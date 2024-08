Come costruire e trattenere un team ad alte prestazioni

Per essere un imprenditore o un leader di successo è necessario fare bene diverse cose. Una delle più importanti è la creazione di un team ad alte prestazioni.

Tuttavia, costruire un team ad alte prestazioni è molto più che mettere insieme individui di talento con competenze specialistiche e aspettarsi che facciano la magia. Si tratta di prendere decisioni strategiche, selezionare e coltivare i talenti, dirigere in modo efficace, creare coesione e guidare dal fronte.

Questa guida vi mostrerà come costruire team ad alte prestazioni e come motivarli a ottenere risultati migliori.

**Che cos'è un team ad alte prestazioni?

Un team ad alte prestazioni è composto da individui di talento che lavorano insieme per sfruttare i loro punti di forza collettivi e ottenere risultati eccezionali. Questa capacità deriva dalla combinazione di impostazioni di competenze complementari, prospettive diverse e competenze specialistiche.

Tuttavia, un team dalle elevate prestazioni ha a che fare anche con dinamiche del team con abilità e competenza. Questi team si caratterizzano per la chiarezza degli obiettivi, la condivisione dei valori, la comunicazione efficace, la forte leadership e il commit al miglioramento continuo.

I team ad alte prestazioni costituiscono la linfa vitale di qualsiasi azienda e svolgono un ruolo fondamentale nell'impostazione della cultura organizzativa. Aiutano le aziende a orientare le strategie, ad adattarsi ai cambiamenti, a promuovere l'innovazione e ad eseguire i piani in modo astuto.

Ciò garantisce stabilità contro le incertezze e pone le basi per un ambiente di lavoro positivo. Con il loro spirito collaborativo, la comunicazione attiva e l'entusiasmo, questi team autogestiti ispirano gli altri all'eccellenza.

**Che cosa significa essere un team "ad alte prestazioni"?

I team ad alte prestazioni sono altamente impegnati, motivati e affidabili. Ecco una panoramica di ciò che fanno e che fa guadagnare loro il tag di team ad alte prestazioni:

Hanno una visione chiara dei loro obiettivi condivisi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-415.png Obiettivi di ClickUp /$$$img/

clickUp consente una chiara impostazione degli obiettivi per i team ad alte prestazioni

I team ad alte prestazioni hanno una visione non distorta degli obiettivi, dello scopo, delle priorità chiave e delle sequenze. Questo li fa muovere nella stessa direzione.

Rimanere concentrati sugli obiettivi del team e dei singoli li lascia imperterriti mentre affrontano le sfide, distribuiscono il lavoro e assegnano ruoli e responsabilità. Vedono il quadro generale, allineano le loro attività con gli obiettivi aziendali generali e continuano a lavorare per raggiungerli.

Hanno ruoli e responsabilità ben definiti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/AssigneesAndWatchersAutomations.png Automazioni per assegnatari e osservatori in ClickUp /$$$img/

assegnazione di ruoli e responsabilità in ClickUp

I membri dei team più performanti capiscono come il loro ruolo si inserisca negli obiettivi aziendali dell'organizzazione. Questo li rende consapevoli del loro impatto diretto sulle prestazioni dell'azienda e infonde un senso di appartenenza al team. Ogni membro del team allinea la propria attività per raggiungere l'obiettivo aziendale generale. In combinazione con la divisione strategica del lavoro, il senso di scopo e di direzione migliora l'efficienza, elimina la confusione e promuove la coesione, consentendo agli individui di sfruttare i propri punti di forza.

Sono impegnati ed entusiasti del loro lavoro

I team ad alte prestazioni mostrano un notevole livello di entusiasmo nel lavoro. Queste qualità sono contagiose e creano un'atmosfera di lavoro positiva e dinamica

I membri del team sono profondamente coinvolti negli obiettivi individuali, di team e organizzativi e traggono soddisfazione personale dal loro raggiungimento. Ogni obiettivo raggiunto accende ulteriormente la loro passione condivisa e alimenta un ciclo di feedback positivo.

Comunicano intenzionalmente e apertamente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-menu-expanded-1400x934.png ClickUp 3.0 Menu chattare espanso /$$$img/

comunicare in modo efficace con ClickUp Chat View

La comunicazione è l'orgoglio e la gioia di un team ad alte prestazioni. I team valorizzano l'apertura, la trasparenza e l'intenzionalità della comunicazione. Lo scambio di nuove idee e informazioni porta tutti sulla stessa pagina. I membri del team hanno discussioni razionali per risolvere i problemi e prendere decisioni. Non c'è ambiguità nei loro messaggi, perché tutto viene esposto in modo chiaro e conciso.

Questo focus sulla comunicazione ispira un senso di appartenenza, riduce al minimo le incomprensioni, promuove la collaborazione, stimola decisioni informate e molto altro ancora: in sostanza, tutto ciò che rende un team ad alte prestazioni "ad alte prestazioni"

Considerano il feedback come un dialogo a due vie

I team di progetto ad alte prestazioni visualizzano il feedback come un dialogo a due vie. Ciò deriva dalla loro cultura di apertura e trasparenza. Qui i membri del team cercano attivamente e forniscono feedback costruttivi per imparare gli uni dagli altri e migliorare collettivamente le loro prestazioni.

Trattare il feedback come un dialogo crea un ambiente in cui vengono valorizzate le diverse prospettive e i membri del team si sentono incoraggiati a condividere le proprie intuizioni.

Si impegnano per il miglioramento continuo

Una cultura del miglioramento continuo è segno di team altamente performanti. Cercano costantemente di migliorare i processi, le competenze e i risultati.

Questa ricerca di miglioramento delle competenze è così profondamente radicata nella mentalità del team che cerca proattivamente aree di crescita e feedback come catalizzatori di cambiamenti positivi.

Imparano dagli esiti positivi e dalle battute d'arresto grazie a valutazioni regolari, revisioni delle prestazioni , iniziative di apprendimento e cicli di feedback.

Si fidano e si rispettano a vicenda

I team di lavoro ad alte prestazioni prosperano sulle fondamenta della fiducia e del rispetto reciproco.

La fiducia risulta da un comportamento coerente e affidabile, in cui i membri del team possono dipendere l'uno dall'altro per rispettare i loro commit.

Il rispetto riconosce i diversi punti di vista, le capacità, le competenze e i contributi di ciascuno, creando un clima di fiducia inclusivo e collaborativo atmosfera.

Si assumono la responsabilità del proprio lavoro

Poiché i team ad alte prestazioni sono profondamente coinvolti nel loro lavoro, il loro stile di lavoro è caratterizzato da un forte senso di responsabilità. Si assumono la completa titolarità delle loro responsabilità e conseguono costantemente i commit, tenendo se stessi e i membri del loro team a standard elevati.

Tale responsabilità è radicata in un impegno condiviso per il raggiungimento degli obiettivi e nella convinzione collettiva dell'impatto dei contributi individuali sull'esito positivo del team. Questo senso di responsabilità li rende orientati ai risultati, resilienti e adattabili.

Favoriscono un ambiente di innovazione e creatività

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Lavagne online semplificate /$$$img/

Lasciate che il vostro team ad alte prestazioni faccia brainstorming e strategie con le lavagne online ClickUp, che offrono collaborazione visiva

L'innovazione e la creatività sono le pietre miliari dei team ad alte prestazioni. Le competenze diverse ma complementari e le diverse impostazioni fanno da fase di sperimentazione.

Allo stesso tempo, i membri del team si sentono autorizzati a esprimere le proprie opinioni senza il timore di essere giudicati, il che catalizza ulteriormente il "pensiero fuori dagli schemi".

Dal lavoro collaborativo alle sessioni di brainstorming, i team ad alte prestazioni visualizzano le sfide come opportunità per flettere i loro muscoli innovativi e creativi.

Sono maestri nella risoluzione dei conflitti

La risoluzione efficace dei conflitti è una parte fondamentale delle prestazioni di un team. Un team ad alte prestazioni si concentra su un approccio costruttivo e orientato alla soluzione per risolvere i disaccordi. Cercano un terreno comune ascoltando attivamente i diversi punti di vista e le diverse prospettive, anziché evitare del tutto i conflitti.

I gestori del team sono fondamentali per gestire i conflitti, incoraggiando discussioni rispettose e mantenendo un ambiente di lavoro armonioso.

Festeggiano le attività cardine e riconoscono i contributi individuali

Riconoscere il raggiungimento di obiettivi grandi e piccoli è una componente integrante della cultura di un team altamente performante. Aiuta motivare i membri del team e costruisce un ambiente positivo.

I leader dei team più performanti si preoccupano di riconoscere e apprezzare i contributi individuali di ogni membro del team. Queste celebrazioni aumentano il morale e servono a promemoria dei risultati condivisi.

Sono in grado di ricalibrare efficacemente i carichi di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Sequenza-Local-Carico di lavoro-view-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Sequenza vista Carico di lavoro locale semplificata /$$$img/

visualizzate i carichi di lavoro e riequilibrateli con ClickUp_

Anche se i team ad alte prestazioni hanno un leader al timone, sono anche team che si autogestiscono. Poiché ogni membro del team apporta le proprie competenze alla tabella, tutti sono aperti allo scambio di idee e di collaborare come team. Comprendono l'obiettivo più ampio e sono in grado di ricalibrare proattivamente i carichi di lavoro per ottenere efficienza e adattabilità ottimali.

Questa flessibilità consente loro di rispondere rapidamente ai cambiamenti delle circostanze, mantenendo produttività e crescita a un ritmo sostenibile.

Bilanciano gli obiettivi a breve termine con quelli a lungo termine

I team ad alte prestazioni mostrano una notevole capacità di bilanciare gli obiettivi a breve termine con quelli a lungo termine. In quanto team agili e altamente adattabili, orchestrano le loro attività quotidiane tenendo conto degli obiettivi a breve termine.

Allo stesso tempo, mappano questi obiettivi a breve termine su obiettivi organizzativi più ampi, creando un allineamento strategico.

Le caratteristiche di un team ad alte prestazioni riassunte:

Focalizzazione su obiettivi e scopi condivisi

Ruoli e responsabilità cancellati

Entusiasti e impegnati nel lavoro

Comunicatori razionali e aperti

Credono nel feedback costruttivo

Cercano l'apprendimento e la crescita

Inclusivi, rispettosi e collaborativi

Dimostrano titolarità e commitment verso gli obiettivi del team

Innovativi e creativi

Approccio orientato alla soluzione dei conflitti

Apprezzamento reciproco

Flessibilità e adattabilità

Combinare azioni a breve termine con una visione a lungo termine

I benefici della creazione di team ad alte prestazioni per le organizzazioni

I team ad alte prestazioni contribuiscono all'esito positivo dell'organizzazione offrendo i seguenti vantaggi:

Aumento della produttività : I team ad alte prestazioni sono altamente efficienti e orientati allo scopo, il che può aumentare la produttività di un impressionante numero di unità20-25% *Innovazione e creatività: Sono sostenitori dell'innovazione e incoraggiano gli altri a condividere le loro idee, a esplorare soluzioni creative e a sperimentare, il che risulta in scoperte e progressi non convenzionali

: I team ad alte prestazioni sono altamente efficienti e orientati allo scopo, il che può aumentare la produttività di un impressionante numero di unità20-25% *Innovazione e creatività: Sono sostenitori dell'innovazione e incoraggiano gli altri a condividere le loro idee, a esplorare soluzioni creative e a sperimentare, il che risulta in scoperte e progressi non convenzionali Morale dei dipendenti più alto : I membri di un team ad alte prestazioni provano un maggiore senso di soddisfazione sul lavoro e di completamento di ogni progetto. Il loro spirito contagioso contribuisce a creare un ambiente di lavoro positivo e un morale più alto

: I membri di un team ad alte prestazioni provano un maggiore senso di soddisfazione sul lavoro e di completamento di ogni progetto. Il loro spirito contagioso contribuisce a creare un ambiente di lavoro positivo e un morale più alto Cultura del lavoro positiva : Oltre a ispirare gli altri dipendenti con le loro prestazioni esemplari, i team ad alte prestazioni gettano le basi per un ambiente di lavoro ad alta funzione e per una cultura del lavoro positivacultura organizzativa di supporto e di alto livello *Risoluzione dei problemi: I team ad alte prestazioni padroneggiano l'arte della risoluzione dei problemi. Grazie alle loro competenze complementari o ai loro stili di lavoro collaborativi, riescono ad affrontare le sfide in modo più efficace

: Oltre a ispirare gli altri dipendenti con le loro prestazioni esemplari, i team ad alte prestazioni gettano le basi per un ambiente di lavoro ad alta funzione e per una cultura del lavoro positivacultura organizzativa di supporto e di alto livello *Risoluzione dei problemi: I team ad alte prestazioni padroneggiano l'arte della risoluzione dei problemi. Grazie alle loro competenze complementari o ai loro stili di lavoro collaborativi, riescono ad affrontare le sfide in modo più efficace Adattabilità al cambiamento : I team ad alte prestazioni sono altamente resilienti e reattivi ai cambiamenti dell'ambiente aziendale. Questa qualità rende il team straordinariamente agile, adattandosi alle circostanze in evoluzione

: I team ad alte prestazioni sono altamente resilienti e reattivi ai cambiamenti dell'ambiente aziendale. Questa qualità rende il team straordinariamente agile, adattandosi alle circostanze in evoluzione Utilizzo ottimale dei talenti : La composizione di un team ad alte prestazioni consente a ogni membro di sfruttare i propri punti di forza. Allo stesso tempo, le competenze complementari compensano eventuali lacune di talento. Una struttura di questo tipo massimizza i talenti individuali attraverso il lavoro collettivo

: La composizione di un team ad alte prestazioni consente a ogni membro di sfruttare i propri punti di forza. Allo stesso tempo, le competenze complementari compensano eventuali lacune di talento. Una struttura di questo tipo massimizza i talenti individuali attraverso il lavoro collettivo Comunicazione cancellata : I team ad alte prestazioni danno priorità a conversazioni aperte e trasparenti, incentrate sulla condivisione di obiettivi e scopi comuni

: I team ad alte prestazioni danno priorità a conversazioni aperte e trasparenti, incentrate sulla condivisione di obiettivi e scopi comuni Dipendenti coinvolti : I membri del team si sentono ascoltati, visti e riconosciuti, il che li coinvolge attivamente nel lavoro e li mantiene impegnati nell'esito positivo del team

: I membri del team si sentono ascoltati, visti e riconosciuti, il che li coinvolge attivamente nel lavoro e li mantiene impegnati nell'esito positivo del team Miglioramento continuo : I team ad alte prestazioni hanno una mentalità orientata al miglioramento continuo. Questo li rende aperti al feedback costruttivo, alle intuizioni sui miglioramenti dei processi e alle revisioni delle prestazioni

: I team ad alte prestazioni hanno una mentalità orientata al miglioramento continuo. Questo li rende aperti al feedback costruttivo, alle intuizioni sui miglioramenti dei processi e alle revisioni delle prestazioni Ritenzione dei dipendenti: I team ad alte prestazioni ottengono risultati, celebrano attività cardine e risolvono i conflitti in modo efficace. La cultura di lavoro positiva che ne risulta è una potente calamita che trattiene i talenti, poiché tutti condividono un senso di parentela e di appartenenza al team e all'organizzazione

Il ruolo della leadership nei team ad alte prestazioni

Anche se un team ad alte prestazioni si autogestisce, i leader svolgono un ruolo centrale nel creare, guidare, ispirare e consentire l'esito positivo collettivo del gruppo.

In primo luogo, sono gli iniziatori e i decisori chiave del processo di costruzione di un team ad alte prestazioni. Selezionano i talenti in base alle competenze richieste e agli obiettivi del team, in consultazione con le altre parti interessate.

Poi, guidano i team di lavoro ad alte prestazioni con l'impostazione di obiettivi strategici chiari. Questa direzione strategica aiuta i team a sviluppare roadmap o piani attuabili per raggiungere l'obiettivo.

Il leader può anche riconoscere e sfruttare i diversi punti di forza dei membri del team per ruoli specializzati. Partecipa attivamente al processo decisionale e facilita l'innovazione.

I leader possono anche coltivare il talento incoraggiando i membri a partecipare a programmi o corsi di sviluppo professionale. Possono anche introdurre esercizi di team building per migliorare la collaborazione e la coesione.

Nel caso in cui un membro di questo team subisca un calo di prestazioni, i leader possono passare alla diagnosi e aiutarlo a correggere la rotta. Ciò può comportare qualsiasi cosa, dai discorsi di incoraggiamento alla risoluzione dei conflitti, fino a piani di miglioramento delle prestazioni. /$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-375.png Utilizzare il modello di piano d'azione correttivo ClickUp per risolvere i conflitti tra i vari team https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322610&\_gl=1\*1uak3fp\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTE3MDQyMzcuRUFJYUlRb2JDaE1JMWVUVzljVFhoQU1WQnktREF4MkowUTNVRUFBWUFTQUFFZ0w0NXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Scarica questo modello /%cta/ Modello di piano d'azione correttivo di ClickUp aiuta i team a intraprendere azioni correttive e ad affrontare problemi di performance e conformità. Aiuta a identificare le lacune nei processi, ad analizzare le cause principali e a sviluppare un piano d'azione per prevenire le ricorrenze.

Coltivando l'eccellenza individuale e collettiva, i leader ispirano e motivano i membri del team a lavorare per un esito positivo duraturo.

I team leader sono i capitani della nave e garantiscono un viaggio sicuro.

Le sette C del team building

Prima di descrivere nel dettaglio il processo di costruzione di team ad alte prestazioni, analizziamo le 7C di un team positivo. Queste 7C sono state proposte come motore del lavoro di squadra da Tannenbaum e Salas e includono:

Capacità

La capacità si concentra sulle abilità, le conoscenze e le competenze di ogni membro del team. I Teams devono selezionare i membri del team con competenze complementari e incoraggiarli a coltivare i punti di forza o le aree di competenza. Devono assicurarsi che le capacità collettive siano abbastanza ampie da allinearsi ai requisiti del progetto.

Cooperazione

La cooperazione si riferisce alla volontà dei membri del team di lavorare insieme per raggiungere un oggetto condiviso.

I team cooperativi hanno membri che si supportano a vicenda, condividono conoscenze e risorse e contribuiscono a una cultura di assistenza reciproca. Il sentimento di cameratismo e di unità che ne risulta aiuta a costruire team coesi.

Coordinamento

Il coordinamento si riferisce alla sincronizzazione dei lavori richiesti dal team. In questo caso, il team ad alte prestazioni allinea le proprie competenze e attività per svolgere le attività in modo fluido, senza ritardi, colli di bottiglia o ritardi.

Un tale livello di collaborazione interfunzionale richiede un piano accurato seguito da un'esecuzione impeccabile,

Comunicazione

La comunicazione è la pietra angolare di qualsiasi team ad alte prestazioni. Una comunicazione trasparente ed efficace assicura che i membri del team siano tutti sulla stessa pagina.

Combinate una comunicazione forte con l'ascolto attivo per promuovere la fiducia, ridurre le incomprensioni e incoraggiare la collaborazione.

Cognizione

La cognizione si concentra sulla capacità collettiva del team di pensare in modo critico, risolvere problemi, innovare e prendere decisioni informate. Risulta dalla diversità cognitiva, con ogni individuo che offre nuove prospettive sulla sfida.

L'esperienza e l'intelletto collettivi del team consentono di analizzare le situazioni in modo olistico per generare soluzioni creative, mantenendo un alto grado di flessibilità per adattarsi a circostanze mutevoli.

Coaching

Il team leader è l'allenatore di un team ad alte prestazioni. Offre guida, mentorship e supporto per aumentare le prestazioni. I Teams riconoscono i punti di forza unici di ogni membro, le aree di miglioramento e quelle del team. Dall'identificazione delle lacune nelle competenze alla valutazione delle prestazioni del team, il coaching aiuta i team ad ottenere risultati.

Condizioni

Le condizioni comprendono una matrice di fattori esterni che influenzano le dinamiche dei team ad alte prestazioni, come l'ambiente di lavoro, la disponibilità di risorse, il supporto organizzativo, ecc. I Teams devono mantenere condizioni favorevoli e fornire i fattori abilitanti di cui un team ad alte prestazioni ha bisogno per funzionare efficacemente e produrre risultati eccezionali.

Come costruire un team ad alte prestazioni?

Concentriamoci ora sulla domanda principale: come costruire team ad alte prestazioni. Quella che segue è una guida in 10 passaggi per creare un team ad alte prestazioni team agile di grandi prestazioni e come ClickUp vi aiuta in questo percorso:

Passaggio 1: assemblare un team diversificato

La costruzione di team ad alte prestazioni richiede un'attenta considerazione. Ognuno è come un pezzo del puzzle che deve incastrarsi e contribuire al quadro generale. Il team risultante sarà ben assortito e possiederà una comprensione multidimensionale di problemi complessi per proporre varie soluzioni.

È necessario riunire persone diverse con competenze, background, esperienze, personalità e prospettive diverse, ognuna delle quali apporta punti di forza unici. I loro pensieri e le loro idee sfaccettate incoraggiano l'innovazione e la creatività, sviluppando al contempo la resilienza necessaria per affrontare le sfide.

Allo stesso tempo, riunire team interfunzionali tra i reparti crea una diversità di pensiero, abilità e comprensione. Incoraggiateli a collaborare in modo che si sentano a proprio agio nel lavorare insieme mentre sviluppano soluzioni innovative e affrontano le sfide aziendali.

Passo 2: Sviluppare un senso di condivisione degli obiettivi

Una volta composto il team ad alte prestazioni, riunitelo utilizzando una missione, un obiettivo e un oggetto condivisi. Questo dà loro uno scopo comune e una direzione strategica.

L'obiettivo condiviso è una luce guida che accende la passione, ispira il commit e alimenta la motivazione. I Teams possono dover ripetere l'obiettivo più volte per mantenere il team concentrato. Allo stesso tempo, il team deve essere sufficientemente dinamico per adattarsi a qualsiasi cambiamento di strategia.

Gli obiettivi condivisi possono essere tradotti in obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Limitati nel tempo) con Obiettivi di ClickUp . I gestori del team possono gestire tutti gli obiettivi del team in un unico posto e monitorare gli obiettivi e lo stato in tempo reale per ottenere risultati eccezionali!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-SMART-goal-template.png Modello di obiettivi SMART di ClickUp /$$$img/

imposta gli obiettivi SMART per il tuo team con ClickUp_

Passaggio 3: delegare l'autorevolezza e il processo decisionale

Un team produttivo è spesso autonomo.

Nei team ad alte prestazioni, gli autori spesso decentrano il potere e l'autorità delegando le responsabilità ai singoli. In alcuni casi, si può anche assistere alla titolarità di progetti individuali, in cui i membri del team assumono la guida di iniziative specifiche. Come risultato, gli individui e i team stabiliscono una cultura della fiducia e della responsabilità in cui hanno il potere e l'autorità di prendere decisioni piuttosto che affidarsi esclusivamente ai leader.

Possono utilizzare quadri decisionali come i registri delle decisioni per raggiungere un accordo in modo collaborativo. I registri delle decisioni mantengono un registro trasparente delle scelte, delle motivazioni e dei risultati ottenuti. Questo documento diventa una risorsa preziosa per riferimenti futuri e per l'apprendimento.

Che si tratti di delegare responsabilità o di facilitare il processo decisionale, ClickUp è uno strumento prezioso. Consente di assegnare ruoli e responsabilità alle varie parti interessate. Ruoli come titolare del progetto, amministratore, membro, ospite e ruoli personalizzati offrono un controllo granulare sull'accesso alle informazioni e sulle autorizzazioni.

Troverete anche risorse utili come una Modello di registro delle decisioni su ClickUp per aiutarvi a prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Decision-Log-Template.png Utilizzate il modello di registro delle decisioni di ClickUp per mantenere un registro di tutte le decisioni prese dal team in un programma e analizzarle successivamente https://app.clickup.com/signup?template=t-182607212&\_gl=1\*jxl3yv\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTE3MDQyMzcuRUFJYUlRb2JDaE1JMWVUVzljVFhoQU1WQnktREF4MkowUTNVRUFBWUFTQUFFZ0w0NXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Scarica questo modello /%cta/

Il modello facilita il monitoraggio delle decisioni, aiutando i team di progetto a documentare ogni decisione e la sua motivazione, a monitorare lo stato di avanzamento su una sequenza temporale e ad analizzare i risultati per distillare l'apprendimento per le decisioni future. Contribuisce inoltre a creare trasparenza, consentendo a tutti gli stakeholder di capire perché sono state prese determinate decisioni.

Passo 4: favorire la comunicazione bidirezionale

Un ambiente che supporti una comunicazione aperta e bidirezionale è fondamentale per l'efficacia dei team. La comunicazione bidirezionale approfondisce la comprensione, coltiva la fiducia e rafforza il legame all'interno del team.

Stabilite canali di comunicazione sincroni e asincroni per consentire ai membri di condividere liberamente idee, feedback e preoccupazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Chat-view-Attachment-3-1400x926.png La visualizzazione della chat memorizza tutti i commenti in ClickUp /%img/

La visualizzazione della chat su ClickUp centralizza tutte le comunicazioni in thread logici

Per istanza, il file Visualizzazione delle chat in ClickUp crea thread di chat dedicati in cui i team possono comunicare tra loro in tempo reale. È possibile richiamare l'attenzione di qualcuno su un messaggio specifico usando le @menzioni o assegnare commenti agli elementi di azione.

Allo stesso modo, è possibile collegare risorse, caricare documenti, incorporare pagine web e così via, nella visualizzazione della chat per una rapida consultazione. La Chat View può sostituire efficacemente le email; potete ottenere tutte le informazioni su un'unica piattaforma.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Docs-Collaborative-space-with-sidebars-1400x934.png ClickUp 3.0 Documenti Spazio collaborativo con barre laterali /$$$img/

Collaborate con i colleghi in ClickUp Docs per modificare, aggiungere relazioni alle attività o collegare le attività direttamente nel documento Rilevamento della collaborazione in ClickUp consente ai team virtuali di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento o lavagna online, indipendentemente dalla posizione.

Dall'aggiunta di attività all'assegnazione di commenti, potete visualizzare in tempo reale ciò che gli altri Da fare mentre lavorano al documento con voi!

Passo 5: Estendere il supporto e condividere le risorse

La costruzione di team ad alte prestazioni implica il commit di un supporto reciproco e la condivisione delle risorse. I leader devono facilitare attivamente un ambiente in cui i membri possano chiedere liberamente assistenza per superare gli ostacoli.

I leader possono sfruttare I documenti ClickUp clickUp Docs può essere una piattaforma unica per tutte le risorse, dai wiki interattivi a tutti i documenti relativi al progetto. I membri possono aggiungere informazioni, condividerle in attività e thread, offrire feedback, ecc. per aumentarne il valore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs_Chat-view_List-view_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Documenti, Vista chat, Vista elenco e Homepage /$$$img/

condividere documenti, assegnare commenti e chattare: tutto su ClickUp

Oltre alla condivisione delle conoscenze, i leader dovrebbero fornire opportunità di formazione e sviluppo professionale, assistenza di esperti, mentorship individuale e accesso a strumenti e tecnologie essenziali.

Per aiutare il team a lavorare in modo più efficiente, i leader possono identificare le soluzioni più adatte da oltre 1000 strumenti e integrarli con l'ecosistema ClickUp. Questa modularità aumenta la scalabilità del vostro team ad alte prestazioni.

L'abilitazione del team in ogni passaggio garantisce che i team ad alte prestazioni continuino a dare risultati grazie a un senso di responsabilità collettiva e alla collaborazione.

Passaggio 6: Coltivare l'empatia e l'intelligenza emotiva

L'empatia e l'intelligenza emotiva sono caratteristiche fondamentali per un team ad alte prestazioni. Gli individui con una maggiore consapevolezza di sé e apertura alle prospettive altrui possono formare un team coeso. Questa condivisione e connessione emotiva imposta un ambiente di lavoro positivo e collaborativo.

I leader dovrebbero costruire una cultura del lavoro in cui gli individui possano riconoscere e rispettare i sentimenti, le esperienze e i diversi Outlook dei colleghi. L'intelligenza emotiva migliorerà la comunicazione, risolverà efficacemente i conflitti e alimenterà la fiducia.

L'empatia, aiutando i membri del team a relazionarsi con le circostanze degli altri, promuove un ambiente di supporto in cui i membri passano ad aiutare gli altri in caso di bisogno. Questo crea un ambiente di lavoro che si concentra sul benessere generale di tutti.

Passaggio 7: Riconoscere i contributi e festeggiare i risultati ottenuti

I Teams ad alte prestazioni riconoscono e celebrano i contributi individuali e i risultati del team.

I Teams devono fissare attività cardine e celebrare le micro-vittorie, riconoscendo attivamente i punti di forza e i lavori richiesti dai membri del team.

Questa cultura di apprezzamento che celebra gli esiti positivi individuali e collettivi porterà a team altamente motivati e motivati.

Per aumentare il morale, i leader possono impostare attività cardine del progetto per monitorare e riconoscere in privato e pubblicamente i lavori richiesti. Questo può anche favorire il coinvolgimento del team, mostrando ai singoli membri come i loro lavori richiesti contribuiscano agli obiettivi generali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/gantt-chart-with-milestones-in-clickup.png Attività cardine nella vista Gantt /$$$img/

visualizzare le attività cardine del progetto e festeggiare l'esito positivo con ClickUp_

Semplici rituali come eventi celebrativi, grida e premi come espressioni tangibili di apprezzamento possono avere un effetto duraturo sul team. Il senso di realizzazione rafforza gli obiettivi condivisi dal team e aumenta la motivazione.

Passo 8: maintainer flessibilità e adattabilità

I team più performanti riconoscono che gli obiettivi e le circostanze possono evolvere. Tali cambiamenti possono influenzare l'ambito del progetto, richiedendo ai team di ricalibrare le strategie e adattare il loro approccio. Le loro alte prestazioni si evidenziano nell'abbracciare queste sfide piuttosto che nel resistere ad esse.

L'autonomia e la flessibilità rendono questi team agili e reattivi, consentendo loro di affrontare le incertezze, mantenere la resilienza ed eccellere nonostante l'evoluzione delle richieste e delle complessità.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-282.png Modello di piano di gestione del cambiamento su ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-44416772&\_gl=1\*1dg39\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MTE3MDQyMzcuRUFJYUlRb2JDaE1JMWVUVzljVFhoQU1WQnktREF4MkowUTNVRUFBWUFTQUFFZ0w0NXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Scaricare questo modello /%cta/

Utilizzare il Modello di piano di gestione del cambiamento di ClickUp per riprendersi dalle interruzioni e sostenere un team ad alte prestazioni. Un approccio così strutturato alla gestione dei cambiamenti vi consente di mantenere la postazione di guida anche se il cambiamento si diffonde nell'intera organizzazione. Utilizzate il modello per vincere il cambiamento, un'attività alla volta.

Passaggio 9: Misurare e valutare le prestazioni

Per costruire team di lavoro ad alte prestazioni, dovete innanzitutto decidere cosa significa veramente "prestazioni". Sviluppate una definizione qualitativa e quantitativa degli obiettivi di performance e un modo per misurarli e valutarli sistematicamente.

In genere, le prestazioni saranno misurate attraverso metriche e indicatori di prestazione chiave (KPI) che si allineano agli obiettivi del team. In un periodo, valutate i contributi individuali e collettivi e fate un benchmark per preparare uno storico delle prestazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-566.png ClickUp Dashboard /$$$img/

Utilizzate le dashboard di ClickUp per visualizzare in tempo reale i KPI dell'intera organizzazione

Una volta che questo sfondo è pronto, è possibile adottare strumenti di gestione delle prestazioni per regolare e semplificare il processo. La disponibilità di informazioni sul raggiungimento degli obiettivi, sulla produttività e sulle aree di miglioramento può guidare i team ad alte prestazioni.

I leader possono anche utilizzare questi risultati per condividere feedback costruttivi, identificare i punti di forza e affrontare le sfide in modo guidato dai dati.

Regolari valutazioni delle prestazioni stabiliscono una cultura del miglioramento continuo, affinando le strategie e assicurando che tutti rimangano sulla traiettoria dell'esito positivo. Modelli di valutazione delle prestazioni possono rivelarsi utili in questo lavoro richiesto.

Passo 10: Stabilire un meccanismo di feedback

A proposito di miglioramento continuo, la creazione di un solido meccanismo di feedback è l'ultimo passaggio per la creazione di team altamente performanti.

Sviluppate una cultura in cui il feedback aperto e costruttivo sia incoraggiato e apra la strada alla crescita del team. Programmate sessioni di feedback regolari in cui i partecipanti possano condividere le loro intuizioni, offrire suggerimenti e discutere le sfide.

I leader devono stimolare e moderare i dialoghi in un ambiente sincero e rispettoso. Devono anche essere aperti a ricevere i suggerimenti dei membri del team su come possono guidarlo meglio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-Product-Feedback-Example.gif Logica di condizione nei moduli ClickUp Esempio di feedback sul prodotto /$$$img/

utilizzate i moduli di feedback su ClickUp per raccogliere informazioni utili

Un approccio così strutturato al feedback promuove la fiducia e la trasparenza, favorendo una cultura della responsabilità, dell'apprendimento e del miglioramento continui e della condivisione dell'impegno per l'eccellenza.

Superare le sfide nella costruzione e nel mantenimento di team ad alte prestazioni

Mettere insieme un team di dipendenti diversi e ad alto potenziale e aspettarsi che lavorino bene insieme come una macchina ben oliata può essere un'utopia. In realtà, si possono verificare inevitabili intoppi lungo il percorso. Ecco alcune sfide che potete aspettarvi durante la gestione del team ad alte prestazioni, insieme ad alcune possibili soluzioni:

Sfida: Resistenza al cambiamento

Soluzione:

Promuovere una cultura che riconosca il cambiamento come una costante

Comunicare i vantaggi del cambiamento, offrire risorse e supporto e coinvolgere i membri del team nel processo decisionale per aumentare il loro consenso

Sfida: Mancanza di fiducia

Soluzione:

Incoraggiare i membri del team a partecipare ad attività di team bonding e di costruzione di relazioni per alimentare la fiducia e avere una comunicazione aperta

Condurre attività virtuali di team-building e ospitare eventi informali in modo che i Teams possano rilassarsi e distendersi, permettendo loro di legare

Coltivare la fiducia attraverso l'affidabilità, le azioni coerenti e la trasparenza, e dare l'esempio per ispirare gli altri a seguirlo

Sfida: Confusione su ruoli e responsabilità

Soluzione:

Definire chiaramente fin dall'inizio ruoli, KPI e metriche di esito positivo per il team e per ogni individuo, in modo che voi e il team siate sulla stessa pagina riguardo a ciò che definisce le prestazioni

Comunicate regolarmente queste metriche al team, in modo che capisca come può soddisfare le aspettative

Rivedere periodicamente i ruoli e le responsabilità e informare il team di eventuali cambiamenti

Promuovere la collaborazione interfunzionale per favorire la flessibilità e l'adattabilità

Sfida: disimpegno dei membri del team

Soluzione:

Allineare i ruoli e le responsabilità individuali agli obiettivi più ampi del team per sviluppare un senso di scopo e connessione

Riconoscere e apprezzare i contributi celebrando le attività cardine e i risultati individuali

Dare ai membri una piattaforma per esprimere le loro opinioni e idee e affrontare in modo proattivo i loro problemi e le loro preoccupazioni

Offrire ai membri del team l'opportunità di perseguire una crescita e uno sviluppo professionale in linea con le loro aspirazioni e i loro interessi individuali

Sfida: conflitto interpersonale

Soluzione:

Formare i membri del team a sfruttare abilità come l'ascolto attivo e il dialogo aperto per comunicare i problemi e affrontare i conflitti in modo tempestivo

Introdurre linee guida chiare e standardizzate per la gestione dei conflitti

Sfruttare tecniche di risoluzione dei conflitti come la negoziazione, il compromesso e la mediazione per trovare una via di mezzo

Concentrarsi su una cultura dell'empatia in cui i team possano condividere in modo oggettivo le proprie opinioni, pur essendo sensibili alle loro implicazioni

Sfida: Difficoltà a collaborare da remoto

Soluzione:

Investire instrumenti di collaborazione e tecnologie per consentire al team virtuale di coordinare le proprie attività

Condividere manuali o linee guida per i dipendenti sui canali di comunicazione e gli orari di lavoro preferiti

Programmare regolarmente dei check-in virtuali e incentivare la collaborazione a distanza

Offrire formazione e supporto ai dipendenti remoti per affrontare eventuali problemi tecnici o logistici

Come costruire team ad alte prestazioni: Ricapitolazione

Riunire capacità e qualità diverse

Creare obiettivi condivisi e uno scopo comune

Delegare e responsabilizzare

Incoraggiare una comunicazione bidirezionale e trasparente

Fornire risorse e supporto

Promozione dell'empatia e dell'intelligenza emotiva

Riconoscere i contributi e celebrare le attività cardine

Valorizzare l'agilità e l'adattabilità

Valutare le prestazioni regolarmente e in modo strutturato

Consentire un feedback regolare e costruttivo

Affrontare in modo proattivo le sfide attraverso la comunicazione, l'abilitazione, la formazione e il team-building

ClickUp: Il vostro strumento per costruire team ad alte prestazioni

La creazione di team ad alte prestazioni richiede una forte leadership, una visione strategica e un impegno all'eccellenza. ClickUp può essere il vostro partner coerente in questo percorso. Dalla coltivazione di un senso di condivisione al riequilibrio dei carichi di lavoro, ClickUp è un potente strumento per il project management per costruire e sostenere team ad alte prestazioni. Aiuta a costruire una base di comunicazione, collaborazione, impostazione degli obiettivi e miglioramento continuo per aiutare i team ad avere successo. Iscriviti per un account gratuito.

FAQs

**1. Quali sono le sei caratteristiche di un team di lavoro efficace?

Le sei caratteristiche dei team di lavoro efficaci comprendono

Obiettivi cancellati Comunicazione aperta Fiducia reciproca Diversità di competenze e prospettive Forte leadership Impegno per il miglioramento continuo

**2. Quali sono le 7C del team building?

Le 7C del team building includono Capacità, Cooperazione, Coordinamento, Comunicazione, Cognizione, Coaching e Condizioni.

**3. Quali sono i sei processi chiave dei team ad alte prestazioni?

I sei processi chiave dei team ad alte prestazioni includono