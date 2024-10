Come rafforzare le relazioni del team nella fase di normalizzazione

In qualità di team leader, dovrete assicurarvi di costruire un team coeso e performante.

Come nella serie di Harry Potter, dovrete convincere e motivare i membri del gruppo di Grifondoro, assicurarvi che siano all'altezza della situazione e insistere per alzare la barra delle prestazioni del team (ogni volta che i Serpeverde creano scompiglio).

Naturalmente, è più facile a dirsi che a farsi.

Una volta che il team ha superato la fase di ' fase di assalto quando si verificano continui disaccordi e scontri, si è a un passo dall'essere il "dream team" Il vostro compito, come Harry Potter, è quello di implementare strategie di team bonding e di affrontare i conflitti fino alla fine del progetto (o fino a quando non troverete tutti gli Horcrux e li distruggerete).

Siete pronti ad apprendere alcune strategie attuabili che possono rafforzare le relazioni del team nella fase di normalizzazione? Man mano che procederemo, condivideremo anche best practice ed esempi. Andiamo! 🚦

Prima di tutto, ecco una rapida immersione nel modello di Teams per lo sviluppo dei team.

Comprendere le fasi di sviluppo del gruppo di Tuckman

Lo psicologo Bruce Tuckman ha pubblicato nel 1965 le Quattro fasi dello sviluppo di un gruppo: modulo, tempesta, norma ed esecuzione. Più tardi, negli anni '70, aggiunse una quinta fase, l'"Adjourning"

Ecco un breve sguardo alle fasi di sviluppo del gruppo fasi di sviluppo dei cinque team :

Fase 1: Modulo

Nella fase di modulo, i membri del team iniziano a conoscersi. Interagiscono, ma non sono sicuri di come si inseriranno a causa della mancanza di dinamiche del team . In questa fase i membri discutono lo scopo, gli obiettivi e la missione del team e decidono come organizzare le proprie responsabilità.

**Quali strategie possono aiutarvi nella fase del modulo?

introduzione a Facilitare le presentazioni : Eseguire esercizi per rompere il ghiaccio e presentare ogni membro del team per creare un senso di appartenenza

: Eseguire esercizi per rompere il ghiaccio e presentare ogni membro del team per creare un senso di appartenenza Definire obiettivi e ruoli: Parlare degli obiettivi del progetto per mettere tutti sulla stessa pagina e strutturare il team, chiarendo ruoli e responsabilità

Suggerimento speciale: È possibile utilizzare il Il modello ClickUp Meet the Team e altri modelli per rompere il ghiaccio per creare profili ben organizzati di tutti i membri del team, presentarli l'uno all'altro e aiutarli a capire i sentimenti reciproci per sentirsi a proprio agio.

Fase 2: Storming

La fase di "storming" è quella in cui il team inizia a superare la propria zona di comfort. Condividono idee, esprimono opinioni e colgono l'opportunità di distinguersi dai colleghi. Con l'emergere delle singole personalità, gli scontri diventano comuni nella fase di "storming".

**Quali strategie possono aiutarvi nella fase di tempesta?

Accogliere i conflitti : Trasformare i conflitti in opportunità affrontandoli e incoraggiando i membri del team a concentrarsi più sulle soluzioni che sui problemi

: Trasformare i conflitti in opportunità affrontandoli e incoraggiando i membri del team a concentrarsi più sulle soluzioni che sui problemi Stabilire regole di base: Impostare regole per mantenere il rispetto reciproco, indipendentemente dal conflitto. Assicurarsi che tutti i membri del team possano esprimere il proprio punto di vista

Utilizzare Documenti ClickUp per creare un wiki che comprenda tutte le risorse del progetto. Scrivete le regole di base, aggiungete una tabella dei ruoli e delle responsabilità dei membri, un elenco di strumenti e collegamenti e altro ancora.

Fase 3: Normalizzazione

La fase di normalizzazione dello sviluppo del team è l'utopia che stavate cercando. 🌈 In questa fase, la team collabora verso l'obiettivo finale. Ogni membro lavora in modo più efficiente perché impara a condividere le idee e a ricevere feedback per migliorare le proprie capacità.

**Quali strategie possono aiutarvi nella fase di normalizzazione?

Assistenza ai membri del team : Assicurare un regolarecomunicazione con il team conducendo sessioni individuali e di gruppo e allenando gli individui che non si sentono a proprio agio nel discutere le loro sfide in gruppo

: Assicurare un regolarecomunicazione con il team conducendo sessioni individuali e di gruppo e allenando gli individui che non si sentono a proprio agio nel discutere le loro sfide in gruppo Incoraggiare il feedback: Favorire il feedback costruttivo e fornire opportunità per valutare lo stato individuale e del team

Utilizzo di Lavagne online ClickUp è un'ottima idea per migliorare la collaborazione del team. Il team può fare brainstorming, mappare idee e strategie e creare flussi di lavoro per garantire un funzionamento più fluido del team, il tutto in tempo reale.

fate un brainstorming con il vostro team in tempo reale con ClickUp Whiteboards

Fase 4: Esecuzione

Nella fase di esecuzione, i Teams lavorano insieme per raggiungere gli obiettivi del team seguendo i processi stabiliti. Si concentrano sul lavoro collettivo per ottenere risultati come team piuttosto che sull'esito positivo individuale. Il risultato è che la produttività collettiva e la sinergia del team sono elevate in questa fase.

**Quali strategie possono aiutarvi nella fase di esecuzione?

Promuovere la leadership condivisa : incoraggiare i membri del gruppo ad assumere ruoli di leadership

: incoraggiare i membri del gruppo ad assumere ruoli di leadership Coltivare l'equilibrio tra lavoro e vita privata: Poiché in questa fase la produttività è massima, promuovete l'equilibrio tra lavoro e vita privata per evitare stress e burnout

Fase 5: Conclusione

L'ultima delle cinque fasi dello sviluppo di un team è la conclusione del progetto. I membri provano una sensazione agrodolce di soddisfazione e di lutto quando si separano. Si concentrano sulle prestazioni del team, sui progetti futuri e sui loro futuri team.

**Quali strategie possono aiutarvi nella fase di chiusura del progetto?

Controllare le consegne: Assicurarsi che tutto sia completato. Discutete con i membri lo stato delle consegne e preparate qualsiasi informazione aggiuntiva richiesta dalle parti interessate

Assicurarsi che tutto sia completato. Discutete con i membri lo stato delle consegne e preparate qualsiasi informazione aggiuntiva richiesta dalle parti interessate Parlare dell'incertezza: Aiutate i membri del team a superare l'ansia del futuro. Fornite loro assistenza e risorse per affrontare la transizione

Quando si raggiunge la fase di normalizzazione dello sviluppo del team dopo aver superato efficacemente la fase di tempesta, si è già costruita una solida base per il team. Tuttavia, è fondamentale concentrarsi sulla risoluzione delle sfide della fase di normalizzazione per garantire un'elevata produttività e un buon livello di sicurezza coesione del team .

Sfide nella fase di normalizzazione

Ecco le sfide comuni della fase di normalizzazione che dovete affrontare per mantenere la perfetta armonia del team👇

Aderire alle norme

Le norme stabiliscono gli standard per il decoro del team. Ma se non vengono seguite correttamente, i team scivolano di nuovo nella fase di tempesta. Il caso peggiore? Il team potrebbe crollare del tutto.

Quando le regole del team sono crollate, il team stesso si è smembrato, il senso è crollato e il disastro si è compiuto. In questa visualizzazione, le regole sono importanti per proteggere l'azione collettiva.

Karl Weick, teorico americano delle organizzazioni

Quali sono le sfide da affrontare quando si rispettano le regole del team?

Mancanza di chiarezza : I membri del team non capiscono cosa ci si aspetta da loro

: I membri del team non capiscono cosa ci si aspetta da loro Conflitti interni : Scontri di personalità e conflitti dovuti a obiettivi individuali in competizione possono interrompere il flusso di lavoro del team

: Scontri di personalità e conflitti dovuti a obiettivi individuali in competizione possono interrompere il flusso di lavoro del team Dimenticare le regole: I team possono avere difficoltà a mettere in pratica le norme in modo efficace

Da fare per superare queste sfide di adesione alle norme del team?

Avere regole di base scritte : scrivere le norme del team in una piattaforma centralizzata e di facile accesso chiarisce le aspettative del team e aiuta i membri a seguirle

: scrivere le norme del team in una piattaforma centralizzata e di facile accesso chiarisce le aspettative del team e aiuta i membri a seguirle Costruire la fiducia : Promemoria per i membri del team circa il loro scopo e i loro obiettivi. Aiuta a miglioraresentimenti di fiduciache a sua volta aumenta la soddisfazione sul lavoro

: Promemoria per i membri del team circa il loro scopo e i loro obiettivi. Aiuta a miglioraresentimenti di fiduciache a sua volta aumenta la soddisfazione sul lavoro Valutare lo stato: Dedicate 30 minuti al mese o 15 minuti alla settimana per discutere di quanto il team stia rispettando le norme. Da fare è la creazione di una semplice scorecard utilizzando i seguenti metodiClickUp Brain, un assistente IA, che vi aiuta a Da fare facilmente. Poi, potete chiedere al vostro team di valutarsi in base alla capacità di seguire le regole

creare regole per il team, tabelle di valutazione e molto altro ancora con ClickUp Brain_

Utilizzare Strumento di Project Management di ClickUp per stabilire le regole del team. È possibile creare un regolamento di squadra utilizzando ClickUp Teams e monitorare lo stato del team con ClickUp Dashboard .

Bilanciare gli obiettivi individuali e del team

I membri del team hanno obiettivi e priorità individuali che possono scontrarsi con gli obiettivi del team, portando a conflitti inaspettati.

Inoltre, lavorare in team può essere impegnativo ed estenuante, soprattutto se il carico di lavoro è sbilanciato. Con il tempo, questo può risultare in un senso di demotivazione.

Ecco come superare questa sfida nella fase di normalizzazione dello sviluppo del gruppo:

Allineare gli obiettivi individuali con quelli del team : Create obiettivi individuali che siano in linea con la missione e gli obiettivi strategici del team. È possibile utilizzareObiettivi di ClickUp per fissare obiettivi SMART individuali e di squadra, monitorare le sequenze temporali dei progetti, le attività del team e lo stato di avanzamento dei traguardi🎯

: Create obiettivi individuali che siano in linea con la missione e gli obiettivi strategici del team. È possibile utilizzareObiettivi di ClickUp per fissare obiettivi SMART individuali e di squadra, monitorare le sequenze temporali dei progetti, le attività del team e lo stato di avanzamento dei traguardi🎯 Incoraggiare la comunicazione aperta : Permettete al team di parlare dei propri obiettivi individuali. Sfruttareapp per la comunicazione del team per creare uno spazio centrale dove i membri del team possono discutere, collaborare e comunicare in tempo reale

: Permettete al team di parlare dei propri obiettivi individuali. Sfruttareapp per la comunicazione del team per creare uno spazio centrale dove i membri del team possono discutere, collaborare e comunicare in tempo reale Bilanciare i carichi di lavoro: Prestare attenzione ai carichi di lavoro individuali. Assicuratevi che nessuno vada incontro al burnout. Inoltre, incoraggiate i membri del team a supportarsi a vicenda per raggiungere gli obiettivi individuali e quelli del team

impostare e monitorare gli obiettivi del team con ClickUp Obiettivi

💡 Pro Tip: Sfruttare La gestione delle risorse di ClickUp per visualizzare le risorse a colpo d'occhio. È possibile utilizzare la vista Carico di lavoro per pianificare e gestire la capacità.

Mantenere la motivazione

I team possono sentirsi troppo a proprio agio nella fase di normalizzazione dello sviluppo del team e perdere la concentrazione sul raggiungimento dell'obiettivo. I team possono anche ristagnare se raggiungono gli obiettivi in modo costante ma non li superano. Pertanto, motivare i team nella fase di normalizzazione può essere una sfida.

Ecco alcuni modi per mantenere il team motivato:

Celebrare le vittorie : Riconoscete i lavori richiesti dal team e i risultati ottenuti per coinvolgere i membri. Secondo Gallup,i dipendenti che ricevono un riconoscimento hanno 20 volte più probabilità di essere impegnati rispetto ai dipendenti che non lo sono

: Riconoscete i lavori richiesti dal team e i risultati ottenuti per coinvolgere i membri. Secondo Gallup,i dipendenti che ricevono un riconoscimento hanno 20 volte più probabilità di essere impegnati rispetto ai dipendenti che non lo sono Check-in ogni giorno : Verificate ogni giorno con i membri del vostro team per valutare il loro stato. Discutete delle loro sfide e degli obiettivi di carriera e guidateli a migliorare le loro prestazioni

: Verificate ogni giorno con i membri del vostro team per valutare il loro stato. Discutete delle loro sfide e degli obiettivi di carriera e guidateli a migliorare le loro prestazioni Affrontare tempestivamente i conflitti: Comunicate con i membri del team non appena sorgono conflitti, in modo da poter identificare il problema e risolverlo senza indugio

È possibile utilizzare ClickUp Chattare per comunicare con il vostro team in tempo reale. Vi aiuta a condividere le risorse e gli aggiornamenti del progetto, a risolvere i conflitti e a discutere gli elementi d'azione quando necessario.

comunicare e risolvere i conflitti in tempo reale con ClickUp Chat

Best practice per rafforzare le relazioni del team nella fase di normalizzazione

Ora che conoscete le sfide della fase di normalizzazione, discutiamo alcune best practice che potete implementare per garantire relazioni solide nel team.

Favorire una comunicazione aperta

Impostazione obiettivi di comunicazione all'inizio del processo di sviluppo del team. **Mantenete la trasparenza creando un solido piano di comunicazione in cui menzionate le modalità di comunicazione, gli oggetti, le parti interessate, la frequenza di comunicazione, gli strumenti e altro ancora

Sfruttare il Modello di matrice per la comunicazione e le riunioni del team ClickUp per pianificare le riunioni periodiche del team. Potete definire i ruoli e le responsabilità dei membri, impostare le linee guida per i check-in e creare le sequenze temporali dei progetti per garantire che tutto sia in ordine.

Suggerimento: Utilizzate anche modelli di piani di comunicazione per stabilire come e quando i membri del team devono comunicare. È possibile provare il Modello di piano di comunicazione ClickUp per migliorare la vostra comunicazione esterna e interna. Questo modello vi aiuta a impostare le strategie di comunicazione e a misurare l'esito positivo dei vostri lavori richiesti.

Svolgere attività di team building

Se riuscite a ridere insieme, potete lavorare insieme.

Robert Orben, scrittore e comico americano

Le attività di team building possono aiutare i membri del team a legare tra loro.

Ecco alcune attività e giochi da provare:

Feste virtuali : Se il vostro team è remoto, organizzate feste online per riconoscere i risultati ottenuti dai membri. Potete giocare a quiz, chattare, parlare degli hobby dei membri, delle loro destinazioni di viaggio e dei loro cibi preferiti e molto altro ancora

: Se il vostro team è remoto, organizzate feste online per riconoscere i risultati ottenuti dai membri. Potete giocare a quiz, chattare, parlare degli hobby dei membri, delle loro destinazioni di viaggio e dei loro cibi preferiti e molto altro ancora Competizioni : Date energia ai team organizzando competizioni che migliorino la loro creatività e la capacità di risolvere i problemi. È possibile mettere in coppia i membri e chiedere loro di creare obiettivi o regole legati al progetto entro un tempo specifico. Vince la coppia che finisce prima🥇

: Date energia ai team organizzando competizioni che migliorino la loro creatività e la capacità di risolvere i problemi. È possibile mettere in coppia i membri e chiedere loro di creare obiettivi o regole legati al progetto entro un tempo specifico. Vince la coppia che finisce prima🥇 Cosa abbiamo in comune: Questo gioco funziona meglio con team più grandi. Organizzatelo virtualmente o di persona, create piccoli gruppi e chiedete ai membri del team di scoprire cosa hanno in comune i membri di ciascun gruppo: libri, musica, gusti di gelato e altro ancora

Rafforzare norme e standard

Come menzionato in precedenza, i membri del team possono dimenticare rapidamente le norme del gruppo.

Da fare, quindi, per rafforzarle nella fase di normalizzazione?

Rendere visibili le regole : Non limitatevi a scrivere le regole in uno spazio centrale, ma evidenziatele durante le riunioni. Per istanza, se organizzate una riunione su Zoom, evidenziate le regole sullo schermo di ogni membro. Potete anche creare delle icone che rappresentino le norme e farle lampeggiare sugli schermi dei membri

: Non limitatevi a scrivere le regole in uno spazio centrale, ma evidenziatele durante le riunioni. Per istanza, se organizzate una riunione su Zoom, evidenziate le regole sullo schermo di ogni membro. Potete anche creare delle icone che rappresentino le norme e farle lampeggiare sugli schermi dei membri Leggere le norme : All'inizio di ogni riunione, leggete ad alta voce le norme del team per aiutare i membri a ricordare ciò che devono rispettare. In questo modo si ripristina l'impegno, la fiducia e lo scopo

: All'inizio di ogni riunione, leggete ad alta voce le norme del team per aiutare i membri a ricordare ciò che devono rispettare. In questo modo si ripristina l'impegno, la fiducia e lo scopo Evidenziare le norme nel contesto del feedback: Quando si fornisce un feedback, menzionare le norme come promemoria. Per esempio, se la "comunicazione aperta" è una norma, menzionatela quando chiedete a determinati membri di esprimersi durante le riunioni

Rafforzando le norme, non solo si costruisce una un team ad alte prestazioni ma anche di mantenere alta la produttività durante tutte le fasi.

Prova ClickUp - la tua chiave per l'esito positivo del team

Che vi piaccia o no, i vostri team devono attraversare tutte le fasi dello sviluppo del gruppo per diventare team altamente performanti. Dovete guidarli con tatto attraverso ogni fase. Ma la cosa più importante è maintainer la concentrazione e la motivazione attraverso la fase di normalizzazione dello sviluppo del team per raggiungere la fase "Ce l'avete fatta!

ClickUp può aiutarvi a costruire team ad alte prestazioni in modo efficace.

Lo strumento di produttività ClickUp ottimizza obiettivi, comunicazione e processi. Vi aiuta a pianificare e implementare una comunicazione dettagliata, a gestire le risorse, a bilanciare i carichi di lavoro, ad affrontare tempestivamente i conflitti, a stabilire norme a livello centrale, a monitorare lo stato e così via.

In breve, ClickUp aiuta a gestire le dinamiche di gruppo senza problemi.

Quindi, se volete vedere cos'altro è in grado di fare ClickUp, vi invitiamo a consultare il sito, iscrivetevi gratis adesso !