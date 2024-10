15 migliori modelli di bilancio in Excel gratuiti

Microsoft Excel è stata l'opzione di base per l'elaborazione dei dati e la sua abilità come gestore di denaro è incomparabile.

Dalle famiglie esperte di tecnologia alle aziende affermate, tutti utilizzano Microsoft Excel per gestire le finanze . Ha infuso prudenza finanziaria negli utenti, una cella alla volta.

Con poche formule, è possibile Da fare una analisi costi-benefici per lanciare un nuovo prodotto, monitorare le entrate e le uscite o calcolare il patrimonio pensionistico.

La cosa migliore è che non dovete sempre partire da zero. Troverete diversi modelli di bilancio gratis in cui dovrete inserire i vostri dati per avere visibilità della vostra salute finanziaria. Stiamo compilando un elenco di 15 modelli di bilancio gratis per facilitarvi il lavoro.

**Cosa cercare nei modelli di bilancio in Excel?

Cercate le seguenti funzionalità/funzioni nei modelli di bilancio Excel per valutare se possono soddisfare le vostre esigenze:

Interfaccia facile per l'utente : Microsoft Excel è un editor di fogli di calcolo molto facile da usare; il modello deve mantenere queste qualità. Dovrebbe offrire un layout chiaro e intuitivo che faciliti l'inserimento dei numeri e la comprensione dei dati finanziari

: Microsoft Excel è un editor di fogli di calcolo molto facile da usare; il modello deve mantenere queste qualità. Dovrebbe offrire un layout chiaro e intuitivo che faciliti l'inserimento dei numeri e la comprensione dei dati finanziari Specificità : Poiché utenti diversi hanno esigenze diverse, i modelli di bilancio devono corrispondere ai requisiti e alle applicazioni specifiche dell'utente per una maggiore comodità

: Poiché utenti diversi hanno esigenze diverse, i modelli di bilancio devono corrispondere ai requisiti e alle applicazioni specifiche dell'utente per una maggiore comodità Completo : Cercate un modello che copra in modo olistico tutti gli aspetti della gestione finanziaria. Verificate la presenza di metriche finanziarie quali entrate, spese, risparmi, investimenti, debiti, passività, margini, ecc. che siano in linea con le vostre esigenze

: Cercate un modello che copra in modo olistico tutti gli aspetti della gestione finanziaria. Verificate la presenza di metriche finanziarie quali entrate, spese, risparmi, investimenti, debiti, passività, margini, ecc. che siano in linea con le vostre esigenze Personalizzabilità : Deve offrire un alto grado di personalizzazione e consentire agli utenti di modificare le categorie, aggiungere o rimuovere sezioni, modificare le formule in base alle proprie esigenze finanziarie e altro ancora

: Deve offrire un alto grado di personalizzazione e consentire agli utenti di modificare le categorie, aggiungere o rimuovere sezioni, modificare le formule in base alle proprie esigenze finanziarie e altro ancora Automazioni : Cercare modelli con formule, funzioni e macro incorporate che eseguano tutti i calcoli senza alcun intervento manuale per risparmiare tempo e ridurre gli errori

: Cercare modelli con formule, funzioni e macro incorporate che eseguano tutti i calcoli senza alcun intervento manuale per risparmiare tempo e ridurre gli errori Visualizzazione dei dati : Considerate modelli che rappresentino visivamente i vostri dati finanziari attraverso grafici e diagrammi interattivi per rendere più facile l'analisi delle tendenze finanziarie o prendere decisioni informate basate sui dati

: Considerate modelli che rappresentino visivamente i vostri dati finanziari attraverso grafici e diagrammi interattivi per rendere più facile l'analisi delle tendenze finanziarie o prendere decisioni informate basate sui dati Reportistica finanziaria : Optate per un modello che generi report finanziari dettagliati, in quanto aiuta a mantenere la conformità e la trasparenza attraverso un registro verificabile

: Optate per un modello che generi report finanziari dettagliati, in quanto aiuta a mantenere la conformità e la trasparenza attraverso un registro verificabile Compatibilità : Assicurarsi che il modello sia compatibile con la versione di Microsoft Excel in uso. Inoltre, verificate la compatibilità con altre applicazioni, software o dispositivi con cui potreste integrarlo per la gestione finanziaria

: Assicurarsi che il modello sia compatibile con la versione di Microsoft Excel in uso. Inoltre, verificate la compatibilità con altre applicazioni, software o dispositivi con cui potreste integrarlo per la gestione finanziaria Accessibilità : Selezionate un modello che sia facilmente accessibile su vari dispositivi. Non limitatevi a visualizzare la compatibilità, ma verificate anche come viene visualizzato su più schermi per facilitarne l'uso

: Selezionate un modello che sia facilmente accessibile su vari dispositivi. Non limitatevi a visualizzare la compatibilità, ma verificate anche come viene visualizzato su più schermi per facilitarne l'uso Sicurezza: Poiché i modelli di bilancio Excel contengono dati finanziari sensibili, è necessario che siano sicuri. Cercate funzionalità/funzione come la crittografia o la protezione con password per salvaguardare i vostri dati critici da accessi non autorizzati

I migliori Modelli di bilancio Excel gratis (Mensili, Settimanali, Personali e altro)

Ora che abbiamo capito cosa cercare, ecco cinque eccellenti modelli di bilancio in Excel modelli di foglio elettronico per aiutarvi a gestire il vostro budget:

1. Mensile Modello Excel per il bilancio familiare

via Microsoft Gestite le finanze della vostra famiglia senza sforzo con questo Modello di bilancio familiare in Excel .

Vi mette a capo del benessere finanziario della vostra famiglia. Basta inserire i dati di spesa nella scheda appropriata di questo modello di bilancio mensile e lasciare che il programma faccia il suo lavoro. Il pianificatore del bilancio familiare vi aiuta a monitorare le vostre entrate mensili, a capire il vostro comportamento di spesa e a tenere traccia dei vostri obiettivi di risparmio.

Personalizzate le categorie della scheda Spese mensili in base alle esigenze e alle spese della vostra famiglia. La scheda Riepilogo/riassunto spese offre una ripartizione dettagliata del flusso di cassa e degli obiettivi finanziari.

2. Modello di bilancio mensile semplice in Excel

via Microsoft Il Modello di bilancio mensile semplice in Excel vi mette alla postazione di guida nella gestione del vostro budget.

Questo modello, facile da usare modello di bilancio mensile è stato progettato per rendere il bilancio un gioco da ragazzi. Utilizzatelo per confrontare le vostre entrate mensili con le vostre spese e il corrispondente surplus o deficit. In questo modo si ottiene visibilità sulla destinazione del denaro e su come ottimizzare il budget per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Che si tratti di gestire il proprio budget mensile o di pianificare il futuro, questo strumento può facilmente fondersi con le vostre aspirazioni finanziarie. Utilizzatelo per prendere decisioni intelligenti e informate sul vostro denaro.

3. Modello di reportistica delle spese in Excel

via Microsoft Il Modello di reportistica delle spese in Excel semplifica il monitoraggio finanziario. È uno strumento potente per monitorare le spese e confrontare i costi preventivati con i valori effettivi. È possibile personalizzare questo tracciatore di spese in base alle proprie esigenze, aggiungendo o eliminando colonne o modificando le categorie di spesa nelle diverse intestazioni.

Questo modello di reportistica delle spese offre un'eccellente versatilità, flessibilità e convenienza, consentendo di monitorare le spese aziendali e le finanze personali. Questo modello di bilancio gratuito consente di rispettare il budget e di prendere decisioni migliori in materia di spese.

4. Modello di bilancio personale in Excel

via Microsoft Date priorità alla salute e al benessere finanziario con questo Modello di bilancio personale in Excel . È uno strumento completo per monitorare le spese e le passività mensili, come le spese di viaggio, i prestiti per l'alloggio, ecc.

Questo foglio di bilancio personale automatizza i calcoli finanziari e garantisce un maggiore controllo sulle proprie finanze, poiché consente di ottenere rapidamente una panoramica di ciò che si fa con il proprio denaro.

Se desiderate massimizzare le vostre entrate attraverso il risparmio o colmare il divario tra i costi progettati e le spese effettive, questo modello di bilancio si allinea ai vostri obiettivi finanziari personali.

5. Modello di riepilogo/riassunto di bilancio in Excel

via Microsoft Rimanete aggiornati sulle finanze della vostra azienda grazie a questo Modello di riepilogo/riassunto del bilancio in Excel .

Si tratta di uno strumento potente per gestione dei costi che consente di monitorare le entrate e le uscite, di progettare le entrate e altro ancora. Dispone di varie categorie di spese aziendali e di un pratico grafico che riepiloga i dettagli di bilancio.

Utilizzatelo per monitorare le prestazioni finanziarie e lo stato di salute della vostra azienda, confrontando le spese progettate con quelle effettive, monitorando i costi del personale e identificando le aree di miglioramento. Questo modello di bilancio aziendale semplifica la gestione finanziaria per rendere la vostra azienda più redditizia.

Limiti dell'uso dei modelli di bilancio Excel

I modelli di bilancio Excel offrono molti vantaggi, ma hanno anche dei limiti. Ecco una panoramica di alcune sfide che potreste incontrare utilizzando i modelli di bilancio Excel:

La voce manuale dei dati : Pur essendo un potente strumento di calcolo complesso, i modelli di bilancio Excel richiedono comunque l'inserimento manuale dei dati finanziari. La voce manuale è soggetta a errori e imprecisioni che possono compromettere l'usabilità del modello di bilancio gratis

: Pur essendo un potente strumento di calcolo complesso, i modelli di bilancio Excel richiedono comunque l'inserimento manuale dei dati finanziari. La voce manuale è soggetta a errori e imprecisioni che possono compromettere l'usabilità del modello di bilancio gratis Limitata collaborazione : A meno che non si utilizzi Microsoft 365 online, le opzioni di collaborazione sui modelli di bilancio Excel sono al limite. Il normale file Excel viene memorizzato localmente, quindi non è possibile condividere e sincronizzare il file con i membri del team o della famiglia

: A meno che non si utilizzi Microsoft 365 online, le opzioni di collaborazione sui modelli di bilancio Excel sono al limite. Il normale file Excel viene memorizzato localmente, quindi non è possibile condividere e sincronizzare il file con i membri del team o della famiglia Controllo della versione : A proposito di copie, la gestione di più versioni di file Excel richiede molto lavoro. La mancanza di collaborazione e di controllo delle versioni porta a confusione e incoerenze nei dati, che si traducono in imprecisioni o obsolescenza dei dati

: A proposito di copie, la gestione di più versioni di file Excel richiede molto lavoro. La mancanza di collaborazione e di controllo delle versioni porta a confusione e incoerenze nei dati, che si traducono in imprecisioni o obsolescenza dei dati Mancanza di integrazioni : Microsoft Excel non si integra necessariamente con lo stack tecnologico, le piattaforme software o altri strumenti finanziari esistenti. Il risultato è che dovrete importare ed esportare i dati manualmente, dando origine a silos di dati e inefficienza del flusso di lavoro

: Microsoft Excel non si integra necessariamente con lo stack tecnologico, le piattaforme software o altri strumenti finanziari esistenti. Il risultato è che dovrete importare ed esportare i dati manualmente, dando origine a silos di dati e inefficienza del flusso di lavoro Capacità reportistiche limitate : Da fare: Excel possiede funzionalità di base per la reportistica e strumenti di visualizzazione dei dati, ma può risultare insufficiente se si è alla ricerca di una soluzione completa. Con queste funzionalità/funzione limitate, rispetto alle soluzioni di gestione finanziaria, dovrete fare un lavoro manuale richiesto per generare reportistica, analizzare le tendenze, ecc.

: Da fare: Excel possiede funzionalità di base per la reportistica e strumenti di visualizzazione dei dati, ma può risultare insufficiente se si è alla ricerca di una soluzione completa. Con queste funzionalità/funzione limitate, rispetto alle soluzioni di gestione finanziaria, dovrete fare un lavoro manuale richiesto per generare reportistica, analizzare le tendenze, ecc. Rischi per la sicurezza dei dati : Poiché Excel impedisce la centralizzazione dei dati, è necessario mantenere più copie locali e condividerle via email, sottoponendo i file a minacce per la sicurezza. Questi file sono più vulnerabili alla corruzione, alla perdita accidentale, all'accesso non autorizzato, alla compromissione dei dati e ad altri rischi simili

: Poiché Excel impedisce la centralizzazione dei dati, è necessario mantenere più copie locali e condividerle via email, sottoponendo i file a minacce per la sicurezza. Questi file sono più vulnerabili alla corruzione, alla perdita accidentale, all'accesso non autorizzato, alla compromissione dei dati e ad altri rischi simili Scalabilità: La scalabilità è un problema significativo per Excel, soprattutto nelle applicazioni aziendali. Sebbene sia in grado di gestire grandi volumi di dati e scenari finanziari complessi su piccola scala, le sue capacità potrebbero non crescere a un ritmo simile a quello delle esigenze aziendali di valutazione

Correlato:_

**Modelli di bilancio per Google Sheets_

10 Modelli di bilancio Excel gratis alternativi

Sebbene i cinque migliori modelli di bilancio gratis di Microsoft Excel siano opzioni interessanti, i limiti sopra indicati potrebbero indurvi a cercare "qualcosa di più" Fortunatamente, abbiamo 10 modelli di bilancio aggiuntivi che sono interessanti per il vostro lavoro Alternative a Excel .

Da gestione dei budget di progetto al budget per eventi, ecco il nostro elenco di 10 modelli gratis da provare:

1. modello di bilancio semplice ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di bilancio semplice di ClickUp semplifica la stesura del bilancio. Offre chiarezza, organizzazione ed efficienza nella gestione finanziaria senza il carico cognitivo della gestione di molteplici variabili.

Utilizzatelo come modello di bilancio personale o come strumento aziendale per il monitoraggio delle spese. Questo versatile pianificatore di bilancio si adatta alle vostre esigenze individuali. Dietro questa versatilità c'è una struttura intuitiva e un'interfaccia facile da usare, che aiuta a monitorare le transazioni, i flussi di cassa e i bilanci. Oltre a rendere le finanze basate sui dati, converte le informazioni finanziarie in illustrazioni visive.

Scarica questo modello

La rappresentazione grafica delle diverse categorie di bilancio consente a persone e aziende di identificare le tendenze, ottimizzare i bilanci e raggiungere gli obiettivi finanziari.

2. Modello di bilancio aziendale ClickUp

Scarica questo modello

il modello di bilancio aziendale di ClickUp guida l'esito positivo e la sostenibilità dell'organizzazione

Potenziate il vostro business con questo modello Modello di bilancio aziendale ClickUp che semplifica la gestione del denaro per le aziende di qualsiasi forma e dimensione. Che si tratti di una startup o di un conglomerato, questo pianificatore di budget scarica le attività finanziarie e amministrative in modo che voi e il vostro personale possiate concentrarvi sulla crescita aziendale.

Il modello accetta input di base relativi agli obiettivi finanziari, mentre il bilancio viene calcolato automaticamente con assoluta precisione e granularità. Utilizzate questo bilancio per monitorare le prestazioni effettive della vostra azienda rispetto ai traguardi pianificati ed eseguire strategie di risparmio o ottimizzare le spese per una crescita a lungo termine. Organizza inoltre i dati finanziari, rendendoli un record storico per il benchmark delle prestazioni finanziarie.

Scarica questo modello

3. Modello di proposta di bilancio ClickUp

Scarica questo modello

Creazione di un modello proposta di bilancio è un'attività scoraggiante. Tuttavia, è necessario per le aziende, le organizzazioni, i consulenti e i liberi professionisti che cercano fondi e approvazioni per i progetti.

Fortunatamente, il Modello di proposta di budget ClickUp aiuta il processo mantenendo l'accuratezza, la coerenza e la chiarezza dei dati finanziari, per creare una proposta convincente che conquisti le opportunità.

Per ottenere questi risultati, le componenti di costo del progetto vengono scomposte per creare un caso solido e basato sui dati. Inoltre, presenta tutte le informazioni in un formato visivo e di facile comprensione, che aumenta le possibilità di ottenere fondi e approvazioni. Questi dati permettono agli stakeholder di prendere decisioni informate sulla fattibilità del progetto.

La sua usabilità va oltre la presentazione delle proposte, in quanto può essere utilizzata come tabella di marcia per monitorare lo stato di avanzamento, coinvolgere gli stakeholder e identificare le aree di miglioramento.

Scarica questo modello

4. Modello di bilancio mensile personale ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di bilancio personale ClickUp è un compagno affidabile nel vostro viaggio finanziario. Sia che vogliate calcolare il vostro patrimonio netto o gestire il vostro bilancio familiare, questo modello di bilancio mensile è uno strumento altamente personalizzabile per raggiungere l'indipendenza finanziaria e la responsabilizzazione.

Questo modello di money manager monitora le spese personali e familiari per chiarire i modelli di spesa e lo stato del proprio account di risparmio. Una volta consapevoli di questi parametri, sarà più facile pianificare e dare priorità agli obiettivi finanziari a breve e lungo termine.

Che si tratti di pianificare una vacanza o di creare un fondo di emergenza, con questo modello è possibile prendere decisioni informate.

Scarica questo modello

5. Modello di bilancio per eventi ClickUp

Scarica questo modello

La stesura del budget di un evento è piuttosto impegnativa. Garantire l'esito positivo richiede un piano e un'organizzazione meticolosi, seguiti da un'esecuzione dinamica e diretta.

Tuttavia, la gestione budget degli eventi può essere un gioco da ragazzi con l'applicazione Modello di budget per eventi ClickUp . Questo modello completo è adatto a diversi eventi, dai webinar aziendali agli eventi commerciali.

Funge da hub centralizzato per l'impostazione degli obiettivi, il monitoraggio delle spese e l'allocazione o la riallocazione dei budget. Tiene traccia dei costi fissi, pur mantenendo una certa flessibilità per le spese inedite ma critiche.

La gestione del budget degli eventi consente di pianificare eventi indimenticabili, garantendo al tempo stesso un risparmio sui costi, laddove possibile.

Scaricare questo modello

6. ClickUp Modello di budget per il project management

Scaricare questo modello

ClickUp è specializzata nel project management, quindi come possiamo non parlare di modelli di budget di progetto ? Dopo tutto, il budget è uno dei vincoli primari per avere un impatto su qualsiasi progetto.

Il Modello di budget di project management di ClickUp è il vostro CFO non ufficiale per gestire i progetti rispettando il budget. Consente ai project manager di monitorare le spese e di bilanciare priorità, risorse e sequenze.

Organizza sequenzialmente un progetto in fasi, consentendo ai manager di gestire le interdipendenze, i vincoli di bilancio e i requisiti delle risorse. Questa organizzazione logica del progetto fornisce anche spese in tempo reale e un'analisi dei costi monitoraggio dello stato in tempo reale per il massimo utilizzo del budget.

Adattate questo modello in base alle diverse esigenze del vostro progetto e sarete sulla strada dell'esito positivo.

Scarica questo modello

7. Budget di progetto con modello WBS ClickUp

Scarica questo modello

Mentre la gestione dei budget nei progetti di piccole dimensioni è relativamente più facile, per quelli più grandi le cose possono diventare complicate. Per risolvere questo problema, i project manager si affidano a strumenti come la struttura di ripartizione del lavoro (WBS) per affrontare le complessità e le interdipendenze.

La ClickUp Budget del progetto con modello WBS da fare è proprio questo: suddividere le attività monolitiche in attività più piccole e gestibili e mappare i corrispondenti requisiti di budget. Per istanza, è possibile distribuire il budget annuale su 12 pianificatori di budget mensili per esercitare un controllo più fine sul budget.

Sebbene questo esempio illustri la WBS su una Sequenza, la WBS non è un'attività di pianificazione software per il budget di progetto può suddividere il budget tra diverse attività, attività cardine, funzionalità/funzione o specifiche. In ogni caso, il modello vi aiuta a rispettare i tempi e il budget, dal piano all'esecuzione.

Scarica questo modello

8. Modello di budget di marketing ClickUp

Scarica questo modello

Gestire una budget di marketing è un lavoro difficile. Un singolo passo falso può innescare una valanga di budget di marketing. In alternativa, una mossa azzeccata può far lievitare gli investimenti e offrire rendimenti moltiplicati.

Con il modello di budget per il marketing di ClickUp per prendere decisioni strategiche basate sui dati. Offre una visualizzazione olistica di tutte le attività di marketing omnichannel e calcola i costi per canale. Inoltre, identifica le aree di miglioramento e alimenta decisioni intelligenti per la riallocazione delle risorse.

Il modello offre personalizzazioni significative per soddisfare le vostre specifiche esigenze di marketing online e offline. Questa capacità è supportata dal monitoraggio delle prestazioni in tempo reale, che aiuta a monitorare varie metriche di marketing e KPI.

Grazie a questo modello intuitivo, le vostre campagne di marketing avranno visibilità, efficienza ed efficacia.

Scarica questo modello

9. Modello di budget cinematografico ClickUp

Scarica questo modello

Non tutti siamo Steven Spielberg o James Cameron e abbiamo la fortuna di avere a disposizione budget praticamente infiniti per le nostre attività creative. Per questo motivo, sarete grati al Modello di budget cinematografico ClickUp .

Questo modello, facile da usare, permette ai registi di esplorare le profondità delle arti visive e della creatività senza inciampare nei limiti del budget. Offre una ripartizione dettagliata dei costi nelle fasi di pre-produzione, produzione e post-produzione, in modo che gli investitori possano analizzare la fattibilità finanziaria del film.

Che si tratti di gestire i costi di noleggio delle attrezzature una tantum, le valutazioni pro-rata per il cast e la troupe o anche le spese accessorie, è possibile mantenere un controllo preciso sul budget.

Lasciate il calcolo dei numeri ai fogli di calcolo del budget e concentratevi sulla capacità di affascinare e deliziare il vostro pubblico.

Scarica questo modello

10. modello di bilancio universitario ClickUp

Scarica questo modello

Gestire un budget come studente universitario è difficile - lo capiamo. Bilanciare la vita accademica, personale e sociale può farvi passare dai piatti di lusso al fast food e al ramen del dormitorio.

Per questo motivo, abbiamo creato il Modello di bilancio universitario ClickUp per semplificare la vita universitaria. Il modello copre tutti gli aspetti dell'esperienza universitaria e semplifica la stesura del bilancio per dare maggiore chiarezza alla vostra situazione finanziaria.

Dal monitoraggio delle tasse universitarie e dei prestiti per l'istruzione alla gestione delle spese quotidiane, potrete prendere decisioni informate e in linea con il vostro budget. Avrete un maggiore controllo su quanto spendete e su come potete risparmiare senza compromettere il vostro stile di vita.

Il modello infonde disciplina e responsabilità finanziaria anche quando si va oltre il mondo accademico e si entra nel mondo del lavoro, rendendolo uno strumento indispensabile per lo sviluppo personale.

Scaricare questo modello

Monitoraggio delle finanze con i modelli di bilancio di Excel

Microsoft Excel è da tempo un punto fermo per la stesura dei bilanci, come dimostra il nostro elenco di cinque modelli di bilancio Excel gratis. Pur offrendo le funzioni di base di monitoraggio delle entrate, analisi delle spese e bilancio dinamico, i loro limiti sono innegabili.

In questo contesto, ClickUp emerge come un salvatore indispensabile che soddisfa in modo olistico le vostre esigenze di budgeting. I dieci modelli di bilancio offrono una migliore comprensione delle vostre finanze e fungono da struttura solida per creare bilanci dettagliati, ottimizzare le spese e risparmiare tempo e risorse.

Iniziate a utilizzare ClickUp per avvicinarvi di qualche passo ai vostri obiettivi finanziari! Iscrivetevi gratuitamente oggi stesso!