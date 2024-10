Come utilizzare uno stile di leadership situazionale sul lavoro

Se le vostre azioni creano una legacy che ispira gli altri a sognare di più, a imparare di più, a fare di più e a diventare di più, allora siete un leader eccellente.

Dolly Parton, cantautrice, attrice e filantropa

La musica country potrebbe non essere il primo posto in cui cercare esempi brillanti di leadership. Eppure, Dolly Parton , vincitrice di 11 Grammy Award, incarna l'idea di leader ispiratore.

La Parton sostiene l'idea che le persone debbano essere libere di esplorare, creare e innovare. Il suo approccio inclusivo al processo decisionale crea un senso di appartenenza e di rispetto all'interno dei suoi team che scrivono musica e costruiscono comunità.

La sua storia di leadership chiarisce che un modello di leadership a dimensione unica strategia di leadership è obsoleta come una macchina da scrivere. In altre parole, è necessaria una leadership situazionale: modellare il proprio stile di leadership in base alle esigenze delle persone e alla loro situazione.

Quindi, cos'è la leadership situazionale? E come potete adottarla a vostro vantaggio?

Che cos'è lo stile di leadership situazionale?

La leadership situazionale è una teoria sviluppata dal Dr. Paul Hersey e dal Dr. Ken Blanchard nel loro libro Management of Organizational Behavior. Si tratta di un approccio situazionale che adatta gli stili di leadership in base alle esigenze specifiche di un team.

Il Modello Hersey Blanchard di leadership situazionale afferma che non esiste un unico stile di leadership migliore. I Teams dovrebbero adattarsi in base alla maturità, alle competenze e alle capacità del loro team.

Il modello di leadership situazionale utilizza spesso due dimensioni: comportamento nell'attività (direzione) e comportamento nelle relazioni (vicinanza). I Teams adattano il loro approccio, offrendo più guida ai team meno maturi e più autonomia a quelli più esperti.

Teorie della leadership situazionale

La leadership situazionale sottolinea che una leadership efficace dipende da fattori quali le capacità del team, la motivazione e la complessità dell'attività. Esistono teorie contrastanti che descrivono questo concetto: date un'occhiata:

La prima è la teoria fondamentale. La teoria della leadership situazionale di Hersey e Blanchard, introdotta per la prima volta nel 1969, suggerisce di adattare il proprio stile di leadership in base alla maturità del team, utilizzando quattro stili: Raccontare, Vendere, Partecipare e Delegare

Daniel Goleman ha studiato il ruolo dell'intelligenza emotiva nella leadership. Ha identificato sei stili di leadership principali: coercitivo (esigente e direttivo), autoritario (ispira i follower con una visione), affiliativo (si concentra sulla costruzione dell'armonia), democratico (incoraggia la partecipazione del team alle decisioni), impostazione di spazi (impostazione di standard elevati attraverso l'esempio personale) e coaching (fornisce guida e supporto per lo sviluppo individuale)

(esigente e direttivo), (ispira i follower con una visione), (si concentra sulla costruzione dell'armonia), (incoraggia la partecipazione del team alle decisioni), (impostazione di standard elevati attraverso l'esempio personale) e (fornisce guida e supporto per lo sviluppo individuale) La Teoria degli Obiettivi sottolinea poi l'importanza che i leader adattino il loro comportamento per motivare i follower. La Path-Goal presuppone che i follower siano motivati da una combinazione di fattori, mentre Hersey-Blanchard e Goleman non discutono esplicitamente della motivazione dei follower

sottolinea poi l'importanza che i leader adattino il loro comportamento per motivare i follower. La Path-Goal presuppone che i follower siano motivati da una combinazione di fattori, mentre Hersey-Blanchard e Goleman non discutono esplicitamente della motivazione dei follower Altri modelli, come il continuum di Tannenbaum e Schmidt o la Leader-Member Exchange Theory, esplorano la leadership come una relazione dinamica tra leader e follower

La comprensione di questi approcci consente di adattare meglio il proprio stile di leadership alle esigenze specifiche del team.

Qualità di un leader situazionale

Per essere un leader situazionale di esito positivo, dovete possedere una miscela unica di qualità. Dovete essere adattabili, adattando il vostro stile alla situazione. Dovete anche essere empatici nel comprendere le esigenze del vostro team e flessibili nell'esplorare nuovi approcci. La comunicazione cancellata è essenziale. In definitiva, dovete valutare il vostro team e adattare il vostro stile di gestione di conseguenza.

Stili di leadership situazionali

L'approccio situazionale consiste in quattro stili di leadership che possono essere alternati in base alle esigenze del team. Ognuno di essi stile di gestione ha una funzione diversa, adattandosi alle esigenze del team per una leadership efficace.

Direzione (Directing) : Questo stile ad alta attività e basse relazioni viene utilizzato quando i membri del team mancano di esperienza o di fiducia. I leader forniscono istruzioni chiare e dirette e una stretta supervisione. Si pensa alla vecchia scuola, alla leadership dall'alto verso il basso

: Questo stile ad alta attività e basse relazioni viene utilizzato quando i membri del team mancano di esperienza o di fiducia. I leader forniscono istruzioni chiare e dirette e una stretta supervisione. Si pensa alla vecchia scuola, alla leadership dall'alto verso il basso Vendita (Coaching) : Un approccio ad alto contenuto di attività e relazioni. I Teams continuano a dirigere le attività, ma offrono maggiore supporto e motivazione per incoraggiare i membri del team disposti a collaborare ma esitanti. L'indizio è nel nome: è come l'allenatore di football del liceo, duro ma corretto!

: Un approccio ad alto contenuto di attività e relazioni. I Teams continuano a dirigere le attività, ma offrono maggiore supporto e motivazione per incoraggiare i membri del team disposti a collaborare ma esitanti. L'indizio è nel nome: è come l'allenatore di football del liceo, duro ma corretto! Partecipazione (assistenza) : Questo stile a bassa attività e ad alta relazione è per i team che hanno competenze ma non hanno fiducia in se stessi. I leader si concentrano suprendere decisioni attraverso la collaborazione, l'assistenza e l'incoraggiamento

: Questo stile a bassa attività e ad alta relazione è per i team che hanno competenze ma non hanno fiducia in se stessi. I leader si concentrano suprendere decisioni attraverso la collaborazione, l'assistenza e l'incoraggiamento Delegare: Quando lavorano con team esperti e indipendenti, i leader offrono una supervisione minima. Questo stile a bassa attività e basse relazioni consente al team di assumere la piena titolarità del proprio lavoro

Ancora una volta, ricordate: in dipendenza di ciò che il vostro team sta affrontando e di quanta o poca esperienza hanno, potreste dover passare da uno stile all'altro, a seconda della situazione.

Applicazione della leadership situazionale nel mondo reale

La leadership situazionale si adatta a diverse impostazioni di lavoro e a leader di tutte le fasi, consentendo di adattare il proprio stile al contesto. Ecco quando utilizzare ciascuno stile di leadership:

Inserimento di nuovi membri : Usate lo stile Telling per offrire una guida chiara e istruzioni dettagliate ai nuovi assunti, assicurandovi che si abituino rapidamente

: Usate lo stile per offrire una guida chiara e istruzioni dettagliate ai nuovi assunti, assicurandovi che si abituino rapidamente Progetti complessi : Per progetti che coinvolgono più parti interessate, lo stile Vendita può aiutare a motivare il team e a garantire la collaborazione, guidandolo attraverso le complessità del progetto

: Per progetti che coinvolgono più parti interessate, lo stile può aiutare a motivare il team e a garantire la collaborazione, guidandolo attraverso le complessità del progetto Tempi di cambiamento : Durante i periodi dicambiamento organizzativocome ristrutturazioni o fusioni, applicate lo stile Partecipativo per coinvolgere il team nel processo decisionale

: Durante i periodi dicambiamento organizzativocome ristrutturazioni o fusioni, applicate lo stile per coinvolgere il team nel processo decisionale Potenziare i team ad alte prestazioni: Utilizzare lo stile Delegante per cedere autorevolezza e autonomia a team qualificati, consentendo loro di svolgere appieno le proprie attività

Esempi e casi di leadership situazionale

Molti leader politici e aziendali di esito positivo hanno utilizzato la leadership situazionale nel corso della storia. Vediamo due esempi importanti: Steve Jobs e Jacinda Ardern.

Steve Jobs

Steve Jobs, il cofondatore di Apple, è stato un'altra figura influente che ha utilizzato gli stili di leadership situazionale con buoni risultati.

Era noto per la sua personalità esigente e carismatica, ma ha anche dimostrato una notevole capacità di adattare il suo stile di leadership alle esigenze del suo team e dell'azienda.

La situazione : Jobs ha affrontato la sfida di rivitalizzare Apple dopo il quasi collasso dell'azienda alla fine degli anni Novanta

: Jobs ha affrontato la sfida di rivitalizzare Apple dopo il quasi collasso dell'azienda alla fine degli anni Novanta L'attività : Doveva introdurre nuovi prodotti innovativi, ricostruire il marchio Apple e ripristinare la salute finanziaria dell'azienda

: Doveva introdurre nuovi prodotti innovativi, ricostruire il marchio Apple e ripristinare la salute finanziaria dell'azienda L'azione : Inizialmente adottò uno stile di leadership più direttivo e autoritario, esigendo l'eccellenza e spingendo il suo team ai limiti. Tuttavia, man mano che Apple si riprendeva, Jobs passò gradualmente a uno stile di leadership più collaborativo e responsabilizzante, incoraggiando l'innovazione e la creatività all'interno dell'azienda

: Inizialmente adottò uno stile di leadership più direttivo e autoritario, esigendo l'eccellenza e spingendo il suo team ai limiti. Tuttavia, man mano che Apple si riprendeva, Jobs passò gradualmente a uno stile di leadership più collaborativo e responsabilizzante, incoraggiando l'innovazione e la creatività all'interno dell'azienda Il risultato: La leadership di Jobs ha aiutato Apple a ricostruire uno dei principali attori del mercato

Jacinda Ardern

Jacinda Ardern è stata primo ministro della Nuova Zelanda durante la pandemia di COVID-19, un periodo molto difficile per i Paesi di tutto il mondo. La sua leadership in questo periodo difficile è spesso citata come esempio di leadership di crisi stellare.

La situazione : Ardern ha guidato la risposta iniziale della Nuova Zelanda alla pandemia di COVID-19 nel 2020. Durante le prime fasi, i funzionari della sanità pubblica stavano ancora cercando di capire quali fossero le migliori linee d'azione, e le informazioni affidabili sullo stato della malattia e sull'impatto più ampio sul sistema sanitario e sull'economia del Paese erano difficili da ottenere

: Ardern ha guidato la risposta iniziale della Nuova Zelanda alla pandemia di COVID-19 nel 2020. Durante le prime fasi, i funzionari della sanità pubblica stavano ancora cercando di capire quali fossero le migliori linee d'azione, e le informazioni affidabili sullo stato della malattia e sull'impatto più ampio sul sistema sanitario e sull'economia del Paese erano difficili da ottenere L'attività : La situazione doveva essere gestita in modo aperto, in ordine a costruire fiducia e sicurezza con il pubblico

: La situazione doveva essere gestita in modo aperto, in ordine a costruire fiducia e sicurezza con il pubblico L'azione : Ardern è stata aperta e franca con i cittadini e li ha presi in confidenza con il piano di risposta del Paese alla pandemia in ogni fase. Anche quando la Nuova Zelanda aveva segnalato solo sei casi, Ardern ha coraggiosamente chiuso le frontiere del Paese agli stranieri. Quando è stato chiaro che il numero di casi di COVID-19 superava di gran lunga la capacità di assistenza ospedaliera del Paese, ha annunciato un sistema di allerta per comunicare le misure di salute pubblica con la popolazione e ha imposto misure come "rimanere a casa per salvare vite" Ha espresso empatia per le persone che hanno subito interruzioni della vita familiare e lavorativa. Ha anche parlato in estensione ai media, tenendo tutti al corrente della situazione

: Ardern è stata aperta e franca con i cittadini e li ha presi in confidenza con il piano di risposta del Paese alla pandemia in ogni fase. Anche quando la Nuova Zelanda aveva segnalato solo sei casi, Ardern ha coraggiosamente chiuso le frontiere del Paese agli stranieri. Quando è stato chiaro che il numero di casi di COVID-19 superava di gran lunga la capacità di assistenza ospedaliera del Paese, ha annunciato un sistema di allerta per comunicare le misure di salute pubblica con la popolazione e ha imposto misure come "rimanere a casa per salvare vite" Ha espresso empatia per le persone che hanno subito interruzioni della vita familiare e lavorativa. Ha anche parlato in estensione ai media, tenendo tutti al corrente della situazione Il risultato: La gestione della crisi sanitaria pubblica da parte di Jacinda Ardern è stata elogiata come "una masterclass in leadership di crisi"." Bilanciando azioni decise con uno stile di comunicazione empatico, ha esemplificato l'approccio della leadership situazionale, che consiste nell'adattare il proprio stile alle esigenze specifiche della situazione

Adattandosi alla situazione e facendo della gestione delle persone la priorità numero uno, questi leader hanno saputo trarre il meglio da situazioni difficili e ne sono usciti vincitori.

Limiti e controversie della leadership situazionale

Sebbene la leadership situazionale offra un approccio flessibile e adattabile alla gestione, non è priva di critiche.

Alcuni sostengono che la teoria possa essere eccessivamente semplicistica e non riesca a cogliere le sfumature della leadership del mondo reale. Inoltre, ci sono contesti specifici in cui la leadership situazionale potrebbe non essere l'approccio più efficace.

Comprendere le critiche alla teoria della leadership situazionale

I critici della leadership situazionale spesso sottolineano questi limiti:

Semplificazione eccessiva : Alcuni sostengono che la teoria semplifichi eccessivamente le complessità della leadership, non riuscendo a tenere conto delle differenze individuali e delle sfumature culturali

: Alcuni sostengono che la teoria semplifichi eccessivamente le complessità della leadership, non riuscendo a tenere conto delle differenze individuali e delle sfumature culturali Mancanza di prove empiriche : Sebbene la teoria abbia guadagnato popolarità, alcuni critici mettono in dubbio la forza e l'affidabilità delle prove empiriche che supportano le sue affermazioni

: Sebbene la teoria abbia guadagnato popolarità, alcuni critici mettono in dubbio la forza e l'affidabilità delle prove empiriche che supportano le sue affermazioni Difficoltà nel valutare la preparazione : Determinare con precisione il livello di preparazione dei membri del team può essere una sfida, in quanto coinvolge sia l'abilità che l'intenzione

: Determinare con precisione il livello di preparazione dei membri del team può essere una sfida, in quanto coinvolge sia l'abilità che l'intenzione Potenziale incoerenza: I frequenti cambiamenti nello stile di leadership in base a fattori situazionali possono talvolta portare a incoerenza e confusione tra i membri del team

Dove non usare la leadership situazionale

Ecco alcuni scenari in cui questo stile di leadership potrebbe essere meno efficace:

Industrie altamente regolamentate

In settori come la sanità, la finanza o l'aviazione, dove la conformità a regolamenti e protocolli rigorosi è obbligatoria, i leader devono spesso seguire un approccio fisso e autoritario per garantire la sicurezza e l'aderenza alle normative.

La flessibilità della leadership situazionale può portare a decisioni incoerenti, compromettendo l'aderenza a standard critici. Ad esempio, durante un'emergenza medica, in un'impostazione ospedaliera è più importante un approccio di leadership deciso e direttivo piuttosto che adattarsi alle opinioni dei singoli membri del team.

Situazioni di crisi o ad alta pressione

I leader devono agire con rapidità e decisione nei momenti di crisi o di forte instabilità, come disastri naturali, fallimenti aziendali o crisi economiche. Spesso non c'è il tempo di valutare i livelli di maturità o di competenza dei membri del team per adattare lo stile di leadership alle esigenze individuali, in particolare per chi che guidano team interfunzionali .

Un approccio solido e autorevole che fornisca una direzione chiara può essere più adatto della leadership situazionale, che può rallentare i processi decisionali. Ad esempio, durante un collasso finanziario aziendale, i dirigenti devono prendere decisioni rapide senza consultare tutti i livelli dell'organizzazione o adeguare gli stili in base alle esigenze del team.

Ambienti culturalmente incompatibili con l'idea di leadership situazionale

La leadership situazionale potrebbe anche essere meno efficace in culture o ambienti di lavoro (si pensi all'esercito) che valorizzano approcci di leadership gerarchica. In alcune regioni o organizzazioni con una forte distanza di potere, i dipendenti potrebbero aspettarsi una leadership chiara e direttiva e rispondere male a frequenti cambiamenti negli stili di leadership.

L'approccio flessibile della leadership situazionale potrebbe causare confusione o addirittura resistenza in ambienti in cui l'autorità e la direzione hanno un valore maggiore rispetto all'adattabilità.

I vantaggi dell'adozione della leadership situazionale

Ecco alcuni benefici chiave dell'adozione di un modello di leadership situazionale.

Prestazioni del team

Adattando il vostro stile di leadership alle esigenze di ciascun membro del team, potete contribuire ad aumentare la produttività. Quando il team si sente supportato con il giusto livello di guida, sarà più motivato a raggiungere gli obiettivi. Adattando il proprio approccio alle esigenze specifiche dei membri del team, i leader situazionali possono ottimizzare le prestazioni e la produttività.

Adattabilità e flessibilità

La leadership situazionale rende il team più adattabile. Modificando il vostro approccio in base al cambiamento delle circostanze, aiutate il vostro team a mantenere l'agilità in ambienti dal ritmo incalzante, consentendovi di affrontare nuove sfide in modo efficace.

Coinvolgimento e motivazione dei dipendenti

Quando mostrate una chiara comprensione delle esigenze del vostro team e offrite il giusto supporto, i dipendenti si sentono valorizzati. Questo porta a un maggiore coinvolgimento, a una maggiore fedeltà e a un team più motivato. Di fatto, le organizzazioni con un elevato coinvolgimento dei dipendenti vedono una 59% in meno di valutazione del turnover .

Sviluppo e crescita del team

Incoraggerete i membri del team a crescere offrendo opportunità di apprendimento. Questo investimento non solo va a vantaggio delle loro carriere, ma migliora anche le prestazioni complessive a lungo termine.

