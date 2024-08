Come condurre un audit dei social media (con modelli)

Oggi le aziende pubblicano sui social media quasi quotidianamente. Anche su piattaforme come Instagram, TikTok o YouTube, dove la produzione di contenuti ha costi elevati, le aziende pubblicano più volte alla settimana.

Ne vale la pena? È troppo? Sta producendo i giusti risultati? Un audit dei social media vi aiuterà a scoprirlo.

**Che cos'è una verifica dei social media?

Un audit sui social media è una revisione di periodo delle vostre attività su varie piattaforme per aiutarvi a capire cosa funziona, cosa non funziona e dove è necessario migliorare.

Via: Shopify

Da fare un audit sui social media?

In genere, un audit sui social media prende in considerazione quanto segue.

Presenza : Piattaforme su cui siete presenti e natura della vostra presenza

: Piattaforme su cui siete presenti e natura della vostra presenza Raggiungimento : Numero di follower, crescita, percentuale di bot, portata totale della rete, ecc.

: Numero di follower, crescita, percentuale di bot, portata totale della rete, ecc. Audience : Il tipo di pubblico di ogni piattaforma, i suoi dati demografici, il suo comportamento e le sue interazioni

: Il tipo di pubblico di ogni piattaforma, i suoi dati demografici, il suo comportamento e le sue interazioni Contenuto : Il tipo e la frequenza dei contenuti pubblicati su ogni piattaforma. Questo spesso include anche il numero di contenuti riproposti

: Il tipo e la frequenza dei contenuti pubblicati su ogni piattaforma. Questo spesso include anche il numero di contenuti riproposti Performance: I risultati di tutte le metriche impostate, come il coinvolgimento, gli acquisti, l'advocacy, il valore della vita del cliente e altre ancora

A volte, gli approcci di social media audit, come l'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce), aiutano a identificare i punti su cui puntare e le lacune da colmare.

Con quale frequenza le aziende dovrebbero condurre audit sui social media?

Non esiste una regola sulla frequenza degli audit dei social media. In dipendenza della portata e della complessità della vostra strategia social, potrebbe essere necessario Da fare ogni anno, a metà anno o trimestralmente.

Ricordate che un audit è solo un modo per capire lo stato attuale delle vostre prestazioni sui social media. Se monitorate regolarmente i vostri lavori richiesti e i risultati ottenuti e correggete la rotta se necessario, potreste non aver bisogno di troppi audit.

**Come eseguire un audit dei social media?

Un buon audit sui social media è personalizzato in base alle esigenze, alla strategia e alle capacità della vostra organizzazione. Tuttavia, esistono alcune best practice da seguire per essere sicuri di avere tutte le basi coperte.

Ecco un quadro di riferimento che potete utilizzare per i vostri audit sui social media, i modi per sfruttare i risultati di un audit sui social media i migliori strumenti di gestione dei social media per le agenzie e modelli per iniziare subito.

1. Inventario degli account dei social media

La dispersione dei social media è comune. Uno stagista entusiasta può aver creato un account TikTok, che viene abbandonato da quando lo stage è finito. Potreste aver iniziato a usare Pinterest e poi averlo abbandonato in base alla trazione. Tutti questi sono comunque canali di social media che rappresentano il vostro marchio.

Iniziate la verifica dei social media compilando un elenco di tutti gli account associati al vostro marchio. Includete profili attivi e inattivi su varie piattaforme.

Identificate eventuali account non ufficiali o duplicati. Sebbene non possiate chiudere gli account parodia, potete limitare gli impostori.

2. Esaminate il vostro profilo

Valutate la completezza e la coerenza di ogni profilo sui social media. Controllate se le immagini del profilo, le biografie, gli URL e altri dettagli sono aggiornati.

Assicuratevi che ogni profilo rappresenti in modo professionale e coerente il vostro marchio. Ottimizzate i profili con parole chiave pertinenti e immagini di alta qualità per migliorare il riconoscimento e la credibilità del marchio.

3. Analizzare le metriche delle prestazioni

Dopo l'ultima verifica o all'inizio dell'anno, dovete aver fissato degli obiettivi per quanto riguarda i tassi di coinvolgimento, la crescita dei follower, la portata, le impressioni, i click, gli acquisti, ecc.

Aggiungete numeri rilevanti per ogni metrica. Ogni piattaforma offre un certo livello di analisi da considerare. Per esempio, le visualizzazioni di un post, i commenti, i DM, ecc. sono disponibili sulla dashboard della piattaforma di social media.

Per una comprensione più approfondita, provate a strumenti di ascolto sociale per:

Vedere cosa dicono i vostri clienti su di voi

Sapere quali contenuti hanno risonanza con il vostro pubblico

Misurare l'efficacia del vostro programma di pubblicazione

Identificare le tendenze e gli schemi che indicano strategie di esito positivo

In questa fase, verificate anche che il pubblico presente sui vostri profili social corrisponda al vostro cliente ideale (ICP).

Ad esempio, supponiamo che siate un pasticciere a domicilio. Oltre alle vostre torte e ai vostri dolci, postate regolarmente anche sul vostro caro Maine Coon, che ha un notevole seguito di amanti dei gatti. È probabile che i vostri post ottengano un grande coinvolgimento senza che questo si traduca in vendite.

Per evitare che ciò accada, analizzate l'età, il sesso, la posizione e il comportamento online del vostro pubblico per verificare che corrisponda al vostro ICP.

4. Valutate il vostro contenuto

Se state pubblicando troppi video di gatti carini, è il momento di valutarli seriamente in collaborazione con il vostro team gestione del marketing dei contenuti team. Ecco alcuni elementi da tenere in considerazione.

Tipi di contenuto: Monitorate i formati utilizzati, come testo, immagini, video e storie. Capite qual è il mix che avete attualmente e quanto sta funzionando.

Qualità: Si tratta della novità delle idee, della capacità di coinvolgere il pubblico, dell'allineamento con l'identità del marchio, ecc. Siete voi a decidere cosa significa per voi buona qualità. Non tutti hanno bisogno di pubblicare video degni di un Oscar!

Diversità: Quanto sono diversi e vari i vostri post? Questo vi dirà quanto spesso il vostro pubblico ha qualcosa di nuovo da vedere/con cui impegnarsi.

Performance: Valutate quali post hanno ricevuto il maggior coinvolgimento e perché. I contenuti dei social media possono funzionare perché sono divertenti, spiritosi, adatti al momento, innovativi, di tendenza o anche solo follower. Approfondite il motivo per cui certi contenuti hanno funzionato.

Feedback: Mentre guardate i vostri contenuti, osservate anche i commenti. Le persone dicono cose positive? Avete avuto un contraccolpo su alcuni post? Imparate il più possibile dalle interazioni del pubblico.

5. Continuate a fare benchmarking

Il vostro contenuto sui social media non è un'isola. Esistono nello stesso panorama in cui si trovano i vostri concorrenti Da fare. Quindi, non tralasciate questa parte del vostro audit sui social media.

Analizzate le attività dei vostri concorrenti sui social media. Esaminate i loro contenuti, i livelli di coinvolgimento, la frequenza dei post e le interazioni con i follower per identificare i loro punti di forza, i punti deboli e le best practice.

Un saggio di saggezza nella vita è quello di non confrontarsi con gli altri. Ma questo non vale per le aziende!

Il benchmarking con i concorrenti fornisce informazioni sugli standard del settore e mette in evidenza le opportunità di differenziazione. Questo passaggio è necessario per comprendere il panorama competitivo e formulare il piano strategico di conseguenza.

6. Scrivere la reportistica dell'audit

Supponiamo che il social media manager di un'azienda monitori ogni giorno i suoi canali, i contenuti e le prestazioni. Molto probabilmente è a conoscenza delle tendenze, delle attività e degli approfondimenti quotidiani.

Ma lo scopo principale di un audit periodico sui social media è quello di fare un passaggio indietro, fare uno Zoom e valutare a fondo tutte le attività in un certo periodo di tempo. Da fare in questo modo si ottengono intuizioni che possono contribuire all'apprendimento collettivo. Per arrivare a queste intuizioni, è necessaria una buona documentazione.

Potreste scrivere a mano con uno strumento come Documenti di ClickUp oppure aggiungete le vostre osservazioni in un file ClickUp Vista Tabella per facilitare il confronto. In ogni caso, Da fare la vostra ricerca e notare le vostre intuizioni.

Nella maggior parte dei casi, l'audit si conclude qui. Tuttavia, l'integrazione delle intuizioni nella strategia di social media è una parte cruciale dell'audit. I prossimi due passaggi vi aiuteranno a farlo.

7. Formulare raccomandazioni strategiche

Sulla base dei risultati dell'audit, ottimizzate la vostra strategia. Se vi accorgete che TikTok vi ruba troppo tempo e budget senza produrre risultati, potreste decidere di abbandonare quel canale.

Oppure, se scoprite che Instagram è la piattaforma con il maggior coinvolgimento, potreste considerare di assumere dei social media manager per rispondere più velocemente ai commenti/DM. Potreste anche prendere in considerazione l'automazione delle risposte o l'apprendimento di come utilizzare l'IA per il copywriting .

Prima di implementare qualsiasi cambiamento strategico, ricalibrate i vostri obiettivi. Definite obiettivi chiari e misurabili, come il miglioramento dell'engagement, la crescita della base di follower o l'aumento delle vendite.

Rendeteli visibili a tutti i membri del team con Obiettivi di ClickUp . In ClickUp è possibile impostare obiettivi come:

Traguardi numerici: Ad esempio, ottenere 5 milioni di follower su Instagram

Traguardi di attività: Ad esempio, pubblicare 16 post ogni settimana

Traguardi monetari: Ad esempio, guadagnare 100.000 dollari con le vendite su Instagram

Traguardi vero/falso: Ad esempio, ottenere una crescita del 50% della base di follower

Monitorate i vostri obiettivi in tempo reale e controllate regolarmente il vostro stato.

traccia lo stato del tuo team con gli obiettivi di ClickUp_

8. Creare un piano d'azione

Una volta definiti la strategia e gli obiettivi, è il momento di creare un piano d'azione o un programma di pubblicazione sui social media.

Piano d'azione: Suddividete le campagne e le attività quotidiane in attività. Impostate ciascuna di esse su ClickUp Tasks con descrizioni e campi personalizzati per il canale giusto. Assegnatele alla persona appropriata per l'azione.

Pianificazione: Applicate quanto appreso dall'audit dei social media per progettare la giusta programmazione dei vostri post. Utilizzate il Visualizza il calendario di ClickUp per gestire i vostri impegni. Se siete alla ricerca di uno strumento di gestione dei social media, date un'occhiata a modelli di calendario dei contenuti gratis .

programmate i vostri contenuti per i social media senza fatica con la vista Calendario di ClickUp

Monitoraggio: L'ultimo passaggio, ma il più importante, del vostro audit sui social media è l'impostazione del monitoraggio e dello stato di avanzamento. Il ClickUp Dashboard è un ottimo modo per consolidare tutte le reportistiche di cui avete bisogno, sia che si tratti di crescita dei follower, di engagement o di vendite, usate ClickUp per tracciare i grafici delle tendenze e rimanere al top delle prestazioni.

monitoraggio delle prestazioni dei social media con la dashboard di ClickUp

Esempi di audit sui social media

Esempio 1: azienda SaaS

Supponiamo di dover condurre un audit sui social media per un'immaginaria azienda di prodotti SaaS. Il riepilogo/riassunto del report potrebbe essere questo.

Inventario dei social media: Il marchio ha account su X (ex Twitter), Pinterest e LinkedIn. Pinterest è il social network con le peggiori prestazioni e non fa registrare contenuti rilevanti o coinvolgimento. (In questo caso, potrebbe essere utile aggiungere un'istantanea dei numeri di performance)

Esame dei profili: Tutti i profili sono aggiornati, gli URL funzionano e le biografie sono in linea con la nuova posizione del marchio.

Metriche: LinkedIn ha registrato un aumento del 20% nel numero di follower e del 2% nell'engagement nell'ultimo trimestre. X contribuisce al 30% delle conversazioni con il blog, di cui la conversione in demo è elevata. LinkedIn rimane il canale principale per la distribuzione di contenuti di thought-leadership.

Valutazione dei contenuti: I contenuti lunghi sulla leadership di pensiero funzionano bene sia in forma scritta che in video. La pubblicazione di citazioni e frammenti di questi articoli su Twitter migliora le percentuali di clic.

Analisi comparativa: Siamo alla pari con i concorrenti che abbiamo identificato. Tuttavia, il marchio A fa meglio su Instagram, convertendo le interviste video in brevi filmati con un maggiore coinvolgimento.

Raccomandazioni: Raddoppiare l'impegno su LinkedIn e X Considerare l'opportunità di taggare le persone giuste per ottenere una portata più ampia. Ripostate due volte al giorno per coprire tutti i fusi orari in cui siamo attivi.

Aumentare l'attività su Instagram. Costruire una strategia basata sui video, incorporando nel piano dei contenuti filmati di dimensioni ridotte. Considerare l'utilizzo di strumenti di IA per i social media per riproporre i contenuti.

Esempio 2: Startup di cosmetici diretti al consumatore

Non è necessario seguire l'esatta struttura del processo descritto sopra. Potete evidenziare solo i punti salienti della vostra reportistica per facilitarne la lettura. Vediamo come.

Instagram è la piattaforma di social media più performante, in quanto ha generato vendite commerciali per oltre 2 milioni di dollari

TikTok è al secondo posto con un fatturato di 1,8 milioni di dollari

L'Influencer marketing è la tattica più positiva; i tutorial di trucco che utilizzano i nostri prodotti sono quelli che funzionano meglio

LinkedIn sta generando un certo interesse da parte degli investitori, anche se non proporzionale ai lavori richiesti

La campagna di referral "pay it forward" ha avuto un esito positivo

Da fare: il rischio che un influencer rappresenti in modo errato il marchio, che ha causato qualche contraccolpo; abbiamo bisogno di contratti più rigidi con i nostri partner

Se l'idea di redigere da soli un rapporto di audit sui social media vi sembra scoraggiante, non preoccupatevi. Non c'è bisogno di fare tutto da soli. Abbiamo raccolto alcuni dei migliori modelli per i social media per darvi un vantaggio.

Modelli di audit dei social media

Un modello di audit dei social media vi permette di strutturare, eseguire e ripetere gli audit in modo efficace. Prima di offrire alcuni modelli di piano dei media per provare, ecco cosa ne fa uno buono.

Completezza : Deve coprire tutto, compresi strategia, traguardo, contenuto e metriche di performance

: Deve coprire tutto, compresi strategia, traguardo, contenuto e metriche di performance Facilità d'uso : Semplifica e automatizza l'estrazione di dati da varie fonti; consolida e analizza ciò che è importante per voi

: Semplifica e automatizza l'estrazione di dati da varie fonti; consolida e analizza ciò che è importante per voi Automatizzazione : Automazione dei processi ripetuti per una migliore pianificazione dello scenario

: Automazione dei processi ripetuti per una migliore pianificazione dello scenario Personalizzabilità: Si adatta perfettamente alle vostre esigenze specifiche

Per questo motivo, ClickUp offre decine di modelli per utenti principianti, intermedi e avanzati. Per aiutarvi a superare i vostri audit sui social media, abbiamo scelto i tre migliori.

1. Modello di analisi dei social media di ClickUp

Le analisi hanno un ruolo cruciale negli audit dei social media. Quanto più accurati sono i numeri, tanto migliore è la capacità di raccogliere informazioni e apportare modifiche strategiche.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image17.png Modello di monitoraggio delle prestazioni dei social media di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-234105541&department=marketing&\_gl=1\*d448y\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTY4OTYxNzQuQ2p3S0NBandnZGF5QmhCUUVpd0FYaE14dHV0Y19yZlZbHJWVy1pOFJpbU9NVDF4NmtxTkxROUs1U2pSc2p2ckQyWHVZWHlhSUpaQTZob0NqXdRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*NDI0NTI2MDcyLjE3MjI4NjI4NDM.

Scarica questo modello /$$$cta/

Utilizzare Modello di analisi dei social media di ClickUp per monitorare gli indicatori di performance chiave applicabili. Visualizzate le vostre prestazioni e guardatele da diverse dimensioni. Aggiungete campi personalizzati, stati e visualizzazioni per personalizzare la vostra reportistica.

2. Modello di analisi competitiva dei social media

Ora che avete analizzato i vostri risultati, potreste aver bisogno di analizzare le prestazioni dei vostri concorrenti. Modello di analisi competitiva di ClickUp vi facilita il compito.

Modello di analisi competitiva in ClickUp Whiteboards

Questo modello di lavagna online, adatto ai principianti, è ideale per condurre un'analisi competitiva dei lavori richiesti sui social media. Confrontate punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce per gettare le basi della vostra strategia ottimizzata per i social media.

3. Modello di flusso di lavoro per la strategia sui social media

È il momento di passare dagli insight all'azione con il modello Modello di flusso di lavoro per la strategia sui social media . Utilizzate questo modello per creare flussi di lavoro strategici per i vostri team di marketing e social media. Mettete tutti sulla stessa pagina e monitorate lo stato di avanzamento di ogni attività pianificata.

Flusso di lavoro per la strategia sui social media, modello ClickUp

Se preferite impostare da soli le vostre impostazioni, non preoccupatevi. Ecco una lista di controllo che vi aiuterà a non perdere il filo del discorso.

Lista di controllo dei social media

Ecco un elenco completo di tutte le cose da considerare per condurre un audit sui social media. A seconda delle vostre esigenze, potete includere o escludere qualsiasi elemento. Sentitevi liberi di personalizzare e utilizzare come ritenete opportuno.

Inventario degli account

Elenco di tutti i vostri account social, sia attivi che inattivi

Identificare eventuali account non ufficiali o duplicati

Revisione e ottimizzazione del profilo

Assicurarsi che le immagini del profilo, le biografie e gli URL siano aggiornati

Verificare l'uniformità del marchio e della messaggistica

Ottimizzare i profili con parole chiave rilevanti

Analisi delle metriche di performance

Monitoraggio di metriche predefinite, quali tassi di coinvolgimento, reach, crescita dei follower e impression

Identificare tendenze e modelli di performance

Cercare approfondimenti quantitativi e qualitativi

Valutazione dei contenuti

Esaminare i tipi di contenuto pubblicati (testo, immagini, video, sondaggi, ecc.)

Valutare la qualità e la rilevanza dei contenuti

Identificare i post che ricevono il maggior coinvolgimento

Barketing dei concorrenti

Identificare i concorrenti critici sui social media

Analizzare le loro strategie, i loro contenuti e il loro coinvolgimento

Identificare i punti di forza e di debolezza

Evidenziare le aree di performance solide

Identificare le aree che necessitano di miglioramenti

Condurre un'analisi SWOT

Impostazione degli obiettivi e sviluppo della strategia

Definire obiettivi chiari e misurabili per i social media

Sviluppare una strategia per raggiungere questi obiettivi

Allineare la strategia agli oggetti generali del marketing

Creazione del piano d'azione

Delineare le attività specifiche e le Sequenze

Assegnare le responsabilità ai membri del team

Assicurarsi di allocare le risorse in modo efficace

Stabilire un sistema per il monitoraggio periodico delle prestazioni

Mantenere il controllo dei social media con ClickUp

I social media sono un'attività ad alta intensità, creativa e in tempo reale. Una grande campagna può avere un impatto diretto sul fatturato e sul coinvolgimento dei clienti. Un solo passaggio sbagliato può ribaltare tutto.

Il rischio maggiore, tuttavia, è quello di diventare irrilevanti, pubblicando nel vuoto contenuti infiniti ma in definitiva privi di significato.

Per evitarlo, le aziende devono mantenere i loro contenuti freschi, coinvolgenti e tempestivi. Il modo migliore per verificare se Da fare è quello di effettuare regolari verifiche sui social media.

Un buon audit dei social media aiuta a identificare i punti di forza, a scoprire i punti deboli e a capitalizzare le opportunità. Un'ottima progetto di social media management il software di gestione dei social media renderà tutto questo un gioco da ragazzi. ClickUp per i team di marketing è stato progettato proprio per questo. Come piattaforma all-in-one che aiuta a gestire il processo di revisione dall'inizio alla fine, ClickUp consente alle aziende di creare ed eseguire una strategia di social media dinamica ed efficace. Provate gratis ClickUp oggi stesso .

Domande sugli audit dei social media

1. Cosa deve includere un audit sui social media?

Un audit sui social media dovrebbe includere una revisione completa di tutti gli account, i profili, i dati demografici del pubblico, le metriche delle prestazioni, i contenuti e l'analisi della concorrenza.

2. Come strutturare un audit sui social media?

Una buona struttura di social media audit deve essere completa e personalizzata in base alle vostre esigenze. Dovrebbe includere un'analisi approfondita di:

Account su tutte le piattaforme di social media

Informazioni e URL sui profili sociali

Metriche di performance relative alla portata, all'impegno e alle vendite/profitti

Strategia ed esecuzione dei contenuti

Prestazioni e lacune dei concorrenti

Punti di forza, debolezze, opportunità e minacce

Sistema di monitoraggio delle prestazioni

3. Con quale frequenza dovreste condurre un audit sui social media?

La frequenza degli audit sui social media dipende esclusivamente dalla portata e dalla complessità delle vostre attività. La best practice è quella di condurne uno a cadenza semestrale.

Tuttavia, audit più frequenti, ad esempio una volta al trimestre, possono essere utili per i settori in rapida evoluzione o se la vostra strategia sui social media si evolve rapidamente. Gli audit regolari vi aiutano a seguire le tendenze, ad affrontare prontamente i problemi e a migliorare la vostra presenza sui social media.