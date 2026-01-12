Contenuti generati dall'IA vs. contenuti generati dall'uomo: pro e contro

Mentre facevo ricerche per questo post sul blog, ho chiesto a Verse by Verse, la "musa sperimentale alimentata dall'IA" di Google, di scrivere una poesia sull'immaginazione robotica combinando gli stili di Edgar Allan Poe, Emily Dickinson e Ralph Waldo Emerson. Il risultato è il seguente.

Poesia generata dall'IA utilizzando Verse by Verse di Google Research

Dalla poesia alla letteratura, dal marketing fino al cinema, l'intelligenza artificiale (IA) sta facendo progressi costanti come strumento importante. Secondo gli ultimi dati, esistono 603 assistenti di scrittura basati sull'IA, compreso il nostro ClickUp Brain. Ogni software di scrittura, da Documenti Google a Quillbot, ora integra l'IA.

D'altra parte, più della metà dei professionisti del marketing intervistati da Salesforce utilizza già o sta sperimentando l'IA generativa per il proprio lavoro. Sotto forma di testo, immagini e persino video, i team stanno creando contenuti con l'IA. Che ci piaccia o no, i contenuti generati dall'IA coesistono già con quelli creati dall'uomo.

Se vuoi affrontare questa realtà e capire come funzionano insieme (o non funzionano), ecco una guida introduttiva sui pro e i contro dei contenuti generati dall'IA.

Comprendere i contenuti generati dall'IA

Prima di addentrarci nel dibattito tra contenuti generati dall'IA e contenuti scritti da esseri umani, cerchiamo innanzitutto di capire come funziona.

Cosa sono i contenuti generati dall'IA?

I contenuti generati dall'IA si riferiscono a qualsiasi testo o file multimediale creato da algoritmi di apprendimento automatico in risposta a input umani (noti come prompt). Per creare contenuti, puoi utilizzare strumenti di creazione di contenuti basati sull'IA, come ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini, ecc.

Come funzionano i contenuti generati dall'IA?

Un percorso tipico dell'utente per la creazione di contenuti generati dall'IA sarebbe il seguente.

Scegli il tuo strumento

Apri uno strumento di IA per creare contenuti. A seconda delle tue esigenze, della facilità d'uso, del prezzo, ecc., puoi scegliere tra un numero di generatori di testo basati sull'IA disponibili oggi.

Dai un prompt all'IA

Inserisci una descrizione del contenuto che desideri creare. Ad esempio, potresti dire: "scrivi un post su Twitter sul mio evento di socializzazione di questa sera" oppure "cos'è lo sviluppo rapido di applicazioni?"

Esamina il risultato

L'IA utilizzerà tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per comprendere i tuoi input e produrre risposte appropriate. Verificali per assicurarti che siano adatti alle tue esigenze.

Perfeziona il risultato

Non devi accettare la prima bozza così com'è. Dai all'IA ulteriori istruzioni. Ad esempio, potresti dire: "suddividi questo testo in punti elenco" o "usa più riferimenti cinematografici".

Controlla la qualità del risultato

L'IA non è onnisciente. Durante la creazione di contenuti generati dall'IA, potresti correre il rischio di imprecisioni, allucinazioni e, a volte, persino di divagazioni. Quindi, esegui un controllo di qualità approfondito.

Ora sei pronto per utilizzare i contenuti generati dall'IA nel modo che preferisci. Ecco alcuni dei modi più comuni in cui vengono utilizzati i contenuti generati dall'IA.

Come utilizzare i contenuti generati dall'IA?

Puoi utilizzare i contenuti generati dall'IA per qualsiasi scopo per cui utilizzi i testi scritti da esseri umani. Ecco alcuni esempi:

Brainstorming: usa lo strumento di IA per raccogliere idee, creare schemi e prime bozze, ecc., a cui potrai poi dare un tocco umano.

Riutilizzo dei contenuti: una volta creato un tipo di contenuto, usa l'IA per riutilizzarlo in altri contesti. Ad esempio, potresti inserire un post del blog nell'IA e chiedere:

Breve riepilogo/riassunto

Meta titolo e descrizione

Post sui social media

Promozioni tramite newsletter via email

Annunci sui motori di ricerca

Scalabilità dei contenuti: se devi scrivere descrizioni e-commerce per un numero grande di prodotti, l'IA è uno strumento fantastico. Può creare automaticamente contenuti per le tue pagine di prodotto in linea con il tono e lo stile del tuo marchio.

Traduzione: Sebbene non sia esperta in tutte le lingue, l'IA è uno strumento efficace per le traduzioni. Soprattutto per progetti su larga scala, come manuali di istruzioni, sottotitoli, ecc., l'IA può essere di grande aiuto.

Ciò comporta numerosi vantaggi.

Vantaggi e svantaggi dell'utilizzo di contenuti generati dall'IA

L'IA generativa apre nuove opportunità per la creazione di contenuti come nessun'altra tecnologia prima d'ora. I suoi vantaggi superano di gran lunga quelli offerti da qualsiasi altro strumento digitale.

Scalabilità

Il vantaggio principale dell'IA è la scalabilità che offre. A qualsiasi strumento di IA bastano 2-3 secondi per creare la prima bozza di un intero post sul blog su qualsiasi argomento, per quanto complesso. Immagina il numero di prime bozze che puoi generare ogni giorno lavorativo! Per non parlare del fatto che l'IA può effettivamente lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Efficienza

Gli strumenti di scrittura basati sull'IA sono efficaci nella creazione di contenuti su larga scala. Tuttavia, rendono anche i team umani più efficienti.

Generando istantaneamente prime bozze su qualsiasi argomento, eliminano il blocco dello scrittore

Fornendo contenuti su cui lavorare, l'IA riduce il tempo necessario agli autori per scrivere

Agendo come sparring partner, l'IA aiuta lo scrittore umano a esplorare idee e a vedere il risultato senza giudicarlo

Incorporando tutti i dati necessari, l'IA riduce al minimo i tempi di ricerca

Grazie al controllo ortografico, alla correzione di bozze e alla modifica, l'IA migliora l'efficienza in ogni fase del processo di scrittura.

Miglioramento della SEO

Gli strumenti di creazione di contenuti basati sull'IA rappresentano uno dei supporti SEO più efficaci a disposizione degli scrittori. Non solo offrono suggerimenti di parole chiave pertinenti, ma mostrano anche come queste possano essere integrate nell'articolo in modo organico, in modo che i tuoi contenuti si posizionino bene nei motori di ricerca.

Coerenza

Devi seguire una guida di stile? Devi mantenere un tono coerente? Hai un messaggio di marca che deve essere integrato ovunque? Niente paura. Gli strumenti di scrittura basati sull'IA possono garantire che tutti i tuoi contenuti seguano queste linee guida in modo coerente e appropriato.

Nonostante i numerosi vantaggi, i contenuti generati dall'IA non sono perfetti. Alcuni svantaggi fondamentali sono i seguenti.

Creatività limitata

In sostanza, uno strumento di IA prende i dati esistenti da varie origini dati e li trasforma in risposte comprensibili a domande specifiche. Quindi, nonostante la sua capacità di creare contenuti, l'IA è limitata dai confini dei dati utilizzati per addestrarla.

Ma soprattutto, l'IA non è ancora in grado di avere un'idea originale. Può stimolare l'ispirazione, offrendo agli autori umani un assaggio delle possibilità. Ma l'IA stessa deve ancora sviluppare la propria immaginazione, per così dire. Quindi, se due autori umani utilizzano lo stesso strumento per scrivere sullo stesso argomento, potrebbero finire per essere semplicemente copie l'uno dell'altro.

Qualità discutibile

Ogni generatore di contenuti basato sull'IA presenta una dichiarazione di non responsabilità, come questa di Google Gemini:

“Gemini potrebbe mostrare informazioni inesatte, anche riguardo alle persone, quindi ricontrolla le sue risposte.”

Questo perché l'IA non è ancora affidabile per la creazione di contenuti. Alcuni problemi di qualità che potresti incontrare sono:

Inesattezze : l'IA che inventa fatti, eventi e altre informazioni

Ridondanze : l'IA che si ripete o, peggio ancora, che complica o travisa le informazioni esistenti

Mancanza di contesto : l'IA non è ancora in grado di cogliere le sfumature dei vari contesti culturali

Mancanza di profondità : i contenuti generati dall'IA possono talvolta risultare superficiali, spesso limitandosi a riproporre conoscenze già esistenti o addirittura obsolete senza apportare alcuna nuova intuizione

Linguaggio innaturale : Ironia della sorte, i contenuti generati dall'IA possono risultare innaturali, goffi, robotici e privi di sentimento

Plagio: in fin dei conti, l'IA viene addestrata su dati disponibili pubblicamente, il che significa che i problemi relativi al copyright e al plagio rimangono ancora una zona d'ombra molto ampia

La necessità dell'intervento umano

Nessuno strumento di IA oggi crea contenuti che possano essere pubblicati senza l'intervento umano. Ogni strumento riconosce i rischi dell'IA e incoraggia gli utenti a sviluppare i propri processi di controllo qualità.

Ciò significa che, nonostante l'uso di strumenti di IA, le organizzazioni hanno ancora bisogno di scrittori, editor e correttori di bozze umani per rendere i contenuti degni di essere pubblicati. L'aggiunta di figure umane come supervisori nel processo apporta straordinari benefici che l'IA non è ancora in grado di ricreare. Ne parleremo nel prossimo paragrafo.

I vantaggi e gli svantaggi dei contenuti generati dall'uomo

Sulla stessa scala con cui abbiamo valutato i contenuti generati dall'IA, diamo un'occhiata anche a quelli scritti da esseri umani. I suoi maggiori vantaggi sono:

Creatività : gli autori umani spesso infondono nei loro contenuti una profondità di pensiero, immaginazione e alcune delle loro esperienze di vita che l'IA non potrà mai eguagliare

Accuratezza : gli esseri umani sono più propensi a individuare le inesattezze nel proprio lavoro e a effettuare verifiche approfondite dei fatti

Responsabilità : gli scrittori sono responsabili delle parole che scrivono; firmano i loro articoli!

Pensiero critico : gli scrittori mettono in discussione lo status quo, valutano in modo critico ciò che vedono e sentono e offrono spunti di riflessione che l'IA non è in grado di fornire

Comprensione contestuale: gli esseri umani possono adattare i propri contenuti in base alla sensibilità culturale, all'inclusività e in risposta al feedback

Il principale svantaggio dei contenuti scritti da esseri umani, tuttavia, è che sono limitati dalle capacità umane. C'è un limite a ciò che un singolo autore può fare. E nonostante il lavoro richiesto, gli esseri umani commettono errori. Sbagliano, fraintendono le cose e, in alcuni casi, potrebbero semplicemente avere una giornata no.

Questo non significa che i contenuti generati dall'IA siano inutili o che quelli scritti da esseri umani siano di parte. Nella prossima sezione vedremo come distinguere i due tipi di contenuti o come combinarli per soddisfare le tue esigenze.

Differenziare i contenuti generati dall'uomo da quelli generati dall'IA

In parole povere, i contenuti generati dall'uomo sono scritti da una persona. I contenuti generati dall'IA sono scritti da un algoritmo. Tuttavia, nel mondo di oggi, la distinzione non è così semplice. Ad esempio, cosa succede se una persona utilizza l'IA per elaborare una bozza di struttura, ma scrive la bozza del contenuto da sola? Anche la correzione di bozze è considerata parte della scrittura?

Queste domande esistenziali le lasciamo per un altro giorno. 🤷

Oggi ci concentreremo sulle differenze principali tra i contenuti generati dall'uomo e quelli generati dall'IA.

Creatività

Gli esseri umani sono intrinsecamente creativi. Dall'Iliade a TikTok, la creatività umana è all'origine di ogni singolo strumento e tecnologia che ci circonda. Pertanto, i contenuti generati dall'uomo avranno sempre il potenziale di esprimere immaginazione e creatività pura in un modo che l'IA semplicemente non può eguagliare.

I contenuti generati dall'IA sono una rivisitazione di ciò che già esiste. Laddove gli esseri umani sono limitati dalla velocità e dai volumi di produzione, l'IA non potrà mai produrre qualcosa di completamente originale. Inoltre, poiché tutti i contenuti nascono da prompt umani, si può affermare con certezza che, se c'è un po' di immaginazione in gioco, questa proviene dall'utente.

Autore umano 1️⃣ IA 0️⃣

Efficienza

Ogni scrittore fa fatica a trovare l'ispirazione e a creare costantemente contenuti di una certa qualità. Per quanto tu possa essere esperto o preparato, c'è un limite alla quantità di contenuti che puoi creare in una giornata lavorativa di 8 ore.

L'IA non ha davvero questo problema. La tua IA di fiducia non avrà il blocco dello scrittore quando le chiederai di sfornare un saggio di 1000 parole. Non dovrà lottare con l'ispirazione o con un calo di creatività. Quindi, i contenuti generati dall'IA sono più efficienti e coerenti di quanto i contenuti umani possano mai essere.

Autore umano 0️⃣IA 1️⃣

Soggettività e profondità emotiva

Gli esseri umani hanno vissuto esperienze concrete. A prescindere da classe sociale, casta, razza, età, genere, orientamento sessuale, ecc., esiste una moltitudine di esperienze che danno vita a narrazioni straordinarie e ricche di profondità emotiva. Questo rende i contenuti anche più coinvolgenti e commoventi per i lettori umani (che rappresentano ancora il pubblico più vasto).

La maggior parte degli strumenti di IA viene addestrata su set di dati esistenti, il che significa che non possiedono un'intelligenza propria. Questo li rende piuttosto uniformi e poco interessanti nella creazione di storie. Tuttavia, ciò non va confuso con l'essere oggettivi. Si tratta infatti di un concetto completamente nuovo che esploreremo di seguito.

Autore umano 1️⃣ IA 0️⃣

Pregiudizio

Ogni individuo è influenzato dalle conoscenze acquisite attraverso le proprie esperienze. Qualsiasi contenuto generi è il risultato di tali pregiudizi.

Ad esempio, un grafico che ritiene che i candidati con tatuaggi non siano adatti agli ambienti professionali potrebbe non creare mai immagini che li includano.

D'altra parte, l'IA viene addestrata su dati creati dagli esseri umani. I loro pregiudizi si riflettono negli algoritmi.

Ad esempio, in un famigerato incidente, un sistema di selezione dei curriculum basato sull'IA, addestrato sui curriculum dei dipendenti esistenti, ha imparato ad assegnare un punteggio elevato a chi indicava il baseball o il basket come hobby, mentre toglieva punti a chi indicava il softball.

In breve, il pregiudizio non è una questione che oppone l'uomo all'IA. Il pregiudizio è intrinsecamente umano e quindi insito anche nell'IA. Tuttavia, un essere umano è in grado di riconoscere tali pregiudizi (da solo o, ad esempio, se un supervisore glieli fa notare) e di impegnarsi per liberarsene.

Un'IA dovrà essere specificamente programmata per fare ciò che deve fare

Autore umano 0️⃣IA 0️⃣

Considerando lo stato attuale dell'IA generativa, la scrittura umana supera i vantaggi dei contenuti generati dall'IA. Tuttavia, ciò non significa che dovresti evitare del tutto i contenuti generati dall'IA. Infatti, l'efficienza generata dall'IA è straordinariamente preziosa se utilizzata in combinazione con l'immaginazione umana, l'originalità e il controllo di qualità.

In riepilogo, ecco qual è la differenza tra i contenuti generati dall'uomo e quelli generati dall'IA.

Funzionalità/funzione Contenuti generati dall'IA Contenuti generati dall'IA Originalità Probabilmente elevato Molto basso Efficienza Da basso a moderato Molto alto Coerenza Moderato Molto alto Scalabilità Impegnativo e costoso Più semplice ed economico Pregiudizio Possibile Possibile Affidabilità Elevato, quando viene applicato il pensiero critico D'altra parte, l'IA può generare allucinazioni ed essere imprecisa Qualità Da moderato ad alto, con esempi specifici e pertinenti Da basso a moderato, con ridondanze e un linguaggio poco scorrevole Ideale per Esigenze di contenuti creativi e coinvolgenti (ad es. romanzi, saggi, contenuti di marketing) Esigenze di contenuti standardizzati e ripetibili (ad es. documentazione tecnica, meta descrizioni, trascrizioni video)

Combinare la creatività umana e l'efficienza dell'IA

Sebbene si possa discutere animatamente sul tema "umano contro IA", la praticità impone che la strada migliore da seguire sia una combinazione ponderata delle due cose. Ecco come ciò si concretizza nella pratica con uno spazio di lavoro virtuale come ClickUp.

/IA come fonte di ispirazione; gli esseri umani come fonte di valore aggiunto

Il miglior utilizzo dell'IA oggi è l'ispirazione e l'ideazione. Apri uno strumento di scrittura basato sull'IA come ClickUp Docs e usa lo strumento IA di ClickUp per inserire il tuo prompt e iniziare con una prima bozza, oppure per riepilogare/riassumere il contenuto di una bozza già pronta.

Integra ClickUp Brain direttamente con i tuoi documenti

Non sai da dove iniziare? Prova il modello di scrittura dei contenuti di ClickUp: un modo semplice per creare contenuti coinvolgenti e di alta qualità.

L'IA per la ricerca; gli esseri umani per l'intuizione

I chatbot basati sull'IA sono ottimi assistenti di ricerca. Ti è mai capitato di bloccarti su "qual è la parola per..."? Il tuo assistente di ricerca può aiutarti. Hai dimenticato dove hai salvato il documento modificato? Connected Search può aiutarti. Hai bisogno dei dati organizzativi dal tuo strumento di project management? ClickUp Brain ha le risposte.

ClickUp Brain, il tuo assistente di ricerca perfetto

Tuttavia, se stai creando contenuti per un rapporto o una proposta, è necessario il tuo intuito umano. I riassuntori di documenti basati sull'IA possono fornirti le informazioni necessarie per ricavarne approfondimenti.

Ad esempio, il tuo strumento di project management potrebbe mostrare che i tuoi team impiegano in media due settimane per pubblicare ogni post sul blog. Potrebbe anche indicare che questo tempo è aumentato rispetto a una settimana, che era lo standard sei mesi fa. Ma questo potrebbe significare:

La dimensione del tuo team è ridotta

I tuoi team sono esausti

La lunghezza e la qualità dei tuoi contenuti sono aumentate

Hai ridotto il numero di post sul blog e ti stai concentrando invece sui contenuti video

Tali intuizioni e i relativi elementi da intraprendere devono comunque provenire da un essere umano dotato di pensiero.

A proposito, se gestisci un team di redattori, ecco una guida introduttiva su come utilizzare l'IA nel content marketing che potrebbe esserti utile.

Gli esseri umani per l'immaginazione; /IA per la scalabilità

Prendiamo l'esempio dei contenuti per i materiali di marketing. I contenuti pubblicati sono innumerevoli. Anche le parole chiave a coda più lunga hanno centinaia di pagine di contenuti. Ciò che differenzia un'organizzazione di successo dalle altre è quanto i suoi contenuti siano unici, coinvolgenti, interessanti e di valore. Questo richiede l'immaginazione umana.

Da lì, l'IA può prendere il sopravvento. Può correggere le bozze e verificare la coerenza di tono e stile. Può creare materiale di distribuzione per i social media, le email, i copioni video, ecc. L'IA può anche personalizzare i contenuti per vari gruppi di pubblico senza alcuno sforzo.

In questo modo, combinando la creatività umana con l'efficienza dell'IA, le organizzazioni possono creare contenuti davvero straordinari.

Potenzia il tuo processo di creazione di contenuti con ClickUp

Per scrivere una poesia, Verse by Verse di Google richiede di fare alcune cose, come scegliere lo stile poetico, selezionare tre autori che fungeranno da muse e scrivere anche la prima riga. Una volta fatto questo, l'IA ti offre diverse opzioni tra cui scegliere: a questo punto, devi scegliere tu stesso la riga successiva.

Il punto è che l'IA generativa non è (ancora) un'entità senziente in grado di creare contenuti da sola. Tuttavia, è un assistente competente che può aiutare con l'ispirazione, l'ideazione, la ricerca, il controllo ortografico, la correzione di bozze, ecc.

È efficiente, ma anche inaffidabile. Manca di soggettività, ma è anche di parte. È coerente, ma la sua qualità può essere discutibile.

Nonostante questi dilemmi, gli utenti accaniti dell'IA per la generazione di contenuti sanno che può essere potente se utilizzata con saggezza. Può essere d'aiuto in numerosi casi d'uso nell'ambito del flusso di lavoro quotidiano di uno scrittore. Che tu stia scrivendo il riepilogo/riassunto della tua riunione in piedi, un'email di addio sentita o il discorso del Presidente, l'IA ha qualcosa da offrire.

Integrata nello strumento di project management ClickUp, l'IA può aiutarti a trovare attività correlate, rispondere a domande sui progetti, riepilogare documenti lunghi, sviluppare idee con esempi, creare modelli per la scrittura di contenuti e molto altro ancora.

Prova ClickUp gratis oggi stesso.