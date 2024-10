Come prevenire il social loafing sul posto di lavoro

L'ozio non ha bisogno di spiegazioni e si giustifica da solo.

Christopher Morley, giornalista e romanziere americano

Sebbene questa idea sembri meravigliosa nel contesto di una pausa personale, ha gravi conseguenze nelle impostazioni di lavoro di gruppo.

Sfortunatamente, i membri del team che adottano questo comportamento finiscono per spingere gli altri a prendersi gli slack e, a lungo andare, ciò può minare rapidamente l'efficienza e il morale dell'intero team.

In questo post esamineremo che cos'è il social loafing e perché si verifica. Soprattutto, esploreremo le strategie pratiche per prevenirlo e creare un ambiente di lavoro più impegnato e produttivo.

Capire il social loafing

L'idea del "social loafing" si è affermata negli anni '70 grazie alla il lavoro degli psicologi sociali Ringelmann e Latane . I loro studi di psicologia sociale sperimentale hanno dimostrato che le persone spesso esercitano un lavoro meno richiesto quando lavorano in gruppi grandi o piccoli, in particolare quando i loro contributi sono difficili da identificare.

Definizione e significato

Il social loafing è un fenomeno per cui gli individui esercitano un lavoro meno richiesto quando lavorano in un'impostazione di gruppo rispetto a quando lavorano da soli.

ricordate il ragazzo che a scuola non dava il suo contributo durante i progetti di gruppo? Questo è il social loafing in azione.

In sostanza, il social loafing si verifica quando le persone non fanno la loro parte in un'impostazione di team, aspettandosi che gli altri svolgano la loro parte di lavoro.

Questo comportamento può danneggiare le prestazioni del team. Quando gli individui non si impegnano, la qualità complessiva delle prestazioni dei colleghi può risentirne, con conseguente calo del morale, riduzione della motivazione e aumento dei conflitti all'interno del team.

Questo danneggia anche i singoli. Gli altri membri del team devono fare un passo avanti e recuperare una parte dello Slack, il che li pone ingiustamente sotto una parte ingiusta del carico di lavoro.

Nota importante: Il social loafing è diverso dalla delega. Leggi La guida definitiva ai 10 migliori software di delega delle attività per saperne di più.

Cause ed effetti del social loafing

allora, perché le persone tendono a fare Slack quando fanno parte di un team?

Vediamo quali sono le cause della tendenza al social loafing e come i fattori psicologici e le dinamiche degli altri membri del gruppo giocano un ruolo nel social loafing.

Da fare perché il social loafing si manifesta?

Innanzitutto, come si dice, è tutto nella mente. i fattori psicologici possono rendere gli individui poco attenti alle proprie responsabilità.

**Tutti hanno la sensazione di poter fare a meno delle proprie responsabilità perché gli altri potrebbero fare di più. In un'impostazione di gruppo, i membri potrebbero inconsciamente presumere che qualcun altro farà il loro lavoro se lo lasceranno fare per un tempo sufficiente

Anonimato: Quando il proprio contributo è difficile da identificare, una persona può sentirsi meno responsabile. Questo può portare a un senso di anonimato, rendendo più facile lo slack durante un'attività di gruppo

Quando il proprio contributo è difficile da identificare, una persona può sentirsi meno responsabile. Questo può portare a un senso di anonimato, rendendo più facile lo slack durante un'attività di gruppo Apprensione per la valutazione: Anche la paura di una valutazione negativa può avere un ruolo. Gli individui che pensano che il loro rendimento non sarà riconosciuto o premiato potrebbero essere meno motivati a dare il massimo lavoro richiesto

Poi ci sono le dinamiche di gruppo, le forze invisibili che lavorano all'interno di un gruppo e che influenzano sottilmente il comportamento dei membri.

**Dimensione del gruppo: i gruppi più grandi possono talvolta portare al social loafing. Quando ci sono più persone coinvolte, è più facile che gli individui si mescolino e passino inosservati

**Mancanza di account: senza aspettative e conseguenze cancellate, le persone potrebbero pensare di poterla fare franca da fare meno

**Comunicazione inefficace: la scarsa comunicazione può portare a malintesi e a un senso di disimpegno tra i membri del team

$$$a Perché il social loafing è un problema così grande?

Analizziamo le conseguenze negative del social loafing sulla produttività e sul morale.

Diminuzione della produttività: quando i membri del team si rilassano, la qualità e la quantità del lavoro possono risentirne. Questo può portare al mancato rispetto delle scadenze, a una minore produzione e a una minore efficienza

quando i membri del team si rilassano, la qualità e la quantità del lavoro possono risentirne. Questo può portare al mancato rispetto delle scadenze, a una minore produzione e a una minore efficienza **Riduzione del morale: il social loafing può creare un ambiente di lavoro tossico. Quando alcuni membri del team fanno un lavoro richiesto mentre altri si rilassano, si creano risentimento, frustrazione e calo del morale

**Lavoro di squadra inefficace: il social loafing può ostacolare un lavoro di squadra efficace. I dipendenti che non fanno il loro dovere possono creare tensioni e conflitti all'interno del team

Opportunità mancate: impedisce al team di raggiungere il suo pieno potenziale, poiché i singoli non sono pienamente impegnati e motivati. Il team nel suo complesso può perdere opportunità di innovazione e crescita

In definitiva, il social loafing è una cattiva notizia per tutti!

Esempi di social loafing

Diamo un'occhiata più da vicino ad alcuni scenari comuni in cui può verificarsi il social loafing.

Esempi sul posto di lavoro

Il social loafing può essere un killer silenzioso della produttività sul posto di lavoro. Spesso si nasconde dietro la maschera del lavoro di squadra. Mentre le formiche lavorano sodo, le cavallette cantano la stagione della semina.

Ecco alcuni esempi comuni di social loafing sul posto di lavoro:

🚫 Il membro invisibile del team

Tutti partecipano attivamente, danno suggerimenti e si scambiano idee a vicenda, tranne una persona che si limita ad annuire, dicendo di tanto in tanto: "Sembra una buona idea" Non contribuisce mai in modo sostanziale, ma è felice di lasciare che il resto del team faccia il lavoro pesante.

🚫 L'inoltro delle email

Tutti conosciamo quel collega che eccelle nell'inoltrare le email ma evita di agire. Passano attività, domande o problemi ad altri senza assumersi la responsabilità.

Per istanza, invece di rispondere a una query di un cliente o di risolvere un problema minore, si limitano a inoltrare l'email a qualcun altro, pensando: "Non è un mio problema!"

🚫 Il ladro di crediti

Questa persona si presenta in ritardo al progetto, contribuisce in minima parte e poi appare magicamente quando è il momento di presentare il prodotto finale. È veloce nell'allegare il proprio nome al progetto e nel crogiolarsi nella gloria del duro lavoro del team. Questi individui minano lo spirito del team facendo affidamento sui lavori richiesti dagli altri per mettersi in buona luce.

Esempi di impostazioni educative

Per molti di noi, i progetti di gruppo a scuola sono state le prime impostazioni in cui abbiamo osservato il social loafing. Il social loafing può avere un impatto sottile e pesante sui progetti di gruppo e sulle attività in classe.

Ecco alcuni esempi comuni di social loafing nelle scuole e nelle università che potreste aver sperimentato:

Il membro silenzioso del gruppo

Le discussioni in classe dovrebbero essere uno scambio collaborativo di idee, ma alcuni studenti rimangono seduti passivamente, annuendo o fissando il proprio computer portatile. Non fanno domande, non offrono spunti di riflessione e non si impegnano nell'affrontare l'argomento. Mentre gli altri partecipano attivamente, portano avanti la conversazione ed elevano il discorso, il partecipante silenzioso non contribuisce in alcun modo.

Il collaboratore copia-incolla

Nelle sessioni di studio di gruppo o nei compiti a casa in collaborazione, alcuni fanno il minimo indispensabile. Si affidano agli altri per spiegare o pensare al posto loro. Raramente contribuiscono con idee o risposte originali e si appoggiano al lavoro richiesto da chi ha fatto il lavoro. E alla fine del progetto, indovinate chi copia tutte le risposte e le spaccia per lavoro richiesto?

Esempi di sport di squadra

Gli sport di squadra hanno lo scopo di promuovere un senso di appartenenza e un forte desiderio di partecipare. Purtroppo, non sempre le cose vanno così.

Il pretendente all'allenamento

All'allenamento, il pretendente fa il minimo indispensabile. Evita le esercitazioni e cerca di integrarsi senza migliorare realmente. Non dà il massimo. Quando si arriva alla resa dei conti, non è il giocatore su cui gli altri giocatori possono fare affidamento.

Il fantasma del giorno della partita

Il giorno della partita, alcuni giocatori giocano in modo passivo, evitando il lavoro richiesto e lasciando il lavoro duro agli altri. Alcuni giocatori di pallacanestro possono affidarsi ad atleti stellari che dominano il punteggio per portare avanti il team.

Nel calcio, se un attaccante dà per scontato che la difesa si occuperà dei giocatori avversari, potrebbe non fare un monitoraggio efficace. Il canottaggio è un altro esempio spesso citato negli studi sul social loafing: alcune righe si impegnano meno, credendo che il loro contributo passerà inosservato se gli altri stanno facendo bene.

Esempi tratti da scenari quotidiani

Che sia a casa, in una riunione virtuale o anche mentre si fanno le commissioni, il social loafing può insinuarsi nella routine quotidiana. Questa abitudine subdola non è sempre intenzionale, ma può essere incredibilmente frustrante per gli altri.

Esploriamo alcuni esempi significativi di social loafing nella vita di tutti i giorni.

Il vagabondo del supermercato

Immaginate di essere al supermercato con amici o familiari, armati di un elenco della spesa e pronti a terminare la spesa. Ma invece di dare tutti il proprio contributo, una persona si aggira senza meta tra i corridoi, dando un'occhiata agli snack o scorrendo il cellulare. Raramente aiuta a prendere gli elementi, a spingere il carrello o a monitorare ciò che serve.

Il fantasma delle riunioni virtuali

Negli ambienti di lavoro virtuali, il social loafing assume spesso il modulo del partecipante silenzioso. Partecipano alle riunioni di gruppo con la telecamera spenta e rimangono muti, evitando di essere coinvolti nelle attività o nelle decisioni.

L'evasore delle faccende domestiche

A casa, il social loafing può assomigliare al classico scenario in cui tutti dovrebbero condividere le faccende domestiche, ma alcune persone trovano sempre il modo di evitarle. Che si tratti di piatti che si accumulano, di biancheria da piegare o di spazzatura da buttare, c'è sempre qualcuno che scompare magicamente quando è il momento di fare le cose.

Come prevenire l'ozio sociale

Il social loafing può essere una sfida per i team di tutte le dimensioni, poiché spesso porta a una diminuzione della produttività e a una distribuzione non uniforme del carico di lavoro. Tuttavia, con gli strumenti e le strategie giuste, è possibile combattere il social loafing, mantenere tutti impegnati e aumentare la responsabilità del team.

L'utilizzo di una piattaforma di gestione delle attività come ClickUp è forse il modo più semplice e diretto per assicurarsi che ogni individuo di un team faccia la sua parte. ClickUp è stato progettato per aiutare a pianificare le attività, assegnare la titolarità di tali compiti ai membri del team e monitorare lo stato delle attività.

Esploriamo alcune strategie e funzioni necessarie per ridurre il social loafing e aumentare le prestazioni del team.

Aumentare la responsabilità

Stabilite responsabilità individuali chiare per garantire che ogni membro del team sia tenuto a rispondere del proprio lavoro richiesto e dei propri contributi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-314.png Utilizzo delle attività di ClickUp per prevenire il Social Loafing /$$$img/

Utilizzate stati personalizzati con colori diversi per stabilire le priorità e ricevere aggiornamenti automatici quando le attività di ClickUp Tasks sono terminate

Abilitare gestione del team per pianificare, organizzare e collaborare su qualsiasi progetto con Attività di ClickUp che possono essere adattati a vari flussi di lavoro e tipi di lavoro.

I team possono aggiungere campi personalizzati, collegare attività collegate e definire i tipi di attività, garantendo chiarezza su ciò che è necessario fare quando si assegnano le singole attività e su come si inseriscono nel quadro generale.

Monitoraggio degli stati con gli stati personalizzati : Mantenete tutti sulla stessa pagina utilizzando stati personalizzati che corrispondono al vostro flusso di lavoro

: Mantenete tutti sulla stessa pagina utilizzando stati personalizzati che corrispondono al vostro flusso di lavoro Priorità alle attività : Concentratevi sui lavori più importanti con cinque livelli di priorità che vanno da basso a urgente, ciascuno con un codice colore per una facile identificazione

: Concentratevi sui lavori più importanti con cinque livelli di priorità che vanno da basso a urgente, ciascuno con un codice colore per una facile identificazione Utilizzare attività collegate e dipendenti: Migliorare la responsabilità collegando le attività collegate, fornendo una chiara visione della delega delle attività

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-315.png Funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo del progetto ClickUp Social Loafing /$$$img/

Monitoraggio per identificare le attività a cui i membri del team dedicano più tempo utilizzando ClickUp Project Time

Consentite ai team di concentrarsi maggiormente sul lavoro da fare rendendo più semplice il monitoraggio del tempo. Da fare utilizzando ClickUp Monitoraggio del tempo del progetto . Ottenete visibilità in tempo reale su come viene impiegato il tempo per ogni attività assegnata, integrandolo perfettamente nel flusso di lavoro.

Monitoraggio del tempo da qualsiasi dispositivo : Sia da desktop che da mobile o dal web, il monitoraggio del tempo può essere effettuato senza alcuno sforzo. Questa trasparenza aiuta i membri del team a rendere conto del tempo dedicato a ciascuna attività

: Sia da desktop che da mobile o dal web, il monitoraggio del tempo può essere effettuato senza alcuno sforzo. Questa trasparenza aiuta i membri del team a rendere conto del tempo dedicato a ciascuna attività Sincronizzazione con le app preferite: Integrate il monitoraggio del tempo con le app più diffuse, come Toggl e Harvest, per tenere tutti i dati sul tempo in un unico posto. Questa sincronizzazione garantisce un monitoraggio e una reportistica accurati, facilitando la valutazione dei contributi individuali

Create, gestite e monitorate i flussi di lavoro personalizzati per ogni membro del team in un unico posto utilizzando il modello di gestione delle attività di ClickUp Modello di gestione delle attività di ClickUp .

Costruito pensando ai membri del team, ai progetti e ai flussi di lavoro, questo modello vi aiuta a tenere sotto controllo le cose. L'utilizzo di questo modello offre al team:

Flessibilità: Visualizzazione delle attività in vista Elenco, Bacheca e Calendario per trovare il formato che funziona meglio per voi

Visualizzazione delle attività in vista Elenco, Bacheca e Calendario per trovare il formato che funziona meglio per voi Efficienza: Non è necessario creare un modello personalizzato da zero e si può iniziare subito a organizzare le attività

Non è necessario creare un modello personalizzato da zero e si può iniziare subito a organizzare le attività Personalizzazione: Aggiungete facilmente dettagli e adattate il modello alle vostre esigenze specifiche

Migliorare il coinvolgimento

Il coinvolgimento è la chiave per mantenere un team produttivo e motivato. Quando i membri del gruppo si sentono coinvolti e connessi al loro lavoro, è più probabile che contribuiscano attivamente alle idee e collaborino in modo efficace.

Funzionalità/funzione di collaborazione coinvolgenti come ClickUp Docs e ClickUp Chattare possono contribuire a stimolare il lavoro richiesto dai singoli e a migliorare le prestazioni complessive del gruppo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-317-1400x982.png ClickUp Documenti Social Loafing /$$$img/

Creare bellissimi documenti ClickUp per impostare il contesto del vostro lavoro come fonte centralizzata di verità per ogni attività ClickUp Documenti è molto più di un semplice strumento di videoscrittura. È un hub per la condivisione di conoscenze, il brainstorming e la creazione di contenuti.

Quando i team possono accedere a questo spazio, possono lavorare insieme senza problemi, migliorare il coinvolgimento e mantenere tutti allineati. Ecco come supportare una migliore collaborazione e produttività all'interno del team:

Collaborare in tempo reale: I grandi gruppi possono modificare simultaneamente i documenti, facilitando il brainstorming di idee, la delineazione di progetti o la stesura di contenuti insieme, assicurando che i contributi siano immediati e visibili

I grandi gruppi possono modificare simultaneamente i documenti, facilitando il brainstorming di idee, la delineazione di progetti o la stesura di contenuti insieme, assicurando che i contributi siano immediati e visibili Traccia lo stato di avanzamento con le attività incorporate: Incorpora le attività direttamente all'interno del documento, in modo da poter monitorare lo stato di avanzamento di diverse attivitàruoli del progetto. Collegando i Teams, si stabilisce la responsabilità individuale, in quanto ogni membro del team può vedere il proprio ruolo nel progetto complessivo

Incorpora le attività direttamente all'interno del documento, in modo da poter monitorare lo stato di avanzamento di diverse attivitàruoli del progetto. Collegando i Teams, si stabilisce la responsabilità individuale, in quanto ogni membro del team può vedere il proprio ruolo nel progetto complessivo **Migliorare il coinvolgimento lasciando commenti e reazioni su sezioni specifiche del documento. In questo modo si possono ottenere feedback interattivi, suggerimenti e domande, trasformando un documento statico in uno spazio di discussione vivace in cui ogni membro del team può far sentire la propria voce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-new-1.png Usare ClickUp Chattare per evitare il social loafing /$$$img/

Unificare la comunicazione e la gestione del lavoro con ClickUp Chat

Portando le conversazioni e le attività in un'unica piattaforma, ClickUp Chattare assicura che tutto ciò che serve per comunicare e collaborare sia perfettamente integrato. Questo porta a una migliore produttività, a una comunicazione più chiara e a un flusso di lavoro più mirato, il tutto senza dover passare da un'app all'altra.

Ecco come migliorare la collaborazione e il coinvolgimento dei membri del team:

Accedere a un'efficienza senza precedenti facendo convergere la chat con le attività e i progetti: in Chattare, le conversazioni, le attività e i progetti non solo si connettono, ma si uniscono senza soluzione di continuità. Da fare quando (e dove) si discute del lavoro. Le chat non sono solo per le conversazioni: hanno anche Elenchi, progetti, progetti, documenti, moduli, lavagne online e altro ancora

in Chattare, le conversazioni, le attività e i progetti non solo si connettono, ma si uniscono senza soluzione di continuità. Da fare quando (e dove) si discute del lavoro. Le chat non sono solo per le conversazioni: hanno anche Creare flussi di lavoro più fluidi con un'unica fonte di verità Non è necessario collegare manualmente il contesto, perché ClickUp traccia automaticamente le relazioni con attività di ClickUp e chat simili

Non è necessario collegare manualmente il contesto, perché ClickUp traccia automaticamente le relazioni con attività di ClickUp e chat simili Sfruttare la potenza dell'IA: Migliora la produttività rispondendo automaticamente alle domande in base alla cronologia delle chat e alle informazioni sull'area di lavoro. Le funzionalità/funzione includono IA CatchUp per riepilogare/riassumere i messaggi persi, IA Task Creation per generare attività dai messaggi di chat e IA Relazioni per trovare facilmente attività e documenti correlati

Provate gratis la versione Modello di matrice RACI di ClickUp per gestire in modo organizzato progetti complessi, risorse e persone.

Avete mai avuto difficoltà a monitorare chi è responsabile di cosa nei vostri progetti complessi? Questo modello fornisce una tabella di marcia chiara per il vostro team, assicurando che ognuno conosca i propri ruoli e le proprie responsabilità. Assicura la chiarezza e la responsabilità necessarie per portare i progetti all'esito positivo.

Utilizzando questo modello, è possibile:

Identificare i ruoli: Determinare chi è responsabile, account, consultato e informato per ogni attività

Determinare chi è responsabile, account, consultato e informato per ogni attività Monitorare lo stato di avanzamento: Utilizzare la visualizzazione dello stato del progetto per monitorare facilmente lo stato di ogni progetto

Utilizzare la visualizzazione dello stato del progetto per monitorare facilmente lo stato di ogni progetto Assegnare i Teams: La vista Leadership del progetto vi aiuta a identificare chi è responsabile di ogni attività, mentre la vista Team del progetto vi permette di assegnare attività a specifici membri del team e di gestire tutti in un unico elenco

Impostare obiettivi chiari

Nel contesto della psicologia sociale, avere obiettivi chiari e visibili aiuta a stimolare i contributi individuali e a mantenere i team in carreggiata, soprattutto quando si tratta di gruppi di grandi dimensioni.

Impostate e visualizzate questi obiettivi utilizzando funzionalità/funzione come Visualizzazioni ClickUp e ClickUp Dashboard . Questo approccio migliora la trasparenza e promuove l'account in modo particolarmente efficace nei team in cui i membri potrebbero altrimenti praticare il social loafing.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-24.gif Visualizzazioni ClickUp /$$$img/

Organizzate il vostro lavoro a modo vostro con le ClickUp Views, personalizzabili e flessibili

ClickUp Views offre molteplici prospettive su attività e progetti, consentendo ai team di visualizzare il proprio lavoro nei formati più adatti alle loro esigenze.

Che si tratti di viste Elenco, Calendario, Bacheca o Carico di lavoro, questi layout personalizzabili forniscono chiarezza su chi è responsabile di cosa, facilitando il monitoraggio dei contributi individuali e la gestione del team. Date un'occhiata ad alcune utili visualizzazioni:

Visualizzazione Calendario : Offre una prospettiva temporale sulle attività, sulle scadenze e sulle attività cardine del progetto, che crea trasparenza nel lavoro . Mostrando chiaramente le scadenze, motiva i membri del team a rimanere in carreggiata, riducendo la probabilità di una riduzione della produttività in gruppi di dimensioni maggiori

: Offre una prospettiva temporale sulle attività, sulle scadenze e sulle attività cardine del progetto, che crea trasparenza nel lavoro . Mostrando chiaramente le scadenze, motiva i membri del team a rimanere in carreggiata, riducendo la probabilità di una riduzione della produttività in gruppi di dimensioni maggiori Vista Bacheca : Utilizza un layout in stile kanban, ideale per il monitoraggio dello stato delle attività nelle diverse fasi. Migliora la trasparenza del flusso di lavoro e aiuta a mitigare il social loafing mostrando esattamente la posizione di ogni attività, favorendo un senso di responsabilità condivisa e di lavoro richiesto tra i membri del team

: Utilizza un layout in stile kanban, ideale per il monitoraggio dello stato delle attività nelle diverse fasi. Migliora la trasparenza del flusso di lavoro e aiuta a mitigare il social loafing mostrando esattamente la posizione di ogni attività, favorendo un senso di responsabilità condivisa e di lavoro richiesto tra i membri del team Vista Carico di lavoro: Questa visualizzazione bilancia le attività tra i membri del team, mostrando chi è sovraccarico e chi ha spazio per assumere più lavoro. Assicura una distribuzione equa del lavoro e mette in evidenza i contributi individuali all'interno del gruppo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-25.gif ClickUp Dashboard Social Loafing /$$$img/

Ottenete informazioni dettagliate sui contributi dei membri del team per prendere decisioni basate sui dati con le dashboard personalizzabili di ClickUp

Le dashboard di ClickUp offrono un riepilogo completo e visivo delle prestazioni del team, visualizzando chiaramente gli stati di avanzamento, le attività e le sequenze. Possono essere personalizzati per focalizzarsi su specifici aspetti metriche di produttività .

Ecco alcuni esempi di dashboard che possono essere utilizzati per ridurre il rischio di una riduzione della produttività dovuta al social loafing:

Dashboard della produttività personale : Questo dashboard aiuta i singoli a tenere traccia delle attività, delle scadenze e dello stato di avanzamento. Dando ai membri del team una vista personalizzata delle loro responsabilità, si enfatizza il contributo individuale e si riduce la tendenza allo slack

: Questo dashboard aiuta i singoli a tenere traccia delle attività, delle scadenze e dello stato di avanzamento. Dando ai membri del team una vista personalizzata delle loro responsabilità, si enfatizza il contributo individuale e si riduce la tendenza allo slack Sprints dashboard : Perfetta per i team agili, tiene traccia dei tassi di completamento delle attività, dello stato dello sprint e dei lavori in corso. Visualizzando chiaramente le metriche dello sprint, questa dashboard aiuta a mantenere un forte modello di lavoro collettivo, anche nei gruppi più piccoli

: Perfetta per i team agili, tiene traccia dei tassi di completamento delle attività, dello stato dello sprint e dei lavori in corso. Visualizzando chiaramente le metriche dello sprint, questa dashboard aiuta a mantenere un forte modello di lavoro collettivo, anche nei gruppi più piccoli CRM dashboard: La dashboard CRM fornisce uno sguardo dettagliato sulle interazioni con i clienti, sullo stato delle vendite e sulle attività commerciali classifica delle prestazioni dei dipendenti . Per i team coinvolti in ruoli rivolti al cliente, questa chiarezza aiuta a mitigare il social loafing, evidenziando la posizione di ciascun membro nel percorso del cliente

Richiedete gratuitamente il nostro Modello di piano di gestione del team ClickUp per gestire in modo semplice ed efficiente l'intera forza lavoro remota.

Sia che siate alla guida di team autogestiti o che supervisionano più dipartimenti, questo modello è stato progettato per tenere tutti sulla stessa pagina quando si tratta di impostare gli obiettivi del team, definire i ruoli e gestire le responsabilità:

Impostazione di obiettivi e responsabilità chiare : I leader dei team possono usare questo modello per delineare gli obiettivi del team e definire il ruolo di ciascun membro, assicurandosi che tutti sappiano esattamente di cosa sono responsabili

: I leader dei team possono usare questo modello per delineare gli obiettivi del team e definire il ruolo di ciascun membro, assicurandosi che tutti sappiano esattamente di cosa sono responsabili Rimanere organizzati con la visualizzazione del Programma : Pianificate e organizzate le riunioni del team senza problemi. Che si tratti di riunioni settimanali o di discussioni specifiche per un progetto, questa visualizzazione consente di avere un programma di riunioni chiaro e strutturato

: Pianificate e organizzate le riunioni del team senza problemi. Che si tratti di riunioni settimanali o di discussioni specifiche per un progetto, questa visualizzazione consente di avere un programma di riunioni chiaro e strutturato Con la visualizzazione Programma per reparto, le riunioni sono efficienti : Organizzate le riunioni per reparto, assicurando che il tempo di tutti sia utilizzato in modo efficiente. Niente più riunioni inutili, solo discussioni mirate e produttive che fanno progredire il team

: Organizzate le riunioni per reparto, assicurando che il tempo di tutti sia utilizzato in modo efficiente. Niente più riunioni inutili, solo discussioni mirate e produttive che fanno progredire il team Rimanere in cima alle attività con gli stati personalizzati: Organizzate le attività in cinque stati: Annullate, Completate, Bloccate, Da fare e In corso (WIP), in modo da tenere sotto controllo gli stati di avanzamento con una sola occhiata. Questi stati vi aiutano a vedere cosa si sta muovendo senza problemi e dove è necessaria la vostra attenzione, rendendo la gestione delle attività un gioco da ragazzi

Migliorare il coinvolgimento dei dipendenti con ClickUp

Come disse un saggio lupo nel Libro della Giungla di Kipling, "Ma la forza del branco è il lupo, e la forza del lupo è il branco"

Quando le persone contribuiscono in modo significativo e si assumono la titolarità delle proprie responsabilità, accade la magia. Ma il social loafing è una di quelle forze invisibili che possono erodere sottilmente l'efficacia di qualsiasi team.

Quando il social loafing prende piede, le conseguenze si ripercuotono sull'intero team. Quello che una volta era un ambiente vivace e collaborativo può iniziare a sentirsi disarticolato. Gli obiettivi sembrano più confusi, le scadenze passano inosservate, il risentimento può crescere tra coloro che tengono le redini e i carichi di lavoro più elevati e l'entusiasmo contagioso con cui il team ha iniziato si affievolisce.

Ma il social loafing non è un vicolo cieco: è una sfida che può essere gestita e superata con il giusto approccio. È qui che entra in gioco ClickUp, che offre un kit di strumenti progettati per riaccendere il coinvolgimento, fare chiarezza e responsabilizzare ogni persona.

