Fogli Google gratis per i calendari dei social media

Cosa c'è tra un'ottima strategia social e una buona? Un calendario dei contenuti!

Un modello di calendario per i social media di Fogli Google può organizzare i contenuti e inviare promemoria, evitando di creare altri momenti di "Cosa stavo pensando".

Prima di andare online e cercare "modello di calendario per i social media Fogli Google", date un'occhiata al nostro elenco curato di modelli di calendario pronti all'uso!

Che siate una superstar solitaria o un team di ninja del marketing, qui troverete ciò che fa per voi!

Comprendere i modelli di calendario per i social media

Un modello di calendario per i social media è un pianificatore già pronto utilizzato dagli autori di contenuti e dalle aziende per organizzare i post che vengono pubblicati sui vari canali dei social media.

Viene fornito con schede predefinite come date di scadenza, assegnatari, ecc. e può essere ulteriormente ampliato per includere ulteriori dettagli come commenti, monitoraggio dell'engagement e altro, in base alle esigenze dell'utente.

Mentre Fogli Google consente di acquisire più punti di dati in un formato tabellare, un modello fa qualche passaggio in più. È più simile a uno di quei app di calendario ma con funzionalità/funzione aggiuntive per il mondo dei social media.

Gli influencer, le celebrità e i loro manager usano questo planner per assicurarsi che tutti i loro post sui social media siano rilevanti per il loro traguardo e caricati in tempo. Può anche migliorare la vostra presenza online facendo team con strumenti come app per videoconferenze, servizi di condivisione di file e soluzioni di analisi dei dati.

Cosa rende un buon modello di calendario per i social media Fogli Google?

Un buon modello di calendario per Google Fogli dovrebbe aiutare gli utenti a navigare facilmente tra i numerosi passaggi della creazione di contenuti d'impatto.

Di seguito sono elencati i componenti chiave da prendere in considerazione per adottarne uno:

Slot designati: Mentre ci si destreggia tra più tipi di contenuti per i social media, assicurarsi che ogni tipo di contenuto abbia i propri slot

Mentre ci si destreggia tra più tipi di contenuti per i social media, assicurarsi che ogni tipo di contenuto abbia i propri slot Funzionalità/funzione collaborativa: Un calendario per i social media di Fogli Google deve facilitare il lavoro di squadra grazie alla possibilità di condividere file, aggiungere commenti e simili, per aiutare gli autori a fare brainstorming di idee, scambiare conoscenze e condividere feedback

Un calendario per i social media di Fogli Google deve facilitare il lavoro di squadra grazie alla possibilità di condividere file, aggiungere commenti e simili, per aiutare gli autori a fare brainstorming di idee, scambiare conoscenze e condividere feedback **Un calendario ben visualizzato aiuta gli utenti a identificare le lacune, a dare priorità alle attività in base all'urgenza e ai livelli di importanza, a migliorare la collaborazione e a misurare le prestazioni con facilità

Sequenza dei tempi: Grazie a funzionalità/funzioni come il drag-and-drop per l'impostazione delle scadenze e delle dipendenze tra le attività che migliorano la definizione delle priorità, sarete in grado di prevenire i problemi dell'ultimo minuto durante il brainstorming delle idee sui contenuti

Grazie a funzionalità/funzioni come il drag-and-drop per l'impostazione delle scadenze e delle dipendenze tra le attività che migliorano la definizione delle priorità, sarete in grado di prevenire i problemi dell'ultimo minuto durante il brainstorming delle idee sui contenuti Segmentazione del pubblico: Per creare contenuti più mirati, un calendario per i social media deve dividere il grande pubblico in gruppi piccoli e gestibili, in base ai dati dei consumatori, come le informazioni sul profilo, i post, le interazioni, i follower, ecc.

Per creare contenuti più mirati, un calendario per i social media deve dividere il grande pubblico in gruppi piccoli e gestibili, in base ai dati dei consumatori, come le informazioni sul profilo, i post, le interazioni, i follower, ecc. Sezioni del piano dei contenuti: Dovreste poter contare su sezioni distinte per facilitare la creazione dei contenuti. Queste possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le piattaforme dei social media, le categorie di contenuti, le CTA, i piani di pubblicazione e gli indicatori di performance chiave (KPI)

Dovreste poter contare su sezioni distinte per facilitare la creazione dei contenuti. Queste possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le piattaforme dei social media, le categorie di contenuti, le CTA, i piani di pubblicazione e gli indicatori di performance chiave (KPI) Automazioni: Grazie alle funzionalità/funzione di IA, gli utenti possono automatizzare attività banali ma essenziali come la programmazione dei post, la generazione di idee per i contenuti, la valutazione delle prestazioni, l'analisi dell'umore e altro ancora

Grazie alle funzionalità/funzione di IA, gli utenti possono automatizzare attività banali ma essenziali come la programmazione dei post, la generazione di idee per i contenuti, la valutazione delle prestazioni, l'analisi dell'umore e altro ancora **Automazioni e notifiche per assicurarsi che tutti gli elementi vengano spuntati: niente più scadenze mancate o dimenticanza di programmare un post a tempo ⏰

Integrazione: L'abbinamento di un calendario con piattaforme di comunicazione, servizi di condivisione di file, app di messaggistica o altro ancora semplifica il processo di creazione dei contenuti

**Per saperne di più 10 modelli gratuiti di piano media per i team sociali

6 Modelli di calendario per i social media in Google Fogli

Quando si tratta di scegliere un modello di calendario per i social media, ci sono un'infinità di scelte, il che rende ancora più difficile scegliere quello giusto. Mentre alcuni offrono una facile personalizzazione, altri fanno un ulteriore passaggio verso l'automazione.

Per rendere il vostro viaggio meno travolgente, abbiamo compilato un elenco di sei modelli gratuiti di calendario dei contenuti. Questi modelli consentono di creare calendari su Fogli Google lasciare commenti per i vostri colleghi e altro ancora.

1. Calendario editoriale per i social media Modello di Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Social-Media-Editorial-Calendar-Template-by-Template.net\_.png Modello di calendario editoriale per i social media di Template.net /$$$img/

via Modello.net Prova il Modello di calendario editoriale per i social media di Template.net, uno strumento completamente personalizzabile che gestisce il percorso di creazione dei contenuti dall'inizio alla fine. Compatibile con Google, permette di aggiungere e rimuovere colonne e righe, categorizzare i tipi di contenuto e pianificare le date di pubblicazione.

Grazie all'inclusione di note e commenti specifici per ogni voce, voi e il vostro team di esperti potete lavorare insieme senza sforzo per fare brainstorming di idee, condividere feedback e rivedere i post condurre un audit sui social media . Se volete scaricarlo in Documenti Google, PDF, Word o Apple Pages, la scelta è vostra.

Il più adatto per: I team di marketing che desiderano visualizzare un quadro generale del loro lavoro richiesto sui social media.

Leggi tutto: i 10 migliori strumenti di gestione dei social media per le agenzie

2. Modello di calendario dei contenuti per i social media di HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Social-Media-Content-Calendar-Template-by-HubSpot.png Modello di calendario dei contenuti per i social media di HubSpot /$$$img/

via HubSpotModello di calendario dei contenuti per i social media di HubSpot è una risorsa unica per tutti i requisiti dei social media. Utilizzando le sue schede specifiche per ogni piattaforma, potete adattare i vostri contenuti allo stile e ai requisiti unici di piattaforme e pubblici diversi.

Per essere sempre un passo avanti, utilizzate il suo repository di contenuti per allineare i contenuti che intendete condividere con i vostri follower.

Inoltre, è possibile collegarlo facilmente agli strumenti di HubSpot, come CRM o Marketing Hub, per un'esperienza senza attriti.

Il più adatto per: Individui o piccoli team alla ricerca di un modello semplice.

3. Modello di calendario dei contenuti per i social media di Hootsuite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Social-Media-Content-Calendar-Template-by-Hootsuite.jpg Modello di calendario dei contenuti per i social media di Hootsuite /$$$img/

via HootsuiteModello di calendario dei contenuti per i social media di Hootsuite è uno strumento facile da usare e personalizzabile. Compatibile con Fogli Google, offre una scheda strategia integrata in cui è possibile creare una roadmap per i social media che identifica gli oggetti, gli elementi chiave che aumentano il coinvolgimento, ecc,

Avete bisogno di una sfera di cristallo che vi avverta di tutte le prossime festività, eventi e date importanti del mese per aiutarvi a pianificare i contenuti di conseguenza? La scheda Visualizzazione mensile vi viene in soccorso. Nella scheda Visualizzazione settimanale è possibile pianificare con largo anticipo la programmazione di un'intera settimana.

E indovinate un po'! La Libreria dei contenuti evergreen tiene traccia di tutti i post che hanno fatto scalpore e che potete riutilizzare così come sono o modificarli in modo divertente ogni volta che volete.

Il più adatto per: I team che si occupano di contenuti cercano di strategizzare e pianificare i loro contenuti sociali in linea con le festività e gli eventi più importanti.

Leggi tutto: Come creare un calendario in Google Fogli

4. Modello di calendario dei contenuti di Backlinko

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Content-Calendar-Template-by-Backlinko.jpg Modello di Calendario dei contenuti di Backlinko /%img/

via BacklinkoModello di calendario dei contenuti di Backlinko è dotato di due schede degne di nota: la vista Calendario, che visualizza le date di scadenza e ciò che deve essere caricato, e un elenco di contenuti e un foglio di flusso di lavoro.

È abbastanza standard e permette ai team di registrare le loro Sequenze per ogni contenuto. La scheda Flusso di lavoro offre una guida passo passo sulle diverse fasi del ciclo di vita dei contenuti, dall'acquisizione delle idee alla pubblicazione, dalle meta descrizioni all'email marketing, completando il tutto in modo puntuale.

Questo modello di calendario dei contenuti è gratis e si può scaricare come foglio Excel o Fogli Google.

Il più adatto per: Individui o piccoli team che desiderano standardizzare i propri flussi di lavoro sui social media.

5. Calendario dei contenuti dei social media per le piccole imprese by Small Business Trends

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Social-Media-Content-Calendar-for-Small-Business-by-Small-Business-Trends.png Calendario dei contenuti dei social media per le piccole imprese di Small Business Trends /$$$img/

via Tendenze per le piccole aziende Tendenze aziendali Calendario dei contenuti dei social media per le piccole imprese è stato creato tenendo conto delle esigenze delle piccole aziende. Dotato di sezioni specifiche per ogni canale di social media come LinkedIn, Instagram e X (ex Twitter), offre agli utenti una tabella di marcia mirata delle loro azioni per ogni giorno della settimana.

È possibile scaricarlo come documento PDF, Excel o Teams, perfetto per un piccolo team.

E se state affrontando il blocco dello scrittore e avete bisogno di una piccola spinta, questo social media project management la soluzione può generare prompt unici per aiutarvi a creare contenuti accattivanti. Questo sì che è qualcosa!

La soluzione più adatta a: Piccole aziende che hanno bisogno di un piano di contenuti solido ma mirato.

Leggi tutto: 10 strumenti di IA per la generazione di didascalie per contenuti social media e video

6. Modello di Calendario dei contenuti di Semrush

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Content-Calendar-Template-by-Semrush-1400x351.png Modello di Calendario dei contenuti di Semrush /%img/

via SemrushIl modello di calendario dei contenuti di Semrush fornisce tutti gli strumenti necessari per mantenere un calendario dei social media con un anticipo fino a un anno. La scheda Calendario dei contenuti ha delle sezioni in cui è possibile includere i collaboratori, il tipo di contenuto, lo stato di pubblicazione e molto altro ancora.

Inoltre, la scheda Campi aggiuntivi crea una sezione separata per ogni modulo di contenuto e cattura tutte le informazioni rilevanti su di esso. Da fare quindi a meno di scervellarsi per verificare quali dati è necessario monitorare per una campagna di social media di esito positivo.

Il più adatto per: Teams che pianificano piani annuali o trimestrali di contenuti basati su iniziative aziendali più ampie.

Limiti dell'utilizzo dei Fogli Google/Docs

Non si può negare che Fogli Google/Docs sia un ottimo strumento per la documentazione e la modifica. Tuttavia, i social media richiedono diverse opzioni chiave per permettere agli utenti di usufruire di nuovi vantaggi. Cerchiamo di capire perché Fogli Google potrebbe non essere sufficiente.

Mancanza di visibilità: Non ci sono strumenti adeguati come grafici di Gantt o tabelle Kanban che permettano di avere visibilità sui flussi di lavoro

Non ci sono strumenti adeguati come grafici di Gantt o tabelle Kanban che permettano di avere visibilità sui flussi di lavoro **Integrazioni complicate: l'integrazione con altri strumenti essenziali come calendari, app per lo streaming di video, ecc. non è fluida e richiede passaggi aggiuntivi

Mancanza di automazione: Non è possibile automatizzare gli stati da aggiornare una volta che il contenuto è live

**Per saperne di più 10 modelli gratuiti di calendario dei contenuti in Excel e Fogli Google

Modelli alternativi di calendario per i social media

Sebbene i modelli sopra citati vi aiutino a terminare il lavoro, mancano di molte funzionalità/funzione, come avvisi, opzioni di collaborazione avanzate e integrazioni con diversi strumenti importanti, che sono fondamentali per eccellere nel panorama dei social media.

Ciò spinge indubbiamente gli utenti a cercare alternative a Fogli Google .

ClickUp, uno sportello unico per gli strumenti di project management, offre una matrice di funzionalità, come la visibilità dei flussi di lavoro tramite Grafici di Gantt di ClickUp monitoraggio delle prestazioni, monitoraggio delle attività e altro ancora. Grazie a ClickUp Brain è ora possibile generare automaticamente idee per i contenuti e lanciare più rapidamente le campagne.

Se il carico di lavoro è enorme e non riuscite a stabilire le priorità delle attività, risolvete il problema con ClickUp Dashboard -mantiene la trasparenza fornendo informazioni su tutte le attività e sul tempo necessario per completarle, aumentando così la produttività. È possibile personalizzarlo per monitorare le prestazioni dei vostri campagne di marketing anche.

1. Modello di calendario per i social media di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Social-Media-Template.png Modello di calendario per i social media di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182377084&department=marketing Scaricare questo modello /$$$cta/

Se avete bisogno di un modello all-inclusive in grado di risolvere il vostro gioco sui social media, Modello di calendario per i social media di ClickUp può essere un'opzione affidabile. Con questo modello, potrete raccogliere idee, assegnare attività al vostro team e monitorare la trazione dei vostri post per massimizzare il vostro potenziale sui social media.

Questo modello vi aiuta a rendere efficiente l'intero processo grazie alle impostazioni già integrate, come ad esempio Visualizzazioni ClickUp , stati, ecc. che possono essere adattati alle vostre esigenze aziendali. Volete assicurarvi che ogni dettaglio relativo ai contenuti dei vostri social media sia a portata di mano? Feed personalizzato **Campi di ClickUp come si preferisce e il gioco è fatto.

Inoltre, con tutte le informazioni archiviate in un'unica piattaforma, potete garantire una messaggistica coerente nei vostri post e presentare la voce del marchio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-3.gif Visualizzazione del calendario di ClickUp /$$$img/

Utilizzate la visualizzazione Calendario di ClickUp per programmare e gestire i post sui social media

Ideale per: Influencer/marchi che si sono appena cimentati nella creazione di contenuti per i social media.

Utilizziamo ClickUp per gestire e monitorare la nostra pipeline di creazione di contenuti per i social media e i media digitali. Questo ci permette di vedere lo stato di ogni contenuto (in corso, da modificare, in programma, ecc.) e chi è il designer principale. Inoltre, elimina tutte le comunicazioni via email, in quanto la sezione dei commenti per ogni attività può essere utilizzata per deliberare e delegare i compiti e i passaggi successivi (per soddisfare la necessità di monitorare e seguire il ciclo di creazione dei contenuti).

Sid Babla, Coordinatore del programma di benessere del Dartmouth College - Centro di benessere per studenti

2. Modello di calendario dei contenuti di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-682.png Modello di calendario dei contenuti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-228062740&department=marketing Scarica questo modello /$$$cta/

Nell'epoca dello scrolling senza pensieri, il vostro pubblico farà quel miglio in più per cercarvi sui social media se riuscite a centrare il bersaglio ogni volta che pubblicate un post. In parole povere, i vostri contenuti devono essere mirati a specifici eventi, festività, ecc.

Ma ricordate che le sfide impreviste sono spesso in agguato in segreto? Quindi, se considerate il piano dei contenuti un ripensamento, state segretamente preparando una ricetta per il disastro.

Non preoccupatevi; Modello di calendario dei contenuti di ClickUp è qui per aiutarvi. Create una strategia tempestiva per mantenere i contenuti pronti all'uso e prevenire eventuali mancanze nell'interazione con i vostri spettatori.

Questo modello vi consente di preparare un programma strutturato per l'intero anno, aiutandovi ad assegnare le risorse con largo anticipo e a monitorare le prestazioni passate che possono essere utilizzate come spunti per i post futuri.

Il più adatto per: I principianti e i professionisti che cercano di mantenere la coerenza nel loro ambiente di social media.

💡Pro Suggerimento: Usare ClickUp Dashboard per monitorare il coinvolgimento dei clic, il numero di "mi piace" e altro ancora, in ordine al miglioramento della vostra presenza sui social media

3. Modello avanzato di ClickUp per i social media

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-734.png Modello avanzato per i social media di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102457923&department=marketing Scarica questo modello /$$$cta/

Siete professionisti che hanno bisogno di qualcosa in più nel vostro piano di social media? Vi capiamo. A volte avete bisogno di dettagli aggiuntivi nei vostri modelli per monitorare le categorie di contenuto, i canali dei social media, gli stati delle bozze e altro ancora. Modello avanzato per i social media di ClickUp è un'accoppiata perfetta.

Grazie alle sue sofisticate funzionalità/funzione, potete conservare tutti i vostri contenuti (come bozze, collegamenti, grafici, ecc.) in un unico posto, anche se sono destinati a essere caricati su diverse piattaforme di social media come Facebook, X (ex Twitter) e Instagram. Includete tutti i dettagli, come le collaborazioni con gli influencer, le tendenze con il vostro tocco personale e i dati d'impatto che possono essere utilizzati come approfondimenti per il futuro.

Offre quattro viste personalizzate - elenco, bacheca, calendario, embed e documento - che vi permettono di seguire il processo di creazione dei contenuti dalla generazione dell'idea alla pubblicazione.

Se avete bisogno di aiuto per utilizzare al meglio questo modello, ClickUp ha un documento di aiuto incorporato che può essere la vostra sorta di esperto e aiutarvi a navigare attraverso lo strumento.

Il più adatto per: Le aziende con un'ampia presenza sui social media attraverso più canali.

💡Pro Tip: Scrivete i testi per i post, le idee, l'ispirazione e altro ancora usando Documenti ClickUp **Permette inoltre di incorporare segnalibri e creare tabelle, di collaborare con i colleghi per modificare il documento in tempo reale e di condividerlo con autorizzazioni specifiche per il team, per gli ospiti o per il pubblico.

4. Modello di calendario promozionale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/clickup-promotional-calendar.png calendario promozionale di clickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-4391884 Scarica questo modello /$$$cta/

Volete premiare i vostri clienti fedeli o attirare l'attenzione di nuovi acquirenti con promozioni e offerte allettanti? Le campagne di promozione sono un modo per farlo. Tuttavia, la pianificazione di queste campagne comporta così tanti elementi in movimento che può essere faticoso per il team rimanere organizzato e fornire risultati di qualità.

Entra in gioco il Modello di Calendario promozionale ClickUp che può essere una svolta per la vostra azienda nel raggiungimento degli obiettivi con ogni attività di promozione. Il modello dispone di elenchi facili da visualizzare che rendono l'organizzazione delle attività e la collaborazione molto semplice. È possibile monitorare la durata delle campagne, le prestazioni, il budget ed eventuali conflitti.

Poiché questo modello conserva sia le promozioni passate che quelle future, è possibile apportare modifiche tempestive alla strategia e garantire che i lanci di prodotti o le vendite stagionali vengano effettuati senza problemi.

Il più adatto per: I marchi che si affidano a campagne stagionali o promozionali sui social media per promuovere i loro prodotti.

5. Modello di post per i media sociali ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-450.png Modello di post per i media sociali di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205450097&department=creative-design Scarica questo modello /$$$cta/

Il vostro calendario editoriale per i social media deve essere ricco di contenuti interattivi, copie coinvolgenti e idee uniche da inserire nel vostro marchio.

Pensarlo sembra facile, ma eseguirlo è tutta un'altra cosa. Modello di post per i social media di ClickUp può aiutarvi a creare post pertinenti utilizzando ClickUp Doc in modo strutturato. Il suo formato a scheda dà visibilità a tutti i dettagli di ogni post, rendendolo così uno dei migliori calendari online .

Con questa soluzione, potete programmare i vostri post in modo che vengano caricati in un momento che attiri la massima attenzione, indipendentemente dalla piattaforma di social media. Scegliete la visualizzazione che preferite (vista Elenco, vista Incorporamento,) visualizzazione calendario , ecc.), e mettere ordine nella piattaforma utilizzando campi per assegnatari, date di scadenza, canali e URL.

Il più adatto per: Le aziende che lavorano con più influencer per produrre contenuti di intrattenimento.

6. Modello di blog per i social media ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Social-Media-Blog-Template.png Modello di blog per i social media ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205470869&department=creative-design Scarica questo modello /$$$cta/

Il blog è uno dei modi più affidabili per creare visibilità nello spazio dei social media. Può fornire una visualizzazione dettagliata degli argomenti rilevanti per il marchio e, a tal fine, è importante garantire che i post del blog siano scritti in modo avvincente, con immagini, aneddoti e statistiche. Modello di blog per i social media di ClickUp dovrebbe essere il vostro strumento preferito in questo caso, in quanto la sua capacità di raccogliere idee per i contenuti, programmare i post e monitorare le prestazioni in un'unica interfaccia vi aiuta a portare il gioco di serie A nel mondo dei blog.

Sfruttare ClickUp Brain per generare riepiloghi/riassunti accurati dei vostri progetti sui social media e ricevere aggiornamenti sui risultati ottenuti, in modo da poterne definire ogni dettaglio vitale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-20.gif analizzare le reportistiche con ClickUp Brain /$$$img/

Automazioni per le esigenze dei social media, come la generazione di lead e la riepilogazione/riassumere i report, con ClickUp Brain

Ideale per: I team che si occupano di social media vogliono aumentare il traffico verso i loro blog.

7. Modello di programma di pubblicazione sui social media di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-22-at-11.03.27-AM.png Modello di programma di pubblicazione sui social media di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182171560&department=marketing Scarica questo modello /$$$cta/

Il vostro traguardo non è sempre limitato a un'unica piattaforma di social media. Alcuni potrebbero utilizzare frequentemente LinkedIn ma non Instagram. Ad alcuni potrebbero piacere le discussioni su X (ex Twitter), ma Facebook potrebbe non essere la loro tazza di tè.

I marchi hanno bisogno di un approccio disciplinato per mantenere il loro programma di pubblicazione per coinvolgere le persone su tutti i canali possibili. Modello di calendario dei post sui social media di ClickUp può essere un partner perfetto. Potete usarlo per programmare i vostri post su ogni piattaforma, aumentare la vostra presenza sui media, capire cosa funziona e cosa no e identificare le aree di miglioramento.

È dotato di:

Una visualizzazione per piattaforma per classificare i post in base alla piattaforma

Una Vista Azioni per delineare i post imminenti e pianificarli in dettaglio

Un Elenco settimanale delle attività da fare per suddividere le attività da terminare nel breve periodo

Il più adatto per: Autore focalizzato su contenuti educativi, consigli di stile di vita, suggerimenti finanziari, ecc.

**Per saperne di più 18 migliori modelli gratuiti per post, campagne e contenuti sui social media

Migliora il tuo gioco sui social media con ClickUp

Nell'era della condivisione dei meme e dei contenuti video di breve durata, gli autori devono costantemente migliorare il loro gioco con strategie di contenuto uniche. Grazie ai modelli di calendario, possono tirare un sospiro di sollievo sapendo che un assistente efficiente si sta occupando della loro presenza sui social media.

Le funzionalità di piano di ClickUp possono essere un potente alleato. Se da un lato le visualizzazioni personalizzate garantiscono la trasparenza del flusso di lavoro nel modo desiderato, dall'altro gli slot personalizzati per ogni attività offrono infinite opzioni per modificare il calendario.

Potete fare brainstorming di concetti unici sui documenti, programmare i post con l'automazione, misurare le prestazioni e così via! E dato che snellisce il flusso di lavoro, potete anche migliorare le vostre capacità di gestione del tempo: una situazione vantaggiosa per tutti!

Quindi iscriversi gratis a ClickUp oggi stesso per iniziare.