri team a lavorare in modo più efficiente.