Modelli di bilancio gratis per Documenti Google

Avete appena avviato una piccola azienda. Avete avuto i primi clienti o i primi ordini. Tuttavia, le spese stanno sfuggendo di mano e non sapete se state realizzando dei profitti!

Sì, la stesura del bilancio può sembrare opprimente, soprattutto se non si ha idea da dove iniziare o di quale sia il processo di stesura del bilancio. Avete bisogno di un modello di bilancio che vi aiuti. È qui che entrano in gioco i modelli di bilancio di Google Documenti.

Grazie ai modelli di bilancio personalizzabili e gratuiti, Documenti Google offre la flessibilità necessaria per monitorare le spese senza dover ricorrere a software complicati. Potete facilmente condividere il file con il vostro account dalla cartella di Google Drive, in modo che la vostra contabilità sia trasparente e facile da seguire.

Sia che stiate gestendo un'azienda o pianificando una vacanza con la famiglia, questi modelli di budget modelli di bilancio possono aiutare a semplificare la pianificazione finanziaria in pochi clic. Anche noi abbiamo qualche consiglio da darvi. Ma prima scopriamo cosa bisogna cercare.

Cosa rende un buon modello di bilancio per Google Documenti?

Un buon modello di bilancio per Documenti Google deve avere diverse funzioni chiave per garantire che sia funzionale e facile da usare.

Ecco alcuni aspetti essenziali da considerare:

Calcoli automatizzati: Il modello deve avere formule integrate per calcolare automaticamente totali, differenze e altre cifre rilevanti. Questo riduce il rischio di errori e fa risparmiare tempo

Categorie complete: Deve includere tutte le categorie necessarie per le entrate e le uscite. Potrebbe comprendere sezioni per i costi fissi (come l'affitto o il mutuo), le spese variabili (come i rinfreschi e l'intrattenimento) e i risparmi o gli investimenti

Opzioni di personalizzazione: Un buon modello dovrebbe essere facilmente personalizzabile per adattarsi alle vostre esigenze. Dovrebbe essere possibile aggiungere o rimuovere categorie, regolare le formule e personalizzarle in base alla propria situazione finanziaria

Ausili visivi: L'inclusione di grafici e diagrammi può aiutare a visualizzare i dati finanziari, rendendo più facile la comprensione dei modelli di spesa e della salute finanziaria

Accessibilità: Trattandosi di un modello di Google Documenti, dovrebbe essere facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo con accesso a Internet. Ciò consente aggiornamenti in tempo reale e collaborazione, se necessario

Istruzioni e suggerimenti: Il modello dovrebbe includere una sezione con le istruzioni per l'uso e i suggerimenti per un bilancio efficace, che possono essere molto utili, soprattutto per i principianti

Aggiornamenti regolari: Il modello deve essere aggiornato regolarmente per riflettere eventuali cambiamenti nella vostra situazione finanziaria o nei vostri obiettivi. In questo modo si garantisce che il bilancio rimanga pertinente e utile

Il modello deve essere facile da capire e da usare, anche per chi non ha dimestichezza con il bilancio. Titoli, etichette e istruzioni cancellate sono essenziali

I migliori modelli di bilancio per Documenti Google

Che siate alla ricerca di un modello di bilancio mensile, di uno annuale o di un modello di bilancio annuale o semplicemente per uso personale, in questo elenco c'è qualcosa che fa per voi:

1. Modello di bilancio per Documenti Google con grafici di Template.net

via Modello.net Cercate un modo dinamico per gestire le vostre finanze? Il Modello di bilancio per Documenti Google con grafici di Template.net lo semplifica.

Questo modello di bilancio annuale crea grafici che si aggiornano automaticamente man mano che si inseriscono i dati, trasformando numeri noiosi in un'istantanea chiara e visiva della vostra situazione finanziaria. Se preferite vedere le tendenze invece di fissare righe di numeri, questo modello è perfetto per voi!

Che si tratti del monitoraggio delle spese mensili o del budget per un nuovo progetto, questo modello aiuta a visualizzare i modelli nel tempo. Inoltre, è completamente personalizzabile: modificate le categorie e le etichette per adattarle alle vostre esigenze. Volete trasformarlo in un modello di bilancio annuale per la vostra azienda o usarlo per tenere sotto controllo il bilancio familiare? È flessibile quanto volete!

2. Modello di bilancio per la pensione da Template.net

via Modello.net Il piano di pensionamento non deve essere un'esperienza travolgente. Il Modello di bilancio per la pensione di Template.net semplifica la mappatura delle vostre finanze post-pensionamento.

Che la pensione sia lontana anni o proprio dietro l'angolo, questo modello semplifica il processo, aiutandovi a prevedere e monitorare le vostre entrate e uscite.

È facile da usare, con sezioni personalizzabili per le entrate da "Sicurezza", "Investimenti" o "Costi di vita stimati" Una calcolatrice incorporata in questo modello di bilancio gratis fa il lavoro duro per voi, in modo che possiate concentrarvi sui vostri anni d'oro invece di snocciolare numeri!

3. Documento Google Documenti Bilancio Immobiliare Modello da Template.net

via Modello.net Semplificate il processo di gestione degli investimenti immobiliari con il programma Modello di bilancio immobiliare in Documenti Google da Modello.net.

Questo modello di bilancio gestisce le complessità della gestione di più proprietà, sia che siate un agente immobiliare, un gestore di immobili o un investitore.

È possibile monitorare facilmente costi come i pagamenti del mutuo, le riparazioni, le tasse sulla proprietà e le entrate derivanti da affitti o vendite. E poiché è dotato di formule integrate, non dovrete preoccuparvi dei calcoli manuali: è tutto terminato per voi!

4. Modello di bilancio di viaggio per Documenti Google da Docs and Slides

via Documenti e diapositive Pianificare un viaggio dovrebbe essere divertente, non uno stress di numeri. Il Modello di bilancio di viaggio in Google Documenti di Documenti e Slides rende il bilancio dell'avventura divertente quanto la vacanza.

Che si tratti di un viaggio aziendale, di una fuga in solitaria o di una vacanza in famiglia, questo modello rende tutto più semplice.

È diviso in sezioni semplici: trasporto, alloggio, pasti e attività. È anche possibile impostare limiti di budget per ogni categoria e monitorare le spese in tempo reale.

Inoltre, è super facile da usare e accessibile da qualsiasi dispositivo, il che lo rende il compagno di viaggio perfetto.

5. Modello di bilancio familiare in Google Documenti da Docs and Slides

via Documenti e diapositive Il Modello di bilancio familiare in Google Documenti da Documenti e Slides può aiutarvi a gestire facilmente le finanze della vostra famiglia.

Questo modello organizza tutto in sezioni chiare, dalla spesa alle bollette, dalle spese scolastiche agli hobby.

È facile da usare, con formule integrate che calcolano automaticamente i totali, in modo da sapere sempre esattamente dove vanno a finire i soldi. Che si tratti di tagli o di risparmi per obiettivi futuri, questo modello vi aiuta a tenere sotto controllo le vostre finanze senza sudare troppo.

Limiti dell'uso di Documenti Google per pianificare il budget

I modelli di bilancio di Google sono ottimi per iniziare la gestione del budget, ma hanno dei limiti.

Ecco cosa potreste incontrare man mano che le vostre esigenze di budgeting crescono.

1. Funzioni di reportistica di base

Se siete titolari di un'azienda, potreste scoprire che la reportistica di base generata da Documenti Google non è sufficiente. La piattaforma non dispone di automazioni avanzate, per cui sarete costretti a compilare manualmente i dati e a creare formule.

Questo processo può richiedere molto tempo e aumenta la possibilità di errori umani. Quindi, se avete bisogno di reportistica finanziaria più dettagliata, potrebbe sembrare di tornare a fare le cose alla vecchia maniera.

2. Nessun allineamento tra attività e budget

Un altro inconveniente? Non è possibile allineare facilmente budget specifici a progetti specifici. Ad esempio, si vuole monitorare la corrispondenza tra le spese e le attività cardine del progetto o analizzare il rischio di costo del progetto per una nuova impresa - Google Documenti non lo farà per voi.

Dovrete incrociare manualmente i dati provenienti da diversi luoghi, rendendo il monitoraggio del budget specifico del progetto più complicato di quanto dovrebbe essere.

3. Integrazioni al limite

I Documenti Google si integrano con molti strumenti, ma non tutti sono utili per il budget o l'account. Senza un'integrazione perfetta con il software finanziario, si rischia di aggiornare manualmente e regolarmente i numeri su piattaforme diverse.

Questo fa perdere tempo e aumenta il rischio di errori nel bilancio.

4. Opzioni di personalizzazione minime

Certo, i modelli sono personalizzabili, ma quando l'azienda cresce e i dati finanziari diventano più complessi, sarà più difficile gestire tutto in Google Documenti.

Gestire più categorie di bilancio o coordinare i team in un unico documento può diventare disordinato e inefficiente.

5. Mancano funzioni dinamiche

Se siete alla ricerca di funzionalità avanzate come tabelle pivot dinamiche o allocazioni automatizzate dei costi, Google Documenti non è in grado di soddisfarvi. La gestione di intricati documenti finanziari e piani di progetto può diventare goffa e soggetta a errori.

Inoltre, collaborare con gli altri in tempo reale è più difficile senza funzionalità/funzione di chat integrate per rendere le cose più fluide.

Modelli di budget alternativi

Ecco alcuni Alternative ai modelli di Google Documenti da ClickUp se cercate altri modelli di bilancio per semplificare le vostre finanze: per la vostra azienda, per un progetto specifico o semplicemente per voi stessi.

1. Modello di bilancio semplice ClickUp

Il Modello di bilancio semplice di ClickUp è il migliore amico dei principianti. Crea gestire le entrate e le uscite mensili un gioco da ragazzi. Con Visualizzazioni personalizzate, come la "Visualizzazione del piano di bilancio", la "Visualizzazione delle entrate" e la "Visualizzazione delle spese", potete facilmente organizzare i vostri dati finanziari nel modo che più vi aggrada.

Ecco alcuni vantaggi offerti da questo modello:

Offre un metodo semplice per monitorare le entrate e le uscite

Aiuta a individuare le opportunità di risparmio sui costi

Consente la creazione e il rispetto di obiettivi realizzabili

Evidenzia le potenziali aree di crescita finanziaria

Cosa c'è di meglio? Ha formule incorporate e monitoraggio automatizzato, per cui non dovrete snocciolare numeri manualmente. Sia che stiate gestendo le finanze personali o le spese di una piccola azienda, questo modello vi terrà in carreggiata senza essere sopraffatti.

2. Modello di bilancio aziendale ClickUp

Se avete un'azienda di piccole dimensioni, il modello Modello di bilancio aziendale ClickUp può fungere da tracciatore di bilancio mentre voi vi concentrate sulla gestione dell'azienda. È stato progettato per gestire qualsiasi cosa, dai costi operativi alle spese per progetti, fornendo una visualizzazione a volo d'uccello della vostra salute finanziaria.

Grazie ai campi personalizzati, alle categorie di spesa e al monitoraggio dello stato, semplifica anche i dati finanziari più complessi. Inoltre, è progettato per i team e offre funzionalità/funzione di collaborazione e visualizzazioni multiple per il monitoraggio delle spese e la previsione delle entrate. Si integra inoltre perfettamente con gli strumenti di project management di ClickUp, in modo da poter monitorare facilmente il flusso di cassa e allineare le strategie finanziarie agli obiettivi.

Inoltre, ClickUp Finanza offre una suite completa di strumenti che aiutano a gestire efficacemente il budget e il piano finanziario.

Monitoraggio degli obiettivi finanziari e gestione dei propri account con ClickUp Finance

Ecco alcune funzionalità/funzione chiave:

Piano di bilancio: Create bilanci dettagliati e monitorate le vostre spese rispetto ad essi. Campi personalizzati e stati personalizzati aiutano a categorizzare e monitorare facilmente le spese

Create bilanci dettagliati e monitorate le vostre spese rispetto ad essi. Campi personalizzati e stati personalizzati aiutano a categorizzare e monitorare facilmente le spese Obiettivi finanziari: Impostare e tenere traccia degli obiettivi finanziari con il supporto di un'apposita funzione ClickUp Obiettivi assicurandovi di rimanere in linea con i vostri piani finanziari

Impostare e tenere traccia degli obiettivi finanziari con il supporto di un'apposita funzione ClickUp Obiettivi assicurandovi di rimanere in linea con i vostri piani finanziari Monitoraggio delle spese : Consolidamento di tutte le spese in un unico luogo, per vedere facilmente dove va il denaro e identificare le aree di risparmio

: Consolidamento di tutte le spese in un unico luogo, per vedere facilmente dove va il denaro e identificare le aree di risparmio Dashboard personalizzati: Costruire Dashboard di ClickUp per generare reportistica di alto livello sullo stato finanziario, comprese le allocazioni di budget, le spese effettive e i profitti

Costruire Dashboard di ClickUp per generare reportistica di alto livello sullo stato finanziario, comprese le allocazioni di budget, le spese effettive e i profitti Calcoli automatizzati: Esecuzione di potenti calcoli utilizzando i dati numerici delle attività, in modo simile a Excel, ma integrato nel flusso di lavoro del project management

Esecuzione di potenti calcoli utilizzando i dati numerici delle attività, in modo simile a Excel, ma integrato nel flusso di lavoro del project management Attività ricorrenti: Impostate attività ricorrenti per pagamenti regolari, in modo da non perdere mai una scadenza. Una volta effettuato un pagamento, può creare automaticamente una nuova attività per il ciclo successivo

Impostate attività ricorrenti per pagamenti regolari, in modo da non perdere mai una scadenza. Una volta effettuato un pagamento, può creare automaticamente una nuova attività per il ciclo successivo Integrazioni : Connessione con oltre 1.000 integrazioni, tra cui Slack, Google Drive, Teams e altro, per semplificare i processi di gestione finanziaria

: Connessione con oltre 1.000 integrazioni, tra cui Slack, Google Drive, Teams e altro, per semplificare i processi di gestione finanziaria **Generare report finanziari dettagliati e analisi per monitorare le spese, confrontare i costi effettivi con gli importi preventivati e prendere decisioni finanziarie informate

3. Modello di bilancio personale ClickUp

Il Modello di bilancio personale ClickUp consente di registrare le entrate e le uscite mensili, di fissare obiettivi finanziari e di monitorare lo stato di risparmio o di riduzione del debito.

I campi personalizzati permettono di tenere traccia di tutto, dall'affitto a cose divertenti come gli hobby e l'intrattenimento. Grazie ai calcoli automatizzati e alle Visualizzazioni ClickUp come la vista Elenco o la vista Calendario, è facile visualizzare le proprie abitudini di spesa a colpo d'occhio e regolare il budget in base alle necessità.

4. Modello di budget di project management di ClickUp

State gestendo più progetti? Il Modello di budget per il project management di ClickUp consente di assegnare e monitorare i budget di più progetti assicurando che la salute finanziaria dell'organizzazione rimanga sotto controllo in ogni fase.

Questo modello consente anche di:

Fornire una panoramica chiara del progetto e dei suoi costi per migliorare la previsione e la gestione del budget

Individuare tempestivamente potenziali rischi o problemi inaspettati

Aiutare a trovare opportunità di risparmio o di aumento dell'efficienza

Permettere di confrontare i costi effettivi con quelli preventivati per valutare le prestazioni

I campi personalizzati per i costi specifici del progetto, come manodopera, materiali e spese generali, semplificano il monitoraggio di tutte le spese in tempo reale. Inoltre, si integra con gli strumenti di collaborazione di ClickUp, in modo che il team possa assegnare attività, chattare e monitorare lo stato finanziario e del progetto in un unico luogo.

5. Modello di bilancio di marketing ClickUp

Il Modello di budget per il marketing di ClickUp è un must per i team di marketing. Aiuta a tenere traccia dei costi delle campagne su diversi canali, come i social media, la pubblicità o la creazione di contenuti.

Dispone di campi personalizzati per categorizzare le spese in base alla campagna o all'obiettivo e di ClickUp Obiettivi integrati per monitorare il budget insieme agli indicatori di prestazione chiave (KPI). Questo modello assicura che i vostri soldi per il marketing siano spesi bene. È perfetto per qualsiasi strategia di marketing basata sui dati che desideri ottimizzare il ROI.

Ecco altri vantaggi di questo modello:

Ottenere una visione chiara dellaallocazione delle risorse finanziarie per le vostre iniziative di marketing

Migliorare la capacità di prevedere le spese e i budget di marketing futuri in modo più efficiente

Ottenere una panoramica dettagliata di tutte le attività di marketing e dei costi associati

Monitoraggio e valutazione del ritorno sull'investimento (ROI) dei vostri lavori richiesti dal marketing

6. Modello di bilancio per eventi ClickUp

Pianificare un evento può sembrare di gestire una dozzina di cose contemporaneamente, ma la Modello di budget per eventi ClickUp semplifica la gestione. Che si tratti di locali, catering, intrattenimento o altri costi dell'evento, questo modello monitora tutto per garantire il rispetto del budget.

Questo modello consente di:

Stabilire obiettivi e budget per ogni evento

Consolidare tutte le spese in un'unica posizione

Valutare le spese e prendere decisioni rapide e informate

Grazie ai campi personalizzati per ogni spesa, è possibile monitorare le spese e regolarsi di conseguenza. Inoltre, con Attività di ClickUp di ClickUp, è possibile assegnare le responsabilità di budget ai membri del team e monitorare lo stato complessivo del progetto in un'unica soluzione. È lo strumento perfetto per chi pianifica un evento, grande o piccolo che sia.

7. Modello di bilancio universitario ClickUp

Con tante cose che accadono contemporaneamente, la gestione delle finanze all'università può essere impegnativa. Il Modello di bilancio universitario ClickUp è la soluzione più semplice!

Vi aiuta a monitorare le entrate e le uscite mensili, dalle tasse universitarie ai libri di testo, dall'affitto alla spesa, il tutto in un unico documento facile da gestire.

Inoltre, questo modello vi aiuta a..:

Monitorare le spese e migliorare la gestione finanziaria

Organizzarsi con le tasse universitarie, i pagamenti dei prestiti e le altre spese legate all'università

Confrontare rapidamente i costi con le entrate

Pianificare le spese future

8. Modello di rapporto sul bilancio ClickUp

Avete bisogno di una relazione finanziaria dettagliata? Il Modello di reportistica di bilancio ClickUp è la soluzione ideale. Permette di monitorare le spese pianificate rispetto a quelle effettive, visualizzando in modo chiaro gli obiettivi finanziari rispetto a ciò che accade.

Questo modello di documento offre:

Stati personalizzati: Monitoraggio delle diverse fasi dei report di bilancio con vari stati personalizzati

Monitoraggio delle diverse fasi dei report di bilancio con vari stati personalizzati Campi personalizzati: Organizzare e aggiungere attributi ai report di bilancio per una facile visualizzazione delle informazioni di bilancio

Organizzare e aggiungere attributi ai report di bilancio per una facile visualizzazione delle informazioni di bilancio Viste personalizzate: Costruite il vostro flusso di lavoro ClickUp a partire da questo modello, includendo viste Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario e altro ancora

Costruite il vostro flusso di lavoro ClickUp a partire da questo modello, includendo viste Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario e altro ancora Project management: Migliora il monitoraggio dei report di budget con funzionalità/funzioni quali reazioni ai commenti, attività secondarie annidate, assegnatari multipli e impostazioni di priorità

9. Modello di proposta di bilancio di ClickUp

Il Modello di proposta di budget di ClickUp semplifica la creazione di proposte finanziarie per qualsiasi progetto. Grazie ai campi personalizzati per la suddivisione dei costi (manodopera, materiali e spese generali), è possibile organizzare e presentare facilmente le proprie esigenze di finanziamento.

Ecco come si può utilizzare modello di proposta di bilancio :

Raccolta di informazioni : Iniziare a raccogliere tutti i dettagli rilevanti sul progetto o sull'evento, compresa la portata, i costi stimati, la Sequenza prevista e altri dati pertinenti

: Iniziare a raccogliere tutti i dettagli rilevanti sul progetto o sull'evento, compresa la portata, i costi stimati, la Sequenza prevista e altri dati pertinenti Impostazione della sequenza temporale : Con le informazioni a disposizione, stabilire una Sequenza per il progetto. Questo aiuta a determinare quando si verificheranno le spese e quando si prevedono le entrate

: Con le informazioni a disposizione, stabilire una Sequenza per il progetto. Questo aiuta a determinare quando si verificheranno le spese e quando si prevedono le entrate **Calcolare i costi previsti, sia per quanto riguarda i costi fissi (come la manodopera e i materiali) sia per quanto riguarda i costi non fissi (come le spese di marketing)

Redigere la proposta di budget: Compilare la proposta di budget utilizzando un foglio di calcolo o un software adatto, inserendo tutti i dati necessari

Compilare la proposta di budget utilizzando un foglio di calcolo o un software adatto, inserendo tutti i dati necessari Rivedere e correggere: Rivedere attentamente la proposta di budget completata per assicurarne l'accuratezza. Effettuare tutte le revisioni necessarie prima di finalizzarla e inviarla

Semplificare il budget con ClickUp

I modelli di budget sono strumenti preziosi sia per i privati che per le aziende. Forniscono un quadro strutturato per il monitoraggio di entrate, spese e risparmi, aiutandovi a prendere decisioni finanziarie informate e a raggiungere i vostri obiettivi.

Sebbene Documenti Google offra una piattaforma versatile per la creazione di modelli di bilancio, alcuni limiti possono complicare il piano di bilancio.

Tuttavia, ClickUp offre molti modelli di pianificazione del bilancio per semplificare il flusso di lavoro. Grazie a funzionalità come campi personalizzati, automazione e altri strumenti di collaborazione, questi modelli gratis si adattano a qualsiasi esigenza finanziaria.

Prendete il controllo del vostro budget e semplificate il piano finanziario, indipendentemente dalla dimensione o dalla complessità del progetto.